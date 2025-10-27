Тръмп предупреди Путин: Знаеш, че имаме ядрена подводница точно до бреговете ти.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да извършва изпитания със задвижвана с ядрена енергия ракета, и подчерта, че Вашингтон е разположил ядрена подводница край руското крайбрежие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вчера Путин съобщи, че Русия е извършила успешен опит с новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник" 9М730, която според Москва може да пробие всяка отбранителна система, и подчерта, че Русия ще пристъпи към разполагане на оръжието.
Попитан на борда на президентския самолет "Еър Форс Уан" (Air Force One) за изпитанието на ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО), за която Москва съобщи, че е изминала 14 000 километра и е била във въздуха около 15 часа, Тръмп отговори, че САЩ нямат нужда да летят толкова далеч, тъй като разполагат с ядрена подводница край бреговете на Русия.
"Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно до бреговете им, така че, искам да кажа, не е нужно да премине 8000 мили (14 000 километра)", каза Тръмп пред журналисти, според аудиофайл, публикуван от Белия дом. "Не мисля, че е уместно за Путин да казва подобни неща, между другото: Трябваше да сложите край на войната, войната, която трябва да продължи една седмица, сега е в четвъртата си година, това трябваше да направите, вместо да извършвате изпитания на ракети", добави американският президент.
Тръмп неведнъж е заявявал, че иска да сложи край на войната в Украйна, най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, макар да е казвал, че постигането на мир там е по-трудно от сключването на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа или прекратяване на конфликта между Индия и Пакистан.
Откакто през 2018 г. за първи път обяви ракетата "Буревестник" 9М730, Путин представя оръжието като отговор на действията на САЩ за изграждане на противовъздушен отбранителен щит, след като през 2001 г. Вашингтон се оттегли едностранно от Договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (Anti-Ballistic Missile Treaty) от 1972 г., както и за разширяването на НАТО.
"Те не си играят с нас и ние също не си играем с тях", заяви Тръмп. "Ние извършваме изпитания на ракети постоянно", добави той.
В събота Ройтерс съобщи, че администрацията на Тръмп е подготвила допълнителни санкции, които може да наложи, за да удари ключови области на руската икономика, ако Путин продължи да забавя слагането на край на войната в Украйна. На въпрос дали обмисля допълнителни санкции срещу Русия, Тръмп заяви: "Ще разберете."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с коня
Ярс, Топол М, Кинжал, Калибър, Булава, Искандер М, Авангард, Радуга КСР-5, Гранит, Оникс, Вулкан, Циркон, Орешник, Осина, разни Посейдони, следва Сармат и в скоро време Буревестник … и после властва Тишината.
Коментиран от #6, #9, #39
12:41 27.10.2025
2 пешо
Коментиран от #49
12:41 27.10.2025
3 ккк
Коментиран от #15
12:42 27.10.2025
4 Някой
Отделно най-големите ядрени подводници на САЩ Охайо (18 750–19 000 тона водоизместимост), са пъти по-малки като водоизместимост от например подводница Акула/Тайфун (48 000 тона водоизместимост) и отделно от разни като Борей (24 000 тона водоизместимоiт).
Отделно има ядрено торпедо Статус-6 (тип миниподводница) с до 100 мегатона тротилов еквивалент. Над Хирошима се води 13 килотона или около 7700 пъти по-слабо.
Нещата в които се очаква Русия да е по-добре от САЩ са ядрени ракети и други неща като подводници, танкове, катюши, ракетни установки. И по-слаби на самолети (пъти по-малко), кораби, сателити и така нататък. Имат различни стратегии и сили.
Коментиран от #19, #37
12:45 27.10.2025
5 Няма такъв народ
12:45 27.10.2025
6 Путин е пъзльо
До коментар #1 от "Оня с коня":Няма да натисне копчето, защото иска да живее.
Коментиран от #57
12:45 27.10.2025
7 Дориана
12:45 27.10.2025
8 Зевс
12:46 27.10.2025
9 Свободен
До коментар #1 от "Оня с коня":Фантазьорче....
12:46 27.10.2025
10 не е лесно дончо
Прави впечатление, че от януари 2023 г. авиокомпанията Aviacon Cytotrans Airlines е под санкции на САЩ за извършване на превоз на товари в интерес на руската ЧВК "Вагнер" и санкционираните предприятия от руския военно-промишлен комплекс.
12:46 27.10.2025
11 Владимир Путин офишъл
12:46 27.10.2025
12 Силиций
Коментиран от #85
12:46 27.10.2025
13 Бай Дончо
Коментиран от #32, #47
12:47 27.10.2025
14 Ха ха
12:48 27.10.2025
15 хихи
До коментар #3 от "ккк":С интерес очаквам отговора на Путин..
Коментиран от #18
12:48 27.10.2025
16 Владимир Путин офишъл
Коментиран от #33
12:48 27.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Брачед
До коментар #15 от "хихи":По ще е интересен отговора на Медведев 👍🤣
12:49 27.10.2025
19 Ушанка,
До коментар #4 от "Някой":руснаците пак са се прецакали, както обикновено. Никой не може да умре два пъти. Само глупакът плаща за това убитият с два куршума в мозъка да бъде взривяван. Веднъж московците се прецакаха с надпреварата във въоръжаването през 80-те години на миналия век и изгубиха Студената война. Сега пак се прецакват и ще загубят и сегашната война.
12:50 27.10.2025
20 Pyccкий Карлик
Руската седмица е тъмна, дълга и пълна с ужаси Доналд Сноу 😁👍
12:50 27.10.2025
21 ООрана държава
12:50 27.10.2025
22 Важното
12:51 27.10.2025
23 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Тов.Друмев:Знаеш ,че имаме ЯП с "Посейдони" със системата мъртва ръка.
12:51 27.10.2025
24 аве
12:51 27.10.2025
25 Григор
12:52 27.10.2025
26 Това па
12:52 27.10.2025
27 Чичо Дони се гъбарка
Ето така се внася объркване у противника. А подводницата може да не е една, може и да не е подводница. Операцията в Иран разкри нови и ефективни похвати при неутрализиране на противника. "Пейджър" в Ливан и "Паутина" в Русия са още теми за размисъл.
Коментиран от #36
12:53 27.10.2025
28 Гръм и мълнии
12:53 27.10.2025
29 Хаха
12:53 27.10.2025
30 Путине
12:53 27.10.2025
31 Е добре де...?!
12:53 27.10.2025
32 Авиотехника
До коментар #13 от "Бай Дончо":Няма да е зле, да се информираш, защо и какво са тествали с тази ракета.
12:55 27.10.2025
33 Би ли дал инфо?!
До коментар #16 от "Владимир Путин офишъл":Какво е това ,,,офишъл"...,че вече бая пъти го повтаряш ,а не става ясно...?!
Коментиран от #38, #46
12:55 27.10.2025
34 ДОНЧО
12:55 27.10.2025
35 Интересно ми е
12:56 27.10.2025
36 Pyccкий Карлик
До коментар #27 от "Чичо Дони се гъбарка":"...Паутина в Русия са още теми за размисъл...."
Вчера Буданов каза че операция Паутина 2.0 е в ход, но не разкри подробности. Украински инфлуенсъри предполагат че става въпрос за правителствения самолет на Путин ИЛ-96 300М ПУ пълен с детонатори 👍
Коментиран от #55
12:58 27.10.2025
37 Видьо Видев
До коментар #4 от "Някой":Руските подводници са от класа на подводницата потънала в събота, 12 август 2000 г.. В подводницата „Курск“ .Путлер погреба живи целия им екипаж и отказа помощта на Запада да ги спаси. Подир дъжд качулка, Путлер плати 100млн $ на датска частна фирма, за да извади подводницата „Курск“
12:59 27.10.2025
38 Пешо английския
До коментар #33 от "Би ли дал инфо?!":Как пък само на теб не ти е ясно
12:59 27.10.2025
39 койдазнай
До коментар #1 от "Оня с коня":В САЩ имат само ракета Тризъбец. Ако бай Дончо пожелае, след 7 минути Москва няма да съществува. Не му трябваът десетки оръжия, една ракета е достатъчна.
А те имат 720.
13:00 27.10.2025
40 Тодоров
13:00 27.10.2025
41 Мишел
При атомните подводни ракетоносци Русия и САЩ поддържат равенство в ударните възможности. Русия е демонстрирала с АПЛ Новомосковск от подводно положение пълен залп с 16 броя 80 тонни балистични ракети Булава за под 3 минути .Това в бойни условия гарантира с 192 ядрени удара непредотвратимо унищожаване на САЩ. Американска АПЛ опита да повтори залпа, но спря след третата ракета поради опасност от разпадане на подводницата.
13:01 27.10.2025
42 123456
13:02 27.10.2025
43 Георги
13:02 27.10.2025
44 Мъпет шоу
Коментиран от #51
13:04 27.10.2025
45 ха ха ха
13:05 27.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мишел
До коментар #13 от "Бай Дончо":САЩ, Русия и Китай следят непрекъснато със спътниците всички подводници с ядрени оръжия на противника и са взели в рамките на своите възможности да не допускат изненадващо нападение.
13:07 27.10.2025
48 Абе,
13:07 27.10.2025
49 Ъхъ
До коментар #2 от "пешо":На дъното на яз.Искър също има ядрена подводница, твърди лидерът на ппдб/ЛГБТ атанасатанасов!
13:08 27.10.2025
50 Аоо
13:09 27.10.2025
51 Гонзо виелицата
До коментар #44 от "Мъпет шоу":Ами уплашиха се от ядковите ракети🤣🤣 Путин официално ги предизвика, да си изберат мишена която и където и да е, да я "обградят" с най-модерните системи за ПВО и да пробват да я спрат.
13:10 27.10.2025
52 История на злото
13:10 27.10.2025
53 Нато са смешни! Русия е непобедима!
Коментиран от #72
13:10 27.10.2025
54 Московия -Тюрьма народов
В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.
13:12 27.10.2025
55 АлЙо
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":Буданов,има да взема...!
Правителственият самолет на Путин е мой...!
Заплюл съм си го отдавна...!
Ай не ме разводнявайте,моля ви се,че съм залегнал,с картечницата, в храста-готов за бой...!
13:12 27.10.2025
56 Намерил
13:12 27.10.2025
57 Аоо
До коментар #6 от "Путин е пъзльо":Защото иска да живеят хора на планетата земя, но заедно с руснаците. А западът иска само те да живеят и някой друг роб, за да им върши мръсната и тежка работа. А скоро ще имат роботи, така че само те ще са си самодостатъчни
13:12 27.10.2025
58 Тръмпоча унижи пyтя
"Мисля, че Русия ще почувства болката веднага. Мога да ви кажа, че Индия вече спря изцяло да купува руски петрол. Много от китайските рафинерии също спряха. И, Маргарет (бел. ред – водещата на предаването "Face the Nation" по CBS Маргарет Бренън, която водеше интервюто), наистина ли ще публикувате какво казва един руски пропагандист? Какво друго да каже? Например, че ще е ужасно и санкциите (срещу "Лукойл" и "Роснефт") ще накарат Путин да седне да преговаря? Руската икономика е на военна основа. Растежът ѝ е на практика нула. Инфлацията, смятам, е над 20% (бел. ред. - Руската централна банка за последно каза, че е 8%
Всичко, което правим, ще накара Путин да преговаря. Петролът финансира руската военна машина и мисля, че можем да направим значителна дупка в печалбите (на Путин)". Думите са не на кого да е, а на американският финансов министър Скот Бесент.
Коментиран от #63
13:13 27.10.2025
59 Ъхъъъъъ....
13:14 27.10.2025
60 Владимир Путин офишъл
13:14 27.10.2025
61 Механик
13:14 27.10.2025
62 Бай Дончо е сгрешил с числата
" Трябваше да сложите край на войната, войната, която трябва да продължи една седмица, сега е в четвъртата си година, това трябваше да направите, вместо да извършвате изпитания на ракети", добави американският президент.
Коментиран от #73
13:16 27.10.2025
63 Баце ЕООД
До коментар #58 от "Тръмпоча унижи пyтя":Те щото американските политици са едни искрени такива. Ама има наивници достатъчно явно.
13:16 27.10.2025
64 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #76, #87
13:17 27.10.2025
65 Е да де....
Дончи плаши гаргите...
Коментиран от #68
13:17 27.10.2025
66 Смешници ....
13:17 27.10.2025
67 Дръжки
Коментиран от #71
13:19 27.10.2025
68 Дончо да плаши...Венецуела!
До коментар #65 от "Е да де....":Вовата,само ще си го премести,с тази негова ,,велика" подводница...!
13:19 27.10.2025
69 Мъпет шоу
Коментиран от #78
13:21 27.10.2025
70 хахаха
13:21 27.10.2025
71 Да ве...!
До коментар #67 от "Дръжки":Тъкмо и аз това исках да кажа...!
,,Най-голямата в света подводница"...,ама друг път...!
Тоя лъже повече и от...,,отлежал ром"...😉!
13:22 27.10.2025
72 Хаха хаха ха
До коментар #53 от "Нато са смешни! Русия е непобедима!":Путлер е непобедим! Също като Хитлер!
Коментиран от #83
13:22 27.10.2025
73 Тъ сфетна
До коментар #62 от "Бай Дончо е сгрешил с числата":Тя войната е на ФАЩ и НАТЮ срещу Русия с пушечното месо на укрите и фронт 0крайна.... така че когато НАТЮ дигне белия байряк тогиз ша свърши!!!
13:23 27.10.2025
74 Театър "Сълза и смях"
13:25 27.10.2025
75 Уронг Търн
13:27 27.10.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 az СВО Победа 80
1. Тръмп е длъжен да каже нещо, за да запази авторитета на САЩ, след новината за "Буревсестник".
2. В тази връзка съветниците му са измислили лозунга с подводницата. Нещо, което от една страна звучи достатъчно авторитетно според тях, а от друга няма как да се провери...
3. А пък евроатлантиците си мислят, че Тръмп действа срещу Русия.... 🤣🤣🤣
13:27 27.10.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 васко де гама
13:29 27.10.2025
80 Живило Путин
13:29 27.10.2025
81 Салваторе
13:29 27.10.2025
82 Плaмен
ТРЪМП НАШ !!!
:)
13:30 27.10.2025
83 Хе хе хе хе
До коментар #72 от "Хаха хаха ха":Същият този народ-Руският...- победи Хитлер!
Чети бе човече!
Не е срамно?!
13:30 27.10.2025
84 От Нобеловият комитет
13:30 27.10.2025
85 Германийй
До коментар #12 от "Силиций":Много ме подценяваш, 100 мл е само подготовката .
Понеже си малък да ти обясня , когато се правят такива изпитания , независимо кой ги прави , това е нещо като - Виж сега , имам такова оръжие , не се заигравай .
Общо взето наличието на боеспособно оръжие държи другите настрани. В това е смисъла.
13:32 27.10.2025
86 Тома
13:32 27.10.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.