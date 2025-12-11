Американска телевизия: В основата на недоволството на протестиращите е санкционираният Делян Пеевски

Световни медии коментират антиправителствените протести в България снощи, като отбелязват, че десетки хиляди хора в столицата София и други градове са участвали в поредните протести срещу правителството, предаде БТА.

"Десетки хиляди се присъединиха вчера към поредните масирани протести в цяла България, обвинявайки правителството в широко разпространена корупция, като това подчерта политическите разделения само няколко седмици преди страната да се присъедини към еврозоната", пише американският в. "Вашингтон Пост“.

Демонстрациите снощи последваха протестите от миналата седмица, които бяха предизвикани от плановете на правителството за увеличаване на данъците, социалноосигурителните вноски и разходите, посочва изданието.

След първия протест правителството оттегли спорния бюджет за 2026 г., но протестиращите разшириха обхвата на исканията си и вече призовават за оставка на дясноцентристкото правителство на премиера Росен Желязков, отбелязва американският столичен вестник.

В основата на недоволството на протестиращите е ролята на българския политик Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Великобритания, и чиято партия "ДПС – Ново начало“ подкрепя правителството, посочва американската телевизия „Ей Би Си Нюз“. Пеевски е обвиняван от противниците си, че участва във формирането на правителствената политика, която служи на неговите олигархични интереси, отбелязва американската медия.

"Предстоящото присъединяване на страната към еврозоната би трябвало да бъде повод за празнуване, но вместо това разкри нарастващо недоволство, особено сред по-младите българи, тъй като въпреки че България се присъедини към ЕС преди доста години, положението с върховенството на закона не се подобрява", коментира "Блумбърг“.

Приемането на най-бедната страна в ЕС в еврозоната преди тя да е изпълнила основни изисквания като върховенството на закона е ход, от който противниците на разширяването са готови да се възползват, акцентира медията. Според нея това може да навреди на цялата геополитическа стратегия на блока, тъй като евентуалното членство на Украйна е от фундаментално значение за възстановяването на стабилността по източните му граници.

Жаждата за политическа алтернатива в България е изключително силна, продължава „Блумбърг“. В страната през последните четири години бяха произведени предсрочни избори седем пъти, но те така и не успяха да излъчат стабилно управляващо мнозинство. Годините на политическа нестабилност подкопаха фискалната дисциплина на България, тъй като политиците настояват за увеличаване на разходите в опит да спечелят гласоподавателите, отбелязва медията.

Желязков представя приемането на еврото като едно от основните постижения на правителството, въпреки че социологическо проучване от юли показа, че почти половината от българите се противопоставят на тази стъпка, обръща внимание „Блумбърг“.

Събитията от последните десет дни разкриха задълбочаваща се пропаст между управляващите партии и младите хора, пише „Дойче Веле“.

Поколението „Зи“ (Gen Z) е първото поколение в България, което няма лични спомени нито за комунистическия режим, управлявал страната от 1944 г. до 1989 г., нито за хиперинфлационната криза от края на 90-те години, посочва медията. "В страна, в която избирателната активност едва достигна 39% на последните парламентарни избори, след началото на масовите протести младите хора сега изглежда все повече се ангажират с политиката. Те имат най-различни искания - от по-добро здравеопазване до по-добри възможности за работа", отбелязва "Дойче Веле".

"Една особеност на протестите е, че онлайн инфлуенсъри в социалните мрежи често заместват традиционните медии за младите протестиращи, тъй като те по-добре могат да комуникират на универсалния език на поколението „Зи“, включващ голяма доза нефилтриран хумор", изтъква „Дойче Веле“.

Насочени срещу Пеевски протестни песни, монтирани клипове на опозиционни лидери, които се провикват "Кой поръча това безобразие?“ по време на изслушване на бюджетната комисия, и плакати с надписи като "Заведи приятелката си на среща на протеста“ помагат да се смесят политиката и поп културата, подчертава германската медия.

Правителството се опитва да омаловажи протестите и ги нарича антиевропейски, а протестиращите отхвърлят това обвинение и настояват, че демонстрациите обединяват хора от целия политически спектър, които искат оставката на правителството, обобщава „Дойче Веле“.