Тръмп: Искам Киев да приеме мирното споразумение до четвъртък! Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйнa

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде интервю за Fox Radio, в което заяви, че Украйна рискува да загуби още територии "за кратък период от време", ако не приеме предложият от САЩ 28-точков мирен план.
Говорейки за крайния срок следващия четвъртък (27 ноември / Денят на благодарността), в който Украйна трябва да приеме предложените от Съединените щати условия, Тръмп заяви, че крайният срок може да бъде удължен, ако всичко "върви добре", но като цяло, според него, това е "подходящият момент".
Тръмп също заяви, че Съединените щати участват в мирния процес "заради едно нещо - искаме убийствата да спрат".
Той беше помолен и да коментира опасенията, че Русия може да представлява бъдеща заплаха за балтийските държави или други части на Европа. Тръмп отговори: "Те ще бъдат спрени".
"Те не търсят нови войни. Писна им", отбеляза той.
Според кореспондент на Би Би Си от Белия дом, единствената планирана среща на президента днес е с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани, която ще се проведе при закрити врати. Въпреки това, се случват промени в графика.
Досега Тръмп не е коментирал публикуваното в медиите предложение за мир.
Анонимен служител на администрацията разговаря с журналисти, включително кореспондент на Би Би Си.
На въпроса дали САЩ са заплашили да прекратят обмена на разузнавателна информация с Украйна и доставките на оръжие, за да принудят Киев да се съгласи с мирните условия на САЩ, беше заявено следното:
"Няма да коментираме в пресата чувствителни мирни дискусии, които може да са се провели или да не са се провели. Президентът Тръмп работи с двете страни, за да прекрати войната възможно най-бързо; тя продължи твърде дълго и причини твърде много безсмислени смъртни случаи. Това никога нямаше да се случи, ако той беше президент."
Руският президент Владимир Путин заяви по-късно, че Москва е получила американския план за мир в Украйна, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.
Путин каза на заседание на Съвета за сигурност на Русия, че планът на САЩ може да послужи за основа за мирно решение на конфликта в Украйна, но не е обсъждан с Москва в конкретика.
Украйна е против плана, но нито Киев, нито европейските сили са осъзнали реалността, че руските сили настъпват в Украйна и че ще продължат да настъпват, ако не бъде постигнат мир, заяви още руският лидер.
"Готови сме да водим мирни преговори и да решим проблемите с мирни средства. Същевременно, за това, разбира се, е необходимо задълбочено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това", поясни Путин.
Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии, като американците са поискали от Русия да направи определени компромиси.
"Ако Киев не иска да обсъжда предложенията на президента Доналд Тръмп и откаже да го направи, то" Украйна и Европа "трябва да разберат, че събитията от Купянск неизбежно ще се повторят и на други ключови места на фронта", предупреди Владимир Путин.
Руската армия заяви вчера, че е превзела този град в Източна Украйна.
В медийното пространство се появиха информации, че планът на Вашингтон възпроизвежда някои руски искания за слагането на край на конфликта, като например отстъпването на територии и намаляването на числеността на украинската армия. Планът обаче съдържа и гаранции за сигурността на Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли днес плана, като каза, че няма да предаде интересите на страната си. Същевременно, Зеленски каза, че ще направи други предложения на Вашингтон.
Украинският президент Володимир Зеленски каза след телефонен разговор с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че страната му очаква с нетърпение да започне съвместна работа със САЩ и Европа на равнище съветници за изготвянето на план за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.
"Съгласихме заедно със САЩ и Европа да работим на равнище съветници по въпросите на националната сигурност, за да открием пътя към истински траен мир", написа Зеленски след разговора, продължил около час.
We spoke for almost an hour with U.S. @VP JD Vance and @SecArmy Dan Driscoll. We managed to cover a lot of details of the American side’s proposals for ending the war, and we’re working to make the path forward dignified and truly effective for achieving a lasting peace. I’m… pic.twitter.com/h3uVlnxv2H— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
"Украйна винаги е уважавала и продължава да уважава желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на кръвопролитията и ние гледаме позитивно на всяко реалистично предложение", добави украинският лидер.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в телефонен разговор днес е обсъдил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте "наличните дипломатически възможности" за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.
"Обсъдихме наличните дипломатически възможности и плана, представен от американската страна", написа Зеленски в "Екс". "Вече сме готови да работим бързо и конструктивно, за да гарантираме успеха му. Координираме нашите следващи общи действия", добави украинският лидер.
I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
Mark expressed his condolences over Russia’s horrific attack on Ternopil. Thirty-one people were killed, including six children. Search-and-rescue operations at the site of this tragedy are still ongoing.
Ukrainians, more than anyone else… pic.twitter.com/1vIzC4S19M
Делегация от високопоставени американски официални лица се срещна вчера със Зеленски в Киев за обсъждане на американския план от 28 точки за прекратяване на войната.
Междувременно официален представител на САЩ заяви за Франс прес, че Тръмп работи както с Киев, така и с Москва за "възможно най-бързо" прекратяване на войната. Американският президент "работи с двете страни за възможно най-бързо прекратяване на тази война, продължила прекалено дълго и взела твърде много безсмислени жертви", каза официалният представител.
НАТО не направи пряк коментар на плана на САЩ за мир в Украйна, но определи усилията на президента Доналд Тръмп за постигане на мир като „жизненоважни“, съобщи ДПА.
Новият американски план е спорен в рамките на алианса, защото предвижда, че НАТО не трябва да приема Украйна за членка в бъдеще.
„Генералният секретар (Марк Рюте) беше ясен, че ние желаем и работим за справедлив и траен край на войната срещу Украйна и че усилията на президента Тръмп за постигането на мир чрез преговори между Украйна и Русия са жизненоважни“, каза днес говорител на НАТО.
В миналото алиансът е заявявал категорично, че няма да се откаже от политиката си на отворени врати. На среща през 2024 г. съюзниците в НАТО заявиха, че пътят на Украйна към членство в НАТО е „необратим“.
В същото време не е напълно изключено НАТО също да направи отстъпки като част от мирен план.
След завръщането на Тръмп в Белия дом Рюте възприема като една от основните си задачи да запази алианса единен.
Германският канцлер Фридрих Мерц и други европейски лидери ще се съберат утре в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, за да обсъдят отговора си най-новия американски план за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В утрешната среща се очаква да участват държавните и правителствени ръководители на Франция, Италия и Великобритания, наред с Мерц и висши представители на европейските институции, включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която обяви срещата в Екс.
Ирландия, Финландия, Нидерландия, Испания и Норвегия – които са тазгодишните страни гости на форума на 20-те водещи водещи световни икономики (Г-20) – също са поканени.
Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че е запознал Фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща с предложенията на САЩ, и е добавил, че Киев и Вашингтон "работят съвместно, за да гарантират, че това ще се превърне в съвместен и напълно съгласуван план“.
След разговора с украинския лидер Фон дер Лайен и Коща казаха, че "нищо за Украйна не бива да става без Украйна".
Представеният от САЩ план, за който се разбра по-рано през седмицата, може да изиска Украйна да направи значителни отстъпки, включително да предаде части от Източна Украйна, които Русия не е превзела, а също и да намали армията си и да се откаже от влизането в НАТО.
По-рано днес в интервю за радио "Фокс нюз" Тръмп даде на Киев краен срок до идния четвъртък да даде официалния си отговор за плана.
Тази вечер телефонен разговор с американския лидер имаше германският канцлер Мерц, който предстои да запознае европейските си колеги с резултатите от него.
Президентът Владимир Зеленски може да проведе разговор със своя американски колега Доналд Тръмп относно новия мирен план за уреждане на руско-украинската война следващата седмица, съобщава Sky News, позовавайки се на източници в Европейския съюз.
Според източниците, информацията за потенциалния телефонен разговор между Зеленски и Тръмп се появи, след като украинският лидер заяви, че иска да обсъди плана със своя американски колега.
Преди това украинският президент вече се консултира по този въпрос с лидерите на Великобритания, Франция, Италия и Германия.
В нощта на 21 ноември американските медии публикуваха целия списък с точките от новия "мирен план“ на САЩ, който беше предаден на Украйна за запознаване.
Сред другото, в него се говори за отказ от членство в НАТО и признаване на окупираните от Русия Крим, Луганска и Донецка области за де факто руски, както и Херсонска и Запорожска области по линията на фронта.
В офиса на президента на Украйна в четвъртък публично съобщиха, че Владимир Зеленски е получил от американската страна проект на плана и е готов да го обсъди.
Според медиите, в Европа подготвят свой проект за мирен план, който ще бъде по-справедлив за Украйна.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че по време на обсъждането на американския мирен план санкциите срещу руския петрол ще останат в сила. Той заяви това по време на интервю за Fox News в подкаста Брайън Килмид.
На въпроса за възможността за отмяна на санкциите, наложени от САЩ срещу руските компании "Лукойл“ и "Роснефт“ по време на обсъждането на мирния план, Тръмп отговори отрицателно.
"Те (санкциите) влизат в сила много скоро и са много мощни. Много мощни. Имам предвид, че те много затрудняват продажбата на петрол. Това е сериозно нещо. Защото, както знаете, цялата им (руската) икономика се основава на петрола“, смята президентът на САЩ.
Той добави още, че в близко бъдеще няма да прави "нищо, свързано с отмяната на санкциите“.
В петък Зеленски се обърна с обръщение към украинския народ, в което заяви, че Украйна днес е изправена пред труден избор и рискува да загуби или достойнството си, или ключовия си партньор.
САЩ заплашват да престанат да предоставят на Украйна разузнавателна информация и оръжия, за я притиснат да приеме рамката на споразумение за спиране на войната с Русия, предаде Ройтерс, като се позова на запознати с консултациите лица.
Вашингтон представи на Украйна план от 28 точки, които утвърждават някои от главните искания на Русия, включително Киев да направи териториални отстъпки, да ограничи размера на армията си и да се откаже от перспективата за присъединяване към НАТО.
Двама официални служители заявиха, че този път Вашингтон е подложил Киев на по-силен натиск, отколкото при предишни обсъждания на постигането на мир и че САЩ искат Украйна да подпише рамката за споразумение за прекратяване на огъня до идния четвъртък.
Делегация от високопоставени американски официални лица се срещна вчера с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Посланикът на САЩ в Украйна и пресаташето на американската армия, които придружаваха делегацията, определиха срещата като успех. Те добавиха, че Вашингтон се опитва да наложи "агресивен график", в рамките на който САЩ и Украйна да подпишат документа.
Зеленски, който днес разговаря по телефона с лидерите на Великобритания, Германия и Франция, изглежда прояви предпазливост, опасявайки се да не отхвърли плана на САЩ и да не обиди американците. "Ценим усилията на САЩ, президента Тръмп и екипа му за прекратяване на тази война. Работим по подготвения от американската страна документ. Това трябва да е план, който гарантира истински и достоен мир", посочи Зеленски.
ЕВРОПА КАЗВА, ЧЕ ИМА ПЛАН ОТ ДВЕ ТОЧКИ
Европейски лидери, които не са участвали в консултации за плана от 28 точки, изразиха силна подкрепа за Киев.
Собственият план на Европа се състои от две точки, заяви ръководителката на европейската външна политика Кая Калас - отслабване на Русия и подкрепа за Украйна.
I had a call with the @eucopresident, António Costa, and the President of the European Commission, @vonderleyen.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
I briefed them on the proposals from the U.S. side for ending the war and on contacts with partners in Europe and the U.S. We all value America’s and President… pic.twitter.com/7VhSY11DCh
Американски официални лица казаха, че планът на Вашингтон е съгласуван със секретаря на Съвета за сигурност и отбрана на Украйна – Рустем Умеров, който е близък съюзник на Зеленски и до юли бе министър на отбраната. "Този план бе изготвен веднага след обсъждания с един от най-високопоставените членове на администрацията на президента Зеленски – Рустем Умеров, който се съгласи с по-голямата част от плана, след като направи няколко промени, и го представи на президента Зеленски", каза вчера за Ройтерс официален американски представител.
Умеров обаче днес заяви, че нито е обсъждал условията в плана, нито ги е одобрявал.
"Ролята по време на визитата ми със САЩ бе техническа – организиране на срещи и подготовка на диалога. Не съм давал никакви оценки, а още по-малко каквито и да е одобрения на каквито и да е точки. Това не е в моите правомощия и не отговаря на процедурата", написа Умеров в "Телеграм".
След като днес се срещна с американската делегация в Киев, Умеров каза, че Украйна няма да приеме план, който нарушава нейния суверенитет.
Кремъл от своя страна посочи, че Москва и Вашингтон не са водили официални консултации или преговори за мирен план за Украйна. Киев трябва да вземе "отговорно решение" и то сега, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
РУСКИТЕ ИСКАНИЯ СА ЯСНО ФОРМУЛИРАНИ, А ТЕЗИ НА КИЕВ ОСТАВАТ НЕЯСНИ
Агенция Ройтерс отбелязва, че разполага с копие на плана, съдържащ условия, които украинските власти по-рано са отхвърляли като равносилни на капитулация.
Планът изисква Украйна да се откаже от контролирани от Киев райони в окупираните от Москва Луганска и Донецка област. В замяна Русия ще отстъпи завладени от нея по-малки по площ територии в други области.
Украйна ще трябва да се откаже завинаги от присъединяването към НАТО, а числеността на армията ѝ ще се ограничи до 600 000 души. Освен това НАТО ще трябва да се съгласи никога да не разполага свои войски на украинска територия.
Предвижда се санкциите срещу Русия постепенно да бъдат отменени, Москва отново да бъде поканена в групата на осемте водещи индустриални сили (Г-8) и замразените руски активи да бъдат обединени в инвестиционен фонд, от който Вашингтон ще получи известни печалби.
Едно от основните украински искания са гаранции за сигурност, равностойни на клаузата за взаимна отбрана на НАТО, които да възпират ново руско нападение. Това искане е разгледано в един ред, без да се посочват подробности: "Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност".
Тръмп, който тази година встъпи в длъжност за втори президентски мандат, се зарече бързо да сложи край на войната в Украйна и прие някои от аргументите на Москва за началото на руската инвазия през 2022 г. В известна степен обаче американският лидер изрази и нетърпение по отношение на Русия.
Миналия месец той отмени предложена среща на върха с руския си колега Владимир Путин и наложи санкции срещу двете водещи руски петролни компании. Ограничителните мерки трябва да влязат в сила днес, когато изтича и крайният срок, поставен от Вашингтон на страните, които купуват руски петрол, да преустановят поръчките си.
Въпреки това говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви на пресконференция, че държавният секретар Марко Рубио и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф тихомълком са работили по план за около месец.
"Този план е изработен така, че да отразява реалната ситуация след пет години на опустошителна война, за да открият най-добрия сценарий, от който да спечелят всички", посочи Левит.
САЩ увеличиха дипломатическите си усилия в момент, когато украинските сили отстъпват на бойното поле, а правителството на Зеленски е разтърсено от корупционен скандал.
Върховната рада (украинският парламент) в сряда уволни двама министри.
Почти четири години след началото на войната руските сили са окупирали близо една пета от Украйна и бавно напредват по 1200-километровата фронтова линия.
Русия казва, че е завзела град Купянск в Североизточна Украйна, и по-голямата част от източния град Покровск. Това са първите големи придобивки за руската армия от близо две години. Киев отхвърля твърденията, че е загубил тези два града, но признава, че Русия напредва.
Германският канцлер Фридрих Мерц обсъди по телефона с американския лидер Доналд Тръмп мирния план на САЩ за Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Петнайсетминутният разговор премина в "дух на доверие и приятелство", посочи говорителят Щефан Корнелиус.
Договорени бяха "последващите стъпки", що се отнася до координацията между съветниците, добави официалният представител.
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова днес мирното решение за Украйна да съхранява териториалната ѝ цялост, предаде Франс прес.
Гутериш отправи призива си на пресконференция в Йоханесбург, ден преди началото на срещата на Г-20 там.
На въпрос за плана на САЩ за мир в Украйна, Гутериш отговори, че този план засега не е представен официално от Вашингтон или от другиго.
Такъв план трябва да спазва Устава на ООН и международното право, изтъкна Гутериш.
Американските гаранции за сигурност, предоставени в плана от 28 точки за постигане на мир в Украйна, са добри. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, предаде АНСА.
Споменаването в плана на солидни гаранции за сигурността, интегрирани в една по-широка рамка за европейската и трансатлантическата стабилност, в съответствие с онова, което Италия винаги е предлагала, беше приветствано от Мелони по време на разговора с Мерц, заявиха от канцеларията на италианския премиер.
Други елементи от плана се нуждаят от по-подробно разглеждане, се допълва съобщението от канцеларията на Мелони.
По време на разговора Мелони и Мерц подчертаха необходимостта да подкрепят предложения от САЩ план за мир в Украйна, допълва Ройтерс.
Те изразиха подкрепа и за настоящите усилия за провеждане на преговори и подчертаха, че финалната цел трябва да бъде справедлив и траен мир в Украйна, който е в интерес на Европа като цяло.
