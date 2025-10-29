Промяна в плановете на Пентагона! САЩ планират да намалят войските, разположени на източния фланг на НАТО

САЩ планират да намалят войските, разположени на източния фланг на НАТО, включително войниците, които е трябвало да бъдат разположени във военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Румъния. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната, цитирано от "Ройтерс".
НАТО вече е бил уведомен от администрацията на президента Доналд Тръмп, че ще трябва да поемат повече отговорност за собствената си сигурност, тъй като САЩ се фокусират повече върху собствените си граници и Индо-Тихоокеанския регион.
Румънското МО уточни, че решението е очаквано предвид промените в приоритетите на Вашингтон, но че около 1000 американски войници ще продължат да бъдат разположени в Румъния. Не се уточнява колко американски войници ще бъдат изтеглен
Ведомството допълни, че решението е взето предвид и факта, че НАТО е консолидирало присъствието и активността си на източния фланг, което позволява на Съединените щати да коригират военната си позиция в региона.
Министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мостяну заяви днес, че дори след намаляването на числеността им стратегическите способности на американските военни сили в САЩ ще останат без промяна, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.
Мостяну говори пред медиите, след като по-рано днес министерството му съобщи, че е било уведомено от САЩ за намерението на Вашингтон да намали числеността на военното присъствие на САЩ на Източния фланг на НАТО в Европа, включително в Румъния.
Румънският министър обясни, че около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите в Девеселу и в Кампия Турзий и в базата „Михаил Когълничану“, а стратегическите им възможности няма да се променят.
„Румъния и нейните съюзници бяха информирани за решението на САЩ по отношение на промяната в американските сили, разположени в Европа на Източния фланг (на НАТО). От понеделник и вторник нататък ние бяхме официално уведомени, като Министерство (на отбраната), като Министерство на външните работи, нашия посланик в НАТО и военния аташе. Преразглеждането на позицията (на САЩ) е част от по-широка стратегия, обявена от Съединените щати в началото на годината. Предложението сега е в Конгреса на САЩ. През последните месеци бяха отправени публични послания, включително преди две седмици на министерската среща на НАТО в Брюксел, когато министърът на отбраната на САЩ отново каза на европейските партньори, че Европа е укрепила позицията си на Източния фланг и като цяло в Европа, като се е съгласила да се въоръжи по-добре и да обърне повече внимание на собствената си отбрана. САЩ сега ще се фокусират повече на Индо-тихоокеанския регион“, каза Мостяну.
Той уточни, че „това не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария.“
Румънският министър заяви, че системата за противоракетна отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна, а военновъздушната база „Михаил Когълничану“ продължава да се развива.
„Американското знаме ще продължи да се вее на всичките три места. В базата „Когълничану“ ще остане една военновъздушна група, както беше преди избухването на конфликта в Украйна“, обясни Мостяну.
Той допълни, че сътрудничеството между Румъния и САЩ остава силно, а Вашингтон остава основния доставчик на военна технология за страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 къв мир бе, всичко е само война
12:27 29.10.2025
2 Нацюга
12:30 29.10.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:30 29.10.2025
4 Нацюга
12:30 29.10.2025
5 Ха ХаХа
И те като нас издържат американските бази които с 20% се намаляват.
Турция и Гърция взимат милиарди
12:31 29.10.2025
6 Урсула 1984
Коментиран от #24
12:33 29.10.2025
7 честен ционист
12:33 29.10.2025
8 Да се махат
Коментиран от #28
12:34 29.10.2025
9 С две думи
Коментиран от #13
12:34 29.10.2025
10 Стоян
Коментиран от #14
12:36 29.10.2025
11 Топ фейк новина
12:46 29.10.2025
12 Слава Україні
12:46 29.10.2025
13 Не ние в Европа
До коментар #9 от "С две думи":А ние по черноморието.
12:46 29.10.2025
14 Блажени са
До коментар #10 от "Стоян":вярващите
12:47 29.10.2025
15 Айде ходом марш
Коментиран от #21
12:48 29.10.2025
16 Някой
12:48 29.10.2025
17 Анонимен
12:48 29.10.2025
18 Анонимен
12:50 29.10.2025
19 Някой
И само да спомена, никой от тези народи не се чувства заплашен от руснаци, иранци, корейци и т. н. Само платените им политици бърборят такива неща, но никой не има вярва.
12:51 29.10.2025
20 Нищо
12:56 29.10.2025
21 Само
До коментар #15 от "Айде ходом марш":нашето евроатлантиче рева и ги вози в Трабанта си...
12:59 29.10.2025
22 Дудов
12:59 29.10.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Булка пръдн@л@ в операта ❗
12:59 29.10.2025
24 Хитлер
До коментар #6 от "Урсула 1984":Замо златните им зъби струват нещо на "атлантиците"
13:02 29.10.2025
25 Я пък тоя
Остава да видим НАТО ли потъва, Европа ли, или и двете.
Коментиран от #29
13:03 29.10.2025
26 Трол
13:04 29.10.2025
27 Роберт Мадяр
13:04 29.10.2025
28 Родината иска НАТО !
До коментар #8 от "Да се махат":НАТО страж срещу руския Фашизъм Тероризъм!
13:06 29.10.2025
29 гнилият капитализъм
До коментар #25 от "Я пък тоя":Има да чакате да изгние капитализЪма!!! :))))
13:07 29.10.2025
30 Споко
Коментиран от #34
13:09 29.10.2025
31 шаа
13:12 29.10.2025
32 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг !!!
13:12 29.10.2025
33 Да се махат
13:13 29.10.2025
34 НЕучуден
До коментар #30 от "Споко":Споко,споко, ма за къв им беше тая база, кат могат отдалеко? Просто шубето е голяма работа
13:14 29.10.2025