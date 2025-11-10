Нормализация на отношения? Забравете, но надеждите остават

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тръмп спечели червена точка срещу демократите относно решението за държавния бюджет и вече ще има средства за хранителните купони, ще се върнат на работа уволнените служители и ще продължат действия придобивките, които бяха спрени поради суматохата с бюджета в Сената и Камарата на представителите. Макар и за кратко време.

Традиционни битки между управляващи и опозиция, но в мандата на Тръмп особено остри и стигащи до кресчендо в залите по висшите етажи на властта.

В това време шефове на ВВС подадоха оставки заради коригирани речи на Тръмп / и не само/ и по-точно в отразяването на случая при Капитолия с протестите на защитниците на американския президент при първия му мандат в Белия дом. Говорител на Тръмп нарече ВВС „фалшива медия”. Оставките са гарантирани. Дали е вътрешен преврат или грижа за имидж не е ясно. Но щом и ВВС може да се заподозре в манипулации и внушения, нещо много гнило има в медийната среда и по света. В същото време прави впечатление, че Тръмп е особено активен във външен план, независимо от капаните на вътрешнополитическото поле и победата за кметското място в Ню Йорк на „демократичния социалист” Мамдани.

След срещата на форум „САЩ-Централна Азия”, посещението на Орбан в Белия дом, а днес на Шараа, президент в Сирия, който ще разговаря с Тръмп са не случайни събития като част от инициативите във външен план. .Впечатляващо е, че тези срещи намират силен отзвук в Анкара, защото Турция не крие свои интереси в регионите на тези страни. В Москва нарекоха срещата с Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан „предателство за 152 млрд” и „иделопоклоннически фарс”.

Трудно се преглъщат изобилните ласкателства на лидерите на тези бивши страни от СССР, изказани на руски, към Тръмп и придобивките, които американският бизнес ще има в региона, както и инвестициите в САЩ от тези не особено силни икономически страни от Централна Азия. Регионът е известен като „заден двор” на Русия. Но лидерът на Казахстан, Токаев, е говорил на английски. С Путин той говори на казахски. Турските медии изобилно и в конкретиха информираха за поети ангажименти и споразумения между страните от Централна Азия и САЩ.

Наричат го „азиатския ход на САЩ”. Впечатляващо е, че Тръмп обяви съгласието на Казахстан за присъединяване към Абрахамските споразумения.Според него това е важно за Близкия изток и „други региони”. Без значение, че Казахстан и Израел имат дипломатически връзки над 30 години.Токаев е подписал 30 споразумения за повече от 18 млрд дол. Анкара ги следи внимателно, но подчертава най-вече за покупката на 18 самолета „Боинг 787”,съвместна разработка на волфрамови находища, за споразумения в областта на изкуствения интелект, финанси, минно дело и образование.

Токаев говори за „фундаментално историческо споразумение”, а Москва едва сдържа гневни анализи. Според „Ню Йорк Таймс” Тръмп е постигнал „политическа победа на ниска цена”. А и насърчава сътрудничеството на страните от Централна Азия с Израел т.е. на арабския и ислямския свят с Тел Авив. Действа в региони, където и Анкара, и Москва имат свои интереси.

Днешната среща на Шараа от Дамаск следва отмяната на резолюция на СС на ООН за санкции към Сирия и то при утвърдителен вот на Москва. Важна е тази визита на Шараа в САЩ. Американските санкции са отменени.Премахва се статут на Сирия като спонсор на тероризма. Шараа настоява за запазване на териториалната цялост на страната си и да се осигури път за възстановяване. От Вашингтон говорят за „сътрудничество в борбата с ИДИЛ” и за „предотвратяване на действия на Иран и Хизбула на сирийска територия”.

Определено целта е да се интегрира настоящото сирийско правителство в новия ред, който се опитват от Вашингтон да изградят в Западна Азия. Казват, че са необходими взаимни отстъпки и да се прекратят продължаващите военни действия в Сирия. И не само. Справка- Ливан през последните дни между армиите на Бейрут и Тел Авив. Хизбула няма как да не е там.Но изводите в Анкара са, че „САЩ се насочват към Дамаск заради Израел”. Съобщава се, че САЩ се готвят да построят огромна въздушна база в Сирия.Съоръжението ще бъде близо до Дамаск и е „част от план на Вашингтон за създаване на щит за защита за Израел”.

Всъщност това ще е команден център за операциите на САЩ в Ливан и Газа.От Турция се притесняват, че тази база ще е и възможност за всякаква подкрепа за ПКК /YPG т.е. на сирийските кюрди, които и до момента отказват да се влеят в армията на Дамаск.Твърди се, че Пентагонът вече е ускорил строителните планове и пистата на новата военна база е завършена и дори е имало тестово кацане на самолет С-130, за да се провери готовността за експлоатация.

Това е първото военно присъствие на САЩ в столицата Дамаск и си е натиск в полза на Израел. Защото е лесно Израел да се възползва от базата за въоръжаване на друзите и за фрагментиране на Сирия. Може да използва тази база и за текущите удари в Ливан и Газа.Сирийците се опасявали, че американската база може да бъде използвана за осъществяване плана на Израел за разделяне на Сирия.

Всичко това предхожда срещата Тръмп-Шараа, но не бива да се забравя, че сирийският президент пътува до Москва още на 15 октомври т.е. преди разговора с Тръмп. Информациите от срещата с Путин са в посока, че има „решение да се върнат двете страни към споразуменията между Русия и Сирия от ерата на Асад”. Русия не само запазва 2-те си военни бази в Сирия, но има и нови подкрепления там. Както и обещания за инвестиции, доставки на жито и храни, изграждане на пътища и помощ при възстановяването на икономиката на Сирия.

Забележителни са тези прагматични споразумения за сътрудничество според новата ситуация в Дамаск. Явна демонстрация на еволюцията на многопластови връзки и съюзи. Независимо, че съветник на Шараа говори, че „не сме обвързани с никакви съюзи и оси”. А за посещението на Шараа в САЩ казва, че е „исторически поврат”.

И независимо от изключителното внимание на Анкара към събитията в Сирия, Близкия изток като цяло, посещението на Ердоган в Азербайджан за церемониите по случай „Деня на победата 8 ноември” и случващото се в Газа и Ливан, турците са заети изключително и с темата „Турция без терор” и промените в тази връзка. Това на фона на факта, че килограм месо вече е 50 евра, а каймата струва 17.

Сключеното споразумение на управляващите с ПКК, свалянето на оръжието от страна на турските кюрди, разговорите на Ердоган с представители на парламентарно представената прокюрдска ДПН, демократична партия на народите, срещите с Йоджелан в затвора „Имралъ”, за да потвърди отново решението за „реинтеграция на членовете на ПКК в демократичния и обществен живот на Турция”, независимо дали са цивилни или бойци, естествено водят и до твърдения, че „Йоджелан ще се установи в Анкара”.

След повече от 20 години в затвора на остров „Имралъ”. Предстояла му среща с комисията на Великото национално събрание на Турция, а след това с пресата. Договаряли се условията за установяването му в Анкара. И също регламентирането на връщането на 9000 членове на ПКК в Турция, както съобщава „Ройтерс”.

Очаквало се внасянето на този регламент до края на месеца. Не било обща амнистия, а само гарантиране връщането на тези кюрди, които не са участвали във въоръжени действия. В Европа ще останат тези, които са заемали висши и средни позиции в ПКК. Но се очаква и освобождаване на Демиртаж, един от лидерите на ДПН, който от години е в турски затвор. Предвижда се освобождаване на членове на ПКК от затворите и назначаване на работа.Защо Ердоган предприема такива действия? Заради предвиждани промени в конституцията и необходимостта да получи повече подкрепа за бъдещите избори? За обединяване на нация и общество?

В подготовка за извънредни събития на международната сцена? За отговор на ПКК/YPG в Сирия, които действат за автономия в рамките на управлението на Шараа в Дамаск? Заради сложните международни отношения, които разтърсват близките на сърцето на Анкара региони? Заради амбициите на Израел и противоречията му с Турция в това отношение? Не само в Сирия, разбира се. Много въпроси без отговор. Събитията предстоят, но дали ще има нормализация на отношенията по света и по региони? Надеждите остават, а другото е от Лукавия.