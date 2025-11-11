Реджеп Ердоган иска туркините да раждат повече деца: Турската нация се самоубива

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган призова турските семейства да имат повече деца, като повиши дългогодишната си цел от три на "поне четири или пет", съобщава "Търкиш минит".
Той отново предупреди, че намаляващата раждаемост в Турция представлява сериозна заплаха за бъдещето на нацията.
Ердоган заяви, че коефициентът на раждаемост, който е спаднал до 1,7 деца на жена, е равносилен на "самоубийство" за страна с амбиции за растеж.
"В момента темпът на растеж на населението ни за съжаление е 1,7. Това е самоубийство. Трябва абсолютно да решим това", изтъкна той и повтори посланието си, че семействата трябва да имат няколко деца, за да укрепят нацията.
"Винаги съм казвал поне три деца. Защо не четири или пет? Трябва да ускорим това. С нарастващия темп на растеж на населението страната ни ще напредва по-силно в бъдещето".
Президентът, който често говори за централната роля на семейството в турското общество, заяви, че Турция има силна семейна структура, но трябва да предотврати демографския спад.
Ердоган, който по време на сватбени церемонии често призовава младоженците да имат поне три деца, от години насърчава растежа на населението като патриотичен дълг. Икономическите трудности, инфлацията и жилищната криза обаче правят все по-трудно за младите двойки да сключат брак и да създадат семейства.
Данните на Турския статистически институт показват, че нарастващото икономическо напрежение съвпада с нарастващ брой домакинства с едно дете, спад на браковете и увеличаване на разводите.
По време на Международния семеен форум в Истанбул през май Ердоган обяви периода между 2026 и 2035 г. за "десетилетието на семейството и населението", след като обяви 2025 г. за "Година на семейството".
Официалните данни показват, че раждаемостта в Турция е спаднала от 2,38 деца на жена през 2001 г. до 1,48 през 2024 г. - по-ниска, отколкото във Франция, Великобритания или Съединените щати. Ердоган - 71-годишен ислямист и баща на четири деца, осъди това като "катастрофа".
През 22-те години на поста му - първо като министър-председател, а след това като президент - раждаемостта е спаднала рязко в страната с 85 милиона жители.
Въпреки че Ердоган пропагандира растежа на населението като съществен за силата и моралното обновление на Турция, критиците твърдят, че неспособността на правителството му да се справи с икономическите фактори, стоящи зад намаляващата раждаемост - от високите разходи за живот до грижите за децата и бариерите пред заетостта на жените - прави призивите му все по-нереалистични.
През последните години Турция се бори със задълбочаваща се икономическа нестабилност, водена от двуцифрена инфлация от 2019 г. насам, рязко покачване на разходите за живот и отслабваща валута. Инфлацията е била около 33% през октомври, а турската лира е загубила повече от 75% от стойността си спрямо щатския долар от 2021 г. насам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
09:43 11.11.2025
2 Айде и тоя полуде
09:44 11.11.2025
3 Ами
Коментиран от #6, #26
09:45 11.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #16
09:48 11.11.2025
6 Боруна Лом
До коментар #3 от "Ами":ОТ ЗАД СЪС СИГУРНОСТ НЕ СЕ ЗАБРЕМЕНЯВА
09:48 11.11.2025
7 дядо поп
09:49 11.11.2025
8 Kaлпазанин
Коментиран от #18
09:49 11.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трябват им
09:51 11.11.2025
11 А навън голям дъжд запръска
09:52 11.11.2025
12 7-8 дечица та да
09:52 11.11.2025
13 Затова
09:53 11.11.2025
14 Нерез
Коментиран от #17
10:01 11.11.2025
15 Силиций
10:05 11.11.2025
16 2 милиона
До коментар #5 от "стоян георгиев- стъки":Са руските вдовички коУега
10:10 11.11.2025
17 Рускиня
До коментар #14 от "Нерез":До 25 годишна и да не е раждала. Посля става бидонь, кукла неваляшка
10:14 11.11.2025
18 Фанфан Лалето
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Навремето един даскал чийто баща е бил белогвардеец , се карше така : “ Калпазани с калпазани , ше ви откинем
ушите от шията “ …
10:14 11.11.2025
19 Чудесно новина
10:18 11.11.2025
20 Факти
10:19 11.11.2025
21 Ха ха ха ха ха ха
Бългъряка яко се плоди и дебелее - първите два признака когато една нация е финансово добре.
Ама как няма да е добре, два апартамента да имаш - ей ти ги 300 000€ че и в повечето случаи нагоре.
10:23 11.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хасковски каунь
10:32 11.11.2025
25 Еректин утрински
10:33 11.11.2025
26 Запознат
До коментар #3 от "Ами":Качват ги ма по други пътеки
10:35 11.11.2025
27 ххх
10:38 11.11.2025
28 Ром от Столипиново
10:43 11.11.2025