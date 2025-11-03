Карлос Контрера: Ситуацията с боклука в София е като затишие пред буря

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ситуацията с боклука в София е като затишие пред буря. Истината е, че ни очаква тайфун следващите месеци и общината се вкара в капан, от който излизането ще е дълго, мъчително и скъпо. София вече е заложник на отпадъците, които градът ежедневно генерира. Тази тема ще доминира управлението на града в следващите две години, както и предизборната кампания през 2027 г.

За това предупреди във "Фейсбук" общинският съветник Карлос Контрера.

Столична община е в колапс по политиката с отпадъците. Лошо планиране, бавни, мудни действия, липса на цялостна стратегия и вероятно дълга ръка на задкулисието са причините днес да се питаме ще има ли кой да чисти 24-те столични района. Веднъж вкарани в този капан, ще минат години преди да се върнем към базовите нива за качество на сметосъбиране, сметоизвозване, миене, метене... В момента никой не говори за качество на услугите, а дали въобще ще ги има. Това е категоричен управленски провал!

Спешно трябва да се засилва капацитетът на общинската фирма "Софекострой", за да поеме не просто "Люлин" и "Красно село", но и други зони. Затова още в план-сметката по чистотата за 2026г. трябва да се отделят поне 20 млн. лв. за придобиване на новопроизведена техника. От ВМРО-София сме подготвили доклад по темата, който внасяме тази седмица. От сега трябва да се знае, че и за 2027г. ще са необходими допълнителни 30 млн. лв. за техника. Изграждането на капацитет е трудно и дълго, особено когато са проспани (колко удобно) години. В момента общината създава конкуренция между собствените си структури - СПТО (заводът за боклук) буквално краде работници от общинската фирма, предлагайки със 100-200 лева по-високи заплати на работниците. Откъде идват тези пари - не е ясно, защото в бюджета за 2025г. заводът за боклук няма гласувани подобни финансови средства. Самият завод за боклук в момента не работи, защото работниците са пратени да чистят Люлин и Красно село... Почти месец биоотпадъкът въобще не се извозват, защото хората и техниката са в Карнобат село и Люлин.

При всички положения стратегията за чистене през този мандат не може (а и не бива) да изключи изцяло външните изпълнители. Отново ще повторя тезата на ВМРО и от предизборната кампания, и от май 2025г. - общината чрез общинската фирма да поеме между 40-50% от почистването, а останалите райони да бъдат възложени чрез конкурси на външни изпълнители (дай Боже да се появят и европейски фирми). Така от една страна ще има коректив, от друга се избягва възможността (както се случи с мега търга за боклука) да бъдеш изнудван и рекетиран от групи по интереси, фирми, картели и прочие. Изцяло общинско сметосъбиране също не е вариант, защото концентрацията води до същия порочен кръг на изнудване, рекетиране, но чрез стачка, примерно.

Столичната община изтърва контрола над ситуацията и сама се вкара в сценария да я изнудват за 300-400 лв. на тон извозен отпадък. До преди да гръмне бомбата от ПП и ДБ не разглеждаха варианта с широко участие на общинската фирма в почистването. Две години ДБ ръководят работна група в общината за оздравяването на "Софекострой" - общинската фирма. Е, оздравиха я - кризата ги завари със смъкнати гащи и без хора и техника. Защо така стана може да отговори човекът на Прокопиев, който оглавява комисията - Бойко Димитров от Да, България.

Истината е, че ППДБ възнамеряваха да раздадат почистването на София изцяло на външни фирми, а за общинската да остане само най-трудният район (Красна поляна), който никой външен не иска да обслужва. Само че външните фирми взеха, че май се картелираха и сложиха динена кора под краката на фамозния зам.-кмет по екология... Сега чуваме от същия зам.-кмет, че чрез пряко договаряне (което мирише на врътки и корупция) щели да се сключват договори със същите външни фирми, които до вчера от ППДБ наричаха мафия. Така в един момент ще се окаже (май), че София ще бъде пак заложник на т.нар. чистачи, но те вече ще са добрата мафия, а лошата мафия (която и да е тя) ще бъде обявена за победена.

Ситуацията с боклука показа и колко е важно различните звена на Столична община да разполагат с техника. Например всички столични райони. Затова е съвсем разумно и обяснимо Столична община или да закупи техника за всички райони, или да им се осигурят пари през бюджета и районите да си я доставят. Става дума за малки товарни камиони, косачки, малки багери, метачни машини и прочие, които при нужда могат да се ползват, както за почистване на квартални пространства, незаконни сметища, така и за аварийни и бедствени ситуации. Със сигурност става дума за обща инвестиция за около 20-30 млн. лв., нещо което е съвсем поносимо за бюджета на Столична община.

Отново ще повторя - кметът Тезриев да излезе с ясен план за действие, с ясни числа, показатели и срокове. Убеден съм, че ще получи подкрепа. От ВМРО-София сме готови да подкрепим всяка разумна мярка за овладяване на кризата с боклука.