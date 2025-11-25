Новини
Три компании проявяват интерес към активите на "Лукойл" в Румъния
Три компании проявяват интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

25 Ноември, 2025 16:05 915 3

В момента има три компании, които са изразили намерения за покупка на активите на "Лукойл" - както рафинерията, така и бензиностанциите

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три компании, които проявяват интерес към покупка на активите на руската енергийна компания "Лукойл" в Румъния, водят директни преговори с компанията, заяви днес румънският министър на енергетиката Богдан Иван, цитиран от икономическото издание "Профит" и агенция Ройтерс, предаде БТА.

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море.

"В момента има три компании, които са изразили намерения за покупка на активите на "Лукойл" - както рафинерията, така и бензиностанциите, и те са в преки преговори с холдинга", заяви Иван, цитиран от онлайн изданието "Профит".

"Уведомени сме преди няколко седмици, в контакт сме и предстои сключването на сделка между две частни компании, а нашият интерес очевидно е тази трансакция да бъде осъществена възможно най-скоро", добави министърът.

Румъния в момента работи по проектозакон, който би позволил на страната временно да поеме контрола над активите, ако това е необходимо, напомня Ройтерс.

Рафинерията "Петротел" в Плоещ в момента е затворена за поддръжка, а румънски официални представители заявиха пред ЕС, че държавата има достатъчно запаси, за да гарантира, че снабдяването на пазара няма да бъде засегнато.

Рафинерията на "Лукойл" в Румъния осигурява близо една четвърт от горивата на румънския пазар.

Американските санкции срещу рафинерията "Петротел" влязоха в сила в петък, 21 ноември, а санкциите срещу бензиностанциите на "Лукойл" в Румъния предстои да влязат в сила от 13 декември.


  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тази рафинерия обслужва Молдова.

    16:08 25.11.2025

  • 2 Възраждане на българската доктрина

    4 0 Отговор
    България да изкупи активите Лукойл в България, Румъния и Сърбия. С участието на западни екип от специалисти. И да се развият тези промишленост в полза интересите на България! Вместо да прасетата да изнасяха заграбеното в Америка и извън България, можеха да направят своята държава икономически силна и своя народ добре благоразположен. Обаче прасетата-селяндури знаят само да крадат за хотели и апартаменти.

    16:20 25.11.2025

  • 3 Не бързайте

    0 0 Отговор
    ще връщате, както на гръб връщахте откраднатите от вас релсови линии след Втората световна война.
    Не бързайте, меката неможе да заспи от топлината на претенциите ви.

    17:37 25.11.2025

