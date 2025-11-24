Договор за капитулацията на Украйна: Путин се готви за следващата си война

„Мирният план“ на Доналд Тръмп за Украйна, съгласуван с Москва, не е мирен план, а договор за капитулацията на Киев.
Това заяви пред Focus.de германският политолог Томас Йегер, според когото 28-точковият план няма да донесе мир, а по-скоро ще подготви почвата за следващата война.
Наскоро Axios съобщи, че САЩ са представили 28-точков мирен план за Украйна, в който е записано, че Украйна трябва да намали драстично армията си, да се откаже от Донбас и бъдещо влизане в НАТО. На практика това би означавало капитулация на Киев.
Твърди се, че в замяна САЩ ще дадат гаранции за сигурност на Украйна. Томас Йегер заяви, че те са абсолютно безполезни.
„Гаранциите за сигурност в 28-точковия план са безполезни. Планът предвижда намаляване на въоръжените сили на Украйна и премахване на някои оръжейни системи от страната. В същото време няма да има разполагане на войски от други европейски държави в Украйна. Това, което се предлага сега, струва точно колкото Будапещенския меморандум, в който САЩ и Русия вече обещаха да зачитат сигурността на Украйна: нищо“, каза германският анализатор.
„Това не са мирни усилия, а диктат за капитулация. Дали ще успее, зависи от това дали Украйна и нейните европейски партньори успеят да разубедят САЩ от този план и какъв натиск ще окаже Републиканската партия върху Тръмп да се откаже от проекта на Путин. Във всеки случай, това няма да донесе мир, а по-скоро ще подготви почвата за следващата война“, категоричен е Томас Йегер.
Според него Киев няма да се откаже доброволно от свои територии, както иска Путин: „В Украйна знаят, че в момента не могат да си върнат окупираните територии. Приемането на това е напълно различно от отстъпването на територия. Украйна няма да направи това“.
Йегер заяви, че крайната цел на Владимир Путин е превземането на цяла Украйна и след това политическо господство над Европа. В допълнение към войната в Украйна, той вече води хибридна война срещу европейските държави и подкрепя проруски партии, които следват линията на Кремъл.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко праните гащи
Коментиран от #68, #96, #131, #142
14:51 24.11.2025
2 Пак глупава пропаганда
Коментиран от #55
14:52 24.11.2025
3 Искам да се избият всички
Коментиран от #149
14:52 24.11.2025
4 Пич
Коментиран от #18
14:53 24.11.2025
5 провинциалист
14:53 24.11.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #170
14:53 24.11.2025
7 Много добре
14:53 24.11.2025
8 Българин
Коментиран от #30, #46
14:54 24.11.2025
9 Пореден не нормален нацист
14:55 24.11.2025
10 Няма да живее
Дъртия Ботокс .
Един ден ще приключи под земята
И тоя Откачалник .
Поне заради него един път завинаги ще разпадне
Коптора наречен Русия .
14:55 24.11.2025
11 Българският народ подкрепя Украйна !
Храбрите украинските войни знаят, че няма друг път освен да отблъснат фашисткия режим на Путлер и чекистката му хунта. Другия път е робство, изтезание и насилване на жените и децата им. Московско-монголските орди в няколко града показаха какви живoтни са ! Руския мир, означава робство и заличаване на целия украински народ, така както заличиха българите в две Българии.
Изборът е сигурна, бавна и мъчителна смърт в робство или вероятност за свобода и независимост, и евентуална бърза смърт като герой.
Коментиран от #20, #61
14:55 24.11.2025
12 Анджо
14:55 24.11.2025
13 ТИЯ ПОЛИТОЛОЗИ СЪЩО КАТО НАШИТЕ
14:55 24.11.2025
14 Последния Софиянец
Коментиран от #19
14:56 24.11.2025
15 стоян георгиев
14:56 24.11.2025
16 Клоуна пусин 🤡💩
Сто годишната война, не била сто години, а 116!
Тридневната на путя, върви към петата си година.
Ако украинците сами не се спрат и не престанат да изтласкват монголската орда... Тръмп ще ги спре!
Нема му издържат нервите и ще ги нападне, щом не искат сами да се предадат!
Коментиран от #25, #29
14:56 24.11.2025
17 Ами
14:56 24.11.2025
18 Русия ще умре
До коментар #4 от "Пич":Първа .
Както умре вече и Лукойл.
Коментиран от #23
14:57 24.11.2025
19 стоян георгиев
До коментар #14 от "Последния Софиянец":И тя като теб.ти нали фалира и сега очакваш всички да го повторят а?интересно кво ще кажеш като в четвъртък пак се размине?
14:57 24.11.2025
20 провинциалист
До коментар #11 от "Българският народ подкрепя Украйна !":"Украйна унижи и продължава да унижава" - е да, ама "Die Welt: Дезертьорството от украинската армия достигна рекордни нива" (9 Ноември, 2025 07:06, обновена 9 Ноември, 2025 07:13)
14:59 24.11.2025
21 Никой
14:59 24.11.2025
22 Гончар Романенко
15:00 24.11.2025
24 да напомня
Гаранции, които НАТО, Съединените американски щати и Европейският съюз отказаха да дадат на Владимир Путин и на Русия от 2007 година в Мюнхен до края на 2021 година, когато бяха изпратени последните писмени и официални искания на Руската федерация срещу експанзията на Запада по границите ѝ.
Това, което днес се договаря, са гаранциите за сигурност на Русия, а не тези на Украйна. Войната ще свърши, когато Русия ги получи, а не когато на Доналд Тръмп, Володимир Зеленски или на някой европейски „шмерц“ му се прииска.
Това е елементарно за разбиране – няма никаква сложност, нито две мнения.
15:01 24.11.2025
25 А бе , праззз
До коментар #16 от "Клоуна пусин 🤡💩":Ти праззз ли си, или ДА?
15:01 24.11.2025
26 Я пък тоя
Като целта на Путин е да завземе цялата Украйна, сключете мир и няма да я завземе, и да има политическо господство над Европа.
Май незнаете какво искате.
Хем боли, хем сърби драго ми е!
15:02 24.11.2025
27 Рублевка
15:03 24.11.2025
29 Я кажи къде
15:03 24.11.2025
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Българин":то точно тая ,територия,, направи смешна Могучая , 2рая в мире-поне малко и вдигнете нивото, че се излагате още-повече
Коментиран от #31
15:04 24.11.2025
31 Смешни сте безродниците
До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и поръчителите ви да папагалите денонощно едно и също. Това прави Русия да изглежда все по велика.
15:05 24.11.2025
32 Реалност
Коментиран от #35
33 Анджо
15:08 24.11.2025
34 РФ е въздух под налягане !
Русия е некомпетентна, военното им оборудване е остаряло и те не са в състояние да победят много по-малък противник. Русия не е успяла да установи въздушно превъзходство над нация с много по-малки военновъздушни сили и не е успяла да установи морско господство срещу нация, която няма военноморски флот. Каква шега.
Като такава, Русия губи войната, защото не е постигнала никакви стратегически цели след почти 4 години. Никакви.
Коментиран от #40, #41, #133
15:11 24.11.2025
Коментиран от #47
15:12 24.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 В В.П.
Коментиран от #48
39 Стига бе
40 Днес връзва ли троленето 😄
До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":Или вече всички се подиграват на тъпотиите?
15:15 24.11.2025
До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":Много глуповато и повърхностно изказване ! Русия разполага с толкова модерни оръжия , че НАТО , което се оказа че целокупно няма дори и снаряди за една лека война , направо се потриса от страх , когато руснаците ги покажат !!!
42 Миче много ша та люшкам отзад
15:16 24.11.2025
43 Иван Иванов
15:16 24.11.2025
44 В В.П.
15:17 24.11.2025
До коментар #35 от "провинциалист":И 15% да е все тая, укаинкия войник свършва, европа изпразни хазната, пари няма.
Колко още ще издържи Украйна?
И войната не е пълномащабна, ако беше отдавна да сме я забравили.
Коментиран от #50, #54
15:17 24.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #44 от "В В.П.":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
15:18 24.11.2025
00ОТГОВОР
До коментар 35 от "провинциалист":
Колко още ще издържи Украйна?
И войната не е пълномащабна, ако беше отдавна да сме я забравили.
-;-
О-о-о- Товарищите се радват на солдати, пари и безаналоговите си джелеза!
15:18 24.11.2025
51 Маро нали беше на магистралата
15:18 24.11.2025
52 В В.П.
15:18 24.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А где
До коментар #47 от "Я пък тоя":Бендзин?
Коментиран от #64
15:19 24.11.2025
55 Гадно
До коментар #2 от "Пак глупава пропаганда":Пак глупава пропаганда
2617ОТГОВОР
на продадените фашистчета срещу Русия!
-;-
Нима путлеристите са антифашисти?!
Коментиран от #57
15:19 24.11.2025
56 нннн
На Украйна, в реалните й граници, в Галиция, никой няма да посегне. Плановете да си чукат главите с нея.
Коментиран от #116
15:20 24.11.2025
57 Ко не разбра
До коментар #55 от "Гадно":Статията е пак глупава пропаганда, на поредното продадено фашистче срещу Русия. Ин то доста глуповата. Но винаги има агне за нея.
15:21 24.11.2025
58 Само факти
C 500 000 служители и световна мрежа от милиони сътрудници КГБ беше - и е най-голямата бюрократична организация от всякакъв вид, съществувала някога в човешката история (паралелът с ЦРУ е гротескен но непропорционален), с неограничени финансови ресурси и функции, които вървят безкрайно извън нормалните задачи на тайните служби, обхващащи контрола над хиляди публикации, съюзи, политически партии, социални кампании и културни и религиозни субекти по света. Влиянието му върху културната история на 20 век е неизмеримо. Не е имало политик в Европа и САЩ, който в един момент да не е ухажван или наблюдаван, субсидиран или изнудван от агенти на КГБ.
Честите споменавания за "руската мафия" от западните медии служат само за отразяване на два факта, които учените в района знаят отлично: (1) Руската мафия е самото руско правителство и нищо друго, а руското правителство е КГБ и нищо друго. (2) От началото на 90-те години вече няма национални мафии в кървавата конкуренция, а приятно разделение на труда между престъпни организации от всички държави, автентичен мафиотски пакс, който чрез трафик на наркотици, контрабанда на оръжие, отвличане на индустрия генерира икономическа сила в световен мащаб. Тази престъпна империя е дадена под командването на "руската мафия", която продължава да управлява шоуто. Много преди това КГБ имаше интензивно участие в трафика на наркотици, п
Коментиран от #78, #171
15:21 24.11.2025
59 Верно било
До коментар #53 от "Верно е":В руските магазини продават по една филийка хляб.Опакована.Глад мале.
Зад магазините отвориха пазари за храна втора употреба.
Глад мале.
Коментиран от #62
15:21 24.11.2025
60 В В.П.
Коментиран от #69
15:22 24.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 хи хи
До коментар #53 от "Верно е":а ти гладна иzмет помете ли улиците ?
Коментиран от #67
15:23 24.11.2025
64 Я пък тоя
До коментар #54 от "А где":И яйца няма, обаче това не пречи да шамаросват Украйна.
15:23 24.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Пламен
Турция няма да позволи руска окупация на България
15:24 24.11.2025
67 Знам ли те
До коментар #63 от "хи хи":С толкова лазене трите трола на пропадналият запад, може и да са ги помели.
15:25 24.11.2025
68 Ще има и още
До коментар #1 от "Боко праните гащи":Няма никакви индикации П..ин да се готви за каквато и да е била друга война но пропагандната истерия върви с пълна сила. За сметка на това "мирният трубадур" с червена шапка когато не се занимава с рекет на "партьорите" вече трепе хора из Карибите и съвсем открито посочва новият си "враг", облизва се и за датски остров, дуе мускули край Т..ван.......но това видите ли е естествено, той милият Нобелова награда за мир чака, въобще ама въобще не се готви не за една а за няколко войни.....
Коментиран от #127
15:25 24.11.2025
69 Гадно
До коментар #60 от "В В.П.":В В.П: Евро мишоците не са легитимни
-;-
Ама пък икономиката на Четвъртия райх е в подем и 11-тата икономика щела да стане Х-тата!
Коментиран от #72
15:25 24.11.2025
70 Я пък тоя
До коментар #65 от "Гадно":Къде видяхте втората армия?????
Аз виждам как се бият с колхозници, келнери, шофьори, армията си е в казармите.
Ясно ми е колко сте компетентен.
Коментиран от #79
15:26 24.11.2025
71 В В.П.
15:26 24.11.2025
72 Фактолог
До коментар #69 от "Гадно":Русия няма икономика.
Коментиран от #136
15:26 24.11.2025
73 Там пишеше
До коментар #65 от "Гадно":Денонощно тролите трите глупака на пропадналият запад.
15:26 24.11.2025
74 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
15:26 24.11.2025
75 Казуар
15:26 24.11.2025
76 Ами
Европа си има работа с една примитивна и агресивно настроена азиатска държава, обладана от мания за величие и имперски реваншизъм!
15:27 24.11.2025
77 редник
Ако Русия се съгласи да подпише тези 28 точки - Украйна трябва да е повече от доволна - та ползването на Днепър и ЗАЕЦ на 50% и нито дума за Одеса и крайбрежието...
15:27 24.11.2025
78 стоян георгиев
До коментар #58 от "Само факти":Прав си на 100%потвърждават го всички руски и съветски политици извън кръга на путин.след 1990контрола над кгб от страна на кпсс изчезва и кгб реално става напълно самодостатъчна.върха на успехите и е идването на путин на власт и тотално овладяване на русия.
15:27 24.11.2025
79 Къде е редовната руска армия от 350 хил.
До коментар #70 от "Я пък тоя":Ами при Кобзон разбира се.
Коментиран от #83, #102
15:28 24.11.2025
80 Иван
Коментиран от #84
15:29 24.11.2025
81 Ха...
Много ясно че победителя взима всичко...
Победения - дава и изпълнява...
Точка
15:30 24.11.2025
82 Ванчо
15:31 24.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Майна
До коментар #80 от "Иван":Централните или южните гробища?Избор имаш.
Коментиран от #89
15:31 24.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Гого
До коментар #83 от "Редовната армия е в казрмите":1 милион руски нещасници на тор в Донбас.
Коментиран от #87
15:33 24.11.2025
87 Не са ли 3 вече 😄
До коментар #86 от "Гого":Много време тролите на един трите трола на пропадналият запад.
15:34 24.11.2025
88 Иван
15:34 24.11.2025
89 Иван
До коментар #84 от "Майна":Не искам муслемски при Литвиненко.
15:38 24.11.2025
90 Един
Коментиран от #97
15:39 24.11.2025
91 Идиоти
15:39 24.11.2025
92 Гост
До коментар #40 от "Днес връзва ли троленето 😄":По време на постигна буря армията на Ирак е в топ 10…
Коментиран от #139
15:40 24.11.2025
93 Иван
15:42 24.11.2025
94 Факт
Трябва да свикваме и д се оправяме сами!
Въоръжаване до зъби, Украйна - също!
Друг начин няма?
15:42 24.11.2025
95 Даааа
15:44 24.11.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Иван
15:46 24.11.2025
99 ПУТИН
15:48 24.11.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Рус
15:53 24.11.2025
102 Иван
До коментар #79 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил.":Къде е Джефри Епщайн? При Ал Багдади в Тел Авив. Къде е еврейският равин-педофил от Лас Вегас, Невада? Дълбоката държава веднага го изведе от САЩ с директен полет за Тел Авив.
Коментиран от #104
15:55 24.11.2025
103 фбр
15:57 24.11.2025
104 Българин
До коментар #102 от "Иван":Азов режат руски тикви тикви в Покровск.
Коментиран от #107, #141
16:04 24.11.2025
105 А пък
16:05 24.11.2025
106 Путин и Тръмп офишъл
16:06 24.11.2025
107 Не си разбрал
До коментар #104 от "Българин":Правят 🎺🎺 на руснаците,за да ги оставят живи
16:07 24.11.2025
108 Сърп и чук
Коментиран от #113
16:09 24.11.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Георгиев
Да е чувал за Беловежките споразумения на бившите републики на СССР. Едно нескопосано споразумение, дало възможност с блага дума и усмивка някои местни структури да образуват самостоятелни държави върху земя на СССР. Ясно е, че и в ООН Русия е представена като правоприемник на СССР. Засега тази нишка не се пипа, но е актуална. Много интересно: целият ЕС и цялото НАТО скача в защита на патето земя - УССР, което никога не е било тяхно и е било на СССР. Нали на всички е ясно защо? Бизнес, всичко е бизнес, ще каже някой. Движение на пази, на оръжие, остават тук там проценти... Но има и друго: много от сегашните национални началници са внуци на фашисти от ВСВ, и там има реваншистки елемент. Затова трябва да става необходимото, за справедлив и продължителен мир.
Коментиран от #112
16:10 24.11.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Иванов
До коментар #110 от "Георгиев":Ако путлер не беше нарушил Минските споразумения един милион руски нещасници още щяха да са живи.
16:13 24.11.2025
113 Копейкотрошач
До коментар #108 от "Сърп и чук":Имам и чук.
16:14 24.11.2025
114 Тодор Правешки
До коментар #62 от "Пропагандата":Уцелила те е точно в десетката, като гледам!!!
Коментиран от #148
16:15 24.11.2025
115 Хахахаха
Коментиран от #143, #151, #153
16:15 24.11.2025
116 Киев за два дня
До коментар #56 от "нннн":Пумияр гладен.
Коментиран от #152
16:16 24.11.2025
117 бай Ставри
Коментиран от #122
16:18 24.11.2025
118 лиз ач евроатлантик
16:19 24.11.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Мишел
Коментиран от #130
16:22 24.11.2025
122 Хахахаха
До коментар #117 от "бай Ставри":Такива като теб трябва да ги екстрадират за раша или в Белене да чукаш камъни!
16:29 24.11.2025
123 Германските
16:31 24.11.2025
124 Уикипедия
16:32 24.11.2025
125 Иван
16:33 24.11.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 български интелектуалец
(а той вече я е загубил) ще сложи край на жалкия си живот подобно на Хитлер който след
като загуби войната срещу САЩ,Англия и Франция се самоуби.
16:37 24.11.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Копейкотрошач
До коментар #121 от "Мишел":Ще ти се размине викаш....
16:40 24.11.2025
131 Много
До коментар #1 от "Боко праните гащи":вярно го е казал.Само на вас купейките не ви е ясно.
16:41 24.11.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Противоречите
До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":На статията.
16:44 24.11.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 На тоя, украинците
Ще го дрънкат наред.
Сега е момента да се включим и ние и да си го върнем за наложения ни социализъм.
16:46 24.11.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 ЗКПЧ - тата
До коментар #126 от "ЗКПЧ":бяха умствено недоразвитите офицери в армията през соца.
Видно е и тук от писанията ти въпреки, че вече деменцията тресе яко.
16:49 24.11.2025
138 цигането Симо
Коментиран от #157
16:50 24.11.2025
139 Туй ко общо има
До коментар #92 от "Гост":с троленето ма трите глупака на пропадналият запад?
16:53 24.11.2025
140 Споко !
16:54 24.11.2025
141 Така правят терористите
До коментар #104 от "Българин":Затова украйна е терористична държава и браво на Русия, че мачка терористичният режим в Украйна.
Коментиран от #167
16:55 24.11.2025
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Бай онзи
16:58 24.11.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Пропагандата
До коментар #114 от "Тодор Правешки":винаги се цели в глупака.
16:59 24.11.2025
149 Инфантилни желания
До коментар #3 от "Искам да се избият всички":с липса на мозъчна връзка и без всякаква връзка с реалността. Продължавате да се реете в розовата мъгла.
16:59 24.11.2025
150 Ние българите
Коментиран от #156
17:00 24.11.2025
151 Мдаааа
До коментар #115 от "Хахахаха":И тогава защо Руснаците се изтеглиха от Киев при Истамбулския договор 2022г.? Мммм?
Ако това им е бил плана!?!?!?
Коментиран от #166
17:01 24.11.2025
152 Ко ще
До коментар #116 от "Киев за два дня":Пу мярстваш в Киев след два дни.
17:02 24.11.2025
153 Пропагандата
До коментар #115 от "Хахахаха":винаги се цели в глупака.
17:04 24.11.2025
154 Той тази война...
Коментиран от #155
17:08 24.11.2025
155 Виждаш ли колко ви е смешна
До коментар #154 от "Той тази война...":и глупава пропагандата срещу Русия. В двете крайности. Русия ще напада Европа и Русия е слаба. 😂
17:11 24.11.2025
156 Кои вие?
До коментар #150 от "Ние българите":Кои българи?, само една шепа м@ло.................... У...................... ни..
копейки сте.
.
17:11 24.11.2025
157 брачеда
До коментар #138 от "цигането Симо":Брато,сега от малата Столипино и Факултето пътува за Украина да събира руска скраб от
танкове и кой може като мене да плува ше вади скраб и от кораби
17:13 24.11.2025
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Ще има и още
До коментар #127 от "Ще има, ще има":Каква пропаганда съм написал ? Пропаганда ли са стрелците по лодки на Карибите ? Ами за Гренландия аз ли пиша или червената шапка си го е заплюл съвсем открито ? А откровенния рекет срещу ЕС , и това ли си го измислям ? Аз посочвам реални събития и официални изявления. Нищо не измислям, нито пропагандират...
17:21 24.11.2025
161 Камион
Аман вече!
17:21 24.11.2025
162 ФФФАШИЗОИДНА ВВКИСНАЛА ММЪРШО!
БЕЗДЪННИ ТТТЪПАЦИ , КОЙ ГИ РАЖДА И ВЪЗПИТАВБА ТАКИВА ММЪРШИ, УУРОДИ!!!!
17:22 24.11.2025
163 защо
17:25 24.11.2025
164 Европа
17:25 24.11.2025
165 И тоя е изпушил
17:39 24.11.2025
166 Хахахаха
До коментар #151 от "Мдаааа":Рашите не са се изтеглили от Киев! ВСУ изтегли рашите от Киев! Също и от Харков и от Херсон!
17:55 24.11.2025
167 Хахахаха
До коментар #141 от "Така правят терористите":И защо точно, Украйна да е терористична държава? Защото отвръща на руските удари ли? И кои са нацистите в Украйна? Руснака Сирски и полуруснака Зеленски ли са украинските нацисти?
Коментиран от #172
17:56 24.11.2025
168 Справедлив МИР
Коментиран от #173
17:59 24.11.2025
169 Гошо
Коментиран от #174
18:08 24.11.2025
170 Гошо
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":След него ще дойде още по-голям изрод като Медведев примерно. Никой няма да остави най- богатата на природни ресурси държава в света просто ей така. Интересите са огромни там.
18:11 24.11.2025
171 Антон
До коментар #58 от "Само факти":ЦРУ има двойно повече служители,но явно не знаеш това.
18:14 24.11.2025
172 Ами просто
До коментар #167 от "Хахахаха":Защото извършва тероризъм. Тероризма не е защита. Имаш проблем с термините.
18:15 24.11.2025
173 И като убиеш Путин
До коментар #168 от "Справедлив МИР":Как ще сложиш край на интригите на САЩ и следващата война която направят? Когато човек не мисли, звучи детински като теб.
Коментиран от #177
18:18 24.11.2025
174 Каква победа за Русия!
До коментар #169 от "Гошо":За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1370дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.
Коментиран от #175, #176
18:34 24.11.2025
175 Значи е време да се сетиш
До коментар #174 от "Каква победа за Русия!":че не искат да превземат както те лъже пропагандата, а правят прочистване.
18:44 24.11.2025
176 За непосветен ойлюф като тебе...
До коментар #174 от "Каква победа за Русия!":Обяснявам:
1.Целта на СВО НЕ Е ЗАВЗЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ...
2. РФ настъпва във фронтова линия над 1000 км - неко което нито $@ш нито Натютю като цяло могат...
3. Още 2022 г март бяха превзели 404 - само че тогава имаше мински споразумения и се изтеглиха...
4. За чий им е на русите да дават много жертви в преки сблъсъци - Просто отварят котелчета и урковците сами се напъхват ...
После капака хлопва и биват варени на бавен огън...
Анадъму?
Коментиран от #180
19:02 24.11.2025
177 Пловдив
До коментар #173 от "И като убиеш Путин":Личи си че си млада копейка,интриги винаги ще има но никога Война.хабен зии ферщанден ???
Коментиран от #178
19:29 24.11.2025
178 Така е
До коментар #177 от "Пловдив":Млада тъ пейка си. Затова те ползват евтино докато САЩ те унищожава.
20:03 24.11.2025
179 Стига трили коментари
20:25 24.11.2025
180 Кличко-олимпийски и св.шампион.
До коментар #176 от "За непосветен ойлюф като тебе...":След 10г няма да има Расия,а русолявите девачки ще са разпръснати по Европа като
обслужващи кадри.Затова стават.
23:24 24.11.2025