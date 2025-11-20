Тъмната страна на управлението на Зеленски

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като Русия започна войната в Украйна преди близо четири години, Володимир Кудрицки - тогавашен ръководител на държавната национална енергийна компания на Украйна "Укренерго", се бореше да задържи осветлението включено, пише "Политико".

По някакъв начин той успяваше и продължаваше да го прави всяка година, печелейки уважението на енергийните ръководители по целия свят, като гарантираше, че страната е в състояние да издържи на руски удари с ракети и дронове по електропреносната мрежа и да избегне катастрофални прекъсвания на електрозахранването - докато не беше внезапно принуден да подаде оставка през 2024 г.

Уволнението на Кудрицки беше осъдено от мнозина в енергийната индустрия и предизвика тревога в Брюксел. По това време Кудрицки заяви, че е жертва на безмилостната централизация на властта, към която украинският президент Володимир Зеленски и неговият влиятелен ръководител на кабинета Андрий Йермак се стремят. Той посочи, че се страхува, че "корумпирани лица" ще поемат контрола над държавната компания.

Според неговите поддръжници именно този вид говорене - и отказът му да мълчи - обяснява защо Кудрицки се озова в остъклена кабинка в съдебна зала в центъра на Киев миналата седмица, където беше изправен пред съд по обвинения в присвояване. Сега опозиционни депутати и активисти на гражданското общество се бунтуват, наричайки това пореден пример за това как украинското ръководство използва правосъдието, за да сплашва опонентите си и да заглушава критиците си, като ги обвинява в корупция или в сътрудничество с Русия.

Сред останалите, които са получили същото отношение, е и предшественикът на Зеленски на поста - Петро Порошенко, който беше санкциониран и изправен пред съд по обвинения в корупция тази година - ход, който може да му попречи да се кандидатира на бъдещи избори. Санкции често са били използвани срещу опоненти, като на практика са били замразявани активи и санкционираното лице е било блокирано да извършва каквито и да е финансови транзакции, включително използване на кредитни карти или достъп до банкови сметки.

От тогава Порошенко обвини Зеленски в пълзящ "авторитаризъм" и стремеж да "премахне всеки конкурент от политическия пейзаж".

Това може да обясни и защо Кудрицки е бил изправен пред съда, според опозиционния депутат Микола Княжицки. Той смята, че използването на съдебна практика за дискредитиране на опонентите само ще се влоши, докато президентската администрация се готви за евентуални избори следващата година в случай на прекратяване на огъня. Княжицки се опасява, че те използват съдилищата, "за да разчистят полето от конкуренти", така че да оформят нечестни избори.

Други, включително известната украинска активистка и ръководител на Центъра за борба с корупцията Дария Каленюк, твърдят, че президентът и неговите приближени използват войната, за да монополизират властта до такава степен, че това застрашава демокрацията на страната.

Каленюк беше в съдебната зала по време на двучасовото изслушване на Кудрицки и повтори твърдението на бившия енергиен шеф, че обвинението е "политическо". Според нея случаят няма никакъв правен смисъл и всичко е прозвучало "още по-странно", когато прокурорът подробно е изложил обвиненията срещу Кудрицки: "Той не успя да докаже, че е извлякъл материална полза по някакъв начин" от инфраструктурен договор, който в крайна сметка не беше изпълнен, обясни тя.

Въпросният случай е свързан с договор, който Кудрицки е одобрил преди седем години като тогавашен заместник-директор по инвестициите на "Укренерго". Подизпълнителят обаче дори не е започнал работа по възложените подобрения на инфраструктурата и "Укренерго" е успяло да си възстанови авансово плащане.

Безпокойството на Каленюк се споделя и от опозиционния депутат Ина Совсун, която заяви: "Няма доказателства, че Кудрицки се е замогнал от това".

"Няма нанесени щети. Не мога да не мисля, че всичко това е политически мотивирано", изтъкна тя.

Совсун се яви на предявяването на обвинението, за да се предложи като гарант, ако е необходимо — двама други депутати също предложиха да действат като гаранти, но вместо това съдията реши да приложи друга процедура за освобождаване на Кудрицки от предварителния арест, като поиска плащане на гаранция в размер на 325 000 долара.

Висш украински съветник, пожелал анонимност, отхвърли описанието на делото срещу Кудрицки от защитата като политически мотивирано и заяви, че няма основания за обвиненията в присвояване. "Хората трябва да изчакат по този случай до пълното изслушване", добави той.

За бившия вицепремиер Иванна Климпуш-Цинцадзе обаче случаят "не изглежда добре от нито един ъгъл - нито от вътрешна гледна точка, нито що се отнася до международните партньори". Според нея моментът е неблагоприятен за Украйна, тъй като съвпада с продължаващия апел на Киев за повече европейска енергийна помощ преди вероятно най-опасната зима през войната.

С ударите с ракети и дронове на Русия в много по-голям мащаб от преди, енергийното предизвикателство за Украйна вероятно ще бъде още по-сериозно. И за разлика от предишните зими, атаките на Русия са насочени към сондажните, складовите и разпределителните съоръжения на Украйна за природен газ, в допълнение към електропреносната мрежа. 60% от украинците в момента разчитат на природен газ, за ​​да отопляват домовете си.

Някои украински енергийни ръководители се опасяват и че преследването на Кудрицки може да е част от превантивна тактика за търсене на изкупителна жертва, за да се прехвърли вината, в случай че енергийната система на страната вече не може да издържи на руски атаки.

Позовавайки се на неназовани източници, преди две седмици украинската медия "Украинска правда" съобщи, че бивши енергийни ръководители се боят, че ще бъдат обвинени в неспособност да направят достатъчно, за да повишат устойчивостта на енергийната инфраструктура и да укрепят съоръженията.

"Сега им е нужна изкупителна жертва", заяви експерт по външна политика, консултирал украинското правителство. "Има части от Украйна, които вероятно няма да имат електричество до пролетта. В апартаментите в Киев вече е 10°C и градът може да има продължителни прекъсвания на електрозахранването. Хората вече са ядосани от това, така че президентската канцелария се нуждае от изкупителни жертви", изтъкна той.

"Опозицията ще обвини Зеленски, че е провалил Украйна, и ще твърди, че той вече е трябвало да има резервни средства, за да предотврати продължителни прекъсвания на електрозахранването или голямо замръзване", добави експертът.

Старши сътрудник в Атлантическия съвет и автор на "Бойно поле Украйна" Адриан Каратницки също се тревожи за посоката на политическия път. "Въпреки че е вдъхновяващ и смел лидер от военно време, наистина има тревожни елементи в управлението на Зеленски", отбеляза той.