Мерц: Суверенитетът на Украйна не подлежи на договаряне
Мерц: Суверенитетът на Украйна не подлежи на договаряне

24 Ноември, 2025 22:03

Казах на Тръмп, че има точки, с които не можем да се съгласим, заяви пред ДВ германският канцлер

Мерц: Суверенитетът на Украйна не подлежи на договаряне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в интервю за ДВ в неделя, 23 ноември, че Европа е изправена пред "сериозна заплаха" за своята "архитектура за сигурност".

Според него суверенитетът на Украйна не трябва да бъде жертван като част от никакво споразумение, каквото Вашингтон иска да бъде договорено до четвъртък.

Какво каза Мерц за плана за Украйна?

В интервюто, взето след срещата на Г-20 в Йоханесбург, Мерц заяви, че Европа е знаела за предложението на САЩ и потвърди, че той лично е разговарял с президента Доналд Тръмп , преди да замине за Южна Африка.

"Ние сме запознати с този план от 28 точки от миналия петък ", каза Мерц. "Разговарях с президента Тръмп по телефона, преди да напусна страната. Казах му, че можем да се съгласим с някои от точките, но има и други, с които не можем да се съгласим, и му казах, че напълно подкрепяме Украйна и че суверенитетът на тази страна не трябва да бъде застрашен."

Мерц заяви, че преговорите по темата в неделя в Женева са били сериозни и са били водени от съветници по националната сигурност от САЩ, Украйна и Европа. "Не знаем какъв ще бъде резултатът", каза Мерц. "В крайна сметка суверенитетът на Украйна не може да бъде поставян под въпрос."

Европейските съюзници на Украйна възразиха срещуточките от плана, които изискваха Киев да отстъпи големи територии на Русия и да ограничи размера на своята армия, както и да предприеме други мерки.

В тази връзка Мерц заяви, че войната е дестабилизирала Европа в продължение на почти четири години. "Ние сме свидетели на тежки атаки срещу нашата инфраструктура. Ние сме свидетели на тежки атаки срещу нашата киберсигурност. Това е сериозна заплаха за целия политически ред на европейския континент. Това е причината, поради която сме толкова силно ангажирани."

Той също така предупреди, че първоначално поставеният краен срок от Тръмп за постигане на споразумение по всички детайли е бил нереалистичен. "Мисля, че не е възможно да се постигне съгласие по всички 28 точки", каза още той.

Какво каза Мерц за ролята на Европа?

Фридрих Мерц потвърди, че Европа предлага "по-малка стъпка" и че има известно влияние върху това, което е възможно.

"Опитваме се да разберем коя част от този план може да бъде постигната единодушно от европейците, американците и Украйна от една страна и руснаците от друга", каза той. "Това е изключително сложно... сега се опитваме да приложим междинна стъпка до четвъртък. И знам, че президентът Тръмп е наистина заинтересован да има поне междинен резултат до четвъртък."

Мерц подчерта, че Европа има лостове за влияние върху ключови елементи от плана. "Руските активи, които се намират в Брюксел, не могат да бъдат изплатени на американците. Това е немислимо", каза той. „Така че, ако този план се реализира, подкрепата на европейците определено е необходима."

Мерц също така заяви, че Пекин също може да помогне за оказване на натиск върху Москва. "Китай може да играе роля. Китай може да окаже още по-голям натиск върху Русия, за да сложи край на тази война ", каза той.

Федералният канцлер добави, че е провел "много дълга среща" с китайския премиер Ли Цян, докато подготвял държавно посещение през следващата година. Той изрази надежда, че преди това посещение ще бъде постигнато примирие.

Автори: Михаела Кюфнер | Ричард Конър


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    33 4 Отговор
    Сладури!!!!!!🤣

    Коментиран от #26

    22:04 24.11.2025

  • 2 Прав е Мерц

    11 32 Отговор
    Според геолокализирани кадри на Украинска територия са севернокорейски военни. Според различни източници са между 17 и 25 хиляди. Видно е че руската армия изпитва жесток недостиг на жива сила след огромните загуби. Руското външно министерство отговори че е в сила клаузата по договора за взаимопомощ между русия и северна корея. По същата логика Украйна ще подпише същия договор с Германия, Франция и Великобритания и на нейна територия ще бъдат изпратени военни от тези държави. Значи русия може да търси помощ и войници от други страни а Украйна няма това право ли? Стана окончателно ясно за безпомощността на руската армия която моли за пушечно месо да им пратят диктатори.

    Коментиран от #19, #22, #23, #47, #53, #65, #100

    22:04 24.11.2025

  • 3 си дзън

    10 31 Отговор
    Агент Краснов до сега се проваля навсякъде.

    Коментиран от #8

    22:05 24.11.2025

  • 4 фашисткото синче

    24 6 Отговор
    ще търси реванш ?.....

    22:06 24.11.2025

  • 5 Украйна си продаде суверинитета още 2014

    37 5 Отговор
    Сега какъв суверинитет търсите? Затова господарите и определят мирните планове.

    22:07 24.11.2025

  • 6 Ачо

    6 25 Отговор
    Немеца да дава от квадратните ракети.

    Коментиран от #9

    22:07 24.11.2025

  • 7 Съдията

    31 6 Отговор
    Нямаш думата, а и повече трябва да те тревожи, че може да си първият канцлер, който не е изкарал пълен мандат. И Макарончето с бабата може да изпревариш.😂

    22:08 24.11.2025

  • 8 Дон Корлеоне

    6 21 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    22:08 24.11.2025

  • 9 немеца е на мушката

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ачо":

    изборът е негов

    22:09 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Pyccкий Карлик

    27 5 Отговор
    Суверинитета на Украйна струва 157 млрд евро !!!
    Где марки Мерц ??? 😁

    22:09 24.11.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    36 7 Отговор
    Вчера става ясно, че ЕВРОПА Е ЗА ВОЙНАТА!
    Значи дълг на всеки мислещ човек е да подкрепя Русия!

    Ясно е, че 4тия райх за който реално е ЕС трябва да бъде разрушен! УСПЕХ НА РУСИЯ!

    Коментиран от #14, #18, #31

    22:09 24.11.2025

  • 13 Всяка вечер милиарди хора по света

    5 31 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #21

    22:11 24.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дедо ви...

    27 5 Отговор
    Тия са на бело...

    Коментиран от #17

    22:13 24.11.2025

  • 16 Планът

    7 15 Отговор
    Яко им дуπе на орките.

    22:15 24.11.2025

  • 17 а един милион руски вдовици

    4 16 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо ви...":

    са у черно

    Коментиран от #20

    22:16 24.11.2025

  • 18 Миролюб Войнов, политически експерт

    4 17 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Европа, Германия и България мислим само хорошото на Русия !!! В момента в Русия преобладава yзкoглазото население, точно то трябва да бъде редуцирано за да може нормалния руснак да живее в достатък, не да краде телевизори и санитарна техника от комшиите.
    1877г 250 000-на руска войска окупира България !!!
    250 000 тоалетни чинии моментално артисат 😁

    Коментиран от #25

    22:17 24.11.2025

  • 19 Кобрети

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Мерц":

    Толкова си заоблен,та чак ти пречи да мислиш

    Коментиран от #38, #46, #60

    22:17 24.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Всяка вечер милиарди хора по света":

    Точен сте господине 👍Клепарите не заминават за руският рай.

    22:19 24.11.2025

  • 22 Кобрети

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Мерц":

    Толкова си заоблен ,че чак ти пречи да мислиш,ама то трябва и да имаш с какво да мислиш

    Коментиран от #42, #58

    22:19 24.11.2025

  • 23 Механик

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Мерц":

    На мен Козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!

    22:20 24.11.2025

  • 24 ПОБЕДИТЕЛЯ КАЗВА НЕ ВИЕ,ПОДПАЛВАЧИ!

    16 3 Отговор
    ВЕРНО , АМА НАЙ-ВЕЧЕ КАПИТУЛАЦИЯТА НА УКР НЕ ПОДЛЕЖИ НА ДОГОВАРЯНЕ!!

    22:20 24.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дядо ви

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "ти да видиш":

    Тези марионетки неистово желаят войната да продължи защото без нея и самите те и кукловодите им отичат в канализацията на историята, макар и позлатена тоалетна. Защото мъглявите, дори да успеят окончателно да поробят европейския континент НИЩО не могат да направят с него защото няма да имат ресурси. Нито енергийни нито суровини. И следователно за тях е борба на живот и смърт да убият Русия и да я разкъсат, защото без нейните богатства те са НУЛА. Сега, трескаво готвят нов военен фронт срещу Русия откъм юг. Това са преди всичко Турция (скрита британска колония), Азербайджан (същото, но през турското коляно) и който друг от южните съседи на Русия успеят да излъжат да бъде камикадзе. Затова, въпреки очевидната без надеждност в средносрочен (а може би и в краткосрочен) план на войната в Украйна те искат да изтощят максимално Русия за да има по-големи шансове южния удар. Дано нашите съседи турците не се подлъжат на подобно самоубойство. Лошото е, че мъглявите нямат друг изход, американската групичка вече им казва "оправяй те се" ние не желаем война с Русия. Така изглеждат нещата. Дързостта на Алиев е много лош знак. Очевидно той си мисли, че няма да получи последствията от напълно излишната и направо идиотска политика спрямо Русия. Следователно някой му е промил мозъка да мисли по този начин, също като на украинските олигарси преди войната. Те вече съжаляват, но е твърде късно. Ние да си пазим Вярата и Родината.

    Коментиран от #68

    22:22 24.11.2025

  • 27 Къч

    5 13 Отговор
    Най- добре е Путин да не приема плана. Това ще е сигурен начин съдиста от кремъл да бъде свален, защото провала му е близо

    22:23 24.11.2025

  • 28 Я пък тоя

    18 5 Отговор
    Не подлежел на договаряне, айде бе, тогава няма да се договоря, Украйна ще изчезне като държава.

    22:23 24.11.2025

  • 29 То в Русия и сега няма.

    5 15 Отговор

    До коментар #25 от "Къде в България":

    За тоалетни чинии става въпрос.

    Коментиран от #32, #40

    22:23 24.11.2025

  • 30 ВНУКА НА ХИТЛЕР

    13 6 Отговор
    НЕ Е съгласен на Капитулация!

    каква изненада!
    деДО МУ НЕ СЕ СЪГЛАСИ ТОГАВА И УТРЕПАХА 1 МИЛИОНА ГЕРМАНЦИ МЛАДЕЖИ ОТ ЮГЕНД! ФАКТ!

    ИЗБИХА ГИ КАТО КУЧЕТА А НА ФЮРЕРА НЕ МУ И ДРЕМЕШЕ! ФАКТ!

    Коментиран от #33

    22:23 24.11.2025

  • 31 Ник 3900евр.

    8 12 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    АЗ КОПЕЙКИТЕ никога не мога да ги разбера, ами отивате в Русия като е много хубаво свободно е какво правите в Европа. Самоче никой не е отишъл там .

    Коментиран от #34

    22:25 24.11.2025

  • 32 Въпроса бе към глупака

    8 8 Отговор

    До коментар #29 от "То в Русия и сега няма.":

    Къде в България1877 е имало тоалетни чинии.

    Коментиран от #51

    22:25 24.11.2025

  • 33 Копей,

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "ВНУКА НА ХИТЛЕР":

    А ти запали ли една свещичка за избитите като купета един милион руски воини?а?

    Коментиран от #35, #37

    22:26 24.11.2025

  • 34 Никой

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Ник 3900евр.":

    не ви задържа тук тъ пейки. От цигани нямаме нужда.

    Коментиран от #43

    22:26 24.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мии

    8 2 Отговор
    капитулацията също не подлежи на договаряне

    22:29 24.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Демократ

    4 6 Отговор
    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #48, #49

    22:31 24.11.2025

  • 40 Я пък тоя

    12 7 Отговор

    До коментар #29 от "То в Русия и сега няма.":

    Кога си бил в Русия та знаеш?
    Тъпотията ви с тези тоалетни чинии нямат граница.
    1985 година съм виждал неща в Русия които в България ги видях след 2000 година.
    Невежи хора седнали да ми обясняват неща които ги чули от човек в автобуса който го чул на пазара от продавач на семки.

    22:31 24.11.2025

  • 41 Zахарова

    5 9 Отговор
    Любимата ми Германия...!
    Моля се един Таурус да отнесе кремълското джудже

    22:31 24.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гробар

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "Никой":

    Ей м. нгал пак ли дойде да с. реш тука бе унтер. менш кстр. ция за вас епилираните планктони селски.

    Коментиран от #52, #59, #69, #73, #74, #75, #77, #79, #80, #81, #83, #86, #93, #94, #95, #98, #99, #102, #103

    22:31 24.11.2025

  • 44 Ами

    7 5 Отговор
    Ей тоя ще довърши Германия.

    22:32 24.11.2025

  • 45 Димитър Георгиев

    8 9 Отговор
    Приходите от газ и петрол на Русия са намалели с 35%! Знаете ли неуважаеми копейки какво означава това! Фалит в най -скоро време! Добра новина!

    Коментиран от #50, #67

    22:32 24.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Омбре

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Мерц":

    Абе не знам,ама английска реч се чува още от началото на СВО. Украинците получават помощ от началото на СВО,от пари до хора и изтребители, танкове, БТР и какво ли още не. Сиреч,те могат да ползват помощ от толкова държави,а руснаците не могат от една.....?

    22:33 24.11.2025

  • 48 Гробар

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Демократ":

    Ей м. нгал пак ли дойде да с. реш тука бе унтер. менш кстр. ция за вас епилираните планктони селски.

    22:33 24.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Миролюб Войнов, политически експерт

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Въпроса бе към глупака":

    "...Къде в България1877 е имало тоалетни чинии..."

    Четири Года безкрайна руска мъка, страдания и Робота Вася подтикват човечеството да пренапише Историята !!! Защото кому е нужен Свят в който има Русия ? 😁

    Коментиран от #56, #61

    22:34 24.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 О.Р.

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Мерц":

    Много искат, ама нямат желание.

    22:35 24.11.2025

  • 54 Обективни истини

    5 3 Отговор
    Ама те са вече завладяно и никога по никакъв начин няма да бъдат върнати на т.нар. оСрайна, за какво граници говори тази проста шяажа.
    Ако не се съгласят сега, утре ще бъде оСрайна с по-големи загуби, Тея в някакъв г. Ъ. З ли са правени та не вдяват и не виждат реалността ?!
    Украинския народ е изморен и му е все тая за някакви части в източна оСрайна, какво толкова има че ще ги изгубят, нищо. Нема такова тъ пун Ге ри.

    22:35 24.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Димо

    3 5 Отговор
    Путин изтегли късата клечка с Украйна! Ще падне от власт заради тази война, която е невъзможно да спечели!

    Коментиран от #63, #70

    22:37 24.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Не разбрах тъ пей

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    кога в България е имало тоалетни чинии 1877? И за тролене не ставате, само показвате падението на запада да бори Русия с лъжи и тъпеи.

    22:39 24.11.2025

  • 62 Димитър Георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #50 от "Гробар":

    Ти къде мислиш,че ще отидеш, на различно място ли? Простотията и злобата на копейката няма граници! Пропаднали същества сте вие! Много долна порода!

    Коментиран от #64, #66

    22:40 24.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ед Ширън

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Димитър Георгиев":

    Хей чу ме и запомни да ти ееее пппп мммм клошар недохранен

    22:42 24.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ти да видиш

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дядо ви":

    Колкото и странно да изглежда съм на ясно дедо. Немаше нужда да се хабиш със толкова писане! Поколения Украинци ще плащат тая прегръдка,но за жалост зеленото вече яко са го гушнали!

    22:44 24.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Достоевский

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Димо":

    "...Путин изтегли късата клечка..."

    Путин най-малко е виноват !!!
    Погледни льольовците около него - Песков, Лавров, Медведев, Захарова, Наришкин, Шойгу, Герасимов.....това са лучшие из лучших на руската нация. Е щом най-добрите са такива кpeтeни, какво остава за обикновените руснаци с интелект на къртица ?
    Русия умира и нищо не може я спаси.

    Коментиран от #72

    22:46 24.11.2025

  • 71 си дзън

    3 3 Отговор
    Абе за последно Покровск падна ли бе?
    Май стана покров за бая руснаци.

    22:48 24.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Мога само да благодаря на Русия":

    Завинаги проклета русия. (Г.С.Раковски)

    Коментиран от #78

    22:50 24.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Мога само да благодаря на Русия":

    Завинаги проклета русия. (Г.С.Раковски)

    Коментиран от #85

    22:54 24.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ако сега

    5 2 Отговор
    Украйна не отстъпи големи територии, след време ще трябва да отстъпи още по-големи или пък цялата територия - разбра ли мерци или още не вдяваш?

    22:56 24.11.2025

  • 85 Мога само да благодаря на Русия

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "си дзън":

    че показа колко е пропаднал запада да ви изкарва и да бори Русия с простотия и лъжи

    22:56 24.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Нов мощен удар

    2 1 Отговор
    В дуелите на копейките.

    22:59 24.11.2025

  • 88 Пенсионер 69 годишен

    5 2 Отговор
    През ВСВ германските варвари унищожиха над 70 хиляди съветски градове и села, често заедно с населението. Избиха 30 милиона съветски жени, деца и старци. Помагачи им бяха бандеровците. Вълкът козината си мени но не и нрава!

    23:01 24.11.2025

  • 89 Миролюб Войнов, политически експерт

    4 2 Отговор
    Войната в Украйна е една от най-неуспешните войни които Русия е водила !!! Наред с Кримската и Афганистан.

    Коментиран от #91

    23:01 24.11.2025

  • 90 Ива

    0 1 Отговор
    Кой е той !?!

    23:02 24.11.2025

  • 91 В Украйна е СВО

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Миролюб Войнов, политически експерт":

    Това е прочистване на райони. В Афганистан Русия бе в помощ на официалната власт срещу Муджахидините.

    23:06 24.11.2025

  • 92 Димитър

    3 2 Отговор
    Мерц и другите европейски държави са абсолютно невежи. Остават още по-малко от 600км до Киев. Ако Русия се лигави, за една година лазейки и да не искат ще превземат Киев. Ако искат за един месец могат да приключат всичко и да не се коментира украински суверенитет, защото няма да има Украйна. Според мен ще се проточи още година, за да източва още западналия запад.

    23:06 24.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Баце ЕООД

    2 2 Отговор
    Кой е тръгнал да договаря нещо с ЕС не разбирам?! Те са в ролята на лузър

    Коментиран от #105

    23:11 24.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Баце ЕООД

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Мерц":

    То не бяха натовски генерали ьне бяха колумбийски войници от картелите, ти за някви Северно-Корейци си се хванал, дето пак според теб. Не стават за войници.. Ае избери си колко те е страх

    23:13 24.11.2025

  • 101 Механик

    3 2 Отговор
    Страхотна снимка!! Дългия СУРИКАТ е гушнал еврейското хамстерче и му дава "братски насоки".

    23:13 24.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Германия

    1 0 Отговор
    и нейния ЕС никога няма да приемат загуба от руснаците.

    23:21 24.11.2025

  • 105 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Баце ЕООД":

    ЕС се наложиха над американците по политиката в Украйна. Втори път блокираха тотално Вашингтон. За друго може и да отстъпват, но в решимосттс си да бият руснаците са много консолидирани.
    Пък и тази бъркотия в Украйна си беше техен замисъл от самото начало.

    23:25 24.11.2025

  • 106 Този път

    1 0 Отговор
    германците са решили да свършат работата до край. През 2030 се включат директно с целия ЕС. Дотогава украинците ще трябва да държат линията.

    23:28 24.11.2025

  • 107 Прав е г-н Мерц!

    2 0 Отговор
    И не за друго, а защото той е новият Роналд Рейгън.

    23:28 24.11.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

