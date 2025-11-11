Новини
Реджеп Ердоган иска туркините да раждат повече деца: Турската нация се самоубива

11 Ноември, 2025 09:41 1 203 28

Държавният глава отново предупреди, че намаляващата раждаемост в Турция представлява сериозна заплаха за бъдещето на нацията

Реджеп Ердоган иска туркините да раждат повече деца: Турската нация се самоубива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган призова турските семейства да имат повече деца, като повиши дългогодишната си цел от три на "поне четири или пет", съобщава "Търкиш минит".

Той отново предупреди, че намаляващата раждаемост в Турция представлява сериозна заплаха за бъдещето на нацията.

Ердоган заяви, че коефициентът на раждаемост, който е спаднал до 1,7 деца на жена, е равносилен на "самоубийство" за страна с амбиции за растеж.

"В момента темпът на растеж на населението ни за съжаление е 1,7. Това е самоубийство. Трябва абсолютно да решим това", изтъкна той и повтори посланието си, че семействата трябва да имат няколко деца, за да укрепят нацията.

"Винаги съм казвал поне три деца. Защо не четири или пет? Трябва да ускорим това. С нарастващия темп на растеж на населението страната ни ще напредва по-силно в бъдещето".

Президентът, който често говори за централната роля на семейството в турското общество, заяви, че Турция има силна семейна структура, но трябва да предотврати демографския спад.

Ердоган, който по време на сватбени церемонии често призовава младоженците да имат поне три деца, от години насърчава растежа на населението като патриотичен дълг. Икономическите трудности, инфлацията и жилищната криза обаче правят все по-трудно за младите двойки да сключат брак и да създадат семейства.

Данните на Турския статистически институт показват, че нарастващото икономическо напрежение съвпада с нарастващ брой домакинства с едно дете, спад на браковете и увеличаване на разводите.

По време на Международния семеен форум в Истанбул през май Ердоган обяви периода между 2026 и 2035 г. за "десетилетието на семейството и населението", след като обяви 2025 г. за "Година на семейството".

Официалните данни показват, че раждаемостта в Турция е спаднала от 2,38 деца на жена през 2001 г. до 1,48 през 2024 г. - по-ниска, отколкото във Франция, Великобритания или Съединените щати. Ердоган - 71-годишен ислямист и баща на четири деца, осъди това като "катастрофа".

През 22-те години на поста му - първо като министър-председател, а след това като президент - раждаемостта е спаднала рязко в страната с 85 милиона жители.

Въпреки че Ердоган пропагандира растежа на населението като съществен за силата и моралното обновление на Турция, критиците твърдят, че неспособността на правителството му да се справи с икономическите фактори, стоящи зад намаляващата раждаемост - от високите разходи за живот до грижите за децата и бариерите пред заетостта на жените - прави призивите му все по-нереалистични.

През последните години Турция се бори със задълбочаваща се икономическа нестабилност, водена от двуцифрена инфлация от 2019 г. насам, рязко покачване на разходите за живот и отслабваща валута. Инфлацията е била около 33% през октомври, а турската лира е загубила повече от 75% от стойността си спрямо щатския долар от 2021 г. насам.


Турция
  • 1 си дзън

    4 13 Отговор
    Дали Ердо ще надмине Путин, който иска 7-8 деца от всяка рускиня?

    09:43 11.11.2025

  • 2 Айде и тоя полуде

    12 4 Отговор
    А ко ши идът бе, а ??? Бай Ердо, ти не си у ред бе...

    09:44 11.11.2025

  • 3 Ами

    6 4 Отговор
    Турците са виновни ! Туркините са много хубави жени , какво искат тия мъже , та не ги качват ?!

    Коментиран от #6, #26

    09:45 11.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев- стъки

    8 4 Отговор
    Да си вземат украинки за раазз... пллодд ,без това избор голям,около 2млн вдов .вички вече има .

    Коментиран от #16

    09:48 11.11.2025

  • 6 Боруна Лом

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    ОТ ЗАД СЪС СИГУРНОСТ НЕ СЕ ЗАБРЕМЕНЯВА

    09:48 11.11.2025

  • 7 дядо поп

    4 1 Отговор
    По рядка употреба на шока на чифтето.

    09:49 11.11.2025

  • 8 Kaлпазанин

    5 4 Отговор
    Аз това го чета всяка година ,първо го публикува една друга еврейска допотопна долна медия

    Коментиран от #18

    09:49 11.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трябват им

    6 1 Отговор
    Роби на режима

    09:51 11.11.2025

  • 11 А навън голям дъжд запръска

    3 5 Отговор
    Ник Механик яко дедовият ми изтръска.

    09:52 11.11.2025

  • 12 7-8 дечица та да

    8 2 Отговор
    се заздрави турска . нищо че е финансова криза, инфлация и пълна с мигранти . Браво . там не е задължително да се грижиш за децата и да даваш по 3 хиляди лева , да ги пращаш на училище и в университета за да се изучат . просто население с присъствие . у нас има 400 000 хиляди без работа и учат там нещо или не . а помаците нямат препитание от години . тютюн, кози , агнета . зърно . подобно на турските им роднини .

    09:52 11.11.2025

  • 13 Затова

    10 0 Отговор
    Напълни страната с Афганистанци сирийци и други индианци

    09:53 11.11.2025

  • 14 Нерез

    2 5 Отговор
    Да внасят рускини!Те с кеф ще идват.

    Коментиран от #17

    10:01 11.11.2025

  • 15 Силиций

    11 1 Отговор
    Тревожи се човека,защото не е гледал турските сериали,които нонстоп се въртят в България-там деца,големи семейства,богати фирми,семейни къщи като палати,изискана храна -колкото щеш.

    10:05 11.11.2025

  • 16 2 милиона

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев- стъки":

    Са руските вдовички коУега

    10:10 11.11.2025

  • 17 Рускиня

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Нерез":

    До 25 годишна и да не е раждала. Посля става бидонь, кукла неваляшка

    10:14 11.11.2025

  • 18 Фанфан Лалето

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Навремето един даскал чийто баща е бил белогвардеец , се карше така : “ Калпазани с калпазани , ше ви откинем
    ушите от шията “ …

    10:14 11.11.2025

  • 19 Чудесно новина

    3 2 Отговор
    Изглежда башибозука се стопява с по-бързи темпове от очакваното. Алаах да им е на помощ

    10:18 11.11.2025

  • 20 Факти

    5 2 Отговор
    Откъде пари да гледат тия деца? Турция е в тежка финансова криза от 7 години. Имат една от най-високите инфлации в света. Ердоган е пълен некадърник.

    10:19 11.11.2025

  • 21 Ха ха ха ха ха ха

    4 1 Отговор
    То Турция да не е България бе с народ от милионери на половина,че и нагоре.
    Бългъряка яко се плоди и дебелее - първите два признака когато една нация е финансово добре.
    Ама как няма да е добре, два апартамента да имаш - ей ти ги 300 000€ че и в повечето случаи нагоре.

    10:23 11.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    За тая работа си требехуй

    10:32 11.11.2025

  • 25 Еректин утрински

    2 0 Отговор
    Дайте да оплождам турски кадъни!

    10:33 11.11.2025

  • 26 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Качват ги ма по други пътеки

    10:35 11.11.2025

  • 27 ххх

    2 0 Отговор
    Браво а тука наще ни избиха

    10:38 11.11.2025

  • 28 Ром от Столипиново

    0 0 Отговор
    Да дойдат при нас . Ние ще ги заплодим

    10:43 11.11.2025

