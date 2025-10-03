В Германия: когато автомонтьорът взема над 200 евро на час

Ставките за час труд в автосервизите за първи път са преминали границата от 200 евро средно за всички услуги, съобщават от Съюза на германската застрахователна индустрия (GDV). Това означава, че продължава тенденцията от последните няколко години, посочва обществената медия АРД.

Това, че посещението в автосервиза става все по-скъпо, отчитат също и от Федералната статистическа служба: между 2017-а и 2024 г. поддръжката и ремонтите са поскъпнали с 48%.

Застрахователите отчитат дори още по-голямо увеличение. „Средната стойност на имуществените щети по леките автомобили през 2024 г. е достигнала 4 250 евро – с почти 60% повече, отколкото през 2017 г., когато тази сума е била около 2 700 евро“, е цитиран да казва за АРД главният изпълнителен директор на GDV Йорг Асмусен. Това означава, че поскъпването надвишава значително инфлацията, която през същия период е била 24%, допълва изданието.

Застрахователите прехвърлят високите разходи на клиентите

Застрахователите плащат за ремонт средно по 202 евро за час труд в сервиза – примерно за отстраняване на механични и електрически повреди или за тенекиджийски работи. Бояджийските услуги са още по-скъпи – средно 220 евро на час. Освен нарастващите почасови ставки, цените на ремонтите се вдигат и поради все по-скъпите резервни части. Това означава допълнителни разходи и за шофьорите: според GDV, наскоро са били вдигнати и застрахователните премии.

При електрическите автомобили е още по-скъпо

По данни на компанията за технически контрол Dekra ремонтите на електромобили на възраст от три до десет години са с около десет процента по-скъпи от тези на автомобили с двигатели с вътрешно горене на същата възраст. Това е така, защото тези ремонти изискват повече работа – например налага се да бъде изключено електрическото напрежение, което е допълнителна стъпка. Освен това механиците трябва да придобият допълнителни квалификации, за да могат да работят с високоволтови системи, обяснява АРД.

389 евро годишно за ремонт на автомобил

По данни на Федералната статистическа служба на Германия, поддръжката и ремонтът на автомобилите през 2024 г. е струвала на германците общо 22,62 милиарда евро. Средно на собственик на лек автомобил се падат по 389 евро, които той е оставил за едно година в автосервиза.

Данните на Съюза на германската застрахователна индустрия GDV, стъпващи върху експертизите на Dekra, показват същата картина, посочва още АРД.