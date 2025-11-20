Новини
Новината идва на фона на изострящи се боеве по фронта, засилен руски натиск в източните райони на Украйна и растящи опасения, че американската администрация се стреми да постигне прекратяване на войната чрез компромиси

По заповед на Пентагона! Американски генерали притискат Володимир Зеленски да приеме американския мирен план - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американска военна делегация, водена от министъра на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол, пристига в четвъртък в Киев с цел да упражни натиск върху президента Володимир Зеленски да приеме т.нар. "рамка на договорености", разработена съвместно от представители на САЩ и Русия.

Това съобщи източник на РБК-Украйна, според когото планът включва амнистия за военни престъпления, връщане на Русия в световната икономика и отказ на Украйна от членство в НАТО.

Зеленски се прибира в Киев след визита в Турция, където проведе срещи на фона на нарастващ дипломатически натиск и дълбоката вътрешнополитическа криза, предизвикана от корупционни скандали. Очаква се срещата между украинския президент и американските генерали да се състои в четвъртък следобед.

Според източника основната тема на разговора ще бъде именно убеждаването на Зеленски да приеме предложената рамка. "След това вероятно ще обсъждат същите въпроси и с руснаците", твърди събеседникът на изданието.

В Кремъл, в отговор на запитване на Би Би Си, заявиха, че не могат да потвърдят съществуването на таен съвместен план между САЩ и Русия, за който медиите съобщават вече второ денонощие.

Новината идва на фона на изострящи се боеве по фронта, засилен руски натиск в източните райони на Украйна и растящи опасения, че американската администрация се стреми да постигне прекратяване на войната чрез компромиси, които Киев публично отказва да приеме.


  • 1 Сила

    18 44 Отговор
    Агент "Краснов" в действие ....

    16:08 20.11.2025

  • 2 Руски колхозник

    35 12 Отговор
    Нормално,...ще загубят "американската част" в Украйна

    16:08 20.11.2025

  • 3 Дедо

    99 11 Отговор
    Затяга се примката около вратлето на Зеления

    Коментиран от #84

    16:08 20.11.2025

  • 4 Ай ле ле

    33 10 Отговор
    Дрискол се одрискал

    16:09 20.11.2025

  • 5 Пич

    88 10 Отговор
    Зелю така го бият и ритат отвсякъде неговите съюзници , та чак ми дожаля за него ! "Приятелите" му и ще го отстранят !!! Оказва се просто - необходимият глупак !!!

    Коментиран от #118

    16:09 20.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    12 50 Отговор
    Пачему ???
    Пачему не оставят всичко да върви по план ?
    По плана на Путин и робота Вася 😁👍

    Коментиран от #109

    16:10 20.11.2025

  • 7 Дедо ви...

    71 9 Отговор
    За наркомана Володомир обратното броене от 100 дни назад отдавна е започнало

    16:10 20.11.2025

  • 8 Далавера Импекс

    83 7 Отговор
    Американците го създадоха,сега те ще си го изпържат

    Коментиран от #44

    16:10 20.11.2025

  • 9 Атина Палада

    57 7 Отговор
    САЩ вдигат белия байрак,обаче дали Русия и Украйна ще се съгласят.......

    Коментиран от #34

    16:11 20.11.2025

  • 10 Евроджендърски .едерастии

    67 5 Отговор
    След СВО, всички ще се отметнат от клоуна

    16:12 20.11.2025

  • 11 Дориана

    80 8 Отговор
    Не само Зеленски е притиснат но и ЕС , които взеха грешната страна и сега са в капан , от който не могат да излязат То не бяха милиони, които се изсипваха в корумпирана Украйна, то не бяха санкции и накрая ще сринат собствените си икономики. Да не говорим, че трябва да избират - Или Трета световна война, която ще унищожи Европа или капитулация на Украйна..

    Коментиран от #16

    16:13 20.11.2025

  • 12 Пентагона да позиционира заповедта си

    10 44 Отговор
    Там, де слънце не огрява.

    16:13 20.11.2025

  • 13 Демократичен ЦЕНТър

    49 3 Отговор
    " По заповед на Пентагона" ...как ви звучи това,а?

    16:13 20.11.2025

  • 14 Тръмп е негодник

    14 73 Отговор
    Корените на злото за точно в от името на нацистите, фашистите и дрогираните империалисти, в Москва и Кремъл. Русия ще бъде победена и разоръжена, за да не може никога повече да напада други държави. Корените на злото са руския империализъм. И докато не бъде изкоренен, ще нападат. Нали взеха Крим, защо продължават да нападат. Ето и днес не спират. Продължават да избиват цивилни и да удрят с рамките градове и жилищни сгради, 25 убити, 3 деца. Руският империализъм трябва да бъде унищожен, просто унищожен.

    Коментиран от #18, #23, #101

    16:13 20.11.2025

  • 15 Той не е неинформиран

    44 4 Отговор
    Лично ходи да го снимат и в юса и Англия. Също в цяла Европа. Заедно хитреят. Затова Кремъл не им се връзват. Меркел така беше. На топа на устата. Споразумение. После кървава сеч на сепаратисти от фашаги . То не им се молеха. Но нарочно клаха народа.

    16:15 20.11.2025

  • 16 Сал една

    9 37 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Русия ще остане след 3-та свет. война.
    Отсега бегайте на изток, копеи.

    16:15 20.11.2025

  • 17 Ще приеме

    42 5 Отговор
    Къде ще ходи... Зеленски май яко са го намагнитили за корупция... като наш боко... За да продължи да си папка зграбеното трябва да слушка...

    16:15 20.11.2025

  • 18 Атина Палада

    26 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп е негодник":

    Разсмя ме с твоето излияние:))))

    Коментиран от #35, #38

    16:16 20.11.2025

  • 19 Доналд Тръмп офишъл

    37 7 Отговор
    Зельо, отивай да Ла паш на Путин, че аз трябва да го ям, наркоман см0тан

    16:16 20.11.2025

  • 20 Реалност

    10 60 Отговор
    Русия изригва отвътре. След месеци на цензура, страх и репресии, тишината в цялата нация най-накрая е нарушена. От Москва до Владивосток говорят граждани, семейства на войници и дори фабрични работници - крещят за промяна, искат истина и не се подчиняват на контрола на Кремъл. Видеоклипове, заливащи социалните медии, показват масивни демонстрации, разпространени из големите градове въпреки жестоките Полицията е претоварена, журналисти са задържани, а местните власти подават оставка, тъй като движението набира неудържим инерция
    Вътре в Кремъл се задава паника. Изтичането на информация разкрива, че съветниците на Путин са разделени - някои настояват за преговори, други настояват за тотално военно положение. И все пак дори някога лоялните държавни медии на Русия вече не могат да задържат историята. Анонимни информатори от правителствените министерства изтичат документи, показващи степента на корупция, фалшифицирани военни доклади и сриващи се финанси Руският елит - уплашен и разделен - вече мести активи в чужбина и подсигурява пътища за бягство, усещайки, че ерата на контрол приключва
    За първи път Путин се изправя пред не външен враг, а яростта на собствения си народ. Кремъл може да цензурира новините, но не може да заглуши 140 милиона гласа, които се издигат заедно. Бурята започна - и никаква пропаганда или репресия не могат да спрат това, което вече се случва.

    Коментиран от #32, #36, #69, #85, #106

    16:16 20.11.2025

  • 21 ха-ха

    43 6 Отговор
    Видяха накъде отиват нещата и сега ще натиснат еуглената да се приключва с тоя цирк , че вече не останаха солдати и оружия на урките .

    16:16 20.11.2025

  • 22 Маймуната Тръмп

    6 53 Отговор
    Светът трябва да се обедини срещу Русия и Америка. Жалко че американците избраха страната на Русия.

    Коментиран от #28

    16:17 20.11.2025

  • 23 ха-ха-ха !

    25 4 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп е негодник":

    Голям труд си хвърлил за тая просто.....тия , но не си е заслужавало !

    16:18 20.11.2025

  • 24 Не е трудно

    10 25 Отговор
    Да се прогнозира. И този план на Трън ще се провали и отново ще упрекне всички други, но не и агресора.

    16:18 20.11.2025

  • 25 Пръч с граната

    11 40 Отговор
    Аз викам, първо да опаткат рафинериите, за по добър отскок при преговори, и да се отпушат ушите на руснаците! Вчера още две са озарили небосвода! По две парчета на ден, няма да трябва много чекане! Руснаците без нафтата са гола вода!

    Коментиран от #39, #49

    16:18 20.11.2025

  • 26 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    23 5 Отговор
    От така правиш ба, бат Дончооо

    16:18 20.11.2025

  • 27 Слугата мрази свободния и смелия !

    13 40 Отговор
    Да се ​​позволи на Русия да задържи части от украинската територия би означавало геноцид за украинския народ.
    Някои вярват, че когато една страна е окупирана, животът може да продължи мирно под различен флаг - че хората просто ще плащат данъци на ново правителство. Но това е опасна илюзия.
    Много често така нареченият „мир“ е последван от геноцид от ръцете на окупатора.
    Този така наречен „мир“ донесе само страдание. През 1933 г. до 7 милиона украинци бяха уморени от глад в геноцида по време на Гладомор – храната им беше отнета. През 1937 г. повечето украински учени, писатели, художници и поети бяха екзекутирани. Украинският език беше забранен.
    Дори сега, в окупираните от Русия райони, говоренето на украински може да ви докара сериозни проблеми. В Буча руските сили екзекутираха учители по история и украинска литература.
    Когато дойдат нашественици, войната често е по-безопасна от техния „мир“, защото умират по-малко хора. А да умреш, докато се биеш, има повече смисъл, отколкото да бъдеш изклан като добитък посред нощ от окупационен режим.
    Ето защо Украйна все още се бори и ще се бори до последния украинец.

    Коментиран от #40

    16:19 20.11.2025

  • 28 оня

    35 5 Отговор

    До коментар #22 от "Маймуната Тръмп":

    Силният има право на избор - те така и с американците ! За какво им е укрията , тя е на изчезване , зеля е под въпрос ...

    16:19 20.11.2025

  • 30 ЕС подклажда разпра

    32 2 Отговор
    и реваншизъм. Бадън стана за резил. Подлъгаха го да обижда РФ. Порошенко явно дърпа конците на артиста. То не бяха капачки, то не беше просия.

    16:19 20.11.2025

  • 31 Готвача Имамбаялдъ

    26 2 Отговор
    Готвят го като жаба

    16:20 20.11.2025

  • 32 Гошо

    26 3 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    БРАВО!...Прекрасно съчинение по картинка!....Дай си бележника!

    16:21 20.11.2025

  • 33 Брачед

    16 2 Отговор

    До коментар #29 от "Клати Курти":

    Няма нужда, ще ги напълни и с един дрон от 50 кинта

    16:21 20.11.2025

  • 34 Помни

    39 3 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Правителство на просроченият Зеленски е мраинетно правителство на Британия и продажните соросоидни политици в ЕС . Преди дни , Орбан отговори на обвинението на Мерц , че бил троянски кон на Русия в ЕС и нарушавал единството там . Орбан отговори , че по време на Втората Световна Война са били единни с Германия и Европа срещу Русия и припомни на Мерц как е завършило това не само за Унгария, но и за Германия. Орбан каза на Мерц , че Унгария няма да повтаря тази грешка . А Германия като иска да воюва с Русия , да отива да воюва !

    Коментиран от #105

    16:22 20.11.2025

  • 35 ха-ха

    17 2 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Мен - тоже ! Голям майтапчия е този образ ...

    16:22 20.11.2025

  • 36 Атина Палада

    30 8 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    Руския елит е толкова разделен и уплашен,че след като размразиха сметките им в Западните банки започна изтичането на капиталите в Русия.."Руснаците изтеглят парите си в Русия а ние с ужасТ гледаме изпразнените сметки",коментира Премиера на Белгия

    Коментиран от #53

    16:22 20.11.2025

  • 37 Реалист

    7 33 Отговор
    Фашисткия режим на Кремъл няма никакво намерение да спира в Украйна. Следващите са Молдова, Литва, Латвия, Естония, България ...
    Рашист и хиена се спира само по един начин. И това трябва да се разбере от всички в Европа, в най кратки срокове.
    Ако не искате вълка да ви удуши, дайте всичко необходимо да победи Zлото.

    Коментиран от #60

    16:22 20.11.2025

  • 38 Кой пък те пита

    3 17 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    как се подмокряш.

    16:23 20.11.2025

  • 39 Брачед

    28 3 Отговор

    До коментар #25 от "Пръч с граната":

    Не са видяли още голям зор с рафинериите, иначе ще видиш каква заря ще се изсипе върху Украйна

    Коментиран от #50

    16:23 20.11.2025

  • 40 К.О.Т.ар.А.К 😼

    24 2 Отговор

    До коментар #27 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Котьо ,много спам си набууууааал за смешните 25ст .Не такаа ,можеше да напишеш поне 12 пъти Слава Украине и да заработиш 3лв или 1.5 €врак ,но когато си тπππππ ,обикновено е за цял живот .Вече докладвах на Ммонн Галя за теб ,подготвяй се за кофите .

    Коментиран от #54

    16:24 20.11.2025

  • 41 идиоти вън

    26 3 Отговор
    Ножа упря до кокала, ако зеле не приеме то той ще завлече и кураторитр си на дъното, а Тръм рабира това и гледа да се откачи от котвата Украйна!!!

    16:24 20.11.2025

  • 42 Будилникът

    20 2 Отговор
    ...започна се.

    16:24 20.11.2025

  • 43 Съдба

    6 34 Отговор
    Руснаците на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #55

    16:25 20.11.2025

  • 44 Пампаец

    25 5 Отговор

    До коментар #8 от "Далавера Импекс":

    Да си враг на САЩ е опасно . Но , да си приятел на САЩ , е смъртно опасно . :-)))

    16:25 20.11.2025

  • 45 Механик

    31 3 Отговор
    Абе, нали войната не беше между САЩ (НАТО) и Русия?
    Ако това е така, то какви се явяват САЩ та да "настояват"???
    Абе, ще си кажете всичко, бе! На края ще с и изпеете всичко. То не че не го знаем, ама си е друго сами да си го кажете.

    16:25 20.11.2025

  • 48 0001

    2 5 Отговор
    Понякога съм непоносим с моите коментари, моля да ме извините!!!
    Имам безброй причини да съм такъв!!!

    16:26 20.11.2025

  • 49 Амет

    16 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пръч с граната":

    И от дррррти пръчове добра саздърма става ,само си иска автоклав ,добра рецепта и търрррпениеее .

    Коментиран от #56

    16:26 20.11.2025

  • 50 Пръч с граната

    7 11 Отговор

    До коментар #39 от "Брачед":

    Ша са изсипи, га Ким напpъцка още ракети, ама разстройството му помина!

    16:27 20.11.2025

  • 51 0001

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "оня":

    Врабчо, ти ли си? Къде е коня?

    Коментиран от #52

    16:28 20.11.2025

  • 52 оня

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "0001":

    Не е врабчо , орльо е !

    16:29 20.11.2025

  • 53 Обозначи се, Атино

    6 9 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Ти си тази с памперсите за бабите в Гърция.
    Щото има и друга Атина. Тя е адекватна.

    Коментиран от #64

    16:29 20.11.2025

  • 54 0001

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "К.О.Т.ар.А.К 😼":

    Чичо, какво прави леля Гюрина? Ходихте ли на село?

    16:30 20.11.2025

  • 55 Тити

    11 1 Отговор

    До коментар #43 от "Съдба":

    Доста романтично прозвуча ,но след като се събуди изпотен с чаршаф около кръста ,пръсти в конта ,откри че афроамериканец е паркирал огромния си пикап в задд Ниа тии двор и яко дъни рап с баскасата .

    16:30 20.11.2025

  • 56 Пръч с граната

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Амет":

    Не съм толкоз дpът! Кючеци мятам, гюбеци фърлям, чувствам се че мога!

    16:30 20.11.2025

  • 57 Украйна

    3 19 Отговор
    няма да приеме плана на Рижавия и пуделите му!

    Коментиран от #62

    16:30 20.11.2025

  • 58 ха-ха-ха !

    22 2 Отговор
    Голям план , няма що . Нали ви казах , че ще стане както иска Путин ! Точка !

    16:31 20.11.2025

  • 59 Копейка

    3 17 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    16:31 20.11.2025

  • 60 Атина Палада

    19 1 Отговор

    До коментар #37 от "Реалист":

    Обзалагам се,че точно изброените от теб държави им се иска вълка да влезе в държавите им и да ги "удуши",както бяха "удушени" ,преди Запада да ги демократизира ...

    Коментиран от #63

    16:31 20.11.2025

  • 61 Украйна и Европа

    4 24 Отговор
    се стягат за дълга война с Московията.

    Путлер ще клекне.

    Коментиран от #67, #87

    16:32 20.11.2025

  • 62 село мое ,

    19 2 Отговор

    До коментар #57 от "Украйна":

    А има ли друг изход за зеления ?! Няма , те затова ще вдига знамето и без да му се кланят .

    16:33 20.11.2025

  • 65 притискат Володимир Зеленски

    14 2 Отговор
    Много го притискат и други неща му правят ...

    16:36 20.11.2025

  • 66 Веднага да го набутат

    13 1 Отговор
    Зеленски в предложената рамка...

    16:37 20.11.2025

  • 68 Pyccкий Карлик

    14 6 Отговор
    Ако Зелю вдигне белия байрак ще значи поражение не само на Украйна а и на управляващия елит на Европа. Те ще трябва да се оттеглят. И какво тогава правим аз???

    Коментиран от #73

    16:38 20.11.2025

  • 69 гост

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    Я се събудете!Голям патос,големи фантазии са ви завладяли!Има хапчета,за биполярнни разстройства!

    Коментиран от #71

    16:39 20.11.2025

  • 72 Помак

    17 2 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    Бат Механик ,тук ще те поправя ,неотдавна на клип в тубата ,германец преселенец в Русия каза че в Германия имало 89 пола .

    16:44 20.11.2025

  • 73 джудж ,

    12 2 Отговор

    До коментар #68 от "Pyccкий Карлик":

    Това с поражението го знаехме от самото начало ! Чудно как не си го разбрал досега .

    16:45 20.11.2025

  • 74 Червената шапчица

    8 1 Отговор
    Американска военна делегация, водена от министъра на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискaл.....

    16:46 20.11.2025

  • 75 Ддд

    8 6 Отговор
    Тръмпи се е навел на Путин, и само чака да го обслужат!

    16:48 20.11.2025

  • 77 Механик- стругар с петолъчка

    5 14 Отговор
    Товарищи, и днес не успяхме да превземем Покровск и Купянск!

    Вече почвам да се съмнявам, че на моята възраст ще доживея да превземем Лисабон!

    Коментиран от #81

    16:48 20.11.2025

  • 78 Механик

    21 1 Отговор

    До коментар #70 от "ха-ха":

    Той е само един единствен бандер тука. Но страда от когнитивен дисонанс. Не може да допусне, че Украина вече е приключена. Не може да повярва, че Зеленски ще бъде обесен.
    Но нищо. За мен е голям кеф да наблюдавам страданията му развитието на болестта му.
    Направо се забавлявам с него.
    Всяка вечер с е събираме с комшиите, за се хилим на изблиците на тоя. Много се забавляваме.

    Коментиран от #82

    16:48 20.11.2025

  • 79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    18 1 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен Утре Паk не замина на терен в Украйна да я защитава .Оня Светльо Ултраса не се брои ,той отече още в движение .Добри хора благодаря ви предварително за десетките +ове 👌!

    16:49 20.11.2025

  • 80 Оня с керпеденя

    9 2 Отговор

    До коментар #63 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Сqоo ππu жълтопаветен π€∆∆оо Филл,спаси невинно българско дете !

    16:51 20.11.2025

  • 81 Механик

    17 1 Отговор

    До коментар #77 от "Механик- стругар с петолъчка":

    Пази си нервите, момче! Много още лоши новини от Украйна те чакат в бъдеще.
    Купувай валидол и го взимай редовно!
    Ние с комшиите ми те поздравяваме. Искаме да си жив, защото ако те изгубим, ще изгубим любимото си вечерно шоу. Ти ни донасяш много смях, приятел! Бъди жив и здрав (последното не се отнася до психическото ти здраве)

    Коментиран от #102

    16:53 20.11.2025

  • 82 ха-ха

    11 1 Отговор

    До коментар #78 от "Механик":

    И добре правите , повечето НЕум...ни тук са привържениците на наший зеля и мене ме разсмиват с техните щуротии .Здраво ги тресе злоби....ца...та , но винаги е така , когато си гласувал за куци...ят кон ! .

    16:53 20.11.2025

  • 83 Д-р Антон Петев

    9 1 Отговор

    До коментар #63 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Внимавай с менидмънта на негативните емоции и най вече злобата ,че току що пръсна една кауна вена и отвори работа на колегите хирурзи -проктолози.

    16:53 20.11.2025

  • 84 Шопо

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо":

    Капитулацията на Украйна ще я подписва Залужни.

    16:54 20.11.2025

  • 85 Ринга

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    Смени бе.ло.то, не ти понася.

    16:56 20.11.2025

  • 86 Ъхъъъъъ.....

    13 3 Отговор
    таен съвместен план между САЩ и Русия, за който медиите съобщават вече второ денонощие..... таен е явно

    16:57 20.11.2025

  • 87 Атина Палада

    19 3 Отговор

    До коментар #61 от "Украйна и Европа":

    В неделя Зеленски беше в Атина..След срещата с Премиера на Гърция на съвместните изказвания ,както винаги клишета ...Европа да окажела повсеместен натиск на Русия и пр. министър на отбраната на Гърция коментира клишетата по националната телевизия..Та, министърът на отбраната каза :-"Да се говори за фалирали държави като Гърция ( визира ЕС) че ще оказват повсеместен натиск на Русия е смехотворно"! :)))

    16:57 20.11.2025

  • 88 По заповед на Пентагона!

    18 3 Отговор
    Христо Грозев да бъде предаден на братушките ! Таен план е !

    16:59 20.11.2025

  • 89 Край

    13 2 Отговор
    Това е опит на САЩ да запазят въобще някакво съществуване на държава Украйна.

    Коментиран от #94

    16:59 20.11.2025

  • 90 Анонимен

    15 3 Отговор
    Зеленски иска още пари за да има откъде да краде,но американците го варят като жаба. Бавно. Ако не се съгласи ще излязат и още записи. Вече се насочват към жена му,с прякор скумрията. Ще си взема пуканки.

    17:00 20.11.2025

  • 91 Казвам ти, щом искаш

    5 12 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    Засега Русия я бие малка Украйна. Петилетка ще стане.
    Пък после ще видим.
    Зацепи ли или искаш и картинка?

    Коментиран от #97

    17:01 20.11.2025

  • 92 Хи хи

    9 3 Отговор
    По един стратегически ядрен удар по Киев, един идващ от Изток, а другия от Запад, и малкия зеля е капитулирал !! На Япония са и били нужни само 2 ядрени удара за да капитулира !!

    17:03 20.11.2025

  • 93 Анна Максимчук от Украйна

    12 2 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна изказва мисли като казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    17:04 20.11.2025

  • 94 Атина Палада

    14 3 Отговор

    До коментар #89 от "Край":

    Не! САЩ не ги интересува Украйна .
    По скоро е да се измъкнат от т.н. воюваща страна и да станат страничен наблюдател,който само посредничи за помиряване на страните! Защо? Защото после ще се плащат репарации на Русия..А кой ще ги плаща? Ами воюващите страни- а това са Украйна и поддържащите я ЕС!

    Коментиран от #95, #99

    17:06 20.11.2025

  • 95 Изпражнението гайтанджиева

    4 9 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    Колежке паак руски фейкове.

    17:08 20.11.2025

  • 96 Абе искат, помагат хората...

    15 2 Отговор
    Да се спаси поне част от "404" иначе ойде коньо у ряката цялата!!!

    17:08 20.11.2025

  • 97 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #91 от "Казвам ти, щом искаш":

    А ти още не си зацепил,че конфликта се води само на територията на Украйна,но не е между Украйна и Русия!

    Коментиран от #112

    17:09 20.11.2025

  • 98 Срещата в Турция на

    6 5 Отговор
    Зеленски в Анкара е била отменена по искане на Зеленски който е заявил, че Киев отказва да обсъжда мирен план, подготвен от администрацията на Доналд Тръмп.

    17:09 20.11.2025

  • 99 Край

    7 2 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    Абе интересува си ги да остават една русомразна държавичка там. И ще го постигнат като гледам

    Коментиран от #103

    17:10 20.11.2025

  • 100 Селянин

    11 1 Отговор
    Не лъжат руснаците като казват че няма промяна от Анкоридж, просто на първо място Дончо бързаше с Газа заради Нобела.

    17:11 20.11.2025

  • 101 абе стоенчо

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп е негодник":

    Защо се хабиш да пишеш такива дълги пасквили, пиши ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим подобаващо!

    17:12 20.11.2025

  • 102 Запомни

    4 16 Отговор

    До коментар #81 от "Механик":

    Крим--е Украйна.
    Нито метеюър няма да получи кремълскят пигмей от Украйна.
    Записа ли си?

    Коментиран от #108

    17:12 20.11.2025

  • 103 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #99 от "Край":

    Не мисля така.Защото Украйна при всички положения няма да има излаз на море! При такъв случай Украйна става безинтересна ..
    Може САЩ с този план да пробват за да оставят излаз на море,но Русия няма да го допусне това .

    17:14 20.11.2025

  • 104 Тъй като Зеленски отказва мирния

    12 2 Отговор
    план на САЩ може срочно да му се наложи да връща всички средства и помощи които е взел от САЩ за конфликта с Русия. Ама тя Украйна не може да ги върне и след 100 години, то всичко е изкрадено и уползотворено. Така, че който имал, дал.

    17:14 20.11.2025

  • 105 ,,,,,,

    2 10 Отговор

    До коментар #34 от "Помни":

    Орбан ако го ритнат от ЕС и умират от глад

    17:19 20.11.2025

  • 106 Ти кога беше за последно в Русия?

    14 4 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    Щото преди месец един познат се върна от там и хората даже не знаят за СВО. Новините говорели само по 2-3 минути вечер и това е. Спокоен живот и огромна чистота. Всичко чисто и свети казва, а пък не видях миещи машини. Чуди се кога чистят и е толкова чисто било, светло, уютно и спокойно в Москва и Ленинград е бил човека.

    Коментиран от #110, #113, #122

    17:22 20.11.2025

  • 107 Украйна баталяса, зеления клоун приключи

    8 4 Отговор
    форумните уктротролове вият.Кефффф!

    17:23 20.11.2025

  • 108 Пий си хапчетата,

    5 3 Отговор

    До коментар #102 от "Запомни":

    хептен бълнуваш вече.

    17:24 20.11.2025

  • 109 Защо, защо спря да си

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    приемаш лекарствата и не слушаш докторите?

    17:26 20.11.2025

  • 110 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 10 Отговор

    До коментар #106 от "Ти кога беше за последно в Русия?":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря предварително!

    Коментиран от #111

    17:26 20.11.2025

  • 111 Хи хи

    11 1 Отговор

    До коментар #110 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Няма що да ходим в Русия, щото Русия идва тук ! Така казаха от нато !!

    Коментиран от #114

    17:30 20.11.2025

  • 112 На път си да признаещ

    3 6 Отговор

    До коментар #97 от "Атина Палада":

    че без помощта на Съюзниците за СССР през ВСВ, щеше да стане много драматично.

    17:32 20.11.2025

  • 113 Човеко ти

    3 10 Отговор

    До коментар #106 от "Ти кога беше за последно в Русия?":

    да иде на 50 км. извън Москва и Ленинград /старото име/.
    Като с машина на времето - директно в 17-ти век.

    17:34 20.11.2025

  • 114 Меси погачата

    5 3 Отговор

    До коментар #111 от "Хи хи":

    и тропай казачок. Патриотаре.

    Коментиран от #127

    17:36 20.11.2025

  • 115 В историята няма случай на пример

    13 2 Отговор
    победителя да се съобразява с исканията на победения т.е. на загубилия на фронта битката.

    17:43 20.11.2025

  • 116 И САЩ

    8 3 Отговор
    разбраха, че няма как да се победи руската армия. Иначе Украйна цялата отива в историята. Това е реалността. Всичко друго е евро фантасмагории и розови понита.

    Коментиран от #126

    17:52 20.11.2025

  • 117 Европейците

    10 2 Отговор
    загубиха. Какви условия ще поставят лузърите. Това е смешно

    Коментиран от #119

    17:53 20.11.2025

  • 118 ИЧ до пич

    4 12 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Зеленски е герой , защитава родината си. Копейките нямат родина и не знаят защо да се защитава!!!

    17:54 20.11.2025

  • 119 Лука

    2 7 Отговор

    До коментар #117 от "Европейците":

    Рашист ли си или марсиянец?

    17:56 20.11.2025

  • 120 не може да бъде

    6 1 Отговор
    Има един много голям въпрос /според мен/-това посещение на високопоставени лица от Пентагона по заповед на Пентагона ли е по заповед на щуката ли е или по заповед от тия които всъщност управляват САЩ -големите бизнес акули и корпорации!?!Русия без съмнение реализира сериозни загуби във войната -както икономически така и човешки и политически -но не толкава че да имат фатални последствия!?За американските бизнес среди и водещи политици фаталните последствия изобщо не са на дневен ред но съвсем очевидно има неща които ги притесняват -това е риск от загуба на влияние загуба на пазари загуба на доходи негативни последствия върху долара банковата търговската и финансова система!?Може да се подозира че както Тръмп така и влиятелните среди не искат да подлагат на риск тези неща от американската действителност!?А европейците са решили да си сложат главата в торбата и вече почти главата им е вътре ...а американците които досега общо взето одобряваха това вече се дистанцират... даже нещо повече !? Според мен тези които гледат опростено на тези явления вече са категорично в групата на бъдещите губещи ...и ние сме в групата!!?...А загубите ще бъдат сериозни защото някой ще трябва да плати за цялата тупурдия!?

    17:58 20.11.2025

  • 121 Важното

    9 3 Отговор
    е ЕС да тегли милиардни заеми и да го дава за войната. После ще плаща репарации на руснаците и ще дава още пари за възстановяването... Идеално

    18:00 20.11.2025

  • 122 Лука

    4 10 Отговор

    До коментар #106 от "Ти кога беше за последно в Русия?":

    Такова поведение на рашстите е логично. Не им трябва на руснаците да знаят за сво , милон жертви и вдигнати данъци в русия.Състезават се с гьобелс.

    18:14 20.11.2025

  • 123 ясно

    7 1 Отговор
    Зеленото на Клона?!,а другите-на се натирят в дупе 0ъз.....

    18:19 20.11.2025

  • 125 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    6 0 Отговор
    ПОЗДРАВЯВАМ ЗЕЛЕНСКИ СЪС ЗАГЛАВИЕТО/ само със заглавието / НА ПЕСЕНТА изпълнявана т АНИ ПАВЛОВА --------- ПЪТНИКО СВИДЕН -ПЪТНИКО МЛАД

    18:29 20.11.2025

  • 126 Като

    1 4 Отговор

    До коментар #116 от "И САЩ":

    гледам, тая непобедимата армия, пета година ще захване, откакто я превзема тая украйна, и силно се надява, щатите да и я подарят.

    19:31 20.11.2025

  • 127 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    0 4 Отговор

    До коментар #114 от "Меси погачата":

    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че минава година идва друга и МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    19:50 20.11.2025

  • 128 васил

    2 0 Отговор
    Не разбрах ? защо Американските генерали се занимават с това когато това е работата на ЦРУ . За 24 часа ще изчезне от лицето на света и никой никога няма да научи къде е какво му се случило. ! Тези хора са за това -- подривна дейност , финансиране и подготовка на терористи , отвличане и отстраняване на неудобните лидери , " оранжеви революции " сваляне на Законно избраните Правителства това е само част от дейността им. Тя е една от най - големите Легални престъпни организации в историята на човечеството .

    20:31 20.11.2025

  • 129 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Започнаха ли да загряват, че съдбата на Украйна е предрешена?! Остава само да се оповести официално. С Русия шега няма. Напразно бяха всички жертви и разрушения. Можеше да се реши всичко само с преговори.

    20:37 20.11.2025

  • 130 Гротестка

    0 0 Отговор
    На Урсула яко Сула.

    22:57 20.11.2025

