Отмъщението на Кремъл! Русия удря с данък от 30% чуждестранните агенти

Държавната дума одобри на трето четене промени в Данъчния кодекс, с които се въвежда фиксирана ставка от 30% данък върху доходите на физическите лица, обозначени като "чуждестранни агенти". Председателят на долната камара Вячеслав Володин заяви, че мярката премахва всички данъчни облекчения за тази категория лица, цитира думите му Би Би Си.
"Освен това, чуждестранните агенти вече са лишени от предимства, свързани с данъчни облекчения в определени случаи ", заяви Володин.
"Тези, които предадоха страната ни, не трябва да получават данъчни облекчения. Те ще плащат по-високи данъци в държавния бюджет", заключи ораторът.
Данъчните резиденти в Русия плащат данък върху доходите на физическите лица по прогресивна петстепенна скала, варираща от 13% до 22%. Повечето граждани плащат 13%.
Държавната дума многократно затяга законите срещу "чуждестранни агенти" от началото на войната в Украйна. По-конкретно, беше приет закон, който на практика забранява на "чуждестранните агенти" да печелят пари от продажбата на апартаменти или автомобили в Русия. Доходите им трябва да бъдат депозирани в специални сметки, до които може да се получи достъп само чрез освобождаване от статута им на "чуждестранен агент". Досега само малцина са успели да го направят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Атина Палада
Коментиран от #8
15:38 20.11.2025
3 😂😂😂😂😂😂😂
15:39 20.11.2025
4 гост
Коментиран от #28
15:39 20.11.2025
5 име
Коментиран от #10, #37
15:39 20.11.2025
6 антрашпиц
15:40 20.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дориана
15:43 20.11.2025
13 Говориш глупости.
До коментар #1 от "русофоб":Изток е много широко понятие. А що се отнася до опитите с "копейки" да се изразява негативизъм спрямо определена група хора - съвсем скоро евроцентчетата ще завият от доста повишените и повишаваи се цени в България, който процес, разбира се, няма нищо общо с включването ни в еврозоната.
15:43 20.11.2025
14 Атина Палада
До коментар #8 от "😂😂😂😂😂😂😂":Нали съм работила в Мюнхен и знам какви данъци съм плащала..А сега са още по високи .
Коментиран от #23, #35
15:43 20.11.2025
15 Гатанка
До коментар #8 от "😂😂😂😂😂😂😂":Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца от началото на денацификацията това прави 1.3 милиона, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. Къде са те?
Коментиран от #18, #20, #36
15:44 20.11.2025
16 Анджо
15:44 20.11.2025
17 Българин
Коментиран от #25, #29
15:46 20.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ВЕЛИНСКИ
ТА ТЕ СА НА ДЪНОТО НА ЕЗ.БАЙКАЛ
С ДЖАНТА ОТ КРАЗ ВЪРЗАНА ЗА НОЗЕТЕ....
15:47 20.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 честен ционист
До коментар #17 от "Българин":Ти може и да не си се родил в Русия, но пък в паспортите на внуците ти да пише Место рожденя USSR
Коментиран от #43
15:55 20.11.2025
26 оня
15:56 20.11.2025
27 А12
До коментар #1 от "русофоб":Търсят те един с кирка и двама с лопати …
15:57 20.11.2025
28 А12
До коментар #4 от "гост":В момента демокрацията в Русия е 1000 пъти по-добра от тази на Урсулине !
Коментиран от #33, #41, #58
15:59 20.11.2025
29 село мое ,
До коментар #17 от "Българин":На теб ти е добре на миндера в маалата , за чий ти е да ходиш чааак до Русия ?! Ха-ха ! Наблягай на джумерките и остави писането за нас , нормалните тук !
15:59 20.11.2025
30 Преди руснаците бяха крепостни
Коментиран от #46
15:59 20.11.2025
31 Свободен
По-хитра е, крие се!
16:00 20.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Оди у русиа
До коментар #28 от "А12":Демокрация да видиш. НА вторият ден си в окопа на третият си труп. Укродроновете бият по няколко пъти в глаеата За по-сигурно.
16:02 20.11.2025
34 Русия, за да оправи безпаричието
16:03 20.11.2025
35 Само питам
До коментар #14 от "Атина Палада":Що не ходи да работиш в Омск?
Коментиран от #53
16:04 20.11.2025
36 фашистки рашастан в изолация
До коментар #15 от "Гатанка":Кремълският фашистки режим до момента е изгубил над 2 милиона от opките си в тая пълномащабна война.Отделно руските фашисти са изгубили 40% от военните си възможности и потенциал.На практика целия тоя мит за "силна" Русия беше разбит на парчета от малка Украйна и Русия вече дори не се вписва между първите 5 най-силни държави.Жалко за русофилските национални предатели ,че отново сте от грешната страна.Фашистка Русия е под световна изолация ,като вече е в процес на разпад и фалит,а народа досега ако е живеел бедно и изостанало,сега вече и Северна Корея започва да им се струва като рай.
16:06 20.11.2025
37 А защо ЧЕТИРИ години ??
До коментар #5 от "име":Като всичко на Путин му е наред.
Прави коректна връзка между фактите, човече.
16:07 20.11.2025
38 Възpожденец 🇧🇬
- за говорене против държавата - каторга от 15+ години;
- за защитаване на вражеска държава - стрг тъмничен затвор от 20+ години.
- за всеки русофил (чуждестранен агент) 30% допълнителен данък.
- за всеки opк - виза от 1000€ на ден.
..........
За половин година ще се излекуват от съветския бацил ... , за които оцелеят.
Коментиран от #42, #44, #54
16:07 20.11.2025
39 Ха-ха-ха
Коментиран от #50, #66
16:08 20.11.2025
40 Защо ти трябваше Пусинее ?!
И го прави. Списъкът му с "постижения" нараства с всеки изминал ден.
Путин, освен всичко друго прекрасно, ще доведе до катастрофа и шпионската мрежа на Москва. Изгонените досега в Европа и Америка стотици руски шпиони със статут на дипломати са само върхът на айсберга. Тепърва ще бъдат разкривани още шпиони. Особено нелегали. Колкото повече недоволни има в Москва, колкото повече се оформя и разразява борба между клановете на властта, толкова повече засегнати и недоволни ще има. Ще текат като пробита лейка тайните им служби. Предателствата ще бъдат много. Умните руски служители с достъп до тайни ще гледат да получат убежище на Запад, като в замяна изтъргуват информацията, която знаят. Включително като предадат самоличността на атентурата на Кремъл в държавните по света, включително и у нас. А страната е в зона на нарастващ стратегически интерес.
Да го имат предвид това нашите руски продажници, "четирихилядници" и вся остальная!
Коментиран от #45
16:09 20.11.2025
41 България и българите мразят русия
До коментар #28 от "А12":С тая евтина пропаганда някъде другаде ,продажен демагог.В държава като Русия където властва диктатурата и народа няма право на глас е всичко друго но не и свобода.Нали ще си кажеш мнението и веднага отиваш за 15 години в панделата ,ако преди това не те хвърлят някъде от 8мия етаж бе панелен nлъx!
16:09 20.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ако бяхме
До коментар #25 от "честен ционист":станали 16-та република на СССР-то, сега щеше да мръзнеш в окопа с другите4853 ушанки.
16:10 20.11.2025
44 оня
До коментар #38 от "Възpожденец 🇧🇬":И ти ако си възрожденец , то аз съм Нетаняху ! Щраус !
16:10 20.11.2025
45 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #40 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Громиш ли громиш ли Мецан с Галкината флашка с копи-пейст глюпостите ??
16:11 20.11.2025
46 Коректор
До коментар #30 от "Преди руснаците бяха крепостни":Руснаци не съществуват ! Имало е руси, които са днешните украинци.
Държавата се казва "Российская Федерация".
Российская - прилагателно
Федерация - съществително
Неудачно е да се наричат гражданите на тази държава на името на прилагателното - русские или россияни.
Правилното е да се наричат на името на съществителното:
Федераси. Или на латиница написано Phederasi.
На федераса са му ампутирали всичко човешко. Единственото, което доближава федерасите до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните съветски човекоподобни.
Коментиран от #49
16:11 20.11.2025
47 В Русия е настъпил данъчен комунизъм
От всекиго според възможностите
16:13 20.11.2025
48 Реалност
Вътре в Кремъл се задава паника. Изтичането на информация разкрива, че съветниците на Путин са разделени - някои настояват за преговори, други настояват за тотално военно положение. И все пак дори някога лоялните държавни медии на Русия вече не могат да задържат историята. Анонимни информатори от правителствените министерства изтичат документи, показващи степента на корупция, фалшифицирани военни доклади и сриващи се финанси Руският елит - уплашен и разделен - вече мести активи в чужбина и подсигурява пътища за бягство, усещайки, че ерата на контрол приключва
За първи път Путин се изправя пред не външен враг, а яростта на собствения си народ. Кремъл може да цензурира новините, но не може да заглуши 140 милиона гласа, които се издигат заедно. Бурята започна - и никаква пропаганда или репресия не могат да спрат това, което вече се случва.
Коментиран от #55
16:13 20.11.2025
49 ха-ха-ха !
До коментар #46 от "Коректор":Ха-ха -ха !!!!!!!!!!
16:13 20.11.2025
50 В България всеки плаща ДДС за всичко
До коментар #39 от "Ха-ха-ха":20% и още 10% ето ти 30%
16:18 20.11.2025
51 Архимандрисандрит Бибиян
16:24 20.11.2025
52 Малко е това
16:25 20.11.2025
53 Атина Палада
До коментар #35 от "Само питам":Защото руският трудов пазар е затворен за нас от ЕС!
16:26 20.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Руснаков
До коментар #48 от "Реалност":бяха 140 мил...сега са по малко...
16:31 20.11.2025
56 калина /алена
16:32 20.11.2025
57 Съд бре
16:34 20.11.2025
58 Гост
До коментар #28 от "А12":разкарай се до Червеният Площад и вдигни табела....НЕ, НА ВОЙНАТА....да видим колко струва руската Демокрация на която явно си фен..
Коментиран от #67
16:34 20.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Браво на Путин!
Коментиран от #62
16:43 20.11.2025
62 гост
До коментар #61 от "Браво на Путин!":визираш себе си нали....готви се...
16:44 20.11.2025
63 Това е оптимален вариант
16:54 20.11.2025
64 Комунисти комсомолци
17:03 20.11.2025
65 Перо
17:27 20.11.2025
66 стоян
До коментар #39 от "Ха-ха-ха":До 39 ком - другар че то от 183 евро минимална рузка заплата колко повече да му вземат на бедния рузнак - остават чисто 170 евро и пенсии от 86 евро - смешно е че рузнаците са най бедни в Европа
17:47 20.11.2025
67 Хи хи хи
До коментар #58 от "Гост":Що бре ти да оди във Вашингтон да вдигаш плакати " ноувор" повреме на иракските войни, когато забраниха на вестниците да побликуват статии за еойната и разрешиха само на двадесетина "журналисти" да пишат за войната Ирак .???!
17:49 20.11.2025
68 Вестоносец
Коментиран от #69
17:57 20.11.2025
69 Много ми се виждат 150 години🤔
До коментар #68 от "Вестоносец":Кой ще издържи толкова години мъки в Раша ?😁
18:01 20.11.2025
70 преминаващ
20:46 20.11.2025