Европейските военни инструктори - част от гаранциите за сигурност на Украйна?

Европейският съюз трябва да разположи военни инструктори в Украйна след края на войната там, за да подсили украинските сили като част от западните гаранции за сигурност. Това заяви пред "Ройтерс" висшият военен съветник на ЕС.
Генерал Шон Кланси - председател на военния комитет на ЕС, посочи, че Съединените щати ще останат важни за сигурността на Европа, въпреки че Съюзът се готви да бъде готов да се защити до 2030 г.
НАТО ще продължи да предоставя "твърда сила" за защита на Европа, но трансатлантическите отношения ще бъдат пребалансирани, като европейците станат по-самостоятелни, отбеляза Кланси, който е ирландец.
Наличието на инструктори от ЕС в Украйна след войната е "оптимално"
Отбранителните усилия на ЕС са провокирани от нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. и исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп европейците да поемат повече отговорност за собствената си сигурност.
Тъй като краят на войната в Украйна не се вижда, западните представители разработват следвоенни планове за укрепване на силите на Киев и възпиране на Русия от повторно нападение срещу съседката ѝ.
Кланси заяви, че би било "оптимално" да се премести част от Мисията на ЕС за военна помощ в подкрепа на Украйна в страната след войната. Мисията вече е обучила над 80 000 войници извън Украйна. Кланси изрази мнение, че силните украински сили ще служат като гаранция за сигурност както за Украйна, така и за Европа.
"Европа може да осигури високо ниво на обучение. Ще бъде ли част от него в Украйна? Мисля, че това е оптимално", коментира той.
Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас през септември заяви, че има широка подкрепа от страните членки за предприемане на подобна стъпка, но все още не е взето решение. Според дипломати вероятно това ще зависи от условията на евентуално прекратяване на огъня или мирно споразумение и ще се нуждае от подкрепата на всички 27 държави членки на ЕС.
Размерът на мисията ще зависи от изискванията
Кланси отбеляза, че размерът на евентуално присъствие на ЕС в Украйна ще зависи от това какво иска Киев и от вида на необходимото обучение.
"Това е нещо, което ние благоразумно разглеждаме съвместно с нашите колеги в Украйна. И техните нужди също се променят", посочи той.
Като председател на военния комитет на ЕС, Кланси служи като глас на военните началници на страните членки на блока в дискусиите относно политиката за отбрана и сигурност.
Това включва предоставяне на съвети за "Пътната карта за отбранителна готовност" на Европейската комисия, която има за цел да подготви Европа да "надеждно възпира противниците си и да реагира на всяка агресия" до 2030 г.
Кланси обаче подчерта, че отношенията в областта на сигурността между САЩ и Европа ще останат важни, не на последно място, защото европейците ще продължават да използват американски оръжейни системи дори докато се стремят да разширят собствената си отбранителна индустрия.
"За ракетите Patriot, за изтребители F-35 - цялото висококачествено оборудване, което вече сме осигурили в Съединените щати, има още десетилетия живот", посочи той.
