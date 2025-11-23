Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна: Помогнете ни да подобрим противовъздушната отбрана

Президентът Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да помогнат за подобряване на противовъздушната отбрана на страната в условията на продължаващите руски атаки, докато в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Отбелязвайки началото на преговорите с участието на САЩ, Германия, Великобритания и Франция, Зеленски написа в Teлеграм: „Успоредно с дипломатическия път, трябва да направим всичко възможно, за да засилим защитата си срещу тези жестоки руски атаки.“
Украинският президент добави: „Много е важно да ускорим всички наши споразумения с партньорите ни за системи за противовъздушна отбрана и ракети.“
Преговорите в Женева днес са посветени на обсъждането на плана от 28 точки на Тръмп за прекратяване на войната, която започна с руската инвазия през февруари 2022 г.
Планът призовава Украйна да направи териториални и други отстъпки, а Зеленски заяви, че страната е изправена пред „един от най-трудните моменти в нашата история“.
В публикацията си в Teлеграм Зеленски заяви, че през изминалата седмица Русия е изстреляла над 1050 дрона, около 1000 планиращи бомби и над 60 ракети и крилати ракети срещу Украйна.
Слушай какво ти предлага Тръмпич. Иначе горите .
"Голяма" пабеда! Няма що!
Коментиран от #18, #30, #42
Коментиран от #54
Коментиран от #27, #62
Коментиран от #46
24 тагаренско
До коментар #20 от "ООрана държава":длъжни сте не само да плащате господине, а и да ни дарявате по една заплата всеки месец
16:38 23.11.2025
До коментар #12 от "Путин":Ако Александър 2 бе прочел Цаконите на Хан Крум, колко крадливо,лъжливо, предателско и алкохолизирано е българското племе той мърсолът си нямаше да хвърли тук
Коментиран от #31
28 само питам
събирайте сееерсеми събирайте роби и още дарявайте на зеления нагъл терорист
16:39 23.11.2025
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Ганцоууу, нама да минат и 100 дена след капитуалцията на територията и всички розови либералчета ще се наредят на опашка за ресурси от Русия... обаче няма да стигне за всички и за такива "верни" партньори на коптора зад океана като нас ще има само с демократична краварска надценка
16:39 23.11.2025
До коментар #27 от "Ха ХаХа":1300 години безмислено съществевание
Коментиран от #41
пълнежа на наште чекмеджета
Какво още?
Още 100 милиона?
До коментар #31 от "Последния Софиянец":500 г.под турско робство
200 г. Поз Византийско.
Чалгии, кючеци и гюбеци
Коментиран от #70
Коментиран от #50
До коментар #23 от "Дориана":Не са глупави,просто крадат заедно със зиленски.Виж че няма никаква отрицателна реакция на корупционния скандал,напротив урсулата се чуди от къде да осигури 135 млрд за укрия
До коментар #3 от "Просяко,":Странни хора, тези така наречени „европейски лидери“!
Казаха им на свободен английски: „Следващото изречение само ще стане по-лошо!“
От цялата история трябва да запомним само едно: думите на Александър Васильевич Суворов... „Това, което е взето в битка, е свещено!“
Докато тези, „които желаят“, се забавляват за сметка на държавата, руската армия се движи на запад.
И Зеленски всъщност няма голям избор; той има само две лоши възможности: капитулация сега или военно поражение по-късно, което на практика гарантира война на всички срещу всички в рамките на това, което е останало от днешна Украйна.
Русия няма бърза работа.
До коментар #43 от "Украинският президент Зеленски":Е този Матюс (авторчето) не знае ли,че корупционният скандал не е само около сътрудниците на Зеленски,ами ФБР назовава и Кая Калас ,че е замесена.А това е първият дипломат на ЕС! Тогава какви гаранции ще изисква ЕС от Киев ,че помощта няма да бъде използвана за подкупи,след като и висши политици от ЕС участват.
До коментар #10 от "само питам":Украйна е марионетка и държана жена; не е суверенна държава; просто танцува както господарят ѝ казва.
Всичко ще зависи от нейните господари. Ще сметнат ли Украйна за изразходван антируски актив или не? Дали е провален бизнес проект или все още може да се използва и да се печели от него?
И определено ще я изоставят, ако SVO е успешна.
Така че въпросът какво ще се случи с Украйна няма да бъде решен от Украйна. Това направиха Бандера и нацистите със страната си. Те са предатели и врагове на народа. И няма значение дали са го направили умишлено или от глупост.
Нищо добро не те чака ако не си реалист.
Ами сега какво ще правим бе Зеля?
Голяма беля направихте. Мечката няма да се прибере току така, първо ще отхапе месо да се нахрани.
После може да се прибере да спи а може и да не се прибере.
С ТЕЗИ ДРОНОВЕ ИЗСТРЕЛЯНИ ПО ТЕЦА В МОСКВА, МОЖЕХА ДА СПАСЯТ ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ УБИЦО!!!
ФАШУИЗОИДНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ОТ ВСЯКЪДЕ !!! ЗА ТАЗИ ФАШИСТКА СГАН , ПЪРВОТО ВАЖНО Е ДА УБИВАТ, ДА УНУИЩОЖАВАТ,ДА ТОРМОЗЯТ И ПОДТИСАКАТ ВСЯЧЕСКИ ХОРАТА , И ПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ТОВА !! КОЛКО УКРАИНЦИ БИХА МОГЛИ ДА СПАСЯТ С ТЕЗУ ДРОНОВЕ, НО ЗАЩО ДА СПАСЯВАТ , ФАШАГАТРА ИСКА С ТЯХ ДА УБИВА , НЕ ДА СПАСЯВА !!!
До коментар #12 от "Путин":Ти си от нашите - укропомак.
скат още пари да ви дават
Руската армия вече ползва модернизирани Искандер, които летят по квазибалистична траектория и срещу тях Пейтриът са неефективни - 15 противоракети Пейтриът свалят един Искандер М.
Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.
Коментиран от #67
До коментар #66 от "Лари Джонсън от САЩ":Според „Ди Велт“ в канала са участвали и български оръжейни търговци. Как мислите, те дали не са отчитали комисионни на висшето политическо ръководство на България? Възможна ли е корупция на подобно ниво без участието на държавата? Къде са в схемата Борисов, Желязков, всички премиери и министри от 2022 г. насам?
Защо е страхът от мира – защото е „несправедлив“ за Украйна, или защото ще извади наяве и ревизира цялата мръсотия?
До коментар #41 от "Факти":До 41 ком - другар от основаването на москвабад до 1917 в русия сте били крепостни без имотни селяни дето помешчиците ги продават по пазарите - а до 1978 гд рузките селяни са нямали право да идат в града без разрешително от партийния секретар
Коментиран от #71
До коментар #70 от "стоян":СиСи ,виж как знаеш ,нали преди промяната си бил партиен секретар .
