Путин е казал на Ердоган, че иска да разреши украинската криза по „политически“ път

Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение", съобщи Кремъл, имайки предвид срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска през август тази година.
"Интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза беше отново затвърден", се посочва още в съобщението на Кремъл.
Турският президент Ердоган от своя страна заяви пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна, за постигането на "справедлив и дълготраен мир", съобщи неговата канцелария. Той предложи Истанбул, където двете страни бяха провели три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Турция ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и траен мир, съобщи електронното издание на в. "Хюриет".
Двамата лидери обсъдиха по телефона днес двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, регионални и глобални въпроси, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.
"Нашият президент заяви, че като Турция сме готови да допринесем за всякакви дипломатически инициативи и планове, които ще улеснят директния контакт между (воюващите) страните и ще проправят пътя за траен мир в нашия регион, както сме правили и в миналото", се посочва още в съобщението на Дирекцията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Дони
16:58 24.11.2025
2 честен ционист
Коментиран от #17
16:58 24.11.2025
3 Тагарев Тошко
Коментиран от #6
17:00 24.11.2025
4 Pyccкий Карлик
Коментиран от #13
17:02 24.11.2025
5 симха
17:03 24.11.2025
6 си дзън
До коментар #3 от "Тагарев Тошко":Краят е ясен - пълен разпад на русията.
Коментиран от #9, #24
17:03 24.11.2025
7 Бойко
Кажи му Лумпен та най-накрая да излезе от този бункер!
Коментиран от #20
17:05 24.11.2025
8 БРАВО
17:07 24.11.2025
9 Тагарев Тошко
До коментар #6 от "си дзън":Как ще стане? Русия трудно се побеждава, даже е невъзможно! Може да изтегли фронтовата линия до Сибир и после пак да ги смаже и да забие знаме в Берлин!
Коментиран от #15
17:07 24.11.2025
10 Секс Канал Атина
Keep
Calm
And
Drinking
British
17:07 24.11.2025
11 Леле -леле ! 😜
Коментиран от #21
17:07 24.11.2025
12 Казал е
17:09 24.11.2025
13 Цончо Плюнката
До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене,то те няма да могат да отидат.От неможене.
17:10 24.11.2025
14 Мдаааа
17:11 24.11.2025
15 А пък
До коментар #9 от "Тагарев Тошко":рускитеСвине мрат.
Коментиран от #18
17:12 24.11.2025
16 Путин бил казал...
Жужето да си стои в бункера и да чака какво ще решат големите.
17:12 24.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тагарев Тошко
До коментар #15 от "А пък":А украинците възкръсват! След четвъртък ще са като пилци!
17:14 24.11.2025
19 Демократ
17:15 24.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мммда
До коментар #11 от "Леле -леле ! 😜":Байрактарите избиха хиляди руски войничета.Путин дали му е казал,че му е сърдит?Мадааа.
жик- так
17:20 24.11.2025
22 Абсурдистан
17:21 24.11.2025
23 Като иска мир
17:23 24.11.2025
24 Те няма къде да живеят
До коментар #6 от "си дзън":Републики в РФ:
1. Адигея
2. Алтай (република)
3. Башкирия
4. Бурятия
5. Дагестан
6. Ингушетия
7. Кабардино-Балкария
8. Калмикия
9. Карачаево-Черкезия
10. Карелия
11. Коми
12. Марий Ел
13. Мордовия
14. Якутия
15. Северна Осетия – Алания
16. Татарстан
17. Тува
18. Удмуртия
19. Хакасия
20. Чечения
21. Чувашия
22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.
17:30 24.11.2025
25 56346632899243
17:35 24.11.2025
26 койдазнай
17:40 24.11.2025
27 Асен
17:57 24.11.2025
28 Хахахаха
Коментиран от #29
17:59 24.11.2025
29 койдазнай
До коментар #28 от "Хахахаха":Дуал на Клинтън. а Вова има видеото от Епщайн. За това Тръмп е толкова дилогичен.
18:18 24.11.2025
30 Анонимен
19:54 24.11.2025