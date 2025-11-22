Новини
Кристиян Шкварек: Един факт, който е толкова за гордост, колкото и за срам

Кристиян Шкварек: Един факт, който е толкова за гордост, колкото и за срам

22 Ноември, 2025

Защото подобно нещо, с такава история, такива внушителни размери и в такова състояние, за повечето страни по света е абсолютна рядкост. У нас е нещо, на което попадаш случайно в храстите по склоновете на Родопа

Снимки: Фейсбук/ Кристиян Шкварек
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
Подобно нещо, с такава история, за повечето страни по света е абсолютна рядкост

Това на снимките са забележителните руини на ранносредновековната Беловска базилика „Възнесение Господне“. Тя не се намира в някой голям или важен град, който се е постарал да я запази в това внушително състояние. Намира се по средата „на нищото“, в пустошта, сред красивите северозападни склонове на Родопа планина, на 10 километра южно от град Белово, Пазарджишка област.

Това написа във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Датира от периода V-VІ в. и е била част от разрушения късноантичен и средновековен укрепен град Левке, разположен на площ от цели 80 декара по склоновете на Родопа. Била е катедрала на Левкийската епархия. Запазила се е над 1000 години - чак до XVII век, когато е разрушена от османците при потурчването на българите от чепинските села.

Пиша всичко това, защото ако покажа тези снимки и история на някой чужденец няма да може да повярва, че такова нещо стои забравено и изоставено сред храстите. Във всяка една нормална страна до базиликата щеше да има специален път, държавата да инвестира в нейното популяризиране, самото място превърнато в музей на открито, почистено, с хубаво направени пътеки наоколо и заградено да не се разрушава. И така не само, че щеше да оцелее за поколенията, а и да носи пари на държавата.

Защото подобно нещо, с такава история, такива внушителни размери и в такова състояние, за повечето страни по света е абсолютна рядкост. У нас е нещо, на което попадаш случайно в храстите по склоновете на Родопа. Един факт, който е толкова за гордост, колкото и за срам.

  • 2 Невероятно!

    60 4 Отговор
    Нямах представа за съществуването на тази раннохристиянска базилика. Безумно рядко може човек да прочете нещо смислено. Поздравления за за статията и тъжно, много тъжно...

    16:18 22.11.2025

  • 3 ?????

    37 3 Отговор
    Браво на Шкварек.
    Не знаех нищо за тези останки.

    16:37 22.11.2025

  • 4 Това е

    6 39 Отговор
    Поредното менте, разтръбено от герберасткия глашатай

    16:40 22.11.2025

  • 5 Факт

    13 3 Отговор
    Красива е, нека да си остане така, без циментобетон!

    16:47 22.11.2025

  • 6 Като прокара

    15 1 Отговор
    държавата път, да не забрави да направи и паркинг за да събира такси...

    16:50 22.11.2025

  • 7 Спецназ

    15 1 Отговор
    БЕЗ ПОМОЩТА на Държавата си е по-добре,

    даже щеше да си е почти цяла(без покрива),

    ако в Европа не беше дошла първата вълна на

    Ислямска Държава- орките турци! ФАКТ!

    17:05 22.11.2025

  • 8 ,,,,,,

    25 0 Отговор
    Обърни се към ЮНЕСКО, иначе местните примати са заети с чалга и ергенът.

    17:07 22.11.2025

  • 9 Бургиите

    25 1 Отговор
    Още ревът за смяната на имената, ама техните простотии удобно ги забравят! То нищо не са съградили само събарят..

    17:08 22.11.2025

  • 10 Факт

    13 0 Отговор
    Чисто е, защото няма път!

    17:21 22.11.2025

  • 11 Шкварек, грях ти на душата ве човек,

    11 0 Отговор
    са безмозъчните овце ще я разграбят за строителен матрял, иманярите ще довършат каквото е останало.

    Коментиран от #19

    17:21 22.11.2025

  • 13 !!!?

    12 12 Отговор
    В страната Копейките на почитат са късносъветски паметници и фалшиви костници, а не някакви си ранносредновековни храмове...!
    Вече един век и половина същите Копейки провеждат политика на денацификация и русофикация на българите !!!?

    Коментиран от #21

    17:38 22.11.2025

  • 14 Дзън-дзън

    21 0 Отговор
    Потвърждавам - местенцето е уникално! И не е само то уникалното там - над базиликата са остатъците от Левке, срещу нея е параклисчето / действащо!/, от другата страна, през Азовица, са двата прекрасни водопада / сега е точното време да се метнете там, пълноводие е, покрай дъждовете!/.
    Е, малко с разстоянията и подхода е попресолил манджата Шкварек - път има/ макар и макадам/ от Белово по чупките е максимум 7-8 км, по преките пътеки е около 5 и човек с крака го взима за час. От Голямо Белово е още по-кратко, през барата Яденица е около километър, а от самото село е около 2,5 км макадам.
    Жалко ,че не си ценим и познаваме родината. Но пък удоволствието да й се наслаждаваш /все още/ в нейната девственост по разни такива местенца няма цена. Няма нищо по-гадно от красива природа/история, накичена с тълпи от колективно възхищаващи се японци и китайци / или в БГ-вариант с мутри джипка-туристи/.
    Белово е едно от тия местенца.
    Бягайте да го видите, докато не са го налазили!

    17:39 22.11.2025

  • 15 Дааа

    7 10 Отговор
    За ганчо е важно да има моча и альоша

    Коментиран от #16, #20, #22

    17:58 22.11.2025

  • 18 Дедовия

    8 2 Отговор
    Г-н Шварек, чест и достойнство, че давате тази ценна информация, Уважение!. Но нашите така наречени историци освен титли и пари не се интересуват от това. И още по зле ще става, ако се продължава така. Те така си получиха званията и титлите с нищоправене и далавери. Мога напълно да твърдя, че не си знаем Истинската История и продължава затъпяването при преподаването и. Този Храм в една нормална християнска държава би бил напълно реставриран и използван, тук друго се "реставрира" и използва.

    Коментиран от #23

    19:10 22.11.2025

  • 19 Дзън-дзън

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Шкварек, грях ти на душата ве човек,":

    Ако си въобразяваш, че иманярите са толкова глупави, та копат само там където им каже някой Шкварек, значи и за копач в ТКЗС не ставаш...
    Базиликата и крепостта са известни на професионалистите в бранша отдавна, отдавна са прекопани, но всичко е и толкова здраво построено, че и след копането си е останало на мястото, само следите от разрушенията в османския период се виждат!

    19:14 22.11.2025

  • 20 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дааа":

    Охо, колко симпатично и бързо си се научило да се оплакваш, розовелче 🤣

    19:16 22.11.2025

  • 21 Тъп та дрънка

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Копйките ли теглят заеми и пращат в укрия, та няма пари за поддръжка на културните ни паметници, а?

    19:19 22.11.2025

  • 22 Тъп та дрънка

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дааа":

    Я виж по времето на соц,режима и моча, в какво състояние е била базиликата и какво е сега при евроатлантическия режим?

    Коментиран от #24

    19:22 22.11.2025

  • 23 Дзън-дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дедовия":

    Така както плюеш "професорите",така и не знаеш, че Базиликата/Левке са изследвани още от проф. Мутафчиев / бащата на Вера Мутафчиева/. По-късно с терена се занимава Велков, който го включва в картографирането на Родопските паметници.
    Та така с професорите, от които толкова много разбираш!

    Коментиран от #26

    19:34 22.11.2025

  • 24 Дзън-дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тъп та дрънка":

    Като ще политизираме, нека деполитизирам аз малко:
    1. Базиликата/крепостта са си били в същото състояние, както и днес. Тия неща не се рушат за няколко години, след като са преживели преди това 1500.
    2. Пътят по времето на соца е бил в по-добро състояние, но не защото е построен от бай Тодор, а защото тогава е по-млад: построен е при разширението на ЖП-линията през Белово към Цариброд, от патриоти-жепейци, било е някъде малко след Съединението.

    19:44 22.11.2025

  • 26 Не съм Дедовия

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Дзън-дзън":

    Поназнайваме доста неща за научните среди. Проф. Мутафчиев е историк от врмето н Царство България. През същия период археологът Иван Велков следва във Виена и прекъсва следването си, за да участва в Балканската война, след войната довършва образованието си. Колко ли съвременни нашенски учЕни биха постъпили така. Син на Иван Велков е проф. Велизар Велков.
    Нещо да кажеш за онези малограмотни партийни секретари, които са били записвани да следват без да са държали кандидатстудентски изпити и после, без да са защитили дисертации оглавяваха научни звена в някои от институтите на някогашния Единен център по история в БАН? И на тях Партията им уреди някакви защити, а впоследствие и професорски титли. Колко са младите хора, прогонени от тях? На колко други изкуствено забавяха кариерното развитие? Колко некадърника толерираха? Колко михлюза под тяхното крило добутаха до пенсия, без да са свършили работа за две пари? Колко свои близки настаниха на хранилка в БАН?
    Когато някой успее да събере всички тези гнусни факти в една книга върху историята на българската наука и анализира пагубната роля на каскетите в нея,тогава ще ми говориш за професори.

    Коментиран от #28, #30

    19:52 22.11.2025

  • 28 Дзън-дзън

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не съм Дедовия":

    Със сигурност по времето на соца е имало и такива неща, но е сигурно и това, че си пропуснал да споменеш дори едно от тях. Личи си, че си професоролог от класа 😂😂😂

    21:02 22.11.2025

  • 30 Дзън-дзън

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не съм Дедовия":

    Понеже ми липсват години, за да имам спомени - моментално проверих.
    Оказва се, че никога не е имало такова животно, наречено "Единен център по история в БАН".
    Това за пореден път доказва колко сериозен професоролог си!
    Вероятно си директор на Единния център по професорология в БАН, нали?

    Коментиран от #35

    21:29 22.11.2025

  • 35 Льольооо,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дзън-дзън":

    До 1985 г. институтите на БАН са групирани в така нарчените единни центрове, които имат свое ръководство, та даже и Съвет на партийните секретари, който се е намесвал във всичко и в повечетослучаи е демонстрирал вопиюща некомпетентност. От тяхна гледна точка, значимата част от историята на България е започвала от Септемврийското въстние (1923 г.). Ти разсъждаваш по същия начин мислейки,че е съществувало само онова, което на теб ти е известно.

    03:14 23.11.2025

  • 36 Боже, проясни му разума

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дзън-дзън":

    Защо Великобритания дава паспорти на хора от бившите си колонии? Защо Митеран даде френско гражданство на пришълците от бившите френски колонии? Вярно е, че определени среди си правят сметката как да се възползват от тези актове, но е вярно също така, че това допускане на външни пълчища в Европа беше резултат и от натиска, оказван отстрана на бившите колонии,които настояват за компенсации. Само че тях англчаните и французите са ги очовечавали, а при нас се е случило обратното - балканските народи са опитомявали "побдителите". Ама кой да ти каже ...

    03:25 23.11.2025