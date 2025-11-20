Новини
Тъмната страна на управлението на Зеленски
  Тема: Украйна

Тъмната страна на управлението на Зеленски

20 Ноември, 2025 22:03 3 456 25

Сега опозиционни депутати и активисти на гражданското общество се бунтуват, наричайки това пореден пример за това как украинското ръководство използва правосъдието, за да сплашва опонентите си и да заглушава критиците си

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
След като Русия започна войната в Украйна преди близо четири години, Володимир Кудрицки - тогавашен ръководител на държавната национална енергийна компания на Украйна "Укренерго", се бореше да задържи осветлението включено, пише "Политико".

По някакъв начин той успяваше и продължаваше да го прави всяка година, печелейки уважението на енергийните ръководители по целия свят, като гарантираше, че страната е в състояние да издържи на руски удари с ракети и дронове по електропреносната мрежа и да избегне катастрофални прекъсвания на електрозахранването - докато не беше внезапно принуден да подаде оставка през 2024 г.

Уволнението на Кудрицки беше осъдено от мнозина в енергийната индустрия и предизвика тревога в Брюксел. По това време Кудрицки заяви, че е жертва на безмилостната централизация на властта, към която украинският президент Володимир Зеленски и неговият влиятелен ръководител на кабинета Андрий Йермак се стремят. Той посочи, че се страхува, че "корумпирани лица" ще поемат контрола над държавната компания.

Според неговите поддръжници именно този вид говорене - и отказът му да мълчи - обяснява защо Кудрицки се озова в остъклена кабинка в съдебна зала в центъра на Киев миналата седмица, където беше изправен пред съд по обвинения в присвояване. Сега опозиционни депутати и активисти на гражданското общество се бунтуват, наричайки това пореден пример за това как украинското ръководство използва правосъдието, за да сплашва опонентите си и да заглушава критиците си, като ги обвинява в корупция или в сътрудничество с Русия.

Сред останалите, които са получили същото отношение, е и предшественикът на Зеленски на поста - Петро Порошенко, който беше санкциониран и изправен пред съд по обвинения в корупция тази година - ход, който може да му попречи да се кандидатира на бъдещи избори. Санкции често са били използвани срещу опоненти, като на практика са били замразявани активи и санкционираното лице е било блокирано да извършва каквито и да е финансови транзакции, включително използване на кредитни карти или достъп до банкови сметки.

От тогава Порошенко обвини Зеленски в пълзящ "авторитаризъм" и стремеж да "премахне всеки конкурент от политическия пейзаж".

Това може да обясни и защо Кудрицки е бил изправен пред съда, според опозиционния депутат Микола Княжицки. Той смята, че използването на съдебна практика за дискредитиране на опонентите само ще се влоши, докато президентската администрация се готви за евентуални избори следващата година в случай на прекратяване на огъня. Княжицки се опасява, че те използват съдилищата, "за да разчистят полето от конкуренти", така че да оформят нечестни избори.

Други, включително известната украинска активистка и ръководител на Центъра за борба с корупцията Дария Каленюк, твърдят, че президентът и неговите приближени използват войната, за да монополизират властта до такава степен, че това застрашава демокрацията на страната.

Каленюк беше в съдебната зала по време на двучасовото изслушване на Кудрицки и повтори твърдението на бившия енергиен шеф, че обвинението е "политическо". Според нея случаят няма никакъв правен смисъл и всичко е прозвучало "още по-странно", когато прокурорът подробно е изложил обвиненията срещу Кудрицки: "Той не успя да докаже, че е извлякъл материална полза по някакъв начин" от инфраструктурен договор, който в крайна сметка не беше изпълнен, обясни тя.

Въпросният случай е свързан с договор, който Кудрицки е одобрил преди седем години като тогавашен заместник-директор по инвестициите на "Укренерго". Подизпълнителят обаче дори не е започнал работа по възложените подобрения на инфраструктурата и "Укренерго" е успяло да си възстанови авансово плащане.

Безпокойството на Каленюк се споделя и от опозиционния депутат Ина Совсун, която заяви: "Няма доказателства, че Кудрицки се е замогнал от това".

"Няма нанесени щети. Не мога да не мисля, че всичко това е политически мотивирано", изтъкна тя.

Совсун се яви на предявяването на обвинението, за да се предложи като гарант, ако е необходимо — двама други депутати също предложиха да действат като гаранти, но вместо това съдията реши да приложи друга процедура за освобождаване на Кудрицки от предварителния арест, като поиска плащане на гаранция в размер на 325 000 долара.

Висш украински съветник, пожелал анонимност, отхвърли описанието на делото срещу Кудрицки от защитата като политически мотивирано и заяви, че няма основания за обвиненията в присвояване. "Хората трябва да изчакат по този случай до пълното изслушване", добави той.

За бившия вицепремиер Иванна Климпуш-Цинцадзе обаче случаят "не изглежда добре от нито един ъгъл - нито от вътрешна гледна точка, нито що се отнася до международните партньори". Според нея моментът е неблагоприятен за Украйна, тъй като съвпада с продължаващия апел на Киев за повече европейска енергийна помощ преди вероятно най-опасната зима през войната.

С ударите с ракети и дронове на Русия в много по-голям мащаб от преди, енергийното предизвикателство за Украйна вероятно ще бъде още по-сериозно. И за разлика от предишните зими, атаките на Русия са насочени към сондажните, складовите и разпределителните съоръжения на Украйна за природен газ, в допълнение към електропреносната мрежа. 60% от украинците в момента разчитат на природен газ, за ​​да отопляват домовете си.

Някои украински енергийни ръководители се опасяват и че преследването на Кудрицки може да е част от превантивна тактика за търсене на изкупителна жертва, за да се прехвърли вината, в случай че енергийната система на страната вече не може да издържи на руски атаки.

Позовавайки се на неназовани източници, преди две седмици украинската медия "Украинска правда" съобщи, че бивши енергийни ръководители се боят, че ще бъдат обвинени в неспособност да направят достатъчно, за да повишат устойчивостта на енергийната инфраструктура и да укрепят съоръженията.

"Сега им е нужна изкупителна жертва", заяви експерт по външна политика, консултирал украинското правителство. "Има части от Украйна, които вероятно няма да имат електричество до пролетта. В апартаментите в Киев вече е 10°C и градът може да има продължителни прекъсвания на електрозахранването. Хората вече са ядосани от това, така че президентската канцелария се нуждае от изкупителни жертви", изтъкна той.

"Опозицията ще обвини Зеленски, че е провалил Украйна, и ще твърди, че той вече е трябвало да има резервни средства, за да предотврати продължителни прекъсвания на електрозахранването или голямо замръзване", добави експертът.

Старши сътрудник в Атлантическия съвет и автор на "Бойно поле Украйна" Адриан Каратницки също се тревожи за посоката на политическия път. "Въпреки че е вдъхновяващ и смел лидер от военно време, наистина има тревожни елементи в управлението на Зеленски", отбеляза той.


  • 1 Николова , София

    26 1 Отговор
    Русия трябва да превземе парламента

    22:04 20.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Докато Зеленски обикаля Европа да проси в Киев трима американски генерали му кроят шапка.

    22:05 20.11.2025

  • 3 Пич

    35 1 Отговор
    Сега....... къде е белята...?! Тръмп с този корупционен скандал показа всички от ЕС като големи кретени !!! Защото ако и сега настояват да дават пари на Зелю , ще докажат , че са кретени!!!

    Коментиран от #17

    22:06 20.11.2025

  • 4 Мемфис

    2 45 Отговор
    Тотално падение на рускоплатеният сайт, за да не използвам по силно и точно определение!

    22:06 20.11.2025

  • 5 Будали европейски

    35 3 Отговор
    Айде събирайте още пари за крадливата украинска хунта....Утре като ви погнат собствените ви народи с тоягите да няма ох и ах ,ама що така..... Кретени!!!!

    22:10 20.11.2025

  • 6 А вие сещате ли се

    23 1 Отговор
    че в България тези три процента икономически растеж се дължат на военно-промишления комплекс който предоставя оръжие за Украйна. Нашите български заводи които произвеждат оръжие и то веднага отива в покрайнината. При край на военните действия в Украйна ние потъваме като икономически растеж . А след първи януари следващата година при спиране на тези военни действия и влизането в еврозоната и новият държавен бюджет умираме.
    Бюджетът за 26 година е статистика въз основа на продължение на руско-украинския конфликт и без него няма никакъв шанс той да бъде постигнат.
    Ще грискаме дръвцето скъпи български граждан.

    Коментиран от #9, #11

    22:14 20.11.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъ

    25 1 Отговор
    Хайде сега пък "тъмна страна" на управлението на Зеленски..... Довчера беше вашия герой, днес вече го очерняте... Не така.!🤣

    22:18 20.11.2025

  • 8 име

    19 2 Отговор
    Първо, xaк да им е на украинците хунтата и нейното наследство. Да си плащат и теглят. Второ, корупцията в енергетиката е само малка част от скандала, а ЗАПАДналите медии от години се опитват да отклонят вниманието от разкрития като покупката на нискокачествени бронежилетки или противотанкови мини от края на 40те години, началото на студената война. Или пък десантни операции на ВСУ, като касапницата в Кринки, която се опитваха до миналата пролет да прикрият.

    И най-вече, цели се да се замаже некадърността на бандерите и неонаската върхушка в ЕССР, която ги спонсорира, която е пряка причина да нямат ток и парно. Бандерите все търсят и искат оръжия-чудо за да си спасят главите, и това важи и при избора на ПВО. На тях не им тряба супер скъпа сиситема като Пейтриът, за която се чака много време за доставка на ракети и нови пускови установки, а прилична ПВО система, която знаят добре и може да бъде произвеждана в нужните количества, да получават регулярни доставки. Наскоро Пиит Хегсет заяви че няма смисъл да им доставят нови системи Пейтриът, които руснаците ще унищожат в рамките на една седмица. А липсата на ток и парно е прако следствие от некадърните решения на киевската хунта и спонсорите и. Скорошните кадрите от ударите в западна Украйна показват пълна липса на ПВО.

    22:23 20.11.2025

  • 9 име

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "А вие сещате ли се":

    Не само на тях, но и на ифлацията. Увеличението е в абсолютна стойност, не в количествено изражение.

    22:25 20.11.2025

  • 10 ти да видиш

    16 1 Отговор
    Че то светла стана има ли!?

    22:25 20.11.2025

  • 11 Пич

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "А вие сещате ли се":

    Нема а се плашиш !!! ЕС ще продължи да купува и да складира , защото шубето е голям страх ! Нещо повече - знаеш че разширяваме производството. С германците !

    22:30 20.11.2025

  • 12 герасимов..

    16 2 Отговор
    Превзехме купиянск,обкръжените бандерци се батисват на място-кой е избегал-избегал,кой е останал-на госкьие,при степан и петлюра

    22:31 20.11.2025

  • 13 Гггг

    22 2 Отговор
    Господарите обърнаха палачинката,слугите и те веднага-ха-ха -ха.Жалка история,и ако това е журналистика

    22:31 20.11.2025

  • 14 Ъъъъъъъъ

    16 2 Отговор
    Порошенко подготвя преврат в Украйна с одобрението на САЩ....Зеленски е на път да загуби парламента. Украинският парламент, чрез управляващата партия, вече обяви, че ще оттегли доверието си, ако Зеленски не уволни Ермак, като в армията се наблюдават движения, идващи от Буданов.... Видеоклип , съдържащ изявление на Зеленски за признаването на Крим за руска територия, беше набързо премахнат от уебсайта на лвовския телевизионен канал "First Western“... От медията все още не коментират дали това е било в следствие на кибер атака, или действително са думи на Зеленски..... Батака в Украйна става все по-голям.... 🤣

    22:39 20.11.2025

  • 15 ?????

    11 1 Отговор
    Ха ха.
    Как да кажа еврей-бандеровец тва е нещо интересно.

    22:42 20.11.2025

  • 16 СПОКО!

    14 1 Отговор
    Малко време му остава на Зеленски,да управлява ...!

    22:47 20.11.2025

  • 17 Ами да де!

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Тя Урсула и сега ,след корупционният скандал,настоява ЕС да дава пари на Украйна...!
    То затова и Орбан се бунтува и възмущава...!

    22:51 20.11.2025

  • 18 ...6елото им показа, тъмната страна

    10 1 Отговор
    Ще се сетите,ама късно!

    23:01 20.11.2025

  • 19 Зиези

    9 3 Отговор
    Заглавието внушава, че има и светла страна в управлението на Зеленски. Мразя руския империялизъм, но не мога да разбера каква му е светлата страна на този уж антиимпериялист?

    23:08 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай ОНЗИ

    18 5 Отговор
    "След като Русия започна войната в Украйна" - Пак л...жи. Войната я започна Украйна. Някъде още през 2014-та като почна да т...репе свои поданици с руско потекло. В края на 2021-ва и в началото на 2022-ра Путин предложи решения за проблема за ОБСЪЖДАНЕ към ЕС. Разпадащия се ЕС игнорира предложенията. ЕС е ВИНОВНИКА за СВО в Украйна. А тя ще свърши само и единствено по начин определен от РУСИЯ. Не от т...ъпия ЕС, не и от САЩ. Само като каже Русия.

    23:12 20.11.2025

  • 22 Тъмната страна на луната

    4 1 Отговор
    Е кво светло има във войните

    23:48 20.11.2025

  • 23 Тъмната страна на Зеленски

    7 1 Отговор
    украинският сериен убиец Андрей Чикатило.... и пак евреин

    01:00 21.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 офшорка

    0 0 Отговор
    Крадливият си е натъпкал кинтите в жилетката.Да го топлятСкоро пари няма да му трябват.

    08:44 21.11.2025