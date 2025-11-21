Новини
Първият дипломат на Брюксел: Надявам се президентът Тръмп да не отложи санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Брюксел: Надявам се президентът Тръмп да не отложи санкциите срещу Русия

21 Ноември, 2025 17:14 4 421 88

Ще продължим подкрепата за Киев, добави Кая Калас по повод мирния план на САЩ

Първият дипломат на Брюксел: Надявам се президентът Тръмп да не отложи санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Би трябвало санкциите на САЩ срещу Русия да влязат в сила днес, надявам се да няма решение за отлагане, както би искала Москва, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция в Брюксел, съобщава БТА.

По нейните думи руската страна би искала също ЕС да отложи обсъждането на въпроса с предоставянето на заем за Украйна с помощта на запорираното руско имущество. Няма да влезем в тези два капана, заяви Калас.

По нейните думи всички искат мир, но той няма да бъде траен, ако нападателят бъде удовлетворен, защото така ще се открие пространство за още агресия. Всички искаме войната да свърши, но е важно как. Тази война е заплаха за съществуването на Европа, обобщи Калас.

Русия няма никакво законово право да иска отстъпки от страна, която е нападнала. Украйна трябва да определи условията на каквото и да било споразумение. Ще продължим подкрепата за Киев, добави Калас по повод мирния план на САЩ.


Оценка 2.1 от 53 гласа.
  • 2 Pyccкий Карлик

    4 50 Отговор
    Зеленски пита :

    Когда ЕС ще му преведат 157 млрд евро ???
    Или ЕС иска Украйна да пусне руснаците да газят в Европа ? 😁

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    65 4 Отговор
    17:18 21.11.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    Коя беше Кая Калас?

    Коментиран от #19, #87

  • 5 3.14К

    67 3 Отговор
    Коментиран от #37

    7 35 Отговор
    Айде блатни надничари! На работа! По--живо!

    17:20 21.11.2025

  • 7 Какви тикви е раждала,

    53 3 Отговор
    ражда и сега естонската майка юнашка! По отношение на тиквовия плод тия май ни бият, та чак у Брюксел са я турили да страхува целия свят...

    17:21 21.11.2025

  • 8 Дориана

    На Европейските лидери още им се привижда , че могат да спрат Русия чрез санкции и упорито не искат да погледнат жестоката истина и това какво сами си " надробиха" В капан са , от който не могат да се измъкнат без загуби - икономически и жива сила, ако предизвикат нова война с Русия.

    17:21 21.11.2025

  • 9 първи дипламят на вселената

    44 3 Отговор
    Надявам се светът за се отърве от злото ЕС.

    Коментиран от #11

    17:22 21.11.2025

    7 41 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    РускитеСвине си мрат.

    Коментиран от #81

    17:22 21.11.2025

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 32 Отговор

    Как пък един клепар не замина за руският рай




    Коментиран от #64

    17:23 21.11.2025

  • 13 Планът за Украйна и нито дума за сега

    18 2 Отговор
    как ще спрат Военните Действия - още един кьор фишек.

    Публикуван е пълният текст на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна.

    1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

    2. Между Русия, Украйна и Европа ще бъде сключено пълно и всеобхватно споразумение за ненападение. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

    3. Очаква се Русия да не нахлува в съседни страни, а НАТО да не се разширява допълнително.

    4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО с посредничеството на САЩ за решаване на всички въпроси на сигурността и създаване на условия за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за взаимодействие и бъдещо икономическо развитие.

    5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

    6. Числеността на ВСУ ще бъде ограничена до 600 000 души.

    7. Украйна се съгласява да запише в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си разпоредба, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

    8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

    9. Европейските изтребители ще бъдат разположени в Полша.

    10. Гаранции на САЩ.

    САЩ ще получат обезщетение за гаранцията.

    ако Украйна нахлуе в Русия, тя ще загуби гаранцията си.

    ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към решителния координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други предимства на

    Коментиран от #22

    17:24 21.11.2025

  • 14 Кая К

    23 3 Отговор
    явно още не е разбрала какво се случва. Нищо, ще разбере, както винаги пост-фактум. Явно начело на евро комиссите се става по.. това колко си глупав..

    17:24 21.11.2025

  • 16 Бялджип

    29 4 Отговор
    Всяко изстъпление на тази госпожа мирише лошо. Интересното е, че все повече колегите й в Евросъюза се отдръпват от нереалните и глупости. Вероятно вече съжаляват за избора си.

    17:24 21.11.2025

  • 17 К АА я

    28 5 Отговор
    Русия фалира и е много слаба ,но ще ни нападне ,за да ни вземе ценностите и демокрацията.обаче ние сме хитри ,ще купуваме оръжия от чичо сами право в Киев при некорумпираноъе иркопитеци

    17:24 21.11.2025

  • 18 Копейкиииии

    6 26 Отговор
    След 40 дни ставате €вропейци или палите джапанките към Мухо-насранск.

    Коментиран от #56, #83

    17:25 21.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 3 Отговор

    До коментар #4 от "Още новини от Украйна":

    Внучка на офицер от "SS" 🤔 и дъщеря на Сийм Калас комунист и бивш министър-председател на Естония и бивш еврокомисар ❗

    17:25 21.11.2025

  Още един кьор фишек - Планьт Украина

    10 2 Отговор
    Публикуван е пълният текст на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна.

    1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

    2. Между Русия, Украйна и Европа ще бъде сключено пълно и всеобхватно споразумение за ненападение. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

    3. Очаква се Русия да не нахлува в съседни страни, а НАТО да не се разширява допълнително.

    4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО с посредничеството на САЩ за решаване на всички въпроси на сигурността и създаване на условия за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за взаимодействие и бъдещо икономическо развитие.

    5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

    6. Числеността на ВСУ ще бъде ограничена до 600 000 души.

    7. Украйна се съгласява да запише в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си разпоредба, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

    8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

    9. Европейските изтребители ще бъдат разположени в Полша.

    10. Гаранции на САЩ.

    САЩ ще получат обезщетение за гаранцията.

    ако Украйна нахлуе в Русия, тя ще загуби гаранцията си.

    ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към решителния координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други предимства на тази сделка ще бъдат отменени.

    ако Украйна изстреля ра

    17:26 21.11.2025

  • 21 Кривоверен алкаш

    4 15 Отговор
    С този Клоун...Президент на САЩ в нищо не можеш да бъдеш сигурен...

    17:26 21.11.2025

  • 22 Българин

    3 21 Отговор

    До коментар #13 от "Планът за Украйна и нито дума за сега":

    Ако не спрят военните действия Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #32

    17:27 21.11.2025

  Кьор Фишек продължава

    3 1 Отговор
    10. Гаранции на САЩ.

    САЩ ще получат обезщетение за гаранцията.

    ако Украйна нахлуе в Русия, тя ще загуби гаранцията си.

    ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към решителния координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други предимства на тази сделка ще бъдат отменени.

    ако Украйна изстреля ракета по Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще се счита за невалидна.

    11. Украйна има право на членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

    12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включително, но не само.

    Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиране в бързо развиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.

    САЩ ще си сътрудничат с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизация и експлоатация на украинската газова инфраструктура, включително тръбопроводи и съоръжения за съхранение.

    Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони за възстановяване, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони.

    развитие на инфраструктурата.

    Добив на минерали и природни ресурси.

    Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, за да ускори тези усилия.

    13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика.

    Премахването на санкциите ще бъде обсъдено и

    17:29 21.11.2025

  • 25 Чочо

    12 1 Отговор
    Да си мислил за това по рано.
    Сега сме прецакани заради уродливата ви политика.Ако,въобще умеете да водите политика!

    17:30 21.11.2025

  Кьор Фишек продължава

    4 1 Отговор
    13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика.

    Премахването на санкциите ще бъде обсъдено и договорено поетапно и индивидуално.

    САЩ ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество с цел взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, проектите за добив на редкоземни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности.

    Русия ще бъде поканена да се върне в 08.

    14. Замразените средства ще бъдат използвани по следния начин.

    100 милиарда долара замразени руски активи ще бъдат инвестирани в ръководените от САЩ усилия за възстановяване и инвестиране в Украйна. САЩ ще получат 50% от печалбата от това предприятие. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи инвестициите, налични за възстановяването на Украйна. Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Останалата част от замразените руски средства ще бъдат инвестирани в отделен американско-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в определени направления. Тази фондация ще има за цел да укрепи взаимоотношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силна мотивация да не се връща към конфликт

    15. Ще бъде създадена съвместна американско-руска работна група по въпросите на сигурността, която да съдейства и да гарантира изпълнението на всички разпоредби на това споразумение.

    16. Русия ще консолидира законодателно политиката на нена

    17:31 21.11.2025

  • 27 име

    13 1 Отговор
    Тая кая е санкционирана от природата, по рождение. Иска да смъкне всички на нейното ниво.

    Коментиран от #39

    17:31 21.11.2025

  • 28 Величко

    14 3 Отговор
    Оффф ... , със или без санкции , това нищо не променя ! Украйна е обречена ... ! А първия дипломат да учи руски език ...

    Коментиран от #29, #34

    17:31 21.11.2025

  • 29 Да де

    1 10 Отговор

    До коментар #28 от "Величко":

    Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта.

    Коментиран от #54

    17:33 21.11.2025

  Кьор Фишек - продължава

    1 1 Отговор
    16. Русия ще консолидира законодателно политиката на ненападение към Европа и Украйна.

    17. САЩ и Русия се договориха да удължат действието на договорите за неразпространение на ядреното оръжие и контрола над него, включително договора за СНВ-1

    18. Украйна се съгласява да бъде безядрена държава съгласно Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

    19. Запорожската атомна електроцентрала ще бъде пусната под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще бъде разпределена по равно между Русия и Украйна — 50:50.

    20. И двете страни се ангажират да прилагат образователни програми в училищата и обществото, насочени към разбиране и толерантност към различни култури и премахване на расизма и предразсъдъците.

    Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства

    и двете страни ще се споразумеят да отменят всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование.

    Цялата нацистка идеология и дейност трябва да бъдат отхвърлени и забранени.

    21. Площ

    Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за фактически руски, включително САЩ.

    Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще означава де факто признаване по линията на съприкосновение.

    Русия се отказва от другите договорени територии (вероятно визирайки завзетите от РФ части на Харковска, Сумска и Днепропетровска области), които тя контролира извън пределите на петте реги

    17:33 21.11.2025

  • 31 ха-ха-ха !

    12 1 Отговор
    ,,Украйна трябва да определи условията на каквото и да било споразумение,, ...............И тази вечер ще пада голям смях с комшиите .....

    17:33 21.11.2025

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    14 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Как пък един клепар не замина за бандеристан да мачка ушанки?!

    Благодаря за отговора!

    17:33 21.11.2025

  • 33 оня с коня

    17 2 Отговор
    Санкции манкции ,отиде коня в ряката ,а Осрайна отече в канала безвъзвратно !

    17:33 21.11.2025

  • 34 Герги

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Величко":

    Точно тя го знае перфектно...

    17:33 21.11.2025

  • 35 Механик

    14 2 Отговор
    Пак ли "санкциЙ"?
    Импотентна работа, начи. На човек да му се догади.
    Едни и същи дивотии правят и очакват коренно различен резултат от предни път.
    Когато една и съща мотика я настъпваш многократно и упорито, всеки следващ път получаваш същия сап по кривата глава. Единственото различно е че цицината на главата ти става все по-голяма.

    Коментиран от #46, #55

    17:33 21.11.2025

  • 37 оня

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "3.14К":

    И по-неприятна и от наш зеля !

    17:34 21.11.2025

  Кьор Фишек - продължава

    1 3 Отговор
    21. Площ

    Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за фактически руски, включително САЩ.

    Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще означава де факто признаване по линията на съприкосновение.

    Русия се отказва от другите договорени територии (вероятно визирайки завзетите от РФ части на Харковска, Сумска и Днепропетровска области), които тя контролира извън пределите на петте региона.

    Украинските сили се изтеглят от частта от Донецка област, която сега контролират, и тази зона за изтегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влязат в тази демилитаризирана зона.

    22. След съгласуването на бъдещите териториални договорености и Русия, и Украйна се задължават да не променят тези договорености по силов начин. Всички гаранции за сигурност няма да се прилагат в случай на нарушение на това задължение.

    23. Русия няма да възпрепятства използването на река Днепър от Украйна за търговска дейност и ще бъдат постигнати споразумения за безплатен транспорт на зърно от Черно море.

    24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за решаване на открити въпроси.

    Всички останали пленници и тела ще бъдат разменени на принципа "всичко за всички".

    Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително деца.

    Ще бъде приложена програма за събиране на семейства.

    ще бъдат предприети мерки за облекчаване

    17:34 21.11.2025

  • 39 Захарова

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Точно така! 50 рубли бонус лично от мен. Бдителен си!

    17:34 21.11.2025

  • 40 БайДОНЧ0

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    МНОГО СИ СЕ УГРИЖИЛ

    17:34 21.11.2025

  Кьор Фишек - продължава

    5 1 Отговор
    24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за решаване на открити въпроси.

    Всички останали пленници и тела ще бъдат разменени на принципа "всичко за всички".

    Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително деца.

    Ще бъде приложена програма за събиране на семейства.

    ще бъдат предприети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

    25. Украйна ще проведе избори след 100 дни..

    26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и ще се съгласят да не предявяват претенции и да не разглеждат жалби в бъдеще.

    27. Това Споразумение ще бъде правно обвързващо. Изпълнението му ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, ръководен от президента Тръмп. За нарушения ще бъдат наложени санкции.

    28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, прекратяването на огъня ще влезе в сила незабавно, след като двете страни се оттеглят до договорените точки, за да започнат изпълнението на споразумението

    17:35 21.11.2025

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 2 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен Утре Пак не замина на терен за 00 крайна да я защитава !Оня Светльо Ултраса не се брои щото утеченпо трасето още в движение .Благодаря ви предварително добри хора за десетките +ове 👌!

    17:36 21.11.2025

  • 45 Ако

    9 1 Отговор
    Тази със специалните потребности първия дипломат кой е втория,сигурно Георг хеоргиев

    17:37 21.11.2025

  • 48 И що ще газят Европа

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Случва ли ти се поне един път да си зададеш въпрос или го караш само на глупава пропаганда?

    Коментиран от #65

    17:38 21.11.2025

  • 49 тома

    12 1 Отговор
    Сега ще започнат проверките кой какви пари е взел за войната като урсула кая макарона стамер мерц и т.н.

    17:38 21.11.2025

  • 51 Бензъл

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Мисленето не ти се отдава.Абсолютно

    17:39 21.11.2025

  • 52 Русия няма да приеме този План,

    11 2 Отговор
    Войната продължава.

    До Киев и Полтава.

    Коментиран от #61

    17:39 21.11.2025

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да де":

    Какво даДе бе подай ..3 ,нещо друго давал ли си ?

    17:40 21.11.2025

  • 55 Та колко метра останаха до Киев? М?

    1 9 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Овчи? Казах ти да ги премериш и докладваш!! Ммммм?

    Коментиран от #84, #85

    17:41 21.11.2025

  • 57 Червената шапчица

    6 2 Отговор
    - Каква е разликата между патка и гъска?
    - Разликата е, че не може да ти ударят една гъска!

    17:41 21.11.2025

  • 60 Ехааааааа

    13 3 Отговор
    Крадливите и войнолюбиви западняци , калас , урсулите , стармър , шперца , макарона .......не искали да влизат във капани за мишки .....то те са влезли още от 22 г . когато бяха причина за започване на войната в бандерия !!!!!! Ама нали са свикнали да се правят на шмекери и тарикати , гледат и да откраднат нещо което не е тяхно !!!!!!

    17:42 21.11.2025

  • 61 Е нали👇

    2 13 Отговор

    До коментар #52 от "Русия няма да приеме този План,":

    Киев за два дня и всьо? 🤣🤣🤣. Сега пък до Полтава за три дня?
    Откъде ви намират бе?

    17:43 21.11.2025

  • 62 Запада умре !!!!!!

    12 2 Отговор
    Да живее изтока !!!!!!

    17:43 21.11.2025

  • 63 СЛАВА РУСИЯ !

    13 3 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    Коментиран от #68

    17:45 21.11.2025

  • 64 Тунгус от Сибир

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Скоро гьотверен си пре нас и ще ти се радваме

    17:45 21.11.2025

  • 65 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #48 от "И що ще газят Европа":

    И как защо? Освен руснаците да имат желание да ни плащат дълговете,за друго не се сещам защо :))) друго ,освен дългове нема у Европа..

    17:45 21.11.2025

  • 66 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "МръсенКур":

    Не питай , защото нямаш капацитет да разбереш ! Може да ме жегне само истинска жена , а не някой като тебе който се прави на жена ! Лесно ли си намираш обувки с токчета 44 номер ?

    17:45 21.11.2025

  • 67 Мара Общата

    12 1 Отговор
    Тъп@т@ патица калас от някакво балтийско джудже държава се прави на важна, хахаха...

    17:47 21.11.2025

  • 69 Атина Палада

    6 2 Отговор
    За конфликта на Запада с Русия,Сидни Кабеса- старши съветник на банковата група на Ротшилд го каза още през месец март на 2022г на една среща в Париж,където събралите се бяха все пиленца ,които разбират от пари .
    "Смятате ли,че Путин ще спре?,зададе риторичен въпрос С.Кабеса и продължи
    Не, Путин няма да спре.Този път той ще отиде до край"!

    Коментиран от #72

    17:54 21.11.2025

  • 71 Благодаря

    0 0 Отговор
    На някоя, която обичам

    17:59 21.11.2025

  • 72 вАтенка

    10 1 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Ами да, знаят си ротшилдови фигурите.. Защото всичките държавни глави са кукли на конци на ротшилдовци.

    18:02 21.11.2025

  • 73 1233

    9 2 Отговор
    Горката колко е проззта

    18:04 21.11.2025

  • 74 Тази ненормалната пак е на линия

    12 1 Отговор
    Жалка и смешна крадла си

    18:07 21.11.2025

  • 75 000

    8 2 Отговор
    Няма да ги отложи, ще ги отмени! С ес е свършено!

    18:10 21.11.2025

  • 76 123456

    10 2 Отговор
    Тръмп накрая ще вземе една лопата и ще се развърти в Европарламента - то дебили , то чудо !

    18:14 21.11.2025

  • 78 вен серемос

    3 1 Отговор
    Всички предатели Урсули, Кайкаласи, Меркелици, Тромпета, Макарона, Шперца, и най-вече нашите пудели-Пуевски, Тиквата, гнома, Магарев, ,Киро -тъпото,Тошко-Герб, ДъПъСъ, СДС, ППДБ, ИТН-да вървят на ма-.;йн-.;ата си,по дяволите!!! Предателите няма да останат ненеказани:Няма ненаказано зло!!! За всичко ще платят Т.Дончев, Тиквата,гнома, Киро-тъпото, Тошко,Магарев Шаламанката-такова предателство има само в СОЩ/съединени овчарски щати/ ,при чиф-.;,ут-.;ите, в каторжническа ,фашистка, баптистка Канада,в ЕС,в НАТО/ОТАН,в Бандеровска Фашистка ОКРАИНА...ПОЗОР!!!

    20:45 21.11.2025

  • 79 Боко

    0 1 Отговор
    А аз се надявам първия, втория …дипломати на еС-еС да 🪦 и да им се 💩💩💩… на 🪦

    20:55 21.11.2025

  • 80 калина /алена

    4 1 Отговор
    Тромпета е същия мошеник ,като Урсулите, като Кайкаласите, като Тиквоти и Пуевски.Не виждате ли? Слеи ли сте? От сутрин до вечер метресата на Борисов Силвия Великова,и подмазвачките Ирина Недева, Снежана Иванова, Дияна Янкулова ни проглушават ушите да хвалят фашистка Бандеровска ОКРАИНА и фашистите окраинци,еле пък наркомана Зелената еуглена.Тромпета щял да наказва Империята, Православна РУСИЯ и Президента Вл. Вл. Путин!?!? Ако не беше жалко,можеше да се посмеем на Тромпета,на Макарона, на Урсула, на Каякаласите.То бива ,бива безочие и лъжи ,но и толкова не бива!!!

    20:55 21.11.2025

  • 81 То и теб

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "А пък":

    като ти гледам писанията много няма да изкараш 🪦👌

    21:01 21.11.2025

  • 82 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Също като теб, на всяка манджа мерудия.

    21:02 21.11.2025

  • 83 Копейките едва ли ще те чуят

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкиииии":

    Те са толкова заслепени от това да си взимат лептата от руските си господари и да пишат небивалици, че нищо на света не може да ги накара да прогледнат.Но какво би могъл да прогледне един слуга на кремъл......

    22:25 21.11.2025

  • 84 Колкото...

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Та колко метра останаха до Киев? М?":

    ...толкова. А това споразумение е кьорфишек...руснаците няма да спрат , тъй като Запорожска и Херсонска области са руски...вписани са в Конституцията на Руската Федерация така, че нанай...а Рижия и Зеления може да си подписват каквото си поискат...между другото , всяко следващо предложение ще е по - лошо...следващото най - вероятно ще включва Одеса и Николаев ...дерзайте умници.

    22:27 21.11.2025

  • 86 Пит

    1 1 Отговор
    Грешите ще ги отложи
    Колкото и да не ви се иска Г-7 ще стане скоро Г-8
    Европа е бита карта
    Днес на мода са
    САЩ , РУСИЯ и КИТАЙ

    23:09 21.11.2025

  • 88 Арника

    0 0 Отговор
    Браво,хвала на Франция. Руският Торбалан идва...Гражданите на Франция да се крият и да отвръщат очи.... Да не гледат към икономическата криза и фалита на държавата,че ще им хрумне да попитат защо царят е гол..,.

    00:28 22.11.2025

