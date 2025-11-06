Адвокат Ивелин Кичуков пред ФАКТИ: Данък дивидент не е реформа, а наказание за предприемачите

Ще има ли обявеното увеличение на данък „дивидент“ от 5 на 10% през 2026 г. ефект, или ще се окаже дефект… Пред ФАКТИ говори д-р Ивелин Кичуков, данъчен адвокат, доктор по финанси и председател на Българската асоциация за туризъм.
- Г-н Кичуков, как гледате на идеята за повишаване на данъка върху дивидента от 5% на 10%?
- Идеята изглежда проста и звучи социално справедливо, но в действителност е икономически контрапродуктивна и дългосрочно вредна. Данък дивидент не е реформа, а наказание за предприемачите – за хората, които създават бизнеси, работни места и стойност. В икономиката подобни решения рядко имат положителен ефект, защото наказват активността и успеха.
Това е сигнал към инвеститорите, че държавата е непредвидима и данъчната политика може да се променя според политическия натиск. Казано просто – „елате да инвестирате, но бъдете готови утре да ви вдигнем ставките“. Такива решения рушат доверието, а доверието е най-ценната валута в икономиката. България градеше над десетилетие имидж на стабилна и предвидима държава – тази стъпка ще го компрометира.
- Като мярка изглежда лесна, но какво означава за бизнеса?
- За бизнеса това е нов удар в момент, когато той вече е подложен на сериозен натиск – инфлация, увеличени осигуровки, недостиг на кадри, несигурна международна обстановка. Данъкът върху дивидента не засяга „олигарси“, а най-вече собствениците на малки и средни предприятия – хора, които влагат лични средства, труд и риск, за да осигуряват заплати и да плащат данъци.
Удвояването на данъка обезсмисля разпределението на печалбата и блокира капитала, който иначе би се върнал в икономиката като инвестиции в машини, технологии и нови фирми. Всяка държава, която иска растеж, стимулира движението на капитала. Ние, вместо това, го спираме. А когато капиталът спре да се движи, икономиката губи дъх.
- Какво говори това увеличение за инвестиционния климат в България?
- Говори за липса на икономическа визия и за опасна непоследователност. Инвеститорите търсят предвидимост, а не импровизация. Когато държавата променя данъчната политика без анализ и без оценка на последиците, това се възприема като политическо, а не икономическо решение.
Капиталът е изключително мобилен – днес може да бъде в София, утре в Солун или Букурещ. Когато съседите предлагат по-ниски данъци, по-добра инфраструктура и стабилна среда, ние не можем да си позволим да ставаме по-неконкурентни. Това увеличение на практика казва на инвеститорите:
„Отидете другаде, ние ще се справим без вас.“
И това е най-опасното послание, което една икономика може да изпрати.
- Ще ви помоля да обясните с пример какво означава вдигане на данък дивидент от 5% на 10%.
- Да вземем пример: фирма реализира печалба от 100 000 лева. Плаща 10% корпоративен данък – 10 000 лева, и остава с 90 000 лева. При сегашния данък дивидент от 5% собствениците плащат още 4 500 лева, а при 10% – 9 000 лева. Разликата от 4 500 лева на всеки 100 000 лева печалба изглежда малка, но в мащаба на икономиката това са десетки, дори стотици милиони по-малко средства за инвестиции.
Това е капитал, който иначе би се върнал обратно в икономиката – за разширяване, за стартиращи компании, за нови работни места. Вдигането на данъка не просто взима пари от бизнеса – то отнема възможности за бъдещ растеж.
- Колко пари ще влязат в държавата от това увеличение?
- Много малко. За 2025 година са планирани приходи от около 174 милиона лева от този данък. Дори и да се удвоят, което е малко вероятно, става дума за около 340 милиона лева. Това е по-малко от два процента от очаквания бюджетен дефицит, който ще надхвърли 8 милиарда лева.
С други думи – ефектът за бюджета ще е козметичен, но ефектът върху инвестициите ще е разрушителен.
Истинските проблеми не са в ниските данъци, а в неефективните публични разходи, слабият контрол и корупцията. Пример: в много градове сделките с имоти се изповядват на данъчни оценки, които са три-четири пъти по-ниски от реалните цени. Само това ощетява бюджета с милиарди.
- Нека обясним какво е дивидент?
- Дивидентът е частта от печалбата, която дружеството разпределя между своите собственици, след като вече е платило корпоративния си данък. Това не е заплата, а възнаграждение за риск – за вложен капитал и предприемачески труд.
В развитите икономики дивидентите се облагат по-ниско, защото държавата осъзнава, че всяка инвестиция е риск и трябва да бъде стимулирана.
Ниските ставки насърчават хората да инвестират, а високите ги демотивират. В страна като България, където капиталът е оскъден, подобна мярка би замразила инвестиционната активност.
- Целта е с този данък да се удрят „богатите“, за да плащат повече, или…?
- Това е най-голямото заблуждение. Данък дивидент не плащат „олигарси“, а нормални собственици на компании – инженери, търговци, хотелиери, IT предприемачи. Това са хората, които инвестират, плащат заплати и държат икономиката в движение.
Истински богатите, които имат офшорни структури, дори няма да усетят промяната. Ще прехвърлят капитала си в друга държава или ще използват законови данъчни облекчения. Така че вместо „удар по богатите“, това ще се превърне в удар по българския предприемач, който плаща всичко тук и работи на светло.
- Какво ще направи бизнесът, за да не плаща 5% повече?
- Бизнесът е прагматичен и гъвкав. Ще търси решения. Част от компаниите просто ще спрат да разпределят дивиденти и ще задържат печалбите си в системата, за да избегнат двойното облагане. Това ще доведе до блокиране на средства и ще намали оборота на капитала.
Друга част ще преместят дружествата си в съседни страни, където условията са по-добри – Румъния, Гърция, Кипър, Естония. Това вече се случва. Трети ще намерят легални начини да извеждат печалбата – чрез лицензи, консултантски договори, вътрешни заеми. И накрая държавата ще се окаже със същите или дори по-ниски приходи.
- Може ли да стане така, че в хазната да влязат по-малко пари?
- Да, напълно възможно е. Историята и икономическата теория го доказват. След определено ниво всяко увеличение на данъците води до спад на събираемостта. Това е т.нар. ефект на кривата на Лафер.
Когато данъкът стане твърде висок, предприемачите спират да разпределят дивиденти, инвестициите се свиват, а икономиката губи темпо. Резултатът е по-малка данъчна база и по-ниски приходи. Тоест, търсейки повече, държавата получава по-малко. Това е класически пример за популизъм, който вреди на икономиката.
- Какъв е данък дивидент в други страни от ЕС и при нашите съседи?
- В Гърция и Румъния данъкът върху дивидента е 5%. В Полша – 9% за малки фирми. В Чехия – 15%, но при много по-високи инвестиционни стимули и достъп до капиталови пазари. В Естония не се облага неразпределената печалба – там държавата насърчава фирмите да инвестират, а не ги наказва, когато го правят у нас.
България дълги години беше сочена за пример в региона с предвидима и разумна данъчна политика. Ако удвоим данъка, ще загубим това стратегическо предимство и ще изпратим грешен сигнал към инвеститорите. В състезанието за капитал дори малките разлики решават съдбата на цели икономики.
- Повишаването на данъците релевантно ли е на повече пари в бюджета?
- Категорично не. Повишаването на данъците не носи автоматично повече приходи. Истинският проблем не е в приходите, а в разходите и управлението. България е сред първите държави в Европейския съюз по неефективни публични разходи.
Ако политиците и синдикатите не се вразумят, ни чака дежавю на кризата от 2009 година.
Решението е не да се увеличават данъци, а да се подобри ефективността, да се дигитализира администрацията, да се ограничи корупцията и да се стимулират инвестициите. България няма стотици години натрупан капитализъм като Западна Европа. България не може да събере и 70 години истински капитализъм. Ако сега наказваме капитала, убиваме бъдещето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #19
09:10 06.11.2025
2 Правилно
09:11 06.11.2025
3 Ядец
Коментиран от #5, #8
09:16 06.11.2025
4 родител 1
09:19 06.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 си дзън
като дивидент и плащат данък 5%. За 2026 няма да разпределят дивидент. Инвестициите ще станат
на малки парченца и ще минават като разход и фирмите няма да платят и данък печалба. С други думи:
за 2026 - за бюджета минус 15%, вместо +15%. Честито на съдии, прокурори, полицаи, агенции и др.
Коментиран от #22
09:20 06.11.2025
7 димитри
Коментиран от #9
09:25 06.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Селяндурите предприемачи
09:29 06.11.2025
11 българия или мафията читанка инфо
09:30 06.11.2025
12 Заплатите в МВР и военното министерство
Общите разходи за персонал в двете министерства достигат рекордните 7 млрд. лв.
09:33 06.11.2025
13 А как е
09:36 06.11.2025
14 Да ама
09:38 06.11.2025
15 българия или мафията читанка инфо
Ставка: 25% плосък данък върху капиталовите доходи, включително дивиденти. Естония
Ставка: 20% корпоративен данък, платим при разпределение на дивиденти.
За физически лица: Няма допълнителен данък върху дивидентите, ако вече е платен корпоративният.
Модел: Естония използва отложено облагане — данък се плаща само при разпределение на печалба. Чили: Ставка: 35% обща ставка за нерезиденти, но с възможност за кредитиране на корпоративния данък.
Корпоративен данък: 27% → при разпределение на дивиденти, физическото лице плаща остатъка до 35%.
Ефективно: За чуждестранни инвеститори — 8% допълнително, ако корпоративният данък вече е платен. САЩ:
Ставка: Зависи от вида дивидент и дохода:
Qualified dividends: 0%, 15%, или 20% според дохода.
Non-qualified dividends: Облагат се като обикновен доход — до 37%.
Допълнително: 3.8% Net Investment Income Tax за високи доходи.
Ефективно: За повечето инвеститори — 15% или 18.8% общо.
09:40 06.11.2025
16 то в бюджета облагането на дивидентите
09:40 06.11.2025
17 Ако имаше успешен бизнес
15 милиона население
09:46 06.11.2025
18 Цървул
09:50 06.11.2025
19 Горките предприемачи
До коментар #1 от "Гост":Ей, досвидя им се 5%
Акционерните печалби всъщност износят печалните навън от страната. Явно има намесени външни фактори.
09:56 06.11.2025
20 Айде бе
09:58 06.11.2025
21 Иван Вазов
10:37 06.11.2025
22 Ваня
До коментар #6 от "си дзън":...Точен коментар !
10:43 06.11.2025
23 д-р Илиян Филипов
Фактите показват, че:
Данъкът „дивидент“ в България остава най-нисък в ЕС дори след увеличението! Най-нисък в ЕС! Най-ниски данъци!
Не е вярно, че "данък дивидент наказва предприемачите“.
Емоционално, не икономическо твърдение. Данъкът не наказва, а облага разпределената печалба – т.е. доход, който собственикът решава да изтегли за себе си.
Ефектът върху малкия бизнес е умерен – от всеки 100 000 лв. печалба, 4500 лв. допълнително данъчно натоварване.
Това, че бизнесът и неговите слуги реват за някакви "стотинки" е много несериозно и патетично. А, и това е само ако си вземат печалбите, за да си купуват коли, имоти, да си пукат любовниците и да инвестират в чужбина. Ако си го реинвестират в бизнеса в България, никой няма да им ги пипа.
10:46 06.11.2025
24 Другарят Цимент
Какво си тръгнал да мрънкаш за този данък дивидент, най-ниският в ЕС!!!
Месиш истини и лъжи, както се меси тесто за баница.
10:49 06.11.2025
25 Браво на адвоката за разума и истината
един изключителен невъзпитан индивид
с вид на тулуп саморазкри,
че т.нар. синдикати всъщност защитават високите
осигуровки и данъци с манипулации
(като не спря просташки да прекъсва и говори глупости)
а работодателите защитават ... работниците си!
ДАНЪК ТРУД (ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕЖЕСТ)
за 100 лв. - се вдигат от 53 лв. досега на 58 лв.!!!
И това е заради хрантутите = бюджетния електорат,
на политическите партии, за да са вечно на власт.
При реалността, че от 3 години насам икономиката
на Европа и България е в спад, рецесия.
Ама синдикалния невъзпитан всъщност - бюджетник,
защото основен донор (членска маса) за издръжка на синдикатите,
са същите бюджетни ведомства, с многобройни щатове,
ВСИЧКИ НА ИЗДРЪЖКА НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС!
Цяло чудо е, че водещата в ефир прочете мнение на зрител,
обобщаващо мнението, а именно:
"Егати държавата, в която синдикатите защитават по-високи данъци,
а работодателите защитават работниците!"
Така синдикатите се самопредставиха като НЕморални субекти.
11:00 06.11.2025