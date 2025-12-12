Време е за 10 ноември в ГЕРБ

Хората в ГЕРБ имат последен шанс да спасят окончателното обезчестяване на партията си след безотговорните излияния и призиви на Борисов, че министрите им вече нямали никакъв ангажимент, а по бюджета спирало да се работи.
Сега е моментът Росен Желязков да стегне министрите си да работят до клетвата на новите, а депутатите да не слушат парламентарния си шеф и лидер на партията, за да се довърши работата по бюджета.
Просто трябва да покажат, че им пука, ако на лидера им не.
Защото ако някой "бойкотира" еврозоната и внася хаос, това явно е Борисов. Той трябва да бъде бламиран от собствената си партия и моментът да го разкарат е перфектен. Това е и финалната им възможност да покажат някакво самоуважение. Ако оставят и сега последната дума да е негова - сбогом завинаги.
Всеки път, когато Борисов е принуден да се оттегли от властта, виждаме най-отблъсващото лице на ГЕРБ. Бойкот на парламентарни заседания още от ерата "Орешарски", после букет от калташки номера по времето на наивния Кирил Петков, сега призив за бойкот на бюджета, за чието изготвяне бяха проспани няколко месеца от самите тях, докато в последния момент предложиха такъв, че изкараха хората на площадите в цялата страна.
Какво трябва да ни говорят думите на Борисов? Че никога истински не му е пукало за хората, най-малко пък за онези, на които мяташе от джипката, но освен това виждаме, че и с наслада им "отмъщава", когато е раздразнен. Сега той наказва тези, които очакваха увеличение на доходите - включително негови избиратели, а синдикалистите са в ступор.
По този начин ГЕРБ върви към гибелта си, колкото и каквито "маньовъри" да роди Банкянският Тато. Дори официално да се оттегли, че и наистина да забрави за политиката, никой няма да повярва, че не държи приемниците си на къс синджир и не ги привиква до магнолията.
Всичко това обрича партията на нулев шанс за рестарт без него. Наследството му е прекалено тежко. "ГЕРБ Ново начало" няма да се получи. Шансът на читавите хора в ръководството на партията, които търпяха унижения от боса си дълги години, а накрая им причини и Делян Пеевски, е да му направят един зрелищен и показен 10-ти ноември. Ама такъв, че наистина да му увисне ченето, а не режисиран от самия него.
Тогава ГЕРБ ще има някакъв шанс да остане в активната политика, а не като квартирантите си от СДС да съществува като лист пълномощно.
Ако не - историята ще я приветства на пожълтелите си страници...
1 Кирил
Коментиран от #3, #18
16:53 12.12.2025
2 Последния Софиянец
16:54 12.12.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Кирил":Новият офис на Кьовеши в София е в централата на ДПС.
16:55 12.12.2025
4 ГРАЖДАНИН
Коментиран от #15
16:55 12.12.2025
5 побърканяк
16:56 12.12.2025
6 Геро
в този арогантен и нагъл вид по медиите!
Този вярва, че е велик и безсмъртен! Ще те духнат от трона самите ГЕРБ! Скорое е!
16:58 12.12.2025
7 историк
Коментиран от #23
17:00 12.12.2025
8 Дориана
17:00 12.12.2025
9 Ах , виж
17:00 12.12.2025
10 флип
17:01 12.12.2025
11 още един със и без шапка
А сега, като сте в оставка, направете бюджет , който ще ви редактираме, защото вие като правителство носите отговорност за този нов редактиран бюджет.
17:02 12.12.2025
12 Една купчинка
17:03 12.12.2025
13 Сила
.....
17:04 12.12.2025
14 Кирчо
Коментиран от #26
17:04 12.12.2025
15 Видьо Видев
До коментар #4 от "ГРАЖДАНИН":Най-после, нещо за което настоявахме от години!
Подпиши петицията!
10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес
17:05 12.12.2025
16 Време е
17:07 12.12.2025
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:07 12.12.2025
18 Объркани представи
До коментар #1 от "Кирил":Герб от 2025 не е БКП от 89-та.
Гербаджии имат партия, имат контакти, умат служби, имат гласоподаватели, имат и пари.
90 от бизнес у нас е създаден по времето на Герб. Не бързайте да ги отписвате. Народа си знае работата. Тези, които скачиха по площадите си нямат хал лабер как се управлява. По-добре да запрятат ръкавите и да работят здраво, вместо да пишат глупави лозунги и да скачат.
17:08 12.12.2025
19 Ръката
17:10 12.12.2025
20 Йеронимус БОШ
17:13 12.12.2025
21 гОШО
гледа уплашен , вцепенен,
няма той харизма вече
стана малкото човече!
17:14 12.12.2025
22 Питам
17:14 12.12.2025
23 Същото ще стане
До коментар #7 от "историк":и с Копейкин и с ПП и с Руди и с Ивилин . Партиите в България са лидерски , отнася се и за не създадената партия на Мунчо , мисли !
17:15 12.12.2025
25 Гоце
17:18 12.12.2025
26 Асен
До коментар #14 от "Кирчо":Как да управлява с ПП- ДБ , нали управляваха в сглобка ,каквото и да значи това .Как управляваш като нямаш 121 човека, кажи ! Аз се сещам само по един начин , когато си пишеш любовни писма с Шиши и му сядаш в скута е нещо съвсем нормално , но когато Шиши те подкрепя в политиката , не Шиши управлява. Де гиди лопати фурнаджиски !
17:20 12.12.2025
27 Милко
17:23 12.12.2025
28 свиреп ОХЛЮВ
Чудна работа !
17:23 12.12.2025
29 хахаха
17:24 12.12.2025