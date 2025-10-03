Новини
В Германия: когато автомонтьорът взема над 200 евро на час

3 Октомври, 2025 18:08 1 371 21

  • германци-
  • автомонтьор-
  • германия-
  • заплата-
  • работа-
  • автомобили

Ремонтът на автомобили излиза все по-скъпо на собствениците в Германия: цената за час труд в автосервизите се е повишила значително

В Германия: когато автомонтьорът взема над 200 евро на час - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ставките за час труд в автосервизите за първи път са преминали границата от 200 евро средно за всички услуги, съобщават от Съюза на германската застрахователна индустрия (GDV). Това означава, че продължава тенденцията от последните няколко години, посочва обществената медия АРД.

Това, че посещението в автосервиза става все по-скъпо, отчитат също и от Федералната статистическа служба: между 2017-а и 2024 г. поддръжката и ремонтите са поскъпнали с 48%.

Застрахователите отчитат дори още по-голямо увеличение. „Средната стойност на имуществените щети по леките автомобили през 2024 г. е достигнала 4 250 евро – с почти 60% повече, отколкото през 2017 г., когато тази сума е била около 2 700 евро“, е цитиран да казва за АРД главният изпълнителен директор на GDV Йорг Асмусен. Това означава, че поскъпването надвишава значително инфлацията, която през същия период е била 24%, допълва изданието.

Застрахователите прехвърлят високите разходи на клиентите

Застрахователите плащат за ремонт средно по 202 евро за час труд в сервиза – примерно за отстраняване на механични и електрически повреди или за тенекиджийски работи. Бояджийските услуги са още по-скъпи – средно 220 евро на час. Освен нарастващите почасови ставки, цените на ремонтите се вдигат и поради все по-скъпите резервни части. Това означава допълнителни разходи и за шофьорите: според GDV, наскоро са били вдигнати и застрахователните премии.

При електрическите автомобили е още по-скъпо

По данни на компанията за технически контрол Dekra ремонтите на електромобили на възраст от три до десет години са с около десет процента по-скъпи от тези на автомобили с двигатели с вътрешно горене на същата възраст. Това е така, защото тези ремонти изискват повече работа – например налага се да бъде изключено електрическото напрежение, което е допълнителна стъпка. Освен това механиците трябва да придобият допълнителни квалификации, за да могат да работят с високоволтови системи, обяснява АРД.

389 евро годишно за ремонт на автомобил

По данни на Федералната статистическа служба на Германия, поддръжката и ремонтът на автомобилите през 2024 г. е струвала на германците общо 22,62 милиарда евро. Средно на собственик на лек автомобил се падат по 389 евро, които той е оставил за едно година в автосервиза.

Данните на Съюза на германската застрахователна индустрия GDV, стъпващи върху експертизите на Dekra, показват същата картина, посочва още АРД.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Който има брада

    23 0 Отговор
    Има и гребенче. Не ги мислете германците, а гледайте автоморгата по улиците ни.

    18:12 03.10.2025

  • 2 прокопи

    17 1 Отговор
    За осем часа работа в сервиза - пет нашенски пенсии. Не е зле ...

    18:13 03.10.2025

  • 3 БГрин

    12 0 Отговор
    Добре. Моите 200 еуро са за седмица и половина. Машина на времето съм яхнал - стареем по-бавно от германеца.

    18:13 03.10.2025

  • 4 Сталин

    17 4 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    Коментиран от #7

    18:15 03.10.2025

  • 5 Факти

    4 1 Отговор
    Лудостта , не признава граници …

    18:19 03.10.2025

  • 6 Сталин

    8 0 Отговор
    Още едно ченге за което да ревем,Абе кво стана с онова пияно ченге от Русе

    18:19 03.10.2025

  • 7 Че ти

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Сега какво притежаваш ,освен усьраньия си г.а.з

    18:21 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Професорите стават монтьори

    3 1 Отговор
    Колко часа работи на ден тоя с един час за 200 евро, може би по един час

    18:26 03.10.2025

  • 10 Така е

    4 5 Отговор
    200 евро на час, а нашите атлантенца и тролчета от "Америка за България" са на 3,80-4,5 $ на час

    Коментиран от #11, #16

    18:27 03.10.2025

  • 11 Един

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Не завиждай, а накарай рашките да ви плащат повече.

    18:32 03.10.2025

  • 12 Стига сте лъгали

    4 1 Отговор
    Тези пари отиват за собственика на голям гараж, много голям и луксозен, а НЕ при обслужващия персонал. Като пишеше глупости скоро и тука мошениците ше искат тези пари.

    18:35 03.10.2025

  • 13 Кумпел

    4 1 Отговор
    Я сега да се каже колко социални помощи взимат новодошлите доктори,инженери и да не забравяме нашите лилави гастарбайтери (водещи се българи по паспорт.

    18:35 03.10.2025

  • 14 Асен

    2 1 Отговор
    У нас повечето са автомонтьори са лаици и само гадаят за проблемите даже и диагностика не могат да ти кажат какъв е проблема биха имали същият успех с магическо кълбо за мен са едни завивачи на гайки и 10 лева на час им е много.

    18:36 03.10.2025

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Троловете на Митрофаннова им плаща по 30Е на час ,днес съм заработил 300Е

    18:38 03.10.2025

  • 17 брей

    2 0 Отговор
    А в България може 200лв на час, пък в Германия не може 200 Евро. Направа да падладейш начи.

    18:38 03.10.2025

  • 18 Фен

    1 1 Отговор
    Нема се плашите. Скоро, и у нас. Нали вече сме богати....

    18:38 03.10.2025

  • 19 Така е

    1 1 Отговор
    200 евро на час, а нашите атлантенца и тролчета от "Америка за България" са на 3,80-4,5 $ на час !!

    18:43 03.10.2025

  • 20 Монтьорче

    1 0 Отговор
    Аз съм скромен 😊. Взимам по 50 еврака на час.

    18:43 03.10.2025

  • 21 Ама определено е фейк

    0 0 Отговор
    В Германия автомонтьорът НЕ взема над 200 евро на час а точно 34,8 !!! 35 ...

    18:46 03.10.2025

