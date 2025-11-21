Володимир Зеленски: Координираме решенията си с европейците! Резултатът трябва да бъде един достоен мир

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви след проведения днес телефонен разговор с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, че Украйна и нейните съюзници се координират, за да гарантират, че принципните позиции на украинската страна са отразени в плана за мир, представен от Вашингтон, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
"Работим по документа, представен от американската страна. Това трябва да бъде план, който да осигури действителен и достоен мир“, заяви Зеленски в „Екс“.
Украинският президент увери, че Украйна работи, за да гарантира, че националните ѝ интереси ще бъдат отчетени в плана за мир на САЩ.
„Сега на практика на всеки час има срещи, телефонни разговори и работа по въпроси, които биха могли да променят много нещата. Резултатът трябва да бъде един достоен мир“, написа Зеленски в „Телеграм“.
Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. Четиримата европейски лидери проведоха телефонен разговор.
По време на разговора украинският лидер заяви, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си. Това съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор.
Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, допълни говорителят.
Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност, каза германският правителствен говорител.
Лидерите на Германия, Франция и Великобритания са подчертали по време на телефонния разговор със Зеленски, че искат да съхранят в дългосрочен план жизненоважните европейски и украински интереси, предаде Франс прес.
Същевременно говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Украйна трябва да остане способна да се защитава сама и че настоящият фронт в Украйна трябва да бъде началната точка за постигане на споразумение, предаде Франс прес. Това изказване дойде на фона на това, че американският план предвижда териториални отстъпки, които Украйна да направи на Москва и освен това ограничава украинската армия, отбелязва Франс прес.
След телефонния разговор със Зеленски в изявление на Елисейския дворец се казва, че по време на него лидерите са подчертали, че е нужно решение за Украйна, което да бъде взето и с участието на Украйна и което да запазва суверенитета на тази страна и гарантира нейната бъдеща сигурност, предаде Ройтерс.
Всички решения, касаещи ЕС и НАТО, трябва да бъдат договорени със съгласието респективно на всички страни членки на двете организации, се допълва в изявлението на Елисейския дворец.
След телефонния разговор британският премиер Киър Стармър пък заяви, че принципът относно каквото и да е споразумение за Украйна трябва бъде, че всички въпроси, касаещи Украйна, трябва да бъдат решавани от самата Украйна, предаде Ройтерс. Той добави, че работата по украинския въпрос трябва да започне от настоящата ситуация като отправна точка.
Вчера американски представител заяви, че американският план за Украйна включва гаранции за сигурността от страна на Вашингтон и нейните европейски съюзници, еквивалентни на тези на НАТО в случай на бъдеща атака, отбелязва Франс прес.
Според плана Киев трябва да се ангажира никога да не се присъединява към НАТО. Планът предвижда на украинска територия да няма мироподдържащи сили, но той предвижда разполагането на европейски бойни самолети в Полша с цел защита на украинската държава.
Според плана Украйна трябва да отстъпи източната част на страната на Русия и да приеме частична окупация на украинския юг, посочва Франс прес.
Планът предвижда украинските сили да бъдат сведени до 600 000 военнослужещи и да бъдат лишени от далекобойни оръжия.
Междувременно запознати източници заявиха, че САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. Ако това не се случи, то САЩ предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателни информации с Украйна.
