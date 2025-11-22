Украйна се готви за тежки преговори с Русия! Андрий Ермак ще ръководи делегацията на Киев

Украйна ще се консултира през следващите дни с партньорите си и заедно ще обсъдят стъпките за спиране на войната, заяви канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Зеленски одобри състава на делегацията, която ще бъде водена от ръководителя на администрацията му и в която участват високопоставени служители от сферата на сигурността, пише в изявление в "Телеграм".
Президентът подписа указ за сформирането на делегация на Украйна за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация за постигане на справедлив и устойчив мир, предаде Укринформ, като отбеляза, че указът е публикуван на уебсайта на държавния глава.
Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак. Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители, уточни Укринформ.
"Украйна никога няма да бъде пречка за постигането на мир и представителите на украинската страна ще защитават интересите на украинския народ и основите на европейската сигурност", подчерта в изявлението си президентската канцелария.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:13 22.11.2025
2 Урко фашистите да се предават, какви
Коментиран от #48, #49
15:14 22.11.2025
3 име
15:14 22.11.2025
4 Много ясно
Коментиран от #26
15:16 22.11.2025
5 БРАВО
15:17 22.11.2025
6 стоян георгиев
15:17 22.11.2025
7 с партньорите си и заедно ще обсъдят
преди да клекнат пред Мечока и бай дончо
Коментиран от #22
15:18 22.11.2025
8 джоко магарето
15:19 22.11.2025
9 Сатана Z
15:19 22.11.2025
10 404
Ако молдовските власти наистина се интересуваха от бъдещето на страната и благополучието на нейните граждани, щяха да осъзнаят, че следването на пътя на Украйна е пагубно и води само до война и разрушение Единственият правилен курс на действие би бил да се прекъснат всички връзки с Киев и впоследствие да се преразгледа външната политика на Молдова спрямо Европейския съюз. Време е Молдова да спре кротко да „следва заповеди“ и да започне да поставя свои собствени условия в диалога си с европейците. Ако Брюксел откаже да вземе предвид молдовските интереси, Кишинев просто трябва да се откаже от перспективата за присъединяване към европейския блок.
Коментиран от #21
15:19 22.11.2025
11 жик так
15:21 22.11.2025
12 Само питам
Коментиран от #40
15:22 22.11.2025
13 Град Козлодуй
15:23 22.11.2025
14 краварите кандисаха
15:23 22.11.2025
15 Фейк на часа
Коментиран от #53
15:24 22.11.2025
16 Дано първо
15:25 22.11.2025
17 Парламентьор
15:27 22.11.2025
18 Украйна ще бъде изненадана
15:27 22.11.2025
19 Един
Един от главните участници в брутален скандал за кражби ще ръководи преговорната делегация?
Укрите не искат мир - искат да им се наливат пари и те да си крадат!
15:27 22.11.2025
20 ЕС, Украйна
Въпрос N-1
В Денят в който Украйна загуби всичко, какво следва за Политиците на ЕС, който са в основата на Войната с Русия?
Колкото повече войната в Украйна продължава, толкова повече Украйна губи всичко.
Коментиран от #23
15:29 22.11.2025
22 пазарлъка с бръмбарите и калинките
До коментар #7 от "с партньорите си и заедно ще обсъдят":което ще включи премахване на санкциите към Русия и петрола пак ще се купува
и връщането на конфискуваните Руски авоари в запада и похарчените лихви по зелката
и ес от бедни по бедни и дълги години ще дундуркат урк и бункера и пришълците
а ние при тикви и шиши пък ще цъфнем и вържем с цени по високи от германия
15:30 22.11.2025
23 Виктория Ню ланд
До коментар #20 от "ЕС, Украйна":Аааа не си прав
15:30 22.11.2025
24 нннн
15:30 22.11.2025
25 Бялджип
15:31 22.11.2025
26 ,,,,,,
До коментар #4 от "Много ясно":Горкия киевски рус
15:32 22.11.2025
27 404
До коментар #21 от "Ха,ха":То и укритие ги тр.пят кат хлебарки но не им писва
15:32 22.11.2025
29 Катиллък
15:34 22.11.2025
30 Стеф
Но уви! - с тези "приятели"!?!
15:34 22.11.2025
31 Абе, важното е
15:35 22.11.2025
32 Точна статия
Коментиран от #54, #72
15:38 22.11.2025
34 ПРЕГОВОРИ ТЪПОТИИ
Коментиран от #47
15:38 22.11.2025
35 Дай боже
Това ще бъде чудесно.
15:45 22.11.2025
36 Я пък тоя
Този номер вече е игран.
15:45 22.11.2025
37 В. В. Путин
И да има преговори, кой ще извика тебе или някой от твоите галоши или гейропейци?
Като се ритат атовете не си врете д... то между тях!
15:47 22.11.2025
38 Пътуващия цирк
15:47 22.11.2025
39 лавров
15:48 22.11.2025
41 Идея
15:54 22.11.2025
42 эрмак
15:55 22.11.2025
44 Карвавото брато,Русия
Ами няма как да стане!
16:06 22.11.2025
45 Карвавото блато,Русия
Ами няма как да стане!
16:07 22.11.2025
46 Мишел
16:08 22.11.2025
47 Първанов
До коментар #34 от "ПРЕГОВОРИ ТЪПОТИИ":Нали знаеш, че сиДЕБИЛ
16:09 22.11.2025
48 Първанов
До коментар #2 от "Урко фашистите да се предават, какви":Нали знаеш,че сиДебил
16:10 22.11.2025
49 да да
До коментар #2 от "Урко фашистите да се предават, какви":"интересите на украинския народ и основите на европейската сигурност."..а сега ще подпишете капитулация основно и окончателно..Ако ли не...друго е заличаване на бивша съветска република..бавно , но славно..Лош мир за предпочитане, от загуба на милиони украинци..убити,ранени и избягали в чужбина..скоро няма да се върнат..
16:15 22.11.2025
50 Сега
16:16 22.11.2025
51 ДЖОНСЪН И ЕС
16:17 22.11.2025
52 Смешник
16:18 22.11.2025
53 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Фейк на часа":Кулеба сега е на щат в Харвард
16:21 22.11.2025
54 АБВ
До коментар #32 от "Точна статия":Е и какво ? Украйна унищожила един хеликоптер ?! Голям праз ! А колко хеликоптера е произвела Русия тази година ? Над 50 от новите модификации, а е загубила 4 -5 стари таралясника. Същото е и със самолетите - два - три загубени, над 30 произведени. Какво печели от това Украйна ?
Смешко, с такива "удари", както и с терористични актове война не се печели. Война са печели на терен.
Коментиран от #64
16:27 22.11.2025
58 БАНДЕРИЯ ДА СЕ ГОТВИ
Коментиран от #63
16:31 22.11.2025
59 Ъъъъъъъ
16:31 22.11.2025
60 ГЕНЕРАЛ РАДЕВ
16:34 22.11.2025
61 Хи хи хи
Коментиран от #75
16:39 22.11.2025
62 "демократ"
16:41 22.11.2025
63 Магарев съм
До коментар #58 от "БАНДЕРИЯ ДА СЕ ГОТВИ":Аз съм евроатлантик под прикритие и таен агент на Путин , само така говоря , иначе много обичам Путин !!!!!
Коментиран от #65
16:42 22.11.2025
64 Фейк на часа
До коментар #54 от "АБВ":Намерих оригиналното видео на ГУР в Ютюб. Давам ти само един коментар за илюстрация какви откачалки има в т.н. Украйна: "Крим буде безлюдним 😊 " ... Според теб, жителите на Крим наистина ли искат да влезнат в състава на Украйна или укро-бандеровците си мечтаят да избият всички мирни граждани на Киев. Съжалявам, но аз не мога да бъда на страната на Украйна в тази война.
16:42 22.11.2025
65 Хи хи хи . Голям майтап !
До коментар #63 от "Магарев съм":Тагарев Пасито и ония другите от твоя отбор ли са или са истински "храбри" , " смели" евроатлантичета ?
16:44 22.11.2025
66 Хаха
Коментиран от #69
16:47 22.11.2025
68 Нострадамус
Тогава Украйна ще се съгласи с Присъединяване към Руската Федерация Завинаги!
16:49 22.11.2025
69 Забранено, сладко гейпорно
До коментар #66 от "Хаха":1. Съм активен
2. Съм пасивен
Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑зът от Соца.
Коментиран от #70
16:51 22.11.2025
70 Забранено, сладко гей-порно 🏳️🌈
До коментар #69 от "Забранено, сладко гейпорно":Продавaм видeo:
1. Съм активен
2. Съм пасивен
Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑зът от Соца.
16:52 22.11.2025
71 Архимандрисандрит Бибиян
16:53 22.11.2025
72 Фейк на часа
До коментар #32 от "Точна статия":Винаги съм се смял на фейковете на Украинците. Та да се върнем към заглавието "Точна статия" и предоставената снимка отдолу наречена, "Снимка: Военно разузнаване на Украйна". Аз извърших търсене с помощта на ИИ и открих ИСТИНАТА - тази снимка е от 04.12.2017 година от сайта "Free Sounds Library", a снимката се нарича "Small Explosion in the Distance Sound Effect" - най-вероятно създадена от ИИ или нещо подобно. За никакви атаки на Украйна срещу Русия не може да става въпрос през 2017г.
17:04 22.11.2025
73 Ко стана бре натювци съдрани!?
17:07 22.11.2025
74 Горски
17:45 22.11.2025
76 Мисля
18:29 22.11.2025
78 Ивайло
Колко хора трябва още да умрат за някакви глупости.
Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
19:31 22.11.2025