Кой се радва на несвободата

Защо хора, живеещи в свободни страни като България, биха се радвали на победа на Русия във войната с Украйна? Историята показва, че тези, които не ценят свободата на другите, лесно се разделят и със своята собствена.
Обявеният "мирен план" за Украйна от 28 точки на президента Доналд Тръмп хвърли във възторг мнозина, особено онези, които обявяват победата на Русия във войната още от преди почти четири години. Тази победа обаче все още не е факт и Украйна продължава да се бори – дори Покровск, върху който е концентрирана голяма руска сила, се държи и напредъкът на руската армия не е особено впечатляващ. В тази ситуация (пак) се появяват предложения от Белия Дом за предаване на укрепените украински линии в Донецк , отказ на Украйна от членство в НАТО, съкращаване на армията ѝ и сваляне на част от санкциите на Русия. Това в никакъв случай не е оферта, изгодна за Украйна. Но не е и "победата" на Русия , за която путинистите в България и в чужбина редовно тръбят.
Докъде ще стигне несвободата?
Преди обаче да се стигне до характера на неслучилата се "победа" на Русия възниква един много съществен въпрос. Защо хора, живеещи в свободни страни като България, биха се радвали на една победа на Русия във войната с Украйна? Тази радост е странна и неразбираема особено за европейци, които би трябвало да ценят свободата и демокрацията. Абсолютно ясно е, че ако Русия победи в тази война и завземе Украйна или я лиши от суверенитет, границите на Несвободата ще се преместят още по-близо до ЕС. Това е така, защото Русия ще наложи своя модел на управление, който еднозначно може да бъде определен като автокрация или диктатура. В славянски превод – самодържавие, при което има неограничена власт, концентрирана в ръцете на един владетел. В съвременния му вариант на Путиновия режим в Москва това самодържавие използва сериозно насилие срещу опонентите си: мнозина от тях са избити, затворени или принудени да имигрират. Срещу останалите има строги репресивни мерки и пълен контрол върху средствата за изразяване и формите на сдружаване.
Та какво тогава е радостното в разпространяването на този тип несвобода в Европа и приближаването ѝ още повече до нашите граници? Разумен отговор разбира се няма, освен подмятанията, че и Украйна не е идеалната демокрация, че в страната има корупция и т.н. Тези подмятания съдържат истина – потвърдена и от вихрещия се корупционен скандал в Киев , но те отново не обясняват радостта от успеха на диктатурата. Защото един евентуален успех на Путин няма да подобри с нищо тези проблеми на Украйна, а ще ги влоши и натовари с тотално отсъствие на свобода – с автокрация. Както и да сравнявате Украйна и Русия, първата е проблематична демокрация, а втората е откровена и неограничена диктатура. А по отношение на корупцията Русия в никакъв случай няма предимство пред Украйна: в крайна сметка Навални беше убит именно защото си позволи да снима филм за двореца на Путин и злоупотребите му с публични средства. В Украйна поне е възможно независимо разследване на корупцията.
Нещо повече, Украйна се стреми да бъде свободна и демократична държава. Може и да не успява във всичко, но тя споделя тези ценности. Путинова Русия войнствено се бори срещу тях като вредно "западно" влияние. Ако несвободата е руската алтернатива – а това е всъщност базовият принцип на режима в Москва – тогава защо наистина е радостта и злорадството от успехите на тази алтернатива в някои среди у нас, а и в Европа по принцип?
Нека този въпрос остане отворен, защото той така или иначе няма разбираем и оправдан отговор. Но преди радостта от напредъка на несвободата съвсем да се е развихрила, все пак трябва да се каже, че за "победа" на несвободата не може да се говори. Дори и ако планът на Тръмп – който е безспорно дефектен – се наложи изцяло и без промени, несвободата няма да възтържествува. Това е така, защото този план все пак съдържа запазване на суверенна Украйна и възможност за членството ѝ в ЕС. Също така в него има включени военни координирани действия в случай на неспазване на мира, което отваря възможности за военни гаранции с участие на САЩ. Ако това се договори от Украйна, бъдещето на страната ще изглежда далеч по-сигурно.
Планът – поне това, което е изтекло в медиите – има много слабости обаче, които дават на Путин да излезе от конфликта без да изглежда победен. Неяснотата по отношение на военните гаранции за сигурността на Украйна е само една от тези слабости, може би основната. Не по-малко важни са обаче и предложенията за възстановяването на Украйна, които целят да прехвърлят финансовите тежести върху Европа и да освободят замразените руски средства. Тези разпоредби само ще уронят американския престиж в световен план, като ще представят САЩ като псевдо-колониална сила, която се държи по начин, познат от XIX век. Мирният план е отрезвяващ и за Европа, която трябва сериозно да поеме собствената си отбрана в свои ръце. Той ще спечели известно време, което трябва да се използва максимално ефективно от европейците за създаване на достатъчна военна сила като възпиращ фактор срещу амбициите на Русия.
Тези, които не ценят свободата на другите
Има и един друг въпрос, който може да торпилира плана на Тръмп. Това е общественото мнение в САЩ, което е доста проукраинско. Включително голяма част от Републиканската партия не би приела лесно сделка, която може да бъде продадена като "победа" на Путин. Тръмп в момента има достатъчно проблеми с растяща непопулярност – още един повод за неодобрение не му трябва и това ще е фактор, който той ще държи под очи.
Българският въпрос за радостта от напредъка на несвободата си остава обаче. Историята показва, че тези, които не ценят свободата на другите, лесно се разделят и със своята собствена.
***
Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 404
06:04 25.11.2025
2 А кой е авторът
Коментиран от #22, #41, #58, #106
06:19 25.11.2025
3 осраински
06:21 25.11.2025
4 Попето
Ако свобода е да идеш за 5 днив Гърция, здраве му кажи!
Коментиран от #18
06:23 25.11.2025
5 Тунтун
06:25 25.11.2025
6 Гошо
06:30 25.11.2025
7 Митко
Коментиран от #73
06:32 25.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 37.51т
Коментиран от #97
06:43 25.11.2025
12 Какво направихме
06:43 25.11.2025
13 Гео-психиатрия!
06:45 25.11.2025
14 Защо?
За 30+ години се увеличихме на 6 милиона.
От почти 9.
Ето защо.
Коментиран от #99
06:46 25.11.2025
15 Свободата да миеш чинии
06:51 25.11.2025
16 Каунь
После Украйна ще си върне всички територии + Крим, Курск и др, ТРЪМП ще сключи сделка за природните богатства, Китай ще вземе Сибир а ЕС ще се хвали, че демократичните ценности са победили...
06:52 25.11.2025
17 България никога няма да бъде свободна
Средно положение, няма.
06:53 25.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зеленски
06:56 25.11.2025
21 Хайде сега
06:56 25.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 От толкова свобода
Коментиран от #25
06:58 25.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Несвобода е
07:00 25.11.2025
27 Колко забавно
07:02 25.11.2025
28 Ццц
07:03 25.11.2025
29 Реалност
Ето и някои от т.н. диктатури:
Водещата световна икономическа и военна сила Китай, управляван от комунистическа партия
Най бързо развиващата се държава последните три години - туристическия рай Виетнам, управляван от комунистическа партия
Единствената страна в света, в която няма бедни - ОАЕ
Сигурен съм, че списвачите от DW предпочитат да прекарват почивките си в диктатурата Дубай вместо в гетото Берлин примерно:)
07:03 25.11.2025
30 "Защо хора, живеещи в свободни страни
07:05 25.11.2025
31 36 години свобода
07:05 25.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Несвободата е
07:13 25.11.2025
37 Фашистите били свободата
07:13 25.11.2025
38 Пенчо
07:14 25.11.2025
39 007
07:14 25.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 хахаха
Русия, в която има опозиция, избори, че и референдуми е диктатура, Украйна, в която са забранени със закон и опозиция и избори е демокрация:)))
Между другото кога ще е референдума за еврото в свободна България:)))
Коментиран от #47, #101
07:17 25.11.2025
44 Ами
07:18 25.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 След 36 дни
До коментар #40 от "Копейкиииии":резерва отива в ЕЦБ . Друго какво те радва?
07:20 25.11.2025
47 Тихо бе!
До коментар #43 от "хахаха":Ще е слушаш Кая и Урсула!Няма мърдане.Ясно?
Коментиран от #56, #69
07:21 25.11.2025
48 В действителност
Коментиран от #66, #104, #153
07:22 25.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българските турци
- „Никой не ти дава свобода. Никой не ти дава равенство, справедливост или каквото и да е друго. Трябва сам да си го вземеш.“ - Малкълм Екс.
- Свобода ли е свободата в днешна свободна България ?...
- Какво се вижда на екрана когато понятия като свобода или несвобода се прекарат през призмата на пропагандата и манипулацията ?...
- Достатъчно зрял ли е българинът(или въобще човекът) за да различи свободата от несвободата която ни се лансира ?...
- "Българският въпрос" ли е тази идиотщина която се инжектира в съзнанието на българите ?!...😊😊
07:29 25.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ха-ха-ха
Коментиран от #64
07:31 25.11.2025
54 Факт
07:33 25.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ха-ха-ха
До коментар #47 от "Тихо бе!":От едното ухо влязло от другото излязло. Така слушах едно време и на комсомолските събрания. Само дето Урсулка и Кая са по-смешни.
Коментиран от #59, #62
07:35 25.11.2025
57 Българите обичат Русия
Ей, такива задни мечти имат българите. Свикнали са ги 500 години, търсят си ги.
Коментиран от #78
07:36 25.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ти и в училище така си слушал!
До коментар #56 от "Ха-ха-ха":Личи си, ватниче.
07:37 25.11.2025
60 Хайде да я видим тази фалшива Свобода
Коментиран от #80
07:37 25.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Пионерче
До коментар #56 от "Ха-ха-ха":Ама си остана комсомолче... добре си попило КПСС, СССР, Вечна дружба, Слава на БКП, КПСС, СССР, Вечна дружба!
Влязло през едното ухо, промило мозъчето, излязло през другото ухо - гънките гладки - като на комсомолец.
07:38 25.11.2025
63 пресолена
07:38 25.11.2025
64 Хи хи
До коментар #53 от "Ха-ха-ха":Затова си прав... развиваме се по ново-рoccийски феодален модел въведен от Путин - шепа богати назначени олигарси евреи и татари и 200 племена от крепостни селяни.
Но имаме свободата все още да напуснем България, както и да пишеш и да се оплакваш във Факти без ДАНС да ти звънне 30 минути по-късно на вратата.
Коментиран от #145
07:40 25.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Питам
До коментар #48 от "В действителност":От какво ще я освободи нашата България тази една поробена и поробителска нация Русия?
Коментиран от #70
07:42 25.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ами
07:44 25.11.2025
69 хахаха
До коментар #47 от "Тихо бе!":Не ги слушам, но обичам да ги гледам, особено Урсула - където и да отиде все е унижавана, дали ще е права в ъгъла при Ердо, или ще минава пълна митническа проверка в Пекин, или пък никой няма я посрещне във Вашингтон:)
07:44 25.11.2025
70 Г€й свобода е като водата и въздуха
До коментар #66 от "Питам":Г€й свобода е като водата и въздуха за всяко живо същество
Коментиран от #74, #85
07:45 25.11.2025
71 Истинската свобода
Казваха ти, къде ще живееш, къде ще работиш, къде ще ходиш на почивка. Истинска свобода, истински избор!
Не като сега - кеф ти да останеш в България и да мрънкаш, кеф ти ЕС, кеф ти Русия. Това свобода ли е? Никой нищо не ти казва!
07:45 25.11.2025
72 Хи хи
Коментиран от #76
07:46 25.11.2025
73 Болен с амбиции
До коментар #7 от "Митко":Викаш Путин не участва във войната :) Някакви американци и европейци са окупирали Украйна и я обстрелват с ракети?
Въобще, как може да напишеш такава боза? Такива бози накараха хората да намразят Русия и идеите ви.
Коментиран от #125
07:47 25.11.2025
74 Свободна кокошка
До коментар #70 от "Г€й свобода е като водата и въздуха":Чакаме нова статия да ни я дефинира новата свобода
07:47 25.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Глас народен
До коментар #72 от "Хи хи":45 години БКП - 45 години референдуми
Абе... България е парламентарна демокрация, а това значи, че можеш да избереш, която си искаш политическа сила да те представлява, включително сам можеш да се кандидатираш. Затова са тия избори - за последните 5 години, колко пъти питаха народа, кой иска да го управлява? 5-6-7 пъти ?
Коментиран от #83, #88, #141
07:48 25.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 123
До коментар #57 от "Българите обичат Русия":Има и една малка част, която мрази Русия - сменят си пола и се прекръстват на Емили тротинетката:)))))
07:50 25.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Селянин с 5 коли в центъра без гараж
До коментар #60 от "Хайде да я видим тази фалшива Свобода":Паркирай в дома си :) Защо трябва да паркираш там, където искам и аз да паркирам?
07:51 25.11.2025
81 Търновец
07:52 25.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Реалност
До коментар #76 от "Глас народен":По времето на БКП е имало три референдума - за преминаване от монархия към република, за приемане на нова конституция и за изграждане на ядрена електроцентрала, по времето на демокрацията ни един.
07:55 25.11.2025
84 Олга
07:57 25.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Името
07:57 25.11.2025
87 БеГемот
08:01 25.11.2025
88 хахаха
До коментар #76 от "Глас народен":България е парламентарна демокрация, а това значи, че можеш да отидеш да гласуваш за когото си искаш, после идва ББ с чувалите с бюлетини и Кирчо с флашката:)
България е парламентарна демокрация, а това значи, че при 6 400 000 население пълнолетните, имащи право на глас са 6 500 000:)
08:01 25.11.2025
89 Билковата градина
08:02 25.11.2025
90 Вагенкнехт
08:08 25.11.2025
91 Порно
08:11 25.11.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Хегел
08:15 25.11.2025
94 Свободен Немец
08:18 25.11.2025
95 отговора е
08:19 25.11.2025
96 Ъъъъъъъъ
08:21 25.11.2025
97 Рушнята
До коментар #11 от "37.51т":Никога никото не Асвабаждава, а узурпира и завладява.
08:22 25.11.2025
98 Петкан
Коментиран от #102
08:24 25.11.2025
99 Айде бе
До коментар #14 от "Защо?":България я е имало много приди руzzия и ще я има много след нея.
Коментиран от #107
08:24 25.11.2025
100 ха ха
08:28 25.11.2025
101 Алкашка
До коментар #43 от "хахаха":НЯМА опозиция в московията, изборите и рИфИрендумите са изкривени от страх и репресии като пли Тодор Живков. А пък аз не искам хора без образование да решават с пряка демокрация важни държавни въпроси.
08:28 25.11.2025
102 така е
До коментар #98 от "Петкан":При Капитализъма човек експлоатира човека. При Социализъма е точно обратното!
08:28 25.11.2025
103 Марко
Радвали са се на свободата си да бъдат точно такива хуманисти - убедени, че хората се делят на човеци и нечовеци?
Коментиран от #105
08:30 25.11.2025
104 +⁹Айде бе
До коментар #48 от "В действителност":От кого бе да те освобождава. Знаем ги нейните "Асвабаждения". Все едно адът се изсипва на земята.
Коментиран от #120
08:31 25.11.2025
105 лесно е
До коментар #103 от "Марко":Пригожин си призна че всичко е било фейк.
Коментиран от #108, #117
08:34 25.11.2025
106 Някой жълтопаветен
До коментар #2 от "А кой е авторът":еераст.
08:34 25.11.2025
107 маке..
До коментар #99 от "Айде бе":Оно си личи че сте дошли тука с конска опашка вързана за тояга преди 1300 годин,ама от них-2/3 племето е било в робство-даже сега са шмуньовци-оти ги командорат два плондерски вожда
Коментиран от #150
08:34 25.11.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 капките от килима
До коментар #108 от "Майка ти си призна,":да не цапат ефира. Иначе ... при Пригожин.
08:36 25.11.2025
110 Коментар
Гнусно е!
Коментиран от #113
08:38 25.11.2025
111 до автора или авторката
08:39 25.11.2025
112 Ей за това сме за Русия
08:40 25.11.2025
113 така е
До коментар #110 от "Коментар":За русНацистите ли говорите?
Коментиран от #123
08:41 25.11.2025
114 несвободата Санчо
08:43 25.11.2025
115 Елементарно е
08:44 25.11.2025
116 Даниела Холщайн
08:44 25.11.2025
117 Марко
До коментар #105 от "лесно е":И данните от ОССЕ ли са фейк?
Коментиран от #119
08:44 25.11.2025
118 Опс
08:45 25.11.2025
119 мхм
До коментар #117 от "Марко":разбира се
Коментиран от #130
08:46 25.11.2025
120 не се коси
До коментар #104 от "+⁹Айде бе":знаем че трябва и хлебарки да има така че живей си там и не се меси в решенията на хората
08:47 25.11.2025
121 Всички нормални хора
08:47 25.11.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Чеп за зеле
08:50 25.11.2025
125 лиз ач евроатлантик
До коментар #73 от "Болен с амбиции":Хем си болен,хем елементарен
08:53 25.11.2025
126 Което си е истина, си е истина
08:54 25.11.2025
127 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #133
08:55 25.11.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Марко
До коментар #119 от "мхм":Ааа, ясно!
Предполагам си убеден, че и думите на Порошенко за децата в подземията са руски фейк?
09:02 25.11.2025
131 България отново е поробена
Коментиран от #136
09:02 25.11.2025
132 Особен управител
09:04 25.11.2025
133 Главно Дъ
До коментар #127 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ако си кьорав иди на офталмолог, намали шрифта малко.
09:05 25.11.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 голям смях
09:07 25.11.2025
136 мне
До коментар #131 от "България отново е поробена":36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България и не ни управляват комунистите. Прехода в България тепърва започва.
Коментиран от #139, #164
09:08 25.11.2025
137 Учуден
Ами защо хора работещи в несвободни медии като вкиснатото зеле се радват на победата на краварите в Ирак, Либия, Югославия. Защо се радват но това че терористични организации превзеха властта в Сирия. Защо се радват на геноцида на евреите.
А нормалните свободни хора се радват на победата на Русия защото тя се бори срещу неонацистка хунта в Украйна дошла на власт след кървав преврат организиран от господарите на зелето и провеждаща геноцид срещу собственото си население.
Коментиран от #138
09:12 25.11.2025
138 мхм
До коментар #137 от "Учуден":Тя русийката ще дойде и тебе да те асвабади един ден.
Коментиран от #140
09:13 25.11.2025
139 Антитрол
До коментар #136 от "мне":"36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България"
Ха ха ха - ти си по рождение излъган. Сигурно 4 руски бази има в България и от руското посолство назначават началници на служби.
Те руснаците са виновни за всичко на нашите козячета - даже и за това че са продажници и нещастници.
Коментиран от #142
09:14 25.11.2025
140 Учуден
До коментар #138 от "мхм":Ти мен не ме мисли ами мисли ти какво ще правиш като дойде "русийката" - ще бягаш ли (ама господарите ти не им трябват продажници) или пак ще обръщаш палачинката и ще вадиш партийния билет.
09:16 25.11.2025
141 Има закон за
До коментар #76 от "Глас народен":прякото участие на гражданите в управлението на държавата. Там е упоменат референдума, кой и как да го поиска и кой е задължен да го организира.Прочети го.
09:20 25.11.2025
142 как кайш отворко
До коментар #139 от "Антитрол":Може ли да ми покажеш едничко доказателство, че русийката си е тръгнала от България 1989 година и не те управляват комунистите през внуците си?
Коментиран от #143, #148
09:21 25.11.2025
143 Антитрол
До коментар #142 от "как кайш отворко":"Може ли да ми покажеш едничко доказателство"
Ами 4 американски бази окупационни войски, пряката намеса на американците във вътрешните работи на държавата ни като назначаването на началници на служби, директното разпореждане на американците какви санкции да спазваме, какви газопроводи централи и въоръжения да си строим или вземаме.
Както казах на нашите козячета все руснаците са им виновни даже и за това че са продажници.
Коментиран от #146
09:28 25.11.2025
144 Гост
Победа на Русия е победа ца украинския народ, за хората в републиките, за обикновения европеец! Ва тези хора, за които живата не е показност, празни приказки и обещания, корупция и далавери с оръжия и човешки съдби! Това ще е побена на обикновения човек срещу хунтата от политици, които не ценят живота! И всеки нормален човектова го разбира, въпреки тоновете глупости изливащи се по медиите! Ето за това! Точка!
09:29 25.11.2025
145 Миньоро
До коментар #64 от "Хи хи":И като напуснем къде да отидем? В германския халифат, френската джунгла или в ингилизката Индия?
09:34 25.11.2025
146 я па тоя
До коментар #143 от "Антитрол":България бе набутана в ЕС и НАТО като труски Троянски кон. Не случайно и на двете места изпълняваме само вторични функции и нищо не зависи от нас.
Я кажи Крим сега руски ли е, или не?
Гундяев държа ли Румен Радев в поза Виноват и го би по каската пред подчинените му в президентството?
Мутрафонова не се ли държи като дружинна ръководителка из българските институции?
Защо никой не закача Библиотекарския институт в София, независимо от това че всички служби знаят, че е руско тролско котило?
Още 2017 година Решетников не си ли каза в интервю пред Коритаров, че Радев ще изиграе забележителна роля в изваждането на България от ЕС и НАТО?
Защо българския олигархически "капитализъм" е същия като руския олигархически "капитализъм"?
Коментиран от #151
09:35 25.11.2025
147 Путин
09:35 25.11.2025
148 Антитрол
До коментар #142 от "как кайш отворко":"не те управляват комунистите през внуците си"
Ами точно че ни управляват комуняги и ченгета от ДС но сега те са най-големите евроатлантици - просто продажника си е продажник и същите които искаха да ни правят 16-та република на СССР сега ни направиха поредната краварска колония. За такива няма значение кои са господарите а е важно за тях е да им служат но пък те не могат да живеят свободно без господар.
Кажи ми един евроатлантик който да не е бил комуняга и ченге от ДС а американците изобщо не ги интересува кой ще управлява някаква си бананова република - важното е управляващите да са им подчинени а когато си бивша мутра или комуняга е лесно да те държат в подчинение.
Обаче на вас руснаците са ви виновни за всичко нали - нищо че вече 36 години никакви ги няма.
09:36 25.11.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 бай Шиле
До коментар #107 от "маке..":По - добре конска опашка на тояга, отколкото вентилатор на пешкир.
09:42 25.11.2025
151 Антитрол
До коментар #146 от "я па тоя":"България бе набутана в ЕС и НАТО като труски Троянски кон"
Ха ха ха - ами че господарите ти що я приеха? - даже и ни натискаха да влезем в НАТО.
"Мутрафонова не се ли държи като дружинна ръководителка из българските институции?"
Митрофанова ли назначава началници на служби? - както казах на нашите козячета руснаците са им виновни даже и за кафявото в гащите.
"Защо българския олигархически "капитализъм" е същия като руския олигархически "капитализъм"?"
Ами защото на господарите ти така им е изгодно - то и руския олигархически "капитализъм" беше създаден от господарите ти при "демократите" Горбачов и Елцин които бяха първи приятели на запада.
Ама тогава не ревяхте срещу "русийката" и изобщо не ви бъркаше какъв капитализъм има там.
Коментиран от #158
09:44 25.11.2025
152 Той
09:46 25.11.2025
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 фбр
09:56 25.11.2025
155 Д-р Марин Белчев
1. Отказаха заем за стабилизарине на икономиката на разпадащия се СССР
2. Напраиха всичко възможно да разрушат страната с помощта на алкохолика Елцин
3. Зорлем направиха Путин президент, а човека е щял да става шофьор на такси
4. 20 години тайно и внимателно подготвяха почвата за конфликти в периферията на бившия СССР: Украйна, Грузия и пр.
5. Когато Путин нападна Украйна дружно крадеца почна да вика дръжте крадеца
Те това е т.нар. западна свобода - когато на елитите им изнася замазват с нея очите на масата, когато не им изнася, я ограничават.
Днес истината е една: свободата и демокрацията са прекрасни концепции, но изискват силна средна класа, работещи институции и върховенство на закона. Когато има огромно разслоение – олигарси отгоре и работещи бедни отдолу – демокрацията става крехка и манипулируема.
09:58 25.11.2025
156 Ани
10:00 25.11.2025
157 Каква
10:00 25.11.2025
158 нещо
До коментар #151 от "Антитрол":много е нервен твоя смях.
10:07 25.11.2025
159 Моля, моля
Коментиран от #161
10:07 25.11.2025
160 111111
Извод: Всичко в Русия е лошо; Путин е най-лош!
Виж - в Европа-та всичко е бисер и маргарит.
ПС
Да, ама Европа-та беше хубава.
БЕШЕ!
Сега, тез Урсоляци, Макрончовци и БорисДжонсъновци ми идват в повече.
Диктатурата, дето урсоляците налагат е сравнима с руската диктатура. Нещо повече - надминава я.
Свобода в Европа - няма. Справка - Румния, Джорджеску. За Молдова да споменавам ли?
Та.... манипулативна статия е.
Както всичко в Дойче Веле.
Коментиран от #162
10:10 25.11.2025
161 България е поробена страна
До коментар #159 от "Моля, моля":От 140 години България е поробена от Русия страна. В момента губернатора на България е Леонид Решетников, който управлява чрез местния наместник Румен Радев.
10:11 25.11.2025
162 много интересно
До коментар #160 от "111111":Защо ли руските хибридни сайтове тиражират подобни манипулативни статии?
10:12 25.11.2025
163 Роден в НРБ
10:13 25.11.2025
164 Марко
До коментар #136 от "мне":Прав си, истинският преход дойде с оглавяването на демокрацията от децата на ДС - Простокиро и ДСУшко.
Тия знаят как се прави преход!
10:20 25.11.2025