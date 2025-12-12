Време е за 10 ноември в ГЕРБ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хората в ГЕРБ имат последен шанс да спасят окончателното обезчестяване на партията си след безотговорните излияния и призиви на Борисов, че министрите им вече нямали никакъв ангажимент, а по бюджета спирало да се работи.

Сега е моментът Росен Желязков да стегне министрите си да работят до клетвата на новите, а депутатите да не слушат парламентарния си шеф и лидер на партията, за да се довърши работата по бюджета.

Просто трябва да покажат, че им пука, ако на лидера им не.

Защото ако някой "бойкотира" еврозоната и внася хаос, това явно е Борисов. Той трябва да бъде бламиран от собствената си партия и моментът да го разкарат е перфектен. Това е и финалната им възможност да покажат някакво самоуважение. Ако оставят и сега последната дума да е негова - сбогом завинаги.

Всеки път, когато Борисов е принуден да се оттегли от властта, виждаме най-отблъсващото лице на ГЕРБ. Бойкот на парламентарни заседания още от ерата "Орешарски", после букет от калташки номера по времето на наивния Кирил Петков, сега призив за бойкот на бюджета, за чието изготвяне бяха проспани няколко месеца от самите тях, докато в последния момент предложиха такъв, че изкараха хората на площадите в цялата страна.

Какво трябва да ни говорят думите на Борисов? Че никога истински не му е пукало за хората, най-малко пък за онези, на които мяташе от джипката, но освен това виждаме, че и с наслада им "отмъщава", когато е раздразнен. Сега той наказва тези, които очакваха увеличение на доходите - включително негови избиратели, а синдикалистите са в ступор.

По този начин ГЕРБ върви към гибелта си, колкото и каквито "маньовъри" да роди Банкянският Тато. Дори официално да се оттегли, че и наистина да забрави за политиката, никой няма да повярва, че не държи приемниците си на къс синджир и не ги привиква до магнолията.

Всичко това обрича партията на нулев шанс за рестарт без него. Наследството му е прекалено тежко. "ГЕРБ Ново начало" няма да се получи. Шансът на читавите хора в ръководството на партията, които търпяха унижения от боса си дълги години, а накрая им причини и Делян Пеевски, е да му направят един зрелищен и показен 10-ти ноември. Ама такъв, че наистина да му увисне ченето, а не режисиран от самия него.

Тогава ГЕРБ ще има някакъв шанс да остане в активната политика, а не като квартирантите си от СДС да съществува като лист пълномощно.

Ако не - историята ще я приветства на пожълтелите си страници...