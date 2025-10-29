Новини
Промяна в плановете на Пентагона! САЩ планират да намалят войските, разположени на източния фланг на НАТО

Промяна в плановете на Пентагона! САЩ планират да намалят войските, разположени на източния фланг на НАТО

29 Октомври, 2025 12:25, обновена 29 Октомври, 2025 13:06

Алиансът вече е бил уведомен от администрацията на президента Доналд Тръмп, че ще трябва да поемат повече отговорност за собствената си сигурност

Промяна в плановете на Пентагона! САЩ планират да намалят войските, разположени на източния фланг на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

САЩ планират да намалят войските, разположени на източния фланг на НАТО, включително войниците, които е трябвало да бъдат разположени във военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Румъния. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната, цитирано от "Ройтерс".

НАТО вече е бил уведомен от администрацията на президента Доналд Тръмп, че ще трябва да поемат повече отговорност за собствената си сигурност, тъй като САЩ се фокусират повече върху собствените си граници и Индо-Тихоокеанския регион.

Румънското МО уточни, че решението е очаквано предвид промените в приоритетите на Вашингтон, но че около 1000 американски войници ще продължат да бъдат разположени в Румъния. Не се уточнява колко американски войници ще бъдат изтеглен

Ведомството допълни, че решението е взето предвид и факта, че НАТО е консолидирало присъствието и активността си на източния фланг, което позволява на Съединените щати да коригират военната си позиция в региона.

Министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мостяну заяви днес, че дори след намаляването на числеността им стратегическите способности на американските военни сили в САЩ ще останат без промяна, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

Мостяну говори пред медиите, след като по-рано днес министерството му съобщи, че е било уведомено от САЩ за намерението на Вашингтон да намали числеността на военното присъствие на САЩ на Източния фланг на НАТО в Европа, включително в Румъния.

Румънският министър обясни, че около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите в Девеселу и в Кампия Турзий и в базата „Михаил Когълничану“, а стратегическите им възможности няма да се променят.

„Румъния и нейните съюзници бяха информирани за решението на САЩ по отношение на промяната в американските сили, разположени в Европа на Източния фланг (на НАТО). От понеделник и вторник нататък ние бяхме официално уведомени, като Министерство (на отбраната), като Министерство на външните работи, нашия посланик в НАТО и военния аташе. Преразглеждането на позицията (на САЩ) е част от по-широка стратегия, обявена от Съединените щати в началото на годината. Предложението сега е в Конгреса на САЩ. През последните месеци бяха отправени публични послания, включително преди две седмици на министерската среща на НАТО в Брюксел, когато министърът на отбраната на САЩ отново каза на европейските партньори, че Европа е укрепила позицията си на Източния фланг и като цяло в Европа, като се е съгласила да се въоръжи по-добре и да обърне повече внимание на собствената си отбрана. САЩ сега ще се фокусират повече на Индо-тихоокеанския регион“, каза Мостяну.

Той уточни, че „това не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария.“

Румънският министър заяви, че системата за противоракетна отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна, а военновъздушната база „Михаил Когълничану“ продължава да се развива.

„Американското знаме ще продължи да се вее на всичките три места. В базата „Когълничану“ ще остане една военновъздушна група, както беше преди избухването на конфликта в Украйна“, обясни Мостяну.

Той допълни, че сътрудничеството между Румъния и САЩ остава силно, а Вашингтон остава основния доставчик на военна технология за страната.


САЩ
