Москва: Европейците вече нямат достатъчно пари за Украйна
  Тема: Украйна

Москва: Европейците вече нямат достатъчно пари за Украйна

21 Ноември, 2025 18:44 2 926 110

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • ракети-
  • дронове-
  • василий небензя

Украинският президент Володимир Зеленски се нуждае от милиарди долари, за да продължи конфликта и да остане на власт в Киев

Москва: Европейците вече нямат достатъчно пари за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският съюз (ЕС) е изчерпал ресурсите си за подкрепа на Украйна, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.

На 20 ноември, на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, дипломатът отбеляза, че Европа вече няма достатъчно пари за Украйна.

Още новини от Украйна

"Тя трябва да превъоръжи армиите си, за да може, както те безумно истерично скандират, да се подготви за борба с Русия до 2030 г. Но откъде ще вземат парите за Украйна? Ами откъде? Могат да ги откраднат. Могат да откраднат суверенни руски активи. Но досега това не се е получило", заяви Небензя.

Украинският президент Володимир Зеленски се нуждае от милиарди долари, за да продължи конфликта и да остане на власт в Украйна.

"Зеленски иска да покаже на западните спонсори, че фронтът се държи, разчитайки на продължаващо финансиране за войната с Русия. Той се нуждае от милиарди долари, за да поддържа войната, включително за да обогати себе си и своите приближени, и да запази основанията си за оставане на власт", ​​каза дипломатът на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна.

Междувременно Зеленски продължава да пътува из Европа, опитвайки се да измъкне пари и оръжия за лична изгода, отбеляза дипломатът.

Призивите на Киев за прекратяване на огъня са необходими само, за да се даде дългоочакваната почивка на победените украински въоръжени сили (УВС).

"Междувременно чуваме отчаяни призиви за прекратяване на огъня от Киев. Чуваме същото и от европейските съучастници на Зеленски. Цената на тези призиви ни е ясна. Те се нуждаят от така нареченото незабавно и бързо прекратяване на огъня само за да дадат дългоочакваната почивка на победените украински въоръжени сили (УВС)," каза Небензя.


  • 1 БОЛШЕВИК

    56 24 Отговор
    Европейците са тотално ограбени от марионетките и подлогите!

    Коментиран от #17, #19, #41, #59

    18:46 21.11.2025

  • 2 Дей оня дето като папагал

    45 10 Отговор
    повтаря Киев за три дня?
    Ето бавно, методично, устремено как еврошматките обедняха.
    За три дня не става европудел:))) Схвана ли на после.

    Коментиран от #43

    18:48 21.11.2025

  • 3 Секс Канал Атина

    5 7 Отговор
    Занимавам за Атина надявам се да потъна вдън земя телилейска за неопределен срок,......
    Keep
    Calm
    And
    Smoking
    British

    18:49 21.11.2025

  • 4 Дедо

    14 35 Отговор
    Ще взимаме от руските 300 милиарда в Белгия хаха

    Коментиран от #15

    18:49 21.11.2025

  • 5 Докато Харков и Одеса

    47 12 Отговор
    не са Руски, официално на Руската Федерация, войната е в ход.

    Коментиран от #71, #103

    18:50 21.11.2025

  • 6 Дори и да имат пари

    47 18 Отговор
    Украйна вече не я боли защото няма жизнени функции и е просто един труп
    Само розови понита може все още да са прекалено....
    Самозабравили се в трето половите брюкселски тоалетни..

    18:50 21.11.2025

  • 7 стоян георгиев

    19 45 Отговор
    Няма пари за зеленски даже хич.русия разпродава златото си .няма пари в бюджета,народа мре от глад ама европа няма пари...хахах...това само руснак може да го измисли.през комунизма бе същия цирк.немците правеха мерцедеси руснаците москвичи и то много малко ама чакаха германците да фалират докато им продаваха за без пари най ценните си суровини..сега историята се повтаря ,но е още по смешна.

    Коментиран от #31

    18:50 21.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Секс Канал Атина

    4 5 Отговор
    Да уточня само , Заминавам за Атина надявам се да потъна вдън земя телилейска за неопределен срок,......
    Keep
    Calm
    And
    Smoking
    British

    18:50 21.11.2025

  • 10 пешо

    37 11 Отговор
    урсула и компания откраднаха милиарди

    18:51 21.11.2025

  • 11 Фърст Бългериан Емпайър

    30 8 Отговор
    Когато в България се роди православната славянска цивилизация, за ужас на днешните жълтак@ви гендурляци, на тия на снимката прадедовците им ходеха наметнати с неощавени кожи и зарзаватите им отвънка ! Варварина си е варварин и в луксозна опаковка !

    Коментиран от #21

    18:51 21.11.2025

  • 12 Всички страни от ЕС

    10 32 Отговор
    Включително и ние трябва да отделяме по 10% от бюджета за бъдещата война, която пак ще предизвика Русия.

    Коментиран от #24, #27

    18:52 21.11.2025

  • 13 гост

    13 8 Отговор
    От мекият стол е много лесно,защо не отидеш ти в окопа,гъци такова,,,няма ......да умират други...

    18:52 21.11.2025

  • 14 Феникс

    20 7 Отговор
    Това е цената за да пръдължат щатите да съществуват поне още десетина годинки! Европата трябва да се превърне в бедна и пренаселена със мигранти, деиндустриализирана територия! Трябва да останем само безмозъчни консуматори и потребители на "американската мечта" След това ще видим и войната срещу Китай която се подготвя, може и за отскок преди това да ни връхлети още една напъно "случайна" пандемия!

    18:52 21.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Не ПИП, че ПЛЯС😄❗

    18:53 21.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    12 25 Отговор
    Това да го каже най бедната и съдрана блатна кочина е малко смешно, бункера е отчаян!

    Коментиран от #45

    18:53 21.11.2025

  • 17 ИСТИНАТА

    9 24 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Бюджeтът cвeти ĸaтo чepвeнa звeздa! Русия спешно разпродава златото си

    18:54 21.11.2025

  • 18 Адолф Хитлер; "Русия е барака на

    14 19 Отговор
    която трябва само да ритнеш вратата и всичко ще се разпадне."

    Володимир Зеленски; "Украински танкове ще са на Парад в Москва."

    Коментиран от #25

    18:54 21.11.2025

  • 19 МръсенКур

    10 18 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Падам си по надъхани русофилчета

    Коментиран от #26

    18:54 21.11.2025

  • 20 тома

    24 10 Отговор
    Е как няма пари нали корумпираната урсула им обеща 800 милиарда от ЕС че и роско водопада обеща да даде

    18:54 21.11.2025

  • 21 Каква славянска цивилизация?

    6 18 Отговор

    До коментар #11 от "Фърст Бългериан Емпайър":

    Ние сме траки.
    Без теб.

    Коментиран от #39, #55

    18:54 21.11.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 23 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара буткерния страхливец, да обяснява как най богатите на планетата, че нямали пари‼️

    Коментиран от #29, #50, #56

    18:55 21.11.2025

  • 23 Хахаха

    7 20 Отговор
    Спокойно, Руските активи са достатъчно за следващите няколко години ….

    18:56 21.11.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 11 Отговор

    До коментар #12 от "Всички страни от ЕС":

    КОРЕКЦИЯ ❗
    "Всички страни от ЕС

    Включително и ние трябва да отделяме по 10% от бюджета за бъдещата война, В която пак ще предизвикаМЕ Русия."❗

    18:56 21.11.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 20 Отговор

    До коментар #18 от "Адолф Хитлер; "Русия е барака на":

    Това е по сигурно от изгрева на сълънцето‼️
    Блатната джамахирия замина при крайцера у тинята‼️

    Коментиран от #35

    18:56 21.11.2025

  • 26 Може и да не са

    6 8 Отговор

    До коментар #19 от "МръсенКур":

    толкова надъхани.
    Наред!!!!!

    18:56 21.11.2025

  • 27 Феникс

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "Всички страни от ЕС":

    За тази твоята война е нужно и пушечно месо , а европата няма такива! :)

    18:57 21.11.2025

  • 28 Аз съм веган

    8 15 Отговор
    Европейците обединяват, а на блатата се бият пред кофите.

    18:57 21.11.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕

    16 6 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИК.О.КРАДЕЦО, КОИ СА НАЙ-БОГАТИТЕ БЕ-
    НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ЛИ ❗❓

    18:58 21.11.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 18 Отговор
    И ще отделяме пари до пълното унищожение на агресора, а копейките нека си стенат по бунищата‼️

    Коментиран от #36

    18:58 21.11.2025

  • 31 Господин Георгиев

    21 3 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Вие имате ли реална връзка с днешната международна да действителност и с вашия главен мозък. Розовите облаци в които все още ви дайте се изпариха преди около една година с встъпването в длъжност на новия американски президент господин Тръмп.

    Коментиран от #44

    18:58 21.11.2025

  • 32 Хаха

    20 5 Отговор
    Свършили били парите. Те европейците отдавна нямат пари. Цакат с кредитните карти.

    18:59 21.11.2025

  • 33 ВЕРНО Е !

    18 5 Отговор
    Зеленясалия се ослушва за още милиарди от будалите , ама няма ......ако дадът европейците ще оставят гладни народите си и после гледай майтап как ще бягат от любовта им !!!!!!!

    18:59 21.11.2025

  • 34 В краят на войната от Украйна ще останат

    17 5 Отговор
    западните територии, "land locked state", една нация, една "мова", една област?

    18:59 21.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕

    14 4 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    НИК.О.КРАДЕЦО, ОТКЪДЕ ПАРИ НЕ,
    ЗАПАДНалИЯТ свят е ДО ШИЯ В ДЪЛГОВЕ‼️

    19:02 21.11.2025

  • 37 Златното Гърне

    7 11 Отговор
    Украйна е за справедлив мир. Агресора трябва да отстъпи до реалните граници от 1990г. Слава кокаине.

    19:02 21.11.2025

  • 38 Варвари

    6 17 Отговор
    На украинците им трябват оръжия днес. Трябва им помощ да се научат да си правят оръжия с които да целят всички онези московити, които издават нарежданията да се продължава войната в Украйна и да се избиват цивилни. 31 човека загинали, 3 деца.

    Коментиран от #70

    19:02 21.11.2025

  • 39 Спароток

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Каква славянска цивилизация?":

    На гърба на будали кат тебе яко кинти напраих ! Кеф! Ма ти специално не си трак, а гендурляк.

    19:02 21.11.2025

  • 40 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    14 3 Отговор
    Аз обичам най много европа , кравите не ми дават мляко и спрях да суча от тях .......тук е далаверата и докато ми дават..... олена жена ми ще си купува коли къщи ......да живеят будалите !

    19:03 21.11.2025

  • 41 Него

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Вярвам, че достатъчно си грабил своите съграждани и своята държава. Заедно със семейството си. Познах ли? Бандити, крадци, хрантутници.

    19:04 21.11.2025

  • 42 Хи хи хи

    9 2 Отговор
    Измамниците дето лъжат за пари .....трябва да вербуват клоуна .....и готово !!!!

    19:04 21.11.2025

  • 43 За съжаление, България влезе в

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дей оня дето като папагал":

    Евро € зоната на 9ти Септември си купи Фабрика, с други думи.🤔

    Но заблудени овце много но не отиват на Източният Фронт, само се шлаят и интернета.🤣

    19:05 21.11.2025

  • 44 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "Господин Георгиев":

    Моля да ми обясните какво негативно се случи с украйна в международен план?какво пострада украйна като доставки на оръжие или финансиране?благодаря предварително за отговора!

    Коментиран от #83

    19:05 21.11.2025

  • 45 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Защо се страхувате от най бедната и съдрана държава? Значи не са нужни да теглим 800 млрд кредити за въоръжаване,да се пазим от Русия,че щяла да напада Европа:)))

    Коментиран от #52

    19:05 21.11.2025

  • 46 Ценни книжа във ЮАНИ

    4 12 Отговор
    Продават злато

    Вашите ДЕНГИ къде са
    Кремълски Циреи?

    Тръгнали за Европа да мислят .

    19:06 21.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Те евро шматките

    12 2 Отговор
    ако имаха пари щяха да са му дали досега, вместо да се събират ката ден на софра и да дърдорят банални заклинания. Истината е, че с н а предела на кредитния си лимит и скоро Шломо ще канцелира кредитните им карти. Затова треперят и вдигат данъци

    19:07 21.11.2025

  • 49 Лично мнение

    5 13 Отговор
    Рашистите (и русофилите ) са патологични лъжци и пoдлеци .

    19:07 21.11.2025

  • 50 Атина Палада

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Който има кинти не тегли заеми и не вдига данъци.
    Европа защо го прави?

    Коментиран от #54

    19:09 21.11.2025

  • 51 САЩ

    13 2 Отговор
    признаха Крим, Донецката и Луганска републики. Какво има да се обсъжда повече.

    19:10 21.11.2025

  • 52 стоян георгиев

    5 13 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Защото бедняците освен атомни бомби нямат нищо .отчаянието е много лош съветник.

    Коментиран от #58

    19:10 21.11.2025

  • 53 Хайде пак ...

    7 10 Отговор
    Хайде пак капитализмът е загнил и загнива ли загнива?! А руската тюрма процъфтява. Ну заяц, ну погоди. Хотели как лучше. В конце концов как всегда. Провал после провал. Разпад подир разпад. По-бе-да!

    19:11 21.11.2025

  • 54 стоян георгиев

    3 11 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Защото трябва да инвестираме в армията си и в нова енергийна инфраструктура.

    Коментиран от #61, #66, #72

    19:11 21.11.2025

  • 55 Климент

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Каква славянска цивилизация?":

    Я напиши нещо на тракски ?!

    19:12 21.11.2025

  • 56 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Един настоящ министър на Гърция каза:-"Да говорим,че фалирали държави като Гърция (визираше ЕС) можем да оказваме повсеместен натиск на Русия е смехотворно"!
    А ти говориш ,че били най богатите... Нещо се разминавате с министъра на отбраната на Гърция:))

    19:12 21.11.2025

  • 57 С тези

    11 3 Отговор
    планини от дългове кой ще им даде пари на ойро пуйчетата, че и да ги дават на киевската мафия. Еврейските банкери да не са нещо луди...

    19:13 21.11.2025

  • 58 Дрътия Софианец

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Кво ти пука бе Финсасист -Факир кво имат в Русия ,карай си Мерцедеса и да не ти пука на ...за.

    19:13 21.11.2025

  • 59 Белогвардеец

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    А Крепостните са
    Тотално Оглозгани
    От Кремълските Изеднци

    ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:13 21.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Пъстър свят

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Повечето стояновци са големи лаладжии и въздух под налягане ,но ти ме кефиш с чара си и с палавия и закачлив характер и най вече със стилната тясна яка .

    19:16 21.11.2025

  • 62 1 % От Руснаците

    3 9 Отговор
    Имат имоти и имения
    В Европа
    Обикалят по
    Омразния Пропаднал Запад

    А 99 % Крепостни
    Седят в Русия
    Трябва да бъдат ПУТРИОТИ
    И да
    Ходят да ги убиват в Украйна .

    Коментиран от #65, #67

    19:17 21.11.2025

  • 63 Атина Палада

    14 3 Отговор

    До коментар #47 от "Аз съм веган":

    В София най богатите квартали са без канализация..Питай Иван Костов (бивш премиер) къде с.ере.:)))

    19:17 21.11.2025

  • 64 Амет

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Аз съм веган":

    Облла. дай. веган ,спаси невинните и непълнолетни козичка Доротоея и братчето и пръчлето Стоянчо .

    19:18 21.11.2025

  • 65 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #62 от "1 % От Руснаците":

    Кой е луд да ходи при ч.ернилките на Запад бре:))) Ти живееш още в миналия век ха ха ха

    19:19 21.11.2025

  • 66 Зелен сопол

    9 2 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Инвестирай бате, ще има и за мен джоб параса.

    19:20 21.11.2025

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 3 Отговор

    До коментар #62 от "1 % От Руснаците":

    Това От посолството без ПОСЛАНИК ли ти го казаха😄😄😄😄

    19:20 21.11.2025

  • 68 С почивка или не

    3 2 Отговор
    7 месеца планове за мир и отстъпват и се предават. Бегето не помогна на Киев.

    19:20 21.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Варвари":

    Поплачи малко варварино .със сигурност помага .от личен опит знам...хахах.

    19:22 21.11.2025

  • 71 стоян

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Докато Харков и Одеса":

    До 5 ком - и кой ще го вземе Харков и Одеса - бедните рузнаци с минимални заплати от 183 евро и пенсии от 86 евро - по евростат са най бедни в Европа - тия бедняци ли

    Коментиран от #73, #74

    19:24 21.11.2025

  • 72 Бай Ставри

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Инвестирай в боб, така прави твоя приятел веган и ми п@рди на фуи@

    Коментиран от #76

    19:25 21.11.2025

  • 73 Бай Ставри

    6 3 Отговор

    До коментар #71 от "стоян":

    Жителите му са руснаци, само че окупирани от западенци македонци.

    19:27 21.11.2025

  • 74 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #71 от "стоян":

    шизи до кога ще ме имитираш ?нещо по оригинално не можа ли да измислиш ?...хахах .

    19:30 21.11.2025

  • 75 Гедер

    3 7 Отговор
    Явно руснаците най накрая си признаха ,че не са европейци , никога не са били и никога няма да бъдат

    19:31 21.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Малкия Стоянчо

    5 2 Отговор
    Абе къде е Батко ,напоследък не се чува нещо ?Лошите руснаци да не са го загробили в Покровск ?

    19:34 21.11.2025

  • 78 Стига с тези смешки!

    2 4 Отговор
    Приблизителните цифри за население на Русия са около 149 млн., а на ЕС 449 млн. номиналната стойност на БВП на Русия за 2022 г е около 2 240 422 млн. долара, а на ЕС 16 641 392 млн. Русия има пари да воюва и напада по слабите от нея, а ЕС нямал пари даже само да се защитава, а какво да говорим за подпомагане на други жертви на рускта агресия.

    Коментиран от #94

    19:37 21.11.2025

  • 79 ЦИРК

    7 2 Отговор
    Животът понякога е пълен с интересни обрати. В крайна сметка последната страна разтрогнала договорите за СССР, може да фалира (не без помоща на недалновидни политици), запада и неговия съюз - ЕС.

    Войната в Украйна беше огромна грешка, трябваше просто да се изпълнят минските споразумения и в момента цяла Европа щеше да е в пъти по-добре по всички параграфи. Кому беше нужно всичко това и защо ? Корупционния сканлал който тресе Украйна в момента е показателен и далеч няма да е единствения който ще се разкрие. И точно там можеби е заровен отговорът на въпроса защо...

    Коментиран от #84

    19:39 21.11.2025

  • 80 А се чуди чиляк

    4 6 Отговор
    Как Вторая в СИРИЯ, веке 12 години превземат хЕРОЙСКИ една Украйна 20 пъти по- малка, без оръжие, пари, Авиация, подводници, флот, крилати и балистични ракети и...пи ЗДЕЦ!!
    Нито една превзета Област и областен град! И то само срещу 2 Милиона монголяци Фира?!?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #85, #93

    19:41 21.11.2025

  • 81 Европейците вече нямат достатъчно пари

    7 5 Отговор
    русофоборчагите освен да цъкат за копейки
    да кихат по заплата за коледен бонус за зелковата шайка
    дето ги уличиха в кражби на 100 милиона

    19:41 21.11.2025

  • 82 az СВО Победа 80

    7 3 Отговор
    Нищо неочаквано!

    Накратко:

    1. Войната продължава до последния украинец

    2. И до последното евро/другите нац. валути на европейците.

    3. Задава се глад и мизерия за Европа, в това число и за БГ!

    Коментиран от #88

    19:42 21.11.2025

  • 83 Четете и анализирайте

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Това е видно във всички европейски западни агенции и висши западни военни анализатори ви го казват директно че нямате никакъв шанс.
    Като доказателство приемете и смелото настъпление на украинската армия на запад към полската граница.
    Без повече коментар

    Коментиран от #86, #110

    19:44 21.11.2025

  • 84 Тихо бе

    2 4 Отговор

    До коментар #79 от "ЦИРК":

    Циркаджията.Ти чел ли си Минските споразумения.И кой не ги изпълни .

    19:44 21.11.2025

  • 85 Възраждане

    3 5 Отговор

    До коментар #80 от "А се чуди чиляк":

    Какво да се чудиш? Фюрера пеДо-фил и монго убиец,..избяга по трусики от един готвач!
    А едни чаршафи със пикапи ги наритаха от СИРИЯ за 3 ДНЯ!

    19:45 21.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ТАГАРЕВ

    5 3 Отговор
    Ще дам и лолните гащи на всички българи на Зеленски.

    Коментиран от #89

    19:46 21.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Трай ма

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "ТАГАРЕВ":

    Руска У рус пи йо.

    19:48 21.11.2025

  • 90 Ентусиаст

    5 2 Отговор
    Да затягаме още коланите,за да има кинти за корумпирана Украйна!

    19:50 21.11.2025

  • 91 Зелената проститутка

    5 3 Отговор
    Трябва да бъде измъчвана брутално.ЕС да го хване и да го дари на Путин.

    19:50 21.11.2025

  • 92 С косата

    4 0 Отговор
    1.7 милиона не стигат!

    19:52 21.11.2025

  • 93 Надда Ренн

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "А се чуди чиляк":

    У ...сос ,сокай бибека и оближи сиреньето че и то много скъпо стана .

    19:55 21.11.2025

  • 94 Смешно

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Стига с тези смешки!":

    Е че не разбираш, че голямата битка е за преформатиране на световния ред и май само Урсула и ко не го разбират, за разлика от Тръмп, който се опитва да постави Америка в най изгодна позиция в новата реалност.

    19:57 21.11.2025

  • 95 Сатана Z

    3 2 Отговор
    И Българете са скъсани от всякъде.На гол тумбак ще влизат в клуба на богатите.Ще си ближат юую за сол от 1 януари.

    20:00 21.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 хаха

    0 4 Отговор
    И това след 11.5 млрд. евро планирани в бюджета на Бундесрепубликата за 2026 в помощ на Украйна.
    А блятниците си разпродават златните резерви.

    Ееееех бидлота бидлота ...
    ХАХАХА

    20:20 21.11.2025

  • 98 Вие сте бунаци

    0 2 Отговор
    Русия ще нападне Европа малко след като свърши войната . Цялата им икономика е военна. Какво ще правят произведените оръжия? Ще ги използват във война с Европа.

    20:20 21.11.2025

  • 99 Ха-ха

    1 2 Отговор
    Така е, съвсем нямат. За сметка на това Русия е супер, цъфти и връзва всеки ден.

    20:22 21.11.2025

  • 100 ?????

    5 1 Отговор
    “Опитът да се смесят границите и да се влее свежа кръв в европейската кръвоносна система докара орди престъпници от феодалната епоха. Хора, абсолютно неподходящи както за работа, така и за съжителство. Днес те се разхождат с ножове. Европейското законодателство приема тяхната потребност от ножове, защото може във всеки един момент да им се прияде франзела с масло.
    Коренното европейско население се замества със стресирани полумъже, приканвани да си бръснат краката, и екстремно феминизирани не-жени. Скоро сексът между тези две категории ще стане невъзможен. Независимо от помощните средства, това ще докара и големия финал на стария континент.
    Космополитният дух, с който се хвали Европа, също е розова абстракция. Да пиеш крафт бира и да плануваш на Халкидики не те прави космополит. Да ходиш в Лондон с лоукост също не те прави космополит. Да се домъкнеш в Дубай в четиризвезден хотел на промоция – също. По-скоро го докарваш на маниерен заек, който търси и разпознава маниерното в другите.
    Културата на Европа вече е съсипана. Заменена е от пропагандни крясъци и арт провокации. Омръзна ми да гледам татуирани комсомолски секретари с боядисани кичури и непреклонни културни възгледи да творят глупости. Ама не какви да е глупости, ами едни такива горди и тъпи. А критиката е съставена от същите малоумници, които заливат картини с консервирана супа и си лепят ръцете по стените.
    И прайдове, прайдове, прайдове. Откъде се взе тази гордост, бе, да се не чудиш? И това не

    20:24 21.11.2025

  • 101 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 2 Отговор
    Фашисти Европа има много повече от вас

    20:24 21.11.2025

  • 102 ?????

    4 2 Отговор
    И това не било обвързано със секс, видите ли. Било любов. Било празник на живота. Чудиш се да плачеш ли, или да плачеш още по-силно.
    Ще ви го напиша бавно, за да го разберете – Не бъркайте запека с живот!
    И финалният пирует. Новото поколение, ако не знаете, го разбирало всичко това. То го искало и приветствало. Било част от техния живот или лайфстайл.
    То и старото поколение разбира какви ги вършите, но старото поколение е гърмян заек. Не може лесно да го докарате до будна кома.
    Та да се върна в началото. Тази Европа не е Европа. Както и тази България не е България.”
    Емил Йотовски

    Коментиран от #104

    20:26 21.11.2025

  • 103 Шопо

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Докато Харков и Одеса":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:35 21.11.2025

  • 104 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "?????":

    Как да кажа по-меко.
    Иди ХЗ къде крадец на никове.
    И Фактите направете авторизация.
    Не е толкова сложно.

    20:41 21.11.2025

  • 105 Факт

    4 0 Отговор
    Пари няма. Затова цената на Златото пада. Всички държави са на дефицит. Колкото и да теглят кредити, не могат да излязат на печалба.

    20:47 21.11.2025

  • 106 Атина Палада

    2 3 Отговор
    Алкохолизиранете вати са във фалит и разпад, газпром и ростнефт разпродават имущество и не са плащали заплати от лани, няма как да оцелеят тази зима, бункерното ще виси от башнята!

    21:25 21.11.2025

  • 107 Надеждата крепи Московията

    0 1 Отговор
    Само това остана на кремълския режим. И малко побутване от САЩ.

    21:39 21.11.2025

  • 108 Ха ха ха

    0 2 Отговор
    Ясно е кой няма пари - Москва. Продават си златния резерв.

    22:55 21.11.2025

  • 109 Ха ха ха

    0 2 Отговор
    А факти само преписват руските глупости и лъжи

    22:57 21.11.2025

  • 110 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Четете и анализирайте":

    Какво ни казват?кои агенции?

    00:35 22.11.2025