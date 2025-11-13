Новини
Кристиян Шкварек: Който политик се осмели да съкрати администрацията и изплащаните ТЕЛК-ове - ще заслужи паметник

13 Ноември, 2025 16:02 1 192 32

  • кристиян шкварек-
  • администрация-
  • телк-
  • инвалиди

Страна на "инвалиди" и бюрократи, на "социално слаби" и полицаи, на чантаджии и облягащи се на метли по общините

Кристиян Шкварек: Който политик се осмели да съкрати администрацията и изплащаните ТЕЛК-ове - ще заслужи паметник - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
За 15 години населението на България е намаляло с 1 милион души, а хората, получаващи ТЕЛК са се удвоили от 400,000 на над 800,000.

Администрацията също е нараснала като бройка, при значително по-малко население за "администриране" и огромни нови технологии в автоматизирането и дигитализирането на тази работа.

Трендът и при двете се е увеличил значително в последните 4 години.

Какво, по дяволите, правим? Накъде вървим?

Страна, в която на 3 работещи ще се падат по 1 "инвалид" (знаем колко реални са тия ТЕЛК-ове), 1 пенсионер и 1 чиновник ли? Трима работещи за икономиката и трима на неин гръб? Страна на "инвалиди" и бюрократи, на "социално слаби" и полицаи, на чантаджии и облягащи се на метли по общините.

Това е абсолютно неустойчиво и напълно невъзможно за поддържане. Обратното на жизнена и продуктивна нация.

Който политик/партия намери смелостта да посече минимум наполовина броя на администрацията и изплащаните ТЕЛК-ове, ще заслужи паметник.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бою циганина

    16 2 Отговор
    на цели села съм дал телкове да им ги плащат бг робите

    16:04 13.11.2025

  • 3 по добре

    13 11 Отговор
    Не намесвай хората с телкове. Те са освидетелствани от лекари....но за другите си прав

    Коментиран от #12

    16:08 13.11.2025

  • 4 Абе

    14 1 Отговор
    ние сме болна нация

    16:10 13.11.2025

  • 5 Царя Дава Храна

    6 0 Отговор
    Пъдаря не дава храна

    16:13 13.11.2025

  • 6 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    16 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    16:14 13.11.2025

  • 7 Обективен

    12 1 Отговор
    Страната ни е овладяна от мафията ,и тя плаща на овцете да я подкрепят.

    16:16 13.11.2025

  • 8 Родина

    9 2 Отговор
    Хайде стига си ревал за Троловете . Всички навършили възраст със ТЕЛК , вземат една
    пенсия . В България не се получават две .
    Колко от тези с ТЕЛК, живеят в България?
    Колко има в администрацията? Съкращаване
    На администрацията. Спиране на бонусите.
    Назначете нов главен прокурор, спрямо избиране от
    народа .

    16:17 13.11.2025

  • 9 Българите от 35 години са на свръхсрочна

    8 2 Отговор
    Служба при честни частници които плащат на държавата плосък данък 10% и 90% остава в частника а всеки българин плаща 20% ДДС за всяка стока без да има необлагаем минимум

    Коментиран от #17

    16:18 13.11.2025

  • 10 друг швейк: абе що мълчите за чекмеджари

    11 0 Отговор
    Който политик се осмели да съкрати общ поръчкари и изплащаните комисионни по чекмеджета
    ще заслужи място в епопея на забравените

    16:19 13.11.2025

  • 11 Е няма как

    8 0 Отговор
    Ако това стане ще сме нормална държава,а ние сме мафиотска някаква

    16:20 13.11.2025

  • 12 Да знаеш

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "по добре":

    Сериозно ли го мислиш?
    На всички ни е ясно, че повечето хора с ТЕЛК изобщо не са инвалиди,
    не трябва да получават обезщетения и пенсии, нито стикер за паркиране на инвалидни места.
    Много от тях са лекари, полицаи, чантаджии от общините
    или просто "тарикати", които са си платили където трябва.
    Много са и "тъмните" българи, но пък гласуват за ГЕРБ и Новото начало...

    Коментиран от #26

    16:23 13.11.2025

  • 13 Българин

    10 4 Отговор
    Г-н Шкварек !!! Искам да Ви подаря всичките си заболявания /тумора в главата , епилепсията , Болеста на КРОН и всички други които са ми в епикризите / ведно с ТЕЛК-а , всички лекарства и процедури и с кеф си харчете инвалидната ми пенсия !!! Вие сте абсолютен лаик и тъ......к , но помнете Оня горе гледа !!! Изглежда човешкото у Вас отдавна е умряло ! Бог да се смили над Вас !!!

    Коментиран от #14, #32

    16:28 13.11.2025

  • 14 Стършел

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Не ми е приятен шкварек, но той има предвид тези, които са с фалшиви телкове. Имаше куриоз, сляп по ТЕЛК, караше такси-дадоха го по ТВ преди време

    16:34 13.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БОКЛУК

    4 2 Отговор
    Голям си

    16:41 13.11.2025

  • 17 льольо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българите от 35 години са на свръхсрочна":

    ами стани частник и си харчи тези 90 % които ще ти останат след като платиш 10% данък печалба... кой те спира? ама май е по-лесно и вече много по-доходно на държавната хранилка, а ?

    16:41 13.11.2025

  • 18 Гост

    7 0 Отговор
    Колкото и да отричаме вече Маркс, човекът го беше казал, че обществото се състои от взаимосвързани база и надстройка. През последните 35 години занулихме базата, останаха само с молове и бръснарници, логично и надстройката се изроди. Затова са всичките проблеми с телковете, с корупцията, че даже и със самовъзпроизвеждащата се администрация.

    16:42 13.11.2025

  • 19 Цвете

    2 2 Отговор
    КАКВО ОБЩО ИМА МЕЖДУ ТЕЛКОВЕТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА? МОЖЕ БИ НЕЗНАЕШ, ЧЕ НАИСТИНА ИМА МНОГО ХОРА ИНВАЛИДИ, КОИТО ЖИВЕЯТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕЛКА? ИЛИ НЕ ЗНАЕШ? А АДМИНИСТРАЦИЯТА НАДХВЪРЛЯ ЕДИН СРЕДНО ГОЛЯМ ГРАД. ТЕ ПОЛУЧАВАТ НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАПЛАТИ. КАКВО ДОПРИНЕСЕ ТАЗИ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 36 ГОДИНИ, ПОВЕЧЕТО ЗАПЛАТИ И БАЯ БОНУСИ, А ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМ СЕ РАЗДАВАТ ТЕЗИ БОНУСИ? МНОГО ИМА ЗАЩО, А ОТГОВОР НИКАКЪВ? 😶‍🌫️🤨😠🙈🙉🙊

    16:52 13.11.2025

  • 20 Габрово

    6 1 Отговор
    А за милионите раздадени бонуси в държавната администрация кой ще отговаря

    16:54 13.11.2025

  • 21 Цвете

    1 1 Отговор
    КАКВО ОБЩО ИМА МЕЖДУ ТЕЛКОВЕТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА? МОЖЕ БИ НЕЗНАЕШ, ЧЕ НАИСТИНА ИМА МНОГО ХОРА ИНВАЛИДИ, КОИТО ЖИВЕЯТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕЛКА? ИЛИ НЕ ЗНАЕШ? А АДМИНИСТРАЦИЯТА НАДХВЪРЛЯ ЕДИН СРЕДНО ГОЛЯМ ГРАД. ТЕ ПОЛУЧАВАТ НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАПЛАТИ. КАКВО ДОПРИНЕСЕ ТАЗИ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 36 ГОДИНИ, ПОВЕЧЕТО ЗАПЛАТИ И БАЯ БОНУСИ, А ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМ СЕ РАЗДАВАТ ТЕЗИ БОНУСИ? МНОГО ИМА ЗАЩО, А ОТГОВОР НИКАКЪВ? 😶‍🌫️🤨😠🙈🙉🙊

    16:55 13.11.2025

  • 22 Иванов

    3 2 Отговор
    Г-н Шкварек, а вие какво работите??!

    16:55 13.11.2025

  • 23 Администрация

    2 0 Отговор
    Означава гласоподаватели на Банкя

    16:56 13.11.2025

  • 24 крисгина zaшкварек

    1 1 Отговор
    иска увеличение,увеличение

    17:04 13.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мъгла!

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да знаеш":

    Със сигурност има хора с фалшиви телкове, но е адски противно да насъскваш срещу болни хора.
    Българите са болни и инвалидизирани, заради отвратителните условия за живот. Много повече от фалшивите инвалиди са много болните без телкове.
    Медицинската и политическата индустрия убиват

    17:10 13.11.2025

  • 27 Тома

    0 0 Отговор
    Единственият начин за да може да се пенсионира човек е телк защото тука искат 40 години трудов стаж който е непостижим в частния сектор

    17:11 13.11.2025

  • 28 Пенсионер

    0 0 Отговор
    Всичко ще свърши както 1945 година помни се историята пари няма да шма защото няма производство ....и отначало...

    17:18 13.11.2025

  • 29 Никой

    0 1 Отговор
    36 години лош живот в България ..какво знаеш ти бе ,мърльо? Знаел бил за телковете.Нали затова ги направиха по документи и разпределение в комисии на случаен принцип. Знаеш ли въобще как работи системата,по какви закони и разпоредби? Идея си нямаш,ама инвалидите ти виновни .

    17:25 13.11.2025

  • 30 Смешник

    0 0 Отговор
    Почти цялата администрация досега гласуваха за Тиквата и затова Герб са винаги първи при този нисък процент на гласуващи Но откакто същата тая администрация преминава към Шиши Тиквата е бесен

    17:38 13.11.2025

  • 31 си дзън

    1 0 Отговор
    Този път Шкварек е абсолютно прав. Лошото е, че "инвалидите", пенсионерите и държавните
    служители гласуват.

    17:42 13.11.2025

  • 32 Аре

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    умирай бе. Няма да работя за търтеи

    17:44 13.11.2025