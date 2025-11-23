Новини
Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна: Помогнете ни да подобрим противовъздушната отбрана
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна: Помогнете ни да подобрим противовъздушната отбрана

23 Ноември, 2025 16:16

Преговорите в Женева днес са посветени на обсъждането на плана от 28 точки на Тръмп за прекратяване на войната, която започна с руската инвазия през февруари 2022 г.

Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна: Помогнете ни да подобрим противовъздушната отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да помогнат за подобряване на противовъздушната отбрана на страната в условията на продължаващите руски атаки, докато в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Отбелязвайки началото на преговорите с участието на САЩ, Германия, Великобритания и Франция, Зеленски написа в Teлеграм: „Успоредно с дипломатическия път, трябва да направим всичко възможно, за да засилим защитата си срещу тези жестоки руски атаки.“

Украинският президент добави: „Много е важно да ускорим всички наши споразумения с партньорите ни за системи за противовъздушна отбрана и ракети.“

Планът призовава Украйна да направи териториални и други отстъпки, а Зеленски заяви, че страната е изправена пред „един от най-трудните моменти в нашата история“.

В публикацията си в Teлеграм Зеленски заяви, че през изминалата седмица Русия е изстреляла над 1050 дрона, около 1000 планиращи бомби и над 60 ракети и крилати ракети срещу Украйна.


Украйна
  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    80 3 Отговор
    Нашто розов жълтопаветник да почва да събира капачки и кенчета за дрогича.

    16:17 23.11.2025

  • 2 зИленски

    81 1 Отговор
    И МИ ДАЙТЕ ПАРИ ЗА ДА РВНОВИРАМ ЛОНДОНСКИТЕ СИ ИМОТИ-ИСКАМ ДА ИМ ВДИГНА НАЕМА

    16:19 23.11.2025

  • 3 Просяко,

    69 2 Отговор
    т. 29 - капитулация на 404.

    Коментиран от #48

    16:19 23.11.2025

  • 4 Бар Сали

    65 2 Отговор
    Дай ти на нас. Дай,бате.

    16:20 23.11.2025

  • 5 Пич

    79 3 Отговор
    Нещо лъже Зелю ?! Купи сто Грипена , купи сто Рафала , дадоха му ракети , и Зельонска му даде за да и даде Бугатито........ Кво иска още наркомана?! Побеждава и на фронта , всеки ден четем......

    16:20 23.11.2025

  • 6 Хасковски каунь

    75 2 Отговор
    Осъзнай се бе каунь! Потроши стотици милиарди и губиш. Още ли искаш?
    Слушай какво ти предлага Тръмпич. Иначе горите .

    16:21 23.11.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    7 65 Отговор
    Маскалия се барикадира сама поне за 100 години зад оградата!
    "Голяма" пабеда! Няма що!

    Коментиран от #18, #30, #42

    16:22 23.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    55 4 Отговор
    За кога?В четвъртък Фашистка Европа капитулира.

    16:23 23.11.2025

  • 9 Дрът русофил

    6 49 Отговор
    Тръмп / агент Краснов/ се изплаши, че Маскалия ще утече у каналя и притисна Зеленски за преговори!

    16:24 23.11.2025

  • 10 само питам

    60 3 Отговор
    тоя наркоман какви съюзници има? като нито е във нато нито е във евро съюза? та какви са му съюзниците не разбирам

    Коментиран от #54

    16:25 23.11.2025

  • 11 Пич

    57 2 Отговор
    А сега сериозно ! Драмата на помагачите на Зелю е , че са бедни и грапави ! А защо ?! Защото са уникално глупави. И в глупостта си нищо не схващат , и затова лъжат и Зелю ! Те искрено си въобразяват , че ще намерят пари , и че могат да воюват с Русия !!! И преди Урсулианците цяла върволица идиоти са си го въобразявали !!!

    16:26 23.11.2025

  • 12 Путин

    4 36 Отговор
    Ние сме братушки с бг племето, защото и то е сбъркано като нас руснята!

    Коментиран от #27, #62

    16:26 23.11.2025

  • 13 Сандо

    42 0 Отговор
    И докога ще помагат?Поне да имаше някаква полза,а то укронацистите натикаха всичките си помощници в помийната яма!

    16:27 23.11.2025

  • 14 Зелю, помогни си сам

    27 0 Отговор
    И Бог ще ти помогне! Вервай ми!

    16:28 23.11.2025

  • 15 Али Баба

    48 0 Отговор
    Кой открадна парите за покупката на 100 сомолета Рафал? Микрончо каза че сделката се проваля щото хунтата намала пари, а аФриканция била скъсана и също не можела да финансира призводството.

    16:29 23.11.2025

  • 16 име

    31 0 Отговор
    Споко, зельо, тpoла деса-стоян от лятото разтяга локуми за дронове-прихващачи, зельо да се консултира с него как вървят нещата, явно не е запознат като наш стоенчо!

    16:31 23.11.2025

  • 17 смех

    34 0 Отговор
    Кой щи помогне бе зелю гейрманците ли които са нишо в авиостроенето или шведите които за 30 години са произвели 100 самолета

    16:32 23.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ХаХа

    32 0 Отговор
    Просякът отново квичи

    16:35 23.11.2025

  • 20 ООрана държава

    42 2 Отговор
    Стига просил бе, не напредвате на фронта, стреляте по тец до москва вместо да си вардите територията, харчите ни милярди всеки месец да си играете на войничета, а ние плащаме директно и индирекнтно още един път през санкциите на тоя и ония...

    Коментиран от #24

    16:35 23.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    31 1 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    16:37 23.11.2025

  • 23 Дориана

    38 2 Отговор
    Наглостта на Зеленски е безгранична. Вместо за мир той призовава за още оръжия и перманентна война. А, глупавите , военолюбиви европейски лидери му се връзват на акъла.

    Коментиран от #46

    16:37 23.11.2025

  • 24 тагаренско

    24 2 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    длъжни сте не само да плащате господине, а и да ни дарявате по една заплата всеки месец

    16:38 23.11.2025

  • 25 Пенчо

    21 0 Отговор
    Като сте стигнали до там, не е ли време да си подвиете опашките, вместо да квичите?

    16:38 23.11.2025

  • 26 Механик

    22 0 Отговор
    Немаш паре, просяк. Оръжието струва пари, а ти нямаш.

    16:38 23.11.2025

  • 27 Ха ХаХа

    19 3 Отговор

    До коментар #12 от "Путин":

    Ако Александър 2 бе прочел Цаконите на Хан Крум, колко крадливо,лъжливо, предателско и алкохолизирано е българското племе той мърсолът си нямаше да хвърли тук

    Коментиран от #31

    16:38 23.11.2025

  • 28 само питам

    27 0 Отговор
    само да попитам докато даряваме пари и техника на зеления наркоман още ли събора народа капачки за ковьози на децата и за линейки?

    събирайте сееерсеми събирайте роби и още дарявайте на зеления нагъл терорист

    16:39 23.11.2025

  • 29 Я пък тоя

    20 0 Отговор
    Какво подобрение, нали мир ще се сключва.

    16:39 23.11.2025

  • 30 Вовата съм

    26 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Ганцоууу, нама да минат и 100 дена след капитуалцията на територията и всички розови либералчета ще се наредят на опашка за ресурси от Русия... обаче няма да стигне за всички и за такива "верни" партньори на коптора зад океана като нас ще има само с демократична краварска надценка

    16:39 23.11.2025

  • 31 Последния Софиянец

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    1300 години безмислено съществевание

    Коментиран от #41

    16:40 23.11.2025

  • 32 Защо бре, Зельо ??

    20 0 Отговор
    Нали Украйна перемогва всеки ден !!!???

    16:43 23.11.2025

  • 33 БАЦЕ ЕООД

    20 1 Отговор
    Да развява белия байрак вече ... С тия приказки доникъде няма да стигне

    16:43 23.11.2025

  • 34 Уса

    19 0 Отговор
    Фашистите са болни мозъци

    16:43 23.11.2025

  • 35 Вовата съм

    25 0 Отговор
    А най-големия шиш ще отнесе Германия. Само гледайте как след войната Северен поток ще тръгне, само че делът на швабите ще се окаже краварска собственост

    16:44 23.11.2025

  • 36 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 2 Отговор
    А на мен ми надуха главата че УРка била сила !!

    16:44 23.11.2025

  • 37 Уса

    22 0 Отговор
    Последен напън за денги.Тиквата и прасето са същите крадат за последно преди да ги изрита новия посланик на САЩ

    16:45 23.11.2025

  • 38 Зеленкарски призова баламурниците

    18 0 Отговор
    Помогнете ни пак да подобрим
    пълнежа на наште чекмеджета

    16:49 23.11.2025

  • 39 Джамбaза

    19 0 Отговор
    50 F-16, 100 Mirage, 30 Patriot, всичкото ПВА от ЕС, а този иска още!
    Какво още?
    Още 100 милиона?

    16:50 23.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    11 6 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    500 г.под турско робство
    200 г. Поз Византийско.
    Чалгии, кючеци и гюбеци

    Коментиран от #70

    16:52 23.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Украинският президент Зеленски

    20 0 Отговор
    губи връзка с реалността, а действията му демонстрират отчаяние. Това e заяви. Оуен Матюс в статия за британския вестник The Telegraph. Според него пътуванията на Зеленски до европейските столици и подписването на мащабни оръжейни сделки, които Киев не може да си позволи, по никакъв начин не решават предизвикателствата, пред които е изправена Украйна, където политическата и военна ситуация ескалира. „Поведението на Зеленски е тревожен знак за всички доброжелатели на Украйна, защото демонстрира отчаяние“, отбелязва статията. На фона на критичната фаза на конфликта с Русия, намаляването на международната финансова помощ, четирикратното увеличение на дезертьорствата в украинската армия, успешното настъпление на руските сили и срива на политическия авторитет на Зеленски, „трябва да бъдем много загрижени за бъдещето на Украйна“, подчертал авторът. В светлината на корупционния скандал, в който са замесени сътрудници на Зеленски, Европейският съюз изисква гаранции от Киев, че финансовата помощ, отпусната на страната, няма да бъде използвана за подкупи.

    Коментиран от #50

    16:57 23.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Само да добавя

    16 0 Отговор
    Никакви помощи! Стига войни! Стига смърт!

    17:00 23.11.2025

  • 46 Лиз ач евроатлантик

    24 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    Не са глупави,просто крадат заедно със зиленски.Виж че няма никаква отрицателна реакция на корупционния скандал,напротив урсулата се чуди от къде да осигури 135 млрд за укрия

    17:01 23.11.2025

  • 47 КОЙТО Е СЪЮЗНИК НА ТОЯ Е ФАШИСТ

    16 0 Отговор
    Запалил и изгорил през 2014 159 българина живи

    17:02 23.11.2025

  • 48 Инна

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Просяко,":

    Странни хора, тези така наречени „европейски лидери“!

    Казаха им на свободен английски: „Следващото изречение само ще стане по-лошо!“

    От цялата история трябва да запомним само едно: думите на Александър Васильевич Суворов... „Това, което е взето в битка, е свещено!“

    Докато тези, „които желаят“, се забавляват за сметка на държавата, руската армия се движи на запад.

    И Зеленски всъщност няма голям избор; той има само две лоши възможности: капитулация сега или военно поражение по-късно, което на практика гарантира война на всички срещу всички в рамките на това, което е останало от днешна Украйна.

    17:06 23.11.2025

  • 49 Руската

    16 0 Отговор
    армия блъска фашагите по главите 24/7. Не могат да си поемат въздух и са напълно паникьосани. Интересно защо им е да приемат спасителния план за Украйна предложен от американците като спокойно могат да продължат да си ги бъхтят докато ги омаломощят до край
    Русия няма бърза работа.

    17:08 23.11.2025

  • 50 Атина Палада

    20 0 Отговор

    До коментар #43 от "Украинският президент Зеленски":

    Е този Матюс (авторчето) не знае ли,че корупционният скандал не е само около сътрудниците на Зеленски,ами ФБР назовава и Кая Калас ,че е замесена.А това е първият дипломат на ЕС! Тогава какви гаранции ще изисква ЕС от Киев ,че помощта няма да бъде използвана за подкупи,след като и висши политици от ЕС участват.

    17:09 23.11.2025

  • 51 В четвъртък след обяд

    18 0 Отговор
    Американски генерали му дават да прегледа проект на договор за мир на Зеленски с краен срок за подписване след 7 дни. Завалията още на 3 ден днес в неделя пак реве за оръжие и бомби да му се дават да воюва. Ще има бой до дупка от Русия, който оцелее ще каже какво ще бъде. Никой не може да обсъжда и да нарежда какво ще прави победителя, иначе ще има пак бой до дупка докато слабия падне на колене и започне да се моли със сълзи на очите и те така!

    17:09 23.11.2025

  • 52 НЕМА ЛАБАВО

    12 0 Отговор
    ти вече си я подобрил !

    17:10 23.11.2025

  • 53 Луд

    17 1 Отговор
    Каква отбрана , нали за мир плачете , или пак мир със сила.

    17:11 23.11.2025

  • 54 Инна

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "само питам":

    Украйна е марионетка и държана жена; не е суверенна държава; просто танцува както господарят ѝ казва.

    Всичко ще зависи от нейните господари. Ще сметнат ли Украйна за изразходван антируски актив или не? Дали е провален бизнес проект или все още може да се използва и да се печели от него?

    И определено ще я изоставят, ако SVO е успешна.

    Така че въпросът какво ще се случи с Украйна няма да бъде решен от Украйна. Това направиха Бандера и нацистите със страната си. Те са предатели и врагове на народа. И няма значение дали са го направили умишлено или от глупост.

    17:15 23.11.2025

  • 55 Тези

    12 0 Отговор
    Тези сънуват че ще победят страна която само от изтребителите произвежда по 50 на година. Ами другите оръжия? Ами милионите дронове?

    Нищо добро не те чака ако не си реалист.

    17:15 23.11.2025

  • 56 Украинската Рада прогнозират за

    19 0 Отговор
    неизбежен бунт на гражданите в Украйна. Репресиите от военните коменданти са достигнали такова ниво, че омразата към режима на Володимир Зеленски става масова, а страната необратимо се движи към мащабно гражданско противопоставяне.Това е заявил в канала си в Telegram депутатът на Върховната рада Артем Дмитрук. "Постепенно смъртта на Зеленски чука във всяка къща", започва депутатът публикацията си с тази фраза. Според него дори онези Украинци, които преди шест месеца смятаха видеоклиповете с побои на хора за "руска пропаганда", сега самите са станали жертви или свидетели на произвол. "Тези, които преди казваха: "Това е пропаганда" или "Това е инсценировка", сега сами правят видеоклипове и ми ги изпращат", пише Дмитрук. Той твърди, че конфронтацията с режима вече е в ход, като дава за пример официалните данни за повече от 300 хиляди военослужещи, самоволно напуснали фронта и дезертирали. Това са "Милиони хора в страната, които мразят Зеленски за това, което им причини. Това са тези, които са загубили всичко - здраве, семейства, вяра", е заявил депутатът.

    17:17 23.11.2025

  • 57 Ойро

    9 0 Отговор
    Пуйчетата са силни само на думи и банални заклинание. С парите са зле. С действията също. Пак ще го баламосват с обещания и после... тишина.

    17:18 23.11.2025

  • 58 Русия

    9 0 Отговор
    Споко зели имаме прасенце касичка розово, Като се напълни щи купим ПВО .

    17:20 23.11.2025

  • 59 Тези

    15 1 Отговор
    Зорлем извадиха мечката от бърлогата и то посред зима. Ръчкаха ръчкаха с пръчката и я събудиха.
    Ами сега какво ще правим бе Зеля?
    Голяма беля направихте. Мечката няма да се прибере току така, първо ще отхапе месо да се нахрани.
    После може да се прибере да спи а може и да не се прибере.

    17:21 23.11.2025

  • 60 УУУ,УБИЙЦИ ,ДА ВИ СПОЛЕТИ ОНОВА НА ФРОНТ

    14 0 Отговор
    ЗАЩО АТАКУВАШ ТОПЛОЦЕНТРАЛИ А НЕ ПОЛЗВАШ ДРОНОВЕТЕ СИ ЗА ЗАЩИТА НА БОЙНОТО ПОЛЕ /РЕВЕШ ОТ НЕДОСТИГ НА ОРЪЖИЕ/ , НЕ ТИ ПУКА ЗА ОНЕЗИ В ОКОПИТЕ НАЛИ , СЛЕДВАШ ДЕВИЗА НА КОРАТОРИТЕ СИ ЗА ПОРАЗИИ НА РУСЯ, ИСКАШ ДА ГИ ЗАРАДВАШ , РАЗБИРАМЕ ЗАЩО. РАДОСТА ЗА ТЯХ Е ПО-ВАЖНА ОТ ОНЕЗИ УМИРАЩИТЕ НА ФРОНТА !!
    С ТЕЗИ ДРОНОВЕ ИЗСТРЕЛЯНИ ПО ТЕЦА В МОСКВА, МОЖЕХА ДА СПАСЯТ ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ УБИЦО!!!
    ФАШУИЗОИДНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ОТ ВСЯКЪДЕ !!! ЗА ТАЗИ ФАШИСТКА СГАН , ПЪРВОТО ВАЖНО Е ДА УБИВАТ, ДА УНУИЩОЖАВАТ,ДА ТОРМОЗЯТ И ПОДТИСАКАТ ВСЯЧЕСКИ ХОРАТА , И ПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ТОВА !! КОЛКО УКРАИНЦИ БИХА МОГЛИ ДА СПАСЯТ С ТЕЗУ ДРОНОВЕ, НО ЗАЩО ДА СПАСЯВАТ , ФАШАГАТРА ИСКА С ТЯХ ДА УБИВА , НЕ ДА СПАСЯВА !!!

    17:25 23.11.2025

  • 61 Тома

    5 0 Отговор
    Помогнете ни с пари защото миндич ги занесе в Израел

    17:31 23.11.2025

  • 62 Зеленски боклук

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Путин":

    Ти си от нашите - укропомак.

    17:31 23.11.2025

  • 63 си пън

    3 0 Отговор
    ха ха явно си идиот хитрец,прекрасно знаеш,че не помагат,щот имаше най доброто от натю,ама не помага,обаче продължаваш да просиш,явно е за парите които крадете с лидерите на ес,и се видя по златните тоалетни,а крадливите ти учители по кражби си мълчат и и
    скат още пари да ви дават

    17:35 23.11.2025

  • 64 Зелен пор с бело носле

    4 0 Отговор
    Помогнете ми да си подобря благосъстоянието.

    17:36 23.11.2025

  • 65 Мишел

    4 0 Отговор
    От предадените на Украйна 86 осемдесет и шест пускови машини Пейтриът са оцелели 8 осем броя. Последните 4 батареи Пейтриът бяха унищожени още при транспорта и товаро-разтоварните операции.
    Руската армия вече ползва модернизирани Искандер, които летят по квазибалистична траектория и срещу тях Пейтриът са неефективни - 15 противоракети Пейтриът свалят един Искандер М.

    17:42 23.11.2025

  • 66 Лари Джонсън от САЩ

    8 0 Отговор
    САЩ разследват Зеленски за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ. „Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми. ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски и семейство…Байдън.

    Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.

    Коментиран от #67

    17:46 23.11.2025

  • 67 България замесена ли е с кървави пари

    8 0 Отговор

    До коментар #66 от "Лари Джонсън от САЩ":

    Според „Ди Велт“ в канала са участвали и български оръжейни търговци. Как мислите, те дали не са отчитали комисионни на висшето политическо ръководство на България? Възможна ли е корупция на подобно ниво без участието на държавата? Къде са в схемата Борисов, Желязков, всички премиери и министри от 2022 г. насам?
    Защо е страхът от мира – защото е „несправедлив“ за Украйна, или защото ще извади наяве и ревизира цялата мръсотия?

    17:51 23.11.2025

  • 68 1111

    4 0 Отговор
    "съюзниците на Украйна" - Ъъъъ, може ли да каже някой в кой съюз участва Украйна, че нещо не мога да се сетя?

    18:01 23.11.2025

  • 69 Нафталинка

    5 0 Отговор
    Каква помощ търси ПРОСЯКЪТ за противовъздушна отбрана,до вчера официално вещи офицери от Европа ни убеждаваха,че украйна се справя великолепно та дори другите европейски армии да се учат от тях.Кога лъжите идиоти скапани,мислите ли,че всички сме с алцхаймер?

    18:05 23.11.2025

  • 70 стоян

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    До 41 ком - другар от основаването на москвабад до 1917 в русия сте били крепостни без имотни селяни дето помешчиците ги продават по пазарите - а до 1978 гд рузките селяни са нямали право да идат в града без разрешително от партийния секретар

    Коментиран от #71

    18:13 23.11.2025

  • 71 ивайло

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "стоян":

    СиСи ,виж как знаеш ,нали преди промяната си бил партиен секретар .

    18:30 23.11.2025

  • 72 Горски

    4 0 Отговор
    Интересни също така ще са обслужващите журналисти. Основно по трите т.н. "основни" телевизии. Разните Цветанки, Цънцарки, хълцащия и трудно поемащ си дъх Виктор Н. Наркоманчето, собствената му наци хунта ще го Свирне, за да може да обвинят РУСИЯ! Даже ще си Заповед на краварите тва де! Вчера (21.11.) се навършиха 12 години от началото на Евромайдана. Виктор Янукович тогава отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, за да засили отношенията между Украйна и Евразийския съюз, където Русия е основен играч. Започна с масови протести, после се окървавиха зловещо. Безумните лъжи, как Украйна ще стане европейска държава, как ще пътуват и забогатеят започнаха. Днес 12 години по-късно, видяхме какво се случи с тази държава след като обърна гръб на приятелска Русия и повярва на Запада.

    19:01 23.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 оНАТОЛИЙ сТАЙКОВ

    1 0 Отговор
    е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЪПО ПАРЧЕ-АЛКОХОЛИК

    19:27 23.11.2025

  • 75 Саурон

    2 0 Отговор
    Ти почвай да връщаш заграбеното, зелен комедиант.

    19:42 23.11.2025

