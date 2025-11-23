Новини
Европейските военни инструктори - част от гаранциите за сигурност на Украйна?
Европейските военни инструктори - част от гаранциите за сигурност на Украйна?

Отбранителните усилия на ЕС са провокирани от нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. и исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп европейците да поемат повече отговорност за собствената си сигурност

Европейският съюз трябва да разположи военни инструктори в Украйна след края на войната там, за да подсили украинските сили като част от западните гаранции за сигурност. Това заяви пред "Ройтерс" висшият военен съветник на ЕС.

Генерал Шон Кланси - председател на военния комитет на ЕС, посочи, че Съединените щати ще останат важни за сигурността на Европа, въпреки че Съюзът се готви да бъде готов да се защити до 2030 г.

НАТО ще продължи да предоставя "твърда сила" за защита на Европа, но трансатлантическите отношения ще бъдат пребалансирани, като европейците станат по-самостоятелни, отбеляза Кланси, който е ирландец.

Наличието на инструктори от ЕС в Украйна след войната е "оптимално"

Отбранителните усилия на ЕС са провокирани от нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. и исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп европейците да поемат повече отговорност за собствената си сигурност.

Тъй като краят на войната в Украйна не се вижда, западните представители разработват следвоенни планове за укрепване на силите на Киев и възпиране на Русия от повторно нападение срещу съседката ѝ.

Кланси заяви, че би било "оптимално" да се премести част от Мисията на ЕС за военна помощ в подкрепа на Украйна в страната след войната. Мисията вече е обучила над 80 000 войници извън Украйна. Кланси изрази мнение, че силните украински сили ще служат като гаранция за сигурност както за Украйна, така и за Европа.

"Европа може да осигури високо ниво на обучение. Ще бъде ли част от него в Украйна? Мисля, че това е оптимално", коментира той.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас през септември заяви, че има широка подкрепа от страните членки за предприемане на подобна стъпка, но все още не е взето решение. Според дипломати вероятно това ще зависи от условията на евентуално прекратяване на огъня или мирно споразумение и ще се нуждае от подкрепата на всички 27 държави членки на ЕС.

Размерът на мисията ще зависи от изискванията

Кланси отбеляза, че размерът на евентуално присъствие на ЕС в Украйна ще зависи от това какво иска Киев и от вида на необходимото обучение.

"Това е нещо, което ние благоразумно разглеждаме съвместно с нашите колеги в Украйна. И техните нужди също се променят", посочи той.

Като председател на военния комитет на ЕС, Кланси служи като глас на военните началници на страните членки на блока в дискусиите относно политиката за отбрана и сигурност.

Това включва предоставяне на съвети за "Пътната карта за отбранителна готовност" на Европейската комисия, която има за цел да подготви Европа да "надеждно възпира противниците си и да реагира на всяка агресия" до 2030 г.

Кланси обаче подчерта, че отношенията в областта на сигурността между САЩ и Европа ще останат важни, не на последно място, защото европейците ще продължават да използват американски оръжейни системи дори докато се стремят да разширят собствената си отбранителна индустрия.

"За ракетите Patriot, за изтребители F-35 - цялото висококачествено оборудване, което вече сме осигурили в Съединените щати, има още десетилетия живот", посочи той.


  • 2 Билите знаят

    58 1 Отговор
    Палячовци, които не са виждали война от съвременен тип, инструктури. Какво ще инструктират, как да бягаш от дрон или как да се молиш в блиндажа да не ти метнат граната?

    10:03 23.11.2025

  • 3 Фен

    57 1 Отговор
    Европейските военни инструктори, както вече се видя, са доста безсмислени. Явно само в НПО дейността и медийната пропаганда ги бива.

    10:06 23.11.2025

  • 4 Какви инструктори?

    52 1 Отговор
    Това са си действащи воцници!
    За идиоти ли ни вземате?

    10:06 23.11.2025

  • 5 твърда мекота

    55 1 Отговор
    Ндаа , от горната статийка ни стана ясно , че меките китки от ЕС щели да предоставят ТВЪРДА сила за защита на Европа (ха ,ха , ха ,ха) !!! Твърда сила под формата на брадати военнослужещи с полички , за които изрядният маникюр е далеч по важен от всички военни доктрини на ЕС.

    10:06 23.11.2025

  • 6 Пенчо

    46 1 Отговор
    Ти не го пускаш под одъра, то ти се качва на главата! Няма оправия!

    10:07 23.11.2025

  • 7 Каунь

    53 1 Отговор
    Те бая инструктури дадаха фира вече.

    10:08 23.11.2025

  • 8 Ццц

    36 1 Отговор
    Е защо ЕС да харчи пари да разполага нови инструктори, а да връща намиращите се там? Успехът и на новите ще е същия като на старите.

    10:09 23.11.2025

  • 9 скоро

    35 1 Отговор
    Тя Европата както е тръгнала ,скоро ще трябва да се преименува от ЕС на ЕАХ (Европейски Арабски Халифат).

    10:09 23.11.2025

  • 10 сан санич..

    37 1 Отговор
    Точка 14 от мирното планче включва..в бандерско без никакви урсулски инструктори,и масква може да ги батише без да пита никой,защото заплашват нейната,,сигурност,,

    10:10 23.11.2025

  • 11 Верно ли

    30 1 Отговор
    "надеждно възпира противниците си и да реагира на всяка агресия" до 2030 г." Аха, освен, че 2030та ще осъмнем без нищо и щастливи, ще трябва и да възпираме въображаеми противници значи! Браво!

    10:10 23.11.2025

  • 12 койдазнай

    14 9 Отговор
    Те украинците ще са инструктори. Такъв боен опит, какъвто те имат, никой в света няма.

    10:11 23.11.2025

  • 13 тез отчаяни бръмбари явно

    29 1 Отговор
    не слушат кво им казва Путин
    че трябва да се намали военната мощ на урк

    и получават заплатки за глупости които няма да бъдат прокарани накрая

    10:11 23.11.2025

  • 14 а колко от тея са живи и налични в укр

    9 6 Отговор
    Мисията вече е обучила над 80 000 войници извън Украйна.

    10:14 23.11.2025

  • 15 Изпитвам съжаление към украинците

    30 2 Отговор
    Първо ги лъгаха с курабийки
    Сега ги лъжат с нови супер оръжия. А за близко бъдеще им обещават в западни инструктори.
    Наистина ли са толкова наивна че да продължава да вярват.

    10:16 23.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 1 Отговор
    Търсят се едни 48 ООО ООО ООО $$$❗❗❗

    10:20 23.11.2025

  • 17 ПУТИН ГАРАНТИРА

    23 1 Отговор
    Че ще бъдат денацифицирани барабар с бандерите! Справедливо и достойно денацифициране!

    10:20 23.11.2025

  • 18 Морски

    28 1 Отговор
    Кви инструктори ве мърша,100 пъти ти казаха че там натовци няма да има.А ако се осмелите да пратите ще бъдат избити,и после руснаците ще дойдат за вас

    10:25 23.11.2025

  • 20 Същия алгоритъм

    22 1 Отговор
    Абе не по врат ,а по шия. Те още не са започнали преговори , а залагат същия алгоритъм като досега, тоест пак да помпат Украйна за последващ Майдан след 10 или 20 години.

    10:38 23.11.2025

  • 21 Смяна на шеврон

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Авторът на канал "Военни сводки" забеляза, че западът може да наеме украинците на своя служба и така да заобиколи ограничението. Те и без това плащат заплатите им, така просто ще го узаконят.

    10:40 23.11.2025

  • 22 Ама те останаха

    15 2 Отговор
    ли европейски военни инструктори, или ще ги заменят с инструктори от ЧАД, Гана, Еритрея и т.н.?

    10:58 23.11.2025

  • 23 Хаха коментар

    9 1 Отговор
    Само ако са минали на обучение в Коиловци!

    11:05 23.11.2025

  • 24 Механик

    9 1 Отговор
    Изпратиха ме командировка да обучавам казакстански работници, но те не дойдоха и аз трябваше да свърша работата.

    11:08 23.11.2025

  • 25 Най-добри

    12 1 Отговор
    Ще има руски инструктури, когато се присъединят към руската федерация

    11:10 23.11.2025

  • 26 Феникс

    14 1 Отговор
    Каква сладка формулировка, ще дислоцират има няма 20 000 военни инструктори, всичките ще са инструктори, готвачи и кетъринг персонал! :)

    11:12 23.11.2025

  • 27 Гориил

    12 1 Отговор
    Дори ако Москва се съгласи с разполагането на американски военни инструктори, броят им ще бъде строго ограничен. Малко вероятно е Кремъл да позволи вашите инструктори да бъдат разположени на украинска територия. Изглеждате напълно откъснати от реалността, опиянени от долнопробна пропаганда, пленени от илюзии и напълно дезориентирани.

    11:20 23.11.2025

  • 28 Перо

    12 1 Отговор
    ЕС няма никакво отношение към тристранните преговори и стават законно пушечно месо! Урсула ще фалира тоя ЕС!

    11:23 23.11.2025

  • 29 ежко

    9 1 Отговор
    Плямпалата от ЕС не разбраха ли,че Украйна няма да има армия повече от да кажаем 50 000 човека след подписване на мирен договор?Какви инструктори,какви 5 лева!Ще седи мирно и ще си трае като Австрия!Ще бъде буферна зона!Това е то!А можеше така да стане преди да си докарат страната до национална катастрофа!САЩ си свършиха работата -пробутаха си енергоресурсите на ЕС -скъпичко излиза,ама няма как, демокрацията го изисква, Праснаха ви мита, ще ви продават оръжие -бизнеса върви с пълна сила!Украйна ще си даде полезните изкопаеми, земята на американски компании,а ЕС какво ще получи?А....сметката ще получи!Евала!Изобщо такава каша е в главите на Урсулите,че повече няма на къде!Де Гол сигурно се върти в гроба!

    11:42 23.11.2025

  • 30 А50

    10 1 Отговор
    Мирът няма да е такъв какъвто им се иска на запада.

    11:45 23.11.2025

  • 31 уахахаха

    9 1 Отговор
    Вместо това да бяха поискали украински военни инструктори за армиите в Европа!

    11:49 23.11.2025

  • 32 нннн

    14 1 Отговор
    ,,Инструкторите" с оръжията си ли ще отидат в Украйна?
    Ами, ако и Русия покани няколко милиона китайски и сев. корейски ,,инструктори"?

    11:53 23.11.2025

  • 34 БАНко

    8 1 Отговор
    СКАПАНАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА ВЪВ ФАШИСТКА ЕВРОПА СА ОБЕЗУМЯЛИ ---- ТЯХНАТА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ В БИВШАТА У-КРАЙНА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКРАТИ !!!

    11:55 23.11.2025

  • 35 Чърчил

    7 1 Отговор
    През 2030г. председател на военния комитет на ЕС , вместо генерал Шон Кланси , ще бъде вече генерал Мохамед !

    12:06 23.11.2025

  • 36 Дзън-дзън

    6 1 Отговор
    Русия е изразила съгласието си за разполагането на военни инструктори на ЕС в Украйна срещу разполагането на нейни инструктори в Австрия. В момента чакат дали миролюбците в Европа ще се съгласят на размяната.

    12:08 23.11.2025

  • 37 Въпрос

    3 1 Отговор
    И кво ще ми инструктират?!?

    12:15 23.11.2025

  • 38 Дориана

    9 1 Отговор
    Голям мерак имат Европейските лидери да запалят нова Трета световна война. Точно за това те искат да разположат европейски войски за да могат във всеки един момент да направят провокация за да започне войната. Много са " умни".

    12:19 23.11.2025

  • 39 руски лов

    4 1 Отговор
    Яяяя нов дивеч..Супер!

    12:30 23.11.2025

  • 40 Зелена еуглена

    2 1 Отговор
    В ислямска държава също имаше "европейски военни инструктори", както и снаряди made in BG.

    12:32 23.11.2025

  • 41 И като имаше

    5 1 Отговор
    инструктори и до сега,нещо да помогнаха на укра?! Само увеличиха гробищните паркове,а и доста от тях си отидоха в завити със знамена кофчези!

    12:33 23.11.2025

  • 42 Глупостите

    1 1 Отговор
    На изпадналите германци

    13:16 23.11.2025

  • 43 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    разбирай наемник думата инструктур е шменти капели.Ша почнат едни провокации кат юни 41.

    13:21 23.11.2025

  • 44 Мечтайте

    0 0 Отговор
    Едва ли ще има Косово 2

    16:58 23.11.2025