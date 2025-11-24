Мерц: Суверенитетът на Украйна не подлежи на договаряне

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в интервю за ДВ в неделя, 23 ноември, че Европа е изправена пред "сериозна заплаха" за своята "архитектура за сигурност".
Според него суверенитетът на Украйна не трябва да бъде жертван като част от никакво споразумение, каквото Вашингтон иска да бъде договорено до четвъртък.
Какво каза Мерц за плана за Украйна?
В интервюто, взето след срещата на Г-20 в Йоханесбург, Мерц заяви, че Европа е знаела за предложението на САЩ и потвърди, че той лично е разговарял с президента Доналд Тръмп , преди да замине за Южна Африка.
"Ние сме запознати с този план от 28 точки от миналия петък ", каза Мерц. "Разговарях с президента Тръмп по телефона, преди да напусна страната. Казах му, че можем да се съгласим с някои от точките, но има и други, с които не можем да се съгласим, и му казах, че напълно подкрепяме Украйна и че суверенитетът на тази страна не трябва да бъде застрашен."
Мерц заяви, че преговорите по темата в неделя в Женева са били сериозни и са били водени от съветници по националната сигурност от САЩ, Украйна и Европа. "Не знаем какъв ще бъде резултатът", каза Мерц. "В крайна сметка суверенитетът на Украйна не може да бъде поставян под въпрос."
Европейските съюзници на Украйна възразиха срещуточките от плана, които изискваха Киев да отстъпи големи територии на Русия и да ограничи размера на своята армия, както и да предприеме други мерки.
В тази връзка Мерц заяви, че войната е дестабилизирала Европа в продължение на почти четири години. "Ние сме свидетели на тежки атаки срещу нашата инфраструктура. Ние сме свидетели на тежки атаки срещу нашата киберсигурност. Това е сериозна заплаха за целия политически ред на европейския континент. Това е причината, поради която сме толкова силно ангажирани."
Той също така предупреди, че първоначално поставеният краен срок от Тръмп за постигане на споразумение по всички детайли е бил нереалистичен. "Мисля, че не е възможно да се постигне съгласие по всички 28 точки", каза още той.
Какво каза Мерц за ролята на Европа?
Фридрих Мерц потвърди, че Европа предлага "по-малка стъпка" и че има известно влияние върху това, което е възможно.
"Опитваме се да разберем коя част от този план може да бъде постигната единодушно от европейците, американците и Украйна от една страна и руснаците от друга", каза той. "Това е изключително сложно... сега се опитваме да приложим междинна стъпка до четвъртък. И знам, че президентът Тръмп е наистина заинтересован да има поне междинен резултат до четвъртък."
Мерц подчерта, че Европа има лостове за влияние върху ключови елементи от плана. "Руските активи, които се намират в Брюксел, не могат да бъдат изплатени на американците. Това е немислимо", каза той. „Така че, ако този план се реализира, подкрепата на европейците определено е необходима."
Мерц също така заяви, че Пекин също може да помогне за оказване на натиск върху Москва. "Китай може да играе роля. Китай може да окаже още по-голям натиск върху Русия, за да сложи край на тази война ", каза той.
Федералният канцлер добави, че е провел "много дълга среща" с китайския премиер Ли Цян, докато подготвял държавно посещение през следващата година. Той изрази надежда, че преди това посещение ще бъде постигнато примирие.
Автори: Михаела Кюфнер | Ричард Конър
