Американска телевизия: В основата на недоволството на протестиращите е санкционираният Делян Пеевски

11 Декември, 2025 10:15 2 011 34

  • делян пеевски-
  • протест-
  • магнитски-
  • сащ-
  • дпс-
  • корупция

Пеевски е обвиняван от противниците си, че участва във формирането на правителствената политика, която служи на неговите олигархични интереси

Американска телевизия: В основата на недоволството на протестиращите е санкционираният Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световни медии коментират антиправителствените протести в България снощи, като отбелязват, че десетки хиляди хора в столицата София и други градове са участвали в поредните протести срещу правителството, предаде БТА.

"Десетки хиляди се присъединиха вчера към поредните масирани протести в цяла България, обвинявайки правителството в широко разпространена корупция, като това подчерта политическите разделения само няколко седмици преди страната да се присъедини към еврозоната", пише американският в. "Вашингтон Пост“.

Демонстрациите снощи последваха протестите от миналата седмица, които бяха предизвикани от плановете на правителството за увеличаване на данъците, социалноосигурителните вноски и разходите, посочва изданието.

След първия протест правителството оттегли спорния бюджет за 2026 г., но протестиращите разшириха обхвата на исканията си и вече призовават за оставка на дясноцентристкото правителство на премиера Росен Желязков, отбелязва американският столичен вестник.

В основата на недоволството на протестиращите е ролята на българския политик Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Великобритания, и чиято партия "ДПС – Ново начало“ подкрепя правителството, посочва американската телевизия „Ей Би Си Нюз“. Пеевски е обвиняван от противниците си, че участва във формирането на правителствената политика, която служи на неговите олигархични интереси, отбелязва американската медия.

"Предстоящото присъединяване на страната към еврозоната би трябвало да бъде повод за празнуване, но вместо това разкри нарастващо недоволство, особено сред по-младите българи, тъй като въпреки че България се присъедини към ЕС преди доста години, положението с върховенството на закона не се подобрява", коментира "Блумбърг“.

Приемането на най-бедната страна в ЕС в еврозоната преди тя да е изпълнила основни изисквания като върховенството на закона е ход, от който противниците на разширяването са готови да се възползват, акцентира медията. Според нея това може да навреди на цялата геополитическа стратегия на блока, тъй като евентуалното членство на Украйна е от фундаментално значение за възстановяването на стабилността по източните му граници.

Жаждата за политическа алтернатива в България е изключително силна, продължава „Блумбърг“. В страната през последните четири години бяха произведени предсрочни избори седем пъти, но те така и не успяха да излъчат стабилно управляващо мнозинство. Годините на политическа нестабилност подкопаха фискалната дисциплина на България, тъй като политиците настояват за увеличаване на разходите в опит да спечелят гласоподавателите, отбелязва медията.

Желязков представя приемането на еврото като едно от основните постижения на правителството, въпреки че социологическо проучване от юли показа, че почти половината от българите се противопоставят на тази стъпка, обръща внимание „Блумбърг“.

Събитията от последните десет дни разкриха задълбочаваща се пропаст между управляващите партии и младите хора, пише „Дойче Веле“.

Поколението „Зи“ (Gen Z) е първото поколение в България, което няма лични спомени нито за комунистическия режим, управлявал страната от 1944 г. до 1989 г., нито за хиперинфлационната криза от края на 90-те години, посочва медията. "В страна, в която избирателната активност едва достигна 39% на последните парламентарни избори, след началото на масовите протести младите хора сега изглежда все повече се ангажират с политиката. Те имат най-различни искания - от по-добро здравеопазване до по-добри възможности за работа", отбелязва "Дойче Веле".

"Една особеност на протестите е, че онлайн инфлуенсъри в социалните мрежи често заместват традиционните медии за младите протестиращи, тъй като те по-добре могат да комуникират на универсалния език на поколението „Зи“, включващ голяма доза нефилтриран хумор", изтъква „Дойче Веле“.

Насочени срещу Пеевски протестни песни, монтирани клипове на опозиционни лидери, които се провикват "Кой поръча това безобразие?“ по време на изслушване на бюджетната комисия, и плакати с надписи като "Заведи приятелката си на среща на протеста“ помагат да се смесят политиката и поп културата, подчертава германската медия.

Правителството се опитва да омаловажи протестите и ги нарича антиевропейски, а протестиращите отхвърлят това обвинение и настояват, че демонстрациите обединяват хора от целия политически спектър, които искат оставката на правителството, обобщава „Дойче Веле“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    11 11 Отговор
    Искаме Сорос и Истанбулската конвенция. И Благо дето си иска 20% "въздух" от варненския бизнес.

    10:16 11.12.2025

  • 2 1488

    8 31 Отговор
    не е верно
    в основата на недоволството на протестиращите е ОМРАЗАТА към ТУРЦИТЕ и ОЛИГАРСИТЕ

    10:17 11.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    18 4 Отговор
    А пък ппдб вече си нямат господар в посолството, а украйна отече в канала.

    Коментиран от #23

    10:17 11.12.2025

  • 4 1488

    2 20 Отговор
    не е верно
    в основата на недоволството на протестиращите е ОМРАЗАТА към ТУРЦИТЕ и ОЛИГАРСИТЕ

    10:18 11.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    15 16 Отговор
    Младите на площада се оказаха от американски НПО.Тръмп сменя елита в България.

    Коментиран от #9, #27

    10:19 11.12.2025

  • 6 честен ционист

    11 14 Отговор
    Достатъчно е човек да види кой коментира: Дойче Велето, Свободна Европа, Вашингтон Пост - > ЛГБТ

    10:19 11.12.2025

  • 7 Путин

    1 16 Отговор
    Сорос ми заповяда да станем "многоходови"

    10:20 11.12.2025

  • 8 Бойко

    15 0 Отговор
    Скрил съм се в бункера и хич не ми пука .

    10:20 11.12.2025

  • 9 честен ционист

    5 17 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Това са сороски НПО-та, Бай Дончо е никой в България.

    10:20 11.12.2025

  • 10 Дориана

    18 1 Отговор
    Борисов и Пеевски са срам за България.

    10:24 11.12.2025

  • 11 Доказателства?

    4 9 Отговор
    Доказани престъпници обвиняват без никакви доказателства.Типично за тълпата.

    Коментиран от #18

    10:27 11.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Кьорави кравари, а тиквuн какво се правите че не го виждате?

    10:29 11.12.2025

  • 14 Пак подмяна

    9 3 Отговор
    Никой ли не си дава сметка, че най-голямото извънредно перо в този и следващите бюджети е за оръжие и кръв? Вие живеете в Матрицата, драги овчици. ЦРУ/Посолството разиграват поредния сценарии на гърба на невежите

    10:29 11.12.2025

  • 15 000

    8 1 Отговор
    С либерална Бългапия е свършено. Исва времето на патриогичта България.

    10:30 11.12.2025

  • 16 Потърпевш

    11 0 Отговор
    Цяла България го мрази това прсе и той не се маха. Тези на които увеличи двойно заплатите му предоставиха компромати и сега имаме един несменяем крадец на когото плащаме да го пази полицията.

    10:30 11.12.2025

  • 17 Ми, квото кажат

    5 2 Отговор
    Сащ, това е истината. Ако кажат, че няма Луна, това ще е истината...

    10:32 11.12.2025

  • 18 Ами доказателствата

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Доказателства?":

    обичайно са ,, на трупчета” в прокуратурата или в ДАНС и се ползват за оказване на натиск при взимане на ,, решения”.

    10:32 11.12.2025

  • 19 Пред камера

    1 1 Отговор
    Ако имате доказателства веднага ,идете в полицията и съобщете.ще има журналя

    10:35 11.12.2025

  • 20 Америка да пита Европа

    5 0 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе тази корумпирана територия в ЕС и НАТО?

    10:36 11.12.2025

  • 21 бай Ставри

    3 3 Отговор
    Тази монета има по-вече от две страни, но опростено само едната страна е Пеевски. От другата е Сорос и друга банда отявлени измамници. Посредата са скачащите балъци от всякакъв сорт и калибър, повечето от които след някоя и друга година ще се питат "Оти ги ручахме жабетата !"

    10:36 11.12.2025

  • 22 Голия

    3 7 Отговор
    всичко е руски сценарий

    10:39 11.12.2025

  • 23 Куцото добиче

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Само второто е вярно. ПП ДБ винаги са имали господар и той е Сорос.

    10:39 11.12.2025

  • 24 На бас 👍

    3 7 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    10:39 11.12.2025

  • 25 На протеста

    4 4 Отговор
    Снощи от трибуната дрънкаха глупости и припявдйа идиотски прсновки само сглобкаджиите пак искат да обсебят народния гняв.плюят само по шиши, а за банкянски тулуп не се чу май и една дума .тия пак ще се сглоб ви т с него,внимавайте хора.

    10:40 11.12.2025

  • 26 Радио Ереван

    0 4 Отговор
    Като гледам интелекта на протестиращите, с ужас мога да заявя, идва времето на Делян Пеевски. "Време Разделно".

    Коментиран от #30

    10:44 11.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 астролог

    3 1 Отговор
    Ама как ? Нали ей сега щяха да му свалят санкциите по Магнитски , дето се вика до два три дни . Този се превърна в световна звезда , не знам къде ще се крие . Останалите там Данчовци ,Хамидовци , Байрамовци не мога да ги мисля , не им е хубав хороскопа .

    10:48 11.12.2025

  • 29 Фокс Нюз

    0 0 Отговор
    😂😂😂😂😂💃🍼

    10:53 11.12.2025

  • 30 Така така

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Радио Ереван":

    Интелекта им е на доста по-високо ниво, от твоя, платени ми трольо!

    10:54 11.12.2025

  • 31 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    С протести, без протести България няма да се отърве от мафията.

    10:57 11.12.2025

  • 32 Следователно

    0 0 Отговор
    Американските медии нищо не са разбрали

    11:01 11.12.2025

  • 33 БГ жител

    0 0 Отговор
    Целия свят вижда какво става в БГ, само нашето правителсво НЕ !
    Хайде сега Брюксел да се загрижат малко за европейските си съюзници и не само да събират данъци, такци, акцизи и глоби, ами да изпратят европейски прокурори и служби и да изметат боклука, за да има наистина осъдени и заключени! ( нашите са купени и служат на господарите си не на народа)
    Нека сега да се види има ли човечност в еврозоната или плащай или умирай !!!

    11:01 11.12.2025

  • 34 наблюдател

    0 0 Отговор
    След като западната преса го нарича олигарх , санкциониран по Магнитски , значи не го чака нищо добро нито на Запад , нито на Изток .

    11:01 11.12.2025