Новини
Свят »
Германия »
В Германия се питат: ще изчезнат ли парите в брой?

В Германия се питат: ще изчезнат ли парите в брой?

3 Октомври, 2025 16:52 615 25

  • германци-
  • германия-
  • кеш-
  • пари-
  • банкноти-
  • еврозона-
  • пари в брой-
  • дигитално евро-
  • евро

Един от най-често задаваните въпроси в Германия, свързани с планираното дигитално евро, гласи: ще изчезнат ли парите в брой?

В Германия се питат: ще изчезнат ли парите в брой? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ще изчезнат ли парите в брой? Много германци се тревожат, че точно това може да се случи с въвеждането на дигиталното евро, което е прието като проект от Европейската централна банка (ЕЦБ) още през юли 2021 година. "Парите в брой ще останат!", казва Буркхард Балц от управителния съвет на германската Бундесбанк пред обществената медия АРД. В тази връзка той припомня неотдавнашните прекъсвания на електрозахранването в Испания, когато банкоматите и устройствата по магазините за плащане с кредитни карти не работеха, а компютрите не можеха да обработват плащания.

Не на последно място този пример от Испания показа ясно, че при инциденти, природни бедствия или саботажи парите в брой са единственото средство за извършване на необходимите трансакции.

Парите в брой са културно богатство

Освен при извънредни ситуации, плащанията с пари в брой са необходими в ежедневието – например когато продаваме стария си автомобил, казва директорът на Потребителската централа в германската провинция Хесен Филип Вендт. При такива сделки парите в брой са най-сигурното средство за разплащане, тъй като купувачът и продавачът обикновено не се познават.

Но той отива и още по-далеч: Вендт смята парите в брой за културно богатство, което трябва да се съхрани. Само с пари в брой децата могат да научат какво представляват парите и как да боравят с тях. "Трябва да се погрижим парите в брой да не останат в миналото", призовава в тази връзка Вендт.

Цената на парите

Германската Бундесбанк и Европейската централна банка отговарят за емитирането, контрола и поддържането на парите в Германия. И те полагат немалко усилия за осигуряването на достатъчно пари в брой. А през последните години търсенето е нараснало - най-вече заради различните кризи, както става ясно от доклад на ЕЦБ. Изследователите са установили, че търсенето на пари в брой е било особено силно при световната финансова криза от 2008, при гръцката дългова криза, при пандемията от Ковид и от началото на войната срещу Украйна насам.

Дигиталното евро – все още само на теория

Когато някой ден дигиталното евро стане реалност, частните лица ще могат да пълнят т.нар. wallet (портфейл) в техния смартфон с дигитални пари, а плащанията ще се извършват директно от телефона. Тези частни портфейли ще имат лимит от 3000 евро, предназначени за плащания. И за разлика от чисто фиктивните и неконтролирани от никакви власти биткойни, дигиталното евро ще е гарантирано от централните банки.

А кога ще бъде въведено дигиталното евро? "Бихме били щастливи, ако стартираме през 2028 година", казва Буркхард Балц от управителния съвет на германската Бундесбанк.

От Европейската централна банка публикуваха тези дни проучване, озаглавено "Останете спокойни и запазете пари в брой", в което ролята на банкнотите и монетите по време на кризи се разглежда по-подробно. "Резултатите показват, че уникалните характеристики на парите в брой – че са осезаеми, устойчиви, не зависят от интернет и са широко разпространени – са от решаващо значение в кризисни ситуации."

Автор: Инго Натузиус (ARD)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без коментар

    5 1 Отговор
    Само псув ни и фуга т ни

    Коментиран от #2

    16:53 03.10.2025

  • 2 Фугатни с ру

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без коментар":

    Гатни :))

    16:54 03.10.2025

  • 3 Конспирации

    7 1 Отговор
    Нали това са глупости на МВФ

    И на фурсула.

    16:55 03.10.2025

  • 4 Губещи

    6 2 Отговор
    В играта сме да ни го нахакат @@@@@@

    16:56 03.10.2025

  • 5 Ако се чудите

    8 1 Отговор
    Защо ви бутат еврата. Ето защо

    Заради дигитализацията.

    16:57 03.10.2025

  • 6 Един

    2 0 Отговор
    В българия (изрична малка) не се питат такива неща! Племето сляпо вярва на партията и Първите (щото вече са две бащиците да мислят за тях)!

    Като усетят дигиталното робство и най-глупавите ще разберат какво са направили, но прекалено късно!

    Коментиран от #8

    16:58 03.10.2025

  • 7 В Германия се питат

    4 1 Отговор
    няма какво да се питат
    да сгащят баба лагард дето го измисли дигиталното евро
    и на съд за вещици

    16:59 03.10.2025

  • 8 и най-глупавите ще разберат какво са

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    за преизбирачите на тикви ли?

    17:01 03.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Напред към ..... ДИГИТАЛНОТО РОБСТВО❗

    17:02 03.10.2025

  • 10 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Да, отдавна законът така е направен, че в брой да плащаш повече. То това е от демокрация, нали знаете.

    17:02 03.10.2025

  • 11 Зверев

    2 0 Отговор
    В чейнч бюрата има само рубли !

    17:03 03.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Поредната Теория на Конспирацията,
    май се оказва поредната късно прозряна Истина❗

    17:04 03.10.2025

  • 13 Цвете

    1 1 Отговор
    О СВЕЩЕНА ТЪПОТА. КАК ИЗОБЩО Е ВЪЗМОЖНО, НА НЯКОЙ ДА МУ МИНАВА ТАЗИ ИДИОТЩИНА??? ТЕ НАИСТИНА ИСКАТ ДА ПОБЪРКАТ СВЕТА С ЩУРОТИИТЕ СИ. КОЙ КРЕТЕН ИЗОБЩО Е ДАЛ ТАКОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ???? ТА Й ОПРЕДЕЛЯТ ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ.???? ЕЙ, ВИЕ СТЕ МУХЛЯСАЛИ ОТ ВЛАСТ. ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ И ПЪРВО СЕ " КОНСУЛТИРАЙТЕ " С ВСИЧКИ НОВОСТИ, КОИТО СТЕ РЕШИЛИ ДА ОБВЪРЗВАТЕ ТЕЗИ, КОИТО ПОВЕЧЕ НЕ ВИ ВЯРВАТ.ПРЕСТАНЕТЕ ,НАЯДОХТЕ СЕ И ЛАКОМИЯТА ВИ ЛИЧИ ОТ ДАЛЕЧЕ. 🤗🤑😠👎👎👎🤑

    17:04 03.10.2025

  • 14 Щом

    1 1 Отговор
    Дойче веле казва, че ще останат, значи ще изчезнат.

    Щом толкова ни убеждават, че ще останат, значи със сигурност ще изчезнат

    17:04 03.10.2025

  • 15 Цвете

    1 1 Отговор
    О СВЕЩЕНА ТЪПОТА. КАК ИЗОБЩО Е ВЪЗМОЖНО, НА НЯКОЙ ДА МУ МИНАВА ТАЗИ ИДИОТЩИНА??? ТЕ НАИСТИНА ИСКАТ ДА ПОБЪРКАТ СВЕТА С ЩУРОТИИТЕ СИ. КОЙ КРЕТЕН ИЗОБЩО Е ДАЛ ТАКОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ???? ТА Й ОПРЕДЕЛЯТ ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ.???? ЕЙ, ВИЕ СТЕ МУХЛЯСАЛИ ОТ ВЛАСТ. ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ И ПЪРВО СЕ " КОНСУЛТИРАЙТЕ " С ВСИЧКИ НОВОСТИ, КОИТО СТЕ РЕШИЛИ ДА ОБВЪРЗВАТЕ ТЕЗИ, КОИТО ПОВЕЧЕ НЕ ВИ ВЯРВАТ.ПРЕСТАНЕТЕ ,НАЯДОХТЕ СЕ И ЛАКОМИЯТА ВИ ЛИЧИ ОТ ДАЛЕЧЕ. 🤗🤑😠👎👎👎🤑

    17:04 03.10.2025

  • 16 На тия кой им вярва бе

    2 1 Отговор
    Всеки ден милиони европейци кълнат европейски комисии и прочее тиквуни, защото са про сти, нагли, мразещи всичко живо. Какво електронно евро ще пускат като мнозинството хора ненавиждат вече всичко общоевропейско.

    17:04 03.10.2025

  • 17 Факти

    2 1 Отговор
    В Китай парите в брой отдавна изчезнаха, а дългът към БВП е по-висок отколкото в ЕС. За копейките Китай е раят на земята, така че не разбирам защо е тоя рев.

    17:04 03.10.2025

  • 18 Беларусин

    3 0 Отговор
    У нас може да плащате с лук и картофи !

    17:05 03.10.2025

  • 19 горски

    1 2 Отговор
    Ще изчезнат, като влезем в евро-зоната от 1.01.26. парите ще минават през ЕЦБ - Европейска централна банка. Ще плащаме само с карти, но има подробност всички пари ще минават от там и те ще решават дали ще имаме заплата за конкретния месец. Понеже ще трябва да плащаме масрафа на Италия, Франция и Гърция.

    17:05 03.10.2025

  • 20 Фалшификатор

    0 0 Отговор
    Не ми взимайте хляба !

    17:06 03.10.2025

  • 21 Цвете

    1 1 Отговор
    О СВЕЩЕНА ТЪПОТА. КАК ИЗОБЩО Е ВЪЗМОЖНО, НА НЯКОЙ ДА МУ МИНАВА ТАЗИ ИДИОТЩИНА??? ТЕ НАИСТИНА ИСКАТ ДА ПОБЪРКАТ СВЕТА С ЩУРОТИИТЕ СИ. КОЙ КРЕТЕН ИЗОБЩО Е ДАЛ ТАКОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ???? ТА Й ОПРЕДЕЛЯТ ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ.???? ЕЙ, ВИЕ СТЕ МУХЛЯСАЛИ ОТ ВЛАСТ. ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ И ПЪРВО СЕ " КОНСУЛТИРАЙТЕ " С ВСИЧКИ НОВОСТИ, КОИТО СТЕ РЕШИЛИ ДА ОБВЪРЗВАТЕ ТЕЗИ, КОИТО ПОВЕЧЕ НЕ ВИ ВЯРВАТ.ПРЕСТАНЕТЕ ,НАЯДОХТЕ СЕ И ЛАКОМИЯТА ВИ ЛИЧИ ОТ ДАЛЕЧЕ. 🤗🤑😠👎👎👎🤑

    17:06 03.10.2025

  • 22 Финикиец

    0 0 Отговор
    Аз защо се бъхтих,да ги измисля !?

    17:07 03.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    "ДИЛЪРИ НА ВРЕМЕ" май ще се премести от фантастиката в раздела близко бъдеще❗
    Изгледайте го, ако още не сте❗

    17:08 03.10.2025

  • 24 Ружа

    0 0 Отговор
    Харесвам тази игра !

    17:09 03.10.2025

  • 25 Хайде пак да се плашиме

    0 0 Отговор
    Пак пропаганда

    17:09 03.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания