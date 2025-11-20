Киев не спира с ударите по слабото място на Москва! Украинската армия порази с бойни дронове две руски рафинерии

Украинската армия заяви днес, че е поразила две руски рафинерии в Рязанска област и Краснодарския край, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че снощи е поразил Рязанската рафинерия, отчитайки попадение и пожар в близост до второстепенни съоръжения за преработка на петрол в предприятието. Украйна нанесе удар по същата рафинерия и миналата седмица, посочва Ройтерс.
Отделно началникът на украинските войски за използване на дронове Роберт Бровди заяви, че неговото формирование е поразило предишната нощ Илската рафинерия в руския Краснодарски край.
Междувременно повече от 400 000 украински потребители останаха без електричество към обяд днес вследствие на масирана руска атака срещу западните области на Украйна, съобщиха украински представители.
Атаката е причинила срив в производството на електроенергия от украинските атомни електроцентрали.
През последните месеци Русия значително увеличи интензивността и броя на атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, като извади от строя газови, енергийни и разпределителни съоръжения и потопи цели украински градове в мрак, посочва Ройтерс.
