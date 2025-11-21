Новини
Володимир Зеленски: Координираме решенията си с европейците! Резултатът трябва да бъде един достоен мир
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Координираме решенията си с европейците! Резултатът трябва да бъде един достоен мир

21 Ноември, 2025 16:44 2 737 96

Вчера американски представител заяви, че американският план за Украйна включва гаранции за сигурността от страна на Вашингтон и нейните европейски съюзници, еквивалентни на тези на НАТО в случай на бъдеща атака

Володимир Зеленски: Координираме решенията си с европейците! Резултатът трябва да бъде един достоен мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви след проведения днес телефонен разговор с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, че Украйна и нейните съюзници се координират, за да гарантират, че принципните позиции на украинската страна са отразени в плана за мир, представен от Вашингтон, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Работим по документа, представен от американската страна. Това трябва да бъде план, който да осигури действителен и достоен мир“, заяви Зеленски в „Екс“.

Украинският президент увери, че Украйна работи, за да гарантира, че националните ѝ интереси ще бъдат отчетени в плана за мир на САЩ.

„Сега на практика на всеки час има срещи, телефонни разговори и работа по въпроси, които биха могли да променят много нещата. Резултатът трябва да бъде един достоен мир“, написа Зеленски в „Телеграм“.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. Четиримата европейски лидери проведоха телефонен разговор.

По време на разговора украинският лидер заяви, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си. Това съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор.

Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, допълни говорителят.

Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност, каза германският правителствен говорител.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания са подчертали по време на телефонния разговор със Зеленски, че искат да съхранят в дългосрочен план жизненоважните европейски и украински интереси, предаде Франс прес.

Същевременно говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Украйна трябва да остане способна да се защитава сама и че настоящият фронт в Украйна трябва да бъде началната точка за постигане на споразумение, предаде Франс прес. Това изказване дойде на фона на това, че американският план предвижда териториални отстъпки, които Украйна да направи на Москва и освен това ограничава украинската армия, отбелязва Франс прес.

След телефонния разговор със Зеленски в изявление на Елисейския дворец се казва, че по време на него лидерите са подчертали, че е нужно решение за Украйна, което да бъде взето и с участието на Украйна и което да запазва суверенитета на тази страна и гарантира нейната бъдеща сигурност, предаде Ройтерс.

Всички решения, касаещи ЕС и НАТО, трябва да бъдат договорени със съгласието респективно на всички страни членки на двете организации, се допълва в изявлението на Елисейския дворец.

След телефонния разговор британският премиер Киър Стармър пък заяви, че принципът относно каквото и да е споразумение за Украйна трябва бъде, че всички въпроси, касаещи Украйна, трябва да бъдат решавани от самата Украйна, предаде Ройтерс. Той добави, че работата по украинския въпрос трябва да започне от настоящата ситуация като отправна точка.

Вчера американски представител заяви, че американският план за Украйна включва гаранции за сигурността от страна на Вашингтон и нейните европейски съюзници, еквивалентни на тези на НАТО в случай на бъдеща атака, отбелязва Франс прес.

Според плана Киев трябва да се ангажира никога да не се присъединява към НАТО. Планът предвижда на украинска територия да няма мироподдържащи сили, но той предвижда разполагането на европейски бойни самолети в Полша с цел защита на украинската държава.

Според плана Украйна трябва да отстъпи източната част на страната на Русия и да приеме частична окупация на украинския юг, посочва Франс прес.

Планът предвижда украинските сили да бъдат сведени до 600 000 военнослужещи и да бъдат лишени от далекобойни оръжия.

Междувременно запознати източници заявиха, че САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. Ако това не се случи, то САЩ предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателни информации с Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    43 6 Отговор
    Зе даде задна и пълна газ !!!

    Коментиран от #9

    16:45 21.11.2025

  • 2 Жоро

    47 6 Отговор
    УКРАЙНА: КАПИТУЛАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
    АКО ЗЕЛЕНСКИ СЛУША ТРЪМП, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПЪРВОТО; АКО СЛУША АНГЛИЧАНИТЕ, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ВТОРОТО С ОЩЕ ЖЕРТВИ.
    Срещата Тръмп - Путин за мир в Будапеща наближава. Тръмп ще оглави Съвет за мир. Ще има ли и българин в него?
    Тръмп иска мирният договор да се подпише до 27 ноември - Деня на благодарността. Зеленски е готов веднага...

    16:45 21.11.2025

  • 3 Тръмп се

    51 8 Отговор
    мъчи да спаси остатъчна 0крайна, но западналите искат да я унищожат.

    Коментиран от #6, #11, #16

    16:45 21.11.2025

  • 4 така, така

    50 5 Отговор
    Ако на капитулацията, й викат достоен мир, то наркомана ще си го получи

    16:46 21.11.2025

  • 5 Рвзултат

    8 50 Отговор
    Капитулация на Русия!

    16:46 21.11.2025

  • 6 Тръмп иска да

    53 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се":

    спаси САЩ от резила. Загубиха от Русия и сега трябва да маже и глади.

    Коментиран от #12

    16:46 21.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Я пък тоя

    29 14 Отговор
    Говорих със Зеленски по телефона.
    Мир ще има ако руснаците се изтеглят, въстановят световно признатите граници и гаранции за сигурност.
    Мир няма да има.

    Коментиран от #68

    16:47 21.11.2025

  • 9 Фашист

    3 29 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Семейство Живковинърябва всички да ги изгонят в Москва. Благодарение на безродниците генерали това не се случи.

    Коментиран от #15

    16:47 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мечтай си

    6 34 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се":

    Опитва се да спаси имперското его на нацистката хунта от Москва.

    16:48 21.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Украйна ще победи

    6 44 Отговор
    Няма друг край на тази позорна за Русия война. Украйна ще гони руснаците до Москва.

    Коментиран от #46, #51, #84

    16:49 21.11.2025

  • 14 координира с всички

    29 2 Отговор
    на кого им пълни гушите.

    16:49 21.11.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    33 6 Отговор

    До коментар #9 от "Фашист":

    Ти що не си у Брусел или Нашингтон ми дращиш от Горно Нанадолнище дето ти направих път,свалих ти цървулите и ти направих i АЕЦ.

    Коментиран от #23, #55

    16:50 21.11.2025

  • 16 Атина Палада

    37 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп се":

    Много му пука на Тръмп за Украйна! Той иска да спаси САЩ!

    Коментиран от #34

    16:50 21.11.2025

  • 17 Киев за два дня

    10 31 Отговор
    Копейките са се хванали като за сламка.Последен шанс да се почувстват за нещо в жалкото си съществуване.

    16:50 21.11.2025

  • 18 🇺🇦🇧🇬

    16 39 Отговор
    Войната трябва да продължи,докато рашия фалира отново!
    Тогава Украйна ще си върне всичко по естествен път и агресора ще плати за звeрствата,които причини.

    Коментиран от #22

    16:50 21.11.2025

  • 19 Животното

    12 32 Отговор
    За одобравяш убийството на 26 човека, 3 от които деца е нечовешко канибализъм, който може само дивак простак да си позволи. Отровен с руската идеология.

    16:51 21.11.2025

  • 20 В превод

    26 9 Отговор
    "планът" на Тръмп няма да проработи.

    16:51 21.11.2025

  • 21 ООрана държава

    38 11 Отговор
    Щом се намесят мерц урсула калас и макароня, мир няма да има. Путин да ги довършва по бързо или тия ще ни фалират до края на 2026-та

    16:51 21.11.2025

  • 22 Абсолютно вярно!

    12 34 Отговор

    До коментар #18 от "🇺🇦🇧🇬":

    Разпадът на федерацията на злото Русия ще сложи край на войната.

    16:53 21.11.2025

  • 23 Ти ли царче

    1 18 Отговор

    До коментар #15 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Или човекът, който с двете си ръце е изнесъл тежестта на гърба си, за кой знае какви цървули. Ти да не си Бойко Разбойко?

    16:53 21.11.2025

  • 24 Москва кенефа

    3 26 Отговор
    Време му е да изхвърчи тази тоалетна чиния.

    16:53 21.11.2025

  • 25 зелката

    28 2 Отговор
    Резултатът трябва да бъде един достойно поражение
    съгласувано с мойте роднини брюкселските зелки

    16:54 21.11.2025

  • 26 Гошо

    27 2 Отговор
    Айде тези да разтурят седянката и да хвърлят белия пешкир.

    16:54 21.11.2025

  • 27 Макс

    3 29 Отговор
    Точно така . Европа трябва да е водеща в преговорите заедно с Киев . Тръмп да спре да се заиграва с живота на украинци , руснаци и европейци . Неговата цел е да се запомни като голям играч през последният му мандат . Няма да стане , Тръмп не може да постигне нищо .

    16:55 21.11.2025

  • 28 значи ,

    31 2 Отговор
    Мир ще има само КОГАТО И АКО РЕШИ ПУТИН ! Останалото е бла-бла и нищо повече !

    16:55 21.11.2025

  • 29 Ха така

    25 2 Отговор
    Един на снимката се е хванал за главата, защо така, да беше мислил по рано.

    16:55 21.11.2025

  • 30 Украйна да внимава

    1 26 Отговор
    И да не допусне това което фашистките империи направиха с България. Украйна има възможността да се противопостави на фашистките империи. Без значение оранжевия бабуин ли е, или алколозирания чорап.

    16:56 21.11.2025

  • 31 И неговата

    19 2 Отговор
    не е лесна. С толкова много нахалници. Едни му казват да подписва, другите не му дават, третите пък му нареждат той да решил. Всеки мениджър от ниско и средно ниво се бори ежедневно с подобни предизвикателства

    16:57 21.11.2025

  • 32 бръмбари калинки зелки

    19 1 Отговор
    на цирковия манеж
    и ес публиката заблудена плаща прескъпи билети за цирка дет зяпат

    16:57 21.11.2025

  • 33 ДрайвингПлежър

    27 1 Отговор
    Европейците те докараха до там че 3 години по-късно ще подпишеш същия план, само че с милион и половина жертви, 10 милиона избягали, разрушена инфраструктура и стотици милиарди дълг! ИДИОТ! Украинците да го гръмнат и да си видят интереса най-накрая!

    16:58 21.11.2025

  • 34 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 25 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Русия си остава такава каквато е била винаги.Колония на САЩ,но сега доста по-бедна и съсипана.Интересното е друго-Как САЩ и Китай ще си поделят бензиноколонката..Там трябва да се гледа.Ще следим.

    Коментиран от #40

    16:58 21.11.2025

  • 35 Много

    15 0 Отговор
    вождове , малко индианец...

    16:58 21.11.2025

  • 36 Атина Палада

    12 3 Отговор
    Мир ще има след транша от ЕС от 140 млрд ..
    Чака се превода :)

    16:58 21.11.2025

  • 37 Да върне парите

    16 1 Отговор
    Колко яхти придоби и остров си купи с парите на народа.

    16:59 21.11.2025

  • 38 Дориана

    23 2 Отговор
    Наблюдавайте как се развиват събитията . Точно тези държави- Франция , Германия и Великобритания ще пострадат най- много при Третата Световна война, която се превръща в етническа. Познайте кои държави веднага ще се включат на помощ на Русия? Така, че Урсула, Макрон, Мерц и СИЕ трябва да понесат отговорността за унищожението на Европа заради техните недалновидни и военолюбиви грешни решения.

    16:59 21.11.2025

  • 39 Така

    16 1 Отговор
    става, когато началниците са на различно мнение. Не знае кого да слуша сега

    17:00 21.11.2025

  • 40 Атина Палада

    19 2 Отговор

    До коментар #34 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    На САЩ освен националната гвардия,вече и армията е по улиците на градовете им..
    Изобщо не могат дори и да мислят сега за каквато и да било подялба ..Мислят единствено за спасяването на САЩ..

    17:00 21.11.2025

  • 41 Pyccкий Карлик

    4 20 Отговор
    На кого му трябва мир, като и така хич не е зле ?
    България е за поне още Четири Года война !!!
    F-16 Block 70 трябва да навъртят летателни часове и реален боен опит 👍😁

    17:01 21.11.2025

  • 42 Елементарно е русофили!

    23 24 Отговор
    Ако Раша имаше power... Путлер нямаше да проси ракети, боеприпаси и войници от Северна Корея и Иран. За 4 години башибозука на Кремъл не можа да превземе няколко % от Донбас...
    Сега бункерния диктатор опитва с американска помощ да измие позора от немощта на армията си.

    Коментиран от #56

    17:01 21.11.2025

  • 43 Съдията

    12 18 Отговор
    Развей достойно белия байрак. След това отиваш в небитието. А ако не избягаш при рижавия турчин, в Украйна ще те съдят.😂

    17:01 21.11.2025

  • 44 УКрайна е първа крепост срещу варварите

    19 21 Отговор
    От хилядолетия те винаги се опитват да нахлуят в Европа.

    Коментиран от #52

    17:02 21.11.2025

  • 45 А ЕС

    14 2 Отговор
    поведоха ли парите? Какво става по този въпрос? Никой в Украйна няма да се бие без пари.

    Коментиран от #48

    17:02 21.11.2025

  • 46 име

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "Украйна ще победи":

    Русия гарантира правото на справедливо и достойно денацифициране на всеки бандера!

    Коментиран от #64

    17:04 21.11.2025

  • 47 Величко

    12 3 Отговор
    Оффф ... , за пореден път досаждате със зелената листна въшка ... ! Досадници ... !

    17:04 21.11.2025

  • 48 Pyccкий Карлик

    5 8 Отговор

    До коментар #45 от "А ЕС":

    "...ЕС преведоха ли парите?..."

    Много добър въпрос щото празен F-16 Block 70 хоро не играе, бомби не пуща, а българския пилот без заплата не лети 😁

    17:06 21.11.2025

  • 49 Пич

    14 1 Отговор
    А бе , ждрольо , нито Урсулианците някой ги канил или питал за нещо , нито тебе !!! Ще изпълнявате каквото ви се каже от Русия и САЩ , и те толкова!!!

    Коментиран от #58

    17:07 21.11.2025

  • 50 Гепи

    8 0 Отговор
    Джебчиите обсъждат .....как да продължат да крадат ,като отхвърлят плана.катп спрат янките р аз звед данните урко гепачите ще бъдат напълно разгромени и ще капитулират безусловно

    17:09 21.11.2025

  • 51 си пън

    10 3 Отговор

    До коментар #13 от "Украйна ще победи":

    хи хи а защо ли ги гони на запад

    17:09 21.11.2025

  • 52 Малееее

    13 4 Отговор

    До коментар #44 от "УКрайна е първа крепост срещу варварите":

    Що си праззз! И за паветник си праззз!

    Коментиран от #76

    17:09 21.11.2025

  • 53 Много пъти казах,

    2 14 Отговор
    че Европа и Украйна, пък и Израел, се държат с Тръмп като с дете със специални потребности!

    Гледат да не го обидят, понеже много се разстройва и се влошава!😉

    За това му говорят благо, кротко и гледат да го похвалят, понеже то много от се радва на похвали.

    Но инак си правят каквото трябва и е необходимо.

    И със тоя " план " така- кротко и благо ще го разгледат и ще направят каквото трябва.

    Изглежда това е начинът за операции с Тръмп!

    17:10 21.11.2025

  • 54 Гепи

    12 1 Отговор
    Джебчиите обсъждат .....как да продължат да крадат ,като отхвърлят плана.катп спрат янките р аз звед данните урко гепачите ще бъдат напълно разгромени и ще капитулират безусловно

    17:11 21.11.2025

  • 55 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Човек раздвоение на личноста ли имаш???

    17:11 21.11.2025

  • 56 А бе...

    14 3 Отговор

    До коментар #42 от "Елементарно е русофили!":

    На тебе и двете полукълба на мозъка ли ти работят? Защото ако беше прав, в момента Русия щеше да се предава, а не Украйна!

    17:11 21.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Pyccкий Карлик

    4 15 Отговор

    До коментар #49 от "Пич":

    "... изпълнявате каквото ви се каже от Русия и САЩ..."

    Русия е големия никой.
    След Четири Года Покровск и робота Вася, стигнахме дотам български F-16 Block 70 всяка вечер да гасят руските рафинерии и интернет, а Вазов да напише ново стихотворение ))

    Коментиран от #70

    17:13 21.11.2025

  • 59 Механик

    14 3 Отговор
    И защо Зеленски си мисли, че той и европа са фактор?
    Ми не, не са. Путин ви каза какво трябва да стане. Докато не стане така както той иска, няма европа, няма зелени шмъркалници.

    17:13 21.11.2025

  • 60 Ха-ха

    10 4 Отговор
    Няма достоен мир за победените. Има пълна капитулация!

    17:14 21.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Селски стопанин, русофил:

    5 7 Отговор
    Другари, днес ще превземем ли Покровск или ща остане за другата седмица?

    Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?

    17:16 21.11.2025

  • 64 Не им вярвай

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "име":

    И тия гаранции няма да изпълнят.
    Не го могат.
    Наздраве.

    17:18 21.11.2025

  • 65 Мен пък

    5 1 Отговор
    Ме интересува съдбата на наркомана узурпатор, ще бъде ли съден за милионите жертви или фашистите ще го скрият от народният съд!?

    Коментиран от #71

    17:19 21.11.2025

  • 66 Европа твърдо против

    3 9 Отговор
    т.н. план на Тръмп.

    Планът, разработен от американския пратеник Стив Уиткоф под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, среща съпротива от Европа. Предложението е било силно критикувано по време на вчерашната среща на външните министри на ЕС в Брюксел. Особено остри възражения са дошли от Полша, Италия, Франция, Литва и Германия.

    Тръмп така и не разбра, че мир без Европа и Украйна е невъзможен!

    Коментиран от #69

    17:20 21.11.2025

  • 67 Америка и Русия

    6 3 Отговор
    Не ви бръснат за слива.
    Капитулация хазарски наркомане.

    17:25 21.11.2025

  • 68 Ти по-добре говори по телефона

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Я пък тоя":

    с психиатъра си, иди на преглед и спри наркотиците.

    17:26 21.11.2025

  • 69 Ха ХаХа

    6 3 Отговор

    До коментар #66 от "Европа твърдо против":

    Възможен е защото Европа е окупирана от американците.
    Няма мърданье

    17:26 21.11.2025

  • 70 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Pyccкий Карлик":

    Ела бате да ти помигнем ! Ще пробиеме със свредел дупка в главата ти , ще сипемме блатна вода , и ако имаш късмет - там ще поникнат бактерии !!! Така и в главата ти ще започне да има кой да мисли !!!

    17:27 21.11.2025

  • 71 И що да го съдат?

    2 7 Отговор

    До коментар #65 от "Мен пък":

    Че си бранеше Родината от агресора?????!!!!!

    17:27 21.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Призраци в действие

    4 9 Отговор
    Специалното подразделение "Призраци" на украинското военно разузнаване (ГУР) нанесe "поредната сериозна загуба" на руската окупационна армия, похвалиха се от самата единица на 21 ноември. Те са провели атака на анексирания полуостров Крим, което, по думите им, е довело до "пламъци" за "нашествениците". Подпален и изгорен е хеликоптер Ка-27, както и скъпи системи за противовъздушна отбрана. Успешно поразени са следните руски военни обекти, твърди ГУР:

    многофункционален хеликоптер Ka-27, базиран на кораб;
    летищен радар „Лира-А10”;
    радар 55Zh6U „Небо-У";
    куполообразен радар „Небо-СВ";
    радар P-18 „Терек”.

    Скъпи руски цели са поразени
    "Точни удари по скъпи руски цели и зашеметяващо избягване на ракета от руския ПВО комплекс "Панцир-С1" - това е показано от военното разузнаване в ексклузивното видео от акцията.

    Коментиран от #79, #89

    17:30 21.11.2025

  • 74 Самият президент Зеленски

    3 2 Отговор
    Благодаря ви за овациите и за милиардите! Благодаря ти скъпа Урсула! Благодаря ви скъпи европейци! Аз ви обичам!

    17:31 21.11.2025

  • 75 Чочо

    5 2 Отговор
    Абе не разбра ли,че Европа не взема решения! Само изпълнява.

    17:32 21.11.2025

  • 76 Жълтопаветник съм

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Малееее":

    Паветата се знаете.

    17:33 21.11.2025

  • 77 МЪЛНИЯ

    1 6 Отговор
    Зеленски ОТКАЗА ПЛАНА НА ТРЪМП!

    ИСТИНСКИ ЛИДЕР НА СВОЯТА СТРАНА!

    ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАЕДНО!

    СРАМ ЗА САЩ!

    Коментиран от #81, #91

    17:33 21.11.2025

  • 78 тома

    5 1 Отговор
    Бати зеле вие и комисионните координирахте с желаещите за милиарди така че по полека сега.Тръмп ви хвана по бели гащи и ще започнете да пеете кой взел кой дал

    17:33 21.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 МЪЛНИЯ

    1 6 Отговор
    Зеленски ОТКАЗА ПЛАНА НА ТРЪМП!

    ИСТИНСКИ ЛИДЕР НА СВОЯТА СТРАНА!

    ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАЕДНО!

    СРАМ ЗА САЩ!

    17:35 21.11.2025

  • 81 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "МЪЛНИЯ":

    Отказал е дръжки наркомана.
    Ще подпише и хоро ще играе
    Иначе калай зад ляво ухо

    17:35 21.11.2025

  • 82 Е това е края на Русия,

    2 8 Отговор
    Украйна я разгроми.Сега руснаците молят за пощада великият лидер и военачалник Зеленски.

    Коментиран от #86, #87

    17:36 21.11.2025

  • 83 Котка

    5 1 Отговор
    А тия галфони не разбраха ли, че върху тоя план не се работи? Той е императивен. Казваш ДА или горко ще се каеш.

    17:36 21.11.2025

  • 84 Е, те нали превзеха Москва вече

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Украйна ще победи":

    няколко пъти, какво, сега пак ли?

    17:37 21.11.2025

  • 85 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор
    "всички въпроси, касаещи Украйна, трябва да бъдат решавани от самата Украйна" казъл Стармър, а аз ще цитирам бай Тошо "какви въпроси ще разрешаваш, като нямаш пари". Украйна е в безисходно положение. Заиграха се с нацизма защото освен Бандера няма какво повече да изкарат и стана тя играчка-плачка. Ама няма как да стане като при децата "на ти си куклите, дай си ми парцалките"

    17:37 21.11.2025

  • 86 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "Е това е края на Русия,":

    Простак 300%

    17:40 21.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 обаче

    8 2 Отговор
    Чичо Дончо казал, че ще извика брюкселските евро-мажоретки да изпълнят едно съчетание на подписването. хи хи хи

    17:41 21.11.2025

  • 89 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Призраци в действие":

    Не усещате ли че ставате смешни с тези кокошксрски "победи". Подпалили въртолет, а руснаците завземат градове и села. Повредени леко 5-6 рафенерии при положение че руснаците имат над 300 такива.

    17:48 21.11.2025

  • 90 нннн

    1 2 Отговор
    Накратко:
    Зеленски и урсулите не са съгласни с американския план.

    17:50 21.11.2025

  • 91 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "МЪЛНИЯ":

    Дори и азовците вече не се хващат на такива малоумни лозунги.

    17:56 21.11.2025

  • 92 Горски

    7 1 Отговор
    Ако планът бъде приет и подписан в този му вид, това означава безспорно стратегическа победа на Русия и капитулация на западната розоволиберална пропаганда по отношение на СВО. Защото по този начин освен всичко друго се преначертава цялата европейска архитектура за сигурност, без европейците изобщо да участват в нея. Последното благодарение на нефелната политика на "урсулите". Европуделите разбира се ще квичат срещу този проект, а от страна на Великобритания може да се очакват всякакви провокации и опити за диверсии. Ще видим какво ще стане. Това е капитулация, а не мирно споразумение. Срещу 100 милиарда Русия купува 20% от Украйна, правото да се нарича победител, и пълна амнистия. САЩ, пък,ще получат 50% от печалбите от проекти финансирани 50 на 50 с пари на Русия и САЩ, а Тръмп ще парадира как е спрял войната, докато е жив. Какъвто и план да се приеме за Украйна, банките и фирмите участващи в паричните потоци по този план ще са много, много доволни и щастливи.Да поясним за евроатлантиците без мозъци - САЩ и Украйната капитулират пред Русията и бързат да подписват, че да не стане по-лошо. С Украйна, не им се получи с Иран, и са искат да си направят нов Виетнам във Венецуела. ДА СКАЧАТ В КИРИЗА. Прокси война може да води и БРИКС. Не само те и тъпите им губернии. Този план отразява реалната ситуация на фронта.Всеки следващ план за мир ще е по неизгоден за Украйна.

    18:00 21.11.2025

  • 93 Европеец

    2 5 Отговор
    Америка може да е зад океана, но Европа е рамо до рамо с Украйна!

    18:07 21.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Докато щатско оръжие

    1 2 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има....Тръмп печели милиарди от тази война, като продава оръжия за Украйна.

    18:15 21.11.2025

  • 96 МЪЛНИЯ

    1 1 Отговор
    Зеленски ОТКАЗА ПЛАНА НА ТРЪМП!

    ИСТИНСКИ ЛИДЕР НА СВОЯТА СТРАНА!

    ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАЕДНО!

    СРАМ ЗА САЩ!

    19:12 21.11.2025

