Теодора Димова: Нямахме абсолютно никакви сетива за свободата

Промените от 1989-а, свободата на словото и купчините непреработено минало коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" писателката Теодора Димова.
Промените
"Основното за мен, като участник в митингите и всички граждански протести от 89-а, беше това, че всъщност ние мислехме, че сме извоювали свободата си. А изобщо не беше така. Това беше един вътрешнопартиен преврат, продиктуван от Москва. И тъй като ние нямахме грам опит в тези неща, смятахме, че свободата е дошла веднъж завинаги, тя се е настанила тук и за 5 години вече ще станем Швейцария на Балканите. Дотолкова сме били изместени от реалността, дотолкова една част от съзнанието ни е била дълбоко заспала и непробудена, че да смятаме, че комунизмът така ще си отиде. И не сме могли да предполагаме какво ни предстои. Нямахме никакви сетива за свободата. Абсолютно никакви. А сега имаме. Поне това сме изградили."
Алтернативата
"Много е дълбок този проблем с липсата на алтернатива, защото какво се случи след протестите през 2020 година? Всъщност се замени Гешев с друг прокурор, със Сарафов. И на преден план дойде Пеевски. През 2013-а ние месец наред протестирахме срещу Пеевски, сега някак си той съвсем легитимно стана главната движеща сила на държавата. И тази шизофренна политическа атмосфера се отразява дълбоко на всеки един от нас, като ни потиска, като ни кара да мислим, че няма никакъв изход. Някой трябва да поеме политическата отговорност и да движи лостовете. Тези хора, които трябва да се конструират срещу Пеевски, не са обединени, не са силни. Не са тези, които могат да се преборят. Парадоксът е, че когато толкова се втренчваш във врага си, ти придобиваш неговите свойства и качества."
Пропагандата
"Единственото, което можем да направим, е да разговаряме. И да се опитваме да убеждаваме. Това е интелигентният начин. Другият е този синдром, че бихме се превърнали като самите тях, ако не изпитваме емпатия и не умеем да водим диалог. А това, че ние сме много лесно манипулируеми, е абсолютен факт. Защото ето, нямаме оценка за 10 ноември, тя не е еднозначна. Едни въздишат по миналото, други смятат, че нищо не се е променило, а трети смятат (аз съм от тях), че добрите неща са много повече, отколкото несвършените. Но фактът си остава факт: никой не можеше да предположи, че руската пропаганда ще се настани с такава сила 30 години по-късно след 1989 година."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шматарочка
Коментиран от #3
16:06 16.11.2025
2 Ооо, да
16:10 16.11.2025
3 Ганя Путинофила
До коментар #1 от "шматарочка":За 4 -те милиона липсващи, точно маскалите са виновни!
То трябва акъл, но Ганя няма изградени приченно-следствени логически връзки с главният мозък!
16:13 16.11.2025
4 Хи Хи
Коментиран от #15
16:13 16.11.2025
5 Хасковски каунь
Коментиран от #19, #28
16:15 16.11.2025
6 Дрът русофил
Затова сме братушки с руснята!
16:17 16.11.2025
7 Истината
Но затова пък си имане корупция, престъпност, наркомания ...
А, почти забравих - имаме свобода да гледаме Биг Брадър, Ергенът и много други опростачващи предавания. Имаме си и чалга ...
А, имаме си и нов господар зад океана. Абе, кеф майна!!
16:19 16.11.2025
8 от село
Коментиран от #14
16:20 16.11.2025
9 Факт
16:20 16.11.2025
10 Кккк
16:22 16.11.2025
11 Емил
16:25 16.11.2025
12 Ами
16:26 16.11.2025
13 Перо
16:27 16.11.2025
14 Кат
До коментар #8 от "от село":Не ти се работи Няма
16:27 16.11.2025
15 На тази "другарка"
До коментар #4 от "Хи Хи":на малкия пръст не можеш да стъпиш.
Банани, фрукти и пр. д.и.вотии ги дрънкаш.
Коментиран от #27
16:32 16.11.2025
16 Не направихме
16:33 16.11.2025
17 Сандо
Коментиран от #21
16:34 16.11.2025
18 оня с коня
Коментиран от #23, #24
16:34 16.11.2025
19 А по време
До коментар #5 от "Хасковски каунь":на турското робство, българка ли бях или туркиня?
Та като дойдоха руснаците, май тогава станах българка???
Ама ги говорите...
16:35 16.11.2025
20 Тея дето реват, чи имало банани
16:36 16.11.2025
21 Бас ти тегля
До коментар #17 от "Сандо":че не си прочел и Една книга от г-жа Димова.
16:36 16.11.2025
22 паметник на ТАТО във всеки град
16:36 16.11.2025
23 И още нещо,
До коментар #18 от "оня с коня":че не станахме 16-та република на ссср-то.
То не е толкоз важно като бананите, ама все пак го имайте предвид, копеи.
16:38 16.11.2025
24 Когато нямаше банани,
До коментар #18 от "оня с коня":нямаше и много други неща. Ако взема да ги описвам - трият.
16:38 16.11.2025
25 така е
16:40 16.11.2025
26 Сатана Z
Коментиран от #30
16:47 16.11.2025
27 Хи Хи
До коментар #15 от "На тази "другарка"":Таз другарка не е нищо особено ! Бия я по всякакви параметри, квото се сетиш !
16:48 16.11.2025
28 вие руснаците
До коментар #5 от "Хасковски каунь":сте презрян народ.Всички ви мразят.
Коментиран от #34
16:48 16.11.2025
29 Нора
16:50 16.11.2025
30 Ой ой ой
До коментар #26 от "Сатана Z":Ай как хочется ай ай ай! Иииииих!
16:50 16.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 уахахаха
А за тази особа, освен че е дъщеря на баща си, друго добро не мога да река, опитах да прочета нещо от „писателството и“ е, отказах се бързо!
16:53 16.11.2025
33 Хи хи
16:54 16.11.2025
34 пич,
До коментар #28 от "вие руснаците":говори от свое име, аз и приятелите ми например ги уважаваме!
16:55 16.11.2025
35 Свободни кокошки
17:07 16.11.2025
36 Ама много
17:10 16.11.2025
37 Не ползвайте думи без покритие
17:14 16.11.2025
38 А50
17:15 16.11.2025