Кристиян Шкварек: Който политик се осмели да съкрати администрацията и изплащаните ТЕЛК-ове - ще заслужи паметник

За 15 години населението на България е намаляло с 1 милион души, а хората, получаващи ТЕЛК са се удвоили от 400,000 на над 800,000.
Администрацията също е нараснала като бройка, при значително по-малко население за "администриране" и огромни нови технологии в автоматизирането и дигитализирането на тази работа.
Трендът и при двете се е увеличил значително в последните 4 години.
Какво, по дяволите, правим? Накъде вървим?
Страна, в която на 3 работещи ще се падат по 1 "инвалид" (знаем колко реални са тия ТЕЛК-ове), 1 пенсионер и 1 чиновник ли? Трима работещи за икономиката и трима на неин гръб? Страна на "инвалиди" и бюрократи, на "социално слаби" и полицаи, на чантаджии и облягащи се на метли по общините.
Това е абсолютно неустойчиво и напълно невъзможно за поддържане. Обратното на жизнена и продуктивна нация.
Който политик/партия намери смелостта да посече минимум наполовина броя на администрацията и изплащаните ТЕЛК-ове, ще заслужи паметник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бою циганина
16:04 13.11.2025
3 по добре
Коментиран от #12
16:08 13.11.2025
4 Абе
16:10 13.11.2025
5 Царя Дава Храна
16:13 13.11.2025
6 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
16:14 13.11.2025
7 Обективен
16:16 13.11.2025
8 Родина
пенсия . В България не се получават две .
Колко от тези с ТЕЛК, живеят в България?
Колко има в администрацията? Съкращаване
На администрацията. Спиране на бонусите.
Назначете нов главен прокурор, спрямо избиране от
народа .
16:17 13.11.2025
9 Българите от 35 години са на свръхсрочна
Коментиран от #17
16:18 13.11.2025
10 друг швейк: абе що мълчите за чекмеджари
ще заслужи място в епопея на забравените
16:19 13.11.2025
11 Е няма как
16:20 13.11.2025
12 Да знаеш
До коментар #3 от "по добре":Сериозно ли го мислиш?
На всички ни е ясно, че повечето хора с ТЕЛК изобщо не са инвалиди,
не трябва да получават обезщетения и пенсии, нито стикер за паркиране на инвалидни места.
Много от тях са лекари, полицаи, чантаджии от общините
или просто "тарикати", които са си платили където трябва.
Много са и "тъмните" българи, но пък гласуват за ГЕРБ и Новото начало...
Коментиран от #26
16:23 13.11.2025
13 Българин
Коментиран от #14, #32
16:28 13.11.2025
14 Стършел
До коментар #13 от "Българин":Не ми е приятен шкварек, но той има предвид тези, които са с фалшиви телкове. Имаше куриоз, сляп по ТЕЛК, караше такси-дадоха го по ТВ преди време
16:34 13.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БОКЛУК
16:41 13.11.2025
17 льольо
До коментар #9 от "Българите от 35 години са на свръхсрочна":ами стани частник и си харчи тези 90 % които ще ти останат след като платиш 10% данък печалба... кой те спира? ама май е по-лесно и вече много по-доходно на държавната хранилка, а ?
16:41 13.11.2025
18 Гост
16:42 13.11.2025
19 Цвете
16:52 13.11.2025
20 Габрово
16:54 13.11.2025
21 Цвете
16:55 13.11.2025
22 Иванов
16:55 13.11.2025
23 Администрация
16:56 13.11.2025
24 крисгина zaшкварек
17:04 13.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мъгла!
До коментар #12 от "Да знаеш":Със сигурност има хора с фалшиви телкове, но е адски противно да насъскваш срещу болни хора.
Българите са болни и инвалидизирани, заради отвратителните условия за живот. Много повече от фалшивите инвалиди са много болните без телкове.
Медицинската и политическата индустрия убиват
17:10 13.11.2025
27 Тома
17:11 13.11.2025
28 Пенсионер
17:18 13.11.2025
29 Никой
17:25 13.11.2025
30 Смешник
17:38 13.11.2025
31 си дзън
служители гласуват.
17:42 13.11.2025
32 Аре
До коментар #13 от "Българин":умирай бе. Няма да работя за търтеи
17:44 13.11.2025