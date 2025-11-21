Москва: Европейците вече нямат достатъчно пари за Украйна

Европейският съюз (ЕС) е изчерпал ресурсите си за подкрепа на Украйна, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.
На 20 ноември, на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, дипломатът отбеляза, че Европа вече няма достатъчно пари за Украйна.
"Тя трябва да превъоръжи армиите си, за да може, както те безумно истерично скандират, да се подготви за борба с Русия до 2030 г. Но откъде ще вземат парите за Украйна? Ами откъде? Могат да ги откраднат. Могат да откраднат суверенни руски активи. Но досега това не се е получило", заяви Небензя.
Украинският президент Володимир Зеленски се нуждае от милиарди долари, за да продължи конфликта и да остане на власт в Украйна.
"Зеленски иска да покаже на западните спонсори, че фронтът се държи, разчитайки на продължаващо финансиране за войната с Русия. Той се нуждае от милиарди долари, за да поддържа войната, включително за да обогати себе си и своите приближени, и да запази основанията си за оставане на власт", каза дипломатът на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна.
Междувременно Зеленски продължава да пътува из Европа, опитвайки се да измъкне пари и оръжия за лична изгода, отбеляза дипломатът.
Призивите на Киев за прекратяване на огъня са необходими само, за да се даде дългоочакваната почивка на победените украински въоръжени сили (УВС).
"Междувременно чуваме отчаяни призиви за прекратяване на огъня от Киев. Чуваме същото и от европейските съучастници на Зеленски. Цената на тези призиви ни е ясна. Те се нуждаят от така нареченото незабавно и бързо прекратяване на огъня само за да дадат дългоочакваната почивка на победените украински въоръжени сили (УВС)," каза Небензя.
БОЛШЕВИК
Коментиран от #17, #19, #41, #59
18:46 21.11.2025
Дей оня дето като папагал
Ето бавно, методично, устремено как еврошматките обедняха.
За три дня не става европудел:))) Схвана ли на после.
Коментиран от #43
18:48 21.11.2025
3 Секс Канал Атина
Keep
Calm
And
Smoking
British
18:49 21.11.2025
Дедо
Коментиран от #15
18:49 21.11.2025
Докато Харков и Одеса
Коментиран от #71, #103
18:50 21.11.2025
6 Дори и да имат пари
Само розови понита може все още да са прекалено....
Самозабравили се в трето половите брюкселски тоалетни..
18:50 21.11.2025
стоян георгиев
Коментиран от #31
18:50 21.11.2025
9 Секс Канал Атина
Keep
Calm
And
Smoking
British
18:50 21.11.2025
пешо
18:51 21.11.2025
Фърст Бългериан Емпайър
Коментиран от #21
18:51 21.11.2025
Всички страни от ЕС
Коментиран от #24, #27
18:52 21.11.2025
гост
18:52 21.11.2025
Феникс
18:52 21.11.2025
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Дедо":Не ПИП, че ПЛЯС😄❗
18:53 21.11.2025
Последния Софиянец
Коментиран от #45
18:53 21.11.2025
ИСТИНАТА
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Бюджeтът cвeти ĸaтo чepвeнa звeздa! Русия спешно разпродава златото си
18:54 21.11.2025
Адолф Хитлер; "Русия е барака на
Володимир Зеленски; "Украински танкове ще са на Парад в Москва."
Коментиран от #25
18:54 21.11.2025
МръсенКур
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Падам си по надъхани русофилчета
Коментиран от #26
18:54 21.11.2025
тома
18:54 21.11.2025
Каква славянска цивилизация?
До коментар #11 от "Фърст Бългериан Емпайър":Ние сме траки.
Без теб.
Коментиран от #39, #55
18:54 21.11.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #29, #50, #56
18:55 21.11.2025
Хахаха
18:56 21.11.2025
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "Всички страни от ЕС":КОРЕКЦИЯ ❗
"Всички страни от ЕС
Включително и ние трябва да отделяме по 10% от бюджета за бъдещата война, В която пак ще предизвикаМЕ Русия."❗
18:56 21.11.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Адолф Хитлер; "Русия е барака на":Това е по сигурно от изгрева на сълънцето‼️
Блатната джамахирия замина при крайцера у тинята‼️
Коментиран от #35
18:56 21.11.2025
Може и да не са
До коментар #19 от "МръсенКур":толкова надъхани.
Наред!!!!!
18:56 21.11.2025
Феникс
До коментар #12 от "Всички страни от ЕС":За тази твоята война е нужно и пушечно месо , а европата няма такива! :)
18:57 21.11.2025
Аз съм веган
18:57 21.11.2025
🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕
До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НИК.О.КРАДЕЦО, КОИ СА НАЙ-БОГАТИТЕ БЕ-
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ЛИ ❗❓
18:58 21.11.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #36
18:58 21.11.2025
Господин Георгиев
До коментар #7 от "стоян георгиев":Вие имате ли реална връзка с днешната международна да действителност и с вашия главен мозък. Розовите облаци в които все още ви дайте се изпариха преди около една година с встъпването в длъжност на новия американски президент господин Тръмп.
Коментиран от #44
18:58 21.11.2025
Хаха
18:59 21.11.2025
ВЕРНО Е !
18:59 21.11.2025
В краят на войната от Украйна ще останат
18:59 21.11.2025
🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":НИК.О.КРАДЕЦО, ОТКЪДЕ ПАРИ НЕ,
ЗАПАДНалИЯТ свят е ДО ШИЯ В ДЪЛГОВЕ‼️
19:02 21.11.2025
Златното Гърне
19:02 21.11.2025
Варвари
Коментиран от #70
19:02 21.11.2025
Спароток
До коментар #21 от "Каква славянска цивилизация?":На гърба на будали кат тебе яко кинти напраих ! Кеф! Ма ти специално не си трак, а гендурляк.
19:02 21.11.2025
ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
19:03 21.11.2025
Него
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Вярвам, че достатъчно си грабил своите съграждани и своята държава. Заедно със семейството си. Познах ли? Бандити, крадци, хрантутници.
19:04 21.11.2025
Хи хи хи
19:04 21.11.2025
За съжаление, България влезе в
До коментар #2 от "Дей оня дето като папагал":Евро € зоната на 9ти Септември си купи Фабрика, с други думи.🤔
Но заблудени овце много но не отиват на Източният Фронт, само се шлаят и интернета.🤣
19:05 21.11.2025
стоян георгиев
До коментар #31 от "Господин Георгиев":Моля да ми обясните какво негативно се случи с украйна в международен план?какво пострада украйна като доставки на оръжие или финансиране?благодаря предварително за отговора!
Коментиран от #83
19:05 21.11.2025
Атина Палада
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Защо се страхувате от най бедната и съдрана държава? Значи не са нужни да теглим 800 млрд кредити за въоръжаване,да се пазим от Русия,че щяла да напада Европа:)))
Коментиран от #52
19:05 21.11.2025
Ценни книжа във ЮАНИ
Вашите ДЕНГИ къде са
Кремълски Циреи?
Тръгнали за Европа да мислят .
19:06 21.11.2025
Те евро шматките
19:07 21.11.2025
Лично мнение
19:07 21.11.2025
Атина Палада
До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Който има кинти не тегли заеми и не вдига данъци.
Европа защо го прави?
Коментиран от #54
19:09 21.11.2025
САЩ
19:10 21.11.2025
стоян георгиев
До коментар #45 от "Атина Палада":Защото бедняците освен атомни бомби нямат нищо .отчаянието е много лош съветник.
Коментиран от #58
19:10 21.11.2025
Хайде пак ...
19:11 21.11.2025
стоян георгиев
До коментар #50 от "Атина Палада":Защото трябва да инвестираме в армията си и в нова енергийна инфраструктура.
Коментиран от #61, #66, #72
19:11 21.11.2025
Климент
До коментар #21 от "Каква славянска цивилизация?":Я напиши нещо на тракски ?!
19:12 21.11.2025
Атина Палада
До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Един настоящ министър на Гърция каза:-"Да говорим,че фалирали държави като Гърция (визираше ЕС) можем да оказваме повсеместен натиск на Русия е смехотворно"!
А ти говориш ,че били най богатите... Нещо се разминавате с министъра на отбраната на Гърция:))
19:12 21.11.2025
С тези
19:13 21.11.2025
Дрътия Софианец
До коментар #52 от "стоян георгиев":Кво ти пука бе Финсасист -Факир кво имат в Русия ,карай си Мерцедеса и да не ти пука на ...за.
19:13 21.11.2025
Белогвардеец
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":А Крепостните са
Тотално Оглозгани
От Кремълските Изеднци
ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха
19:13 21.11.2025
Пъстър свят
До коментар #54 от "стоян георгиев":Повечето стояновци са големи лаладжии и въздух под налягане ,но ти ме кефиш с чара си и с палавия и закачлив характер и най вече със стилната тясна яка .
19:16 21.11.2025
1 % От Руснаците
В Европа
Обикалят по
Омразния Пропаднал Запад
А 99 % Крепостни
Седят в Русия
Трябва да бъдат ПУТРИОТИ
И да
Ходят да ги убиват в Украйна .
Коментиран от #65, #67
19:17 21.11.2025
Атина Палада
До коментар #47 от "Аз съм веган":В София най богатите квартали са без канализация..Питай Иван Костов (бивш премиер) къде с.ере.:)))
19:17 21.11.2025
Амет
До коментар #47 от "Аз съм веган":Облла. дай. веган ,спаси невинните и непълнолетни козичка Доротоея и братчето и пръчлето Стоянчо .
19:18 21.11.2025
Атина Палада
До коментар #62 от "1 % От Руснаците":Кой е луд да ходи при ч.ернилките на Запад бре:))) Ти живееш още в миналия век ха ха ха
19:19 21.11.2025
Зелен сопол
До коментар #54 от "стоян георгиев":Инвестирай бате, ще има и за мен джоб параса.
19:20 21.11.2025
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #62 от "1 % От Руснаците":Това От посолството без ПОСЛАНИК ли ти го казаха😄😄😄😄
19:20 21.11.2025
С почивка или не
19:20 21.11.2025
стоян георгиев
До коментар #38 от "Варвари":Поплачи малко варварино .със сигурност помага .от личен опит знам...хахах.
19:22 21.11.2025
стоян
До коментар #5 от "Докато Харков и Одеса":До 5 ком - и кой ще го вземе Харков и Одеса - бедните рузнаци с минимални заплати от 183 евро и пенсии от 86 евро - по евростат са най бедни в Европа - тия бедняци ли
Коментиран от #73, #74
19:24 21.11.2025
Бай Ставри
До коментар #54 от "стоян георгиев":Инвестирай в боб, така прави твоя приятел веган и ми п@рди на фуи@
Коментиран от #76
19:25 21.11.2025
Бай Ставри
До коментар #71 от "стоян":Жителите му са руснаци, само че окупирани от западенци македонци.
19:27 21.11.2025
стоян георгиев
До коментар #71 от "стоян":шизи до кога ще ме имитираш ?нещо по оригинално не можа ли да измислиш ?...хахах .
19:30 21.11.2025
Гедер
19:31 21.11.2025
Малкия Стоянчо
19:34 21.11.2025
Стига с тези смешки!
Коментиран от #94
19:37 21.11.2025
ЦИРК
Войната в Украйна беше огромна грешка, трябваше просто да се изпълнят минските споразумения и в момента цяла Европа щеше да е в пъти по-добре по всички параграфи. Кому беше нужно всичко това и защо ? Корупционния сканлал който тресе Украйна в момента е показателен и далеч няма да е единствения който ще се разкрие. И точно там можеби е заровен отговорът на въпроса защо...
Коментиран от #84
19:39 21.11.2025
А се чуди чиляк
Нито една превзета Област и областен град! И то само срещу 2 Милиона монголяци Фира?!?
Хехехехехехе
Коментиран от #85, #93
19:41 21.11.2025
Европейците вече нямат достатъчно пари
да кихат по заплата за коледен бонус за зелковата шайка
дето ги уличиха в кражби на 100 милиона
19:41 21.11.2025
az СВО Победа 80
Накратко:
1. Войната продължава до последния украинец
2. И до последното евро/другите нац. валути на европейците.
3. Задава се глад и мизерия за Европа, в това число и за БГ!
Коментиран от #88
19:42 21.11.2025
Четете и анализирайте
До коментар #44 от "стоян георгиев":Това е видно във всички европейски западни агенции и висши западни военни анализатори ви го казват директно че нямате никакъв шанс.
Като доказателство приемете и смелото настъпление на украинската армия на запад към полската граница.
Без повече коментар
Коментиран от #86, #110
19:44 21.11.2025
Тихо бе
До коментар #79 от "ЦИРК":Циркаджията.Ти чел ли си Минските споразумения.И кой не ги изпълни .
19:44 21.11.2025
Възраждане
До коментар #80 от "А се чуди чиляк":Какво да се чудиш? Фюрера пеДо-фил и монго убиец,..избяга по трусики от един готвач!
А едни чаршафи със пикапи ги наритаха от СИРИЯ за 3 ДНЯ!
19:45 21.11.2025
ТАГАРЕВ
Коментиран от #89
19:46 21.11.2025
Трай ма
До коментар #87 от "ТАГАРЕВ":Руска У рус пи йо.
19:48 21.11.2025
Ентусиаст
19:50 21.11.2025
Зелената проститутка
19:50 21.11.2025
С косата
19:52 21.11.2025
Надда Ренн
До коментар #80 от "А се чуди чиляк":У ...сос ,сокай бибека и оближи сиреньето че и то много скъпо стана .
19:55 21.11.2025
Смешно
До коментар #78 от "Стига с тези смешки!":Е че не разбираш, че голямата битка е за преформатиране на световния ред и май само Урсула и ко не го разбират, за разлика от Тръмп, който се опитва да постави Америка в най изгодна позиция в новата реалност.
19:57 21.11.2025
Сатана Z
20:00 21.11.2025
хаха
А блятниците си разпродават златните резерви.
Ееееех бидлота бидлота ...
ХАХАХА
20:20 21.11.2025
Вие сте бунаци
20:20 21.11.2025
Ха-ха
20:22 21.11.2025
?????
Коренното европейско население се замества със стресирани полумъже, приканвани да си бръснат краката, и екстремно феминизирани не-жени. Скоро сексът между тези две категории ще стане невъзможен. Независимо от помощните средства, това ще докара и големия финал на стария континент.
Космополитният дух, с който се хвали Европа, също е розова абстракция. Да пиеш крафт бира и да плануваш на Халкидики не те прави космополит. Да ходиш в Лондон с лоукост също не те прави космополит. Да се домъкнеш в Дубай в четиризвезден хотел на промоция – също. По-скоро го докарваш на маниерен заек, който търси и разпознава маниерното в другите.
Културата на Европа вече е съсипана. Заменена е от пропагандни крясъци и арт провокации. Омръзна ми да гледам татуирани комсомолски секретари с боядисани кичури и непреклонни културни възгледи да творят глупости. Ама не какви да е глупости, ами едни такива горди и тъпи. А критиката е съставена от същите малоумници, които заливат картини с консервирана супа и си лепят ръцете по стените.
И прайдове, прайдове, прайдове. Откъде се взе тази гордост, бе, да се не чудиш? И това не
20:24 21.11.2025
УКРАЙНА 🇺🇦
20:24 21.11.2025
?????
Ще ви го напиша бавно, за да го разберете – Не бъркайте запека с живот!
И финалният пирует. Новото поколение, ако не знаете, го разбирало всичко това. То го искало и приветствало. Било част от техния живот или лайфстайл.
То и старото поколение разбира какви ги вършите, но старото поколение е гърмян заек. Не може лесно да го докарате до будна кома.
Та да се върна в началото. Тази Европа не е Европа. Както и тази България не е България.”
Емил Йотовски
Коментиран от #104
20:26 21.11.2025
Шопо
До коментар #5 от "Докато Харков и Одеса":Украйна не е държава а територия, руска територия.
20:35 21.11.2025
?????
До коментар #102 от "?????":Как да кажа по-меко.
Иди ХЗ къде крадец на никове.
И Фактите направете авторизация.
Не е толкова сложно.
20:41 21.11.2025
Факт
20:47 21.11.2025
Атина Палада
21:25 21.11.2025
Надеждата крепи Московията
21:39 21.11.2025
108 Ха ха ха
22:55 21.11.2025
109 Ха ха ха
22:57 21.11.2025
110 стоян георгиев
До коментар #83 от "Четете и анализирайте":Какво ни казват?кои агенции?
00:35 22.11.2025