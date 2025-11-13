Кристиян Шкварек: Който политик се осмели да съкрати администрацията и изплащаните ТЕЛК-ове - ще заслужи паметник

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За 15 години населението на България е намаляло с 1 милион души, а хората, получаващи ТЕЛК са се удвоили от 400,000 на над 800,000.

Администрацията също е нараснала като бройка, при значително по-малко население за "администриране" и огромни нови технологии в автоматизирането и дигитализирането на тази работа.

Трендът и при двете се е увеличил значително в последните 4 години.

Какво, по дяволите, правим? Накъде вървим?

Страна, в която на 3 работещи ще се падат по 1 "инвалид" (знаем колко реални са тия ТЕЛК-ове), 1 пенсионер и 1 чиновник ли? Трима работещи за икономиката и трима на неин гръб? Страна на "инвалиди" и бюрократи, на "социално слаби" и полицаи, на чантаджии и облягащи се на метли по общините.

Това е абсолютно неустойчиво и напълно невъзможно за поддържане. Обратното на жизнена и продуктивна нация.

Който политик/партия намери смелостта да посече минимум наполовина броя на администрацията и изплащаните ТЕЛК-ове, ще заслужи паметник.