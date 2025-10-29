Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Русия гарантира нуждите на Калининград при всякакви обстоятелства

Мария Захарова: Русия гарантира нуждите на Калининград при всякакви обстоятелства

29 Октомври, 2025 14:48 499 11

  • мария захарова-
  • русия-
  • калининград-
  • украйна-
  • литва-
  • кястутис будрис

Това изявление идва след предупрежденията на Литва, че може да блокира транзита между Калининград и континенталната част на Русия

Мария Захарова: Русия гарантира нуждите на Калининград при всякакви обстоятелства - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е способна да осигури и да гарантира нуждите на Калининградската област при всякакви обстоятелства, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в сряда, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

Това изявление идва след предупрежденията на Литва, че може да блокира транзита между Калининград и континенталната част на Русия. Захарова подчерта, че Москва е разбрала за позицията на литовския външен министър Кястутис Будрис от медиите и напомни за ангажиментите на Литва за осигуряването на свободен транзит, включително съгласно споразуменията с ЕС от 2002 и 2004 г.

"Ако това е вярно, напомняме на Будрис за задълженията на Литва да осигури безпрепятствен транзит до и от Калининград, включително тези, произтичащи от съвместните изявления на Русия и ЕС от 2002 и 2004 г.", посочи Захарова.

Тя подчерта, че "никой не бива да се съмнява, че Руската федерация, при всякакви условия, ще отговори на нуждите на най-западния си регион".

"Надяваме се, че Литва няма да прибегне до такава провокативна стъпка", добави Захарова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нацюга

    1 2 Отговор
    Най-големия проблем на руснаците е, че вкараха много африканска и арабска сган в държавата си - пречи им на чистата раса.

    Коментиран от #9

    14:51 29.10.2025

  • 2 Мара Шекера

    5 1 Отговор
    Гарантира нужниците

    14:51 29.10.2025

  • 3 Тая съм в

    1 0 Отговор
    Гледал някъде в “червената туба”! Раздел дронк гранис

    14:52 29.10.2025

  • 4 Голия

    4 1 Отговор
    калининград скоро ще е немски

    Коментиран от #10

    14:52 29.10.2025

  • 5 Точно и ясно

    0 4 Отговор
    И джинките пак изглеждат жално и тъпо. Тези продажници са готови да си унищожат страните, заради интригите и интересите на САЩ.

    14:52 29.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Просто Човек

    3 1 Отговор
    Да е жив иЗдрав господин Асен Василев
    Вдигна пенсиите на Всички пенсионери
    Благодарим Господин❤️

    14:55 29.10.2025

  • 9 Кретен!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нацюга":

    Тук има достатъчно такива като теб!Много добре знаем къде влязоха милиони мигранти,и това не е Русия,русофоб с бър кан!

    14:58 29.10.2025

  • 10 Те това

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Голия":

    нема да стане НИКОГА!!!

    14:59 29.10.2025

  • 11 Решението е просто...

    0 0 Отговор
    Връщате си калининград на Германия,той става отново Кьонигсберг и всичко е наред.

    14:59 29.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания