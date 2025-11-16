Новини
Мнения »
Теодора Димова: Нямахме абсолютно никакви сетива за свободата

16 Ноември, 2025 16:02 788 38

  • теодора димова-
  • промени-
  • свобода-
  • 1989 г.

Основното за мен, като участник в митингите и всички граждански протести от 89-а, беше това, че всъщност ние мислехме, че сме извоювали свободата си. А изобщо не беше така

Теодора Димова: Нямахме абсолютно никакви сетива за свободата - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Промените от 1989-а, свободата на словото и купчините непреработено минало коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" писателката Теодора Димова.

Промените

"Основното за мен, като участник в митингите и всички граждански протести от 89-а, беше това, че всъщност ние мислехме, че сме извоювали свободата си. А изобщо не беше така. Това беше един вътрешнопартиен преврат, продиктуван от Москва. И тъй като ние нямахме грам опит в тези неща, смятахме, че свободата е дошла веднъж завинаги, тя се е настанила тук и за 5 години вече ще станем Швейцария на Балканите. Дотолкова сме били изместени от реалността, дотолкова една част от съзнанието ни е била дълбоко заспала и непробудена, че да смятаме, че комунизмът така ще си отиде. И не сме могли да предполагаме какво ни предстои. Нямахме никакви сетива за свободата. Абсолютно никакви. А сега имаме. Поне това сме изградили."

Алтернативата

"Много е дълбок този проблем с липсата на алтернатива, защото какво се случи след протестите през 2020 година? Всъщност се замени Гешев с друг прокурор, със Сарафов. И на преден план дойде Пеевски. През 2013-а ние месец наред протестирахме срещу Пеевски, сега някак си той съвсем легитимно стана главната движеща сила на държавата. И тази шизофренна политическа атмосфера се отразява дълбоко на всеки един от нас, като ни потиска, като ни кара да мислим, че няма никакъв изход. Някой трябва да поеме политическата отговорност и да движи лостовете. Тези хора, които трябва да се конструират срещу Пеевски, не са обединени, не са силни. Не са тези, които могат да се преборят. Парадоксът е, че когато толкова се втренчваш във врага си, ти придобиваш неговите свойства и качества."

Пропагандата

"Единственото, което можем да направим, е да разговаряме. И да се опитваме да убеждаваме. Това е интелигентният начин. Другият е този синдром, че бихме се превърнали като самите тях, ако не изпитваме емпатия и не умеем да водим диалог. А това, че ние сме много лесно манипулируеми, е абсолютен факт. Защото ето, нямаме оценка за 10 ноември, тя не е еднозначна. Едни въздишат по миналото, други смятат, че нищо не се е променило, а трети смятат (аз съм от тях), че добрите неща са много повече, отколкото несвършените. Но фактът си остава факт: никой не можеше да предположи, че руската пропаганда ще се настани с такава сила 30 години по-късно след 1989 година."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шматарочка

    31 6 Отговор
    ся като нарязахме сичко и липсват 4 милиона души пак Русия и е виновна

    Коментиран от #3

    16:06 16.11.2025

  • 2 Ооо, да

    25 0 Отговор
    Сега вече знаем всичко за свободата на словото, цензурата и забранените коментари...

    16:10 16.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    3 22 Отговор

    До коментар #1 от "шматарочка":

    За 4 -те милиона липсващи, точно маскалите са виновни!
    То трябва акъл, но Ганя няма изградени приченно-следствени логически връзки с главният мозък!

    16:13 16.11.2025

  • 4 Хи Хи

    18 4 Отговор
    Кво иска таз другарка бе, има ли банани по магазините ? Има ! Има ли ток ? Има ! Е, вода няма, ама то си е така, при комунизма няма ток, при демокрацията няма вода !! Кво повече иска тая ??

    Коментиран от #15

    16:13 16.11.2025

  • 5 Хасковски каунь

    23 7 Отговор
    Откъде се е загнездила във вас такава злоба срещу Русия .Помисли че ти съществуваш като българка благодарение на Русия.

    Коментиран от #19, #28

    16:15 16.11.2025

  • 6 Дрът русофил

    6 17 Отговор
    Има народи, които на генетично ниво са непригодни за демокрация!
    Затова сме братушки с руснята!

    16:17 16.11.2025

  • 7 Истината

    16 1 Отговор
    Единствените неща от които сме свободни сега са морал и. пари. Бедни сме, но важното е, че все.има с кой да се оправдаваме.
    Но затова пък си имане корупция, престъпност, наркомания ...
    А, почти забравих - имаме свобода да гледаме Биг Брадър, Ергенът и много други опростачващи предавания. Имаме си и чалга ...
    А, имаме си и нов господар зад океана. Абе, кеф майна!!

    16:19 16.11.2025

  • 8 от село

    14 3 Отговор
    Кой НЕ скача е червен , и сега няма какво да ядем !!!!

    Коментиран от #14

    16:20 16.11.2025

  • 9 Факт

    12 3 Отговор
    Бяхме свободни, но неподготвени! Какво ни е виновна Москва или Лондон?

    16:20 16.11.2025

  • 10 Кккк

    7 7 Отговор
    Ганчо е роб ,византийски турски съветски руски американски

    16:22 16.11.2025

  • 11 Емил

    6 1 Отговор
    Тази статия е публикувана само заради последното изречение !!!!

    16:25 16.11.2025

  • 12 Ами

    13 1 Отговор
    На 10 ноември нищо не се е случило ,просто алчните комунисти смениха старите комундрели ,и всичко това с лозунга демокрация

    16:26 16.11.2025

  • 13 Перо

    6 0 Отговор
    Винаги в БГ култур-трегерите от мутренската демокрация са били хора с извратено мислене! Силно разпуснати, неолиберални типове, много от тях с венерически болести и наркотична зависимост! Ето и сега, пак пропагандират против комунизма и ДС, които според тях живеят като някои животни по 300 г. и не признават, че променящите системата са едни случайници, едни боклуци не ставащи за нищо и отхвърляни от обществото, хора с престъпно минало и начин на мислене, не виждали никога нито живота на изток, нито западната демокрация! Простотията и алчността ги оплитат като пиле в кълчища! Винаги Путин им е виновен за неудачите!

    16:27 16.11.2025

  • 14 Кат

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "от село":

    Не ти се работи Няма

    16:27 16.11.2025

  • 15 На тази "другарка"

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хи Хи":

    на малкия пръст не можеш да стъпиш.
    Банани, фрукти и пр. д.и.вотии ги дрънкаш.

    Коментиран от #27

    16:32 16.11.2025

  • 16 Не направихме

    6 0 Отговор
    нищо за сваляне на комунистите от власт. Трябваше една лустрация на всички партийни членове да не заемат ръководни длъжности. Трябваше веднага да се сменят парите или поне да се пребоядисат. Приватизацията се извърши също неграмотно, тайно и с подставени хора. Продадоха се за по 1$ огромни предприятия като купувачите не платиха и една стотинка от борчовете им. Мога да ги описвам до утре.

    16:33 16.11.2025

  • 17 Сандо

    15 2 Отговор
    Соросоидка-графоманка с претенции за интелигентност,известна най-вече като дъщеря на великия Димитър Димов.Но благодарение на правилните НПО-та е лансирана навсякъде.

    Коментиран от #21

    16:34 16.11.2025

  • 18 оня с коня

    6 2 Отговор
    важното е че има банани

    Коментиран от #23, #24

    16:34 16.11.2025

  • 19 А по време

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    на турското робство, българка ли бях или туркиня?
    Та като дойдоха руснаците, май тогава станах българка???
    Ама ги говорите...

    16:35 16.11.2025

  • 20 Тея дето реват, чи имало банани

    4 1 Отговор
    най много клюцат банани!

    16:36 16.11.2025

  • 21 Бас ти тегля

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сандо":

    че не си прочел и Една книга от г-жа Димова.

    16:36 16.11.2025

  • 22 паметник на ТАТО във всеки град

    2 3 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    16:36 16.11.2025

  • 23 И още нещо,

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    че не станахме 16-та република на ссср-то.
    То не е толкоз важно като бананите, ама все пак го имайте предвид, копеи.

    16:38 16.11.2025

  • 24 Когато нямаше банани,

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    нямаше и много други неща. Ако взема да ги описвам - трият.

    16:38 16.11.2025

  • 25 така е

    4 5 Отговор
    36 години ни лъжат че комунистите не управляват и руснаците са си тръгнали от България, а тук все още не е започнал Прехода.

    16:40 16.11.2025

  • 26 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Не разбирам защо трябва да се припомним грешките от миналото.Сега е време да се точат ножовете за да изрежем всички туморо останали в тялото на България през последните 36 години.

    Коментиран от #30

    16:47 16.11.2025

  • 27 Хи Хи

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "На тази "другарка"":

    Таз другарка не е нищо особено ! Бия я по всякакви параметри, квото се сетиш !

    16:48 16.11.2025

  • 28 вие руснаците

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    сте презрян народ.Всички ви мразят.

    Коментиран от #34

    16:48 16.11.2025

  • 29 Нора

    0 2 Отговор
    Нямали сте сетива за свободата, защото не сте знаели каква музика да слушате.

    16:50 16.11.2025

  • 30 Ой ой ой

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Ай как хочется ай ай ай! Иииииих!

    16:50 16.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 уахахаха

    4 1 Отговор
    На калпавия член вълната му пречела, на калпавия космонавт космоса, абе на нас българите все някой ни пречи!
    А за тази особа, освен че е дъщеря на баща си, друго добро не мога да река, опитах да прочета нещо от „писателството и“ е, отказах се бързо!

    16:53 16.11.2025

  • 33 Хи хи

    3 0 Отговор
    Е ний тогаз за кво ручахме жабетата на прехода, като не е имало преход ??

    16:54 16.11.2025

  • 34 пич,

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "вие руснаците":

    говори от свое име, аз и приятелите ми например ги уважаваме!

    16:55 16.11.2025

  • 35 Свободни кокошки

    2 0 Отговор
    Западната Демукрация е колониална система за експлоатация. Свободен си да псеуш под кревата, скоро и това няма да е разрешено.

    17:07 16.11.2025

  • 36 Ама много

    0 0 Отговор
    Много тъъъпо парче

    17:10 16.11.2025

  • 37 Не ползвайте думи без покритие

    0 0 Отговор
    Понятието Свобода не трябва да се абсолютизира. То е относително, Свобода от Кого? Свободата на Гробочов ни прати в ада на Капитализъма, където ние не сме от капиталистите!

    17:14 16.11.2025

  • 38 А50

    0 0 Отговор
    Единственото вярно заключение на тази е че умнокрасивите всъщност не са умни. Изиграха ги всички и руснаците и седесарите и царете и боко и сащниците, използва ги сорос.Но така е когато скачаш и викаш за пари. Но за тяхно си душоуспокоение още вярват, че само руснаците са им виновни

    17:15 16.11.2025