"Изтегляме", "няма да го изтеглим": маневрите на Борисов

Коментар на Емилия Милчева

Обещанието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ще бъде изтеглен бюджетът за 2026 г., съвсем заприлича на блъф.

Съпартийците му като вицепремиера Томислав Дончев казват, че се е изразил "образно", защото такава легална процедура няма. Странно, че политик, който е бил трикратен министър-председател и e действащ депутат в няколко парламента, не е наясно с механизмите на парламентарната демокрация.

Всъщност планът е да се замразят всички действия, докато власт, бизнес и синдикати не постигнат разбирателство какви клъцни-срежи ще се правят по бюджета.

"Доброто ченге" от Банкя

С драматичния ход за "изтеглянето" обаче, обявен на сутринта след многохилядния протест в "Триъгълника на властта", председателят на най-голямата партия демонстрира, че само той може да овладее кризата. А също и че е държавникът, който се вслушва в хората, както и самият той подчерта.

24 часа по-късно формулировката, че отстъпва заради протеста, се промени с твърдението, че отстъплението е, защото мерките бездруго не са му харесвали. "Ще отстъпим от това, което не ми харесваше и всеки път ви казвах, че не ми харесва - от данък "дивидент”, ще отстъпим от двата процента (увеличението на вноската за фонд "Пенсии" с 2 процентни пункта, не с 2% - б.а.) и мисля, че ще стане един, но нека да минат срещите..."

Увеличението на осигуровките, най-критикуваната от бизнеса мярка, вече беше прието с бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), одобрен за второ четене от комисиите. Намалението ѝ означава неговото преизчисляване, а и повторно внасяне. Председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев (ГЕРБ) е намерил решението: "След като сме изчистили предложенията на правителството, синдикатите и работодателите, ще внесем допълнителен доклад и ще преразгледаме двата малки бюджета".

Но дори и със записаното сега повишение, почти 50% от парите за пенсии за 2026 г. - малко над 6 милиарда евро, отново се дотират от бюджета, тъй като събраните приходи от осигуровки не са достатъчни. Впрочем, такава е практиката и в предходните години и увеличението на осигуровките, каквото по принцип е необходимо, но в съчетание с реформи, няма да реши проблема с дефицита.

Първоначално Борисов създаде впечатление за радикални действия. Но публичната гаранция за нов бюджет се смали до корекции на оспорвани предложения. А големите разходи и милиардите за ББР ще останат непокътнати - заедно с тях и преразпределението на 45% от БВП през бюджета, записано в тригодишната прогноза.

ПП-ДБ настояват правителството да изтегли проекта за държавните разходи, а също и тригодишната финансова прогноза, която е неразделна част от него. Коалицията отново свиква протест на 1 декември - на същото място, по същото време.

ГЕРБ в търсене на баланс между бизнеса и синдикатите

Първите сигнали от възстановения диалог с работодатели и синдикати показват, че ще се върви към отпадане на удвоения данък дивидент, а осигуровките ще бъдат увеличени само с 1 процентен пункт. Ще се премахне и задължителното въвеждане на режима за софтуерите за управление на продажбите (СУПТО). Работодателските организации разкритикуваха и трите предложения в първоначалния им вариант.

От създаването си преди 19 години до днес ГЕРБ винаги е била партия, силно ориентирана към бизнеса (както и към МВР). За предстоящите отстъпления от вече одобрените мерки повлия и сериозният отпор, който дадоха предприемачите, но и политическата ситуация, в която партията на Борисов вече няма монопол. Обезпокоена от публичните разходи е и Европейската комисия, тъй като не отговарят на фискалните изисквания на Брюксел. Синдикатите също са недоволни, а ГЕРБ не може да си позволи да загуби подкрепата на организации, които традиционно стоят зад нея. Борисов и Пеевски дори се опитаха да омаловажат протеста, приписвайки организацията му на Асоциацията на индустриалния капитал в България, неглижирайки ролята на ПП-ДБ.

Ескалацията на протестна енергия е опасна за всяка власт, особено когато идва от опозицията и още повече, когато тази енергия надхвърля идеологическия ѝ обхват.

Затова отстъплението с обещания печели време. Идния вторник бизнес, синдикати и правителство ще преговарят за промените, които да бъдат внесени в парламента. Трудно ще е да се балансира между два коренно различни възгледа. Предприемачите настояват да се прекратят автоматизираните механизми за вдигане на заплатите в администрацията, докато профсъюзните лидери искат да се увеличат възнагражденията в НАП, НОИ, БДЖ и пощите. Изобщо не е ясно откъде ще се намерят тези 1 милиард лева за повишения на заплатите.

Разбира се, не се отваря и дума за коригиране на добре платените в МВР, службите, също и съдебната система. Предложението да се заделят 2 милиарда евро за държавни гаранции - за да се купят активите на "Лукойл" - също трябва да бъде преразгледано. То беше внесено като предложение към бюджета от депутати от управляващата коалиция без никакви мотиви. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев го определи като "изключително глупава идея, която може да ни донесе само още корупция".

"Те не могат да ме уплашат"

Бюджетните битки традиционно са ожесточени, но сегашните надхвърлят финансовите рамки и се превръщат в политически тест за устойчивостта на властта и отношенията вътре в управляващата коалиция.

Някой ще се осмели ли да пипне инвестиционната програма на общините? Наскоро регионалният министър Иван Иванов (БСП) се похвали, че тя е увеличена значително за 2026 г. - на 920 милиона евро, след като за 2025 г. са били предвидени 750 милиона лева (около 383.5 евро). Това би ядосало повелителя на денонощните грижи за хората Делян Пеевски - в общините, управлявани от привлечените към него кметове, се усвояват значителни ресурси по програмата.

Председателят на ДПС-НН си намери и съюзник в коалицията, споделящ неговата загриженост към онеправданите в лицето на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров. Не е ясно преди или след посещение в кабинет 222, парламентарната обител на Пеевски, Зафиров обяви, че БСП може да преосмисли участието си в управлението , ако "най-социалният досега" бюджет бъде изтеглен. Сериозна заплаха, главно за БСП.

Назрява нов протест. По този повод Борисов, който влиза в разпри с Иво Мирчев кой на кого ще дърпа или пипа ушите, заяви: "Да се събират колкото си искат. Те не могат да ме уплашат". Блъфира.