Киев не спира с ударите по слабото място на Москва! Украинската армия порази с бойни дронове две руски рафинерии
  Тема: Украйна

Киев не спира с ударите по слабото място на Москва! Украинската армия порази с бойни дронове две руски рафинерии

20 Ноември, 2025 18:06 2 965 104

Междувременно повече от 400 000 украински потребители останаха без електричество към обяд днес вследствие на масирана руска атака срещу западните области на Украйна

Киев не спира с ударите по слабото място на Москва! Украинската армия порази с бойни дронове две руски рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинската армия заяви днес, че е поразила две руски рафинерии в Рязанска област и Краснодарския край, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че снощи е поразил Рязанската рафинерия, отчитайки попадение и пожар в близост до второстепенни съоръжения за преработка на петрол в предприятието. Украйна нанесе удар по същата рафинерия и миналата седмица, посочва Ройтерс.

Отделно началникът на украинските войски за използване на дронове Роберт Бровди заяви, че неговото формирование е поразило предишната нощ Илската рафинерия в руския Краснодарски край.

Междувременно повече от 400 000 украински потребители останаха без електричество към обяд днес вследствие на масирана руска атака срещу западните области на Украйна, съобщиха украински представители.

Атаката е причинила срив в производството на електроенергия от украинските атомни електроцентрали.

През последните месеци Русия значително увеличи интензивността и броя на атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, като извади от строя газови, енергийни и разпределителни съоръжения и потопи цели украински градове в мрак, посочва Ройтерс.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    22 45 Отговор
    Абе нали агент Краснов подписа капитулацията на Украйна бе?

    Коментиран от #14, #15, #22

    18:08 20.11.2025

  • 2 ха-ха

    67 31 Отговор
    А Русия не спира да бие укрите тъй , както циганин не си бие кучето ! А още колко време ще е така - само Путин знае !

    Коментиран от #10, #49, #92

    18:08 20.11.2025

  • 3 Сатана Z

    60 26 Отговор
    Късият Зелен сперматозоид избяга в Турция

    18:08 20.11.2025

  • 4 Шопо

    26 22 Отговор
    Браво !
    Значи скоро ще победят Русия.

    18:08 20.11.2025

  • 5 пешо

    59 14 Отговор
    всеки ден по две , три не свършиха ли тия рафинерии

    18:09 20.11.2025

  • 6 Киев не спира

    50 22 Отговор
    Мозък в Киев няма

    18:10 20.11.2025

  • 7 Украинците са Еко терористи

    27 29 Отговор
    Това е все едно да потопиш петролен танкер в морето

    18:10 20.11.2025

  • 8 Браво

    32 57 Отговор
    на храбрите украинци. Кремълската напаст трябва да се унищожава, докато не е плъзнала из цяла Европа!
    Слава на Украйна!

    18:10 20.11.2025

  • 9 Още новини от Украйна

    42 16 Отговор
    😀Русия е получила 124 милиарда евро повече от ЕС, отколкото Киев по време на Новия световен ред, съобщи шведският външен министър Стенергор.

    ЕС е платил на Русия 311 милиарда евро за внос на стоки и енергийни ресурси, като същевременно е предоставил 187 милиарда евро помощ на Украйна.

    18:11 20.11.2025

  • 10 Хм...

    23 40 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Само три дена. Нали така беше? Та, колко години станаха вече? Самая могучая...

    Коментиран от #100

    18:11 20.11.2025

  • 11 Без рафинерии

    34 10 Отговор
    В Донбас има много въглища!

    18:11 20.11.2025

  • 12 сигурно

    39 19 Отговор
    Тази зима много урки ще умрат от студ !!!

    18:11 20.11.2025

  • 13 честен ционист

    20 19 Отговор
    Това са частни рафинерии. Например тази в град Ильский е собственост на ООО «Орион». Укропам активно помагат срещу олигархата.

    18:12 20.11.2025

  • 14 Пак ли

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не си разбрал?

    18:12 20.11.2025

  • 15 Видьо Видев

    31 40 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ака бяха живи днес,Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче,
    щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета
    Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #19, #31, #35, #65

    18:12 20.11.2025

  • 16 Добре са ги ударили.Добре,добре.

    19 32 Отговор
    Много добре е станало.

    Коментиран от #25, #32

    18:13 20.11.2025

  • 17 Александър Арутюнов военен експерт,

    36 24 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Днес е съобщил, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? В същото време той обяснява, че не изпитва злорадство по този въпрос: "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление. Очаквайте такива торпедни удари скоро”.

    Коментиран от #24

    18:13 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 честен ционист

    31 13 Отговор

    До коментар #15 от "Видьо Видев":

    Ти разлика между държава и страна правиш ли? Държавата България отдавна вече не се намира на територията на страната България.

    18:16 20.11.2025

  • 20 Урко фашистите ги чака още много мъка

    25 17 Отговор
    Поредните лъжи

    Коментиран от #47

    18:16 20.11.2025

  • 21 Пич

    20 14 Отговор
    Моля , указвайте на такива статии - За Паветници!!!

    18:16 20.11.2025

  • 22 Не бе

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Подписал е промиване на празната тикратукнаа

    18:17 20.11.2025

  • 23 Сатана Z

    31 20 Отговор
    На лъжата краката са къси,като крачетата на Зеленият Куiвски нацист -евреин.

    "През цялата нощ десетки дронове-камикадзе на НАТО се опитаха да атакуват нефтената рафинерия в Рязан, но до сутринта всички дронове бяха свалени или изгубени. Няколко дрона се разбиха на пътното платно, без да причинят никакви щети.

    Нищо не достигна до нефтената рафинерия, което говори за високото ниво на професионализъм на екипите на противовъздушната отбрана и предприетите защитни мерки за защита на съоръжението."

    Коментиран от #29

    18:18 20.11.2025

  • 24 име

    28 19 Отговор

    До коментар #17 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Руснаците не че не могат, а умишлено избягват подобни ескалации и актове на агресия, като унищожаване на този язовир или бомбандировки на столицата и правителствените или президентски институции. Ако извършат подобна агресия, доста хора ще се обърнат срещу тях, т.е. киевската хунта ще спечели подкрепата и симпатиите на голяма част от обществото в Европа. А сега единствено печелят ненавистта им заради кражбите на хентата и безсмисената им, безпомощна агресия.

    18:18 20.11.2025

  • 25 Емо

    14 23 Отговор

    До коментар #16 от "Добре са ги ударили.Добре,добре.":

    Абе в тези рафинерии няма ли работници!Така да за мирише на изгоряли орки. 💥Или са роботизирани?🤣

    18:18 20.11.2025

  • 26 Ъхъъъъъ

    27 14 Отговор
    След като установяват контрол над Ровнопол в Запорожка област, руските войски продължават настъплението си към северните покрайнини, напредвайки към Хуляйпол. Руските сили са достигнали пътя, водещ от Хуляйпол към Зелени Гай, и активно ловуват украински логистични средства в този район. 

    18:18 20.11.2025

  • 27 Още може

    18 23 Отговор
    Украйна може и трябва да разшири ударите срещу представители на руската власт на всички, които със своите заповеди извършват зверския терор в Украйна.

    18:19 20.11.2025

  • 28 Генерал дюдю

    21 14 Отговор
    Гответе се да губите деца ,за да спрем руснаците в този момент влязоха санитарите с бялата риза и с една голяма спринцовка

    18:19 20.11.2025

  • 29 си дзън

    11 18 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Да бе да. А бензин няма...

    18:20 20.11.2025

  • 30 Ха ХаХа

    7 8 Отговор
    Ха ха ха ха

    18:20 20.11.2025

  • 31 си пън

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Видьо Видев":

    ............

    18:20 20.11.2025

  • 32 Ти знаеш ли

    16 12 Отговор

    До коментар #16 от "Добре са ги ударили.Добре,добре.":

    Колко кули за рафиниране има един завод ? А?

    Коментиран от #41

    18:20 20.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    14 23 Отговор
    Не са нито украинци, нито дронове !!!
    Нощес отломки от F-16 Block 70 нанесоха прецизен, хирургичиски удaр по рафинерии и складове във Рязансща, Краснодарска и Воронежка области !!! Режим стелт, изгасени опознавателни знаци, тиха дозвукова скорост 900км/ч, бръснещ полет 65м височина ниско под хоризонта на радарите, прицела фиксира целта - завод за "вина и оранжада", две ракети Сайдуинд въздух-земя, БАX целта поразена !!! Вираж, форсаж и към България. От утре бензина в Русия върви с метилов спирт 😁👥

    18:21 20.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахахаха

    19 8 Отговор

    До коментар #15 от "Видьо Видев":

    Явноси фен на шьопара Пеевски.

    18:24 20.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Статия, скалъпена и предназначена

    19 10 Отговор
    да погъделичка соросовата ни агитка, по слабото място!

    Коментиран от #51

    18:26 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Механик

    21 12 Отговор
    МИ да продължават, щом ги кефи. После да не реват, че руснаците ще вземат още области от украйна.
    Изобщо, ама народа го е казал "Вола като рие, пада му на гърба".

    Коментиран от #45, #46, #56

    18:28 20.11.2025

  • 40 Иван

    13 18 Отговор
    браво УКРАИНА

    18:28 20.11.2025

  • 41 Пепи Волгата

    14 12 Отговор

    До коментар #32 от "Ти знаеш ли":

    Тези кули не ме интересуват. Аз избрах еврото!

    18:29 20.11.2025

  • 42 Анонимен

    15 14 Отговор

    До коментар #38 от "Предайте се жалки украинчета":

    ПРЕДАЙТЕ СЕ ЖАЛКИ ВАТИЧЕТА

    18:30 20.11.2025

  • 43 си дзън

    11 8 Отговор
    Бомба!
    Тръмп продал томахавки на Путин ???

    18:32 20.11.2025

  • 44 До коде

    13 8 Отговор
    я докараха!Американски генерали да молят Зеленски да се предаде!

    18:32 20.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Анонимен

    12 14 Отговор

    До коментар #20 от "Урко фашистите ги чака още много мъка":

    СЪЩО ГИ ОЧАКВА РУСКО ФАШИСТИТЕ

    18:33 20.11.2025

  • 48 Браво браво

    11 13 Отговор
    Само така. Тази нощ ще заминат на кино още две-три рафинерии.

    18:34 20.11.2025

  • 49 Дик диверсанта

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Който разпространява рашизъм, което е фашизъм нали знаете какво го очаква

    18:34 20.11.2025

  • 50 Йгфхг4

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Абе Мръшляк":

    Срещнеш ли такъв на място го оставяш. !

    18:34 20.11.2025

  • 51 Скалъпен си ти

    10 13 Отговор

    До коментар #37 от "Статия, скалъпена и предназначена":

    Май си зделан с права лопата.Интернет имаш ли.Руски знаеш ли бе.Тъ пир.Какво ръсиш мозък от едната гънка.

    18:34 20.11.2025

  • 52 Още много

    10 13 Отговор
    Ватенка ще мре за мераците на Сибирското джудже

    18:37 20.11.2025

  • 53 Силното място

    10 11 Отговор
    са казаните за водка!

    18:37 20.11.2025

  • 54 Анонимен

    14 11 Отговор
    Слабото място на Украина е липсата на ел.енергия,която е жизненоважна за динамичният съвременен живот.Без нея,на свещи само е тежко и трудно.Не се движи нищо,защото е електрифицирана напълно страната,според последният писък на модата .Тя се диктува от Брюксел,който възхвалява непрекъснато предимствата на всичко,което се движи на ток.

    Коментиран от #62

    18:40 20.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Учуден

    10 11 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Киев удря по слабото място на Москва???


    А къде е силното място на Москва? Сигурно спрепащият се Робот. 😀😀😀

    Коментиран от #64, #91

    18:41 20.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А.Стайков

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #63

    18:44 20.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Така е хомиК

    11 11 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    У Белгородска Република, Луганск, Донецк, Крим, НЕМА ни ток,ни вода,ни..НЕТ,..ама има купонье и монголоидна ЛЕШ!
    Блекаут у москалбад и Питере летища парализирани горящи военни заводи,НПЗ, моб.интернета се изключва в 18 часа, а бабулите се млатят за просрочки у контейнерите на Петьорачка
    Хахахахаха

    Коментиран от #67

    18:46 20.11.2025

  • 63 Механик

    6 4 Отговор

    До коментар #59 от "А.Стайков":

    Оплаках му се.
    Той ми каза, да не обръщам внимание на страхливци дето заплашват със саморазправа, а си крият адреса.
    Каза ми човека, че такива не си заслужават дори да плюя на тях.
    Мисля да го послушам. Мъдър човек е тоя поп.

    18:47 20.11.2025

  • 64 Абе не знам ама добре са ги ударили.

    9 9 Отговор

    До коментар #56 от "Учуден":

    Добре е станало. Добре, добре. Много добре.

    18:48 20.11.2025

  • 65 Събуди се

    12 10 Отговор

    До коментар #15 от "Видьо Видев":

    То пък България как се отнася към Русия , изпълнявайки всички нареждания на душманите на Русия ?

    18:52 20.11.2025

  • 66 Някакви руснаци

    10 5 Отговор
    се отровили на някакъв танкер !?

    Коментиран от #69

    18:52 20.11.2025

  • 67 Откакто Царска Русия

    10 12 Отговор

    До коментар #62 от "Така е хомиК":

    Се спо мина,..у СССР и П едерацията на Монголо- Мюсюлманите е глад, мизерия, Пе дера стия, купони, дървени КенЕфи, концлагери и кремльовски КОМ -- ФАШИСТИ

    Коментиран от #71

    18:55 20.11.2025

  • 68 ха ха ха ....

    10 7 Отговор
    Бе руснаците имат 60 рафинерии , бе .....не 600....
    Или укрите нищо не удрят или руснаците са построили над 600 рафинери последните две години ....

    18:56 20.11.2025

  • 69 Боярищник?

    8 10 Отговор

    До коментар #66 от "Някакви руснаци":

    На тия алкаше Война им не требе,..ше пукясат от пиенье

    18:57 20.11.2025

  • 70 Президентът на Украйна Володимир

    5 5 Отговор
    Зеленски официално вече е получил проект на план от САЩ, който според американската страна може да засили дипломацията. Според пресслужбата на Президентския офис, държавният глава е очертал основните задачи, които са важни за Украинския народ, и след днешната среща са се съгласили да работят по точките на плана, за да се доведе до край на войната. "Украйна се стреми към мир още от първите секунди на Руската инвазия и подкрепяме всички смислени предложения, които могат да ни доближат до мир. От началото на тази година Украйна подкрепя предложенията на президента Тръмп за прекратяване на кървавите сблъсъци. Готови сме да работим конструктивно с Американската страна и нашите партньори в Европа и света, така че резултатът да бъде мир," се казва в съобщението. Отбелязва се също, че Зеленски очаква да обсъди с Тръмп в следващите дни наличните дипломатически възможности и основните точки от плана, необходими за мира.

    18:57 20.11.2025

  • 71 жик так

    10 10 Отговор

    До коментар #67 от "Откакто Царска Русия":

    В Русия от пиле мляко бе брат . Ама ти от село не си излизал .

    Коментиран от #77, #89, #90, #93

    18:57 20.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ало козляците

    11 11 Отговор
    Вчера руснаците пак са пратили 1 000 черни чувала на потника . А са получили 24 . Вие си правете сметката как върви алъш вериша .

    Коментиран от #82

    19:00 20.11.2025

  • 74 статистическа от последните дни

    11 10 Отговор
    Тая война ще се запомни с рекордно ниския процент на загинали цивилни в Украйна и рекордно съотношение на убитите военни в полза на Русия ! Руснаците са получили 30 тела , а са пратили на наркоса 1000 чувала! И това за кой ли път !

    19:02 20.11.2025

  • 75 Отреазвяващ

    5 5 Отговор
    Тия не стават ни за партизани,ни за диверсанти.

    19:03 20.11.2025

  • 76 Текумзе

    6 7 Отговор
    Украйна има напредък! Миналият обмен имаше 29 тела на доблестни руски войни, а вече след като похарчи няколко милиарда € на европейските данъкоплатци вече има цели 30!

    19:03 20.11.2025

  • 77 мляко има

    6 6 Отговор

    До коментар #71 от "жик так":

    яйца няма

    Коментиран от #78

    19:07 20.11.2025

  • 78 жик так

    4 6 Отговор

    До коментар #77 от "мляко има":

    Ела да ти дам две .

    19:08 20.11.2025

  • 79 Мимч

    8 7 Отговор
    Така им се пада на укрите след ,като тероризират руски нефтопродукти.Бой по китарата и ток нет за тях.....Давайте братушки.

    19:12 20.11.2025

  • 80 На интересите по чутурите

    4 4 Отговор
    Този Роберт Брадви е чист украинец, а?

    19:19 20.11.2025

  • 81 Дидо

    7 4 Отговор
    По калната телевизия на просията пуснаха кадри за опашки от русияни чакащи за пилешки фенери,с тея мусори българите си хранят кучетата и котките,а блатарниците чакат по 5 часа на опашка да ги ядат........😂😂😂😂

    19:20 20.11.2025

  • 82 Механик

    5 8 Отговор

    До коментар #73 от "ало козляците":

    Вчера или предния ден имаше статия където укриете с е хвалеха, че всеки месец мобилизират по 30000 човека.
    казано просто за 4 години, които са 48 месеца, укрите са мобилизирали общо 48Х30000=1440000.
    Към това като добавиш армията която имаха 22-ра година от 700000 и стават 1440000+700000=2140000 човека.
    И къде са тия хора?????

    Коментиран от #86, #87, #88, #95

    19:20 20.11.2025

  • 83 ВЕЛИНСЙИ

    2 3 Отговор
    А ЛУК ОЙЛ И ЛЕВА ЧИЙ СА....

    19:36 20.11.2025

  • 84 Где Лукойл

    9 4 Отговор
    Где Бензин?

    Днеска приключи и
    Финландския Лукойл .

    Продават докато им свърши бензина.

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    19:42 20.11.2025

  • 85 Карло☪︎ НacсpaH

    3 7 Отговор
    освен, че съм нapкозавиccим съм и neдддepacccc!

    19:44 20.11.2025

  • 86 Тихо пръдльо

    5 2 Отговор

    До коментар #82 от "Механик":

    Не си компетентен в областта на математиката.

    19:44 20.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Да де

    8 4 Отговор

    До коментар #82 от "Механик":

    И още се мъчи в Покровск
    Блатния Кабзончик
    Защото не останаха
    Украинци да се бият .

    Хаха хахаха хахаха

    19:45 20.11.2025

  • 89 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    9 5 Отговор

    До коментар #71 от "жик так":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда и болшевишката орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ и НАТО да асвабадят крепостните

    19:46 20.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Капейко

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "Учуден":

    А за Робота Идол
    Е Уникален .

    Това е Първия в Света Пиян Робот.
    ПУТИНОИД.

    Такъв никой не може да създаде .

    19:50 20.11.2025

  • 92 дядо поп

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Не както циганин бие кучето си , а ги мачка както македонско докторче!

    19:52 20.11.2025

  • 93 Леко баце,леко

    4 3 Отговор

    До коментар #71 от "жик так":

    има дръжки.....ха ха

    Коментиран от #97

    19:52 20.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 бай Кобзон

    2 5 Отговор

    До коментар #82 от "Механик":

    Как къде са бе , всяка вечер им пея . Много публика , много бандер .

    20:10 20.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 жик так

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Леко баце,леко":

    Аз имам една , можеш да се хванеш за нея .

    20:12 20.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 не спират с ударите...

    2 3 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    20:29 20.11.2025

  • 100 Митко саллаков

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Вземи сметало и отмятай, щом нямаш мозък да бройш до 3,4.

    20:40 20.11.2025

  • 101 125

    3 2 Отговор
    Отази статия разбрах, че
    1. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че снощи е поразил Рязанската рафинерия, отчитайки попадение и пожар в близост до второстепенни съоръжения за преработка на петрол в предприятието.
    2. В резултат, Русия значително увеличи интензивността и броя на атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, като извади от строя газови, енергийни и разпределителни съоръжения и потопи цели украински градове в мрак.

    20:50 20.11.2025

  • 102 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Жеко":

    На руска подлога с обратна резба глава няма как да се строши,щото горе е празна ,а долу нема,така че освен кафевия салон, незнам кво друго може да ти разцепи......😂😂😂😂😂😂

    20:52 20.11.2025

  • 103 АБЕФАКТИИИИИ

    2 2 Отговор
    ДЪВЧЕТЕ ЕДНА И СЪЩА ПЛЯВА ПО ДЕСЕТ ПЪТР , А ДАЛИ Е ТАКА.....КОЙ ДА ТИ КАЖЕ.........

    21:10 20.11.2025

  • 104 Абе вий сирьозно ли...

    0 1 Отговор
    Ако това от снимката са им дроновете - ми то детски играчки с бутилка от безалкохолно...
    ТВА Е НЕКАКЪВ МАЙТАП...
    И с тая бълха тръгнали слон да мачкат...

    23:20 20.11.2025

