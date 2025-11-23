Новини
"План за капитулация" на Украйна. Но Путин не бърза
  Тема: Украйна

"План за капитулация" на Украйна. Но Путин не бърза

23 Ноември, 2025 18:28

От изявленията на Владимир Путин и предшестващите ги коментари на неговия говорител Дмитрий Песков се вижда ясно, че Кремъл е доволен

"План за капитулация" на Украйна. Но Путин не бърза - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кремъл нарича новия план на САЩ за край на войната "принуждаване на Украйна към мир". Но Владимир Путин не бърза да го подкрепи. Защо? От Иван Преображенски.

Още новини от Украйна

Путин призна, че се е запознал с подробностите в "мирния план" на САЩ , съгласно който на Украйна отново ѝ се предлага да се откаже от част от територията си, да съкрати числеността на армията си и да приеме другите изисквания на Русия, които остават почти без промяна вече втора година.

Президентът Володимир Зеленски на свой ред обещава на украинците да се бори за суверенитета на страната и моли американския президент за среща. Европейците отхвърлят плана, изпратен от Доналд Тръмп , който обаче вероятно е написан под диктовката на специалния представител на Кремъл Кирил Дмитриев. Москва го нарича "принуждаване на Украйна към мир" - точно както наричаше и войната си срещу Грузия през 2008 година.

Кавалерийската атака на Тръмп

Президентът на САЩ се втурна, точно както неотдавна и по отношение на войната в ивицата Газа, да се опита да прекрати руската агресия срещу Украйна . Неговият план от 28 точки, според повечето коментатори, почти не се различава от предишните предложения. Той явно е написан под диктовката или в съответствие с интересите на Кремъл и се явява фактическа капитулация за Украйна. Тръмп казва, че е готов да чака не повече от седмица – до 27 ноември, след което САЩ ще прекратят размяната на разузнавателни сведения с Украйна и ще спрат всяка военна помощ. И то – трябва да се отбележи – не за първи път.

Предишните пъти, дори след срещата на Путин и Тръмп в Аляска, украинските власти и техните европейски съюзници успяваха да разубедят американския лидер да поддържа руските интереси, а и постепенно да постигнат подновяването на военните помощи за Украйна. Самият Путин е казвал, че след срещата в Аляска преговорите са застинали поради нежеланието на Украйна да приме предложените ѝ условия. Което очевидно означава, че тогава Володимир Зеленски е можел да си позволи това. Ако е успял да избегне фактическата капитулация вече неведнъж тази година, къде в такъв случай е опасността от новата кавалерийска атака на Тръмп, защо на украинския президент му се налага да се обръща за подкрепа директно към народа?

Корупционните обстоятелства

Обновяването на американските предложения за приключване на войната се появи точно в момента, в който вътрешнополитическата обстановка е сериозно изострена както за Доналд Тръмп, така и за Володимир Зеленски. Американският лидер бе принуден да подпише закон, който го задължава в срок от 30 дни да публикува "досиетата Епстийн" - неговия покоен бивш приятел, осъден за принуждаване на непълнолетни към секс с представители на световния елит, а злите езици говорят, че и Тръмп може да има някаква връзка с това.

Положението на Володимир Зеленски е още по-лошо. Срещу хора от най-близкото му обкръжение се повдигат наказателни дела във връзка с корупционния скандал в сферата на енергетиката, Върховната рада отстранява министри. Доверието към властта от страна на населението намалява.

Нямаше как да не възникнат въпроси и у тези, които са помагали с пари на Украйна, т.е. на първо място у европейските и американските съюзници. Освен това Русия продължава да настъпва и твърди, че е завладяла Покровск и Купянск. Т.е. съвпадат две тенденции – на Тръмп много му се иска да измести вниманието на американските медии и на общественото мнение към нещо външнополитическо (дори подписването на споразумение да не се окаже възможно), а Зеленски изглежда достатъчно слаб политически, за да бъде подложен на изпитание. И този път мнозина и поради това се опасяват, че украинските власти могат да станат по-отстъпчиви.

На Путин все му е малко

Москва обаче не бърза да тържествува. От изявленията на Владимир Путин и предшестващите ги коментари на неговия говорител Дмитрий Песков се вижда ясно, че Кремъл е доволен. Той не признава, че автор или съавтор на тези 28 точки, както написаха много медии, би могъл да бъде руският специален представител Кирил Дмитриев. Но Песков нарича пакета с предложения "принуждаване към мир".

Това е известна руска военна метафора, използвана от Кремъл за характеризиране на войната срещу Грузия през 2008 година, която тогава също беше "принуждавана към мир", а после признаха независимостта на Абхазия и Южна Осетия и вкараха там руски войски. Използването на тази аналогия може да се възприеме и като подигравка: тогава на Русия ѝ се размина, както ще стане и сега, ако предложеният от САЩ план бъде реализиран изцяло. Но това може да е и сигнал към западните дипломати – че Кремъл възнамерява да изпълни този план, както и в Грузия през 2008 година, взимайки всичко, което иска, но да не продължава към столицата на страната.

В същото време от изявленията на самия Путин, направени преди началото на заседанието на руския Съвет за сигурност, се вижда, че макар планът да се харесва на руските власти, решение за това дали те да го приемат – даже Киев да го приеме – засега няма. Алчността и самоувереността в Кремъл са толкова силни, че освен Володимир Зеленски има още един Владимир, който може да провали преговорите – Владимир Путин. Защото той иска цяла Украйна.

***

Иван Преображенски e доктор на политическите науки, експерт по Централна и Източна Европа, колумнист и автор на седмична рубрика в ДВ

***
Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Русия





КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    61 5 Отговор
    Брях и мисирката, че и доктор по политология! И докъне се докара спецът? Колумнист в ДВ? Абе, хора, докато не кажете истината, нищо няма да се промени! Срам...

    Коментиран от #17

    18:33 23.11.2025

  • 2 Ян Вандал транс изпълнител

    16 71 Отговор
    Путин трябва да бъде изправен пред трибунал за всички злини, които е причинил на Украйна. Той трябва да бъде наказан сурово.

    Коментиран от #12, #50

    18:35 23.11.2025

  • 3 Боби

    11 61 Отговор
    Друго не можеше да се очаква от тоя боклук Търмп. Лика прилика са си с Руските орки. Европа ще се справи и сама!

    Коментиран от #7, #10

    18:39 23.11.2025

  • 4 Факт

    53 5 Отговор
    Точно обратното. Путин бърза да приключи, подкрепен от бързото придвижване на фронта, Тръмп бърза да се отърве от Украинския въпрос и да се насочи към САЩ!

    18:41 23.11.2025

  • 5 Наблюдател

    63 8 Отговор
    Целите на СВО ще бъдат постигнати, с добро или с дебела тояга.

    18:44 23.11.2025

  • 6 Бай Галин от посолство

    57 8 Отговор
    Не се заблуждавайте, капитолация ще има и за Украйна и за ЕС.

    18:46 23.11.2025

  • 7 БЕЗ МАЙТАП

    30 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боби":

    Ако вземем земята като един голям град може да кажем двама главатари си разпределят квартали.Стадото да е спокойно то ще бъде стригано и доено редовно.

    18:46 23.11.2025

  • 8 си дзън

    8 53 Отговор
    Не вярвам в мирния план на Тръмп. Вярвам на пророчицата Ванга, която е казала:
    русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #11, #13

    18:48 23.11.2025

  • 9 виктория

    34 2 Отговор
    бой до край!!! да се откъсне главата на змията!!!

    Коментиран от #14

    18:49 23.11.2025

  • 12 виктория

    21 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ян Вандал транс изпълнител":

    ох невинните укри!!!

    18:52 23.11.2025

  • 13 ДрБр

    22 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Бая има да дзънкаш!

    18:53 23.11.2025

  • 14 Копейкотрошач

    2 28 Отговор

    До коментар #9 от "виктория":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #28, #34

    18:55 23.11.2025

  • 15 Бай Тръмп

    40 4 Отговор
    Толкова глупости, лъжи и полуистини на едно място скоро не бях чел. Тоз ако е доктор и експерт аз съм трамвай.

    Коментиран от #30

    18:56 23.11.2025

  • 16 ИЗИРОВ

    43 5 Отговор
    От както свят светува винаги победителите определят клаузите на мирни договори ако има такива. В случия бендеровската хунта в Украйна и техните западни съюзници , спонсори и покровители нямат думата.

    Коментиран от #19

    18:56 23.11.2025

  • 17 доктор

    4 34 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Като бъде избито доволно количество копейки ще научиш истината.

    Коментиран от #18

    18:57 23.11.2025

  • 18 Гост

    26 2 Отговор

    До коментар #17 от "доктор":

    След вас, разбира се! Фактите казват, че центовите са първи, а и вече привършват! Утре къде ще печелите? Факса дойде ли с нареждането? Кофти, а?

    19:01 23.11.2025

  • 19 Владо

    7 35 Отговор

    До коментар #16 от "ИЗИРОВ":

    Онзи сбърканяк дето четири години се крие в землянки в Урал ли го слагаш при победителите?И изби и осакати 1,5 милиона руснака.

    19:01 23.11.2025

  • 20 ?????

    36 4 Отговор
    Като видях че от Дойче Велле го прочетох по диагонал.
    Но да попитам автора на следното - "Москва го нарича "принуждаване на Украйна към мир" - точно както наричаше и войната си срещу Грузия през 2008 година." - а кой я почна тогава тая война бе аланкоолу? Не е ли сегашния грузински затворник Мишико Саакашвили разчитайки на съответната подкрепа. Навремето и Европа го призна.
    Просто като пример за обективност на Дойче велле.

    19:01 23.11.2025

  • 21 Добър вечер!

    4 26 Отговор
    А где МОЧАТА?

    Коментиран от #24, #32

    19:02 23.11.2025

  • 22 1302

    28 1 Отговор
    Тръмп е реалист и разбира, че нещата са решени на бойното поле.
    Ще има мир чрез сила.

    19:02 23.11.2025

  • 23 Пич

    30 3 Отговор
    Путин няма защо и да бърза ! Руската армия напредва , пък и нека западняците изхарчат още пари , и още да обеднеят и задлъжнеят !!!

    19:10 23.11.2025

  • 24 сеянинь..

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Добър вечер!":

    У п0машко,уweцето-дека гнятешь..гавнатьцьи

    19:11 23.11.2025

  • 25 Смех

    29 4 Отговор
    Този Вовата им е взел акъла на гейзерите и техните слуги. От сутрин до вечер-Путин това, Путин онова 😆 Добре, че е той да покаже истинското уродливо лице на Запада!

    19:15 23.11.2025

  • 26 !!!?

    7 31 Отговор
    "Принуждаване на Украйна към мир" !!!
    Кремълската фашистка хунта както и да нарече поражението си в СВО все ще е фалшиво !!!?

    19:17 23.11.2025

  • 29 Евро

    22 1 Отговор
    шматките губят тази война. Защо продължават да се натискат да плащат може да бъде обяснено само със състояние на когнитивен дисонанс - адаптиране на фактите от реалността към идеологията и убежденията на пациента.

    19:31 23.11.2025

  • 30 Баце,

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Тръмп":

    Ти пък с кой акъл губиш минути от живота си за да четеш дойче зеле? Чете се само заглавието и се поглежда дали някой се е пресрамил да се подпише под пасквила. После евентуално се минава направо към коментарите.

    19:33 23.11.2025

  • 31 Независим

    2 15 Отговор
    Времето е на уродите и руски и американски, какъв ли ще е краят ????

    19:39 23.11.2025

  • 33 Артилерист

    25 1 Отговор
    Не знам къде този Преображенски е защитил научната си степен (вероятно в Атлантическия клуб, където си ги раздават един на друг), но не е допустимо, според мен, научен работник да проявява такава тенденциозност, да използва улични квалификации и да гради изложението на статията си преднамерено с вменяване на твърдения без нито едно доказателство. За мен това е обикновена пропаганда от необразован политик, отколкото материал от носител на научна степен.

    19:54 23.11.2025

  • 34 В Украйна имат нужда

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкотрошач":

    от копейкотрошачи като теб.
    Храбри, силни.
    Осигуряват пушка.
    Диван и компютър може и да не осигуряват, но питай Илашчук за по-сигурно.

    Коментиран от #36

    19:56 23.11.2025

  • 35 име

    17 3 Отговор
    Глупости, на Путин му е ясно че не му трябва цяла Украйна, пълна с неонацисти. За тях ще остави някакво малко парче земя към Полша и Унгария, без излаз на море, където да си живеят и изплащат следващите 500г военната и финансова помощ, която получиха.

    Коментиран от #42

    20:29 23.11.2025

  • 36 Трай бре

    1 14 Отговор

    До коментар #34 от "В Украйна имат нужда":

    Руски тръбар

    20:29 23.11.2025

  • 38 Що да бърза?

    11 2 Отговор
    Ми що да бърза? Напролет фронта на Днепър , на лято зад КииФ.

    20:45 23.11.2025

  • 39 Перо

    15 2 Отговор
    Всички санкции и пакети се изчерпаха с нулев резултат! Няма нещо с което ЕС да уплаши Путин, така че е време да се съгласят с 28-те точки на Тръмп, до като не е късно!

    20:51 23.11.2025

  • 40 Перо

    9 1 Отговор
    Правят се сметки, без кръчмар! Едностранни преговори между участниците от коалицията на желаещите, а Гл. участник в събитието не присъства!

    21:21 23.11.2025

  • 41 горски

    11 1 Отговор
    Има един култов виц за трима корабокрушенци попаднали на канибалски остров.Имаше плащане в брой бой,ядене на сол и други работи.Явно Украйна под давлението на ЕС ще мине през всичко,и пак ще плати....

    21:26 23.11.2025

  • 42 Димо

    1 14 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    Нацисти са в Кремъл и такива като теб!

    21:30 23.11.2025

  • 43 Ива

    17 0 Отговор
    Добре е плана да бъде съгласуван с победителя...другото са празни приказки....

    21:31 23.11.2025

  • 44 Планът на страните от ЕС

    12 2 Отговор
    за разрешаване на украинския конфликт е добре обмислен План за продължаване на войната, казва руският сенатор Алексей Пушков.

    21:34 23.11.2025

  • 45 Иванушка🇺🇸

    1 13 Отговор
    Перуката Тръмп е силно зависим от руските фашисти и нациста убиец путин. Жалко за хилядите загинали невинни хора на Украйна. Ако психопата Путин не бъде спрян с военна сила ще стане трета световна която ще ни помете всички. Капитулацията на Украйна ще бъде края за Европа и Свободния свят.

    22:14 23.11.2025

  • 46 СССР

    1 12 Отговор
    Това е резултата когато един изкуфял старец и един дърт психопат ръководят най големите държави в света.

    22:21 23.11.2025

  • 47 Иво

    1 7 Отговор
    Нали уж американците не преговарят с терористи. Тръмп е пълно недоразумение и трябва спешно да го пенсионират.

    22:26 23.11.2025

  • 48 Стоев

    4 0 Отговор
    Все мелят, че Украйна воювала сама. Ако е така, защо франсето, швабата и англето /мразени в собствените си страни/ се мешат. За мошеничката от Пфайзер и кликата около нея да не отварям дума. Както казах - мир няма да има. Те не щат.

    22:57 23.11.2025

  • 49 друг колмунист

    2 1 Отговор
    Киев е Руски, и Харков, и Одеса, тепърва бандата на еврейчето и бандеровската сган ще се демилитаризират и денацифицират. Няма как. Нацизма докато не бъде изкоренен няма да има устойчив мир.

    23:19 23.11.2025

  • 50 Изправи го де, накажи го, кво чакаш

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ян Вандал транс изпълнител":

    и само пишеш по форумите, действай.

    23:21 23.11.2025

  • 51 поправете ме ако греша

    3 0 Отговор
    ама нали условията ги поставяше победителя?!? Явно съм проспал кога Украйна и ЕС са победили Русия?!?

    23:39 23.11.2025

  • 52 Точен

    1 0 Отговор
    Баба европа няма карти и вече печата некролога си...

    01:23 24.11.2025