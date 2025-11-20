По заповед на Пентагона! Американски генерали притискат Володимир Зеленски да приеме американския мирен план

Американска военна делегация, водена от министъра на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол, пристига в четвъртък в Киев с цел да упражни натиск върху президента Володимир Зеленски да приеме т.нар. "рамка на договорености", разработена съвместно от представители на САЩ и Русия.

Това съобщи източник на РБК-Украйна, според когото планът включва амнистия за военни престъпления, връщане на Русия в световната икономика и отказ на Украйна от членство в НАТО.

Зеленски се прибира в Киев след визита в Турция, където проведе срещи на фона на нарастващ дипломатически натиск и дълбоката вътрешнополитическа криза, предизвикана от корупционни скандали. Очаква се срещата между украинския президент и американските генерали да се състои в четвъртък следобед.

Според източника основната тема на разговора ще бъде именно убеждаването на Зеленски да приеме предложената рамка. "След това вероятно ще обсъждат същите въпроси и с руснаците", твърди събеседникът на изданието.

В Кремъл, в отговор на запитване на Би Би Си, заявиха, че не могат да потвърдят съществуването на таен съвместен план между САЩ и Русия, за който медиите съобщават вече второ денонощие.

Новината идва на фона на изострящи се боеве по фронта, засилен руски натиск в източните райони на Украйна и растящи опасения, че американската администрация се стреми да постигне прекратяване на войната чрез компромиси, които Киев публично отказва да приеме.