Израел: Няма да има турски войници в Газа

Израелски правителствен говорител заяви в неделя, че турски войници няма да бъдат разположени в Газа като част от многонационалните сили, които трябва да поемат функциите на израелската армия.

"Няма да има турски войници на място", заяви говорителят Шош Бедросиан в отговор на въпрос на журналисти, цитиран от АФП.

Планът на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война предвижда временни международни стабилизационни сили да поемат постепенно сигурността в Газа от израелската армия.

Силите все още не са създадени и много страни призовават те да получат мандат от Съвета за сигурност на ООН.

Попитан за възраженията на Израел срещу турските сили в Газа, американският посланик в Турция Том Барак заяви по-рано този месец на конференция по въпросите на сигурността в Манама, че Турция ще участва.

Миналия месец вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Анкара ще има "конструктивна роля", но че Белият дом няма да налага нищо на Израел по отношение на чуждестранни войски "на тяхна територия".