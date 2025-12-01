Новини
Мадуро: САЩ искат да си присвоят нашия петрол

Мадуро: САЩ искат да си присвоят нашия петрол

1 Декември, 2025 19:33

Републикански сенатор обяви, че САЩ са предложили на Николас Мадуро да избяга от Венецуела

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Докато Вашингтон се въоръжава в Карибския басейн, Мадуро търси подкрепа от съюзниците си и предупреждава за агресия от страна на САЩ. Републикански сенатор обяви, че САЩ са предложили на Мадуро да избяга.

На фона на напрегнатата ситуация между САЩ и Венецуела американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с венецуелския си колега Николас Мадуро. Тръмп потвърди това пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One в неделя.

Зов за помощ от Мадуро

Тръмп не разкри подробности за разговора си с Мадуро . "Не бих казал, че е минало добре или зле. Беше телефонен разговор" - така отговори той на въпросите на журналистите дали са били обсъждани евентуална среща на държавните глави или условия за амнистия за Мадуро.

Междувременно Николас Мадуро се обърна за помощ към Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), в която членува и Венецуела. В писмо до ОПЕК Мадуро призовава държавите членки да "спрат тази агресия, която се подготвя с все по-голяма сила". Вашингтон се опитва "с помощта на военна сила да си присвои огромните петролни резерви на Венецуела, които са най-големите в света", продължава Мадуро в писмото си. Той посочва още, че това застрашава стабилността на венецуелското петролно производство и на международния пазар на петрол.

В ОПЕК членуват дванадесет държави, сред които са и Саудитска Арабия, Ирак и Обединените арабски емирства. Мадуро адресира писмото и до разширения картел ОПЕК+, в който са представени и други важни производители като Русия.

САЩ предлагат на Мадуро да избяга

В събота напрежението между Вашингтон и Каракас, което продължава от седмици, достигна своя връх, след като Тръмп обяви въздушното пространство над южноамериканската страна за "затворено".

Освен това републиканският сенатор Маркуейн Мълин информира, че Вашингтон е дал на венецуелския президент Мадуро възможност да напусне страната си. "Между другото ние предоставихме на Мадуро възможност да си тръгне", заяви сенаторът от щата Оклахома пред американската телевизия Си Ен Ен. "Казахме му, че може да отиде в Русия или в някоя друга страна."

На въпроса дали Тръмп планира да атакува Венецуела републиканският сенатор отговори: "Не, той ясно заяви, че няма да изпратим войски във Венецуела". Мълин подчерта, че с действията си Вашингтон по-скоро се опитва да защити собствените си брегове.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    25 2 Отговор
    САЩ е основана от престъпници и крадци дошли от другия край на планетата, алчни и зли изчадия!

    19:37 01.12.2025

  • 2 си дзън

    6 4 Отговор
    Интересно е къде ли ще избяга Мъдуро и кой ще бъде назначен от САЩ на негово
    място за губернатор. Вероятно някой от родата на Тръмп

    19:37 01.12.2025

  • 3 Лумпен

    6 1 Отговор
    Силния мачка наред ...!
    Това ни чака..!
    Поклон пред рижия..!
    И близ близ дупето...!

    19:38 01.12.2025

  • 4 МхтоМхто

    13 0 Отговор
    Ти сега ли се сети? Да не мислеше,че искат да донесат демокрация и при вас? Достатъчно свобода разпиляха по света ,че да се чудим как ще се оправяме.

    19:39 01.12.2025

  • 5 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Почти съм убедена,че опонентите на Тръмп няма да успеят да го вкарат във война с Венецуела .

    Коментиран от #11

    19:39 01.12.2025

  • 6 Ми какво е???

    8 1 Отговор
    Виновен САЩ като неговия петрол е под вашата държава.

    19:41 01.12.2025

  • 7 ТОДОР СТОЯНОВ

    10 2 Отговор
    САЩ ТЪРСЯТ СВОЯ ВТОРИ ВИЕТНАМ...!АКО НАПАДНАТ ВЕНЕЦУЕЛА...НЯМА ДА ИМ ОСТАНАТ ДОРИ ВЕТЕРАНИ...ТОВА Е АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНА ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ СТРАНА СЪС СУХОПЪТНА ОПЕРАЦИЯ!!!АКО ИЗПЕПЕЛЯВАТ..., КАКТО ВИНАГИ...НЯМА ДА ОСТАНЕ КАКВО ДА ВЗЕМАТ!ТЕЗИ ЩЕ ЗАЛИЧАТ КЛАДЕНЦИТЕ СИ!ТАМ ЩЕ СТАНЕ ВЕЧНИЯТ ОГЪН!

    19:43 01.12.2025

  • 8 браво бе колумб

    7 0 Отговор
    че от какво да живеят? на тях това им е национален интерес да крадът петрол по света!!!

    19:45 01.12.2025

  • 9 Путин

    3 0 Отговор
    И моят.

    19:46 01.12.2025

  • 10 Левски

    9 1 Отговор
    Такава е политиката на империята на злото(САЩ и Израел), всичко започва и свършва заради петрола.

    19:46 01.12.2025

  • 11 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Гледай на теб да не ти го вкарат..

    19:48 01.12.2025

  • 12 Не точно САЩ

    1 0 Отговор
    а Тръмпино,който американците ще изгонят,след междинните избори на есен.Ще го импичнат и пратят в затвора.Той ще е първия президент-затворник,в цялата история на тази благословена и непрекосновена страна.

    19:50 01.12.2025

  • 13 Естествено че петрола ви искат...

    1 2 Отговор
    И ще го вземат, правили са го, от съюзниците ти никой няма да си мръдне пръста за да те защити, и можеш само да се оплачиш на арменският поп, бягай докато можеш, мярката ти е взета.

    19:51 01.12.2025

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Това го знае целият свят - ФАЩ не обичат демокрацията, те обичат парите и кражбите...

    19:51 01.12.2025

  • 15 ЦИРК

    1 0 Отговор
    "Докато Вашингтон се въоръжава в Карибския басейн..."

    ДЗ така ли са го написали ? Вашингтон не се въоръжава в карибския басейн, а мести въоръжение там !

    Цялото нещо е пушек без огън (колкото и нелогично да е). Нито САЩ ще нападнат Венецуела, ното Мадуро ще избяга някъде. Просто той е прекалено голям патриот за да бъде подкупен и/или да изостави страната си (някой може да го наричат диктатор, но действията му не показват точно това).

    20:03 01.12.2025