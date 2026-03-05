Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Васил Симов: Няма опасност от шоково поскъпване на горивата

Васил Симов: Няма опасност от шоково поскъпване на горивата

5 Март, 2026 14:51 733 26

  • цени-
  • горива

Увеличението на цените по бензиностанциите с 3 – 4 евроцента от пазарна гледна точка е рано, но от психологическа не. Страхът движи цените нагоре, а няма основание за повишаване, защото консумацията още не е толкова голяма

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма опасност от недостиг на горива и от шоково поскъпване, поне аз не очаквам, заяви в интервю пред БНР Васил Симов от Софийската стокова борса.

В предаването "12+3" той коментира икономически последици от войната в Близкия Изток и тласка ли тя цените на горивата нагоре на едро и на бензиностанциите.

"Увеличението на цените по бензиностанциите с 3 – 4 евроцента от пазарна гледна точка е рано, но от психологическа не. Страхът движи цените нагоре, а няма основание за повишаване, защото консумацията още не е толкова голяма", смята Симов.

Той е категоричен, че има няма основание горивата рязко да поскъпват и коментира поскъпването по бензиностанциите 3 – 4 евроцента:

"В случая контролните органи няма какво да открият. Тактиката на всеки е да продава на по-високи цени. Конкуренцията сред бензиностанциите е огромна и не виждаме рязко поскъпване – голяма конкуренция, а горива има."

Васил Симов обясни, че при проверки на КЗП и КЗК търговците ще докажат, че повишението е обосновано, "защото те си имат своите разходи":

"След като има засилено търсене от граждани и бизнеса, то предлагането ще започне да вдига цените и това е едва забележимо. От пазарна гледна точка няма основание за поскъпване по бензиностанциите и складовете, но понеже очакванията са за затрудняваме на доставка на петролни продукти и доставчиците си слагат отгоре на цената. Това не са чисто пазарни принципи, а се вадят от страха, че може да има забавяне. Не би трябвало да подлежат на санкции търговците. Всеки продавач на услуга и стока залага в своята тактика малко по-висока печалба, което е желание да се предпазиш от бъдеща загуба, която можеш да претърпиш."

Мнението на Симов за пазара на горива е, че е балансиран и има горива.

"Притеснения нямам. Ако продължи конфликтът по-дълъг период, ще повлияе на цените на едро и от там на дребно. Поскъпването започна месец преди конфликта в Иран. Смятам, че няма място за притеснение, основно внасяме суров петрол от различни места и не сме зависими от Иран, запасите са достатъчни", предупреди Симов.


България
  • 1 Боруна Лом

    25 1 Отговор
    КАК НЯМА,БЕ?ОЛИГО ВИЖ ЦЕНАТА НА КЪДЕ ВЪРВИ!

    Коментиран от #20

    14:53 05.03.2026

  • 2 Слава на Иран!

    23 3 Отговор
    Ще си свалят задниците от тези таралясници в Софето! Вече не се диша!

    14:54 05.03.2026

  • 3 Той

    25 1 Отговор
    Няма да е шоково, но гарантирано ще поскъпнат. Голямо успокоение.

    14:54 05.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    21 1 Отговор
    Е няма да стане 10 левро литъра още първата седмица. Може би чак в края на март.

    14:55 05.03.2026

  • 5 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    19 1 Отговор
    ДА БЕ ЗА 5 ДНИ С 10 ЕВРО ЦЕНТА ИЗОБЩО НЕ Е ШОКОВО НАЛИ

    14:56 05.03.2026

  • 6 вече поскъпна

    9 1 Отговор
    с 6 цента за два дена

    14:59 05.03.2026

  • 7 Аааааа

    9 1 Отговор
    Няма бе той и оня рамене няма.

    15:04 05.03.2026

  • 8 чайник

    10 1 Отговор
    Той е категоричен, че има няма основание горивата рязко да поскъпват.... Е,ИМА ИЛИ НЯМА?КОЕ Е ПОСЛЕДНО?

    Коментиран от #11

    15:06 05.03.2026

  • 9 КОЙ ЛИ

    11 1 Отговор
    ТИ ВЯРВА..

    15:06 05.03.2026

  • 10 шперц

    4 0 Отговор
    но понеже очакванията са за затрудняваНе на доставка,на петролни продукти

    15:09 05.03.2026

  • 11 факт

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "чайник":

    Човекът казва, че горивата няма да поскъпнат шоково, а малко по-плавно. Значи няма от 1.30 днес утре дезилът да стане 3 евро, а ще поскъпва всеки ден с 30-40-50 цента. Ключовото тук е "шоково".

    15:09 05.03.2026

  • 12 Гост

    11 1 Отговор
    Това е 100% знак, че ще е шоково. Каже ли ти некой "експерт", че "няма" , значи е сигурно "има"

    15:10 05.03.2026

  • 13 пешо

    8 1 Отговор
    ако през три дена поскъпват с 5 евроцента не е ли шоково или е нормално

    15:10 05.03.2026

  • 14 Георги

    3 1 Отговор
    преди 4 часа, заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива говореше за 15 евроцента (10%) увеличение. Сега Васил Симов от Софийската стокова борса казва 3-4 евроцента (2%). Нека отгатнем кое ще е, аз залагам на 10%, нешоково, увеличение.

    15:10 05.03.2026

  • 15 Моарейн

    8 0 Отговор
    Опашата лъжа в кошничка.

    15:11 05.03.2026

  • 16 Препатил

    4 1 Отговор
    Защо ли ви нямам доверие ?

    15:12 05.03.2026

  • 17 евронаколенка

    9 1 Отговор
    аз като един виден жълт-о-паветен, алтернативен, умен и красив , десно-сектант искам да използвам трибуната даденами от този сайт за да изразя благодарност към нашите задокеански партньори, които се погрижиха за това нешоково увеличение на цените на горивата, газта , а и всичко по ред след тях. БЛАГОДАРЯ!

    Коментиран от #19

    15:13 05.03.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ
    ЩЕ БЪДЕ БАШ ПРЕДИ 19 АПРИЛ - В НАВЕЧЕРИЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ :)
    .....
    ОТМЪЩЕНИЕТО НА ИМАМ АЛИ :)

    15:15 05.03.2026

  • 19 Уточнение

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "евронаколенка":

    Благодарим и за леврото !

    15:16 05.03.2026

  • 20 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Няма да шоково. Ще е постепенно, но постоянно и с засилващо се темпо.
    В града в който живея за една седмица горивата са нагоре с 9-12 цента. Ма то не е "шоково". Полекичка е докато влезе главичката. После яко ряяяяз и вътре чак до задните гуми, дето някои им викат Дзвънци, а други им викат макари или камбани.
    Ма не е шоково.

    15:18 05.03.2026

  • 21 ежко

    8 0 Отговор
    Няма да е шоково, просто всяка седмица с 10-20 цента нагоре!Абе този зареждал ли е скоро?Какви ги плещи!Те горивата от 2-3 дена вече скочиха с 10-15 цента!

    15:22 05.03.2026

  • 22 Я у лево

    8 0 Отговор
    Абе,нема да е шоково.Кво са ти некакви си 15-20 цента за литър.За нафтата, изобщо не се знае.Без това( преди войната в залива) тя вече стана кът в цяла Европа.Нищо чудно,баш когато ганчо ръгне да " ваканцува" през Май- Юни и нататък,нафтата да бъде по скъпа от бензина с 40-50%,ако изобщо е има в достатъчни количества.За газа- а той е в пъти по важен,ще ядем теслата заедно с дружката.Сега гони 250$, а след месец- два? От кого,от Азерите,който са нищожен доставчик, защото нямат такива обеми на добив.От комшията? Може ,но на почти дубъл цена.Трети вариант просто нямаме.От терминала в гръцко- просто няма да функционира,защото нема танкери със втечен газ,основно катарски.Ще видите русофобия в действие,и как ти влиза без вазелин.Онези- горе,предишни,днешни и бъдещи хич не им е през нивелира,колко ще струва бензин,газ имат седемцифрени сметки,във всяка банка.Те дори не знаят,кое колко струва.Подава една от картите ,чекира и довиждане! Ние ще оберем каймака, онзи- специалния.И русофоби,и русофили.Защото в магазина,на колонката,на касата за ток и вода,не ти искат документ,на кого симпатизираш.Искат левро!Както сме е подкарали,другата зима,онова което наричат Виденова,ще ви се стори мека пролет.

    15:22 05.03.2026

  • 23 ПРОГРЕСИВЕН ПЛЮШКИН

    1 0 Отговор
    АЗ СЪМ СИ ДОБРЕ....
    В БИДОНИТЕ КДЕ ДЪРЖАХ СТОТИНКИТЕ
    СЕГА СА ПЪЛНИ ДО ГОРЕ С НАФТА И ОЙЛ 👍

    15:49 05.03.2026

  • 24 Аман

    1 0 Отговор
    от експерти.. или по скоро "ескперти". В немско,цените в понеденик си бяха на старите нива околко 1.7 за литър. Но вторник удариха 2 Евро. За какви 3-4% говорят, като това са 20% нагоре. Та в БГ няма да е по-различно и ако 20% скок не е шоково поскъпване то какво е? А това ще повлече и останалите цени нагоре.

    15:51 05.03.2026

  • 25 Горски

    2 0 Отговор
    Преди година цените на петрола бяха които са и сега. Бензина и дизела беше които и сега. Цяла година цената на нефта падаше, цената на бензин и дизел не. Сега нефта пак се върна на нива от преди година, а горивата поскъпват. Как става тая работа бе експерти? Тези цени на бензин и дизел са от когато петрола беше 120 долара за барел. Важното е Израел да е добре и децата в Иран да бъдат убивани редовно. Ние сме богати, ще плащаме! Щом в Германия за четири дни цените се повишиха със 0,40 цента у нас няма да е по-различно нали се сещате? В Кюстендил Лукойл вдигна цената на дизела с 0,08 цента за една седмица. А по телевизията казаха, че правят проверки на бензиностанциите за неправомерно вдигане на цените. Е нали казаха, че цените са договорени до края на април месец. Това сега е спекулация и измислица... къде е КЗП?

    15:51 05.03.2026

  • 26 гумата

    1 0 Отговор
    Преди години Инса ойл и Круиз вдигнаха цените и стимулираха масово увеличение на цените на бензина, а след това се оказа, че хората просто не се хванаха да пазаруват повече от нуждите си. Сега, след навлизането на повече хибридни и електрически коли, въвеждането на повече станции на градския транспорт, особено на метрото в София, нуждите намаляват. Може всякак платените медии да пробутват увеличение, но нуждата намалява с всеки изминал ден. Това се вижда по намаляващите таксита по пътищата и по стоянките и появата на все повече електрически и хибридни коли.

    15:54 05.03.2026

