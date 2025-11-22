Каква е новата тактика, с която руснаците напредват в Покровск?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия масово прилага нов тактически прийом за пробив на украинската отбрана в населени места — т.нар. инфилтрация: скрито влизане на малки штурмови групи в тила на напредналите украински части, закрепване в градската застроена среда и последващи действия за разстройство на командването, снабдяването и системите за поддръжка на украинските сили.

Анализът на бойните действия през последните месеци показва, че този метод се използва в Покровск, Купянск и в други направления и носи и изненади, и рискове както за атакуващите, така и за отбраняващите се, пише в анализ на Би Би Си.

През август руските части внезапно направиха дълбок двоен пробив северно от Покровск към Доброполие, вклинявайки се в украинските позиции с по над 10 километра. През октомври пък стана ясно, че е имало проникване на пехотни подразделения в големи квартали на самия Покровск — редица украински позиции фактически останаха отрязани и заплашени от тила. Подобни действия се виждат и в Купянск, където щурмови групи незабелязано проникнаха до централните райони и затегнаха боевете там.

Класическите масови щурмове - с опити за обсада и открити, кървави атаки — доведоха до тежки загуби и за двете страни при Бахмут и Авдеевка.

Паралелно с това разпространението на тактически бойни и разузнавателни дронове създаде по фронта "кил-зони", където всеки опит за придвижване се засича и унищожава. Това промени полето: бронетехника и поддържащи огневи средства трябва да стоят по-назад, а пехотата често понася тежки загуби още при излизане за атака. Под натиска на върховното ръководство руското командване започна активно да търси алтернативи — и стигна до инфилтрацията.

Как работи инфилтрацията?

Тактиката е комплексна и според украинския военен експерт Константин Машовец може да се разложи на три основни етапа:

Подготовителен етап — разузнаване (радиотехническо, космическо, дроново) за откриване на уязвими участъци и идентифициране на оператори на дронове, пътища за снабдяване и пунктове за ротация. Интензивна артилерийска и въздушна дейност, радиоелектронна борба (РЕБ), диверсии, за да се създаде пробив в украинската защита.

Практически етап — скрито, синхронно въвеждане на множество малки штурмови групи (често придвижвани с леки МПС: мотоциклети, квадроцикли, бъгита, а понякога и с леки средства като скутери), маскиране като цивилни и използване на нощни придвижвания. Целта е да се дезорганизира отбраната чрез атаки на пунктовете за управление, операторите на дронове и логистичните вериги. Проникналите групи оборудват скрити позиции и получават подсилване (често доставяно чрез дронове).

Етап на закрепване и развитие — когато дезорганизацията е достатъчна, основните руски сили се опитват да се свържат с пробилите групи и да използват отвора за по-нататъшно настъпление.

В градска среда инфилтрацията има конкретни предимства: множество укрития, възможност за движение близо до цивилни сгради и висок потенциал за фрагментация на отбраната. Но методът изисква прецизна подготовка и координация; успехът не е гарантиран. Примери за провали има — части на руските десантни войски в Часов Яр не успяха да влязат дълбоко и понасят тежки загуби, а на Доброполското направление пробивът скоро бе затворен от украински резерви и плацдармът изчезна.

Какво означава това за Украйна?

Инфилтрацията разкри няколко ключови уязвимости в украинската отбрана: недостиг на личен състав по някои участъци, оголени участъци в тактическите редове, проблеми с ротациите и снабдяването, както и риск за операционните групи на дронове. Ефективен отговор изисква съчетание от мерки: усилване и по-честа ротация на челните звена, защита на операторите на дронове (физически и чрез РЕБ), задържане на контрол над ключови логистични възли, разузнавателни противодействия и по-активни патрулни и контраинфилтрационни операции.

Ограниченията на тази тактика

Експертите подчертават, че инфилтрацията е по-ефективна именно в плътна градска среда; в открити пространства нейният успех е съмнителен. Техника като дроновете на оптични влакна, РЕБ и адекватна артилерийска подкрепа остават ключови за отблъскване на опити за проникване. Освен това методът е изисква много ресурси и е временно решение — при липса на последващи масови подкрепления пробивите може да бъдат ликвидирани.

Новата руска практика показва адаптация на тактическо ниво: от груба сила към по-сложни, координирани операции с цел да се избегнат огромните загуби при открити щурмове. Тя дава възможности за бързи придобивки в градове като Покровск и Купянск, но не е панацея. Дългосрочният ефект зависи от способността на двете страни да адаптират своите разузнавателни, логистични и други контрамерки, както и от наличието на резерви, които да решат дали временният успех ще се превърне в стратегическа промяна.