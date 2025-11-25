Новини
Кой се радва на несвободата
  Тема: Украйна

Кой се радва на несвободата

25 Ноември, 2025 06:01

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Историята показва, че тези, които не ценят свободата на другите, лесно се разделят и със своята собствена

Кой се радва на несвободата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо хора, живеещи в свободни страни като България, биха се радвали на победа на Русия във войната с Украйна? Историята показва, че тези, които не ценят свободата на другите, лесно се разделят и със своята собствена.

Обявеният "мирен план" за Украйна от 28 точки на президента Доналд Тръмп хвърли във възторг мнозина, особено онези, които обявяват победата на Русия във войната още от преди почти четири години. Тази победа обаче все още не е факт и Украйна продължава да се бори – дори Покровск, върху който е концентрирана голяма руска сила, се държи и напредъкът на руската армия не е особено впечатляващ. В тази ситуация (пак) се появяват предложения от Белия Дом за предаване на укрепените украински линии в Донецк , отказ на Украйна от членство в НАТО, съкращаване на армията ѝ и сваляне на част от санкциите на Русия. Това в никакъв случай не е оферта, изгодна за Украйна. Но не е и "победата" на Русия , за която путинистите в България и в чужбина редовно тръбят.

Докъде ще стигне несвободата?

Преди обаче да се стигне до характера на неслучилата се "победа" на Русия възниква един много съществен въпрос. Защо хора, живеещи в свободни страни като България, биха се радвали на една победа на Русия във войната с Украйна? Тази радост е странна и неразбираема особено за европейци, които би трябвало да ценят свободата и демокрацията. Абсолютно ясно е, че ако Русия победи в тази война и завземе Украйна или я лиши от суверенитет, границите на Несвободата ще се преместят още по-близо до ЕС. Това е така, защото Русия ще наложи своя модел на управление, който еднозначно може да бъде определен като автокрация или диктатура. В славянски превод – самодържавие, при което има неограничена власт, концентрирана в ръцете на един владетел. В съвременния му вариант на Путиновия режим в Москва това самодържавие използва сериозно насилие срещу опонентите си: мнозина от тях са избити, затворени или принудени да имигрират. Срещу останалите има строги репресивни мерки и пълен контрол върху средствата за изразяване и формите на сдружаване.

Та какво тогава е радостното в разпространяването на този тип несвобода в Европа и приближаването ѝ още повече до нашите граници? Разумен отговор разбира се няма, освен подмятанията, че и Украйна не е идеалната демокрация, че в страната има корупция и т.н. Тези подмятания съдържат истина – потвърдена и от вихрещия се корупционен скандал в Киев , но те отново не обясняват радостта от успеха на диктатурата. Защото един евентуален успех на Путин няма да подобри с нищо тези проблеми на Украйна, а ще ги влоши и натовари с тотално отсъствие на свобода – с автокрация. Както и да сравнявате Украйна и Русия, първата е проблематична демокрация, а втората е откровена и неограничена диктатура. А по отношение на корупцията Русия в никакъв случай няма предимство пред Украйна: в крайна сметка Навални беше убит именно защото си позволи да снима филм за двореца на Путин и злоупотребите му с публични средства. В Украйна поне е възможно независимо разследване на корупцията.

Нещо повече, Украйна се стреми да бъде свободна и демократична държава. Може и да не успява във всичко, но тя споделя тези ценности. Путинова Русия войнствено се бори срещу тях като вредно "западно" влияние. Ако несвободата е руската алтернатива – а това е всъщност базовият принцип на режима в Москва – тогава защо наистина е радостта и злорадството от успехите на тази алтернатива в някои среди у нас, а и в Европа по принцип?

Нека този въпрос остане отворен, защото той така или иначе няма разбираем и оправдан отговор. Но преди радостта от напредъка на несвободата съвсем да се е развихрила, все пак трябва да се каже, че за "победа" на несвободата не може да се говори. Дори и ако планът на Тръмп – който е безспорно дефектен – се наложи изцяло и без промени, несвободата няма да възтържествува. Това е така, защото този план все пак съдържа запазване на суверенна Украйна и възможност за членството ѝ в ЕС. Също така в него има включени военни координирани действия в случай на неспазване на мира, което отваря възможности за военни гаранции с участие на САЩ. Ако това се договори от Украйна, бъдещето на страната ще изглежда далеч по-сигурно.

Планът – поне това, което е изтекло в медиите – има много слабости обаче, които дават на Путин да излезе от конфликта без да изглежда победен. Неяснотата по отношение на военните гаранции за сигурността на Украйна е само една от тези слабости, може би основната. Не по-малко важни са обаче и предложенията за възстановяването на Украйна, които целят да прехвърлят финансовите тежести върху Европа и да освободят замразените руски средства. Тези разпоредби само ще уронят американския престиж в световен план, като ще представят САЩ като псевдо-колониална сила, която се държи по начин, познат от XIX век. Мирният план е отрезвяващ и за Европа, която трябва сериозно да поеме собствената си отбрана в свои ръце. Той ще спечели известно време, което трябва да се използва максимално ефективно от европейците за създаване на достатъчна военна сила като възпиращ фактор срещу амбициите на Русия.

Тези, които не ценят свободата на другите

Има и един друг въпрос, който може да торпилира плана на Тръмп. Това е общественото мнение в САЩ, което е доста проукраинско. Включително голяма част от Републиканската партия не би приела лесно сделка, която може да бъде продадена като "победа" на Путин. Тръмп в момента има достатъчно проблеми с растяща непопулярност – още един повод за неодобрение не му трябва и това ще е фактор, който той ще държи под очи.

Българският въпрос за радостта от напредъка на несвободата си остава обаче. Историята показва, че тези, които не ценят свободата на другите, лесно се разделят и със своята собствена.

***

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 404

    75 6 Отговор
    Имаме свои собствени задачи и свои собствени цели. Най-важната от тях е безусловното постигане на целите на специалната военна операция“, подчерта руският президент Владимир Путин по време на посещение на един от командните пунктове на операция „Запад“. Това е пряк отговор на новия „мирен“ план на Доналд Тръмп , който изглежда преследва съвсем различни цели от заявените от Белия дом.

    06:04 25.11.2025

  • 2 А кой е авторът

    103 4 Отговор
    на статията?

    Коментиран от #22, #41, #58, #106

    06:19 25.11.2025

  • 3 осраински

    109 17 Отговор
    Времето на Европейския съюз и неговите източноевропейски марионетки е към своя край. Примерът с Украйна, хвърлена в огъня в името на интересите на европейските бюрократи и европейския естаблишмънт, убеждава всички: струва си да се говори директно с американците и руснаците. И без наглост. Но с европейците - никак. За да не се налага по-късно да ровите не само в джобовете си, за да видите дали са празни, но и в главата си, за да видите дали все още е там.

    06:21 25.11.2025

  • 4 Попето

    121 16 Отговор
    България била свободна държава, ДВ са изпаднали в заблуда! Властта не проведе референдум за евтото, дори не го подложи на гласуване; въпреки несъгласието на всички, бюджетът ще бъде приет без обсъждане; народът не е съгласен да се оказва помощ на Украйна, но какво от това..., корупцията е повсеместна, може още да се изреждат...
    Ако свобода е да идеш за 5 днив Гърция, здраве му кажи!

    Коментиран от #18

    06:23 25.11.2025

  • 5 Тунтун

    99 8 Отговор
    ДВ също е функция на "несвободата"!

    06:25 25.11.2025

  • 6 Гошо

    91 9 Отговор
    Аре моля....виждаме и вашата "свобода" каква е!...

    06:30 25.11.2025

  • 7 Митко

    111 15 Отговор
    Никой здравомислещ човек не се радва на война . Но Украйна е жертва на болните амбиции на типовете управляващи Европа и САЩ . Няма какво да си говориме глупости .! За жалост моето лично мнение е че двете славянски православни държави бяха смачкани от мръсниците на запад . И нищо чудно и въпрос на време е гадовете да запалят и Балканите .

    Коментиран от #73

    06:32 25.11.2025

  • 11 37.51т

    96 12 Отговор
    Не е ясно що се радваме, но знаем от историята,че Русия ни освобождава от Турция.... един Берлински конгрес ни връща територии с бг население на Турция ,а друг Берлински конгрес дава на крал Леополд територията на Конго в Африка..щото Белгия му е" малка.".....Що така правите бе веле дойче....

    Коментиран от #97

    06:43 25.11.2025

  • 12 Какво направихме

    58 6 Отговор
    като имаме “свобода”?

    06:43 25.11.2025

  • 13 Гео-психиатрия!

    78 11 Отговор
    Тия западняци от Дойче Веле наистина не са добре! Вярват наистина че Украйна може и да победи в Покровск например, ако продължат да я снабдяват с пари и оръжия!! Ама то не им останаха хора на Украинците бе, дойчовци!!! Кой ще се бие? Някой беше писал за западняците в тази война че им е нужна Гео-психиатрия!! Нов термин, но много адекватен в случая!! 😂😂

    06:45 25.11.2025

  • 14 Защо?

    75 14 Отговор
    Защото без Русия няма България.
    За 30+ години се увеличихме на 6 милиона.
    От почти 9.
    Ето защо.

    Коментиран от #99

    06:46 25.11.2025

  • 15 Свободата да миеш чинии

    76 11 Отговор
    безвизово, не е свобода.

    06:51 25.11.2025

  • 16 Каунь

    61 8 Отговор
    Аман от разбирачи атлантисти! Не гледате ли кво става ами само едно и също повтаряте, като развалена плоча. И незнам, какво толкова ви е страх да се обяви премирие, живота ви ли ще свърши или парите от грантове? Все пак от 4 години разоравяте, че Русия е слаба, санкциите работят, това е 16 двойник на Путин и че 2-3 месеца след войната, независимо от изхода Русия ще се разпадне... та от какво ви е страх??
    После Украйна ще си върне всички територии + Крим, Курск и др, ТРЪМП ще сключи сделка за природните богатства, Китай ще вземе Сибир а ЕС ще се хвали, че демократичните ценности са победили...

    06:52 25.11.2025

    46 6 Отговор
    В света държавите са като хората, или си някой или си на някого.
    Средно положение, няма.

    06:53 25.11.2025

  • 20 Зеленски

    51 11 Отговор
    Продаде Украйна на два пъти - на британците за 100 години и на американците - едни и същи неща- недрата, пристанищата, електростанциите, газопроводите. Задлъжни поколения украинци да плащат стотици милиарди долари, от които той и другарите откраднаха поне 1/3. За украинците ще е чист късмет ако успеят да се отклонят от изпълнение на тези задължения.

    06:56 25.11.2025

  • 21 Хайде сега

    38 3 Отговор
    Това е валидно само за плебса навсякъде по света, който нищо не избира.Избират други, а медиите са техни клакьори.

  • 23 От толкова свобода

    49 7 Отговор
    скоро ще изчезнем напълно, този път завинаги.

    Коментиран от #25

  • 26 Несвобода е

    57 7 Отговор
    Че ЕС ни натиска да пуснем Македония в ЕС , че ни принуждават да се откажем от руските ресурси,че ни карат да приемаме мигранти а Украйна слабо ме интересува

  • 27 Колко забавно

    46 7 Отговор
    "свободни страни като България", свободни за окупатора може би?

    07:02 25.11.2025

  • 28 Ццц

    59 8 Отговор
    Кой е тоя тиквеник дето е писал това бе? Защо не отиде да поживее в Украйна да се порадва на свободния и некорумпиран режим на дрогирания, докато още го има? Да прецени до колко Украйна е подготвена за ЕССР и да сравни какво ни струваше присъединяването в ЕССР на нас и дали условията са същите и за тях? Наистина сте комични, когато пуснете някой такъв бълвоч да дрънка небивалици. Тоя подход вървеше, когато познавахме само СССР и вярвахме, че на запад всичко е мед и масло. Тоя карикатурник гласувал ли е за Урсул като си говорим за свобода и демокрация? Или му назначиха това "самодържавие" да заробва и правнуците му, а на това нещо още Русия му е виновна?

    07:03 25.11.2025

  • 29 Реалност

    52 8 Отговор
    Не знам кое е диктатура и кое е свобода според DW, но единствените управляващи в цялата човешка история, които са поставили 400 милиона души под домашен арест за 3 години са политиците от ЕС, начело с Урсула фон Пфайзер!
    Ето и някои от т.н. диктатури:
    Водещата световна икономическа и военна сила Китай, управляван от комунистическа партия
    Най бързо развиващата се държава последните три години - туристическия рай Виетнам, управляван от комунистическа партия
    Сигурен съм, че списвачите от DW предпочитат да прекарват почивките си в диктатурата Дубай вместо в гетото Берлин примерно:)

    07:03 25.11.2025

  • 30 "Защо хора, живеещи в свободни страни

    като България, биха се радвали на победа на Русия във войната с Украйна?" - Радвам се, защото Русия води отбранителни боеве, предизвикани от НАТО! НаТО постави фитила на Украйна и я взриви с Майдана. Украинците като дребни пинчери се възгордяха от тази подкрепа и започнаха предизвикателни атаки към Русия. Виждайки колко са нагли западните джендъри, Русия беше длъжна да предприеме мерки, иначе, тези боеве щяха да се водят на руска територия. Каквото повикало, това и отвърнало, ето това постигнаха Украйна, и ако продължат така, още много ще загубят, заради Запада разбира се!

    07:05 25.11.2025

  • 31 36 години свобода

    50 7 Отговор
    Повръща ми се вече от тази свобода. От 21-ва икономика в света,в последната в ЕС.

    07:05 25.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Несвободата е

    29 2 Отговор
    състояние на липса или ограничение на свободата, проявяваща се под формата на политическа, икономическа, социална или лична ЗАВИСИМОСТ.Та къде е свободата и несвободата в Украйна, понеже статията е за Украйна?

    07:13 25.11.2025

  • 37 Фашистите били свободата

    44 9 Отговор
    Радваме се, че западните господари бяха разгромени в Украйна и не им мина номера. Западното икономическо иго, което разори България и десетки други страни, в замяна на фалшива свобода, е към своя край.

    07:13 25.11.2025

  • 38 Пенчо

    32 4 Отговор
    Свободата в България е като мир наложен със сила! Колко добре звучи а ......!

    07:14 25.11.2025

  • 39 007

    33 4 Отговор
    Ако гледаме космополитно на светоните процеси, заедно с климатичните и ресурсни проблеми нямат значение политическите престрастия. Реално Скандинавия, Аляска, Канада и Русия са белият дроб на планетата и е направо стряскащо желанието на Тръмп да заграби Канада, Гренландия и не дай Бог да парчидоса Русия и да я огозгат до кокал. Харесва ни или не, Русия трябва да живее и да бъде на руснаците и да държи хищниците (включително и Китай) далеч от все още запазената природа-единия бял дроб на планетата. Големият проблем на съвременната цивилизацип е нанаситната алчност.

    07:14 25.11.2025

  • 43 хахаха

    38 7 Отговор
    Да уточним:
    Русия, в която има опозиция, избори, че и референдуми е диктатура, Украйна, в която са забранени със закон и опозиция и избори е демокрация:)))
    Между другото кога ще е референдума за еврото в свободна България:)))

    Коментиран от #47, #101

    07:17 25.11.2025

  • 44 Ами

    37 5 Отговор
    Аз съм забелязал само една свобода в капитализма, свободен си да ти взимат парите и да те правят на маймуна.

    07:18 25.11.2025

  • 46 След 36 дни

    25 4 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкиииии":

    резерва отива в ЕЦБ . Друго какво те радва?

    07:20 25.11.2025

  • 47 Тихо бе!

    5 15 Отговор

    До коментар #43 от "хахаха":

    Ще е слушаш Кая и Урсула!Няма мърдане.Ясно?

    Коментиран от #56, #69

    07:21 25.11.2025

  • 48 В действителност

    34 5 Отговор
    Русия е единствената надежда за Освобождение на България.

    Коментиран от #66, #104, #153

    07:22 25.11.2025

  • 51 Българските турци

    24 2 Отговор
    - DW - ...."тези, които не ценят свободата на другите, лесно се разделят и със своята собствена"
    - „Никой не ти дава свобода. Никой не ти дава равенство, справедливост или каквото и да е друго. Трябва сам да си го вземеш.“ - Малкълм Екс.
    - Свобода ли е свободата в днешна свободна България ?...
    - Какво се вижда на екрана когато понятия като свобода или несвобода се прекарат през призмата на пропагандата и манипулацията ?...
    - Достатъчно зрял ли е българинът(или въобще човекът) за да различи свободата от несвободата която ни се лансира ?...
    - "Българският въпрос" ли е тази идиотщина която се инжектира в съзнанието на българите ?!...😊😊

    07:29 25.11.2025

  • 53 Ха-ха-ха

    30 2 Отговор
    Алооо, кои страни са свободни ? Еле пък България, където вече се шири феодализъм.

    Коментиран от #64

    07:31 25.11.2025

  • 54 Факт

    18 1 Отговор
    Въпросът за правата и свободите на гражданите данъкоплатци е основен за обществото. Но проблемът идва когато едно общество стане експанзионистко с цел Някои от неговите граждани да придобият привилегии за сметка на чужди граждани.

    07:33 25.11.2025

  • 56 Ха-ха-ха

    17 5 Отговор

    До коментар #47 от "Тихо бе!":

    От едното ухо влязло от другото излязло. Така слушах едно време и на комсомолските събрания. Само дето Урсулка и Кая са по-смешни.

    Коментиран от #59, #62

    07:35 25.11.2025

  • 57 Българите обичат Русия

    10 23 Отговор
    Българите не искат да ги ограбват Боко и Пеевски, а искат да ги ограбват руснаците Алишер Усманов и Вагит Алекперов, а кварталният им да се казва Мурат Исламбегов, децата им да служат в руската армия в Далечния Изток и командирът им да е Рустем Мехмедов.

    Ей, такива задни мечти имат българите. Свикнали са ги 500 години, търсят си ги.

    Коментиран от #78

    07:36 25.11.2025

  • 59 Ти и в училище така си слушал!

    5 23 Отговор

    До коментар #56 от "Ха-ха-ха":

    Личи си, ватниче.

    07:37 25.11.2025

  • 60 Хайде да я видим тази фалшива Свобода

    32 4 Отговор
    Вероятно след Новото нормално, пробутват Новото свободно. Само през последните седмици ми забраниха да шофирам в центъра на родния ми град, да паркирам до дома си, вдигат цената на бензина, отнемат ми парите, взимат заеми от мое име, вдигат ми данъците, продават ми родината. Очевидно друг е Свободен на мой гръб!

    Коментиран от #80

    07:37 25.11.2025

  • 62 Пионерче

    6 23 Отговор

    До коментар #56 от "Ха-ха-ха":

    Ама си остана комсомолче... добре си попило КПСС, СССР, Вечна дружба, Слава на БКП, КПСС, СССР, Вечна дружба!

    Влязло през едното ухо, промило мозъчето, излязло през другото ухо - гънките гладки - като на комсомолец.

    07:38 25.11.2025

  • 63 пресолена

    4 1 Отговор
    много е странно наистина как хора леви по определение си противоречат. едните на сорос -другите на ссср.

    07:38 25.11.2025

  • 64 Хи хи

    8 21 Отговор

    До коментар #53 от "Ха-ха-ха":

    Затова си прав... развиваме се по ново-рoccийски феодален модел въведен от Путин - шепа богати назначени олигарси евреи и татари и 200 племена от крепостни селяни.

    Но имаме свободата все още да напуснем България, както и да пишеш и да се оплакваш във Факти без ДАНС да ти звънне 30 минути по-късно на вратата.

    Коментиран от #145

    07:40 25.11.2025

  • 66 Питам

    10 18 Отговор

    До коментар #48 от "В действителност":

    От какво ще я освободи нашата България тази една поробена и поробителска нация Русия?

    Коментиран от #70

    07:42 25.11.2025

  • 68 Ами

    19 7 Отговор
    Не мога да повярвам какви "хора" има, за да напишат подобни работи. И то в същото време в което ни лишиха от конституционни права да бъдем питани на референдум дали искаме насила да ни бъде наложена една чужда валута. Но ние никога няма да се откажем и узурпаторите ще се канят горчиво.

    07:44 25.11.2025

  • 69 хахаха

    19 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тихо бе!":

    Не ги слушам, но обичам да ги гледам, особено Урсула - където и да отиде все е унижавана, дали ще е права в ъгъла при Ердо, или ще минава пълна митническа проверка в Пекин, или пък никой няма я посрещне във Вашингтон:)

    07:44 25.11.2025

  • 70 Г€й свобода е като водата и въздуха

    6 8 Отговор

    До коментар #66 от "Питам":

    Г€й свобода е като водата и въздуха за всяко живо същество

    Коментиран от #74, #85

    07:45 25.11.2025

  • 71 Истинската свобода

    6 19 Отговор
    Едно време бяхме свободни, когато бяхме под съветска окупация, на власт беше БКП, а на границата кльонове и се стреляше. Тогава стотици и хиляди пъти повече убити искащи да избягат навън, отколкото да влезат вътре.

    Казваха ти, къде ще живееш, къде ще работиш, къде ще ходиш на почивка. Истинска свобода, истински избор!
    Не като сега - кеф ти да останеш в България и да мрънкаш, кеф ти ЕС, кеф ти Русия. Това свобода ли е? Никой нищо не ти казва!

    07:45 25.11.2025

  • 72 Хи хи

    20 3 Отговор
    Има ли поне един РЕФЕРЕНДУМ проведен у нас последните години, за да се чуе народния глас ??!! ПОНЕ ЕДИН ???? Не допитване, РЕФЕРЕНДУМ ! Има ли ??!!

    Коментиран от #76

    07:46 25.11.2025

  • 73 Болен с амбиции

    8 17 Отговор

    До коментар #7 от "Митко":

    Викаш Путин не участва във войната :) Някакви американци и европейци са окупирали Украйна и я обстрелват с ракети?

    Въобще, как може да напишеш такава боза? Такива бози накараха хората да намразят Русия и идеите ви.

    Коментиран от #125

    07:47 25.11.2025

  • 74 Свободна кокошка

    11 3 Отговор

    До коментар #70 от "Г€й свобода е като водата и въздуха":

    Чакаме нова статия да ни я дефинира новата свобода

    07:47 25.11.2025

  • 76 Глас народен

    5 15 Отговор

    До коментар #72 от "Хи хи":

    45 години БКП - 45 години референдуми

    Абе... България е парламентарна демокрация, а това значи, че можеш да избереш, която си искаш политическа сила да те представлява, включително сам можеш да се кандидатираш. Затова са тия избори - за последните 5 години, колко пъти питаха народа, кой иска да го управлява? 5-6-7 пъти ?

    Коментиран от #83, #88, #141

    07:48 25.11.2025

  • 78 123

    18 6 Отговор

    До коментар #57 от "Българите обичат Русия":

    Има и една малка част, която мрази Русия - сменят си пола и се прекръстват на Емили тротинетката:)))))

    07:50 25.11.2025

  • 80 Селянин с 5 коли в центъра без гараж

    9 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хайде да я видим тази фалшива Свобода":

    Паркирай в дома си :) Защо трябва да паркираш там, където искам и аз да паркирам?

    07:51 25.11.2025

  • 81 Търновец

    17 3 Отговор
    Повечето хора в България нямаме достъп до властта да участвуваме във вземането на решения - статията нарича България свободна но мнозинството сме в подчинено положение и обедняването е голямо. Аз все по малко уважавам Украйна - много Украинци се отклоняват от редовна военна служба а в Киев има голям прикрит корупционен скандал, според мен в Киев има корумпирани политици.

    07:52 25.11.2025

  • 83 Реалност

    14 3 Отговор

    До коментар #76 от "Глас народен":

    По времето на БКП е имало три референдума - за преминаване от монархия към република, за приемане на нова конституция и за изграждане на ядрена електроцентрала, по времето на демокрацията ни един.

    07:55 25.11.2025

  • 84 Олга

    18 3 Отговор
    Немците ли ще говорят за свобода? Германия е куче на къса каишка на САЩ, които фактически ги окупирали след световна война и държат там бази, а сега сринали на тях икономически просперитет до критично състояние, тъй като лишили ги от евтини енергийни ресурси Самата система на изборите в Германия не предвижда народ да избира, а преследване на инакомислещите при “неправилно” публична изказване стана норма. Германия не свободна страна.

    07:57 25.11.2025

  • 86 Името

    16 3 Отговор
    И естествено - името на автора не е споменато. Можем само да се досещаме кой е от лакърдиите му. И да се радваме с него за победа на Украйна над Русия (?!!)

    07:57 25.11.2025

  • 87 БеГемот

    16 3 Отговор
    A Украйна била факела на свободата.....е браво....

    08:01 25.11.2025

  • 88 хахаха

    15 3 Отговор

    До коментар #76 от "Глас народен":

    България е парламентарна демокрация, а това значи, че можеш да отидеш да гласуваш за когото си искаш, после идва ББ с чувалите с бюлетини и Кирчо с флашката:)
    България е парламентарна демокрация, а това значи, че при 6 400 000 население пълнолетните, имащи право на глас са 6 500 000:)

    08:01 25.11.2025

  • 89 Билковата градина

    20 4 Отговор
    Свободен роб (работник) няма и никога не е имало. Германци да ти говорят за свобода е пълен смях, те си представят трудови лагери с цветя за украса.

    08:02 25.11.2025

  • 90 Вагенкнехт

    18 4 Отговор
    Източна Германия предпочита руска окупация в сравнение със американската окупация.

    08:08 25.11.2025

  • 91 Порно

    9 4 Отговор
    Смърди

    08:11 25.11.2025

  • 93 Хегел

    10 0 Отговор
    Свободата е абсолютна категория, не се получава по радиото или декларира коленопреклонно пред господаря

    08:15 25.11.2025

  • 94 Свободен Немец

    8 3 Отговор
    Свободата, Санчо, е на върха на бойното копие!

    08:18 25.11.2025

  • 95 отговора е

    7 12 Отговор
    36 години ни лъжат че руснаците са си тръгнали от България, а Москва продъжава редовно да източва България и да лъже българите че е резултат от "демокрацията". Прехода в България започна преди 3 месеца с пкончателното приемане на Еврото и завършване на процеса за пълноправно членство на България в ЕС.

    08:19 25.11.2025

  • 96 Ъъъъъъъъ

    14 5 Отговор
    ДВ, що не си таковате ....та? И в качеството си на какви ще казвате на какво да се радваме и на какво да плачем,а? В качеството си на какви? И ние се чудим как можете да подкрепяте един наркоман, който се е провъзгласил за президент, защото Зеленски е наркоман, как можете да подкрепяте една прогнила от корупция на нацистка клика, която краде вашите пари и ви подиграва всеки божи ден? Откраднаха ли поне $100млн пари на идиоти като вас? Защото сте идиоти и продължавате да ги подкрепяте. Престанете да казвате кой какво да харесва и да мрази, как да живее и т.н. Точно заради идиоти като вас сме за победа на Русия. И заради идиоти като вас се стига до тези конфликти, появяват се Хамас, Хизбула и т.н. Така че, йхакде да си ивети майката!

    08:21 25.11.2025

  • 97 Рушнята

    8 12 Отговор

    До коментар #11 от "37.51т":

    Никога никото не Асвабаждава, а узурпира и завладява.

    08:22 25.11.2025

  • 98 Петкан

    14 5 Отговор
    При капитализма няма свобода, а има ИКОНОМИЧЕСКО РОБСТВО. Роби на банките, роби на работодателите (90% мафиоти), роби на политиците (крадци на обществени ресурси - позитивите се приватизират, а негативите се национализират), роби на установената несправедлива социална система. Егото е в основата на развитието (който грабне филията, той я изяжда), човек за човека е враг (прецакай "другарчето" си за да живееш в излишно охолство).

    Коментиран от #102

    08:24 25.11.2025

  • 99 Айде бе

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Защо?":

    България я е имало много приди руzzия и ще я има много след нея.

    Коментиран от #107

    08:24 25.11.2025

  • 100 ха ха

    6 6 Отговор
    е от кога робите на капитала са свободни ?

    08:28 25.11.2025

  • 101 Алкашка

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "хахаха":

    НЯМА опозиция в московията, изборите и рИфИрендумите са изкривени от страх и репресии като пли Тодор Живков. А пък аз не искам хора без образование да решават с пряка демокрация важни държавни въпроси.

    08:28 25.11.2025

  • 102 така е

    5 2 Отговор

    До коментар #98 от "Петкан":

    При Капитализъма човек експлоатира човека. При Социализъма е точно обратното!

    08:28 25.11.2025

  • 103 Марко

    6 4 Отговор
    Интересно защо почитателите на смилянския боб толкова хуманно не забелязваха избитите цивилни при обстрелите на жилищни квартали в Донецк цели осем години? Защо едно цветенце не поставиха по алеята на ангелите в града? Защо не се възмутиха, когато свободният Порошенко с удоволствие говореше за децата в подземията?
    Радвали са се на свободата си да бъдат точно такива хуманисти - убедени, че хората се делят на човеци и нечовеци?

    Коментиран от #105

    08:30 25.11.2025

  • 104 +⁹Айде бе

    8 4 Отговор

    До коментар #48 от "В действителност":

    От кого бе да те освобождава. Знаем ги нейните "Асвабаждения". Все едно адът се изсипва на земята.

    Коментиран от #120

    08:31 25.11.2025

  • 105 лесно е

    2 6 Отговор

    До коментар #103 от "Марко":

    Пригожин си призна че всичко е било фейк.

    Коментиран от #108, #117

    08:34 25.11.2025

  • 106 Някой жълтопаветен

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "А кой е авторът":

    еераст.

    08:34 25.11.2025

  • 107 маке..

    1 5 Отговор

    До коментар #99 от "Айде бе":

    Оно си личи че сте дошли тука с конска опашка вързана за тояга преди 1300 годин,ама от них-2/3 племето е било в робство-даже сега са шмуньовци-оти ги командорат два плондерски вожда

    Коментиран от #150

    08:34 25.11.2025

  • 109 капките от килима

    0 1 Отговор

    До коментар #108 от "Майка ти си призна,":

    да не цапат ефира. Иначе ... при Пригожин.

    08:36 25.11.2025

  • 110 Коментар

    6 4 Отговор
    Нацистите от DW говорят за свобода и демокрация.
    Гнусно е!

    Коментиран от #113

    08:38 25.11.2025

  • 111 до автора или авторката

    3 1 Отговор
    Няма славянски език госпожо или господине. Има български език. Самодържец. Не знаете български, а говорите за национална единтичност.

    08:39 25.11.2025

  • 112 Ей за това сме за Русия

    8 4 Отговор
    Щото пишете тъпотиии как "Мирният план" трябвало да спечели "известно време", което да се използа за създаване на "достатъчна военна сила" .... Подли хлебарки такива. Долни атлантици вредни. То и за това и войната започна впрочем заради подобни на драскача нагли индивиди.

    08:40 25.11.2025

  • 113 така е

    2 6 Отговор

    До коментар #110 от "Коментар":

    За русНацистите ли говорите?

    Коментиран от #123

    08:41 25.11.2025

  • 114 несвободата Санчо

    7 2 Отговор
    се крие в капитализма който пък печели от живота на хората и милитаризма .

    08:43 25.11.2025

  • 115 Елементарно е

    8 3 Отговор
    "Защо хора, живеещи в свободни страни като България, биха се радвали на победа на Русия във войната с Украйна? " - ЗАЩОТО ВИЖДАМЕ АБСУДИСТАНА В ЕС !!!

    08:44 25.11.2025

  • 116 Даниела Холщайн

    8 4 Отговор
    Долна евтина пропаганда от глупави автори - типично за Дойче Веле!

    08:44 25.11.2025

  • 117 Марко

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "лесно е":

    И данните от ОССЕ ли са фейк?

    Коментиран от #119

    08:44 25.11.2025

  • 118 Опс

    3 4 Отговор
    А дойче зеле защо не коментира собствените си проблеми - нашествието на талибани и безобразията им в дойчланд.....

    08:45 25.11.2025

  • 119 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Марко":

    разбира се

    Коментиран от #130

    08:46 25.11.2025

  • 120 не се коси

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "+⁹Айде бе":

    знаем че трябва и хлебарки да има така че живей си там и не се меси в решенията на хората

    08:47 25.11.2025

  • 121 Всички нормални хора

    5 3 Отговор
    живеещи в "свободни" и не чак до там свободни страни като България, ще се радват на победаТА на Русия във войната с нацистка хунта в Украйна !

    08:47 25.11.2025

  • 124 Чеп за зеле

    5 3 Отговор
    Бг беше "свободна държава" от 1990-та до 1997-а, а после - всички знаят резултата. Тотална разпродажба и ликвидация. Членката на НАТО и ЕС е някаква жалка, абсурдна имитация на държава, която е пред фалит и закриване.

    08:50 25.11.2025

  • 125 лиз ач евроатлантик

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Болен с амбиции":

    Хем си болен,хем елементарен

    08:53 25.11.2025

  • 126 Което си е истина, си е истина

    7 2 Отговор
    Режима на Зеленски в Киев използва сериозно насилие срещу опонентите си: мнозина от тях са избити, затворени или принудени да имигрират. Срещу останалите има строги репресивни мерки и пълен контрол върху средствата за изразяване и формите на сдружаване. Диктатурата е брутална. Или смърт или принудителна мобилизация и пак смърт. В Украйна никой не се радва на несвободата. Всички се надяват Русия да ги освободи, а в цели райони и вода даже да им осигури.

    08:54 25.11.2025

  • 127 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    РАДОСТ КЪМ НЕСВОБОДАТА (ДИКТАТУРАТА) ИZПИТВАТ ....................... НАСИЛНИЦИ , ДЕРИБЕИ , УБИЙЦИ И ДИКТАТОРИ ..................... ТОВА СА : САТРАПА ПУТЛЕР И НЕГОВИТЕ ПОДДРЪЖНИЦИ В БЪЛГАРИЯ ................ ФАКТ !

    Коментиран от #133

    08:55 25.11.2025

  • 130 Марко

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "мхм":

    Ааа, ясно!
    Предполагам си убеден, че и думите на Порошенко за децата в подземията са руски фейк?

    09:02 25.11.2025

  • 131 България отново е поробена

    6 3 Отговор
    От ЕС и НАТО

    Коментиран от #136

    09:02 25.11.2025

  • 132 Особен управител

    2 1 Отговор
    На колонията

    09:04 25.11.2025

  • 133 Главно Дъ

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ако си кьорав иди на офталмолог, намали шрифта малко.

    09:05 25.11.2025

  • 135 голям смях

    4 1 Отговор
    Кой ли си губи времето да виси денонощно в този сайт за да го лъска на бункерното жуже имиджа?

    09:07 25.11.2025

  • 136 мне

    3 2 Отговор

    До коментар #131 от "България отново е поробена":

    36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България и не ни управляват комунистите. Прехода в България тепърва започва.

    Коментиран от #139, #164

    09:08 25.11.2025

  • 137 Учуден

    7 2 Отговор
    "Защо хора, живеещи в свободни страни като България, биха се радвали на победа на Русия във войната с Украйна?"

    Ами защо хора работещи в несвободни медии като вкиснатото зеле се радват на победата на краварите в Ирак, Либия, Югославия. Защо се радват но това че терористични организации превзеха властта в Сирия. Защо се радват на геноцида на евреите.

    А нормалните свободни хора се радват на победата на Русия защото тя се бори срещу неонацистка хунта в Украйна дошла на власт след кървав преврат организиран от господарите на зелето и провеждаща геноцид срещу собственото си население.

    Коментиран от #138

    09:12 25.11.2025

  • 138 мхм

    3 3 Отговор

    До коментар #137 от "Учуден":

    Тя русийката ще дойде и тебе да те асвабади един ден.

    Коментиран от #140

    09:13 25.11.2025

  • 139 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #136 от "мне":

    "36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България"

    Ха ха ха - ти си по рождение излъган. Сигурно 4 руски бази има в България и от руското посолство назначават началници на служби.

    Те руснаците са виновни за всичко на нашите козячета - даже и за това че са продажници и нещастници.

    Коментиран от #142

    09:14 25.11.2025

  • 140 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #138 от "мхм":

    Ти мен не ме мисли ами мисли ти какво ще правиш като дойде "русийката" - ще бягаш ли (ама господарите ти не им трябват продажници) или пак ще обръщаш палачинката и ще вадиш партийния билет.

    09:16 25.11.2025

  • 141 Има закон за

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Глас народен":

    прякото участие на гражданите в управлението на държавата. Там е упоменат референдума, кой и как да го поиска и кой е задължен да го организира.Прочети го.

    09:20 25.11.2025

  • 142 как кайш отворко

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "Антитрол":

    Може ли да ми покажеш едничко доказателство, че русийката си е тръгнала от България 1989 година и не те управляват комунистите през внуците си?

    Коментиран от #143, #148

    09:21 25.11.2025

  • 143 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "как кайш отворко":

    "Може ли да ми покажеш едничко доказателство"

    Ами 4 американски бази окупационни войски, пряката намеса на американците във вътрешните работи на държавата ни като назначаването на началници на служби, директното разпореждане на американците какви санкции да спазваме, какви газопроводи централи и въоръжения да си строим или вземаме.

    Както казах на нашите козячета все руснаците са им виновни даже и за това че са продажници.

    Коментиран от #146

    09:28 25.11.2025

  • 144 Гост

    2 2 Отговор
    Причината е проста, ама трябва да се види през мъглата от платена журналистическа демагогия!
    Победа на Русия е победа ца украинския народ, за хората в републиките, за обикновения европеец! Ва тези хора, за които живата не е показност, празни приказки и обещания, корупция и далавери с оръжия и човешки съдби! Това ще е побена на обикновения човек срещу хунтата от политици, които не ценят живота! И всеки нормален човектова го разбира, въпреки тоновете глупости изливащи се по медиите! Ето за това! Точка!

    09:29 25.11.2025

  • 145 Миньоро

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Хи хи":

    И като напуснем къде да отидем? В германския халифат, френската джунгла или в ингилизката Индия?

    09:34 25.11.2025

  • 146 я па тоя

    0 3 Отговор

    До коментар #143 от "Антитрол":

    България бе набутана в ЕС и НАТО като труски Троянски кон. Не случайно и на двете места изпълняваме само вторични функции и нищо не зависи от нас.

    Я кажи Крим сега руски ли е, или не?
    Гундяев държа ли Румен Радев в поза Виноват и го би по каската пред подчинените му в президентството?
    Мутрафонова не се ли държи като дружинна ръководителка из българските институции?
    Защо никой не закача Библиотекарския институт в София, независимо от това че всички служби знаят, че е руско тролско котило?
    Още 2017 година Решетников не си ли каза в интервю пред Коритаров, че Радев ще изиграе забележителна роля в изваждането на България от ЕС и НАТО?
    Защо българския олигархически "капитализъм" е същия като руския олигархически "капитализъм"?

    Коментиран от #151

    09:35 25.11.2025

  • 147 Путин

    3 0 Отговор
    Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.ХАХАХАХАХА,ПРОПАГАНДА НА ЕДНО ИЗХВЪРЛЕНО НА БУНИЩЕТО НА ИСТОРИЯТА РАДИО.

    09:35 25.11.2025

  • 148 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #142 от "как кайш отворко":

    "не те управляват комунистите през внуците си"

    Ами точно че ни управляват комуняги и ченгета от ДС но сега те са най-големите евроатлантици - просто продажника си е продажник и същите които искаха да ни правят 16-та република на СССР сега ни направиха поредната краварска колония. За такива няма значение кои са господарите а е важно за тях е да им служат но пък те не могат да живеят свободно без господар.

    Кажи ми един евроатлантик който да не е бил комуняга и ченге от ДС а американците изобщо не ги интересува кой ще управлява някаква си бананова република - важното е управляващите да са им подчинени а когато си бивша мутра или комуняга е лесно да те държат в подчинение.

    Обаче на вас руснаците са ви виновни за всичко нали - нищо че вече 36 години никакви ги няма.

    09:36 25.11.2025

  • 150 бай Шиле

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "маке..":

    По - добре конска опашка на тояга, отколкото вентилатор на пешкир.

    09:42 25.11.2025

  • 151 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #146 от "я па тоя":

    "България бе набутана в ЕС и НАТО като труски Троянски кон"

    Ха ха ха - ами че господарите ти що я приеха? - даже и ни натискаха да влезем в НАТО.

    "Мутрафонова не се ли държи като дружинна ръководителка из българските институции?"

    Митрофанова ли назначава началници на служби? - както казах на нашите козячета руснаците са им виновни даже и за кафявото в гащите.

    "Защо българския олигархически "капитализъм" е същия като руския олигархически "капитализъм"?"

    Ами защото на господарите ти така им е изгодно - то и руския олигархически "капитализъм" беше създаден от господарите ти при "демократите" Горбачов и Елцин които бяха първи приятели на запада.

    Ама тогава не ревяхте срещу "русийката" и изобщо не ви бъркаше какъв капитализъм има там.

    Коментиран от #158

    09:44 25.11.2025

  • 152 Той

    5 1 Отговор
    Прочетох само заглавието и съдържанието ми беше ясно. Подкрепяв Русия, защото води справедлива война срещу нато, които я нападнаха, чрез фашисткия режим в Украйна. Само на вас "евроатлантиците" това не ви е ясно. Знае е целия свят и за това стои зад Русия.

    09:46 25.11.2025

  • 154 фбр

    3 1 Отговор
    Видиш ли Дойче Зеле , няма смисъл да четеш - розово зелен гейски бълвоч!

    09:56 25.11.2025

  • 155 Д-р Марин Белчев

    1 1 Отговор
    Аз ще ви кажа кой се радва на свободата. Съветските граждани се радваха на свободата през 1991 г. и наивно се надяваха, както апропо, и някои от техните ръководители, че ще бъдат включени в свободния западен свят и ще има демокрация, мир, взаимноизгодна търговия. Но не такива бяха плановете на американските ястреби и корпорации.
    1. Отказаха заем за стабилизарине на икономиката на разпадащия се СССР
    2. Напраиха всичко възможно да разрушат страната с помощта на алкохолика Елцин
    3. Зорлем направиха Путин президент, а човека е щял да става шофьор на такси
    4. 20 години тайно и внимателно подготвяха почвата за конфликти в периферията на бившия СССР: Украйна, Грузия и пр.
    5. Когато Путин нападна Украйна дружно крадеца почна да вика дръжте крадеца
    Те това е т.нар. западна свобода - когато на елитите им изнася замазват с нея очите на масата, когато не им изнася, я ограничават.
    Днес истината е една: свободата и демокрацията са прекрасни концепции, но изискват силна средна класа, работещи институции и върховенство на закона. Когато има огромно разслоение – олигарси отгоре и работещи бедни отдолу – демокрацията става крехка и манипулируема.

    09:58 25.11.2025

  • 156 Ани

    1 1 Отговор
    Вашето твърдение не е вярно и е манипулативно. Няма нормален човек който да се радва на смърт и разрушение. Генезиса на конфликта е друг. Защо се опитвате да вменявате вина на хора който четат и слушат новини? Може ли да напишете какво е населението в областите за който Русия анексира? Може ли да се върнете 100г. и да започнете от там? За Втората световна война нещо да допълните? Това не омраза и една свобода в България е заменена с други ограничения. Може да коментираме много и не само аз мисля и реагирам така. Украйнците са хора който ми напомнят на македонците. Цял живот и пълнят главите ,че Русия е агресор , а на македонците ,че България е агресор. 1:1 е сравнението.

    10:00 25.11.2025

  • 157 Каква

    1 1 Отговор
    Свобода е това всеки те експлоатира ,гледат как да те измамят и ти вземат парите по всякакви мошенически начини. Без пари и в гората не можеш защото всичко е разграбено и оградено пътищата преградени. Хиляди измислени такси всеки си слага

    10:00 25.11.2025

  • 158 нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "Антитрол":

    много е нервен твоя смях.

    10:07 25.11.2025

  • 159 Моля, моля

    3 2 Отговор
    Нас само братушките са ни освобождавали, после сами се продадохме за банани и дрънкулки, като индианците в Америка.

    Коментиран от #161

    10:07 25.11.2025

  • 160 111111

    3 1 Отговор
    Изчетох статията на дойчевелето.

    Извод: Всичко в Русия е лошо; Путин е най-лош!
    Виж - в Европа-та всичко е бисер и маргарит.

    ПС
    Да, ама Европа-та беше хубава.
    БЕШЕ!

    Сега, тез Урсоляци, Макрончовци и БорисДжонсъновци ми идват в повече.
    Диктатурата, дето урсоляците налагат е сравнима с руската диктатура. Нещо повече - надминава я.
    Свобода в Европа - няма. Справка - Румния, Джорджеску. За Молдова да споменавам ли?

    Та.... манипулативна статия е.
    Както всичко в Дойче Веле.

    Коментиран от #162

    10:10 25.11.2025

  • 161 България е поробена страна

    0 2 Отговор

    До коментар #159 от "Моля, моля":

    От 140 години България е поробена от Русия страна. В момента губернатора на България е Леонид Решетников, който управлява чрез местния наместник Румен Радев.

    10:11 25.11.2025

  • 162 много интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "111111":

    Защо ли руските хибридни сайтове тиражират подобни манипулативни статии?

    10:12 25.11.2025

  • 163 Роден в НРБ

    1 1 Отговор
    Дойче Веле, вие радвате ли се, че Германия е окупирана вече 80 години след края на войната и какво е да живееш под окупация в уж свободна страна?

    10:13 25.11.2025

  • 164 Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "мне":

    Прав си, истинският преход дойде с оглавяването на демокрацията от децата на ДС - Простокиро и ДСУшко.
    Тия знаят как се прави преход!

    10:20 25.11.2025