Доналд Туск към поляците: Това е руски държавен тероризъм! Целта им е била да унищожат човешки животи
  Тема: Украйна

Доналд Туск към поляците: Това е руски държавен тероризъм! Целта им е била да унищожат човешки животи

21 Ноември, 2025 23:44 7 929 37

В кратко обръщение към парламента премиерът призова сънародниците си да се обединят срещу опитите на Москва да всее раздор в отношеията с Европа, Украйна и най-вече между самите поляци

Доналд Туск към поляците: Това е руски държавен тероризъм! Целта им е била да унищожат човешки животи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Полският премиер Доналд Туск осъди това, което той определи като „руски държавен тероризъм“, след саботажа на железопътна линия, използвана за доставка на помощ за съседна Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В кратко обръщение към парламента Туск призова поляците да се обединят срещу опитите на Москва „да всее раздор в отношеията с Европа, Украйна и най-вече между самите поляци“.

„Подривните действия, вдъхновени и организирани в продължение на месеци от кремълските служби, наскоро преминаха критичната граница и сега дори можем да говорим за държавен тероризъм“, каза той.

Туск твърди, че целта им е била да унищожат човешки животи и да дестабилизират устоите на полската държава.

Франс прес припомня, че между събота и понеделник към релси е била прикрепена скоба, вероятно с цел да предизвика дерайлиране, докато в друг случай взривно устройство е било активирано по релсите, докато е преминавал товарен влак.

Варшава идентифицира двама украинци, заподозрени, че са действали от името на Москва, като предполагаеми извършители и поиска от Беларус, съюзник на Русия, където се смята, че двамата мъже са избягали, да ги екстрадира.

Министерството на външните работи в Минск обяви, че беларуските правоохранителни органи, в сътрудничество с полските си колеги, издирват активно заподозрените.

„Компетентните органи предприеха съвместни действия за установяване на местонахождението на двама украински граждани, заподозрени в извършване на терористични актове на полска територия“, заяви Министерството.

Полша също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша. То се намира в пристанищния град Гданск.

Във вторник Москва осъди полските твърдения за нейно участието в актовете на саботаж, обвинявайки Варшава в русофобия.

В обръщението си Туск призова законодателите да не повтарят проруски наративи, напомняйки им за мащабна дезинформационна кампания, която се опитва да прехвърли вината върху Украйна.

„Подкрепете Украйна във войната ѝ срещу Русия без никакво „но“, каза той пред парламента.

Туск призова националистическите и крайнодесните опозиционни депутати, както и националконсервативния президент на Полша и неговата администрация, да не поставят под въпрос европейското единство.

„Подкрепете силен Запад, а не Русия“, настоя премиерът.

„По време на война няма „но“ – или си за Полша, или си против нея, особено когато става въпрос за национална сигурност пред лицето на руската заплаха“, добави Туск.


Полша
Оценка 2.7 от 71 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    70 15 Отговор
    Кажи поляк- виж реакция
    Кажи украинец- също ..

    Коментиран от #17

    23:47 21.11.2025

  • 2 Катин

    21 30 Отговор
    Мы помним ..

    Коментиран от #22

    23:48 21.11.2025

  • 3 БРАВО

    71 16 Отговор
    Веднага безРодните сopocoидни ястреби да вдига гащите, да стяга бохчите и ходом-марш към Бандеристан да покажат на цял свят как се мачкат ушанки!

    23:48 21.11.2025

  • 4 Пич

    71 14 Отговор
    Ето ви нещо от моята архива , да видите как ви лъжеха преди !!!
    Още през 2010 година , фондацията на Рокфелер , публикува сценарий за "Бъдещето , технологиите и развитието" ! В Уок степ ( пълно блокиране ) се говори за избухването на страховита епидемия от корона вирус ! Обама в 2012г. издава нови заповеди към администрацията в която ги задължава органите да задържат всеки с респираторни заболявания ! Схващате ли за коя година и кой президент ви говоря ?! На 18,10,2018г. в Ню Йорк , Бил Гейтс , СЗО , и Давоският икономически форум провеждат симулация за действия при епидемия от корона вирус ! В края на годината в китайския град Ухан се провеждат "военни олимпийски игри" ! Присъсва голяма делегация от САЩ с много военни. В началото на 2019г. от китайия град Ухан тръгва ковид епидемията ! Напълно случайно , нали...?!
    Как ли ви лъжат сега...?!

    Коментиран от #21, #28

    23:49 21.11.2025

  • 5 Майна

    29 17 Отговор
    Тези са изклали над милион мирни германци живеещи в Полша
    Руските помагаха на германци, пленници
    Бл,яд..

    23:49 21.11.2025

  • 6 Сатана Z

    34 14 Отговор
    Професия Поляк.

    23:50 21.11.2025

  • 7 Софиянец

    60 16 Отговор
    Този е в истерия и се опитва по най-екементарен начин да насъска поляците 😂 до къде стига натовското безсилие, хахахах

    23:53 21.11.2025

  • 8 иътиу

    70 13 Отговор
    Заподозрени украинци, НО Русия е виновна. А когато разузнаването ви информира, че се очакват провокации от Украйна за изостряне на отношенията между Русия и ЕС с цел увеличаване парите за Украйна си бъркахте в ....

    23:54 21.11.2025

  • 9 Какво ще правите мижитурки

    67 13 Отговор
    когато всичко свърши и излязат наяве всичките ви мръсотии, кражби на пари, поддържане на терористите в Украйна и избитите хиляди цивилни от тях? Ами когато се окаже, че заради вас, Украйна е загубила толкова млади момчета и територии заради вас, за да си пълните сметките. Какво ще правите мижитурки?

    Коментиран от #34

    23:55 21.11.2025

  • 10 До патока

    22 6 Отговор
    Доналд.
    Овчи, скрий се!

    23:56 21.11.2025

  • 11 Каквото и да се каже

    43 9 Отговор
    Е малко за тоя пример за промит и болен мозък .

    23:57 21.11.2025

  • 12 Смешник

    38 12 Отговор
    Пан Туск не може вечер да заспи Сянката на Путин не му дава мира

    Коментиран от #33

    00:00 22.11.2025

  • 13 Гориил

    26 11 Отговор
    Не разпространявайте полски лъжи. Дългогодишната вражда между Киев и Варшава се разпространи и разкри вековната мраза между поробител и роб..

    Коментиран от #18

    00:02 22.11.2025

  • 14 Бг гражданин

    41 9 Отговор
    Тепърва предстоят провокации и тероризъм от украинците... Европа ще се види в чудо от тях,но те си ги отгледаха .

    00:02 22.11.2025

  • 15 Бг гражданин

    30 9 Отговор
    Тепърва предстоят провокации и тероризъм от украинците... Европа ще се види в чудо от тях,но те си ги отгледаха . Естествено виновникът ще е Русия.

    Коментиран от #19

    00:03 22.11.2025

  • 16 плевен

    31 8 Отговор
    Знаете ли какво още се намираше още в Гданск? Не, не е град Данцинг. Намираше се /в минало време/ кораблостроителницата , където се роди провсъюзът Солидарност, Лех Валенса и т.н.. Тя отдавна си изигра ролята и фалира. Както ще фалира Полша, когато Германия си поиска Данциг.

    00:06 22.11.2025

  • 17 Кажи

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    "майна" и бъди сигурен, че се е пръкнал от зад !

    00:06 22.11.2025

  • 18 Маймуне ,

    20 7 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Помниш ли Катин ?

    00:07 22.11.2025

  • 19 Глюпости ,

    12 27 Отговор

    До коментар #15 от "Бг гражданин":

    Ти си рузки гражданин , владеещ рузки "ценности " ,, А чий го дириш в Болгарии , друга тема .

    00:10 22.11.2025

  • 20 Гориил

    29 7 Отговор
    В сряда, 19 ноември, прокуратурата на Смоленск разпореди събарянето на паметници на полски генерали, екзекутирани за военни престъпления в Катин. Това решение е и отговор на събарянето от Варшава на военни гробове и паметници на войници от Червената армия в Полша.

    Коментиран от #23

    00:13 22.11.2025

  • 21 В момента

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ти ме лъжеш, че не си ....ка

    Коментиран от #29

    00:17 22.11.2025

  • 22 А мьи

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Катин":

    Повторим!

    00:19 22.11.2025

  • 23 Маймуне ,

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    Ти , вероятно си от последните Катили . Ни

    00:23 22.11.2025

  • 24 БПФ

    46 8 Отговор
    Тая шляxтичка cвиня не осъзнава ли, че подобни обвинения без никакви доказателства са само една клевета? И друго - тоя изобщо обади ли се, когато укpoпски теpoристи по същия начин атакуваха пътнически влак в Русия и убиха ДЕЦА НА ПЪРВИ ЮНИ ???

    Коментиран от #26

    00:24 22.11.2025

  • 25 Шляхтич

    7 19 Отговор
    Другари , когато ни обвинявате , гледайте , че Слънцето не иска да изгрява откъм Руziя ..

    00:31 22.11.2025

  • 26 да питам

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "БПФ":

    Дай позивната .. БПФ - Български Проzт Фермер ли означава или си БПФ ?!

    00:36 22.11.2025

  • 27 Тусковете са

    28 6 Отговор
    терористи. Просто са тъпи и по природа терористи. За това искат атомна война, да се самоубият и цял свят да закопаят.

    00:39 22.11.2025

  • 28 Пичьо ,

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Архив бе , приятел ... Не Архива .. миришеш ми на Партизан ,,

    00:42 22.11.2025

  • 29 мдаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "В момента":

    Лъже , закрил е наставката - Ка ..

    00:44 22.11.2025

  • 30 Тра-ла-ла

    20 4 Отговор
    Ще задейства ли член 5? Или някой друг член по-вероятно.

    00:58 22.11.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    35 7 Отговор
    А Туск как ще квалифицира взривяването на СП? Или убийството на руски журналиси от украинците? Убийството на Дугина? Обстрел на плаж на цивилни включително деца? Взривяването на рафинерии в Унгария и Румъния? Това не е ли държавен тероризъм? Ами украинската ракета която уби двама в Полша?

    01:04 22.11.2025

  • 32 Клоун

    21 4 Отговор
    Доналд Туск да си пие хапчета че бръщолеви глупости.

    01:59 22.11.2025

  • 33 Друг Смешник

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Смешник":

    Ген.Атанасов не може вечер да заспи Сянката на Путин не му дава мира

    06:02 22.11.2025

  • 34 Даааа

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Какво ще правите мижитурки":

    Ами за да могат да откраднат и да си поделят още доста милиарди комисионни със Зеленски и хунтата му от парите ни.....Те ,рвропейците и евролидерите с тези женички-Урсула,кая,Мая,а сега и Джорджа и другите жени и полумъже от ЕС така безжалостни и жестоки по Ковида бяха и съсипаха ни и ни изтровиха с тези отрови-ваксини

    06:52 22.11.2025

  • 35 Поредния ненормален фашист

    8 1 Отговор
    Не дрънкай оръжията проблемите са в главата ви

    07:38 22.11.2025

  • 36 Луд

    7 1 Отговор
    Поляците от години работят Във Австрия и Германия само във строителството са около 3 мил. Смята ли Тук че може да ги лъже със подобни измислици,Поляците са интелигентни и умни хора тях със плоски лъжи не можеш да мами.Единственото омразата която изпитват към Руснаците държи Т уск на политическата сцена.

    08:19 22.11.2025

  • 37 Натоварете пак вагоните с

    0 0 Отговор
    танкове и въоръжение в посока Украйна от Полша и вижте нали пак ще се взриви нещо по жп линията. Това ще бъде най-добрият тест.

    11:46 22.11.2025

