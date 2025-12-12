Новини
Мнения »
Време е за 10 ноември в ГЕРБ

Време е за 10 ноември в ГЕРБ

12 Декември, 2025 16:25, обновена 12 Декември, 2025 17:23 1 343 29

  • герб-
  • бойко борисов-
  • политика

Обратното броене за партията започна

Време е за 10 ноември в ГЕРБ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хората в ГЕРБ имат последен шанс да спасят окончателното обезчестяване на партията си след безотговорните излияния и призиви на Борисов, че министрите им вече нямали никакъв ангажимент, а по бюджета спирало да се работи.

Сега е моментът Росен Желязков да стегне министрите си да работят до клетвата на новите, а депутатите да не слушат парламентарния си шеф и лидер на партията, за да се довърши работата по бюджета.

Просто трябва да покажат, че им пука, ако на лидера им не.

Защото ако някой "бойкотира" еврозоната и внася хаос, това явно е Борисов. Той трябва да бъде бламиран от собствената си партия и моментът да го разкарат е перфектен. Това е и финалната им възможност да покажат някакво самоуважение. Ако оставят и сега последната дума да е негова - сбогом завинаги.

Всеки път, когато Борисов е принуден да се оттегли от властта, виждаме най-отблъсващото лице на ГЕРБ. Бойкот на парламентарни заседания още от ерата "Орешарски", после букет от калташки номера по времето на наивния Кирил Петков, сега призив за бойкот на бюджета, за чието изготвяне бяха проспани няколко месеца от самите тях, докато в последния момент предложиха такъв, че изкараха хората на площадите в цялата страна.

Какво трябва да ни говорят думите на Борисов? Че никога истински не му е пукало за хората, най-малко пък за онези, на които мяташе от джипката, но освен това виждаме, че и с наслада им "отмъщава", когато е раздразнен. Сега той наказва тези, които очакваха увеличение на доходите - включително негови избиратели, а синдикалистите са в ступор.

По този начин ГЕРБ върви към гибелта си, колкото и каквито "маньовъри" да роди Банкянският Тато. Дори официално да се оттегли, че и наистина да забрави за политиката, никой няма да повярва, че не държи приемниците си на къс синджир и не ги привиква до магнолията.

Всичко това обрича партията на нулев шанс за рестарт без него. Наследството му е прекалено тежко. "ГЕРБ Ново начало" няма да се получи. Шансът на читавите хора в ръководството на партията, които търпяха унижения от боса си дълги години, а накрая им причини и Делян Пеевски, е да му направят един зрелищен и показен 10-ти ноември. Ама такъв, че наистина да му увисне ченето, а не режисиран от самия него.

Тогава ГЕРБ ще има някакъв шанс да остане в активната политика, а не като квартирантите си от СДС да съществува като лист пълномощно.

Ако не - историята ще я приветства на пожълтелите си страници...


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    14 0 Отговор
    Време е Кьовеши да си започне работата ама май и тая Ромлянка П@тладжанова са я купили. Инае без съдебна система все тая кой е на власт.

    Коментиран от #3, #18

    16:53 12.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Има подписка да се обяви 11 ти декември за Национален празник на България.Ще обедини всички българи.

    16:54 12.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Новият офис на Кьовеши в София е в централата на ДПС.

    16:55 12.12.2025

  • 4 ГРАЖДАНИН

    12 4 Отговор
    Няма геберист на високо ниво който да не е за затвора !!! Само кражби и далавери за всичко !!

    Коментиран от #15

    16:55 12.12.2025

  • 5 побърканяк

    6 3 Отговор
    Сретан ще прати на тиквата коледари за Коледа.

    16:56 12.12.2025

  • 6 Геро

    5 3 Отговор
    За близо два месеца, виждаме изявлението на агент Буда, Бабата, чекмеджето, Бойко Борисов
    в този арогантен и нагъл вид по медиите!

    Този вярва, че е велик и безсмъртен! Ще те духнат от трона самите ГЕРБ! Скорое е!

    16:58 12.12.2025

  • 7 историк

    7 4 Отговор
    Ако боко ритне камбаната ГРАБ ще гримне цялата , защот там хиените за мястото му са десетки !!

    Коментиран от #23

    17:00 12.12.2025

  • 8 Дориана

    5 4 Отговор
    Борисов и Пеевски стават все по- мразени и опротивели на българското общество. Борисов като подгласник на Пеевски не може да купи българското общество чрез раздаване на пари на калпак без реформи. Това общество вече е достатъчно интелигентно за да разбере накъде го водят Борисов и Пеевски. Той отдавна вече не може да управлява самостоятелно.Зависим от Пеевски и малките предателски партии. Пеевски се обгражда с турското и ромското общество, чрез раздаване на обещания и пари точно в тези региони където има концентрация на тези етноси. Именно на тях разчита при изборите за да влезе във властта и след това да упражнява контрол върху силовите структури и цялото българско общество. Прикриват кражбите и корупцията при ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС , в същото време използват Полицията за арести и претърсвания в офиси на техните неудобни опоненти. Пеевски и неговия подгласник Борисов са тотално провалени политици и трябва да напуснат Парламента и политиката. А, защо се прикриват кражбите, корупцията, рекетите при ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало? Те за по- висши ли се смятат , че са над всичко и над всеки? Отговора ще разберат по трудния начин.

    17:00 12.12.2025

  • 9 Ах , виж

    4 3 Отговор
    ги само , колко са жалки само....

    17:00 12.12.2025

  • 10 флип

    6 3 Отговор
    Човек колко трябва да е спрял, за да си мисли, че герб някога е било нещо различно от организиран престъпна група, не е реално. На Тиквата ако му пукало...абе вие не сте наред!

    17:01 12.12.2025

  • 11 още един със и без шапка

    4 2 Отговор
    Недейте да правите бюджет и подайте оставка!
    А сега, като сте в оставка, направете бюджет , който ще ви редактираме, защото вие като правителство носите отговорност за този нов редактиран бюджет.

    17:02 12.12.2025

  • 12 Една купчинка

    4 1 Отговор
    бедствие !

    17:03 12.12.2025

  • 13 Сила

    5 2 Отговор
    То отдавна му е увиснало ( не ченето ) и заради това се чуди как да компенсира с дивотии и комплексарски изпълнения пред лелки и стринки ГЕРБ ....по провинцията , щото в София вече не му се връзват
    .....

    17:04 12.12.2025

  • 14 Кирчо

    4 3 Отговор
    Борисов ако беше много умен щеше да си управлява заедно с ПП ДБ. Само че освен, че не е, е и много алчен, но попадна на един по дебел и по алчен от него, който му изяде главата

    Коментиран от #26

    17:04 12.12.2025

  • 15 Видьо Видев

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "ГРАЖДАНИН":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!


    Подпиши петицията!
    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    17:05 12.12.2025

  • 16 Време е

    4 3 Отговор
    ГЕРБ да заминава в небитието ! Ама супер крайно време е !

    17:07 12.12.2025

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 3 Отговор
    Ааааааа, нема стане така! ГЕРБ е лична собственост на дебелака и той няма да я даде! Освен, докато не я поиска другия дебелан.

    17:07 12.12.2025

  • 18 Объркани представи

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Герб от 2025 не е БКП от 89-та.
    Гербаджии имат партия, имат контакти, умат служби, имат гласоподаватели, имат и пари.
    90 от бизнес у нас е създаден по времето на Герб. Не бързайте да ги отписвате. Народа си знае работата. Тези, които скачиха по площадите си нямат хал лабер как се управлява. По-добре да запрятат ръкавите и да работят здраво, вместо да пишат глупави лозунги и да скачат.

    17:08 12.12.2025

  • 19 Ръката

    4 3 Отговор
    в джоба , подпрял се да не се строполи , страхът бушува , ръси глупотевини , а публиката му , скръстила ръце и се моли да стане чудо и още малко да полагат яко и да могат да бъркат в кацата с меда ! Да , ама не ! Дебела черта и край !

    17:10 12.12.2025

  • 20 Йеронимус БОШ

    1 2 Отговор
    НОВОто НАЧАЛО на ГЕРБ !

    17:13 12.12.2025

  • 21 гОШО

    1 2 Отговор
    Боци малко уморен,
    гледа уплашен , вцепенен,
    няма той харизма вече
    стана малкото човече!

    17:14 12.12.2025

  • 22 Питам

    2 2 Отговор
    И сега , какво ? Организаторите платили протестите искат с чужда пита да правят майчин помен ли ? От какъв зор , свалено правителство ще прави бюджет на свалилите го ??? Правенето на новият бюджет е работа на тези , които не харесваха старият ! Хайде сега протестиращите жълтопаветници да плеснат с ръце , да се прегърнат и да хукнат да правят нов бюджет по свой вкус .

    17:14 12.12.2025

  • 23 Същото ще стане

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    и с Копейкин и с ПП и с Руди и с Ивилин . Партиите в България са лидерски , отнася се и за не създадената партия на Мунчо , мисли !

    17:15 12.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гоце

    0 2 Отговор
    Бойко, пенсионирай се и си пуши пурите и си пий уискито и не се занимавай с глупости. Пари имаш достатъчно.Един живот се живее!

    17:18 12.12.2025

  • 26 Асен

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кирчо":

    Как да управлява с ПП- ДБ , нали управляваха в сглобка ,каквото и да значи това .Как управляваш като нямаш 121 човека, кажи ! Аз се сещам само по един начин , когато си пишеш любовни писма с Шиши и му сядаш в скута е нещо съвсем нормално , но когато Шиши те подкрепя в политиката , не Шиши управлява. Де гиди лопати фурнаджиски !

    17:20 12.12.2025

  • 27 Милко

    0 0 Отговор
    Точно.Герб да се отърват от отровната плесен.Еднокнижника е дразнител.Чухме го и вчера.Три изречения не може грамотно да конструира.Той и поради тази причина не излиза на трибуната да си изказва.Другия мутант е "момчето".

    17:23 12.12.2025

  • 28 свиреп ОХЛЮВ

    0 1 Отговор
    Как пък Бойко не каза една лоша дума срещу Шиши ? Как един упрек не отправи към него ? Как винаги го пази и защитава !!!
    Чудна работа !

    17:23 12.12.2025

  • 29 хахаха

    0 0 Отговор
    Протестите започнаха срещу бюджета. ПП ДБ използваха наивността, да не кажа глупостта, на протестърите и поискаха оставка. Но главно заради бюджета! От правителството сто пъти им казаха, че това е възможния бюджет, но протеста казаха, че това е кражба . Сега , като видяха какво са направили, искат да се довърши същия бюджет, този с кражбите! Не е правилно тези, които гоним да продължат да правят бюджет. На протеста се видя, че е пълно със способни бюджетари. На тях имаме доверие ние от народа!

    17:24 12.12.2025