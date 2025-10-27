Новини
Тръмп предупреди Путин: Знаеш, че имаме ядрена подводница точно до бреговете ти
  Тема: Украйна

Тръмп предупреди Путин: Знаеш, че имаме ядрена подводница точно до бреговете ти

27 Октомври, 2025 12:40

Путин съобщи, че Русия е извършила успешен опит с новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник"

Тръмп предупреди Путин: Знаеш, че имаме ядрена подводница точно до бреговете ти - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да извършва изпитания със задвижвана с ядрена енергия ракета, и подчерта, че Вашингтон е разположил ядрена подводница край руското крайбрежие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера Путин съобщи, че Русия е извършила успешен опит с новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник" 9М730, която според Москва може да пробие всяка отбранителна система, и подчерта, че Русия ще пристъпи към разполагане на оръжието.

Още новини от Украйна

Попитан на борда на президентския самолет "Еър Форс Уан" (Air Force One) за изпитанието на ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО), за която Москва съобщи, че е изминала 14 000 километра и е била във въздуха около 15 часа, Тръмп отговори, че САЩ нямат нужда да летят толкова далеч, тъй като разполагат с ядрена подводница край бреговете на Русия.

"Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно до бреговете им, така че, искам да кажа, не е нужно да премине 8000 мили (14 000 километра)", каза Тръмп пред журналисти, според аудиофайл, публикуван от Белия дом. "Не мисля, че е уместно за Путин да казва подобни неща, между другото: Трябваше да сложите край на войната, войната, която трябва да продължи една седмица, сега е в четвъртата си година, това трябваше да направите, вместо да извършвате изпитания на ракети", добави американският президент.

Тръмп неведнъж е заявявал, че иска да сложи край на войната в Украйна, най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, макар да е казвал, че постигането на мир там е по-трудно от сключването на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа или прекратяване на конфликта между Индия и Пакистан.

Откакто през 2018 г. за първи път обяви ракетата "Буревестник" 9М730, Путин представя оръжието като отговор на действията на САЩ за изграждане на противовъздушен отбранителен щит, след като през 2001 г. Вашингтон се оттегли едностранно от Договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (Anti-Ballistic Missile Treaty) от 1972 г., както и за разширяването на НАТО.

"Те не си играят с нас и ние също не си играем с тях", заяви Тръмп. "Ние извършваме изпитания на ракети постоянно", добави той.

В събота Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп е подготвила допълнителни санкции, които може да наложи, за да удари ключови области на руската икономика, ако Путин продължи да забавя слагането на край на войната в Украйна. На въпрос дали обмисля допълнителни санкции срещу Русия, Тръмп заяви: "Ще разберете."


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оня с коня

    77 14 Отговор
    ИМПЕРАТОР ПУТИН Е НАПОМНИЛ НА БАЙ ДОНЧО ЗА:


    Ярс, Топол М, Кинжал, Калибър, Булава, Искандер М, Авангард, Радуга КСР-5, Гранит, Оникс, Вулкан, Циркон, Орешник, Осина, разни Посейдони, следва Сармат и в скоро време Буревестник … и после властва Тишината.

    Коментиран от #6, #9, #39

    12:41 27.10.2025

  • 2 пешо

    87 12 Отговор
    около вашите брегове има около десет

    Коментиран от #49

    12:41 27.10.2025

  • 3 ккк

    68 8 Отговор
    А Путин сигурно му е отговорил - ама ти не знаеш Ное къде имаме и може да не е една

    Коментиран от #15

    12:42 27.10.2025

  • 4 Някой

    51 5 Отговор
    Говори глупости. Все едно Русия няма ядрени подводници покрай САЩ. Та сигурно дори Св. Корея има.
    Отделно най-големите ядрени подводници на САЩ Охайо (18 750–19 000 тона водоизместимост), са пъти по-малки като водоизместимост от например подводница Акула/Тайфун (48 000 тона водоизместимост) и отделно от разни като Борей (24 000 тона водоизместимоiт).
    Отделно има ядрено торпедо Статус-6 (тип миниподводница) с до 100 мегатона тротилов еквивалент. Над Хирошима се води 13 килотона или около 7700 пъти по-слабо.
    Нещата в които се очаква Русия да е по-добре от САЩ са ядрени ракети и други неща като подводници, танкове, катюши, ракетни установки. И по-слаби на самолети (пъти по-малко), кораби, сателити и така нататък. Имат различни стратегии и сили.

    Коментиран от #19, #37

    12:45 27.10.2025

  • 5 Няма такъв народ

    7 40 Отговор
    Всички са смъртни, путлер също....

    12:45 27.10.2025

  • 6 Путин е пъзльо

    10 47 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Няма да натисне копчето, защото иска да живее.

    Коментиран от #57

    12:45 27.10.2025

  • 7 Дориана

    28 7 Отговор
    Тръмп се проваля, проваля и Америка. Като заплашва Русия да се готви за война. Тогава Европа и Америка да се избият с Русия , Северна Корея и Китай щом искат война - получават война.

    12:45 27.10.2025

  • 8 Зевс

    58 7 Отговор
    Интересно колко Посейдона е паркирал Путин до бреговете на САЩ?

    12:46 27.10.2025

  • 9 Свободен

    4 28 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Фантазьорче....

    12:46 27.10.2025

  • 10 не е лесно дончо

    32 1 Отговор
    Самолет Ил-76ТД на авиокомпанията Aviacon Cytotrans кацна във Венецуела. Това следва от данните на услугата Flightradar24. В същото време не е известно какъв товар е доставил бордът в Каракас.

    Прави впечатление, че от януари 2023 г. авиокомпанията Aviacon Cytotrans Airlines е под санкции на САЩ за извършване на превоз на товари в интерес на руската ЧВК "Вагнер" и санкционираните предприятия от руския военно-промишлен комплекс.

    12:46 27.10.2025

  • 11 Владимир Путин офишъл

    11 4 Отговор
    ...с този тест, вече нямат😂😂😂

    12:46 27.10.2025

  • 12 Силиций

    7 24 Отговор
    Сега една част от коментиращите ще "посадят" една гора Посейдон край САЩ и доволно ще ударят 100мл.

    Коментиран от #85

    12:46 27.10.2025

  • 13 Бай Дончо

    7 54 Отговор
    Правилно им го е казал,защо да лети 15000 км ,като може да ги избомби от 100-200 км ,а и тази ракета щяла да лети 15 часа ,ами те сателитите ще знаят още от изстрелването и за 15 часа може и да им я върнат на орките.Пак парата е отишла в свирката

    Коментиран от #32, #47

    12:47 27.10.2025

  • 14 Ха ха

    39 4 Отговор
    А Русия въобще няма подводници на удобна позиция!

    12:48 27.10.2025

  • 15 хихи

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "ккк":

    С интерес очаквам отговора на Путин..

    Коментиран от #18

    12:48 27.10.2025

  • 16 Владимир Путин офишъл

    11 4 Отговор
    С този тест, вече нямате 😂😂😂

    Коментиран от #33

    12:48 27.10.2025

  • 18 Брачед

    27 1 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    По ще е интересен отговора на Медведев 👍🤣

    12:49 27.10.2025

  • 19 Ушанка,

    7 32 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    руснаците пак са се прецакали, както обикновено. Никой не може да умре два пъти. Само глупакът плаща за това убитият с два куршума в мозъка да бъде взривяван. Веднъж московците се прецакаха с надпреварата във въоръжаването през 80-те години на миналия век и изгубиха Студената война. Сега пак се прецакват и ще загубят и сегашната война.

    12:50 27.10.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    8 19 Отговор
     "...войната, която трябва да продължи една седмица.."

    Руската седмица е тъмна, дълга и пълна с ужаси Доналд Сноу 😁👍

    12:50 27.10.2025

  • 21 ООрана държава

    17 2 Отговор
    Значи и тои има до вашите споко

    12:50 27.10.2025

  • 22 Важното

    4 22 Отговор
    Сега за Путин е да не спира производството на водка ,що ако спре и буре в вестник няма да го спаси

    12:51 27.10.2025

  • 23 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    30 2 Отговор
    Тръмп предупреди Путин: Знаеш, че имаме ядрена подводница точно до бреговете ти.

    Тов.Друмев:Знаеш ,че имаме ЯП с "Посейдони" със системата мъртва ръка.

    12:51 27.10.2025

  • 24 аве

    37 3 Отговор
    Много е cмешен Бай Дончо вади нож на човек с картечница🤣 Голям жалkаp!

    12:51 27.10.2025

  • 25 Григор

    24 2 Отговор
    Само вие ли имате такива? Кой ти каза, че край вашите брегове няма тяхна атомна подводница?

    12:52 27.10.2025

  • 26 Това па

    25 2 Отговор
    взел да плаши с подводници, все едно Русия няма такива край Америка😂

    12:52 27.10.2025

  • 27 Чичо Дони се гъбарка

    2 20 Отговор
    Те знаят! Какво знаят? А дали знаят? Ами ако не знаят?

    Ето така се внася объркване у противника. А подводницата може да не е една, може и да не е подводница. Операцията в Иран разкри нови и ефективни похвати при неутрализиране на противника. "Пейджър" в Ливан и "Паутина" в Русия са още теми за размисъл.

    Коментиран от #36

    12:53 27.10.2025

  • 28 Гръм и мълнии

    16 2 Отговор
    Дончо,да не ти дърпат ушите пак?

    12:53 27.10.2025

  • 29 Хаха

    17 3 Отговор
    Я някой центаджия да ни светне как "само" Путин плаши света с ядрено оръжие след тези бръщолевения на оранжевата глава...

    12:53 27.10.2025

  • 30 Путине

    2 12 Отговор
    Ти осигури на Сушанките бензин и картошки ,ракети имаш бол

    12:53 27.10.2025

  • 31 Е добре де...?!

    12 3 Отговор
    Днес колко пъти ще я претопляте тая манджа,с новата руска ракета и Тръмп,какво бил казал,в отговор...?!

    12:53 27.10.2025

  • 32 Авиотехника

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Дончо":

    Няма да е зле, да се информираш, защо и какво са тествали с тази ракета.

    12:55 27.10.2025

  • 33 Би ли дал инфо?!

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин офишъл":

    Какво е това ,,,офишъл"...,че вече бая пъти го повтаряш ,а не става ясно...?!

    Коментиран от #38, #46

    12:55 27.10.2025

  • 34 ДОНЧО

    13 2 Отговор
    ПАК СЕ ОБЪРКА.

    12:55 27.10.2025

  • 35 Интересно ми е

    11 1 Отговор
    С този коментар за подводницата на САЩ, Тръмп не излага ли екипажа на смъртна опасност? ...не,че руснаците не я знаят къде е.

    12:56 27.10.2025

  • 36 Pyccкий Карлик

    8 10 Отговор

    До коментар #27 от "Чичо Дони се гъбарка":

    "...Паутина в Русия са още теми за размисъл...."

    Вчера Буданов каза че операция Паутина 2.0 е в ход, но не разкри подробности. Украински инфлуенсъри предполагат че става въпрос за правителствения самолет на Путин ИЛ-96 300М ПУ пълен с детонатори 👍

    Коментиран от #55

    12:58 27.10.2025

  • 37 Видьо Видев

    3 16 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Руските подводници са от класа на подводницата потънала в събота, 12 август 2000 г.. В подводницата „Курск“ .Путлер погреба живи целия им екипаж и отказа помощта на Запада да ги спаси. Подир дъжд качулка, Путлер плати 100млн $ на датска частна фирма, за да извади подводницата „Курск“

    12:59 27.10.2025

  • 38 Пешо английския

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Би ли дал инфо?!":

    Как пък само на теб не ти е ясно

    12:59 27.10.2025

  • 39 койдазнай

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    В САЩ имат само ракета Тризъбец. Ако бай Дончо пожелае, след 7 минути Москва няма да съществува. Не му трябваът десетки оръжия, една ракета е достатъчна.
    А те имат 720.

    13:00 27.10.2025

  • 40 Тодоров

    13 2 Отговор
    Отново тъпа статия. Путин сякаш не знае къде е "тази" подводница и най-вероятно ако някой янки кихне в нея, пишете я дала фира. Да не говорим за Северна Корея. Западното крайбрежие на САЩ моментално е издухано, ако бай Дончо реши да прави глупости. Тази авторка не се научи да пише обективно, но това е нивото и .........доста ниско интелектуално. Вероятно счита, че в България не всички балами са умряли и че все някой ще се връзва на нелепостите, които пише.

    13:00 27.10.2025

  • 41 Мишел

    11 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    При атомните подводни ракетоносци Русия и САЩ поддържат равенство в ударните възможности. Русия е демонстрирала с АПЛ Новомосковск от подводно положение пълен залп с 16 броя 80 тонни балистични ракети Булава за под 3 минути .Това в бойни условия гарантира с 192 ядрени удара непредотвратимо унищожаване на САЩ. Американска АПЛ опита да повтори залпа, но спря след третата ракета поради опасност от разпадане на подводницата.

    13:01 27.10.2025

  • 42 123456

    9 1 Отговор
    Дали ще доживеем да видим изгрева от запад , може и нощно време ....

    13:02 27.10.2025

  • 43 Георги

    1 9 Отговор
    ядрена подводница означава, че се задвижва от ядрен реактор, а не че има ЯО на борда! Иначе, дано унищожат всички възможности за руски отговор с първият залп, че иначе идва краят.

    13:02 27.10.2025

  • 44 Мъпет шоу

    3 11 Отговор
    Видяха, че плашилото с орехите плаши само гaргите, сега вкараха буревестника! Виж, Димата е нещо друго!

    Коментиран от #51

    13:04 27.10.2025

  • 45 ха ха ха

    8 1 Отговор
    поредната глупост - ха ха ха имате ми ............................ Нито имат най голямата подводница, нито е до бреговете на Русия.

    13:05 27.10.2025

  • 47 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Дончо":

    САЩ, Русия и Китай следят непрекъснато със спътниците всички подводници с ядрени оръжия на противника и са взели в рамките на своите възможности да не допускат изненадващо нападение.

    13:07 27.10.2025

  • 48 Абе,

    10 2 Отговор
    Тоя главата не го слуша. Същият самонадеян слабак, като предишния. Империята на лъжата и злото сащ е технологично в каменната ера. Русия ги накара сами да си говорят... Изнудването и извиването нсруце свърши. Рижавият има късмет, че Вова е интелигентен и търпелив. За разлика от едногънковия нарцис...

    13:07 27.10.2025

  • 49 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    На дъното на яз.Искър също има ядрена подводница, твърди лидерът на ппдб/ЛГБТ атанасатанасов!

    13:08 27.10.2025

  • 50 Аоо

    4 1 Отговор
    Да бе, знаеш. Непрекъснато хвърля в медийното пространство някакви твърдения, после на обратно. Може да снимат стереопорна такава, като дроновете над Полша.

    13:09 27.10.2025

  • 51 Гонзо виелицата

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Мъпет шоу":

    Ами уплашиха се от ядковите ракети🤣🤣 Путин официално ги предизвика, да си изберат мишена която и където и да е, да я "обградят" с най-модерните системи за ПВО и да пробват да я спрат.

    13:10 27.10.2025

  • 52 История на злото

    8 2 Отговор
    Този е престъпник, като всеки амери президент!

    13:10 27.10.2025

  • 53 Нато са смешни! Русия е непобедима!

    8 3 Отговор
    Буревестник може да виси с месеци в стратосферата като спътник над Вашингтон и да удари вертикално със силата на падащ метеорит!

    Коментиран от #72

    13:10 27.10.2025

  • 54 Московия -Тюрьма народов

    2 7 Отговор
    Защо Русия е толкова зла страна?

    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    13:12 27.10.2025

  • 55 АлЙо

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    Буданов,има да взема...!
    Правителственият самолет на Путин е мой...!
    Заплюл съм си го отдавна...!
    Ай не ме разводнявайте,моля ви се,че съм залегнал,с картечницата, в храста-готов за бой...!

    13:12 27.10.2025

  • 56 Намерил

    4 1 Отговор
    С кво да се хвали

    13:12 27.10.2025

  • 57 Аоо

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин е пъзльо":

    Защото иска да живеят хора на планетата земя, но заедно с руснаците. А западът иска само те да живеят и някой друг роб, за да им върши мръсната и тежка работа. А скоро ще имат роботи, така че само те ще са си самодостатъчни

    13:12 27.10.2025

  • 58 Тръмпоча унижи пyтя

    2 10 Отговор
    Унижение в ефир за пратеника на Путин в САЩ: Американският финансов министър го постави на място (ОБЗОР - ВИДЕО)

    "Мисля, че Русия ще почувства болката веднага. Мога да ви кажа, че Индия вече спря изцяло да купува руски петрол. Много от китайските рафинерии също спряха. И, Маргарет (бел. ред – водещата на предаването "Face the Nation" по CBS Маргарет Бренън, която водеше интервюто), наистина ли ще публикувате какво казва един руски пропагандист? Какво друго да каже? Например, че ще е ужасно и санкциите (срещу "Лукойл" и "Роснефт") ще накарат Путин да седне да преговаря? Руската икономика е на военна основа. Растежът ѝ е на практика нула. Инфлацията, смятам, е над 20% (бел. ред. - Руската централна банка за последно каза, че е 8% 
    Всичко, което правим, ще накара Путин да преговаря. Петролът финансира руската военна машина и мисля, че можем да направим значителна дупка в печалбите (на Путин)". Думите са не на кого да е, а на американският финансов министър Скот Бесент.

    Коментиран от #63

    13:13 27.10.2025

  • 59 Ъхъъъъъ....

    6 2 Отговор
    А сигурно ядрена подводница край бреговете на САЩ няма нали? .....пуяк

    13:14 27.10.2025

  • 60 Владимир Путин офишъл

    5 1 Отговор
    И6aл съм та

    13:14 27.10.2025

  • 61 Механик

    5 2 Отговор
    Путин знае какво има до бреговете му. Работата е, че ти, Тръмп, не знаеш какво има до бреговете ти. Какво има и точно къде се намира.

    13:14 27.10.2025

  • 62 Бай Дончо е сгрешил с числата

    1 6 Отговор
    Жужак пyтя каза 3-дневна СВО а дончо разбрал 1 седмица ...но е прав че не 3 дни или седмица а вече 4-та година раша е унижавана -
    " Трябваше да сложите край на войната, войната, която трябва да продължи една седмица, сега е в четвъртата си година, това трябваше да направите, вместо да извършвате изпитания на ракети", добави американският президент.

    Коментиран от #73

    13:16 27.10.2025

  • 63 Баце ЕООД

    8 2 Отговор

    До коментар #58 от "Тръмпоча унижи пyтя":

    Те щото американските политици са едни искрени такива. Ама има наивници достатъчно явно.

    13:16 27.10.2025

  • 64 Не,че нещо,ама...

    7 2 Отговор
    Пуделчетата на ЕС, странно цяла седмица мълчат.Коментирайте.

    Коментиран от #76, #87

    13:17 27.10.2025

  • 65 Е да де....

    6 2 Отговор
    То па руските подводници са много далеч от ФАЩ и Фашингтън...
    Дончи плаши гаргите...

    Коментиран от #68

    13:17 27.10.2025

  • 66 Смешници ....

    4 1 Отговор
    Броят на санкционираните танкери, за които Брюксел смята, че превозват руски петрол, се е увеличил със 117. Според изчисления общо 579 танкера са били санкционирани между 14-ия и 19-ия пакет (включително). Това число е впечатляващо, като се има предвид, че към ноември 2024 г. руският флот се е състоял от 586 кораба. Тези данни са цитирани от SP Global..Както отбелязват сериозни анализатори обаче, „вносителите превозват петролни товари, използвайки флотилии под флаговете на други държави, а корабните компании могат бързо да променят регистрацията си“. Следователно е невъзможно да се каже колко танкера са под санкции в момента. Тези, които са включени в списъците, може да бъдат премахнати след пререгистрация.

    13:17 27.10.2025

  • 67 Дръжки

    3 2 Отговор
    най-голямата в света подводница има САЩ....

    Коментиран от #71

    13:19 27.10.2025

  • 68 Дончо да плаши...Венецуела!

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Е да де....":

    Вовата,само ще си го премести,с тази негова ,,велика" подводница...!

    13:19 27.10.2025

  • 69 Мъпет шоу

    3 6 Отговор
    Затова ли путин има бункери осеяни из цяла русия, някои на дълбочина 200 м, щото е много як? Напишете в търсачката : бункерите на путин!

    Коментиран от #78

    13:21 27.10.2025

  • 70 хахаха

    5 1 Отговор
    най-големите подводници в света:"Белгород": Това е най-дългата подводница в света, дълга \(184\) метра. Тя е руска атомна подводница, която постъпва на въоръжение в руския флот през 2022 г.."Дмитрий Донски": Тази подводница (проект 941 "Акула") все още е най-голямата по габарити и обем, построена някога. Влязла е на въоръжение през 1980 г.. 

    13:21 27.10.2025

  • 71 Да ве...!

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "Дръжки":

    Тъкмо и аз това исках да кажа...!
    ,,Най-голямата в света подводница"...,ама друг път...!
    Тоя лъже повече и от...,,отлежал ром"...😉!

    13:22 27.10.2025

  • 72 Хаха хаха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #53 от "Нато са смешни! Русия е непобедима!":

    Путлер е непобедим! Също като Хитлер!

    Коментиран от #83

    13:22 27.10.2025

  • 73 Тъ сфетна

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Бай Дончо е сгрешил с числата":

    Тя войната е на ФАЩ и НАТЮ срещу Русия с пушечното месо на укрите и фронт 0крайна.... така че когато НАТЮ дигне белия байряк тогиз ша свърши!!!

    13:23 27.10.2025

  • 74 Театър "Сълза и смях"

    8 0 Отговор
    Бате Дончо, сигурно не знае колко подводници има около САЩ. Смееха се на "повредената подводница" която изплува край бреговете на Франция, но никой не разбра, че е там.Така,че такива махленски изказвания от типа "ти знайш кой съм аз" са нелепи,още повече от президент на държава.

    13:25 27.10.2025

  • 75 Уронг Търн

    3 1 Отговор
    С тия ядрени подводници може да навредите на Русия но САЩ ще изчезнат така че не плаши гаргите.Стари са ви ЯО на по 30 години имате кофти география разломите Сан Андреас и Нов Мадрид и за десерт Йелостоун така че си налягайте парцалите.

    13:27 27.10.2025

  • 77 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Накратко:

    1. Тръмп е длъжен да каже нещо, за да запази авторитета на САЩ, след новината за "Буревсестник".

    2. В тази връзка съветниците му са измислили лозунга с подводницата. Нещо, което от една страна звучи достатъчно авторитетно според тях, а от друга няма как да се провери...

    3. А пък евроатлантиците си мислят, че Тръмп действа срещу Русия.... 🤣🤣🤣

    13:27 27.10.2025

  • 79 васко де гама

    5 0 Отговор
    Достатъчно са 2- " Сармата" в двата океана и след 15-20 минути ще се образува цунами с височина 25-30 метра и скорост около 700 км /час като голяма част от Северна Америка и Западна Европа ще отидат дъното на океана . Тоя дали това го осъзнава и разговаря с Путин сякаш Русия е Ирак , Афганистан, Либия ,Сирия който няма понятие от нещата . Въобразява си ,че всички трябва да слушат и да се подчиняват на Америка .

    13:29 27.10.2025

  • 80 Живило Путин

    1 2 Отговор
    Айде,болшевики,събирайте стотинки,че вчера Путин обяви началото на най грандиозния проект в световната историа....започват да строят тунел между Чукотка и Аляска на стойност един трилион долара!!!!

    13:29 27.10.2025

  • 81 Салваторе

    2 1 Отговор
    Дони, не можеш да не знаеш, че има много руски подводници по източното и западното крайбрежие на САЩ. Най много можеш да престанеш със санкции и предупреждения. Ставаш банален. Престани да наливаш каца без дъно с пари и оръжия. Целите на СВО трябва да бъдат постигнати и колкото по скоро, толкова по добре.

    13:29 27.10.2025

  • 82 Плaмен

    1 1 Отговор
    С умиление си спомням как копейките врещяха по форумите :

    ТРЪМП НАШ !!!
    :)

    13:30 27.10.2025

  • 83 Хе хе хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хаха хаха ха":

    Същият този народ-Руският...- победи Хитлер!
    Чети бе човече!
    Не е срамно?!

    13:30 27.10.2025

  • 84 От Нобеловият комитет

    3 1 Отговор
    Нобел за мир не знаем дали ще получи, но Оскар за комик и комедия със сигурност.

    13:30 27.10.2025

  • 85 Германийй

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Силиций":

    Много ме подценяваш, 100 мл е само подготовката .

    Понеже си малък да ти обясня , когато се правят такива изпитания , независимо кой ги прави , това е нещо като - Виж сега , имам такова оръжие , не се заигравай .

    Общо взето наличието на боеспособно оръжие държи другите настрани. В това е смисъла.

    13:32 27.10.2025

  • 86 Тома

    1 0 Отговор
    Стига с тази подводница след като китайците направиха система веднага да се открият невидимите подводници на краварите.

    13:32 27.10.2025

