"Изтегляме", "няма да го изтеглим": маневрите на Борисов

Коментар на Емилия Милчева
Обещанието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ще бъде изтеглен бюджетът за 2026 г., съвсем заприлича на блъф.
Съпартийците му като вицепремиера Томислав Дончев казват, че се е изразил "образно", защото такава легална процедура няма. Странно, че политик, който е бил трикратен министър-председател и e действащ депутат в няколко парламента, не е наясно с механизмите на парламентарната демокрация.
Всъщност планът е да се замразят всички действия, докато власт, бизнес и синдикати не постигнат разбирателство какви клъцни-срежи ще се правят по бюджета.
"Доброто ченге" от Банкя
С драматичния ход за "изтеглянето" обаче, обявен на сутринта след многохилядния протест в "Триъгълника на властта", председателят на най-голямата партия демонстрира, че само той може да овладее кризата. А също и че е държавникът, който се вслушва в хората, както и самият той подчерта.
24 часа по-късно формулировката, че отстъпва заради протеста, се промени с твърдението, че отстъплението е, защото мерките бездруго не са му харесвали. "Ще отстъпим от това, което не ми харесваше и всеки път ви казвах, че не ми харесва - от данък "дивидент”, ще отстъпим от двата процента (увеличението на вноската за фонд "Пенсии" с 2 процентни пункта, не с 2% - б.а.) и мисля, че ще стане един, но нека да минат срещите..."
Увеличението на осигуровките, най-критикуваната от бизнеса мярка, вече беше прието с бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), одобрен за второ четене от комисиите. Намалението ѝ означава неговото преизчисляване, а и повторно внасяне. Председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев (ГЕРБ) е намерил решението: "След като сме изчистили предложенията на правителството, синдикатите и работодателите, ще внесем допълнителен доклад и ще преразгледаме двата малки бюджета".
Но дори и със записаното сега повишение, почти 50% от парите за пенсии за 2026 г. - малко над 6 милиарда евро, отново се дотират от бюджета, тъй като събраните приходи от осигуровки не са достатъчни. Впрочем, такава е практиката и в предходните години и увеличението на осигуровките, каквото по принцип е необходимо, но в съчетание с реформи, няма да реши проблема с дефицита.
Първоначално Борисов създаде впечатление за радикални действия. Но публичната гаранция за нов бюджет се смали до корекции на оспорвани предложения. А големите разходи и милиардите за ББР ще останат непокътнати - заедно с тях и преразпределението на 45% от БВП през бюджета, записано в тригодишната прогноза.
ПП-ДБ настояват правителството да изтегли проекта за държавните разходи, а също и тригодишната финансова прогноза, която е неразделна част от него. Коалицията отново свиква протест на 1 декември - на същото място, по същото време.
ГЕРБ в търсене на баланс между бизнеса и синдикатите
Първите сигнали от възстановения диалог с работодатели и синдикати показват, че ще се върви към отпадане на удвоения данък дивидент, а осигуровките ще бъдат увеличени само с 1 процентен пункт. Ще се премахне и задължителното въвеждане на режима за софтуерите за управление на продажбите (СУПТО). Работодателските организации разкритикуваха и трите предложения в първоначалния им вариант.
От създаването си преди 19 години до днес ГЕРБ винаги е била партия, силно ориентирана към бизнеса (както и към МВР). За предстоящите отстъпления от вече одобрените мерки повлия и сериозният отпор, който дадоха предприемачите, но и политическата ситуация, в която партията на Борисов вече няма монопол. Обезпокоена от публичните разходи е и Европейската комисия, тъй като не отговарят на фискалните изисквания на Брюксел. Синдикатите също са недоволни, а ГЕРБ не може да си позволи да загуби подкрепата на организации, които традиционно стоят зад нея. Борисов и Пеевски дори се опитаха да омаловажат протеста, приписвайки организацията му на Асоциацията на индустриалния капитал в България, неглижирайки ролята на ПП-ДБ.
Ескалацията на протестна енергия е опасна за всяка власт, особено когато идва от опозицията и още повече, когато тази енергия надхвърля идеологическия ѝ обхват.
Затова отстъплението с обещания печели време. Идния вторник бизнес, синдикати и правителство ще преговарят за промените, които да бъдат внесени в парламента. Трудно ще е да се балансира между два коренно различни възгледа. Предприемачите настояват да се прекратят автоматизираните механизми за вдигане на заплатите в администрацията, докато профсъюзните лидери искат да се увеличат възнагражденията в НАП, НОИ, БДЖ и пощите. Изобщо не е ясно откъде ще се намерят тези 1 милиард лева за повишения на заплатите.
Разбира се, не се отваря и дума за коригиране на добре платените в МВР, службите, също и съдебната система. Предложението да се заделят 2 милиарда евро за държавни гаранции - за да се купят активите на "Лукойл" - също трябва да бъде преразгледано. То беше внесено като предложение към бюджета от депутати от управляващата коалиция без никакви мотиви. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев го определи като "изключително глупава идея, която може да ни донесе само още корупция".
"Те не могат да ме уплашат"
Бюджетните битки традиционно са ожесточени, но сегашните надхвърлят финансовите рамки и се превръщат в политически тест за устойчивостта на властта и отношенията вътре в управляващата коалиция.
Някой ще се осмели ли да пипне инвестиционната програма на общините? Наскоро регионалният министър Иван Иванов (БСП) се похвали, че тя е увеличена значително за 2026 г. - на 920 милиона евро, след като за 2025 г. са били предвидени 750 милиона лева (около 383.5 евро). Това би ядосало повелителя на денонощните грижи за хората Делян Пеевски - в общините, управлявани от привлечените към него кметове, се усвояват значителни ресурси по програмата.
Председателят на ДПС-НН си намери и съюзник в коалицията, споделящ неговата загриженост към онеправданите в лицето на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров. Не е ясно преди или след посещение в кабинет 222, парламентарната обител на Пеевски, Зафиров обяви, че БСП може да преосмисли участието си в управлението , ако "най-социалният досега" бюджет бъде изтеглен. Сериозна заплаха, главно за БСП.
Назрява нов протест. По този повод Борисов, който влиза в разпри с Иво Мирчев кой на кого ще дърпа или пипа ушите, заяви: "Да се събират колкото си искат. Те не могат да ме уплашат". Блъфира.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #12
13:05 29.11.2025
2 Последния Софиянец
13:06 29.11.2025
3 Пич
13:08 29.11.2025
4 Последния Софиянец
13:08 29.11.2025
5 Сталин
13:08 29.11.2025
6 Сталин
Коментиран от #16
13:09 29.11.2025
7 ТОЯ НАПЪЛНО ИЗКУКУРИГА
13:10 29.11.2025
8 Проблема е
13:10 29.11.2025
9 Да се
13:11 29.11.2025
10 побърканяк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тиквата не е само лъже, а е страхлив лъжец.
13:12 29.11.2025
11 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, производител на амфетамини с ТИМ, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС шефа Гестапо и одобрен от доган-агент Сава до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
Коментиран от #23
13:14 29.11.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ама и тогава не е сигурно🤔
🎃 може пък да се прави❗
13:14 29.11.2025
13 Ддд
13:14 29.11.2025
14 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
🥺
ТОВА СА НОМЕРАТА НА И3РOДA ОТ БAHКЯ ОТКАКТО И3ПЪЛ3Я ОТ ПPECTЪПНИТЕ ГРУПИPOBКИ В ПОЛИТИКАТА.
ИЛЮЗИЯТА Е ЧЕ ХОРА С ПОВЕЧЕ НАИВНОСТ ОТ ДОПУСТИМОТО СИ МИСЛЯТ ЧЕ ПП/ДБ/ЛГБTИ СА ПРОТИВ УПРАВЛЕНИЕТО.
ЗАБРАВИХА ЛИ СГЛОБКАТА? 😮
ПСИXOДЕCНИТЕ И СЪЮЗНИЦИТЕ ИМ С И3BPATEHA CEKCУАЛНОСТ ВИНАГИ СА В УСЛУГА НА OPГAHИЗИPAHAТА ПPECTЪПHOCT И УПРАВЛЯВАЩАТА У TA ЙKА. 😡
13:19 29.11.2025
15 гражданин
13:24 29.11.2025
16 А, няма нужда,
До коментар #6 от "Сталин":най-лесно е ти да отидеш при Путин. Щом те влече.
13:28 29.11.2025
17 очевидец
Ако си докарал с дългогодишни усилия държавата до това да те обслужва лично теб, тя губи капацитета да работи ефективно по принцип. Но явно това е била целта - да може да обещаваш неща, които няма да бъдат изпълнени, но пък успешно ще гълтат поредните пари: “Магазини за хората” си имат дружество с 10 млн. капитал, управителен съвет, текат разходи… И също - да може да доказваш, че държавата не работи и да буташ към съмнителни приватизации каквото и когато ти е удобно, последен пример - Българския спортен тотализатор.
Да обобщим: една (евентуално) студена вода за хората, докато държавата бива прогресивно изяждана от г-н Ново начало и неговите стари другари. Ако обаче си мислят, че ще ги оставим да изядат всичко на спокойствие, просто не са познали.
Коментиран от #19
13:28 29.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да се чете:
БорисоФ Лъже, дори когато Лъже!
13:47 29.11.2025
21 Окончателното решение
13:49 29.11.2025
22 Велики мислители
"Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Хелоина, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
"Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
13:50 29.11.2025
23 Брутален!!
До коментар #11 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Отлично мнение и право в десятката! Това, което си написал, е самата горчива истина! Няма нито един, допуснат до властта, който да не е "вързан" с ДС. Съвсем "случайно", може би!
13:52 29.11.2025