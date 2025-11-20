Отмъщението на Кремъл! Русия удря с данък от 30% чуждестранните агенти

Държавната дума одобри на трето четене промени в Данъчния кодекс, с които се въвежда фиксирана ставка от 30% данък върху доходите на физическите лица, обозначени като "чуждестранни агенти". Председателят на долната камара Вячеслав Володин заяви, че мярката премахва всички данъчни облекчения за тази категория лица, цитира думите му Би Би Си.

"Освен това, чуждестранните агенти вече са лишени от предимства, свързани с данъчни облекчения в определени случаи ", заяви Володин.

"Тези, които предадоха страната ни, не трябва да получават данъчни облекчения. Те ще плащат по-високи данъци в държавния бюджет", заключи ораторът.

Данъчните резиденти в Русия плащат данък върху доходите на физическите лица по прогресивна петстепенна скала, варираща от 13% до 22%. Повечето граждани плащат 13%.

Държавната дума многократно затяга законите срещу "чуждестранни агенти" от началото на войната в Украйна. По-конкретно, беше приет закон, който на практика забранява на "чуждестранните агенти" да печелят пари от продажбата на апартаменти или автомобили в Русия. Доходите им трябва да бъдат депозирани в специални сметки, до които може да се получи достъп само чрез освобождаване от статута им на "чуждестранен агент". Досега само малцина са успели да го направят.