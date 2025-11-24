Новини
Договор за капитулацията на Украйна: Путин се готви за следващата си война
Договор за капитулацията на Украйна: Путин се готви за следващата си война

24 Ноември, 2025 14:49 7 839 180

Йегер заяви, че крайната цел на Владимир Путин е превземането на цяла Украйна и след това политическо господство над Европа

Договор за капитулацията на Украйна: Путин се готви за следващата си война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Мирният план“ на Доналд Тръмп за Украйна, съгласуван с Москва, не е мирен план, а договор за капитулацията на Киев.

Това заяви пред Focus.de германският политолог Томас Йегер, според когото 28-точковият план няма да донесе мир, а по-скоро ще подготви почвата за следващата война.

Наскоро Axios съобщи, че САЩ са представили 28-точков мирен план за Украйна, в който е записано, че Украйна трябва да намали драстично армията си, да се откаже от Донбас и бъдещо влизане в НАТО. На практика това би означавало капитулация на Киев.

Твърди се, че в замяна САЩ ще дадат гаранции за сигурност на Украйна. Томас Йегер заяви, че те са абсолютно безполезни.

„Гаранциите за сигурност в 28-точковия план са безполезни. Планът предвижда намаляване на въоръжените сили на Украйна и премахване на някои оръжейни системи от страната. В същото време няма да има разполагане на войски от други европейски държави в Украйна. Това, което се предлага сега, струва точно колкото Будапещенския меморандум, в който САЩ и Русия вече обещаха да зачитат сигурността на Украйна: нищо“, каза германският анализатор.

„Това не са мирни усилия, а диктат за капитулация. Дали ще успее, зависи от това дали Украйна и нейните европейски партньори успеят да разубедят САЩ от този план и какъв натиск ще окаже Републиканската партия върху Тръмп да се откаже от проекта на Путин. Във всеки случай, това няма да донесе мир, а по-скоро ще подготви почвата за следващата война“, категоричен е Томас Йегер.

Според него Киев няма да се откаже доброволно от свои територии, както иска Путин: „В Украйна знаят, че в момента не могат да си върнат окупираните територии. Приемането на това е напълно различно от отстъпването на територия. Украйна няма да направи това“.

Йегер заяви, че крайната цел на Владимир Путин е превземането на цяла Украйна и след това политическо господство над Европа. В допълнение към войната в Украйна, той вече води хибридна война срещу европейските държави и подкрепя проруски партии, които следват линията на Кремъл.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 95 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боко праните гащи

    60 21 Отговор
    Ей кво лудо джудже е тоя

    Коментиран от #68, #96, #131, #142

    14:51 24.11.2025

  • 2 Пак глупава пропаганда

    158 39 Отговор
    на продадените фашистчета срещу Русия!

    Коментиран от #55

    14:52 24.11.2025

  • 3 Искам да се избият всички

    33 150 Отговор
    руснаци! Да се заличи тази кочина

    Коментиран от #149

    14:52 24.11.2025

  • 4 Пич

    163 37 Отговор
    Какъв глупак !!!??? Европа сама си направи харакири !!! И Русия не трябва да воюва с Европа , само трябва да я изчака да умре !!! Нашите кретени пак застанаха при губещите !!!

    Коментиран от #18

    14:53 24.11.2025

  • 5 провинциалист

    100 13 Отговор
    "и след това политическо господство над Европа" - да не би да са похитили някой заблуден керван с перални и да са опоскали чиповете? Атлантутското бръщолевене упорства в безсмислеността си.

    14:53 24.11.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 82 Отговор
    как пък не хвърли топа тоз кръволок още...със другия-Сталин са се засекли малко навремето , но пък оня поне пиел и пушил , пък тоя смята да живее вечно и прави кеКС само с Медведев

    Коментиран от #170

    14:53 24.11.2025

  • 7 Много добре

    97 8 Отговор
    Европейците трябва да бъдат оставени от САЩ да довършат войната, след като наистина вярват в победата си.

    14:53 24.11.2025

  • 8 Българин

    128 27 Отговор
    Не пишете глупости.Путин няма намерение никого да напада.А ако Украйна продължава да се противи на мирния план на Тръмп,Русия ще профължи войната до постигане на своите искания.Следва капитулация на Украйна.Това е територия,а не държава.

    Коментиран от #30, #46

    14:54 24.11.2025

  • 9 Пореден не нормален нацист

    69 13 Отговор
    Друго не успя ли да измислиш

    14:55 24.11.2025

  • 10 Няма да живее

    23 81 Отговор
    150 години
    Дъртия Ботокс .

    Един ден ще приключи под земята
    И тоя Откачалник .

    Поне заради него един път завинаги ще разпадне
    Коптора наречен Русия .

    14:55 24.11.2025

  • 11 Българският народ подкрепя Украйна !

    30 127 Отговор
    Украйна унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
    Храбрите украинските войни знаят, че няма друг път освен да отблъснат фашисткия режим на Путлер и чекистката му хунта. Другия път е робство, изтезание и насилване на жените и децата им. Московско-монголските орди в няколко града показаха какви живoтни са ! Руския мир, означава робство и заличаване на целия украински народ, така както заличиха българите в две Българии.
    Изборът е сигурна, бавна и мъчителна смърт в робство или вероятност за свобода и независимост, и евентуална бърза смърт като герой.

    Коментиран от #20, #61

    14:55 24.11.2025

  • 12 Анджо

    19 41 Отговор
    Третата световна война наближава. Такива ги надроби тръмп простия.

    14:55 24.11.2025

  • 13 ТИЯ ПОЛИТОЛОЗИ СЪЩО КАТО НАШИТЕ

    85 7 Отговор
    СЯКАШ ЕДНА МАЙКА ГИ Е РАЖДАЛА.АКО ИМА СЛЕДВАЩА ВОЙНА В ЕВРОПА , ТЯ ЗА ТРИ МИНУТИ ЩЕ СТАНЕ ЯДРЕНА И ЩЕ ОТНЕСЕ ДАЖЕ ТИЯ ДЕТО СЕГА РЪСЯТ ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ

    14:55 24.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    74 22 Отговор
    В четвъртък Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #19

    14:56 24.11.2025

  • 15 стоян георгиев

    26 79 Отговор
    Болното джудже няма желание за мир.докато не бъде проумяно от останалия свят нищо добро не ни чака.ше влиза от война във.война докато не изчерпа ресурсите на русия до нула .жалкото е че бая народ ще измре заради тоя болен мозък.

    14:56 24.11.2025

  • 16 Клоуна пусин 🤡💩

    17 84 Отговор
    ВСУ са прочистили центъра на Покровск и гарата от руски окупатори.

    Сто годишната война, не била сто години, а 116!
    Тридневната на путя, върви към петата си година.
    Ако украинците сами не се спрат и не престанат да изтласкват монголската орда... Тръмп ще ги спре!
    Нема му издържат нервите и ще ги нападне, щом не искат сами да се предадат!

    Коментиран от #25, #29

    14:56 24.11.2025

  • 17 Ами

    60 6 Отговор
    САЩ просто трябва да ги остави да се оправят сами с Украина и войната там.

    14:56 24.11.2025

  • 18 Русия ще умре

    19 54 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Първа .

    Както умре вече и Лукойл.

    Коментиран от #23

    14:57 24.11.2025

  • 19 стоян георгиев

    31 9 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    И тя като теб.ти нали фалира и сега очакваш всички да го повторят а?интересно кво ще кажеш като в четвъртък пак се размине?

    14:57 24.11.2025

  • 20 провинциалист

    53 9 Отговор

    До коментар #11 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    "Украйна унижи и продължава да унижава" - е да, ама "Die Welt: Дезертьорството от украинската армия достигна рекордни нива" (9 Ноември, 2025 07:06, обновена 9 Ноември, 2025 07:13)

    14:59 24.11.2025

  • 21 Никой

    14 19 Отговор
    Трънпуша е новия полезен идиот ,като взети заедно Деладие и Чембърлейн , които " спряха " Хитлер да не плячкоса Европа .

    14:59 24.11.2025

  • 22 Гончар Романенко

    42 7 Отговор
    Томас Йегер, политолог от кръчмата на село Кирхеншвайн, Горна Саксония...

    15:00 24.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 да напомня

    75 12 Отговор
    Не е зле да се припомни на промитите от западна пропаганда мозъци, че войната в Украйна се води заради гаранциите за сигурност на Русия, а не за сигурността на киевския режим.
    Гаранции, които НАТО, Съединените американски щати и Европейският съюз отказаха да дадат на Владимир Путин и на Русия от 2007 година в Мюнхен до края на 2021 година, когато бяха изпратени последните писмени и официални искания на Руската федерация срещу експанзията на Запада по границите ѝ.
    Това, което днес се договаря, са гаранциите за сигурност на Русия, а не тези на Украйна. Войната ще свърши, когато Русия ги получи, а не когато на Доналд Тръмп, Володимир Зеленски или на някой европейски „шмерц“ му се прииска.
    Киев сам и доброволно се постави в това положение – от Майдана през 2014 година до днес. Поради тази причина темата за неговите гаранции не стои в дълбочина и никой не се интересува от нея. Западната риторика е фасадна. Европа съвсем съзнателно не приложи Минските споразумения от 2014-2015 г. и съвсем съзнателно попречи на мирните споразумения, постигнати между Москва и Киев в Истанбул през пролетта на 2022 г.
    Това е елементарно за разбиране – няма никаква сложност, нито две мнения.
    Когато западната хистерично-либерална природа се умори и руският разум надделее, ще приключи и тази бесовщина.

    15:01 24.11.2025

  • 25 А бе , праззз

    24 5 Отговор

    До коментар #16 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Ти праззз ли си, или ДА?

    15:01 24.11.2025

  • 26 Я пък тоя

    39 8 Отговор
    Просто и ясно:
    Като целта на Путин е да завземе цялата Украйна, сключете мир и няма да я завземе, и да има политическо господство над Европа.
    Май незнаете какво искате.
    Хем боли, хем сърби драго ми е!

    15:02 24.11.2025

  • 27 Рублевка

    40 7 Отговор
    Европейската нива се напълни с неофашисти и реваншисти. Има нужда от копане с американски и руски мотики! Забравиха чичко Сам и Ванка с танка.

    15:02 24.11.2025

  • 28 Един

    32 5 Отговор
    швабето даже е категоричен... такива хартиени плъхове директно на фронта докато не му дойде акъла

    15:03 24.11.2025

  • 29 Я кажи къде

    21 4 Отговор

    До коментар #16 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    го прочете това или ти г нашепнаха звездите?

    15:03 24.11.2025

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 38 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    то точно тая ,територия,, направи смешна Могучая , 2рая в мире-поне малко и вдигнете нивото, че се излагате още-повече

    Коментиран от #31

    15:04 24.11.2025

  • 31 Смешни сте безродниците

    31 4 Отговор

    До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и поръчителите ви да папагалите денонощно едно и също. Това прави Русия да изглежда все по велика.

    15:05 24.11.2025

  • 32 Реалност

    11 43 Отговор
    Сложността на цялата дипломатическа ситуация е, че Русия започна тази война – и само Русия, и през цялата пълномащабна война, Русия и само Русия не иска да прекрати войната. От първите минути на 24 февруари Путин води тази война по такъв начин, че не го интересува колко от своите хора губи и колко от нашите хора убива.

    Коментиран от #35

    15:08 24.11.2025

  • 33 Анджо

    15 4 Отговор
    И меркел тая кучка какви ги набърка. Когато Тръмп я предупреди за какво иде реч и че ,трябва 2% от бюджета за отбрана за въоръжаване ,ние се правихме няма улави. Сами си предизвикаме трета световна. А сега Тръмп си прави търговия. Днес подписахме с китайците договори и не знам какво ще стане по време на война. Пълни тъпанари сме.

    15:08 24.11.2025

  • 34 РФ е въздух под налягане !

    11 37 Отговор
    Русия не успя да унищожи и завладее Украйна след повече от 3 години и половина. Ирак имаше армия, много по-голяма от Украйна, а коалицията я унищожи за по-малко от 3 седмици.
    Русия е некомпетентна, военното им оборудване е остаряло и те не са в състояние да победят много по-малък противник. Русия не е успяла да установи въздушно превъзходство над нация с много по-малки военновъздушни сили и не е успяла да установи морско господство срещу нация, която няма военноморски флот. Каква шега.
    Като такава, Русия губи войната, защото не е постигнала никакви стратегически цели след почти 4 години. Никакви.

    Коментиран от #40, #41, #133

    15:11 24.11.2025

  • 35 провинциалист

    15 3 Отговор

    До коментар #32 от "Реалност":

    " и през цялата пълномащабна война" - колко да е пълномащабна? Към 20% от територията?

    Коментиран от #47

    15:12 24.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 В В.П.

    30 5 Отговор
    Окрайната не я мислете ..Пътува към историята .Руссия я сътвори ,Русия ще я приключи..Амин

    Коментиран от #48

    15:14 24.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Стига бе

    7 22 Отговор
    И след като Аллах си прибере Фюрера, пак ли освободителни войне ще водят РАШИСТИТЕ?!!?!

    15:15 24.11.2025

  • 40 Днес връзва ли троленето 😄

    15 2 Отговор

    До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":

    Или вече всички се подиграват на тъпотиите?

    Коментиран от #92

    15:15 24.11.2025

  • 41 Пич

    28 4 Отговор

    До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":

    Много глуповато и повърхностно изказване ! Русия разполага с толкова модерни оръжия , че НАТО , което се оказа че целокупно няма дори и снаряди за една лека война , направо се потриса от страх , когато руснаците ги покажат !!!

    15:15 24.11.2025

  • 42 Миче много ша та люшкам отзад

    19 4 Отговор
    Докато не ти дойде акъла във кратуната и не пропишеш истината !!

    15:16 24.11.2025

  • 43 Иван Иванов

    23 3 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ.

    15:16 24.11.2025

  • 44 В В.П.

    27 6 Отговор
    Една малка СВО ,Есср нарича пълномащабна война ..Разбирачи.Само не ми ясно за Ко му е Рф и Путин ,бедна Европа ,пълна с цигани и канцеларни плъхове...

    Коментиран от #49

    15:17 24.11.2025

  • 45 Асен

    10 23 Отговор
    Ако Европа беше си написала домашното още в 2014 този изрод нямаше да нападне Украйна.

    15:17 24.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Я пък тоя

    27 4 Отговор

    До коментар #35 от "провинциалист":

    И 15% да е все тая, укаинкия войник свършва, европа изпразни хазната, пари няма.
    Колко още ще издържи Украйна?
    И войната не е пълномащабна, ако беше отдавна да сме я забравили.

    Коментиран от #50, #54

    15:17 24.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 17 Отговор

    До коментар #44 от "В В.П.":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?





    Благодаря за отговора!

    15:18 24.11.2025

  • 50 Гадно

    5 13 Отговор

    До коментар #47 от "Я пък тоя":

    Я пък тоя
    00ОТГОВОР
    До коментар 35 от "провинциалист":

    И 15% да е все тая, укаинкия войник свършва, европа изпразни хазната, пари няма.
    Колко още ще издържи Украйна?
    И войната не е пълномащабна, ако беше отдавна да сме я забравили.
    -;-
    О-о-о- Товарищите се радват на солдати, пари и безаналоговите си джелеза!

    15:18 24.11.2025

  • 51 Маро нали беше на магистралата

    11 2 Отговор
    Май не те качват във тировете и нямаш оборот .....затуй ли идваш пак във факти щото са много добри и дават две надници , за да ни излъжеш отново и отново !!!

    15:18 24.11.2025

  • 52 В В.П.

    15 4 Отговор
    Рф ,приключи с европейските мишоци..Целият ресурс на страната е обърнат към Азия Африка Америка..

    15:18 24.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А где

    6 12 Отговор

    До коментар #47 от "Я пък тоя":

    Бендзин?

    Коментиран от #64

    15:19 24.11.2025

  • 55 Гадно

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пак глупава пропаганда":

    Пак глупава пропаганда
    2617ОТГОВОР
    на продадените фашистчета срещу Русия!
    -;-
    Нима путлеристите са антифашисти?!

    Коментиран от #57

    15:19 24.11.2025

  • 56 нннн

    13 3 Отговор
    Намирате ли н що общо между Русия, МалоРусия и НовоРусия?
    На Украйна, в реалните й граници, в Галиция, никой няма да посегне. Плановете да си чукат главите с нея.

    Коментиран от #116

    15:20 24.11.2025

  • 57 Ко не разбра

    14 7 Отговор

    До коментар #55 от "Гадно":

    Статията е пак глупава пропаганда, на поредното продадено фашистче срещу Русия. Ин то доста глуповата. Но винаги има агне за нея.

    15:21 24.11.2025

  • 58 Само факти

    8 25 Отговор
    Руската мафия е самото руско правителство и нищо друго, а руското правителство е КГБ и нищо друго.
    C 500 000 служители и световна мрежа от милиони сътрудници КГБ беше - и е най-голямата бюрократична организация от всякакъв вид, съществувала някога в човешката история (паралелът с ЦРУ е гротескен но непропорционален), с неограничени финансови ресурси и функции, които вървят безкрайно извън нормалните задачи на тайните служби, обхващащи контрола над хиляди публикации, съюзи, политически партии, социални кампании и културни и религиозни субекти по света. Влиянието му върху културната история на 20 век е неизмеримо. Не е имало политик в Европа и САЩ, който в един момент да не е ухажван или наблюдаван, субсидиран или изнудван от агенти на КГБ.
    Честите споменавания за "руската мафия" от западните медии служат само за отразяване на два факта, които учените в района знаят отлично: (1) Руската мафия е самото руско правителство и нищо друго, а руското правителство е КГБ и нищо друго. (2) От началото на 90-те години вече няма национални мафии в кървавата конкуренция, а приятно разделение на труда между престъпни организации от всички държави, автентичен мафиотски пакс, който чрез трафик на наркотици, контрабанда на оръжие, отвличане на индустрия генерира икономическа сила в световен мащаб. Тази престъпна империя е дадена под командването на "руската мафия", която продължава да управлява шоуто. Много преди това КГБ имаше интензивно участие в трафика на наркотици, п

    Коментиран от #78, #171

    15:21 24.11.2025

  • 59 Верно било

    9 18 Отговор

    До коментар #53 от "Верно е":

    В руските магазини продават по една филийка хляб.Опакована.Глад мале.
    Зад магазините отвориха пазари за храна втора употреба.
    Глад мале.

    Коментиран от #62

    15:21 24.11.2025

  • 60 В В.П.

    14 6 Отговор
    Евро мишоците не са легитимни .Всичко е измама и лъжа .150000 шиушлека се уволняват в Германия..От Сименс ,МБ,Фалве..и други .

    Коментиран от #69

    15:22 24.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Верно е":

    а ти гладна иzмет помете ли улиците ?

    Коментиран от #67

    15:23 24.11.2025

  • 64 Я пък тоя

    15 5 Отговор

    До коментар #54 от "А где":

    И яйца няма, обаче това не пречи да шамаросват Украйна.

    15:23 24.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пламен

    4 17 Отговор
    За България единствено Турция е гарант.
    Турция няма да позволи руска окупация на България

    15:24 24.11.2025

  • 67 Знам ли те

    9 3 Отговор

    До коментар #63 от "хи хи":

    С толкова лазене трите трола на пропадналият запад, може и да са ги помели.

    15:25 24.11.2025

  • 68 Ще има и още

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Боко праните гащи":

    Няма никакви индикации П..ин да се готви за каквато и да е била друга война но пропагандната истерия върви с пълна сила. За сметка на това "мирният трубадур" с червена шапка когато не се занимава с рекет на "партьорите" вече трепе хора из Карибите и съвсем открито посочва новият си "враг", облизва се и за датски остров, дуе мускули край Т..ван.......но това видите ли е естествено, той милият Нобелова награда за мир чака, въобще ама въобще не се готви не за една а за няколко войни.....

    Коментиран от #127

    15:25 24.11.2025

  • 69 Гадно

    6 7 Отговор

    До коментар #60 от "В В.П.":

    В В.П: Евро мишоците не са легитимни
    -;-
    Ама пък икономиката на Четвъртия райх е в подем и 11-тата икономика щела да стане Х-тата!

    Коментиран от #72

    15:25 24.11.2025

  • 70 Я пък тоя

    13 4 Отговор

    До коментар #65 от "Гадно":

    Къде видяхте втората армия?????
    Аз виждам как се бият с колхозници, келнери, шофьори, армията си е в казармите.
    Ясно ми е колко сте компетентен.

    Коментиран от #79

    15:26 24.11.2025

  • 71 В В.П.

    17 4 Отговор
    Едрият бизнес търси производствени мощности и ресурс ,там където се плаща до 1000 евра,на месец..Не повече .В Есср всичко е внос .Даже искат да им набутат и оръжие ,оня рижавия от САЩ..На дебели кинти..Защото РФ ще ги изяде след Малко..

    15:26 24.11.2025

  • 72 Фактолог

    8 21 Отговор

    До коментар #69 от "Гадно":

    Русия няма икономика.

    Коментиран от #136

    15:26 24.11.2025

  • 73 Там пишеше

    14 2 Отговор

    До коментар #65 от "Гадно":

    Денонощно тролите трите глупака на пропадналият запад.

    15:26 24.11.2025

  • 74 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    9 2 Отговор
    тя от ка чалка още ли ръси тъпотии

    15:26 24.11.2025

  • 75 Казуар

    7 14 Отговор
    Тръмп наистина ли вярва на кагебееца Путин от крайните квартали на Петербург.

    15:26 24.11.2025

  • 76 Ами

    5 21 Отговор
    напълно прав е германеца. В лицето на Московията,
    Европа си има работа с една примитивна и агресивно настроена азиатска държава, обладана от мания за величие и имперски реваншизъм!

    15:27 24.11.2025

  • 77 редник

    14 3 Отговор
    „Гаранциите за сигурност в 28-точковия план са безполезни."

    Ако Русия се съгласи да подпише тези 28 точки - Украйна трябва да е повече от доволна - та ползването на Днепър и ЗАЕЦ на 50% и нито дума за Одеса и крайбрежието...

    15:27 24.11.2025

  • 78 стоян георгиев

    5 9 Отговор

    До коментар #58 от "Само факти":

    Прав си на 100%потвърждават го всички руски и съветски политици извън кръга на путин.след 1990контрола над кгб от страна на кпсс изчезва и кгб реално става напълно самодостатъчна.върха на успехите и е идването на путин на власт и тотално овладяване на русия.

    15:27 24.11.2025

  • 79 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    6 21 Отговор

    До коментар #70 от "Я пък тоя":

    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #83, #102

    15:28 24.11.2025

  • 80 Иван

    12 4 Отговор
    Швабската свиня обича Косово.

    Коментиран от #84

    15:29 24.11.2025

  • 81 Ха...

    18 4 Отговор
    Смешници са всички еуроувредени клакьори...
    Много ясно че победителя взима всичко...
    Победения - дава и изпълнява...
    Точка

    15:30 24.11.2025

  • 82 Ванчо

    19 3 Отговор
    РИБАТА СЕ ВМЕРИСВА ОТ ГЛАВАТА ЗАТОВА ТЪПАТА европа Е ВМЕРИСАНА ЗАРАДИ ВМЕРИСАНИТЕ урсула кая макарони мерцедеси идр откъсани откачалки които се правят на умни патки

    15:31 24.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Майна

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Иван":

    Централните или южните гробища?Избор имаш.

    Коментиран от #89

    15:31 24.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Гого

    5 12 Отговор

    До коментар #83 от "Редовната армия е в казрмите":

    1 милион руски нещасници на тор в Донбас.

    Коментиран от #87

    15:33 24.11.2025

  • 87 Не са ли 3 вече 😄

    6 2 Отговор

    До коментар #86 от "Гого":

    Много време тролите на един трите трола на пропадналият запад.

    15:34 24.11.2025

  • 88 Иван

    13 4 Отговор
    Швабската свиня да ни припомни, че маймуната Джордж Буш наруши Будапещенският меморандум.

    15:34 24.11.2025

  • 89 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Майна":

    Не искам муслемски при Литвиненко.

    15:38 24.11.2025

  • 90 Един

    5 14 Отговор
    То от години е ясно, че молеца иска да прилапа територии, но на запад защо толкова време му търпяха селските номера и чак сега се усетиха какви са истинските му цели.

    Коментиран от #97

    15:39 24.11.2025

  • 91 Идиоти

    11 3 Отговор
    Като джендърите не искат мира, ще получат секира.

    15:39 24.11.2025

  • 92 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Днес връзва ли троленето 😄":

    По време на постигна буря армията на Ирак е в топ 10…

    Коментиран от #139

    15:40 24.11.2025

  • 93 Иван

    10 7 Отговор
    В същото време швабската свиня настоява Сърбия да се откаже от Косово.

    15:42 24.11.2025

  • 94 Факт

    5 14 Отговор
    САЩ на Тръмп вече не са съюзници на Европа!

    Трябва да свикваме и д се оправяме сами!

    Въоръжаване до зъби, Украйна - също!

    Друг начин няма?

    15:42 24.11.2025

  • 95 Даааа

    3 4 Отговор
    Да сигурно.До колко години ще живее 200

    15:44 24.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Иван

    9 5 Отговор
    Ти усещаш ли, че гнусните еврейски са.танински нацистки хазарски коварни сп.ер.ми в Киев бягат към са.танинския нацистки Израел?

    15:46 24.11.2025

  • 99 ПУТИН

    11 3 Отговор
    БАЛА НА ВАМПИРИТЕ СВЪРШИ !

    15:48 24.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Рус

    12 3 Отговор
    Г-н Йегер, каква е алтернативата тогава ? Да подстрекавате Урките да продължават войната, до пълното унищожение на Украйна. Така ли ?

    15:53 24.11.2025

  • 102 Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #79 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил.":

    Къде е Джефри Епщайн? При Ал Багдади в Тел Авив. Къде е еврейският равин-педофил от Лас Вегас, Невада? Дълбоката държава веднага го изведе от САЩ с директен полет за Тел Авив.

    Коментиран от #104

    15:55 24.11.2025

  • 103 фбр

    14 2 Отговор
    Поредният изкукуригал демократ!!! Естествено , че ще е капитулация , умнико !!!

    15:57 24.11.2025

  • 104 Българин

    5 17 Отговор

    До коментар #102 от "Иван":

    Азов режат руски тикви тикви в Покровск.

    Коментиран от #107, #141

    16:04 24.11.2025

  • 105 А пък

    5 12 Отговор
    рускитеСвине си мрат.

    16:05 24.11.2025

  • 106 Путин и Тръмп офишъл

    8 1 Отговор
    u6aли сме ва

    16:06 24.11.2025

  • 107 Не си разбрал

    7 1 Отговор

    До коментар #104 от "Българин":

    Правят 🎺🎺 на руснаците,за да ги оставят живи

    16:07 24.11.2025

  • 108 Сърп и чук

    7 3 Отговор
    Напълнихте ли памперсчетата?

    Коментиран от #113

    16:09 24.11.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Георгиев

    12 2 Отговор
    Този Йегер да е чувал за Минските споразумения 1 и 2? И да е чул какво казва Меркел за тях: да измамим Русия, докато Окраина придобие опит и оръжие, за да е готова за война, която по късно стартира САЩ, с Майдана и последвалия натиск, геноцид над руснаци и т.н.
    Да е чувал за Беловежките споразумения на бившите републики на СССР. Едно нескопосано споразумение, дало възможност с блага дума и усмивка някои местни структури да образуват самостоятелни държави върху земя на СССР. Ясно е, че и в ООН Русия е представена като правоприемник на СССР. Засега тази нишка не се пипа, но е актуална. Много интересно: целият ЕС и цялото НАТО скача в защита на патето земя - УССР, което никога не е било тяхно и е било на СССР. Нали на всички е ясно защо? Бизнес, всичко е бизнес, ще каже някой. Движение на пази, на оръжие, остават тук там проценти... Но има и друго: много от сегашните национални началници са внуци на фашисти от ВСВ, и там има реваншистки елемент. Затова трябва да става необходимото, за справедлив и продължителен мир.

    Коментиран от #112

    16:10 24.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Иванов

    5 13 Отговор

    До коментар #110 от "Георгиев":

    Ако путлер не беше нарушил Минските споразумения един милион руски нещасници още щяха да са живи.

    16:13 24.11.2025

  • 113 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #108 от "Сърп и чук":

    Имам и чук.

    16:14 24.11.2025

  • 114 Тодор Правешки

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пропагандата":

    Уцелила те е точно в десетката, като гледам!!!

    Коментиран от #148

    16:15 24.11.2025

  • 115 Хахахаха

    5 12 Отговор
    Е па аз от кога пиша, че Украйна всъщност не беше края, а началото на война срещу Европа? Плана беше, Украйна да се вземе бързо (за 3 дни) и да настъпват към Европа! Но тогава, щяха да настъпват и с украинска армия, защото тя щеше да е под командването на путлера. Как Европа щеше да ги спре? Това, че в Европа е мир в момента, е благодарение на ВСУ!

    Коментиран от #143, #151, #153

    16:15 24.11.2025

  • 116 Киев за два дня

    3 8 Отговор

    До коментар #56 от "нннн":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #152

    16:16 24.11.2025

  • 117 бай Ставри

    5 5 Отговор
    "..превземането на цяла Украйна и след това политическо господство над Европа." Така е ! Прав си Иегер ! И слава России ! Слава !

    Коментиран от #122

    16:18 24.11.2025

  • 118 лиз ач евроатлантик

    8 1 Отговор
    Най ми е интересно когато наследниците на хитлерговорят за мир

    16:19 24.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Мишел

    11 5 Отговор
    ЕС смятаха, че ще им се размине плащането на разширението на НатО от Берлин до Русия, но сгрешиха.

    Коментиран от #130

    16:22 24.11.2025

  • 122 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #117 от "бай Ставри":

    Такива като теб трябва да ги екстрадират за раша или в Белене да чукаш камъни!

    16:29 24.11.2025

  • 123 Германските

    6 6 Отговор
    Фашаги пак са надигнали глави и пак ще ядат паткани като след 1945г. Нищо не са научили. Само се преструваха пред евреите, че да не им спрат парите. Фашисткият евро райх е мъртъв.

    16:31 24.11.2025

  • 124 Уикипедия

    5 3 Отговор
    (обикновено в мн.ч.) Парично обезщетение за щети при война, заплащано от победените на победителите.

    16:32 24.11.2025

  • 125 Иван

    3 2 Отговор
    Следващата война трябва да бъде в Северна Америка.

    16:33 24.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 български интелектуалец

    8 7 Отговор
    Путин няма да може да води друга война защото след като загуби войната срещу Украйна
    (а той вече я е загубил) ще сложи край на жалкия си живот подобно на Хитлер който след
    като загуби войната срещу САЩ,Англия и Франция се самоуби.

    16:37 24.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #121 от "Мишел":

    Ще ти се размине викаш....

    16:40 24.11.2025

  • 131 Много

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Боко праните гащи":

    вярно го е казал.Само на вас купейките не ви е ясно.

    16:41 24.11.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Противоречите

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":

    На статията.

    16:44 24.11.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 На тоя, украинците

    3 6 Отговор
    са му малко.
    Ще го дрънкат наред.
    Сега е момента да се включим и ние и да си го върнем за наложения ни социализъм.

    16:46 24.11.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 ЗКПЧ - тата

    5 2 Отговор

    До коментар #126 от "ЗКПЧ":

    бяха умствено недоразвитите офицери в армията през соца.
    Видно е и тук от писанията ти въпреки, че вече деменцията тресе яко.

    16:49 24.11.2025

  • 138 цигането Симо

    5 4 Отговор
    Търгаша дядо Тръмп пак го гласи на терориста дядо Путин.

    Коментиран от #157

    16:50 24.11.2025

  • 139 Туй ко общо има

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Гост":

    с троленето ма трите глупака на пропадналият запад?

    16:53 24.11.2025

  • 140 Споко !

    2 4 Отговор
    Като стане време ще я почне "следващата си война" . Дано мине през България : Да измете разни ДПСта и гробари , управляващи България !

    16:54 24.11.2025

  • 141 Така правят терористите

    2 7 Отговор

    До коментар #104 от "Българин":

    Затова украйна е терористична държава и браво на Русия, че мачка терористичният режим в Украйна.

    Коментиран от #167

    16:55 24.11.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Бай онзи

    1 2 Отговор
    Този е пълно ку- ку.

    16:58 24.11.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Тодор Правешки":

    винаги се цели в глупака.

    16:59 24.11.2025

  • 149 Инфантилни желания

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Искам да се избият всички":

    с липса на мозъчна връзка и без всякаква връзка с реалността. Продължавате да се реете в розовата мъгла.

    16:59 24.11.2025

  • 150 Ние българите

    3 4 Отговор
    И при "следващата война" пак ще сме за братушките

    Коментиран от #156

    17:00 24.11.2025

  • 151 Мдаааа

    3 2 Отговор

    До коментар #115 от "Хахахаха":

    И тогава защо Руснаците се изтеглиха от Киев при Истамбулския договор 2022г.? Мммм?
    Ако това им е бил плана!?!?!?

    Коментиран от #166

    17:01 24.11.2025

  • 152 Ко ще

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Киев за два дня":

    Пу мярстваш в Киев след два дни.

    17:02 24.11.2025

  • 153 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Хахахаха":

    винаги се цели в глупака.

    17:04 24.11.2025

  • 154 Той тази война...

    2 2 Отговор
    ... не може да спечели вече четири години, че за следваща щял да се готви, 😄

    Коментиран от #155

    17:08 24.11.2025

  • 155 Виждаш ли колко ви е смешна

    3 3 Отговор

    До коментар #154 от "Той тази война...":

    и глупава пропагандата срещу Русия. В двете крайности. Русия ще напада Европа и Русия е слаба. 😂

    17:11 24.11.2025

  • 156 Кои вие?

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "Ние българите":

    Кои българи?, само една шепа м@ло.................... У...................... ни..
    копейки сте.


    .

    17:11 24.11.2025

  • 157 брачеда

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "цигането Симо":

    Брато,сега от малата Столипино и Факултето пътува за Украина да събира руска скраб от
    танкове и кой може като мене да плува ше вади скраб и от кораби

    17:13 24.11.2025

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Ще има и още

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Ще има, ще има":

    Каква пропаганда съм написал ? Пропаганда ли са стрелците по лодки на Карибите ? Ами за Гренландия аз ли пиша или червената шапка си го е заплюл съвсем открито ? А откровенния рекет срещу ЕС , и това ли си го измислям ? Аз посочвам реални събития и официални изявления. Нищо не измислям, нито пропагандират...

    17:21 24.11.2025

  • 161 Камион

    1 0 Отговор
    Айде стига сте писали глупости!
    Аман вече!

    17:21 24.11.2025

  • 162 ФФФАШИЗОИДНА ВВКИСНАЛА ММЪРШО!

    1 1 Отговор
    НЕ БЕ ФФФАШАГО , ЦЕЛТА МУ Е ДА ПРЕВЗЕМЕ СВЕТА , МАРС ,ЛУНАТА ИИИИИ........!!!!
    БЕЗДЪННИ ТТТЪПАЦИ , КОЙ ГИ РАЖДА И ВЪЗПИТАВБА ТАКИВА ММЪРШИ, УУРОДИ!!!!

    17:22 24.11.2025

  • 163 защо

    1 0 Отговор
    Чета и се чудя, този Йегер, дон Кихот ли е или Росинант??

    17:25 24.11.2025

  • 164 Европа

    3 1 Отговор
    трябва да залее Украйна с пари и оръжия, понеже ВСУ се сражава за Европа!

    17:25 24.11.2025

  • 165 И тоя е изпушил

    1 3 Отговор
    Путин искал политически да подчини Европа?!? Бе как според тоя би функционирало това !?! За какво му е ЕС на Путин....то Америка удуши ес

    17:39 24.11.2025

  • 166 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #151 от "Мдаааа":

    Рашите не са се изтеглили от Киев! ВСУ изтегли рашите от Киев! Също и от Харков и от Херсон!

    17:55 24.11.2025

  • 167 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Така правят терористите":

    И защо точно, Украйна да е терористична държава? Защото отвръща на руските удари ли? И кои са нацистите в Украйна? Руснака Сирски и полуруснака Зеленски ли са украинските нацисти?

    Коментиран от #172

    17:56 24.11.2025

  • 168 Справедлив МИР

    2 2 Отговор
    Каквито преговори да се обсъждат путлякин ще ги отхвърля,заключение путин трябва да бъде убит и ще се сложи край с този политически измамник.!!!!!

    Коментиран от #173

    17:59 24.11.2025

  • 169 Гошо

    2 2 Отговор
    Загубили територии- загубили . Да спира войната, че до 1 година,ако тая война не спре - руснаците ще превземат и Одеса и Украйна без море не я виждам просто как ще оцелее. Оттам й е цялата търговия. Украинците също сигурно, въпреки загубените територии, искат край на войната,само политиците им очевидно не искат. Стига кръвопролития според мен.

    Коментиран от #174

    18:08 24.11.2025

  • 170 Гошо

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    След него ще дойде още по-голям изрод като Медведев примерно. Никой няма да остави най- богатата на природни ресурси държава в света просто ей така. Интересите са огромни там.

    18:11 24.11.2025

  • 171 Антон

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Само факти":

    ЦРУ има двойно повече служители,но явно не знаеш това.

    18:14 24.11.2025

  • 172 Ами просто

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Хахахаха":

    Защото извършва тероризъм. Тероризма не е защита. Имаш проблем с термините.

    18:15 24.11.2025

  • 173 И като убиеш Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #168 от "Справедлив МИР":

    Как ще сложиш край на интригите на САЩ и следващата война която направят? Когато човек не мисли, звучи детински като теб.

    Коментиран от #177

    18:18 24.11.2025

  • 174 Каква победа за Русия!

    5 1 Отговор

    До коментар #169 от "Гошо":

    За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1370дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.

    Коментиран от #175, #176

    18:34 24.11.2025

  • 175 Значи е време да се сетиш

    3 2 Отговор

    До коментар #174 от "Каква победа за Русия!":

    че не искат да превземат както те лъже пропагандата, а правят прочистване.

    18:44 24.11.2025

  • 176 За непосветен ойлюф като тебе...

    2 3 Отговор

    До коментар #174 от "Каква победа за Русия!":

    Обяснявам:
    1.Целта на СВО НЕ Е ЗАВЗЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ...
    2. РФ настъпва във фронтова линия над 1000 км - неко което нито $@ш нито Натютю като цяло могат...
    3. Още 2022 г март бяха превзели 404 - само че тогава имаше мински споразумения и се изтеглиха...
    4. За чий им е на русите да дават много жертви в преки сблъсъци - Просто отварят котелчета и урковците сами се напъхват ...
    После капака хлопва и биват варени на бавен огън...
    Анадъму?

    Коментиран от #180

    19:02 24.11.2025

  • 177 Пловдив

    1 0 Отговор

    До коментар #173 от "И като убиеш Путин":

    Личи си че си млада копейка,интриги винаги ще има но никога Война.хабен зии ферщанден ???

    Коментиран от #178

    19:29 24.11.2025

  • 178 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #177 от "Пловдив":

    Млада тъ пейка си. Затова те ползват евтино докато САЩ те унищожава.

    20:03 24.11.2025

  • 179 Стига трили коментари

    2 0 Отговор
    Другари......путинисти

    20:25 24.11.2025

  • 180 Кличко-олимпийски и св.шампион.

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "За непосветен ойлюф като тебе...":

    След 10г няма да има Расия,а русолявите девачки ще са разпръснати по Европа като
    обслужващи кадри.Затова стават.

    23:24 24.11.2025

