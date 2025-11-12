Новини
Мнения »
Законът „Магнитски“ – огледалото, в което се оглежда Борисов, но се вижда Горанов

Законът „Магнитски“ – огледалото, в което се оглежда Борисов, но се вижда Горанов

12 Ноември, 2025 13:07 745 11

  • борисов-
  • горанов-
  • магнитски-
  • сащ-
  • пеевски-
  • санкции

Санкциите от САЩ не се налагат лекомислено

Законът „Магнитски“ – огледалото, в което се оглежда Борисов, но се вижда Горанов - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Законът „Магнитски“ – огледалото, в което се оглежда Борисов, но се вижда Горанов… Или може и друг, но не и Борисов. Историята около Бойко Борисов и закона „Магнитски“ не е от вчера. Историята е дълга, защото в списъка са много хора. С най-голям стаж е Делян Пеевски, а физическите лица, които бяха санкционирани през 2023 година, са бившият главен изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Генов, бившият финансов министър Владислав Горанов, лидерът на партията "Русофили за възраждане на Отечеството" Николай Малинов, бившият главен изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Александър Николов и бившият енергиен министър Румен Овчаров. И всичко около закона „Магнитски“ не е просто поредна политическа буря. Тя е симптом на дългогодишния проблем – смесването на власт, бизнес и безнаказаност.

Санкциите по „Магнитски“ не се налагат лекомислено. Те са резултат от дълги проверки, международни разузнавателни данни и ясна оценка, че дадени лица са облагодетелствали себе си или други чрез корупционни практики. Когато имената на Пеевски и Горанов се появиха в списъка, реакцията в България беше двуполюсна – шок от едната страна, и пълно отричане от другата.

Днес, когато Бойко Борисов уверява, че „тече процес“ за изваждане на българи от санкционния списък, обществото се пита: наистина ли тези хора са се променили – или просто политическата конюнктура го изисква?

Проблемът не е в това дали санкциите ще бъдат отменени, а дали България е показала реални резултати в борбата с корупцията. Отстраняването на някого от списъка „Магнитски“ не е административен акт – то е морална оценка на системата, която го е родила.

Парадоксът е, че и след толкова сигнали, обществени скандали и прокурорски проверки, нито един от санкционираните не е осъден в България. Това е най-силният аргумент, че държавата продължава да живее с двоен стандарт – един за „обикновените“, друг за „силните“.

Политическите маневри на Борисов – разговори с чужди представители, уверения, че „всичко е под контрол“, – показват едно: вместо катарзис, имаме пиар стратегия. А когато пиарът замества справедливостта, доверието в институциите изчезва.

Докато България не покаже, че може сама да се изправи срещу своите зависимости, законът „Магнитски“ ще продължава да бъде не американска заплаха, а мярка за нашата собствена безпомощност.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Излъчват

    3 0 Отговор
    Честност

    13:16 12.11.2025

  • 2 Няма тайна

    6 0 Отговор
    За всички е ясно, че Бочето трябваше да е в този списък, ама го отнесе "Влади". Влади и лобито, което стои зад него, никога няма да простят на Банкята, че опетниха така свещеното му масонско име. Все пак го готвеха за велик финансов министър, за премиер, за президент.. Затова са всички тия напъни на Бочето сега, щото Влади е алчен и амбициозен, и няма да се задоволи да е само управител на една проста консултантска фирмичка..

    13:21 12.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хер ФЛИК

    6 0 Отговор
    Обяснението на ББ , за да махнат Магнитски от приятелите му , беше велико - защото са се ПОПРАВИЛИ !!!
    УНИКАЛНО обяснение и оправдание по детски !

    13:23 12.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дебеЛ Лебед

    5 0 Отговор
    Много се накефих на една фраза , излязла от устата на ББ - - - Аз НИКОГА не лъжа !
    И всички вкупом му повярвахме , нали ? !

    13:26 12.11.2025

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    6 0 Отговор
    Най- голямата награда за България ще бъде и ако Тиквун влезе официално с мутрата се в "Магнитски", тогава вече няма мърдане. Това ще политическа присъда, факт от който страната ни ще ликува.

    13:28 12.11.2025

  • 8 Децимация

    4 0 Отговор
    Защо Бойко иска да оневини Делян и Владко ? Знае ли защо са в този списък ? Какви са обвиненията към тях ? Те свързани ли са и с неговата личност ?

    13:28 12.11.2025

  • 9 ВЪПРОС.т

    1 0 Отговор
    Бойко кога минава покрай магнит , той лови ли го ?

    13:29 12.11.2025

  • 10 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    1 0 Отговор
    Бойко не заслужава ли и на негово име да има поне един Закон - Например закон, който обхваща Простащината и Лицемерието ?
    Напълно го заслужава и така ще бъде почетен напълно по заслуги !

    13:32 12.11.2025

  • 11 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Нека напомним нещо много важно !
    Борисов и Горанов бяха главните виновници държавата да не прибере 600 милиона данъци от Васил Божков. И това за период от цели 6 години !
    Това става по времето , когато Борисов е бил ПРАМИЕР , а Горанов - финансов министър.
    А сега кажете какво ще стане с някой обикновен човек , който не си е платил данъка ???
    Въпрос с понижена трудност !

    13:37 12.11.2025