Председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред ФАКТИ: Срокът за съхранение на дизеловото гориво е 5 г.

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво ще се случи, ако „Лукойл“ наруши доставките си на петрол, респективно и производството на горива. Как ще се намеси Държавният резерв? Пред ФАКТИ по темата говори председателят на Държавния резерв Асен Асенов.

- Г-н Асенов, темата за „Лукойл“ отново излиза на дневен ред, защото компанията попада под санкциите на САЩ. Сега на ход е държавата, за да има горива по бензиностанциите. Но Държавният резерв с какво количество горива разполага, за да компенсира недостига, ако се стигне до такъв?

- Правителството е подготвено и взима всички необходими мерки, така че наложените санкции да не доведат до затруднения за гражданите. По Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти агенцията води на отчет количества, достатъчни да осигурят потреблението в страната за 90 дни. Контролът е ежемесечен, следи се количеството и качеството на горивата, като това гарантира, че при нужда те ще достигнат до хората достатъчно бързо.

- Запасите от горива трябва да се подменят. Как става това – само услуги от държавата ли ползвате, или и от фирми?

- Както при всяка от съхраняваните стоки, така и при горивата особено стриктно се следи срокът на съхранение и качеството.



Когато изтичането на този срок наближи, горивата се продават на борсата и на тяхно място се закупуват свежи такива.



Покупката се извършва отново на борсата с цел максимална прозрачност и при стриктно спазване на Закона за обществените поръчки, като там може да участва всяко едно дружество.

- Горивата в резерва трябва да са в срок на годност. Каква е годността на бензин и дизел…

- Агенцията следи за срок на съхранение, който винаги е по-кратък от срока на годност. За да бъдем максимално коректни, агенцията възложи на екип от Химикотехнологичния и металургичен университет в София задание, на основание на което те разработиха инструкция за дългосрочно съхранение на нефтопродукти в петролни бази. Били са отчетени промените в качествените показатели на различните видове горива с времето, като са определени и съответните срокове, в които те остават отговарящи на стандартите. Като пример мога да посоча, че срокът за съхранение на дизеловото гориво е 5 години.



- Ако се стигне до колапс на „Лукойл“, как ще реагира Държавният резерв след третия месец?

- Количествата, които агенцията контролира, биха били изразходени напълно при три месеца без никакво производство и при нулев внос. При наличие на внос или някакво производство, логично тези горива ще са достатъчни и за по-дълъг период от време. Междувременно, още с първите отпуснати количества агенцията ще започне набавянето на нови, така че да не се допусне срив на пазара и затруднения за гражданите.



- Държавният резерв осигури вода, след като стана бедствието на „Елените“. В колко акции се включихте през тази година

- За съжаление, и тази година се наложи често да бъдем в помощ. Казвам „за съжаление“, защото когато ние се намесваме някъде има бедствие, някъде са пострадали хора. Само през 2025 г. сме предоставили помощ осем пъти, като сме осигурили доставката на над 619 000 литра питейна вода до засегнатите от различни бедствия райони.

- Скоро ще чествате 75 години Държавен резерв. Дългогодишна структура сте, но се развивате. Какви цели има пред вас?

- Основната ни цел е да бъдем в помощ на хората, когато имат нужда, да сме при тях в трудните моменти. За да изпълняваме тази цел, се стремим непрекъснато да усъвършенстваме и подобряваме както материалната база, така и познанията и уменията си. Светът се развива, променят се нуждите на хората, изправяме се пред нови и непознати до сега предизвикателства, каквото беше пандемията от COVID. Променяме се и ние, адаптираме се като актуализираме списъка на материалите, които съхраняваме, както и техните количества. Следим и прилагаме новите тенденции в съхраняването. Акцентираме на добрата комуникация между институциите, за да може максимално бързо да сме там, където има нужда от нас.