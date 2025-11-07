Новини
Стоян Тончев: Когато ви кажат “черно”, значи е “бяло”. Като кажат “бяло”, значи е “черно”

7 Ноември, 2025 10:01 798 7

  • стоян тончев-
  • избори-
  • лукойл-
  • протест

Снимка: Фейсбук
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато ви кажат “черно”, значи е “бяло”. Като кажат “бяло”, значи е “черно”.

Управляващите визирам.

А ако не се сещате какво искат да кажат със “стабилност” и “пълен мандат”, да обясня пак за “черното” и “бялото”?

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Тончев.

САЩ порязаха продажбата на “Лукойл” на “Гънвор”, наричайки швейцарската компания “марионетка на Кремъл”. Това означава, че дерогация за България няма да има.

И е удобно оправдание за събаряне на кабинета и прехвърляне на вината на “външни обективни фактори”. Но не виждам как ще стане преди Нова година, след като по закон в държавния резерв трябва да има горива за 3 месеца напред.

Протести заради бюджета също няма да има преди Нова година.

Допускам, че ако целта на замисъла е евентуално НЕприемане или отлагане на еврото и прехвърляне на вътрешните кризи на служебен кабинет, то трудно ще се получи.

А по принцип изборите са хубаво нещо и такива според мен ще има през 2026 г., освен президентските.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    Разкриха ни, че територията е путинофилска!

    10:07 07.11.2025

  • 2 Защо ???!!!

    5 9 Отговор
    Кой е този Стоян Тончев и какъв е ??? Защо трябва да му четем "мъдростите" и "пророчествата" ?! Защо ???

    10:08 07.11.2025

  • 3 здрасти

    10 1 Отговор
    Къде да се пиша политанализатор и да ме канят и мене по медиите да давам акъл на платено? Добър съм!

    10:12 07.11.2025

  • 4 Всичко е точно

    3 2 Отговор
    На такъв народец, такъв Магнитски .урец.

    10:18 07.11.2025

  • 5 Човечецът се е

    3 5 Отговор
    объркал,избори няма да има.Правителството е стабилно,пък кучетата нека си лаят,това им е работата

    10:19 07.11.2025

  • 6 истината

    2 0 Отговор
    Тоя кой е?

    10:28 07.11.2025

  • 7 вуйчо

    1 0 Отговор
    Пак ще те "чешат".

    10:34 07.11.2025