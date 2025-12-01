Мадуро: САЩ искат да си присвоят нашия петрол

Докато Вашингтон се въоръжава в Карибския басейн, Мадуро търси подкрепа от съюзниците си и предупреждава за агресия от страна на САЩ. Републикански сенатор обяви, че САЩ са предложили на Мадуро да избяга.

На фона на напрегнатата ситуация между САЩ и Венецуела американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с венецуелския си колега Николас Мадуро. Тръмп потвърди това пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One в неделя.

Зов за помощ от Мадуро

Тръмп не разкри подробности за разговора си с Мадуро . "Не бих казал, че е минало добре или зле. Беше телефонен разговор" - така отговори той на въпросите на журналистите дали са били обсъждани евентуална среща на държавните глави или условия за амнистия за Мадуро.

Междувременно Николас Мадуро се обърна за помощ към Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), в която членува и Венецуела. В писмо до ОПЕК Мадуро призовава държавите членки да "спрат тази агресия, която се подготвя с все по-голяма сила". Вашингтон се опитва "с помощта на военна сила да си присвои огромните петролни резерви на Венецуела, които са най-големите в света", продължава Мадуро в писмото си. Той посочва още, че това застрашава стабилността на венецуелското петролно производство и на международния пазар на петрол.

В ОПЕК членуват дванадесет държави, сред които са и Саудитска Арабия, Ирак и Обединените арабски емирства. Мадуро адресира писмото и до разширения картел ОПЕК+, в който са представени и други важни производители като Русия.

САЩ предлагат на Мадуро да избяга

В събота напрежението между Вашингтон и Каракас, което продължава от седмици, достигна своя връх, след като Тръмп обяви въздушното пространство над южноамериканската страна за "затворено".

Освен това републиканският сенатор Маркуейн Мълин информира, че Вашингтон е дал на венецуелския президент Мадуро възможност да напусне страната си. "Между другото ние предоставихме на Мадуро възможност да си тръгне", заяви сенаторът от щата Оклахома пред американската телевизия Си Ен Ен. "Казахме му, че може да отиде в Русия или в някоя друга страна."

На въпроса дали Тръмп планира да атакува Венецуела републиканският сенатор отговори: "Не, той ясно заяви, че няма да изпратим войски във Венецуела". Мълин подчерта, че с действията си Вашингтон по-скоро се опитва да защити собствените си брегове.