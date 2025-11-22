Новини
Мнения »
Каква е новата тактика, с която руснаците напредват в Покровск?
  Тема: Украйна

Каква е новата тактика, с която руснаците напредват в Покровск?

22 Ноември, 2025 19:00 3 669 66

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • донбас-
  • донецка област-
  • олександър сирски

Класическите масови щурмове - с опити за обсада и открити, кървави атаки — доведоха до тежки загуби и за двете страни при Бахмут и Авдеевка

Каква е новата тактика, с която руснаците напредват в Покровск? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия масово прилага нов тактически прийом за пробив на украинската отбрана в населени места — т.нар. инфилтрация: скрито влизане на малки штурмови групи в тила на напредналите украински части, закрепване в градската застроена среда и последващи действия за разстройство на командването, снабдяването и системите за поддръжка на украинските сили.

Анализът на бойните действия през последните месеци показва, че този метод се използва в Покровск, Купянск и в други направления и носи и изненади, и рискове както за атакуващите, така и за отбраняващите се, пише в анализ на Би Би Си.

През август руските части внезапно направиха дълбок двоен пробив северно от Покровск към Доброполие, вклинявайки се в украинските позиции с по над 10 километра. През октомври пък стана ясно, че е имало проникване на пехотни подразделения в големи квартали на самия Покровск — редица украински позиции фактически останаха отрязани и заплашени от тила. Подобни действия се виждат и в Купянск, където щурмови групи незабелязано проникнаха до централните райони и затегнаха боевете там.

Класическите масови щурмове - с опити за обсада и открити, кървави атаки — доведоха до тежки загуби и за двете страни при Бахмут и Авдеевка.

Паралелно с това разпространението на тактически бойни и разузнавателни дронове създаде по фронта "кил-зони", където всеки опит за придвижване се засича и унищожава. Това промени полето: бронетехника и поддържащи огневи средства трябва да стоят по-назад, а пехотата често понася тежки загуби още при излизане за атака. Под натиска на върховното ръководство руското командване започна активно да търси алтернативи — и стигна до инфилтрацията.

Как работи инфилтрацията?

Тактиката е комплексна и според украинския военен експерт Константин Машовец може да се разложи на три основни етапа:

Подготовителен етап — разузнаване (радиотехническо, космическо, дроново) за откриване на уязвими участъци и идентифициране на оператори на дронове, пътища за снабдяване и пунктове за ротация. Интензивна артилерийска и въздушна дейност, радиоелектронна борба (РЕБ), диверсии, за да се създаде пробив в украинската защита.

Практически етап — скрито, синхронно въвеждане на множество малки штурмови групи (често придвижвани с леки МПС: мотоциклети, квадроцикли, бъгита, а понякога и с леки средства като скутери), маскиране като цивилни и използване на нощни придвижвания. Целта е да се дезорганизира отбраната чрез атаки на пунктовете за управление, операторите на дронове и логистичните вериги. Проникналите групи оборудват скрити позиции и получават подсилване (често доставяно чрез дронове).

Етап на закрепване и развитие — когато дезорганизацията е достатъчна, основните руски сили се опитват да се свържат с пробилите групи и да използват отвора за по-нататъшно настъпление.

В градска среда инфилтрацията има конкретни предимства: множество укрития, възможност за движение близо до цивилни сгради и висок потенциал за фрагментация на отбраната. Но методът изисква прецизна подготовка и координация; успехът не е гарантиран. Примери за провали има — части на руските десантни войски в Часов Яр не успяха да влязат дълбоко и понасят тежки загуби, а на Доброполското направление пробивът скоро бе затворен от украински резерви и плацдармът изчезна.

Какво означава това за Украйна?

Инфилтрацията разкри няколко ключови уязвимости в украинската отбрана: недостиг на личен състав по някои участъци, оголени участъци в тактическите редове, проблеми с ротациите и снабдяването, както и риск за операционните групи на дронове. Ефективен отговор изисква съчетание от мерки: усилване и по-честа ротация на челните звена, защита на операторите на дронове (физически и чрез РЕБ), задържане на контрол над ключови логистични възли, разузнавателни противодействия и по-активни патрулни и контраинфилтрационни операции.

Ограниченията на тази тактика

Експертите подчертават, че инфилтрацията е по-ефективна именно в плътна градска среда; в открити пространства нейният успех е съмнителен. Техника като дроновете на оптични влакна, РЕБ и адекватна артилерийска подкрепа остават ключови за отблъскване на опити за проникване. Освен това методът е изисква много ресурси и е временно решение — при липса на последващи масови подкрепления пробивите може да бъдат ликвидирани.

Новата руска практика показва адаптация на тактическо ниво: от груба сила към по-сложни, координирани операции с цел да се избегнат огромните загуби при открити щурмове. Тя дава възможности за бързи придобивки в градове като Покровск и Купянск, но не е панацея. Дългосрочният ефект зависи от способността на двете страни да адаптират своите разузнавателни, логистични и други контрамерки, както и от наличието на резерви, които да решат дали временният успех ще се превърне в стратегическа промяна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бой, бой, бой и

    47 9 Отговор
    отново бой...

    19:02 22.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    58 15 Отговор
    Бандеровците са обкръжени и свършват мунициите

    Коментиран от #20

    19:02 22.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    62 13 Отговор
    Киевската хунта има избор между капитулация и унищожение. Предложението е най-доброто, което могат да получат, освен ако не искат да се докарат до безусловна капитулация.
    Тръмп не отправя искания и ултиматуми към Путин, а към зеленото наркоман. Срока е четвъртък, 27.11.2025г.

    19:08 22.11.2025

  • 5 4453 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК

    14 45 Отговор
    Тия пи -- ДОРИ от монголь могучая с КОЙ ВОЮВАТ БЕ ДЕЕА?!?
    АааааааХахахаха
    А от СИРИЯ ги наритаха за 3 ДНЯ!
    АааааааХахахаха
    И тва...22 Монголо-мюсюлмански РЕПУБЛИКИ+ РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #39, #47

    19:10 22.11.2025

  • 6 Тунтун

    46 5 Отговор
    "штурмови"?! Вие сериозни ли сте?!

    19:14 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    50 12 Отговор
    Каквито и локуми да разтягате, укрите не стават за нищо. Преди няма и 10 дни руснаците изминаха необезпокоявано десетина километра и влезнаха във Великомихайловка използвайки неколкодневните мъгли над региона. Благодарение на заспалите бандери. От бандерата става само страхливец, криещ се в землянката с джойстик в ръка. Условията на фронта са едни и същи и за двете страни, но факта че бандерите един квадратен метър не са отвоювали, говори достатъчно за тях.

    19:14 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да питам

    12 28 Отговор
    Абе , нали го превзеха ... Неколко пъти .. 🤭😁

    19:17 22.11.2025

  • 14 Настроение весело

    5 8 Отговор
    Като мрат.

    19:17 22.11.2025

  • 15 Последния софиянец

    11 28 Отговор
    Путин беше дал последен Шанс и срок на Герасимова ( 15 ноември) за Покровск!
    След Нова година ще има НОВ военен министър! Герасимав отива при.... КГБ ГИРКИН, Шай гу, Арма ГЕДОН и...те така

    19:17 22.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Брачет,

    8 11 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    До колко часа ти е смяната?

    19:18 22.11.2025

  • 18 Брачед,

    9 18 Отговор

    До коментар #10 от "Русия попиля НАТО":

    И "Отечественная" не продължи толко , бе ...🤭😁

    19:19 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Видьо Видев

    24 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Приключи всенародният спор дали 9-ти септември или 3-ти март.
    да бъде националният празник на България.
    Националният ни празник ще бъде
    Денят на Вознесение Господне Ту Ту Борисово!
    Закопавал три мандата България на дъното на ЕС!

    Денят на всенароден траур вече се знае-
    13-ти юни.

    19:19 22.11.2025

  • 21 1111

    35 13 Отговор
    Ей сега гледам картата - Покровск е изцяло руски, така че - кви тактики, кви пет лева?

    Коментиран от #23

    19:20 22.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Видьо Видев

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":

    И така ще бъде, докато изборите са по руски, а не както са в ЕС!
    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    Коментиран от #26

    19:27 22.11.2025

  • 26 Йордан

    11 5 Отговор

    До коментар #25 от "Видьо Видев":

    Ти вероятно си от Хасково. Там са известни и най-употребявани имена като Видьо и Димо.

    19:32 22.11.2025

  • 27 Ало, писачите

    27 0 Отговор
    какво е “штурм”?

    19:33 22.11.2025

  • 28 Варненец

    16 17 Отговор
    Нескопосно преведена пропаганда от Риа новости. Откога на български е ШТурмови групи?? Още не е ясно дали Покровск е превзет, това си е Рашка пропаганда. Пък колко да е нова тази тактика, има я още от троянския кон.

    19:35 22.11.2025

  • 29 Хахахаха

    11 30 Отговор

    До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":

    За 1400 дни съветската армия е стигнала до Берлин, а рашистката от Донецк до Покровск. И вижте едно нещо, много важно, 4 години рашистите се трепят за една нищожна територия в сравнение с руската територия. Тази територия, която са окупирали е колкото безлюдна територия между два града в Сибир! НИЩОЖНА! 4 години война! И на всичкото отгоре, всяка вечер удари по руска територия! Копейки, по-сигурна ли е станала сега рашата, след 4 години война?

    Коментиран от #55, #60

    19:47 22.11.2025

  • 30 Хахахаха

    9 24 Отговор
    Все пак копейки да ви кажа, че ВСУ успя да отблъсне от Киев до Донбас, а рашистите за 4 години се борят за Покровск който е до Донецк все пак.

    19:50 22.11.2025

  • 31 В В.П.

    12 6 Отговор
    Окропитеците все още се питат у чудят .Ама защо не ни трепят с ядрото..??Какво става тука .??

    19:52 22.11.2025

  • 32 В В.П.

    13 5 Отговор
    Колкото да трепеш хохлю,все си остава НЕ добре набит..Такава е натурата му..

    19:54 22.11.2025

  • 33 В В.П.

    12 6 Отговор
    Да идат още 50000 окрошушлеци в Красноармейск.Там ще изгният.

    19:55 22.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 В В.П.

    13 8 Отговор
    Тука има едни шушлеци дето все сравняват СВО ,със ВСВ .. АХАХА

    20:01 22.11.2025

  • 36 Евгениев

    16 1 Отговор
    Ама защо така журналистите не знаете български език. Пише се щурм, а не штурм. Ама доста пропуски в образованието.

    20:19 22.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фют

    17 7 Отговор
    Напредват ??? То няма жив Украйниец там от 10 дена .Да ви дам линкове от Reddit ?

    20:38 22.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Две седмици забавяне

    12 3 Отговор
    "Напредват", те го превзеха и вече го възстановяват, тук още влакове взривяват! Тактиката е тази, но вече в Константиновка и Лиман.

    21:02 22.11.2025

  • 42 Плевнелиев

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Така е, Педикюр":

    Железни сме ,но и метала се огъва . Вчера го каза дрогито . Според мен трябва да продължат в същия дух. Нали избиват 1000-1500 руси на ден? Просто продължавайте така! Въпрос : Одеса стратегически важен ли е???

    Коментиран от #48

    21:13 22.11.2025

  • 43 Артилерист

    10 4 Отговор
    Материалът тактически е сравнително добър, но с примерите не изневерява на укропропагандата. Покровск е превзет, а пробивът на Гуляйполе е затвърден и разширен. Масираните щурмове са отживелица, дори вкаменелост от Втората световна война бих казал, но в нашата Военна академия пехотинците отстояваха преподаването им, вкл и през 2002година, когото ме уволниха/реформираха. Боят в населени места има своите особености и там по принцип масираните щурмове са изключени и сега действията на щурмовите групи ги наричат инфилтриране...

    21:44 22.11.2025

  • 44 Голяма работа, че руснаците са превзели

    11 5 Отговор
    Покровск, защото той и бездруго нямаше никакво стратегическо значение, също и Купянск и Северск, а в бъдеще съм уверен още от сега, че те Славянск и Краматорск няма да имат никакво стратегическо значение и те.

    22:03 22.11.2025

  • 45 Той и бездруго Покровск нямаше

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":

    каквото и да е било и изобщо някакво стратегическо значение.

    22:04 22.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Саде да попитам!

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "4453 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК":

    А кво стана с Украинският БлицКриг в Курск...?!
    Май от цялата патардия,получихте само... първите три букви...😂🤣😝😂🤣!

    23:01 22.11.2025

  • 48 Вчера Зеленски изрече лапсус!

    12 5 Отговор

    До коментар #42 от "Плевнелиев":

    ,,Железни сме ,но и най-твърдият метал се огъва!"...!
    Напротив!
    На практика- най-твърдият метал изобщо не се огъва,а направо... се троши...!

    Коментиран от #52

    23:09 22.11.2025

  • 49 шнжнжх

    7 4 Отговор
    Укрите имат време до четвъртък за да решат дали още 1млн .млади момчета ще бъдат избити заради кражбите на зеления и хунтата му.Без американската подкрепа от космоса укрите стават пушечно месо и ще воюват като през втората световна, незнаен какво става на 50 м. от теб.

    23:10 22.11.2025

  • 50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 2 Отговор
    "штурмови"???
    Браво, иди да покажеш на учителката си по български език...

    23:10 22.11.2025

  • 51 Име

    6 2 Отговор
    Приятни сънища!

    23:11 22.11.2025

  • 52 ТОЧНО ТАКА...!

    8 3 Отговор

    До коментар #48 от "Вчера Зеленски изрече лапсус!":

    Който е учил металознание,знае че твърдите метали имат повърхностна износоустойчивост ,но подложени на огъване се чупят...!
    Например сабя,или меч изработени от закалена и твърда стомана при огъване се чупят...!
    Но Зеленски не е учил металознание?!
    Той е учил как да разсмива хората на цирковата арена...
    Така,че лапсуса му е простен...

    23:21 22.11.2025

  • 53 Като

    2 3 Отговор
    Мрат.

    Коментиран от #54

    23:26 22.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    "в тила на напредналите украински части" Кво реи ? Кво? Напредващите украински????? Ма вие сериозно ли? Тааааа кога за последно укронацитата някъде напреднаха?????

    00:39 23.11.2025

  • 57 Хохо Бохо

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тактиката е ЯСНА":

    Хайде мойто, време е да излезеш от пропагандата дет те филмира. Време е за кафенце и леден душ. Утре ще се окаже, че 2 милиона леш е от бандеросвините

    00:41 23.11.2025

  • 58 Ъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Още един/няколко дето е/са виждал/и пушка само на снимка, решил/и да се упражнява/т по темата с военниъе тактики! 🤔

    03:05 23.11.2025

  • 59 Това е руска пропаганда,

    4 1 Отговор
    Защото всички които четем редовно форума на факти бг знаем, че украинската армия всеки ден контраступва и превзема нови и нови руски градове, области и територии.

    03:50 23.11.2025

  • 60 Те и бездруго нямат никакво

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    стратегическо значение, знаем, знаем....

    03:53 23.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Успех, Братушки !

    5 2 Отговор
    Победата е ваша !

    03:55 23.11.2025

  • 63 Видиш ли ВВС или Дойче Зеле...

    4 1 Отговор
    ...бягай далеч!!! Лъжи, пропаганда, дезинформация за жълтопаветни балами и соросоиди!! 😂😂

    06:30 23.11.2025

  • 64 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Интересно ми е ,кск така БиБиСи ,и всички под еврейска медийна шапка знаят за тактиките на руснаците ,аааа сетих се използват сателити

    07:46 23.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.