Васил Симов: Няма опасност от шоково поскъпване на горивата

Няма опасност от недостиг на горива и от шоково поскъпване, поне аз не очаквам, заяви в интервю пред БНР Васил Симов от Софийската стокова борса.
В предаването "12+3" той коментира икономически последици от войната в Близкия Изток и тласка ли тя цените на горивата нагоре на едро и на бензиностанциите.
"Увеличението на цените по бензиностанциите с 3 – 4 евроцента от пазарна гледна точка е рано, но от психологическа не. Страхът движи цените нагоре, а няма основание за повишаване, защото консумацията още не е толкова голяма", смята Симов.
Той е категоричен, че има няма основание горивата рязко да поскъпват и коментира поскъпването по бензиностанциите 3 – 4 евроцента:
"В случая контролните органи няма какво да открият. Тактиката на всеки е да продава на по-високи цени. Конкуренцията сред бензиностанциите е огромна и не виждаме рязко поскъпване – голяма конкуренция, а горива има."
Васил Симов обясни, че при проверки на КЗП и КЗК търговците ще докажат, че повишението е обосновано, "защото те си имат своите разходи":
"След като има засилено търсене от граждани и бизнеса, то предлагането ще започне да вдига цените и това е едва забележимо. От пазарна гледна точка няма основание за поскъпване по бензиностанциите и складовете, но понеже очакванията са за затрудняваме на доставка на петролни продукти и доставчиците си слагат отгоре на цената. Това не са чисто пазарни принципи, а се вадят от страха, че може да има забавяне. Не би трябвало да подлежат на санкции търговците. Всеки продавач на услуга и стока залага в своята тактика малко по-висока печалба, което е желание да се предпазиш от бъдеща загуба, която можеш да претърпиш."
Мнението на Симов за пазара на горива е, че е балансиран и има горива.
"Притеснения нямам. Ако продължи конфликтът по-дълъг период, ще повлияе на цените на едро и от там на дребно. Поскъпването започна месец преди конфликта в Иран. Смятам, че няма място за притеснение, основно внасяме суров петрол от различни места и не сме зависими от Иран, запасите са достатъчни", предупреди Симов.
11 факт
До коментар #8 от "чайник":Човекът казва, че горивата няма да поскъпнат шоково, а малко по-плавно. Значи няма от 1.30 днес утре дезилът да стане 3 евро, а ще поскъпва всеки ден с 30-40-50 цента. Ключовото тук е "шоково".
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ БЪДЕ БАШ ПРЕДИ 19 АПРИЛ - В НАВЕЧЕРИЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ :)
.....
ОТМЪЩЕНИЕТО НА ИМАМ АЛИ :)
19 Уточнение
До коментар #17 от "евронаколенка":Благодарим и за леврото !
20 Българин
До коментар #1 от "Боруна Лом":Няма да шоково. Ще е постепенно, но постоянно и с засилващо се темпо.
В града в който живея за една седмица горивата са нагоре с 9-12 цента. Ма то не е "шоково". Полекичка е докато влезе главичката. После яко ряяяяз и вътре чак до задните гуми, дето някои им викат Дзвънци, а други им викат макари или камбани.
Ма не е шоково.
23 ПРОГРЕСИВЕН ПЛЮШКИН
В БИДОНИТЕ КДЕ ДЪРЖАХ СТОТИНКИТЕ
СЕГА СА ПЪЛНИ ДО ГОРЕ С НАФТА И ОЙЛ 👍
