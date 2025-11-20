Новини
Отмъщението на Кремъл! Русия удря с данък от 30% чуждестранните агенти

20 Ноември, 2025 15:35

Председателят на долната камара на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че мярката премахва всички данъчни облекчения за тази категория лица

Отмъщението на Кремъл! Русия удря с данък от 30% чуждестранните агенти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Държавната дума одобри на трето четене промени в Данъчния кодекс, с които се въвежда фиксирана ставка от 30% данък върху доходите на физическите лица, обозначени като "чуждестранни агенти". Председателят на долната камара Вячеслав Володин заяви, че мярката премахва всички данъчни облекчения за тази категория лица, цитира думите му Би Би Си.

"Освен това, чуждестранните агенти вече са лишени от предимства, свързани с данъчни облекчения в определени случаи ", заяви Володин.

"Тези, които предадоха страната ни, не трябва да получават данъчни облекчения. Те ще плащат по-високи данъци в държавния бюджет", заключи ораторът.

Данъчните резиденти в Русия плащат данък върху доходите на физическите лица по прогресивна петстепенна скала, варираща от 13% до 22%. Повечето граждани плащат 13%.

Държавната дума многократно затяга законите срещу "чуждестранни агенти" от началото на войната в Украйна. По-конкретно, беше приет закон, който на практика забранява на "чуждестранните агенти" да печелят пари от продажбата на апартаменти или автомобили в Русия. Доходите им трябва да бъдат депозирани в специални сметки, до които може да се получи достъп само чрез освобождаване от статута им на "чуждестранен агент". Досега само малцина са успели да го направят.



Оценка 4 от 64 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    67 13 Отговор
    Ха ,в Германия данъка е над 40% (48%) за редови германци,без да са чужди агенти. :)

    Коментиран от #8

    15:38 20.11.2025

  • 3 😂😂😂😂😂😂😂

    15 4 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:39 20.11.2025

  • 4 гост

    15 42 Отговор
    Да напускат тази люлка на Демокрацията......по Кремълски...

    Коментиран от #28

    15:39 20.11.2025

  • 5 име

    69 20 Отговор
    4 години само ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, стотици хиляди тонове натовско въоръжение, всеки месец поне един геймчейджър, востове падат, глад наляга ушанките, свършват яйца, масло, нафта, Путин умира от неизлечими болести..... и резултата е един единствен музей на НАТОвската скрап край Москва и по 30 хиляди бандери на месец денацифицирани!

    Коментиран от #10, #37

    15:39 20.11.2025

  • 6 антрашпиц

    21 5 Отговор
    Мхъм...ще го ядете,дааа...

    15:40 20.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дориана

    33 6 Отговор
    Разбира се това е бумеранг към ЕС.

    15:43 20.11.2025

  • 13 Говориш глупости.

    39 9 Отговор

    До коментар #1 от "русофоб":

    Изток е много широко понятие. А що се отнася до опитите с "копейки" да се изразява негативизъм спрямо определена група хора - съвсем скоро евроцентчетата ще завият от доста повишените и повишаваи се цени в България, който процес, разбира се, няма нищо общо с включването ни в еврозоната.

    15:43 20.11.2025

  • 14 Атина Палада

    46 11 Отговор

    До коментар #8 от "😂😂😂😂😂😂😂":

    Нали съм работила в Мюнхен и знам какви данъци съм плащала..А сега са още по високи .

    Коментиран от #23, #35

    15:43 20.11.2025

  • 15 Гатанка

    45 11 Отговор

    До коментар #8 от "😂😂😂😂😂😂😂":

    Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца от началото на денацификацията това прави 1.3 милиона, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. Къде са те?

    Коментиран от #18, #20, #36

    15:44 20.11.2025

  • 16 Анджо

    15 44 Отговор
    Това е супер , няма вече западняк да стъпи просия. До 2027 няма да купуваме газ вече от тия мерзавски.

    15:44 20.11.2025

  • 17 Българин

    19 47 Отговор
    Днес е поредният ден, в който благодаря на съдбата, че не съм се родил в русия :) хахахахахаахахаха

    Коментиран от #25, #29

    15:46 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ВЕЛИНСКИ

    6 12 Отговор
    КАКВИ АГЕНТИ...ВЕ
    ТА ТЕ СА НА ДЪНОТО НА ЕЗ.БАЙКАЛ
    С ДЖАНТА ОТ КРАЗ ВЪРЗАНА ЗА НОЗЕТЕ....

    15:47 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 честен ционист

    21 9 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Ти може и да не си се родил в Русия, но пък в паспортите на внуците ти да пише Место рожденя USSR

    Коментиран от #43

    15:55 20.11.2025

  • 26 оня

    19 5 Отговор
    Каквото повикало , такова се обадило !

    15:56 20.11.2025

  • 27 А12

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "русофоб":

    Търсят те един с кирка и двама с лопати …

    15:57 20.11.2025

  • 28 А12

    33 12 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    В момента демокрацията в Русия е 1000 пъти по-добра от тази на Урсулине !

    Коментиран от #33, #41, #58

    15:59 20.11.2025

  • 29 село мое ,

    15 8 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    На теб ти е добре на миндера в маалата , за чий ти е да ходиш чааак до Русия ?! Ха-ха ! Наблягай на джумерките и остави писането за нас , нормалните тук !

    15:59 20.11.2025

  • 30 Преди руснаците бяха крепостни

    10 29 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #46

    15:59 20.11.2025

  • 31 Свободен

    7 19 Отговор
    Заформя се повторение на румънския сценарий, но Кабаева няма да повтори съдбата на Елена Чаушеску!
    По-хитра е, крие се!

    16:00 20.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Оди у русиа

    10 21 Отговор

    До коментар #28 от "А12":

    Демокрация да видиш. НА вторият ден си в окопа на третият си труп. Укродроновете бият по няколко пъти в глаеата За по-сигурно.

    16:02 20.11.2025

  • 34 Русия, за да оправи безпаричието

    8 18 Отговор
    Всичко, което мърда, ще стане чуждестранен агент.

    16:03 20.11.2025

  • 35 Само питам

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Що не ходи да работиш в Омск?

    Коментиран от #53

    16:04 20.11.2025

  • 36 фашистки рашастан в изолация

    9 29 Отговор

    До коментар #15 от "Гатанка":

    Кремълският фашистки режим до момента е изгубил над 2 милиона от opките си в тая пълномащабна война.Отделно руските фашисти са изгубили 40% от военните си възможности и потенциал.На практика целия тоя мит за "силна" Русия беше разбит на парчета от малка Украйна и Русия вече дори не се вписва между първите 5 най-силни държави.Жалко за русофилските национални предатели ,че отново сте от грешната страна.Фашистка Русия е под световна изолация ,като вече е в процес на разпад и фалит,а народа досега ако е живеел бедно и изостанало,сега вече и Северна Корея започва да им се струва като рай.

    16:06 20.11.2025

  • 37 А защо ЧЕТИРИ години ??

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Като всичко на Путин му е наред.
    Прави коректна връзка между фактите, човече.

    16:07 20.11.2025

  • 38 Възpожденец 🇧🇬

    9 19 Отговор
    Трябва да се приеме закон, за всички путинофили, съветофили копейки и вся остальная .. да се прилагат руските закони.
    - за говорене против държавата - каторга от 15+ години;
    - за защитаване на вражеска държава - стрг тъмничен затвор от 20+ години.
    - за всеки русофил (чуждестранен агент) 30% допълнителен данък.
    - за всеки opк - виза от 1000€ на ден.
    ..........
    За половин година ще се излекуват от съветския бацил ... , за които оцелеят.

    Коментиран от #42, #44, #54

    16:07 20.11.2025

  • 39 Ха-ха-ха

    19 5 Отговор
    Данък 13-22% на редовните граждани , това истина ли е? Ами че в Сащ са около 40%. Руснаците живот си живеят.

    Коментиран от #50, #66

    16:08 20.11.2025

  • 40 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    5 21 Отговор
    Кармата на Путин е да доведе руската империя на злото до нов разпад.
    И го прави. Списъкът му с "постижения" нараства с всеки изминал ден.
    Путин, освен всичко друго прекрасно, ще доведе до катастрофа и шпионската мрежа на Москва. Изгонените досега в Европа и Америка стотици руски шпиони със статут на дипломати са само върхът на айсберга. Тепърва ще бъдат разкривани още шпиони. Особено нелегали. Колкото повече недоволни има в Москва, колкото повече се оформя и разразява борба между клановете на властта, толкова повече засегнати и недоволни ще има. Ще текат като пробита лейка тайните им служби. Предателствата ще бъдат много. Умните руски служители с достъп до тайни ще гледат да получат убежище на Запад, като в замяна изтъргуват информацията, която знаят. Включително като предадат самоличността на атентурата на Кремъл в държавните по света, включително и у нас. А страната е в зона на нарастващ стратегически интерес.
    Да го имат предвид това нашите руски продажници, "четирихилядници" и вся остальная!

    Коментиран от #45

    16:09 20.11.2025

  • 41 България и българите мразят русия

    5 21 Отговор

    До коментар #28 от "А12":

    С тая евтина пропаганда някъде другаде ,продажен демагог.В държава като Русия където властва диктатурата и народа няма право на глас е всичко друго но не и свобода.Нали ще си кажеш мнението и веднага отиваш за 15 години в панделата ,ако преди това не те хвърлят някъде от 8мия етаж бе панелен nлъx!

    16:09 20.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ако бяхме

    5 16 Отговор

    До коментар #25 от "честен ционист":

    станали 16-та република на СССР-то, сега щеше да мръзнеш в окопа с другите4853 ушанки.

    16:10 20.11.2025

  • 44 оня

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Възpожденец 🇧🇬":

    И ти ако си възрожденец , то аз съм Нетаняху ! Щраус !

    16:10 20.11.2025

  • 45 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 4 Отговор

    До коментар #40 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Громиш ли громиш ли Мецан с Галкината флашка с копи-пейст глюпостите ??

    16:11 20.11.2025

  • 46 Коректор

    5 21 Отговор

    До коментар #30 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    Руснаци не съществуват ! Имало е руси, които са днешните украинци.

    Държавата се казва "Российская Федерация".
    Российская - прилагателно
    Федерация - съществително
    Неудачно е да се наричат гражданите на тази държава на името на прилагателното - русские или россияни.
    Правилното е да се наричат на името на съществителното:
    Федераси. Или на латиница написано Phederasi.
    На федераса са му ампутирали всичко човешко. Единственото, което доближава федерасите до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните съветски човекоподобни.

    Коментиран от #49

    16:11 20.11.2025

  • 47 В Русия е настъпил данъчен комунизъм

    9 4 Отговор
    От всекиго според потребностите
    От всекиго според възможностите

    16:13 20.11.2025

  • 48 Реалност

    8 22 Отговор
    Русия изригва отвътре. След месеци на цензура, страх и репресии, тишината в цялата нация най-накрая е нарушена. От Москва до Владивосток говорят граждани, семейства на войници и дори фабрични работници - крещят за промяна, искат истина и не се подчиняват на контрола на Кремъл. Видеоклипове, заливащи социалните медии, показват масивни демонстрации, разпространени из големите градове въпреки жестоките Полицията е претоварена, журналисти са задържани, а местните власти подават оставка, тъй като движението набира неудържим инерция
    Вътре в Кремъл се задава паника. Изтичането на информация разкрива, че съветниците на Путин са разделени - някои настояват за преговори, други настояват за тотално военно положение. И все пак дори някога лоялните държавни медии на Русия вече не могат да задържат историята. Анонимни информатори от правителствените министерства изтичат документи, показващи степента на корупция, фалшифицирани военни доклади и сриващи се финанси Руският елит - уплашен и разделен - вече мести активи в чужбина и подсигурява пътища за бягство, усещайки, че ерата на контрол приключва
    За първи път Путин се изправя пред не външен враг, а яростта на собствения си народ. Кремъл може да цензурира новините, но не може да заглуши 140 милиона гласа, които се издигат заедно. Бурята започна - и никаква пропаганда или репресия не могат да спрат това, което вече се случва.

    Коментиран от #55

    16:13 20.11.2025

  • 49 ха-ха-ха !

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Коректор":

    Ха-ха -ха !!!!!!!!!!

    16:13 20.11.2025

  • 50 В България всеки плаща ДДС за всичко

    13 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ха-ха-ха":

    20% и още 10% ето ти 30%

    16:18 20.11.2025

  • 51 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Ам за пемберугите од Фатмакти кога че има девшерме?

    16:24 20.11.2025

  • 52 Малко е това

    14 3 Отговор
    данък от 30% за чуждестранните агенти....

    16:25 20.11.2025

  • 53 Атина Палада

    13 4 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    Защото руският трудов пазар е затворен за нас от ЕС!

    16:26 20.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Руснаков

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Реалност":

    бяха 140 мил...сега са по малко...

    16:31 20.11.2025

  • 56 калина /алена

    15 4 Отговор
    За Русия! За Вл.Вл.Путин! А, Фашистка Бандеровска ОКРАИНА и Зелената еуглена /наркоман/ ги чака зануляване,до последния окраинец.!

    16:32 20.11.2025

  • 57 Съд бре

    17 1 Отговор
    Кви данъчни облекчения за чуждестранните агенти... съд и затвор

    16:34 20.11.2025

  • 58 Гост

    13 9 Отговор

    До коментар #28 от "А12":

    разкарай се до Червеният Площад и вдигни табела....НЕ, НА ВОЙНАТА....да видим колко струва руската Демокрация на която явно си фен..

    Коментиран от #67

    16:34 20.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Браво на Путин!

    14 5 Отговор
    Не 30 а 100% данък трябва за еничарските агенти! Щом метлата играе у комшиите значи скоро да се готвят и наште предатели!

    Коментиран от #62

    16:43 20.11.2025

  • 62 гост

    2 6 Отговор

    До коментар #61 от "Браво на Путин!":

    визираш себе си нали....готви се...

    16:44 20.11.2025

  • 63 Това е оптимален вариант

    6 1 Отговор
    И за България. прогресивна петстепенна скала, варираща от 13% до 22%.....

    16:54 20.11.2025

  • 64 Комунисти комсомолци

    3 4 Отговор
    Винаги напред - Империята на злото ви зове

    17:03 20.11.2025

  • 65 Перо

    5 2 Отговор
    Де да можеше и ние да ударим чичко Шорош и син така и всички НПО-та финансирани от вън, щяхме да оправим бюджета, а ПП/ДБ да фалират!

    17:27 20.11.2025

  • 66 стоян

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ха-ха-ха":

    До 39 ком - другар че то от 183 евро минимална рузка заплата колко повече да му вземат на бедния рузнак - остават чисто 170 евро и пенсии от 86 евро - смешно е че рузнаците са най бедни в Европа

    17:47 20.11.2025

  • 67 Хи хи хи

    6 7 Отговор

    До коментар #58 от "Гост":

    Що бре ти да оди във Вашингтон да вдигаш плакати " ноувор" повреме на иракските войни, когато забраниха на вестниците да побликуват статии за еойната и разрешиха само на двадесетина "журналисти" да пишат за войната Ирак .???!

    17:49 20.11.2025

  • 68 Вестоносец

    5 3 Отговор
    Големи "привилегии "😁 за руснаците обеща кремълския диктатор .

    Коментиран от #69

    17:57 20.11.2025

  • 69 Много ми се виждат 150 години🤔

    2 5 Отговор

    До коментар #68 от "Вестоносец":

    Кой ще издържи толкова години мъки в Раша ?😁

    18:01 20.11.2025

  • 70 преминаващ

    1 0 Отговор
    Те запаДна Европа колко данъци плащат?

    20:46 20.11.2025

