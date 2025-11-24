Новини
Какво мислят в Украйна за новия мирен план на САЩ
  Тема: Украйна

Какво мислят в Украйна за новия мирен план на САЩ

24 Ноември, 2025 19:00

Американският президент и неговото обкръжение вероятно искат да тестват украинската общественост и международните партньори на Киев, за да установят на какви отстъпки са готови

Какво мислят в Украйна за новия мирен план на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Каква е целта на новия мирен план на САЩ за приключване на войната на Русия срещу Украйна? Вероятно Вашингтон иска да тества украинците и партньорите им, за да види на какви отстъпки са готови, смятат някои наблюдатели.

Украйна е готова за преговори с Русия - включително на ниво държавни ръководители. Но за официален отказ от окупираните от Русия територии не може да става и дума. Заявлението бе направено от заместник-посланичката на Украйна в ООН Кристина Хайовишин. "Нашите червени линии са ясни и непоколебими. Ние никога няма да признаем - нито официално, нито по друг начин - временно окупираните от Русия украински територии за руски."

Това бе нейната реакция на "мирния план" за приключване на руската война в Украйна , който според американските медии е одобрен от президента Доналд Тръмп . За плана, който се състои от 28 точки, се смята, че е договорен в рамките на тайни разговори между американския специален представител Стив Уиткоф и руския му колега Кирил Дмитриев. Наред с другото документът предвижда предаването на целия регион Донбас на Русия , включително тези негови части, които не са под руски контрол. Освен това Украйна трябва да предаде много оръжия, да намали наполовина армията си и да въведе руския като втори език.

Междувременно от украинското президентство потвърдиха, че Володимир Зеленски е получил проекта за "мирния план" от САЩ . Той предвиждал в следващите дни да го обсъди с президента Доналд Тръмп.

Експертът по Северна Америка от мозъчния тръст "Украинска призма" Олександър Краев казва, че украинското президентство е поело цялата комуникация с Вашингтон и чака официалната позиция на американското правителство по точното съдържание на плана. "Не е съвсем ясно дали този план наистина е от Белия дом, дали е разработен от Уиткоф и в крайна сметка е подкрепен от Тръмп, или пък е подготвен от Министерството на външните работи." Отношението към Тръмп и САЩ било "доста деликатно", посочва експертът, според когото една погрешна дума или погрешно изявление от страна на Украйна може да предизвика остра негативна реакция от другата страна на океана.

"План за капитулацията на Украйна"

Украински опозиционни политици изтъкват, че разпространените от медиите предложения съдържат елементи, които като че ли без ограничения отразяват руските изисквания: официално закрепване на руската окупация в Източна Украйна, значително намаляване на украинската армия, задължаване на страната да спазва неутралитет без истински гаранции за сигурност, забрана на свободния избор за присъединяване към съюзи, както и разрушаване на украинската идентичност.

Олексий Гончаренко, депутат от опозиционната фракция "Европейска солидарност" и представител на Украйна в Парламентарната асамблея на Европа, отправя остри критики към плана на американското правителство. "Най-важната гаранция за Украйна, както и за всяка друга страна, са нейните собствени въоръжени сили. Русия иска да отслаби тъкмо нашата армия, за да може при следващо нападение окончателно да унищожи Украйна", казва той пред ДВ. Опозиционерът подчертава, че някои неща са абсолютно неприемливи за украинското общество.

Арсений Яценюк, който бе премиер на Украйна от 2014 до 2016 година, а днес е ръководител на Киевския форум за сигурност, не смята общия "мирен план" на Русия и САЩ за нищо повече от това, което Владимир Путин и Доналд Тръмп обсъдиха на срещата си в Аляска през август. "Нищо от това, което сега се представя като нов мирен план, няма общо с мира. Това е план за постепенна капитулация на Украйна. Всички тези точки в този т.нар. "мирен план" не са нищо повече от позицията на Путин, която той изрази още преди четири години", заяви Яценюк.

Как реагират Украйна и Европа?

Наблюдателите в Украйна смятат, че обявяването на този "мирен план" може да е насочено единствено към сондиране на мненията в украинското общество. "Очевидно лансирането му в медиите е тест, за да се види доколко уморени от войната са украинците и доколко са готови да се подчинят", написа във Фейсбук Ирина Херашченко, заместник-председателка на опозиционната парламентарна фракция "Европейска солидарност".

Олександър Краев също предполага, че американският президент и неговото обкръжение искат да тестват украинската общественост и международните партньори на Украйна, за да установят на какви отстъпки са готови. "Не знам дали в случай на силна съпротива американците наистина ще поставят под заплаха отношенията си с европейците", заяви Краев пред ДВ. Основният проблем на "мирния план" според него е това, че той не изпълнява основната задача, формулирана от самия Тръмп - установяването на примирие.

Какви цели се преследват с "мирния план"?

Бившият украински посланик в САЩ Валери Чалий не смята, че в случая с "мирния план" става дума за окончателни предложения. "Ако това бе финалният план на Тръмп, той най-малкото трябваше да информира депутатите от Конгреса и важните европейски столици, което очевидно не се е случило. Затова - без паника, в момента става дума за план "Дмитриев-Уиткоф", който засега няма шансове за приложение", написа Чалий във Фейсбук. Неговото мнение е, че чрез последните предложения САЩ искат да очертаят рамката за бъдещи компромиси.

Предприемачът Валерий Пекар е убеден, че наред с военния натиск на фронта сред целите на Русия е и дестабилизацията на украинското общество. "Мирните планове" се представят, за да се окаже психологическо влияние върху хората в Украйна и те да бъдат отслабени." Освен това Пекар подчертава: "Всеки план и всички преговори ще се провалят, ако не участва и Европа. Тази позиция се поддържа и от САЩ, които искат да прехвърлят на Европа цялата отговорност за нейната собствена сигурност. Поражение на Украйна не би донесло никакви политически ползи на Тръмп, по-скоро точно обратното."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Kaлпазанин

    41 5 Отговор
    Те ако можеха да мислят нямаше да се продадат на евреи и англосаксии

    19:02 24.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    31 5 Отговор
    Докато руснаците не утепат и последния украинец, мир няма да има.

    19:03 24.11.2025

  • 3 Пич

    41 5 Отговор
    В Украйна първо мислят как да избягат от линията на фронта , а второ мислят , как да избягат от цялата Украйна !!! А Зелювците мислят къде им е дрогата , и дали ще ги оставят живи !!! Това мислят в Украйна !!!

    19:04 24.11.2025

  • 4 Точна статия

    3 21 Отговор
    Според геолокализирани кадри на Украинска територия са севернокорейски военни. Според различни източници са между 17 и 25 хиляди. Видно е че руската армия изпитва жесток недостиг на жива сила след огромните загуби. Руското външно министерство отговори че е в сила клаузата по договора за взаимопомощ между русия и северна корея. По същата логика Украйна ще подпише същия договор с Германия, Франция и Великобритания и на нейна територия ще бъдат изпратени военни от тези държави. Значи русия може да търси помощ и войници от други страни а Украйна няма това право ли? Стана окончателно ясно за безпомощността на руската армия която моли за пушечно месо да им пратят диктатори.

    Коментиран от #24, #32

    19:04 24.11.2025

  • 5 Каквото и да мислят в

    22 3 Отговор
    Украйна, то е ясно, че каквото кажат господарите, това ще е...

    19:04 24.11.2025

  • 6 DW - Пропаганден машинен

    27 2 Отговор
    Да бяха мислили преди това в 0кpaйна, а сега каквото им измислят другите!

    19:05 24.11.2025

  • 7 Последни новини от преди 50 мин.

    2 21 Отговор
    Продължават боевете за Покровск в Донецка област, която Русия иска да получи като условия за бъдещо примирие. Руснаците са били изтласкани от железопътната гара в града и украинците са овладели отново ключови позиции в центъра му.

    Докато западните съюзници обсъждат мирния план в Женева, боевете в южна и източна Украйна не стихват. Украинската армия е спряла руснаците в Покровск. По твърдения на украинската армия, от началото на този месец в уличните боеве са били убити близо 4000 руски войници.



    Дронове поразиха топлоцентрала в Подмосковието.

    Коментиран от #19

    19:07 24.11.2025

  • 8 досиетата Пандора

    23 2 Отговор
    Мислят за имотите си, за златните си тоалетни и заофшорните си банкови сметки.

    19:09 24.11.2025

  • 9 Пенчо

    20 3 Отговор
    По важно е какво мислят в Русия!?

    19:10 24.11.2025

  • 10 Михаил Касянов бивш руски премиер

    4 18 Отговор
    Михаил Касянов ръководи руското правителство от 2000 до 2004 година. Възход, стабилни икономически показатели и ясно бъдеще за пътя на Русия към демокрацията - така бившият руски премиер описва управлението си. Наречен е от "Форбс" един от "най-ефективните" премиери на Русия. Докато е бил начело на правителството Русия регистрира икономически подем -
    "Ясно е, че година след началото на тази агресия Путин не успя да постигне своите амбициозни цели - смяна на режима в Киев, възстановяване на пропутинския елит, чрез който Украйна да стане сателит и създаването на Малорусия - както самият той се изразява, това означава да отсече Украйна от Азовско и Черно море. Този план не проработи и войната вече премина към фаза, която се нарича "война на изтощаване". Ситуацията е много тежка. Но тази година трябва да бъде решаваща и мисля, че Украйна и украинският народ, който самоотвержено защитава свободата и територията си, ще може да победи". И още -

    "Но санкциите вече започнаха да работят и икономиката започна да се свива, хората няма как да не почувстват това. С всеки изминал ден това се засилва. Колкото до останалата част от населението - при това доста голяма част от него, онези които живеят на по една заплата, с ниски доходи - те живееха зле, а сега - още по-зле. НО именно на тях се разчита Путин и режимът му, с неговата стратегия за промиване на мозъците, на заблуждаване на хората, и всички тези басни за заплаха от страна на Америка, НАТО и на Европа."

    19:11 24.11.2025

  • 11 че ще мора ще продължава още

    12 0 Отговор
    Какво мислят в Украйна за новия мирен план на ес

    Коментиран от #13

    19:13 24.11.2025

  • 12 жик так

    25 0 Отговор
    С две дума мирен план няма да има .

    19:16 24.11.2025

  • 13 ша ядат шамарите

    24 0 Отговор

    До коментар #11 от "че ще мора ще продължава още":

    Напълно ясно бе, че Русия няма да приеме."контрапредложението“, което никой дори не е поискал. Европейското контрапредложение не е сделка, то
    представлява редакция на чужд документ с надеждата Европа да получи място на масата. Но това не е нито нейната маса, нито нейният договор, а и не предлага нищо, което да накара която и да е от двете сили да я покани. То е списък с възражения, който прави договореното по-неизгодно и за двете страни - Русия получава по-малко и Америка получава по-малко. Реалностите са различни. Европейците не са в позиция да налагат условия, защото нямат нито достатъчно оръжие, нито достатъчно пари...

    19:18 24.11.2025

  • 14 Объркано Атлантиче

    23 0 Отговор
    Какво не ви казват:
    "В продължение на месеци „Уолстрийт Джърнъл“ не публикува историята, в която се описва личната корупция на Андрей Ермак, вторият най-влиятелен човек в Украйна. Ермак е присвоил стотици милиони долари от американските данъкоплатци, предназначени за помощ за Украйна. Редакторите на „Уолстрийт Джърнъл“ могат да го докажат. Но не го правят. Вместо това защитават Ермак. Защо? Защото Йермак ръководи усилията на Украйна да провали мирния план на Тръмп за Източна Европа.

    Собствениците на „Уолстрийт Джърнъл“ не искат мир с Русия. Те искат война. В същото време редакционната страница на „Уолстрийт Джърнъл“ атакува администрацията на Тръмп за налагане на мирно споразумение. Това е истинска корупция. Без да информира читателите си, семейство Мърдок използва вестника си, за да продължи войната с Русия. Това не е поведение на новинарска организация. Това е отличителен белег на разузнавателна агенция."

    19:18 24.11.2025

  • 15 кукиш

    24 1 Отговор
    Войната ще приключи, когато Украйна си върне Крим, — заяви председателят на Върховната рада на Украйна

    ▪️Това заяви Стефанчук на съвместна пресконференция с председателя на Риксдага на Швеция А. Норлен.

    В превод, война до последния Украинец, така или иначе КРИМ няма да видят ;-)!

    С такива лидери, не се чудете защо няма да има Украйна после.

    САЩ трябва спешно да командироват в Украйна ОТБОР ЕЛИТНИ ПСИХИАТРИ, а не оръжие.

    19:19 24.11.2025

  • 16 Медведев

    22 0 Отговор
    Какво мислят е ВСЕ ТАЯ..! Ще стане каквото иска Путин😜

    19:20 24.11.2025

  • 17 Ами

    20 0 Отговор
    Какво значение има, какво мислят украинците.
    Вече на всички е ясно. "До последният окраинец".
    След това ще е до последния поляк.
    И най на края до последния либералфанатик.
    Жалко за жителите на Европа, защото те ще плащат сметката.

    19:23 24.11.2025

  • 18 тез пък и те

    13 0 Отговор
    че тях кой ги пита???

    19:23 24.11.2025

  • 19 име

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последни новини от преди 50 мин.":

    Точно така, прочистиха покровск, войските в Мирноград вече не са обсадени, имат коридор и преминаха в настъпление. В близките дни ще обсадят Москва!

    19:39 24.11.2025

  • 20 бае Ганя

    8 0 Отговор
    Както е казал Макивели: "Киеф та го буха"...

    19:47 24.11.2025

  • 21 Въпрос към Гьобелс Веле Германия,

    16 0 Отговор
    какво мислят 1 700 000 убити украинци на Източният Фронт в Донбас?
    Какво мислят 500 000 хиляди дезертьори от Украйнската Армия?
    Питам за един приятел еврейн в Управлението в Кийв?
    Зеленски ли беше, или там Коломойски ли беше, та Порошенко ли му беше името, та Тимур Миндич ли се казваше.
    Търсят се едни 100 000 000 $ долара, Умеров, Ермак, Миндич?
    Разследват се 48 $ милиарда долара преведени чрез Естонски Банки в офшорни сметки на еврейна Зеленски?

    19:47 24.11.2025

  • 22 Преговорите се водят между Саш и Русия

    11 0 Отговор
    Откога мажоретките ги питат как се играе?

    19:48 24.11.2025

  • 23 Уса

    11 0 Отговор
    Когато еврпейските лидери и техните соросоидни слуги в ЕС отидат на фронта войната ще приключи за 5 минути

    19:52 24.11.2025

  • 24 Да бе !

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точна статия":

    Ами нека ги пратят тези войски, от колко време говорят! Колко боеспособни бригади имат въпросните страни?

    19:54 24.11.2025

  • 25 В В.П.

    12 0 Отговор
    Никой не се интересува от окъсания окропитек..

    19:56 24.11.2025

  • 26 В В.П.

    12 0 Отговор
    Най правилното нещо което може да направи РФ е да заравни Киев и Окропистан запад..и да приключи мъката на хахлята .и филма на ЗЕЛЮ артиста..

    19:57 24.11.2025

  • 27 В В.П.

    9 0 Отговор
    Дръжте се окропи,свободата иде !!
    .На който не му харесва да бяга в Полша Германия , Франция..или където му видят очите ..

    20:00 24.11.2025

  • 28 Гориил

    12 0 Отговор
    Украинското население е разнообразно. Значителна част от тях са руснаци или рускоезични. Не е ясно кого сте попитали и защо трябва да вярвате на това.Всичко, публикувано в европейската преса, е или фалшификация, или умишлено пропускане и отричане. Може спокойно да се каже, че САЩ все още не са разгледали никакви поправки и е малко вероятно да се съгласят да се откажат от плана си. Но черната пропаганда продължава да произвежда планини от лицемерие и океани от фарс. Няма съгласуван план за Украйна и няма и най-малък знак за европейски условия за прекратяване на войната. Русия дори не е одобрила американския план и няма да седне на масата за преговори без свои собствени поправки.

    20:05 24.11.2025

  • 29 Кавал съм го десетки пъти,

    13 1 Отговор
    докато не загинат на Източният Фронт в Донбас 20 моторизирани Германски Дивизии или с други думи 200 000 германски войници от Бундесвера, Войната в Украйна няма да спре?
    За ЕС, Германия, Франция, Англия, славянската кръв която се изтича в чернозема на Украйна е евтина.
    Какво мислят от Гьобел Веле по перспективата да загинат 200 000 войници от Бундесвера в Донбас?
    Също така французи и англичани?

    20:08 24.11.2025

  • 30 САЩ са много доволни от плана на ЕС

    11 1 Отговор
    Съединените щати намериха европейския мирен план за украинския конфликт за много полезен и добър, но са съсредоточени върху своя проект и Зеленски ще трябва да се подпише ако иска Мир на Американския проект. Това се съобщава от The Washington Post (WP) както и, че остават 4 дни до крайния срок за подписване, като се цитира източника.

    20:13 24.11.2025

  • 31 Зачистен Покровск,

    7 0 Отговор
    according to, еврейна, Зеленски?

    20:20 24.11.2025

  • 32 Грешката на природата

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точна статия":

    Ха, ха, ха. ха. ха... Онези 17-25 хиляди севернокорейски военни са капка в морето. Само на теб не ти стана ясно че Путин осигури на Ким и неговите войници ЛОВНО САФАРИ. Осигури им лов на вредно, диво, зло и непотребно животно което се казва БAHДEРA. Онези севернокорейски военни просто си тренират и се забавляват.

    20:20 24.11.2025

  • 33 Замислен

    10 0 Отговор
    Тъкмо щях да прочета какво мисли украинския народ и видях,че статията е написана от DW.

    20:22 24.11.2025

  • 34 Още една карта, на

    2 1 Отговор
    Покровск/Красноармейск.

    ;към днешна дата

    20:32 24.11.2025

  • 35 Българин

    12 2 Отговор
    Прерсботения мирен план включва само исканията на Украйна,което е недопустимо.този план естествено няма да се приеме от Русия,която сега владее 25% от територията на Украйна. Така,че с право Русия го отхвърля.Извод: войната ще продължи и Украйна я чака капитулация.

    20:36 24.11.2025

  • 36 1111

    8 2 Отговор
    По-важно е какво мисли Русия-най-голямата ядрена сила. А какво мисли Украйна...Това е руска територия и с право руснажите си я иска.Всички цели на Русия ще станат реалност.

    20:40 24.11.2025

  • 37 Хи хи

    6 2 Отговор
    Червените линии на урките са ясни, обаче червените линии на Русия са много по дебели, и цепят червените линии на урките !!! А на който червените линии са по дебели - печели !!!

    20:43 24.11.2025

  • 38 болгарин..

    8 1 Отговор
    Пре4укването на бандерите..трябва да продължи

    20:44 24.11.2025

  • 39 осраински

    5 1 Отговор
    Продължаването на сво до постигането на всички негови цели потвърждава решимостта на Русия да защитава своя суверенитет и визията си за многополюсен свят, в който никоя държава няма право да налага волята си на другите. Ето защо Русия няма да прекрати сво, докато не постигне всичките си цели и не гарантира сигурност в Европа, изградена не срещу нея, а успоредно с нея и с нейно активно участие.

    20:50 24.11.2025

  • 40 хихи

    2 1 Отговор
    Менюто не може да мисли(няма право)....
    а България е от страната на Булката

    20:52 24.11.2025

  • 41 нннн

    5 0 Отговор
    А какво мислят в Украйна и Европа за пътя до Лвов?

    21:01 24.11.2025

  • 42 Артилерист

    4 0 Отговор
    DW са изредили почти всички опозиционери, които настоящата хунта наследи. Даже някои от тях, като управника Яценюк, лично са нареждали да се обстрелват Донецк и Луганск. Е, кой здравомислещ човек ще приеме, че тези (раннонацизирани) субекти няма да се изкажат против плана на Тръмп?

    21:11 24.11.2025

  • 43 няма да мине

    0 0 Отговор
    Има една дума неподуй която изцяло описва случая.

    22:17 24.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.