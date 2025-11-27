Новини
Великобритания издаде временен лиценз на „Лукойл“
  Тема: Украйна

Великобритания издаде временен лиценз на „Лукойл“

27 Ноември, 2025 23:04 1 086 12

Лицензът позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Великобритания издаде временен лиценз на „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към министерството на финансите на Великобритания издаде временен лиценз, позволяващ на компании да продължат дейността си с „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) – базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, което притежава чуждестранните активи на групата, включително тези в България, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Лицензът е валиден до 26 февруари и разрешава извършването на плащания и други сделки при определени условия, като се подчертава, че средствата, дължими към „Лукойл“, остават замразени.

По-рано този месец Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.

Лицензът позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 16 Отговор
    Още едно руско кранче е врътнато

    23:06 27.11.2025

  • 2 Индиеца

    11 2 Отговор
    Врътнатя ти е главата. Само лиценза е сменен. Газ купуваш пак от Русия.

    23:25 27.11.2025

  • 3 Сатана Z

    4 2 Отговор
    И кой твърдеше ,че БГто не се управлява от Даунинг стрийт 10? Британците не са шушумиги като краварите .

    23:28 27.11.2025

  • 4 Малобритания слушка и папка

    4 1 Отговор
    Наляга си парцалите, че следва яко наритване. Не само Русия, но и Ротшилдите, и Блек Рок ще ритат малобританците.

    23:33 27.11.2025

  • 5 Т.КОЛЕВ

    4 1 Отговор
    ТОВА НЕ СИ Е РАБОТА НЯКОЙ ОТ ДРУГИЯ КРАЙ НА СВЕТА ДА ДАВА РАЗРЕШИТЕЛНИ НА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГИЯ КРАЙ ДЕ Е ЯНБУЛ ДЕ Е СТАМБУЛ. ВСЕ ЕДНО РУСИЯ ДА ДАВА ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ И САНКЦИИ НА АФФИКАНЦИ КИТАЙЦИ И ДР. СТРАННА ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА. НО БУЛГАРИШ АКО НЕ ДАДЕ ПАРИТЕ ПОСЛЕ НА РУСИЯ ЩЕ СТАНЕ ЛОШО ЗА БУЛГАРИШ.ОТГОВОРНОСТА.ТРЯБВА ДА Е НА ВЛАСТА ГЕРБОРИТЕ.

    23:37 27.11.2025

  • 6 България

    2 0 Отговор
    Лукойл е изцяло българска собственост. Всеки вражески елемент опитал се да оспорва тази истинност, следва да бъде ликвидиран. Време е българите се върнат към корените си и да застанат зад народа и държавата си!

    23:46 27.11.2025

  • 7 Шоо

    5 1 Отговор
    А ако не даде това разрешение какво ще се случи, кой иска разрешение от британци и за какво?

    23:46 27.11.2025

  • 8 ПРо СИА приклу4и

    1 4 Отговор
    НИ ЛУк ИАЛ НИ ЛУк МИРИСАл Б ЪЛГАрОуБИИЦИ д авръщат МиЛИАРДИТЕ от неплатени данъци.... 2000 год пенсиа 200 ;в заплата средна 280 до 300 лв при цена НА ХУ иЛо газа..1.70 АСВАБАДИТЕЛи ААААА/????? СМ ъРТТТ

    23:46 27.11.2025

  • 9 нннн

    4 1 Отговор
    Великобритания е световно зло. Най- вредният паразит, съществувал на земята

    23:47 27.11.2025

  • 10 Анонимен

    0 1 Отговор
    Използването на финансовата система за оръжие в дългосрочен план ще унищожи монопола на западните финансови институции.

    23:51 27.11.2025

  • 11 Гробар

    1 0 Отговор
    Австрия защо мълчи като им санкционират фирмите?

    23:53 27.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

