Новини
Свят »
Украйна »
Американският план за Украйна! Русия ще спечели без бой територия, равна на тази на Люксембург
  Тема: Украйна

Американският план за Украйна! Русия ще спечели без бой територия, равна на тази на Люксембург

21 Ноември, 2025 21:44 13 421 97

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

В замяна Москва ще върне на Украйна близо 2000 квадратни километра, за които Кремъл претендира или контролира най-малкото частично в Харковска област, 450 квадратни километра в Днепропетровска област, 300 квадратни километра в Сумска област и 20 квадратни километра в Черниговска област

Американският план за Украйна! Русия ще спечели без бой територия, равна на тази на Люксембург - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия би могла благодарение на американския план за Украйна да придобие без бой територия с площ почти еквивалентна на площта на Люксембург, се казва в анализ на Франс прес на данни предоставени от американския Институт за изследване на войната, цитирани от БТА.

В проекта на плана за Украйна се казва, че украинската армия трябва да се изтегли от територии, които тя все още контролира, което ще доведе до чиста печалба от около 2300 квадратни километра за Москва, което е почти колкото площта на Люксембург (2590 квадратни километра), без на руските сили да им се налага да произведат и най-малкия изстрел.

Киев трябва също така да се откаже от близо 5000 квадратни километра, които са под неин контрол в Донецка област, които после ще бъдат използвани за създаване на буферна зона, предвижда още планът, с който се е запознала Франс прес. Киев ще трябва да се откаже и от сега контролираните от него в Луганска област 45 квадратни километра. Всички тези отстъпки включват големите градове Краматорск и Славянск.

В замяна Москва ще върне на Украйна близо 2000 квадратни километра, за които Москва претендира или контролира най-малкото частично в Харковска област, 450 квадратни километра в Днепропетровска област, 300 квадратни километра в Сумска област и 20 квадратни километра в Черниговска област.

Документът предвижда също да се признае като де факто руски Крим, анексиран от Москва през 2014 г., както и Донецка и Луганска област. Планът предоставя на Русия и обширни територии, които тя контролира сега в Херсонска и Запорожка област.

В крайна сметка планът, предложен от Вашингтон, ще означава Украйна да изостави 20 процента от територията си, за да си върне по-малко от 0,5 процента, коментира Франс прес.

От началото на месец ноември руската армия напредна с около 400 квадратни километра на украинска територия. Към 20 ноември руските сили контролираха напълно или частично 19,3 процента от украинската територия. Около 7 процента - Крим и зони в Донбас – бяха под руски контрол преди началото на инвазията през февруари 2022 г., отбелязва Франс прес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отхвърля се

    62 39 Отговор
    Войната продължава. Позор за Америка.

    Коментиран от #28, #42, #65

    21:45 21.11.2025

  • 2 Гориил

    95 18 Отговор
    Пак лицемерие? Русия получава всичко.Европа получава капитулация и вечна омраза от руснаците и Русия.

    21:48 21.11.2025

  • 3 Варна 3

    24 68 Отговор
    Руснаците са балъци

    Коментиран от #19

    21:48 21.11.2025

  • 4 Разберете това

    41 29 Отговор
    САЩ и Русия объркват целия свят

    Коментиран от #45, #62

    21:50 21.11.2025

  • 5 Сатана Z

    52 16 Отговор
    Бай Дончо разиграва поредният цирк заедно със Зеления фюрер - еврей ,а ВВП им гледа сеира.

    21:50 21.11.2025

  • 6 Гончар Романенко

    52 6 Отговор
    Как "без бой"?!
    Три години какво става?!

    Коментиран от #43

    21:50 21.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    28 51 Отговор
    Един русофил е голям балък и позор за родината си.

    Коментиран от #33

    21:50 21.11.2025

  • 8 Пенчо

    60 8 Отговор
    По добре с бой! Да се знае и помни поне още 80 години!

    Коментиран от #88

    21:51 21.11.2025

  • 9 ПРорок

    25 77 Отговор
    Русия загуби от Рим, от Монголите , от Златната орда, започва Руската империя, която загуби от Наполеон в действителност болестите и зимата спаси империята, Първата световна загубата от Япония, Втората световна дефакто я загуби с подкрепа на съюзниците си и само чистките на Сталин помогнаха да победят Кватунската армия, дефакто отраднаха плановете за атомна бомба за да не загябят някоя война в конвенционално отношение но въпреки усилията Афганистан им стъжни историята, след свободата си от СССР дефакто над 40 загубени войни от двеите чеченски, разпада на режима на АСад в Сирия и дефакто на тепсия получиха Чечня с корупция и пари, с 3 млн жертви в Украйна дефакто загубили и се появава Тръмп който с милионите жертви на Укарйна им предлага на тепсия почти цяла Укарйна само заради глупост и бизнес и най вече предателство, общо взето това е цялата история на Московското блато страх, убийства, подкупи, цивилни жертви и ядрени заплахи

    Коментиран от #51, #67, #94

    21:52 21.11.2025

  • 10 Ами

    41 2 Отговор
    Ще доживеем и ще видим дали "камилата или камиларя"!?

    21:52 21.11.2025

  • 11 Историк

    11 35 Отговор
    Световните агенции гърмят! Преди двадесет минути 14:20 h aмериканско време президент Тръмп бе прострелян с три куршума в областта на сърцето и белия дроб на излизане от Тръмп Тауър в Ню Йорк! Транспортиран е в критично състояние в болницата!

    Коментиран от #26, #38, #81

    21:52 21.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европа и Украйна

    24 54 Отговор
    няма да приемат глупавия план на Тръмп и лаиците около него!

    Европа иска силна Украйна с мощна армия, точно обратното на плана на Краснов!

    Краснов иска да отслаби Украйна - Защитницата на Европа!

    Тръмп е срам и позор!

    Коментиран от #22, #86

    21:53 21.11.2025

  • 14 Путин, В. В.

    60 14 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    21:53 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Помак

    40 11 Отговор
    Не мисля ,че Русия ще спре войната в укря ..официал да но войната ште продължи ,заштото Русия си иска руските земи ..70-90 от укря

    21:53 21.11.2025

  • 17 Още новини от Украйна

    22 8 Отговор
    Докато всички мастурбират и преглеждат „мирния план на Тръмп“, нека ви напомня:

    „НАТО трябва да е готово за възможността за едновременни конфликти с Русия и Китай до 2027 г.“

    - Генерал от ВВС на САЩ, командир на Европейското командване на САЩ и върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Алексус Гринкевич. Етнически беларус. Най-ревностните новопокръстени.

    Президентът Путин просто изби тезата за неспособността на Москва да преговаря от ръцете на врага днес.

    РД твърди, че 28-точковият план е въведен с цел ескалация, а не мир.
    Кога американските генерали ще престанат да командват европейските войски и украинските въоръжени сили в украинския театър на военните действия срещу руската армия?

    Отговорът на Гринкевич беше: НИКОГА.

    21:54 21.11.2025

  • 18 Зелчо

    30 4 Отговор
    Ми, оти тогава ручааме жабетата

    21:54 21.11.2025

  • 19 Гориил

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    Това написано ли е в сметките ви за ток и отопление? Може би сте прочели това на бензиностанция във Варна?

    21:55 21.11.2025

  • 20 зеле белоносо

    23 4 Отговор
    Ох, много ми е лошо...

    21:56 21.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 За три години

    21 4 Отговор
    почти освободиха лнр и днес . Но Украйна ще приеме. Да .

    21:56 21.11.2025

  • 24 Аз казах

    18 31 Отговор
    Нищо няма да спечели Русия.САЩ загубиха Европа.Тръмп е пътник и ако благословена и непрекосновена Америка не се оттърве от него,губи стратегически партньори и погубва себе си като най-могъщата държава и демокрация.Събудете се.Опомнете се републиканци и изритайте този престъпник от балната зала,на Белия Дом.Направете го за поколенията след Вас.Импичмън!!!

    Коментиран от #53

    21:58 21.11.2025

  • 25 О.крайнкс

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Ох ,да ...п. Ми г о

    21:58 21.11.2025

  • 26 Мдаа

    22 6 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Стрелците са естонци и са заловени

    Коментиран от #34

    21:59 21.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Коок

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Отхвърля се":

    А с бой колко ще заеме Русия? Цяла Украйна ?

    Путин трябва да иска много повече на настоящия момент/

    22:00 21.11.2025

  • 29 Т.КОЛЕВ

    6 16 Отговор
    АКО ТОВАВА ВОЙНА СЕ СУЧИ МЕЖДО АМЕРИКА И НЯКОЯ СЪСЕДНА НА ТЯХ ДЪРЖАВА ДАЛИ АМЕРИКАНЦИТЕ ЩЕ ИЗМИСЛЯТ ТАКЪР ПЛАН ЗА ТЯХ В ТЕХЕН УЩЪРБ ? МОЖЕ ДА ИМА РАЗМЯНА ИЛИ КОМПРОМИС НО НЕ И ГОЛЯМ.ВЪВ.ВСИЧКИ ПЛАНОВЕ.

    22:01 21.11.2025

  • 30 Факт

    16 1 Отговор
    Ако това беше така, военните действия щяха да бъдат прекратени!

    22:01 21.11.2025

  • 31 Не е

    31 10 Отговор
    въпроса до квадратни метри и километри. Хората, които живеят на тях не щат да чуят за Украйна. Хората от двете републики в Донбас и Крим. Нали за това се биха сами почти 10 години. Затова бяха бити, горени и бомбандирани. Заради правото си на самоопределение.

    22:01 21.11.2025

  • 32 пони, ама розАво

    12 4 Отговор
    Вече не знам как да се справя с когнитивния дисонанс! Не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. Синтетиката засега ме държи ама не знам до кога, че е скъпичка а от посолствоТО не са така щедри като в началото. Страх ме е да не си посегна!!!
    Колежки, помощ, много ви моля!

    22:02 21.11.2025

  • 33 Имаш предвид

    21 15 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Русофоб е позор за БГ пък и за света.

    22:02 21.11.2025

  • 34 Калашников

    9 13 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа":

    Явно Краснов не е държсл печеливши карти!

    22:03 21.11.2025

  • 35 пешо

    25 8 Отговор
    русия нищо няма да върне , никой от русия земя не е вземал

    Коментиран от #39

    22:03 21.11.2025

  • 36 Уса

    31 9 Отговор
    А с бой двойно повече.Вие соросите сте виновни,защото без вашата злоба и лакомия Русия нямаше да нападне

    22:04 21.11.2025

  • 37 Джуро

    14 10 Отговор
    Ще спечели дъртия ми грездей русия ,бой до дупка

    22:05 21.11.2025

  • 38 УдоМача

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    За всяка свиня идва коледа!

    22:08 21.11.2025

  • 39 Саймън

    16 6 Отговор

    До коментар #35 от "пешо":

    Ще бъде затрита тая измислена ,заграбена с насилие огромна територия

    22:09 21.11.2025

  • 40 000

    28 16 Отговор
    Всъщност либералната глобалистка шайка приключи. Учете руски. Русия се връща на балканите.

    Коментиран от #58, #90

    22:10 21.11.2025

  • 41 Не виждам

    27 8 Отговор
    Как жителите на Донбас и Крим могат да бъдат убедени да бъдат отново украински граждани. Това е немислимо. Мисията на Запада беше обречена от самото начало.

    Коментиран от #50

    22:10 21.11.2025

  • 42 До колкото разбирам

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Отхвърля се":

    Тази война не е за територия.
    Дай Боже, по-скоро мир!

    22:10 21.11.2025

  • 43 Ердоган

    7 16 Отговор

    До коментар #6 от "Гончар Романенко":

    Точно и ясно три години бой, а трябваше да е три дни. Бай Дончо и ЕС пазят Русия защото познават Путин, той сам казва притиснат ли плъха в ъгъла, няма какво да губи и тогава започва да хапе, под хапе разбирай ядрено оръжие. Та заради един плъх ще загинем като динозаврите

    22:16 21.11.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    10 5 Отговор
    Така е.....
    Дори да е с размера на Столипиново, укрите са длъжни докрай да умрат 👍

    22:16 21.11.2025

  • 45 Разбирам

    24 5 Отговор

    До коментар #4 от "Разберете това":

    По-добре САЩ и Русия да объркват целия свят, отколкото атлантическа Европа да пали поредната (3-та) световна война

    22:16 21.11.2025

  • 46 ПРорок

    10 9 Отговор
    САЩ и Тръмп са най предателската държава в историята на планетата за вечни времена, световната корупция е нищо сравнение с подлоста , фалша и предателствата на САЩ на световната сцена, дори фразата ако искаш мир приготви се за война е лека за тях , те са под нивото на световните малцинства, при тях да предадат приятелска държава е нещо като конституция

    Коментиран от #56

    22:17 21.11.2025

  • 47 Швейк

    15 3 Отговор
    И чий болен мозък е решил че този план ще се осъществи?!

    Коментиран от #49

    22:19 21.11.2025

  • 48 Народа го е казал!

    16 2 Отговор
    Да би мирно седяло,да не би чудо видяло...!

    22:20 21.11.2025

  • 49 Как кой?!

    11 1 Отговор

    До коментар #47 от "Швейк":

    Мозъкът на Тръмп...!

    22:20 21.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мдаа

    23 3 Отговор

    До коментар #9 от "ПРорок":

    Само че трябва да добавим, че от десетките войни на Руската империя с Османската, всички балкански народи (сърби, черногорци, гърци, власи, българи, молдовци) , а в Каваказ грузинци и арменици се освобождават от османските чуждоверци

    22:21 21.11.2025

  • 52 Тези

    25 3 Отговор
    "изгубени" територии не са нито на Зеленски, тъй като той не е средновековен цар, нито на неговите европейски началници. Тези територии принадлежат на хората, които ги населяват - жителите на Крим и Донбас. Те казаха тежката си дума отдавна и упрражниха правото си гарантирано в Устава на ООН. Нито Зеленски, нито фашиста Мерц, нито на Кая или Урсула могат да им наредят дали ще са украински или руски граждани

    22:22 21.11.2025

  • 53 Атина Палада

    20 7 Отговор

    До коментар #24 от "Аз казах":

    Защо им е на САЩ Европа? Какво има Европа? Природни ресурси ли има ,човешки ресурс ли има кво? Европа вече е периферия.Икономипеския център вече е на Изток.Там е светът ..САЩ се опитват да се позиционират там,където е света ,а именно на Изток .

    Коментиран от #55

    22:24 21.11.2025

  • 54 Европейците

    19 4 Отговор
    имат много лош запис в разпалването на големи войни. Правилно, че ги изолират от мирните процеси, защото техните нагласи са за проточване на конфликти вместо намиране на решения за мирно уреждане. Организацията ЕС трябва да бъде закрита за да се гарантира мира в Европа.

    22:27 21.11.2025

  • 55 ПРорок

    5 30 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Европа има ресурс от здраво мислещи хора, технологии , и 700 млн население, докато Русия има БВП колокото на Италия , с 3 млн жертви, и са сегашен васал на Китай и спад раждаемоста въпреки ресурсите си, Китай има икономика заради кражбата на технологии от САЩ и самата Комунистическа партия , но дефакто са куха икономика заради страха от комунистическите репресии, и спад на населението, а САЩ просто са деградирали военно, културно и най вече с 40 крадрилиона дълг с какво са по добри трите сили от СТара ЕВропа

    Коментиран от #60, #84

    22:29 21.11.2025

  • 56 Атина Палада

    20 4 Отговор

    До коментар #46 от "ПРорок":

    САЩ нямат приятели .Те имат интереси!
    Уважават само непреклонните,защото са състезатели.. Онези,които сервилничат и им се подчиняват, САЩ ги презират ..
    Това е техният свят.

    Коментиран от #61

    22:31 21.11.2025

  • 57 САЩ

    16 4 Отговор
    Нямат нужда от Европа, още по малко от смешната политическа измишльотина ЕС. Светът винаги се е движил и ще продължава да се движи от националните държави, не от някакви национални хибриди.
    ЕС въвлича САЩ в проблеми и крамоли. На САЩ не му се занимава, а и не иска да рискува своята национална сигурност, заради капризите и претенциите на европейците.

    22:34 21.11.2025

  • 58 RIP Сесесере 1920 1991💀

    3 15 Отговор

    До коментар #40 от "000":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама дойде 1991 сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    22:34 21.11.2025

  • 59 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:37 21.11.2025

  • 60 Атина Палада

    25 8 Отговор

    До коментар #55 от "ПРорок":

    Знам,знам:) здравомислещите на Меркел:)))
    Колкото до БВП , не само Италия,а всички останали страни от Еврозоната са фалирали.
    Италия е с 170% дълг ха ха ха ,ти ми сравняваш фалирала Италия с Русия ха ха ха..
    БВП на Италия е от заеми,както и на останалите държави от ЕС.
    Както и да въртите ,това е! Светът е на Изток.Там е икономическият център .Тук остана периферия ..до няколко десетилетия и малкото останали тук бели хора ще се стопят ...Това е бъдещето на Европа,за съжаление.

    Коментиран от #63

    22:38 21.11.2025

  • 61 !!!?

    4 18 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Такива са Копейките...сервилничат на Кремъл, а за такива като тях Путлер каза, че най-много мрази предателите !

    22:38 21.11.2025

  • 62 Искаш да кажеш

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Разберете това":

    САЩ, Британия и Израел

    22:40 21.11.2025

  • 63 ПРорок

    2 14 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Хаха а къде са белите на Изток, белите ц....ни Китайци или федерацията пълна с азиатски народи, дори и фалирали с дълг са пак над възможностите на азиатците от СССрето и маде ин Чина

    22:41 21.11.2025

  • 64 Перо

    21 4 Отговор
    Неграмотната и олигофренска джендърия не познава историята за да знае, че никога не е имало случай победеният на бойното поле да налага условия и червени линии на победителя, в чиито ръце са 25% от територията на ционисткия режим в Киев! Иначе нещата отиват към 50%, после 100%! През 2022 г. ционисткия шут отказа да подпише справедлив мирен договор, под английски натиск и загуби 1/4 от територията на Украйна, сега ако пак се подаде на влиянието на “европейските съюзници” ще му бъде за последно! Тръмп вече не понася бетонните глави от Киев и спира всякаква помощ!

    22:46 21.11.2025

  • 65 Хохо Бохо

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Отхвърля се":

    Ако американците спрат разузнаване, насочване и интернет войната няма да продължи повече от месец-два, но за сметка на това покрайна ще изчезне физически

    Коментиран от #70

    22:47 21.11.2025

  • 66 !!!?

    5 19 Отговор
    Путлер "спечели" войната...е нито денацифицира, нито демилитаризира, но загуби повече от 1 млн. мужици и за премахването на санкциите Запада ще си помисли - той не е страна в плана на Тръмп !
    Няма да мине много време и пак ще квичи, че Запада го е излъгал...!!!?

    22:48 21.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факт

    7 0 Отговор
    За сметка на руските активи опитват да организират икономическо сътрудничество. Но това след като войната приключи!

    22:51 21.11.2025

  • 69 Гоорил

    3 10 Отговор
    Това само си го мечтаят блатните и рабите им, Зеленски друго има предвид

    23:04 21.11.2025

  • 70 Перо

    4 5 Отговор

    До коментар #65 от "Хохо Бохо":

    А те ще продължат до пълното унищожение на агресора

    23:05 21.11.2025

  • 71 Атина Палада

    3 13 Отговор
    Бункерното с ботокса ще виси от башнята тази зима.

    23:06 21.11.2025

  • 72 В В.П.

    17 3 Отговор
    На България и взеха 30%от територията,обаче никой не реве...Реват на чуждия гроб.. Окропистан е пътник към ада ..

    23:08 21.11.2025

  • 73 В В.П.

    14 2 Отговор
    Съюзниците убиха Окрайната ..Пък щяха да пращат милиони наемници ,от Франция,Германия , Англия..всичко умря неродено...Ахаха .Убитаци...Ахаха..

    23:11 21.11.2025

  • 74 В В.П.

    14 0 Отговор
    Тромп спасява ,,цивилизования,,запад от срама и провала..

    23:12 21.11.2025

  • 75 В В.П.

    16 2 Отговор
    Бг ,продажниците реват на гроба на измислената държава и нация КРАЙНАТА...Замечателно..

    23:13 21.11.2025

  • 76 В В.П.

    12 1 Отговор
    Ненужната раса окропитек е обречена ..Сега ще ги натирят от ЕСсср ,след този мирен процес .Да го наречем.!

    23:15 21.11.2025

  • 77 така, така

    16 1 Отговор
    Няма да е лошо, авторчето да си отвори очите и да види реалностите - Русия ще си спечели територията, която иска с или без мирното предложение на САЩ.
    Като гледаме ситуацията, то това ще стане много по-скоро, отколкото им се струва на всички.

    23:30 21.11.2025

  • 78 Пръч

    4 11 Отговор
    Нещо недоразбирам! Путин трябва да лaпне голям резен украинска земя подарък от Тръндю, за която фактически да се разплати с малка част от заграбената украинска земя! И фактически украинска земя срещу украинска земя! Това само Тръндю е способен да се сети! Докато му изтече мандата много ще напакости на света!

    23:47 21.11.2025

  • 79 БАЙ ДРЪН

    0 6 Отговор
    ТОЗИ Е ЗА МНС ПИЗОР ЗА АМЕРИКА И ТЕЗИ КОИТО ГО ИЗБРАХА

    00:34 22.11.2025

  • 80 Патриот

    3 7 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНИ НА ТАКИВА НЕУРАВНОВЕСЕНИ СТАРЦИ ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТИ

    00:37 22.11.2025

  • 81 Канадец

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Кои световни агенции, аз гледам СНН на живо тук, в Канада. Линдзи Грахам говори глупости и коментират новият кмет на Ню Йорк. В момента е 17:55 източно време.

    00:56 22.11.2025

  • 82 Ха ха

    13 0 Отговор
    Без бой?Без бой,Без бой и останахте на половина.ЗАПАДНИТЕ МЕДИИ НЕ СПИРАТ НА МАВИПУЛАТИВНИТЕ ЗАГЛАВИЯ.НЕ МИ ГОВОРЕТЕ ЗА РУСКАТА ПРОПАГАНДА,СЛЕ КАТО ВАЩА Е ПРЕДОСТАТЪЧНО И ОТ ВСЯКЪДЕ!

    01:23 22.11.2025

  • 83 До Франс Праз умниците

    14 0 Отговор
    Пропуснали са, че Русия се съгласява да не анексира останалата част от Запорожие и Херсон които по Конституция са в състава на РФ! В замяна на отстъпването на бандерите без бой, малка част от Донецк.
    Разбира се бандерите са в правото си да откажат и пак да ги отстъпят, с бой! Но тогава и предложението за Запорожие и Херсон отпада! И шоуто ще продължи, бавно но сигурно.
    Украйна ще продължи да се смалява, а Европа ще продължи да дълдисва!

    Коментиран от #89

    01:25 22.11.2025

  • 84 Ха-ха-ха

    10 0 Отговор

    До коментар #55 от "ПРорок":

    Европа има ресурс от хора чудещи се какъв пол да си изберат и технологии от 20ти век. Ако не си забелязал сега навлизаме във втората четвърт на 21ви.

    01:53 22.11.2025

  • 85 Хммм

    3 0 Отговор
    Надявам се някой от фактчекърите на Тръмп да те е хванал и Тръмп да те съди до дупка за фалшива информация.

    02:55 22.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Коментар

    5 0 Отговор
    Както се казва в една стара притча . За Стара Европа да изяде торбата със сол , а също и 100 тояги. Нещо което се знаеше , че така ще стане , някой трябваше да го предвиди.

    07:01 22.11.2025

  • 88 Иванов

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    Като си толкова отворен, върви ти да се биеш на фронта. Много знаете пред клавиатурите, но ако ти дадат униформа и калашник ще се насе.еш от страх.

    09:13 22.11.2025

  • 89 Иванов

    0 9 Отговор

    До коментар #83 от "До Франс Праз умниците":

    Ква конституция , русофилче? Ти се моли Турция да не реши, като любимата ти Рашка, да включи в конституцията си Кърджали и областта, щото ако се проведе един референдум в Кърджали, към коя държава ще искат да бъдат местните, как мислиш? Замисли се над това, ако имаш с какво.

    09:18 22.11.2025

  • 90 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "000":

    Скоро няма да се върне

    09:23 22.11.2025

  • 91 Виден гербер

    6 0 Отговор
    Украйна е руска територия,това което ония гламари Хрушчов и Брежнев отчислиха в тяхна полза през 50 и 60 години,сега руснаците ще си го приберат без да питат САЩ или Европа,жалко за толкова погубени млади животи,но вярвам ще има възмездие както за киевският наркоман,така и за рижавият англииски шебек,а и за всички европейски и американски виновници за тази трагедия.И не говорете глупости,че Путин е започнал този апокалипсис!

    09:57 22.11.2025

  • 92 Подобрител

    4 0 Отговор
    Ама не сте питали Путин. Тръмп и ЕС си правят сметки без кръчмаря.

    10:14 22.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Боздуган

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПРорок":

    Сам си си отрязал главата с домашарка. Спри се Алкохоли Йово. Даже не съм те чел след петата дума.

    10:28 22.11.2025

  • 95 УЛТРА РУСОФОБ

    1 7 Отговор
    русия не трябва да съществува

    Коментиран от #97

    10:35 22.11.2025

  • 96 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    100 ПЪТИ !? ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ -КОГАТО РФ ОВЛАДЕЕ ОДЕСКА И ХАРКОВСКА ОБЛАСТИ , А ЗА ЗАПАДНИТЕ ШЛЯХТИЧКИ УКРИ ЩЕ ОСТАНАТ : ЛВОВ ;ТЕРНОПОЛ ; ИВАНОВО ФРАНКОВСК И .К...!?!?!?!?!?

    12:54 22.11.2025

  • 97 Зелен Наркоманов

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "УЛТРА РУСОФОБ":

    Не... Само такива уроди като теб не трябва да съществуват. Жалки недуразумения..

    13:42 22.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания