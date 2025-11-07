Стоян Тончев: Когато ви кажат “черно”, значи е “бяло”. Като кажат “бяло”, значи е “черно”

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато ви кажат “черно”, значи е “бяло”. Като кажат “бяло”, значи е “черно”.

Управляващите визирам.

А ако не се сещате какво искат да кажат със “стабилност” и “пълен мандат”, да обясня пак за “черното” и “бялото”?

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Тончев.

САЩ порязаха продажбата на “Лукойл” на “Гънвор”, наричайки швейцарската компания “марионетка на Кремъл”. Това означава, че дерогация за България няма да има.

И е удобно оправдание за събаряне на кабинета и прехвърляне на вината на “външни обективни фактори”. Но не виждам как ще стане преди Нова година, след като по закон в държавния резерв трябва да има горива за 3 месеца напред.

Протести заради бюджета също няма да има преди Нова година.

Допускам, че ако целта на замисъла е евентуално НЕприемане или отлагане на еврото и прехвърляне на вътрешните кризи на служебен кабинет, то трудно ще се получи.

А по принцип изборите са хубаво нещо и такива според мен ще има през 2026 г., освен президентските.