„Мирният план“ на Доналд Тръмп за Украйна, съгласуван с Москва, не е мирен план, а договор за капитулацията на Киев.

Това заяви пред Focus.de германският политолог Томас Йегер, според когото 28-точковият план няма да донесе мир, а по-скоро ще подготви почвата за следващата война.

Наскоро Axios съобщи, че САЩ са представили 28-точков мирен план за Украйна, в който е записано, че Украйна трябва да намали драстично армията си, да се откаже от Донбас и бъдещо влизане в НАТО. На практика това би означавало капитулация на Киев.

Твърди се, че в замяна САЩ ще дадат гаранции за сигурност на Украйна. Томас Йегер заяви, че те са абсолютно безполезни.

„Гаранциите за сигурност в 28-точковия план са безполезни. Планът предвижда намаляване на въоръжените сили на Украйна и премахване на някои оръжейни системи от страната. В същото време няма да има разполагане на войски от други европейски държави в Украйна. Това, което се предлага сега, струва точно колкото Будапещенския меморандум, в който САЩ и Русия вече обещаха да зачитат сигурността на Украйна: нищо“, каза германският анализатор.

„Това не са мирни усилия, а диктат за капитулация. Дали ще успее, зависи от това дали Украйна и нейните европейски партньори успеят да разубедят САЩ от този план и какъв натиск ще окаже Републиканската партия върху Тръмп да се откаже от проекта на Путин. Във всеки случай, това няма да донесе мир, а по-скоро ще подготви почвата за следващата война“, категоричен е Томас Йегер.

Според него Киев няма да се откаже доброволно от свои територии, както иска Путин: „В Украйна знаят, че в момента не могат да си върнат окупираните територии. Приемането на това е напълно различно от отстъпването на територия. Украйна няма да направи това“.

Йегер заяви, че крайната цел на Владимир Путин е превземането на цяла Украйна и след това политическо господство над Европа. В допълнение към войната в Украйна, той вече води хибридна война срещу европейските държави и подкрепя проруски партии, които следват линията на Кремъл.