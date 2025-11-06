Новини
Адвокат Ивелин Кичуков пред ФАКТИ: Данък дивидент не е реформа, а наказание за предприемачите

Адвокат Ивелин Кичуков пред ФАКТИ: Данък дивидент не е реформа, а наказание за предприемачите

6 Ноември, 2025 08:57

Инвеститорите търсят предвидимост, а не импровизация, казва юристът

Адвокат Ивелин Кичуков пред ФАКТИ: Данък дивидент не е реформа, а наказание за предприемачите - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще има ли обявеното увеличение на данък „дивидент“ от 5 на 10% през 2026 г. ефект, или ще се окаже дефект… Пред ФАКТИ говори д-р Ивелин Кичуков, данъчен адвокат, доктор по финанси и председател на Българската асоциация за туризъм.

- Г-н Кичуков, как гледате на идеята за повишаване на данъка върху дивидента от 5% на 10%?
- Идеята изглежда проста и звучи социално справедливо, но в действителност е икономически контрапродуктивна и дългосрочно вредна. Данък дивидент не е реформа, а наказание за предприемачите – за хората, които създават бизнеси, работни места и стойност. В икономиката подобни решения рядко имат положителен ефект, защото наказват активността и успеха.
Това е сигнал към инвеститорите, че държавата е непредвидима и данъчната политика може да се променя според политическия натиск. Казано просто – „елате да инвестирате, но бъдете готови утре да ви вдигнем ставките“. Такива решения рушат доверието, а доверието е най-ценната валута в икономиката. България градеше над десетилетие имидж на стабилна и предвидима държава – тази стъпка ще го компрометира.

- Като мярка изглежда лесна, но какво означава за бизнеса?
- За бизнеса това е нов удар в момент, когато той вече е подложен на сериозен натиск – инфлация, увеличени осигуровки, недостиг на кадри, несигурна международна обстановка. Данъкът върху дивидента не засяга „олигарси“, а най-вече собствениците на малки и средни предприятия – хора, които влагат лични средства, труд и риск, за да осигуряват заплати и да плащат данъци.
Удвояването на данъка обезсмисля разпределението на печалбата и блокира капитала, който иначе би се върнал в икономиката като инвестиции в машини, технологии и нови фирми. Всяка държава, която иска растеж, стимулира движението на капитала. Ние, вместо това, го спираме. А когато капиталът спре да се движи, икономиката губи дъх.

- Какво говори това увеличение за инвестиционния климат в България?
- Говори за липса на икономическа визия и за опасна непоследователност. Инвеститорите търсят предвидимост, а не импровизация. Когато държавата променя данъчната политика без анализ и без оценка на последиците, това се възприема като политическо, а не икономическо решение.
Капиталът е изключително мобилен – днес може да бъде в София, утре в Солун или Букурещ. Когато съседите предлагат по-ниски данъци, по-добра инфраструктура и стабилна среда, ние не можем да си позволим да ставаме по-неконкурентни. Това увеличение на практика казва на инвеститорите:

„Отидете другаде, ние ще се справим без вас.“

И това е най-опасното послание, което една икономика може да изпрати.

- Ще ви помоля да обясните с пример какво означава вдигане на данък дивидент от 5% на 10%.
- Да вземем пример: фирма реализира печалба от 100 000 лева. Плаща 10% корпоративен данък – 10 000 лева, и остава с 90 000 лева. При сегашния данък дивидент от 5% собствениците плащат още 4 500 лева, а при 10% – 9 000 лева. Разликата от 4 500 лева на всеки 100 000 лева печалба изглежда малка, но в мащаба на икономиката това са десетки, дори стотици милиони по-малко средства за инвестиции.
Това е капитал, който иначе би се върнал обратно в икономиката – за разширяване, за стартиращи компании, за нови работни места. Вдигането на данъка не просто взима пари от бизнеса – то отнема възможности за бъдещ растеж.

- Колко пари ще влязат в държавата от това увеличение?
- Много малко. За 2025 година са планирани приходи от около 174 милиона лева от този данък. Дори и да се удвоят, което е малко вероятно, става дума за около 340 милиона лева. Това е по-малко от два процента от очаквания бюджетен дефицит, който ще надхвърли 8 милиарда лева.

С други думи – ефектът за бюджета ще е козметичен, но ефектът върху инвестициите ще е разрушителен.

Истинските проблеми не са в ниските данъци, а в неефективните публични разходи, слабият контрол и корупцията. Пример: в много градове сделките с имоти се изповядват на данъчни оценки, които са три-четири пъти по-ниски от реалните цени. Само това ощетява бюджета с милиарди.

- Нека обясним какво е дивидент?
- Дивидентът е частта от печалбата, която дружеството разпределя между своите собственици, след като вече е платило корпоративния си данък. Това не е заплата, а възнаграждение за риск – за вложен капитал и предприемачески труд.

В развитите икономики дивидентите се облагат по-ниско, защото държавата осъзнава, че всяка инвестиция е риск и трябва да бъде стимулирана.

Ниските ставки насърчават хората да инвестират, а високите ги демотивират. В страна като България, където капиталът е оскъден, подобна мярка би замразила инвестиционната активност.

- Целта е с този данък да се удрят „богатите“, за да плащат повече, или…?
- Това е най-голямото заблуждение. Данък дивидент не плащат „олигарси“, а нормални собственици на компании – инженери, търговци, хотелиери, IT предприемачи. Това са хората, които инвестират, плащат заплати и държат икономиката в движение.
Истински богатите, които имат офшорни структури, дори няма да усетят промяната. Ще прехвърлят капитала си в друга държава или ще използват законови данъчни облекчения. Така че вместо „удар по богатите“, това ще се превърне в удар по българския предприемач, който плаща всичко тук и работи на светло.

- Какво ще направи бизнесът, за да не плаща 5% повече?
- Бизнесът е прагматичен и гъвкав. Ще търси решения. Част от компаниите просто ще спрат да разпределят дивиденти и ще задържат печалбите си в системата, за да избегнат двойното облагане. Това ще доведе до блокиране на средства и ще намали оборота на капитала.
Друга част ще преместят дружествата си в съседни страни, където условията са по-добри – Румъния, Гърция, Кипър, Естония. Това вече се случва. Трети ще намерят легални начини да извеждат печалбата – чрез лицензи, консултантски договори, вътрешни заеми. И накрая държавата ще се окаже със същите или дори по-ниски приходи.

- Може ли да стане така, че в хазната да влязат по-малко пари?
- Да, напълно възможно е. Историята и икономическата теория го доказват. След определено ниво всяко увеличение на данъците води до спад на събираемостта. Това е т.нар. ефект на кривата на Лафер.
Когато данъкът стане твърде висок, предприемачите спират да разпределят дивиденти, инвестициите се свиват, а икономиката губи темпо. Резултатът е по-малка данъчна база и по-ниски приходи. Тоест, търсейки повече, държавата получава по-малко. Това е класически пример за популизъм, който вреди на икономиката.

- Какъв е данък дивидент в други страни от ЕС и при нашите съседи?
- В Гърция и Румъния данъкът върху дивидента е 5%. В Полша – 9% за малки фирми. В Чехия – 15%, но при много по-високи инвестиционни стимули и достъп до капиталови пазари. В Естония не се облага неразпределената печалба – там държавата насърчава фирмите да инвестират, а не ги наказва, когато го правят у нас.
България дълги години беше сочена за пример в региона с предвидима и разумна данъчна политика. Ако удвоим данъка, ще загубим това стратегическо предимство и ще изпратим грешен сигнал към инвеститорите. В състезанието за капитал дори малките разлики решават съдбата на цели икономики.

- Повишаването на данъците релевантно ли е на повече пари в бюджета?
- Категорично не. Повишаването на данъците не носи автоматично повече приходи. Истинският проблем не е в приходите, а в разходите и управлението. България е сред първите държави в Европейския съюз по неефективни публични разходи.

Ако политиците и синдикатите не се вразумят, ни чака дежавю на кризата от 2009 година.

Решението е не да се увеличават данъци, а да се подобри ефективността, да се дигитализира администрацията, да се ограничи корупцията и да се стимулират инвестициите. България няма стотици години натрупан капитализъм като Западна Европа. България не може да събере и 70 години истински капитализъм. Ако сега наказваме капитала, убиваме бъдещето.


Оценка 3.9 от 16 гласа.
Оценка 3.9 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 2 Отговор
    Няма реформи, докато територията не стане необитаема пустиня

    Коментиран от #19

    09:10 06.11.2025

  • 2 Правилно

    13 8 Отговор
    Разбира се, предприемачите трябва да са с намалени данъци, нека работниците да плащат всичко.

    09:11 06.11.2025

  • 3 Ядец

    8 7 Отговор
    Плащай, плащай. Стига производство на милионери за сметка на обедняващите работници

    Коментиран от #5, #8

    09:16 06.11.2025

  • 4 родител 1

    10 5 Отговор
    Вече съм говорил със счетоводството .След Нова година , няма да имам бългаска фирма , а съм с 18 годишна история .В момента правят документите .

    09:19 06.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    16 3 Отговор
    Обяснявам какво става в момента с малките фирми. Всички с някакво натрупване за инвестиция го теглят
    като дивидент и плащат данък 5%. За 2026 няма да разпределят дивидент. Инвестициите ще станат
    на малки парченца и ще минават като разход и фирмите няма да платят и данък печалба. С други думи:
    за 2026 - за бюджета минус 15%, вместо +15%. Честито на съдии, прокурори, полицаи, агенции и др.

    Коментиран от #22

    09:20 06.11.2025

  • 7 димитри

    8 2 Отговор
    Данък дивидент касае незначителен брой хора,които имат акции и подобни!Основният удар е двойното увеличение насочено към ЕТ ,самоосигуряващи се и други ,които плащат с РЕАЛНИ КЕШ ПАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА си към....държавата -бюрократДЦи!Вие нарочно спрягате данък дивидент за да не кажете , за Н-ти път написаното от мен.Тежеста ще бъде 100лв преки данъци на месец на Дребен бизнес и с косвените ще стане133лв на месец.Вчера ,онзи ден ви дадох цифри вие триехте нещо...като изтриете все едно ще си изтриете срама........ПС.Мешелче ,това в Льо монд го пише.......

    Коментиран от #9

    09:25 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Селяндурите предприемачи

    3 0 Отговор
    Дивиденти, печалби нулеви и агент Вулева. Защо просто не започнете да разпределяте парите по-рано измежду служителите? Неграмотни търгаши.

    09:29 06.11.2025

  • 11 българия или мафията читанка инфо

    3 0 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    09:30 06.11.2025

  • 12 Заплатите в МВР и военното министерство

    9 0 Отговор
    Заплатите в МВР и военното министерство ще скочат с нови 12 %
    Общите разходи за персонал в двете министерства достигат рекордните 7 млрд. лв.

    09:33 06.11.2025

  • 13 А как е

    7 0 Отговор
    "наказанието" за предприемачите в другите европейски страни?

    09:36 06.11.2025

  • 14 Да ама

    3 1 Отговор
    Гърция и Румъния също вдигат данъкът върху дивидента от 5% на 10%

    09:38 06.11.2025

  • 15 българия или мафията читанка инфо

    2 0 Отговор
    🇩🇪 Германия
    Ставка: 25% плосък данък върху капиталовите доходи, включително дивиденти. Естония
    Ставка: 20% корпоративен данък, платим при разпределение на дивиденти.

    За физически лица: Няма допълнителен данък върху дивидентите, ако вече е платен корпоративният.

    Модел: Естония използва отложено облагане — данък се плаща само при разпределение на печалба. Чили: Ставка: 35% обща ставка за нерезиденти, но с възможност за кредитиране на корпоративния данък.

    Корпоративен данък: 27% → при разпределение на дивиденти, физическото лице плаща остатъка до 35%.

    Ефективно: За чуждестранни инвеститори — 8% допълнително, ако корпоративният данък вече е платен. САЩ:
    Ставка: Зависи от вида дивидент и дохода:

    Qualified dividends: 0%, 15%, или 20% според дохода.

    Non-qualified dividends: Облагат се като обикновен доход — до 37%.

    Допълнително: 3.8% Net Investment Income Tax за високи доходи.

    Ефективно: За повечето инвеститори — 15% или 18.8% общо.

    09:40 06.11.2025

  • 16 то в бюджета облагането на дивидентите

    1 0 Отговор
    е побългарен вариант на същия в Нидерландия . Обикновено един държи 20 фирми и дружества . и е милионер или милиардер . А обръчите от фирми по обществените поръчки и тези по иновации с програми и финансиране от ЕС не са инвеститори в страната . следователно бизнеса е разделен на местни 80 процента и от чужбина 20 процента . и остава АД и ООД да си правят сметките . Пускат акции на борсата . Търгуват с финансови пакети . Влагат в биткойнти и в имоти . Явно 10 процента ще е огромно бреме . А с тях държавата гушва едни 400-500 милиона . Отгоре .

    09:40 06.11.2025

  • 17 Ако имаше успешен бизнес

    4 1 Отговор
    България щеше да е колкото Нидерландия
    15 милиона население

    09:46 06.11.2025

  • 18 Цървул

    4 1 Отговор
    Не 10% , 20% трябва да е . За да инвестирате най-накрая в производството и да повишавате заплатите .

    09:50 06.11.2025

  • 19 Горките предприемачи

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ей, досвидя им се 5%
    Акционерните печалби всъщност износят печалните навън от страната. Явно има намесени външни фактори.

    09:56 06.11.2025

  • 20 Айде бе

    4 1 Отговор
    От бг чорбаджията не става бизнесмен!

    09:58 06.11.2025

  • 21 Иван Вазов

    0 0 Отговор
    Данък дивидент се плаща по цял свят - в САЩ, в Канада, във Франция.

    10:37 06.11.2025

  • 22 Ваня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    ...Точен коментар !

    10:43 06.11.2025

  • 23 д-р Илиян Филипов

    0 0 Отговор
    Интервюто на адв. Кичуков съдържа реални факти и аргументи за предвидимост и бизнес доверие, но е силно идеологизирано и изградено около тезата, че всяко данъчно увеличение е „наказание“, която е неверна.
    Фактите показват, че:

    Данъкът „дивидент“ в България остава най-нисък в ЕС дори след увеличението! Най-нисък в ЕС! Най-ниски данъци!

    Не е вярно, че "данък дивидент наказва предприемачите“.
    Емоционално, не икономическо твърдение. Данъкът не наказва, а облага разпределената печалба – т.е. доход, който собственикът решава да изтегли за себе си.
    Ефектът върху малкия бизнес е умерен – от всеки 100 000 лв. печалба, 4500 лв. допълнително данъчно натоварване.
    Това, че бизнесът и неговите слуги реват за някакви "стотинки" е много несериозно и патетично. А, и това е само ако си вземат печалбите, за да си купуват коли, имоти, да си пукат любовниците и да инвестират в чужбина. Ако си го реинвестират в бизнеса в България, никой няма да им ги пипа.

    10:46 06.11.2025

  • 24 Другарят Цимент

    0 1 Отговор
    Кичук, кичук, платен слуга на бизнеса си ти. Обичаш да вземаш пари и да пукаш, това е ясно от физиономията ти. Не те ли е срам, че има възрастни хора, хора в уязвимо положение, самотни родители с деца, работещи бедни?!
    Какво си тръгнал да мрънкаш за този данък дивидент, най-ниският в ЕС!!!
    Месиш истини и лъжи, както се меси тесто за баница.

    10:49 06.11.2025

  • 25 Браво на адвоката за разума и истината

    1 0 Отговор
    Гледахте ли тази сутрин бтв как
    един изключителен невъзпитан индивид
    с вид на тулуп саморазкри,
    че т.нар. синдикати всъщност защитават високите
    осигуровки и данъци с манипулации
    (като не спря просташки да прекъсва и говори глупости)
    а работодателите защитават ... работниците си!

    ДАНЪК ТРУД (ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕЖЕСТ)
    за 100 лв. - се вдигат от 53 лв. досега на 58 лв.!!!
    И това е заради хрантутите = бюджетния електорат,
    на политическите партии, за да са вечно на власт.
    При реалността, че от 3 години насам икономиката
    на Европа и България е в спад, рецесия.

    Ама синдикалния невъзпитан всъщност - бюджетник,
    защото основен донор (членска маса) за издръжка на синдикатите,
    са същите бюджетни ведомства, с многобройни щатове,
    ВСИЧКИ НА ИЗДРЪЖКА НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС!

    Цяло чудо е, че водещата в ефир прочете мнение на зрител,
    обобщаващо мнението, а именно:
    "Егати държавата, в която синдикатите защитават по-високи данъци,
    а работодателите защитават работниците!"
    Така синдикатите се самопредставиха като НЕморални субекти.

    11:00 06.11.2025