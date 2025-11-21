Първият дипломат на Брюксел: Надявам се президентът Тръмп да не отложи санкциите срещу Русия

Би трябвало санкциите на САЩ срещу Русия да влязат в сила днес, надявам се да няма решение за отлагане, както би искала Москва, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция в Брюксел, съобщава БТА.
По нейните думи руската страна би искала също ЕС да отложи обсъждането на въпроса с предоставянето на заем за Украйна с помощта на запорираното руско имущество. Няма да влезем в тези два капана, заяви Калас.
По нейните думи всички искат мир, но той няма да бъде траен, ако нападателят бъде удовлетворен, защото така ще се открие пространство за още агресия. Всички искаме войната да свърши, но е важно как. Тази война е заплаха за съществуването на Европа, обобщи Калас.
Русия няма никакво законово право да иска отстъпки от страна, която е нападнала. Украйна трябва да определи условията на каквото и да било споразумение. Ще продължим подкрепата за Киев, добави Калас по повод мирния план на САЩ.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Pyccкий Карлик
Когда ЕС ще му преведат 157 млрд евро ???
Или ЕС иска Украйна да пусне руснаците да газят в Европа ? 😁
Коментиран от #40, #48, #51
17:18 21.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #82
17:18 21.11.2025
4 Още новини от Украйна
Коментиран от #19, #87
17:18 21.11.2025
5 3.14К
Коментиран от #37
17:20 21.11.2025
7 Какви тикви е раждала,
8 Дориана
Коментиран от #23
17:21 21.11.2025
9 първи дипламят на вселената
Коментиран от #11
10 А пък
До коментар #1 от "Пич":РускитеСвине си мрат.
Коментиран от #81
17:22 21.11.2025
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #9 от "първи дипламят на вселената":Как пък един клепар не замина за руският рай
Благодаря за отговора!
17:23 21.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
Публикуван е пълният текст на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна.
1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.
2. Между Русия, Украйна и Европа ще бъде сключено пълно и всеобхватно споразумение за ненападение. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.
3. Очаква се Русия да не нахлува в съседни страни, а НАТО да не се разширява допълнително.
4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО с посредничеството на САЩ за решаване на всички въпроси на сигурността и създаване на условия за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за взаимодействие и бъдещо икономическо развитие.
5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.
6. Числеността на ВСУ ще бъде ограничена до 600 000 души.
7. Украйна се съгласява да запише в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си разпоредба, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.
8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.
9. Европейските изтребители ще бъдат разположени в Полша.
10. Гаранции на САЩ.
САЩ ще получат обезщетение за гаранцията.
ако Украйна нахлуе в Русия, тя ще загуби гаранцията си.
ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към решителния координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други предимства на
Коментиран от #22
17:24 21.11.2025
14 Кая К
17:24 21.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бялджип
17:24 21.11.2025
17 К АА я
17:24 21.11.2025
18 Копейкиииии
Коментиран от #56, #83
17:25 21.11.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Още новини от Украйна":Внучка на офицер от "SS" 🤔 и дъщеря на Сийм Калас комунист и бивш министър-председател на Естония и бивш еврокомисар ❗
17:25 21.11.2025
17:26 21.11.2025
21 Кривоверен алкаш
17:26 21.11.2025
22 Българин
До коментар #13 от "Планът за Украйна и нито дума за сега":Ако не спрят военните действия Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #32
17:27 21.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
17:29 21.11.2025
25 Чочо
Сега сме прецакани заради уродливата ви политика.Ако,въобще умеете да водите политика!
17:30 21.11.2025
27 име
Коментиран от #39
17:31 21.11.2025
28 Величко
Коментиран от #29, #34
17:31 21.11.2025
29 Да де
До коментар #28 от "Величко":Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта.
Коментиран от #54
17:33 21.11.2025
31 ха-ха-ха !
17:33 21.11.2025
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "Българин":Как пък един клепар не замина за бандеристан да мачка ушанки?!
Благодаря за отговора!
17:33 21.11.2025
33 оня с коня
17:33 21.11.2025
34 Герги
До коментар #28 от "Величко":Точно тя го знае перфектно...
17:33 21.11.2025
35 Механик
Импотентна работа, начи. На човек да му се догади.
Едни и същи дивотии правят и очакват коренно различен резултат от предни път.
Когато една и съща мотика я настъпваш многократно и упорито, всеки следващ път получаваш същия сап по кривата глава. Единственото различно е че цицината на главата ти става все по-голяма.
Коментиран от #46, #55
17:33 21.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня
До коментар #5 от "3.14К":И по-неприятна и от наш зеля !
17:34 21.11.2025
39 Захарова
До коментар #27 от "име":Точно така! 50 рубли бонус лично от мен. Бдителен си!
17:34 21.11.2025
40 БайДОНЧ0
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":МНОГО СИ СЕ УГРИЖИЛ
17:34 21.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
17:36 21.11.2025
45 Ако
17:37 21.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И що ще газят Европа
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Случва ли ти се поне един път да си зададеш въпрос или го караш само на глупава пропаганда?
Коментиран от #65
17:38 21.11.2025
49 тома
17:38 21.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бензъл
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Мисленето не ти се отдава.Абсолютно
17:39 21.11.2025
52 Русия няма да приеме този План,
До Киев и Полтава.
Коментиран от #61
17:39 21.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #29 от "Да де":Какво даДе бе подай ..3 ,нещо друго давал ли си ?
17:40 21.11.2025
55 Та колко метра останаха до Киев? М?
До коментар #35 от "Механик":Овчи? Казах ти да ги премериш и докладваш!! Ммммм?
Коментиран от #84, #85
17:41 21.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Червената шапчица
- Разликата е, че не може да ти ударят една гъска!
17:41 21.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ехааааааа
17:42 21.11.2025
61 Е нали👇
До коментар #52 от "Русия няма да приеме този План,":Киев за два дня и всьо? 🤣🤣🤣. Сега пък до Полтава за три дня?
Откъде ви намират бе?
17:43 21.11.2025
62 Запада умре !!!!!!
17:43 21.11.2025
63 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!
Коментиран от #68
17:45 21.11.2025
64 Тунгус от Сибир
До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Скоро гьотверен си пре нас и ще ти се радваме
17:45 21.11.2025
65 Атина Палада
До коментар #48 от "И що ще газят Европа":И как защо? Освен руснаците да имат желание да ни плащат дълговете,за друго не се сещам защо :))) друго ,освен дългове нема у Европа..
17:45 21.11.2025
66 Пич
До коментар #50 от "МръсенКур":Не питай , защото нямаш капацитет да разбереш ! Може да ме жегне само истинска жена , а не някой като тебе който се прави на жена ! Лесно ли си намираш обувки с токчета 44 номер ?
17:45 21.11.2025
67 Мара Общата
17:47 21.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Атина Палада
"Смятате ли,че Путин ще спре?,зададе риторичен въпрос С.Кабеса и продължи
Не, Путин няма да спре.Този път той ще отиде до край"!
Коментиран от #72
17:54 21.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Благодаря
17:59 21.11.2025
72 вАтенка
До коментар #69 от "Атина Палада":Ами да, знаят си ротшилдови фигурите.. Защото всичките държавни глави са кукли на конци на ротшилдовци.
18:02 21.11.2025
73 1233
18:04 21.11.2025
74 Тази ненормалната пак е на линия
18:07 21.11.2025
75 000
18:10 21.11.2025
76 123456
18:14 21.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 вен серемос
20:45 21.11.2025
79 Боко
20:55 21.11.2025
80 калина /алена
20:55 21.11.2025
81 То и теб
До коментар #10 от "А пък":като ти гледам писанията много няма да изкараш 🪦👌
21:01 21.11.2025
82 ха, ха, ха...
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Също като теб, на всяка манджа мерудия.
21:02 21.11.2025
83 Копейките едва ли ще те чуят
До коментар #18 от "Копейкиииии":Те са толкова заслепени от това да си взимат лептата от руските си господари и да пишат небивалици, че нищо на света не може да ги накара да прогледнат.Но какво би могъл да прогледне един слуга на кремъл......
22:25 21.11.2025
84 Колкото...
До коментар #55 от "Та колко метра останаха до Киев? М?":...толкова. А това споразумение е кьорфишек...руснаците няма да спрат , тъй като Запорожска и Херсонска области са руски...вписани са в Конституцията на Руската Федерация така, че нанай...а Рижия и Зеления може да си подписват каквото си поискат...между другото , всяко следващо предложение ще е по - лошо...следващото най - вероятно ще включва Одеса и Николаев ...дерзайте умници.
22:27 21.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Пит
Колкото и да не ви се иска Г-7 ще стане скоро Г-8
Европа е бита карта
Днес на мода са
САЩ , РУСИЯ и КИТАЙ
23:09 21.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Арника
00:28 22.11.2025