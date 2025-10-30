Новини
Мнения »
Председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред ФАКТИ: Срокът за съхранение на дизеловото гориво е 5 г.

Председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред ФАКТИ: Срокът за съхранение на дизеловото гориво е 5 г.

30 Октомври, 2025 09:00 1 727 15

  • горива-
  • асен-
  • асенов-
  • държавен резерв-
  • запаси-
  • лукойл

Контролът е ежемесечен, следи се количеството и качеството на горивата, като това гарантира, че при нужда те ще достигнат до хората достатъчно бързо, казва той

Председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред ФАКТИ: Срокът за съхранение на дизеловото гориво е 5 г. - 1
Снимка: Държавния резерв
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво ще се случи, ако „Лукойл“ наруши доставките си на петрол, респективно и производството на горива. Как ще се намеси Държавният резерв? Пред ФАКТИ по темата говори председателят на Държавния резерв Асен Асенов.

- Г-н Асенов, темата за „Лукойл“ отново излиза на дневен ред, защото компанията попада под санкциите на САЩ. Сега на ход е държавата, за да има горива по бензиностанциите. Но Държавният резерв с какво количество горива разполага, за да компенсира недостига, ако се стигне до такъв?
- Правителството е подготвено и взима всички необходими мерки, така че наложените санкции да не доведат до затруднения за гражданите. По Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти агенцията води на отчет количества, достатъчни да осигурят потреблението в страната за 90 дни. Контролът е ежемесечен, следи се количеството и качеството на горивата, като това гарантира, че при нужда те ще достигнат до хората достатъчно бързо.

- Запасите от горива трябва да се подменят. Как става това – само услуги от държавата ли ползвате, или и от фирми?
- Както при всяка от съхраняваните стоки, така и при горивата особено стриктно се следи срокът на съхранение и качеството.

Когато изтичането на този срок наближи, горивата се продават на борсата и на тяхно място се закупуват свежи такива.

Покупката се извършва отново на борсата с цел максимална прозрачност и при стриктно спазване на Закона за обществените поръчки, като там може да участва всяко едно дружество.

- Горивата в резерва трябва да са в срок на годност. Каква е годността на бензин и дизел…
- Агенцията следи за срок на съхранение, който винаги е по-кратък от срока на годност. За да бъдем максимално коректни, агенцията възложи на екип от Химикотехнологичния и металургичен университет в София задание, на основание на което те разработиха инструкция за дългосрочно съхранение на нефтопродукти в петролни бази. Били са отчетени промените в качествените показатели на различните видове горива с времето, като са определени и съответните срокове, в които те остават отговарящи на стандартите. Като пример мога да посоча, че срокът за съхранение на дизеловото гориво е 5 години.

- Ако се стигне до колапс на „Лукойл“, как ще реагира Държавният резерв след третия месец?
- Количествата, които агенцията контролира, биха били изразходени напълно при три месеца без никакво производство и при нулев внос. При наличие на внос или някакво производство, логично тези горива ще са достатъчни и за по-дълъг период от време. Междувременно, още с първите отпуснати количества агенцията ще започне набавянето на нови, така че да не се допусне срив на пазара и затруднения за гражданите.

- Държавният резерв осигури вода, след като стана бедствието на „Елените“. В колко акции се включихте през тази година
- За съжаление, и тази година се наложи често да бъдем в помощ. Казвам „за съжаление“, защото когато ние се намесваме някъде има бедствие, някъде са пострадали хора. Само през 2025 г. сме предоставили помощ осем пъти, като сме осигурили доставката на над 619 000 литра питейна вода до засегнатите от различни бедствия райони.

- Скоро ще чествате 75 години Държавен резерв. Дългогодишна структура сте, но се развивате. Какви цели има пред вас?
- Основната ни цел е да бъдем в помощ на хората, когато имат нужда, да сме при тях в трудните моменти. За да изпълняваме тази цел, се стремим непрекъснато да усъвършенстваме и подобряваме както материалната база, така и познанията и уменията си. Светът се развива, променят се нуждите на хората, изправяме се пред нови и непознати до сега предизвикателства, каквото беше пандемията от COVID. Променяме се и ние, адаптираме се като актуализираме списъка на материалите, които съхраняваме, както и техните количества. Следим и прилагаме новите тенденции в съхраняването. Акцентираме на добрата комуникация между институциите, за да може максимално бързо да сме там, където има нужда от нас.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 3 Отговор
    Горивото няма срок на годност, също както и водата. Тоя ви лъготи здраво, за да се оправдае, че резервът е източен.

    09:03 30.10.2025

  • 2 БЧК Ротшилд

    7 0 Отговор
    "Държавен резерв" това някакво НПО ли е?

    09:05 30.10.2025

  • 3 Орел

    14 0 Отговор
    Държавният резерв е виртуален. Не лъжете хората. Беше реален преди години, но някои крадци законно го опразниха.

    09:08 30.10.2025

  • 4 Я проверете

    16 0 Отговор
    Ама защо навсякъде викат, че имаме Държавен резерв като то държава НЯМА?
    Всеки над 16 г навършени знае какво означава в България от администрацията да ти казва
    няма проблеми и имаме план и бъдете спокойни....
    Само стойте и гледайте какво ще излезне накрая.....

    09:08 30.10.2025

  • 5 одиторът в лукоил мълчи

    9 0 Отговор
    затова се задават въпроси на различни лица в лобиските кръгове . според мен пеески ще се изкаже утре и той с неговите съветници и ще се чуят противоположни заключения . Любопитно .

    09:09 30.10.2025

  • 6 БАДЖО

    5 0 Отговор
    МНОГО ЗА$УКАНИ МАЦКИ ИМА В ДА "държав€н р€з€рв И вУ€нно вр€м€нни запа$и", МИСЛЯ ДА СЕ ЖЕРТВАМ В МИРНО ВРЕМЕ, НЯМА КАКВО ДА ЧАКАМ!

    Този другар А$€н А$€нов кой Парти€ц го € НАЗНАЧИЛ ЗА Ш€Ф, $АМО ПИТАМ....?!?!

    09:20 30.10.2025

  • 7 поКУРко

    6 0 Отговор
    Лъже Държавния цирей та се къса! Този дизел ако изобщо го има в големи количества никога няма да стигне до бензиностанциите при извънредна ситуация! Тези хрантутници само смучат заплати без реално никаква свършена работа и като стане криза се оправдават с парламента или комшията! Никога не са виновни за НИЩО!

    09:27 30.10.2025

  • 8 Този ви казва това което

    3 0 Отговор
    искате да чуете. Пере мощно колосаният пешкир.Този резерв е за парламентарните
    каиши а за вас знаете какво.

    09:39 30.10.2025

  • 9 БАДЖО

    1 0 Отговор
    ПИТАХ GOOGLE И МИ КАЗА:
    $луж€бното правит€л$тво на другарят Гълъб Дон€€€в, НАЗНАЧ€НО ОТ другарят рум€н П€Д€рад€Ф,
    € НАЗНАЧИЛО А$€н А$€нов ЗА Ш€Ф НА държавния р€з€рв!

    ЩЕ ЯД€М БО ТА ША ЗДРАВО! р€з€рв "има"!

    09:45 30.10.2025

  • 10 Пъним се, но кафявото е на изхода

    3 0 Отговор
    Към 1 април 2026г. държавата е приключила.

    09:49 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кравар

    2 0 Отговор
    Англосаксонските сатанисти тласкат света към Трета световна война.

    10:00 30.10.2025

  • 13 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 0 Отговор
    Браво на Америка! В Америка през 2008 година забраниха дизеловото горива на не опърдява Американската земя. На всички, които имаха дизелови леки, държавата им ги изкупи на съответна цена. Примерно.... Имах лека кола Голф дизел, купена 2001 година за 18 хиляди долара и през 2008 година беше вече стара на 120 хиляди долара, ми върнаха 9 хиляди долара, понеже на пазара толкова струваше една стара, износена дизелова кола на тази марка. Та другари комсомолци, малко се замислете.... София е замърсена от тия запъртъци и не може да се диша. Идва времето на леките коли използуващи технологията на "Браунов гас" на Българина Илия Вълков (Yull Brown)! Тази технология позволява със висока резонанасна честота на водната молекула, да се разделя на водород и кислород с много ниска електрическа енергия! Леката кола си произвежда от Вода "Браунов Гас" и веднага си го изгаря в двигателя и отново се получава Вода! Все още науката не знае защо "Брауновия Гас" е безопасен при горене! а ако се използува Чист Водород, който се зарежда на Водородни Станции - това е една Водородна Бомба! Та мислете логично и синтетично, а не парично негативично! Защо една горелка използуваща "Браунов Гас" като я насочите към ръката си първоначално не усещате, че ви пари, а ако я насочите към желязо, моментално го стопява? Понеже ръката Ви - тялото Ви има огромно количесто Вода!

    10:14 30.10.2025

  • 14 Летателен експеримент

    0 0 Отговор
    Всеки би предположил, че пламъкът е горещ като на ацетиленова горелка Но горелката на Браун била само леко затоплена и МОЖЕЛА ДА СЕ ДЪРЖИ С ГОЛА РЪКА почти до дюзата! Подлагат волфрамова пръчка (волфрамът кипи при 6000 градуса), блясва бял пламък и пръчката почва да се изпарява. Другият й край обаче остава студен и може да се държи с ръка. Подлагат тухла и тя първо се гледжосва, после започва да се топи. Към друга пламъкът запоява парче стъкло, към него мед, а към медта - парче стъкло. После през всичките спойки пробива идеално гладък отвор. Късче америций 241, който излъчва 16 00 Кюри радиация в минута след 2-минутно излагане на пламъка става почти безвреден, колкото е фоновата радиация.

    10:25 30.10.2025

  • 15 Летателен експеримент

    0 0 Отговор
    Но любимата демонстрация на Юл Браун е ДА ИЗМИНЕ С КОЛА 1600 КМ БЕЗ ГОРИВО само бидон с 4 л. вода и две Браунови батерии, които преобразуват водата в газ. Брауновият газ е получен чрез електролиза на водата, при която водородът и кислородът се разделят. Това не е нещо ново, нито сложно - електролизата е открита преди близо два века от Фарадей. Новото е, че когато двата газа след това се смесят, дори под налягане, те не експлодират, а се свързват мирно и тихо. "От вода и пак на вода с чиста енергия, която може да пречисти водата, въздуха, храната, въобще света." Така Браун формулира сам своето откритие.

    10:26 30.10.2025