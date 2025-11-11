Реджеп Ердоган иска туркините да раждат повече деца: Турската нация се самоубива

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган призова турските семейства да имат повече деца, като повиши дългогодишната си цел от три на "поне четири или пет", съобщава "Търкиш минит".

Той отново предупреди, че намаляващата раждаемост в Турция представлява сериозна заплаха за бъдещето на нацията.

Ердоган заяви, че коефициентът на раждаемост, който е спаднал до 1,7 деца на жена, е равносилен на "самоубийство" за страна с амбиции за растеж.

"В момента темпът на растеж на населението ни за съжаление е 1,7. Това е самоубийство. Трябва абсолютно да решим това", изтъкна той и повтори посланието си, че семействата трябва да имат няколко деца, за да укрепят нацията.

"Винаги съм казвал поне три деца. Защо не четири или пет? Трябва да ускорим това. С нарастващия темп на растеж на населението страната ни ще напредва по-силно в бъдещето".

Президентът, който често говори за централната роля на семейството в турското общество, заяви, че Турция има силна семейна структура, но трябва да предотврати демографския спад.

Ердоган, който по време на сватбени церемонии често призовава младоженците да имат поне три деца, от години насърчава растежа на населението като патриотичен дълг. Икономическите трудности, инфлацията и жилищната криза обаче правят все по-трудно за младите двойки да сключат брак и да създадат семейства.

Данните на Турския статистически институт показват, че нарастващото икономическо напрежение съвпада с нарастващ брой домакинства с едно дете, спад на браковете и увеличаване на разводите.

По време на Международния семеен форум в Истанбул през май Ердоган обяви периода между 2026 и 2035 г. за "десетилетието на семейството и населението", след като обяви 2025 г. за "Година на семейството".

Официалните данни показват, че раждаемостта в Турция е спаднала от 2,38 деца на жена през 2001 г. до 1,48 през 2024 г. - по-ниска, отколкото във Франция, Великобритания или Съединените щати. Ердоган - 71-годишен ислямист и баща на четири деца, осъди това като "катастрофа".

През 22-те години на поста му - първо като министър-председател, а след това като президент - раждаемостта е спаднала рязко в страната с 85 милиона жители.

Въпреки че Ердоган пропагандира растежа на населението като съществен за силата и моралното обновление на Турция, критиците твърдят, че неспособността на правителството му да се справи с икономическите фактори, стоящи зад намаляващата раждаемост - от високите разходи за живот до грижите за децата и бариерите пред заетостта на жените - прави призивите му все по-нереалистични.

През последните години Турция се бори със задълбочаваща се икономическа нестабилност, водена от двуцифрена инфлация от 2019 г. насам, рязко покачване на разходите за живот и отслабваща валута. Инфлацията е била около 33% през октомври, а турската лира е загубила повече от 75% от стойността си спрямо щатския долар от 2021 г. насам.