Васил Симов: Няма опасност от шоково поскъпване на горивата

Няма опасност от недостиг на горива и от шоково поскъпване, поне аз не очаквам, заяви в интервю пред БНР Васил Симов от Софийската стокова борса.

В предаването "12+3" той коментира икономически последици от войната в Близкия Изток и тласка ли тя цените на горивата нагоре на едро и на бензиностанциите.

"Увеличението на цените по бензиностанциите с 3 – 4 евроцента от пазарна гледна точка е рано, но от психологическа не. Страхът движи цените нагоре, а няма основание за повишаване, защото консумацията още не е толкова голяма", смята Симов.

Той е категоричен, че има няма основание горивата рязко да поскъпват и коментира поскъпването по бензиностанциите 3 – 4 евроцента:

"В случая контролните органи няма какво да открият. Тактиката на всеки е да продава на по-високи цени. Конкуренцията сред бензиностанциите е огромна и не виждаме рязко поскъпване – голяма конкуренция, а горива има."

Васил Симов обясни, че при проверки на КЗП и КЗК търговците ще докажат, че повишението е обосновано, "защото те си имат своите разходи":

"След като има засилено търсене от граждани и бизнеса, то предлагането ще започне да вдига цените и това е едва забележимо. От пазарна гледна точка няма основание за поскъпване по бензиностанциите и складовете, но понеже очакванията са за затрудняваме на доставка на петролни продукти и доставчиците си слагат отгоре на цената. Това не са чисто пазарни принципи, а се вадят от страха, че може да има забавяне. Не би трябвало да подлежат на санкции търговците. Всеки продавач на услуга и стока залага в своята тактика малко по-висока печалба, което е желание да се предпазиш от бъдеща загуба, която можеш да претърпиш."

Мнението на Симов за пазара на горива е, че е балансиран и има горива.

"Притеснения нямам. Ако продължи конфликтът по-дълъг период, ще повлияе на цените на едро и от там на дребно. Поскъпването започна месец преди конфликта в Иран. Смятам, че няма място за притеснение, основно внасяме суров петрол от различни места и не сме зависими от Иран, запасите са достатъчни", предупреди Симов.