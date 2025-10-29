Мария Захарова: Русия гарантира нуждите на Калининград при всякакви обстоятелства

Русия е способна да осигури и да гарантира нуждите на Калининградската област при всякакви обстоятелства, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в сряда, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
Това изявление идва след предупрежденията на Литва, че може да блокира транзита между Калининград и континенталната част на Русия. Захарова подчерта, че Москва е разбрала за позицията на литовския външен министър Кястутис Будрис от медиите и напомни за ангажиментите на Литва за осигуряването на свободен транзит, включително съгласно споразуменията с ЕС от 2002 и 2004 г.
"Ако това е вярно, напомняме на Будрис за задълженията на Литва да осигури безпрепятствен транзит до и от Калининград, включително тези, произтичащи от съвместните изявления на Русия и ЕС от 2002 и 2004 г.", посочи Захарова.
Тя подчерта, че "никой не бива да се съмнява, че Руската федерация, при всякакви условия, ще отговори на нуждите на най-западния си регион".
"Надяваме се, че Литва няма да прибегне до такава провокативна стъпка", добави Захарова.
1 Нацюга
Коментиран от #9
14:51 29.10.2025
2 Мара Шекера
14:51 29.10.2025
3 Тая съм в
14:52 29.10.2025
4 Голия
Коментиран от #10
14:52 29.10.2025
5 Точно и ясно
14:52 29.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Просто Човек
Вдигна пенсиите на Всички пенсионери
Благодарим Господин❤️
14:55 29.10.2025
9 Кретен!
До коментар #1 от "Нацюга":Тук има достатъчно такива като теб!Много добре знаем къде влязоха милиони мигранти,и това не е Русия,русофоб с бър кан!
14:58 29.10.2025
10 Те това
До коментар #4 от "Голия":нема да стане НИКОГА!!!
14:59 29.10.2025
11 Решението е просто...
14:59 29.10.2025