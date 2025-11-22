Новини
Украйна се готви за тежки преговори с Русия! Андрий Ермак ще ръководи делегацията на Киев
Украйна се готви за тежки преговори с Русия! Андрий Ермак ще ръководи делегацията на Киев

22 Ноември, 2025 15:12

Президентът Володимир Зеленски е подписал указ за създаване на делегация на Украйна за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация

Украйна се готви за тежки преговори с Русия! Андрий Ермак ще ръководи делегацията на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна ще се консултира през следващите дни с партньорите си и заедно ще обсъдят стъпките за спиране на войната, заяви канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Зеленски одобри състава на делегацията, която ще бъде водена от ръководителя на администрацията му и в която участват високопоставени служители от сферата на сигурността, пише в изявление в "Телеграм".

Президентът подписа указ за сформирането на делегация на Украйна за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация за постигане на справедлив и устойчив мир, предаде Укринформ, като отбеляза, че указът е публикуван на уебсайта на държавния глава.

Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак. Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители, уточни Укринформ.

"Украйна никога няма да бъде пречка за постигането на мир и представителите на украинската страна ще защитават интересите на украинския народ и основите на европейската сигурност", подчерта в изявлението си президентската канцелария.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    128 10 Отговор
    Нали преговорите с Русия са забранени със закон?Нарушават конституцията?

    15:13 22.11.2025

  • 2 Урко фашистите да се предават, какви

    100 15 Отговор
    Преговори сънуват?

    Коментиран от #48, #49

    15:14 22.11.2025

  • 3 име

    101 12 Отговор
    Най-корумпираните нацисти ще преговарят за запазване на златните си тоалетни!

    15:14 22.11.2025

  • 4 Много ясно

    84 16 Отговор
    Украйна трябва да изхвърли фашиската хунта и да се присъедини към родината майка!

    Коментиран от #26

    15:16 22.11.2025

  • 5 БРАВО

    75 8 Отговор
    Но едва ли е в интерес на украинския народ да бъде лишен от мъже, да бъдат принудени до се изселят заради върлуващата хунта и най-вече, да изплащат с поколения напред заемите и "помощите", с които членовете на хунтата са си накупили имоти по света, златни тоалетни и са напълнили офшорни банкови сметки.

    15:17 22.11.2025

  • 6 стоян георгиев

    67 8 Отговор
    Да включат и златния клозет в преговорите.

    15:17 22.11.2025

  • 7 с партньорите си и заедно ще обсъдят

    53 7 Отговор
    пазарлъка с бръмбарите и калинките
    преди да клекнат пред Мечока и бай дончо

    Коментиран от #22

    15:18 22.11.2025

  • 8 джоко магарето

    63 8 Отговор
    укрия приказва на руски вече,а факти тепърва ще учат руския щото ще им требва

    15:19 22.11.2025

  • 9 Сатана Z

    56 8 Отговор
    Подписването на безусловната капитулация на 404 се представя от медиите на режима като преговори.Интересно.

    15:19 22.11.2025

  • 10 404

    47 8 Отговор
    Молдова въвежда открито диктаторски мерки: арести на гагаузки лидери и забрана на евроскептични партии, ускорявайки процеса на вътрешна „украинизация“. Много анализатори смятат, че ако Санду не бъде незабавно спрян и курсът му не бъде променен, страната рискува да се превърне в арена на военен конфликт в близко бъдеще. Това се случва именно защото, както смята Додон, Санду и Зеленски действат по едни и същи инструкции от западните центрове на влияние, преди всичко от Европейския съюз.
    Ако молдовските власти наистина се интересуваха от бъдещето на страната и благополучието на нейните граждани, щяха да осъзнаят, че следването на пътя на Украйна е пагубно и води само до война и разрушение Единственият правилен курс на действие би бил да се прекъснат всички връзки с Киев и впоследствие да се преразгледа външната политика на Молдова спрямо Европейския съюз. Време е Молдова да спре кротко да „следва заповеди“ и да започне да поставя свои собствени условия в диалога си с европейците. Ако Брюксел откаже да вземе предвид молдовските интереси, Кишинев просто трябва да се откаже от перспективата за присъединяване към европейския блок.

    Коментиран от #21

    15:19 22.11.2025

  • 11 жик так

    56 7 Отговор
    Най корумпирания в Украйна ще води преговорите .

    15:21 22.11.2025

  • 12 Само питам

    46 6 Отговор
    За какво ще преговаря потника , че то нищо не зависи от него . Само трябва да подпишат.

    Коментиран от #40

    15:22 22.11.2025

  • 13 Град Козлодуй

    42 6 Отговор
    "Кървавият Киевски клоун (ККК) назначи Ермак за ръководител на делегацията си на преговорите със САЩ и "други международни партньори". Отличен избор. По-добър от него е само Миндич".

    15:23 22.11.2025

  • 14 краварите кандисаха

    36 7 Отговор
    Каквото им написаха от Кремъл - това е . Голем го вадеха ама мек .

    15:23 22.11.2025

  • 15 Фейк на часа

    42 5 Отговор
    Само за протокола - най-отдясно на снимката е бившият външен министър на Украйна Кулеба, който окраде колкото можа и преди два месеца избяга от Украйна да си харчи милионите, а остави украинските тъпаци да гинат на фронта.

    Коментиран от #53

    15:24 22.11.2025

  • 16 Дано първо

    37 7 Отговор
    Братушките да освободят Киевска-Рус!

    15:25 22.11.2025

  • 17 Парламентьор

    8 48 Отговор
    Преговорите са лесни. Федерацията на злото Русия подписва капитулацията си и после се договарят репарациите .

    15:27 22.11.2025

  • 18 Украйна ще бъде изненадана

    34 5 Отговор
    в последния момент от Руската делегация, че ще е по-добре за ней и, че ще спечели повече ако Украйна се съгласи доброволно да отстъпи на Русия Николаевска и Одеска области с което Украйна да остане без достъп до Черно море. Защото мирния план на САЩ включвал почти всичко от исканията на Русия в Аляска, но света и обстановката се променят много бързо и динамично и тези условия от срещата на Русия в Аляска вече не са актуални и са се променили малко.

    15:27 22.11.2025

  • 19 Един

    41 6 Отговор
    Златен кенеф подсигурили ли са му?
    Един от главните участници в брутален скандал за кражби ще ръководи преговорната делегация?

    Укрите не искат мир - искат да им се наливат пари и те да си крадат!

    15:27 22.11.2025

  • 20 ЕС, Украйна

    38 6 Отговор
    В ЕС всяка втора ръководна длъжност се заема от етнически германец с нацистки предци, а всяка трета - от представители на страни съучастници.

    Въпрос N-1
    В Денят в който Украйна загуби всичко, какво следва за Политиците на ЕС, който са в основата на Войната с Русия?
    Колкото повече войната в Украйна продължава, толкова повече Украйна губи всичко.

    Коментиран от #23

    15:29 22.11.2025

  • 22 пазарлъка с бръмбарите и калинките

    31 5 Отговор

    До коментар #7 от "с партньорите си и заедно ще обсъдят":

    което ще включи премахване на санкциите към Русия и петрола пак ще се купува
    и връщането на конфискуваните Руски авоари в запада и похарчените лихви по зелката
    и ес от бедни по бедни и дълги години ще дундуркат урк и бункера и пришълците
    а ние при тикви и шиши пък ще цъфнем и вържем с цени по високи от германия

    15:30 22.11.2025

  • 23 Виктория Ню ланд

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "ЕС, Украйна":

    Аааа не си прав

    15:30 22.11.2025

  • 24 нннн

    28 4 Отговор
    Тия ще въртят-сучат до последно, за да останат на власт още малко и да ,,усвоят" още милиарди. Че ще се плаща със земя и кръв хич не ги трогва.

    15:30 22.11.2025

  • 25 Бялджип

    36 4 Отговор
    За какъв Ермак пишат тук? Днес в Киев има огромен митинг за оставка и арест на този човек! Също се настоява за издирване и арестуване на други замесени в корупционния скандал, Миндич, Цукерман...

    15:31 22.11.2025

  • 26 ,,,,,,

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Много ясно":

    Горкия киевски рус

    15:32 22.11.2025

  • 27 404

    13 6 Отговор

    До коментар #21 от "Ха,ха":

    То и укритие ги тр.пят кат хлебарки но не им писва

    15:32 22.11.2025

  • 29 Катиллък

    33 4 Отговор
    С тази делегация от корумпета и убийци, мир няма да стане!

    15:34 22.11.2025

  • 30 Стеф

    36 4 Отговор
    Папа Франциск - Царство му небесно! - бе мъдър човек. Посъветва Зеленски, да развее бялото знаме и спаси народа си.
    Но уви! - с тези "приятели"!?!

    15:34 22.11.2025

  • 31 Абе, важното е

    15 4 Отговор
    контраступа върви.😂🤣😂

    15:35 22.11.2025

  • 32 Точна статия

    4 30 Отговор
    Нови тежки Украински удари преди малко...

    Коментиран от #54, #72

    15:38 22.11.2025

  • 34 ПРЕГОВОРИ ТЪПОТИИ

    25 4 Отговор
    СЛЕД КАТО МЛАДИ ХОРА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ УМРЯХА СЕГА БЯГАТ ГОРКИТЕ ДЕЗЕРТИРАТ. ЕДИН ОФИЦЕР ОККРАЯНО КАЗА. ОСТВАТ ГОРКИТЕ ВОЙНИЧЕТА ПО ОКОПИТЕ САМИ И УМИРАТ ТАМ. А ЗЕЛЕНИЯТ ПО КРУИЗИ И У БУНКЕР ЕДИН. НАШИТЕ ПРЕДЦИ СА КАЗАЛИ СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА. ЖАЛКО МНОГО ЖАЛКО. И НЯКОИ КАЗВАТ ЗЕЛЬО ИМА НЕ ПО МАЛКО ОТ ЕДИН МИЛИАРД ДОЛАРА В СМЕТКАТА СИ. АЗ ПИСАХ ТОВА ПРЕДИ ГОДИНА. ПОВЕЧЕ СА.

    Коментиран от #47

    15:38 22.11.2025

  • 35 Дай боже

    9 3 Отговор
    да се държи като главоч и да не се разберат.
    Това ще бъде чудесно.

    15:45 22.11.2025

  • 36 Я пък тоя

    30 4 Отговор
    Зеленски ако мисли, че бойните действия ще спрат, за да си отпочине , много се лъже.
    Този номер вече е игран.

    15:45 22.11.2025

  • 37 В. В. Путин

    21 3 Отговор
    Адаш, кви преговори бълнуваш? Нещо ново ли ти даде Брендо?
    И да има преговори, кой ще извика тебе или някой от твоите галоши или гейропейци?
    Като се ритат атовете не си врете д... то между тях!

    15:47 22.11.2025

  • 38 Пътуващия цирк

    26 3 Отговор
    Палячото щял да праща крадци и убийци на преговорите 😆

    15:47 22.11.2025

  • 39 лавров

    12 4 Отговор
    Дайте ми ги тоия ще ги изям за закуска

    15:48 22.11.2025

  • 41 Идея

    24 4 Отговор
    Укр да не води тежки преговори, а да се предава НеМеДлЕнО.

    15:54 22.11.2025

  • 42 эрмак

    17 4 Отговор
    укрие са дебилни мухльовци

    15:55 22.11.2025

  • 44 Карвавото брато,Русия

    3 18 Отговор
    Иска да потопи Европа!
    Ами няма как да стане!

    16:06 22.11.2025

  • 45 Карвавото блато,Русия

    3 19 Отговор
    Иска да потопи Европа!
    Ами няма как да стане!

    16:07 22.11.2025

  • 46 Мишел

    18 3 Отговор
    Ако някой си мисли, че крайният резултат от преговорите ще е по плана на Тръмп САЩ, се лъже. Ако има резултат, тай ще е по плана на Путин.

    16:08 22.11.2025

  • 47 Първанов

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "ПРЕГОВОРИ ТЪПОТИИ":

    Нали знаеш, че сиДЕБИЛ

    16:09 22.11.2025

  • 48 Първанов

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Урко фашистите да се предават, какви":

    Нали знаеш,че сиДебил

    16:10 22.11.2025

  • 49 да да

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Урко фашистите да се предават, какви":

    "интересите на украинския народ и основите на европейската сигурност."..а сега ще подпишете капитулация основно и окончателно..Ако ли не...друго е заличаване на бивша съветска република..бавно , но славно..Лош мир за предпочитане, от загуба на милиони украинци..убити,ранени и избягали в чужбина..скоро няма да се върнат..

    16:15 22.11.2025

  • 50 Сега

    17 1 Отговор
    Рижавият борис какво ще каже на украинците ? Как ще отговори за изгубените животи и територии от бандеровците ? Ако в Истанбул бяха подписали споразумението ,което бяха договорили с Русия щяха да са изгубили само Крим сега губят най ценните си земи . Англосаксите никога не са ценили ,човешкият живот ,винаги са гонили интереси и в последните десетилетия все са губещи .

    16:16 22.11.2025

  • 51 ДЖОНСЪН И ЕС

    11 1 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНАТА УРКА.

    16:17 22.11.2025

  • 52 Смешник

    16 1 Отговор
    В Украйна има протести за свалянето от власт и подвеждането под отговорност на Ермак за корупция

    16:18 22.11.2025

  • 53 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Фейк на часа":

    Кулеба сега е на щат в Харвард

    16:21 22.11.2025

  • 54 АБВ

    16 1 Отговор

    До коментар #32 от "Точна статия":

    Е и какво ? Украйна унищожила един хеликоптер ?! Голям праз ! А колко хеликоптера е произвела Русия тази година ? Над 50 от новите модификации, а е загубила 4 -5 стари таралясника. Същото е и със самолетите - два - три загубени, над 30 произведени. Какво печели от това Украйна ?
    Смешко, с такива "удари", както и с терористични актове война не се печели. Война са печели на терен.

    Коментиран от #64

    16:27 22.11.2025

  • 58 БАНДЕРИЯ ДА СЕ ГОТВИ

    13 2 Отговор
    ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ НАЦИСТИ ! БЪЛГАРИЯ ТОЖЕ !

    Коментиран от #63

    16:31 22.11.2025

  • 59 Ъъъъъъъ

    8 2 Отговор
    Рубли, копейки, Европа го засмука....Урсули, Мурсули, Как, Маи да го дишат!

    16:31 22.11.2025

  • 60 ГЕНЕРАЛ РАДЕВ

    4 2 Отговор
    ЗА МАЛКО ДА РАЗКОПЧАЕ КОБУРА СИ ВИЗИРАЙКИ НАРКОМАНА ПРЕД НЕГО - ВИЖ ФОТКАТА !

    16:34 22.11.2025

  • 61 Хи хи хи

    10 1 Отговор
    Абе надрусаняка наистина е надрусан !!!!!! Тръмп му дава план за мир да го подписва , наркомана щял да се консултира със европейските войнолюбци за друг план за мир !!!!! Клоуна ще яде голямата Хурка най накрая !!!!!

    Коментиран от #75

    16:39 22.11.2025

  • 62 "демократ"

    2 1 Отговор
    Който не се съобрази с червените линии (не усети границите), си е за негова сметка.

    16:41 22.11.2025

  • 63 Магарев съм

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "БАНДЕРИЯ ДА СЕ ГОТВИ":

    Аз съм евроатлантик под прикритие и таен агент на Путин , само така говоря , иначе много обичам Путин !!!!!

    Коментиран от #65

    16:42 22.11.2025

  • 64 Фейк на часа

    15 2 Отговор

    До коментар #54 от "АБВ":

    Намерих оригиналното видео на ГУР в Ютюб. Давам ти само един коментар за илюстрация какви откачалки има в т.н. Украйна: "Крим буде безлюдним 😊 " ... Според теб, жителите на Крим наистина ли искат да влезнат в състава на Украйна или укро-бандеровците си мечтаят да избият всички мирни граждани на Киев. Съжалявам, но аз не мога да бъда на страната на Украйна в тази война.

    16:42 22.11.2025

  • 65 Хи хи хи . Голям майтап !

    11 1 Отговор

    До коментар #63 от "Магарев съм":

    Тагарев Пасито и ония другите от твоя отбор ли са или са истински "храбри" , " смели" евроатлантичета ?

    16:44 22.11.2025

  • 66 Хаха

    11 1 Отговор
    Преговорите свършиха. Дали са им там документи да подписват, те за екскурзии се приготвят.

    Коментиран от #69

    16:47 22.11.2025

  • 68 Нострадамус

    13 2 Отговор
    Ако Украйна не се съгласи с Плана на Съединените американски щати, за мирни преговори с Русия,
    Тогава Украйна ще се съгласи с Присъединяване към Руската Федерация Завинаги!

    16:49 22.11.2025

  • 69 Забранено, сладко гейпорно

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Хаха":

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑зът от Соца.

    Коментиран от #70

    16:51 22.11.2025

  • 70 Забранено, сладко гей-порно 🏳️‍🌈

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Забранено, сладко гейпорно":

    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑зът от Соца.

    16:52 22.11.2025

  • 71 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор
    Пиенците да гледат да пратат некои кои могат да седат на стол деа! Да ги не тръсат одоле масата накъркани до перуката!

    16:53 22.11.2025

  • 72 Фейк на часа

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Точна статия":

    Винаги съм се смял на фейковете на Украинците. Та да се върнем към заглавието "Точна статия" и предоставената снимка отдолу наречена, "Снимка: Военно разузнаване на Украйна". Аз извърших търсене с помощта на ИИ и открих ИСТИНАТА - тази снимка е от 04.12.2017 година от сайта "Free Sounds Library", a снимката се нарича "Small Explosion in the Distance Sound Effect" - най-вероятно създадена от ИИ или нещо подобно. За никакви атаки на Украйна срещу Русия не може да става въпрос през 2017г.

    17:04 22.11.2025

  • 73 Ко стана бре натювци съдрани!?

    11 1 Отговор
    Много се напъваха натювците и клоунът! То не бе мир чрез сила", то не бе "да нанесем стратегическо поражение на Русия" , то не бе " няма да преговаряме с агресора Русия , то не бе " да си върнем всички окупирани територии" И накрая ко стана : Дайте да преговаряме докато не са стигнали до полската граница!

    17:07 22.11.2025

  • 74 Горски

    10 0 Отговор
    Интересни също така ще са обслужващите журналисти. Основно по трите т.н. "основни" телевизии. Разните Цветанки, Цънцарки, хълцащия и трудно поемащ си дъх Виктор Н. Наркоманчето, собствената му наци хунта ще го Свирне, за да може да обвинят РУСИЯ! Даже ще си Заповед на краварите тва де! Вчера (21.11.) се навършиха 12 години от началото на Евромайдана. Виктор Янукович тогава отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, за да засили отношенията между Украйна и Евразийския съюз, където Русия е основен играч. Започна с масови протести, после се окървавиха зловещо. Безумните лъжи, как Украйна ще стане европейска държава, как ще пътуват и забогатеят започнаха. Днес 12 години по-късно, видяхме какво се случи с тази държава след като обърна гръб на приятелска Русия и повярва на Запада.

    17:45 22.11.2025

  • 76 Мисля

    5 0 Отговор
    Ама бай Дончо иска до сряда зеления пор да е подписал.Какво тук значи,,комисия за преговори" Да беше преговарял досега.А той планове за победа пишеше.На ви ,,мир чрез сила" -до сряда да е клекнал иначе втори корупционен скандал.На женка му фактурите са на старта.

    18:29 22.11.2025

  • 78 Ивайло

    4 0 Отговор
    Абе да подписват какво им се слага на масата , деее ва и ш.ибаниte хох-оли, всички ще страдаме заради тях маiка ви дeе Ва и фашистите долни.
    Колко хора трябва още да умрат за някакви глупости.
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    19:31 22.11.2025

