Съдия отхвърли дела срещу противници на Тръмп

Федерален съдия отхвърли на 24 ноември обвиненията срещу двама противници на президента Доналд Тръмп - бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. Той постанови, че прокурорът, избран, за да ги преследва, е бил назначен незаконно, съобщава "Ройтерс".

Решението отхвърля две дела, за които Тръмп публично е призовавал, докато е оказвал натиск върху Министерството на правосъдието срещу високопоставени фигури, които са го критикували и разследвали.

Линдзи Халиган, бивш адвокат на Тръмп, беше назначена за временен прокурор на САЩ за Източния окръг на Вирджиния през септември, за да поеме и двете разследвания, въпреки че няма предишен опит като прокурор.

Констатациите на окръжния съдия на САЩ Камерън Макгоуън Къри дойдоха, след като и Коми, и Джеймс обвиниха Министерството на правосъдието в нарушаване на клаузата за назначения на Конституцията на САЩ и федералния закон.

Къри установи, че Халиган "няма законови правомощия" да повдига обвинения срещу Коми или Джеймс. Но Къри отхвърли делата "безпристрастно", давайки възможност на Министерството на правосъдието да поиска нови обвинения с различен прокурор начело.

"Всички действия, произтичащи от неправилното назначение на Халиган", пише Къри, са "незаконни и с настоящото се отменят".

След решението, главният прокурор Пам Бонди заяви пред репортери, че Министерството на правосъдието "ще предприеме всички налични правни действия, включително незабавно обжалване, за да се подведат под отговорност Джеймс и Коми за незаконното им поведение".

Бонди каза, че тъй като Халиган е назначена за специален прокурор на САЩ, тя може да продължи да води дела.

"Тя може да се бори в съда, както беше и ние вярваме, че ще успеем при обжалването", каза Бонди.

Джеймс и Коми поотделно заявиха, че са благодарни на съдията за решението. Адвокатът на Джеймс, Аби Лоуел, заяви, че тя ще "продължи да оспорва всякакви по-нататъшни политически мотивирани обвинения чрез всички налични законни средства".