Мария Захарова: Русия гарантира нуждите на Калининград при всякакви обстоятелства

Русия е способна да осигури и да гарантира нуждите на Калининградската област при всякакви обстоятелства, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в сряда, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.



Това изявление идва след предупрежденията на Литва, че може да блокира транзита между Калининград и континенталната част на Русия. Захарова подчерта, че Москва е разбрала за позицията на литовския външен министър Кястутис Будрис от медиите и напомни за ангажиментите на Литва за осигуряването на свободен транзит, включително съгласно споразуменията с ЕС от 2002 и 2004 г.



"Ако това е вярно, напомняме на Будрис за задълженията на Литва да осигури безпрепятствен транзит до и от Калининград, включително тези, произтичащи от съвместните изявления на Русия и ЕС от 2002 и 2004 г.", посочи Захарова.



Тя подчерта, че "никой не бива да се съмнява, че Руската федерация, при всякакви условия, ще отговори на нуждите на най-западния си регион".



"Надяваме се, че Литва няма да прибегне до такава провокативна стъпка", добави Захарова.

