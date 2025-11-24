Путин е казал на Ердоган, че иска да разреши украинската криза по „политически“ път

Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение", съобщи Кремъл, имайки предвид срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска през август тази година.

"Интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза беше отново затвърден", се посочва още в съобщението на Кремъл.

Турският президент Ердоган от своя страна заяви пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна, за постигането на "справедлив и дълготраен мир", съобщи неговата канцелария. Той предложи Истанбул, където двете страни бяха провели три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.

Двамата лидери обсъдиха по телефона днес двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, регионални и глобални въпроси, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.

"Нашият президент заяви, че като Турция сме готови да допринесем за всякакви дипломатически инициативи и планове, които ще улеснят директния контакт между (воюващите) страните и ще проправят пътя за траен мир в нашия регион, както сме правили и в миналото", се посочва още в съобщението на Дирекцията.