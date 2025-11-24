Новини
Путин е казал на Ердоган, че иска да разреши украинската криза по „политически“ път
  Тема: Украйна

Путин е казал на Ердоган, че иска да разреши украинската криза по „политически“ път

24 Ноември, 2025 16:55 2 380 30

Интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза беше отново затвърден, обяви Кремъл

Путин е казал на Ердоган, че иска да разреши украинската криза по „политически“ път - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение", съобщи Кремъл, имайки предвид срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска през август тази година.

"Интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза беше отново затвърден", се посочва още в съобщението на Кремъл.

Турският президент Ердоган от своя страна заяви пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна, за постигането на "справедлив и дълготраен мир", съобщи неговата канцелария. Той предложи Истанбул, където двете страни бяха провели три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Турция ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и траен мир, съобщи електронното издание на в. "Хюриет".

Двамата лидери обсъдиха по телефона днес двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, регионални и глобални въпроси, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.

"Нашият президент заяви, че като Турция сме готови да допринесем за всякакви дипломатически инициативи и планове, които ще улеснят директния контакт между (воюващите) страните и ще проправят пътя за траен мир в нашия регион, както сме правили и в миналото", се посочва още в съобщението на Дирекцията.


  • 1 Дон Дони

    32 17 Отговор
    Путин винаги е искал преговори, но коалицията на желаещите не! Напъват за война!

    16:58 24.11.2025

  • 2 честен ционист

    17 8 Отговор
    Тези двамата вече правят сметки къде ще е КПП-то.

    Коментиран от #17

    16:58 24.11.2025

  • 3 Тагарев Тошко

    27 7 Отговор
    Турция разбира какъв ще е края и се стреми да си оправи отношенията, за разлика от нашите!

    Коментиран от #6

    17:00 24.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    13 24 Отговор
    За Четири Года Русия проби дупка в дъното и се оказа редом с Джабути и Гваделупа 👎

    Коментиран от #13

    17:02 24.11.2025

  • 5 симха

    7 15 Отговор
    С мирни преговори да завземе все повече територии.

    17:03 24.11.2025

  • 6 си дзън

    14 26 Отговор

    До коментар #3 от "Тагарев Тошко":

    Краят е ясен - пълен разпад на русията.

    Коментиран от #9, #24

    17:03 24.11.2025

  • 7 Бойко

    9 15 Отговор
    Кажи му Аго да му стане драго!
    Кажи му Лумпен та най-накрая да излезе от този бункер!

    Коментиран от #20

    17:05 24.11.2025

  • 8 БРАВО

    24 11 Отговор
    Но, както казва Сергей Лавров, меча предхожда писалката! Така че бандерите ще ядат още бой и ще загубят още хора и земи докато се докарат до безусловна копитулация!

    17:07 24.11.2025

  • 9 Тагарев Тошко

    20 12 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Как ще стане? Русия трудно се побеждава, даже е невъзможно! Може да изтегли фронтовата линия до Сибир и после пак да ги смаже и да забие знаме в Берлин!

    Коментиран от #15

    17:07 24.11.2025

  • 10 Секс Канал Атина

    3 1 Отговор
    Заминавам за Атина надявам се да потъна вдън земя телилейска завинаги в изгнание и погребан
    Keep
    Calm
    And
    Drinking
    British

    17:07 24.11.2025

  • 11 Леле -леле ! 😜

    19 5 Отговор
    Правилно се е ориентирал Реджеп ! Турците първи снабдиха украинския режим с дронове . Но сега разбраха , че натото е провал , се отъркват на Кремъл .

    Коментиран от #21

    17:07 24.11.2025

  • 12 Казал е

    7 1 Отговор
    Ще ги опраскам с 200

    17:09 24.11.2025

  • 13 Цончо Плюнката

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене,то те няма да могат да отидат.От неможене.

    17:10 24.11.2025

  • 14 Мдаааа

    18 0 Отговор
    "Войната е продължение на политиката с други средства"

    17:11 24.11.2025

  • 15 А пък

    8 17 Отговор

    До коментар #9 от "Тагарев Тошко":

    рускитеСвине мрат.

    Коментиран от #18

    17:12 24.11.2025

  • 16 Путин бил казал...

    6 16 Отговор
    На кой му пука?!
    Жужето да си стои в бункера и да чака какво ще решат големите.

    17:12 24.11.2025

  • 18 Тагарев Тошко

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "А пък":

    А украинците възкръсват! След четвъртък ще са като пилци!

    17:14 24.11.2025

  • 19 Демократ

    5 10 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    17:15 24.11.2025

  • 21 Мммда

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Леле -леле ! 😜":

    Байрактарите избиха хиляди руски войничета.Путин дали му е казал,че му е сърдит?Мадааа.
    жик- так

    17:20 24.11.2025

  • 22 Абсурдистан

    3 5 Отговор
    Отново лъже оркът.

    17:21 24.11.2025

  • 23 Като иска мир

    6 3 Отговор
    по дипломатически път първо да спре бомбандировките над цяла Украйна, а после и на фронта. Както винаги Путин казва истината.

    17:23 24.11.2025

  • 24 Те няма къде да живеят

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Републики в РФ:
    1. Адигея
    2. Алтай (република)
    3. Башкирия
    4. Бурятия
    5. Дагестан
    6. Ингушетия
    7. Кабардино-Балкария
    8. Калмикия
    9. Карачаево-Черкезия
    10. Карелия
    11. Коми
    12. Марий Ел
    13. Мордовия
    14. Якутия
    15. Северна Осетия – Алания
    16. Татарстан
    17. Тува
    18. Удмуртия
    19. Хакасия
    20. Чечения
    21. Чувашия
    22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
    Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.

    17:30 24.11.2025

  • 25 56346632899243

    4 8 Отговор
    московския педофил също каза че няма да напада Украйна

    17:35 24.11.2025

  • 26 койдазнай

    5 4 Отговор
    "Политическото разрешение" включва систематичното избиване на всички укри!

    17:40 24.11.2025

  • 27 Асен

    3 5 Отговор
    На Путлер не може да се вярва.

    17:57 24.11.2025

  • 28 Хахахаха

    2 6 Отговор
    Какво толкова е имало на тази среща в Аляска, та толкова я споменава путлера? Да не би да е дуал, та толкова много набляга на нея?

    Коментиран от #29

    17:59 24.11.2025

  • 29 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Дуал на Клинтън. а Вова има видеото от Епщайн. За това Тръмп е толкова дилогичен.

    18:18 24.11.2025

  • 30 Анонимен

    1 1 Отговор
    Не вярвам да Западните държави да го позволят. Ще искат замразен конфликт и въоръжаване!

    19:54 24.11.2025

