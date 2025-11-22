Каква е новата тактика, с която руснаците напредват в Покровск?

Русия масово прилага нов тактически прийом за пробив на украинската отбрана в населени места — т.нар. инфилтрация: скрито влизане на малки штурмови групи в тила на напредналите украински части, закрепване в градската застроена среда и последващи действия за разстройство на командването, снабдяването и системите за поддръжка на украинските сили.
Анализът на бойните действия през последните месеци показва, че този метод се използва в Покровск, Купянск и в други направления и носи и изненади, и рискове както за атакуващите, така и за отбраняващите се, пише в анализ на Би Би Си.
През август руските части внезапно направиха дълбок двоен пробив северно от Покровск към Доброполие, вклинявайки се в украинските позиции с по над 10 километра. През октомври пък стана ясно, че е имало проникване на пехотни подразделения в големи квартали на самия Покровск — редица украински позиции фактически останаха отрязани и заплашени от тила. Подобни действия се виждат и в Купянск, където щурмови групи незабелязано проникнаха до централните райони и затегнаха боевете там.
Класическите масови щурмове - с опити за обсада и открити, кървави атаки — доведоха до тежки загуби и за двете страни при Бахмут и Авдеевка.
Паралелно с това разпространението на тактически бойни и разузнавателни дронове създаде по фронта "кил-зони", където всеки опит за придвижване се засича и унищожава. Това промени полето: бронетехника и поддържащи огневи средства трябва да стоят по-назад, а пехотата често понася тежки загуби още при излизане за атака. Под натиска на върховното ръководство руското командване започна активно да търси алтернативи — и стигна до инфилтрацията.
Как работи инфилтрацията?
Тактиката е комплексна и според украинския военен експерт Константин Машовец може да се разложи на три основни етапа:
Подготовителен етап — разузнаване (радиотехническо, космическо, дроново) за откриване на уязвими участъци и идентифициране на оператори на дронове, пътища за снабдяване и пунктове за ротация. Интензивна артилерийска и въздушна дейност, радиоелектронна борба (РЕБ), диверсии, за да се създаде пробив в украинската защита.
Практически етап — скрито, синхронно въвеждане на множество малки штурмови групи (често придвижвани с леки МПС: мотоциклети, квадроцикли, бъгита, а понякога и с леки средства като скутери), маскиране като цивилни и използване на нощни придвижвания. Целта е да се дезорганизира отбраната чрез атаки на пунктовете за управление, операторите на дронове и логистичните вериги. Проникналите групи оборудват скрити позиции и получават подсилване (често доставяно чрез дронове).
Етап на закрепване и развитие — когато дезорганизацията е достатъчна, основните руски сили се опитват да се свържат с пробилите групи и да използват отвора за по-нататъшно настъпление.
В градска среда инфилтрацията има конкретни предимства: множество укрития, възможност за движение близо до цивилни сгради и висок потенциал за фрагментация на отбраната. Но методът изисква прецизна подготовка и координация; успехът не е гарантиран. Примери за провали има — части на руските десантни войски в Часов Яр не успяха да влязат дълбоко и понасят тежки загуби, а на Доброполското направление пробивът скоро бе затворен от украински резерви и плацдармът изчезна.
Какво означава това за Украйна?
Инфилтрацията разкри няколко ключови уязвимости в украинската отбрана: недостиг на личен състав по някои участъци, оголени участъци в тактическите редове, проблеми с ротациите и снабдяването, както и риск за операционните групи на дронове. Ефективен отговор изисква съчетание от мерки: усилване и по-честа ротация на челните звена, защита на операторите на дронове (физически и чрез РЕБ), задържане на контрол над ключови логистични възли, разузнавателни противодействия и по-активни патрулни и контраинфилтрационни операции.
Ограниченията на тази тактика
Експертите подчертават, че инфилтрацията е по-ефективна именно в плътна градска среда; в открити пространства нейният успех е съмнителен. Техника като дроновете на оптични влакна, РЕБ и адекватна артилерийска подкрепа остават ключови за отблъскване на опити за проникване. Освен това методът е изисква много ресурси и е временно решение — при липса на последващи масови подкрепления пробивите може да бъдат ликвидирани.
Новата руска практика показва адаптация на тактическо ниво: от груба сила към по-сложни, координирани операции с цел да се избегнат огромните загуби при открити щурмове. Тя дава възможности за бързи придобивки в градове като Покровск и Купянск, но не е панацея. Дългосрочният ефект зависи от способността на двете страни да адаптират своите разузнавателни, логистични и други контрамерки, както и от наличието на резерви, които да решат дали временният успех ще се превърне в стратегическа промяна.
1 Бой, бой, бой и
19:02 22.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #20
19:02 22.11.2025
4 име
Тръмп не отправя искания и ултиматуми към Путин, а към зеленото наркоман. Срока е четвъртък, 27.11.2025г.
19:08 22.11.2025
5 4453 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК
АааааааХахахаха
А от СИРИЯ ги наритаха за 3 ДНЯ!
АааааааХахахаха
И тва...22 Монголо-мюсюлмански РЕПУБЛИКИ+ РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким
АааааааХахахаха
Коментиран от #39, #47
19:10 22.11.2025
6 Тунтун
19:14 22.11.2025
9 име
19:14 22.11.2025
13 да питам
19:17 22.11.2025
14 Настроение весело
19:17 22.11.2025
15 Последния софиянец
След Нова година ще има НОВ военен министър! Герасимав отива при.... КГБ ГИРКИН, Шай гу, Арма ГЕДОН и...те така
19:17 22.11.2025
17 Брачет,
До коментар #12 от "име":До колко часа ти е смяната?
19:18 22.11.2025
18 Брачед,
До коментар #10 от "Русия попиля НАТО":И "Отечественная" не продължи толко , бе ...🤭😁
19:19 22.11.2025
20 Видьо Видев
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Приключи всенародният спор дали 9-ти септември или 3-ти март.
да бъде националният празник на България.
Националният ни празник ще бъде
Денят на Вознесение Господне Ту Ту Борисово!
Закопавал три мандата България на дъното на ЕС!
Денят на всенароден траур вече се знае-
13-ти юни.
19:19 22.11.2025
21 1111
Коментиран от #23
19:20 22.11.2025
25 Видьо Видев
До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":И така ще бъде, докато изборите са по руски, а не както са в ЕС!
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
Коментиран от #26
19:27 22.11.2025
26 Йордан
До коментар #25 от "Видьо Видев":Ти вероятно си от Хасково. Там са известни и най-употребявани имена като Видьо и Димо.
19:32 22.11.2025
27 Ало, писачите
19:33 22.11.2025
28 Варненец
19:35 22.11.2025
29 Хахахаха
До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":За 1400 дни съветската армия е стигнала до Берлин, а рашистката от Донецк до Покровск. И вижте едно нещо, много важно, 4 години рашистите се трепят за една нищожна територия в сравнение с руската територия. Тази територия, която са окупирали е колкото безлюдна територия между два града в Сибир! НИЩОЖНА! 4 години война! И на всичкото отгоре, всяка вечер удари по руска територия! Копейки, по-сигурна ли е станала сега рашата, след 4 години война?
Коментиран от #55, #60
19:47 22.11.2025
30 Хахахаха
19:50 22.11.2025
31 В В.П.
19:52 22.11.2025
32 В В.П.
19:54 22.11.2025
33 В В.П.
19:55 22.11.2025
35 В В.П.
20:01 22.11.2025
36 Евгениев
20:19 22.11.2025
38 Фют
20:38 22.11.2025
41 Две седмици забавяне
21:02 22.11.2025
42 Плевнелиев
До коментар #22 от "Така е, Педикюр":Железни сме ,но и метала се огъва . Вчера го каза дрогито . Според мен трябва да продължат в същия дух. Нали избиват 1000-1500 руси на ден? Просто продължавайте така! Въпрос : Одеса стратегически важен ли е???
Коментиран от #48
21:13 22.11.2025
43 Артилерист
21:44 22.11.2025
44 Голяма работа, че руснаците са превзели
22:03 22.11.2025
45 Той и бездруго Покровск нямаше
До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":каквото и да е било и изобщо някакво стратегическо значение.
22:04 22.11.2025
47 Саде да попитам!
До коментар #5 от "4453 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК":А кво стана с Украинският БлицКриг в Курск...?!
Май от цялата патардия,получихте само... първите три букви...😂🤣😝😂🤣!
23:01 22.11.2025
48 Вчера Зеленски изрече лапсус!
До коментар #42 от "Плевнелиев":,,Железни сме ,но и най-твърдият метал се огъва!"...!
Напротив!
На практика- най-твърдият метал изобщо не се огъва,а направо... се троши...!
Коментиран от #52
23:09 22.11.2025
49 шнжнжх
23:10 22.11.2025
50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Браво, иди да покажеш на учителката си по български език...
23:10 22.11.2025
51 Име
23:11 22.11.2025
52 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #48 от "Вчера Зеленски изрече лапсус!":Който е учил металознание,знае че твърдите метали имат повърхностна износоустойчивост ,но подложени на огъване се чупят...!
Например сабя,или меч изработени от закалена и твърда стомана при огъване се чупят...!
Но Зеленски не е учил металознание?!
Той е учил как да разсмива хората на цирковата арена...
Така,че лапсуса му е простен...
23:21 22.11.2025
53 Като
Коментиран от #54
23:26 22.11.2025
56 Хохо Бохо
00:39 23.11.2025
57 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":Хайде мойто, време е да излезеш от пропагандата дет те филмира. Време е за кафенце и леден душ. Утре ще се окаже, че 2 милиона леш е от бандеросвините
00:41 23.11.2025
58 Ъъъъъъъъъъ
03:05 23.11.2025
59 Това е руска пропаганда,
03:50 23.11.2025
60 Те и бездруго нямат никакво
До коментар #29 от "Хахахаха":стратегическо значение, знаем, знаем....
03:53 23.11.2025
62 Успех, Братушки !
03:55 23.11.2025
63 Видиш ли ВВС или Дойче Зеле...
06:30 23.11.2025
64 Kaлпазанин
07:46 23.11.2025
