Доналд Туск към поляците: Това е руски държавен тероризъм! Целта им е била да унищожат човешки животи

Полският премиер Доналд Туск осъди това, което той определи като „руски държавен тероризъм“, след саботажа на железопътна линия, използвана за доставка на помощ за съседна Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В кратко обръщение към парламента Туск призова поляците да се обединят срещу опитите на Москва „да всее раздор в отношеията с Европа, Украйна и най-вече между самите поляци“.

„Подривните действия, вдъхновени и организирани в продължение на месеци от кремълските служби, наскоро преминаха критичната граница и сега дори можем да говорим за държавен тероризъм“, каза той.

Туск твърди, че целта им е била да унищожат човешки животи и да дестабилизират устоите на полската държава.

Франс прес припомня, че между събота и понеделник към релси е била прикрепена скоба, вероятно с цел да предизвика дерайлиране, докато в друг случай взривно устройство е било активирано по релсите, докато е преминавал товарен влак.

Варшава идентифицира двама украинци, заподозрени, че са действали от името на Москва, като предполагаеми извършители и поиска от Беларус, съюзник на Русия, където се смята, че двамата мъже са избягали, да ги екстрадира.

Министерството на външните работи в Минск обяви, че беларуските правоохранителни органи, в сътрудничество с полските си колеги, издирват активно заподозрените.

„Компетентните органи предприеха съвместни действия за установяване на местонахождението на двама украински граждани, заподозрени в извършване на терористични актове на полска територия“, заяви Министерството.

Полша също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша. То се намира в пристанищния град Гданск.

Във вторник Москва осъди полските твърдения за нейно участието в актовете на саботаж, обвинявайки Варшава в русофобия.

В обръщението си Туск призова законодателите да не повтарят проруски наративи, напомняйки им за мащабна дезинформационна кампания, която се опитва да прехвърли вината върху Украйна.

„Подкрепете Украйна във войната ѝ срещу Русия без никакво „но“, каза той пред парламента.

Туск призова националистическите и крайнодесните опозиционни депутати, както и националконсервативния президент на Полша и неговата администрация, да не поставят под въпрос европейското единство.

„Подкрепете силен Запад, а не Русия“, настоя премиерът.

„По време на война няма „но“ – или си за Полша, или си против нея, особено когато става въпрос за национална сигурност пред лицето на руската заплаха“, добави Туск.