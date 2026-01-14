Новини
Социалната мрежа "Екс" отново е достъпна във Венецуела

14 Януари, 2026 09:23

Тя беше блокирана в продължение на повече от година от сваления с американска военна операция на 3 януари президент Николас Мадуро

Социалната мрежа "Екс" отново е достъпна във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социалната мрежа "Екс" отново е достъпна във Венецуела, след като беше блокирана в продължение на повече от година от сваления с американска военна операция на 3 януари президент Николас Мадуро, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Мадуро участваше в разгорещени онлайн разговори със собственика на платформата Илон Мъск през 2024 г. по повод оспорваната си изборна победа, припомня АФП. Тогава министри, депутати и служители незабавно прекратиха използването на мрежата, която преди това беше основният информационен канал на страната, и преминаха към приложението "Телеграм", отбелязва агенцията.

Достъпът във Венецуела до "Екс" беше възстановен снощи при някои мобилни оператори, въпреки че при други остана блокиран.

"Възстановяваме контакта чрез този канал ("Екс" - бел. ред.). Нека останем единни, да се движим към икономическа стабилност, социална справедливост и държава на хората, каквато заслужаваме!“, гласи публикация на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която е вицепрезидент на Мадуро..

В личните данни в профила си тя е написала "Временен президент на Боливарска република Венецуела. Редом до президента Николас Мадуро по пътя на Боливар и Чавес“, обръща внимание Франс прес.

Послание в платформата на Мъск изпрати и министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо, смятан за втория човек във властта и един от най-радикалните ѝ лидери, акцентира АФП.

"Минавам оттук, за да изпратя голяма прегръдка на братята и сестрите от Венецуела и света, които следят отблизо ситуацията в нашата страна“, написа в профила си в "Екс" Кабельо.


Венецуела


  • 1 Виртуал експлоужън

    8 1 Отговор
    Хаосът който създава смъртта на САЩ в света ще е голям, а това, че техните пропагандни мрежи са в цялата кръвоносна ситема на Земята е като отрова. "Социални" са само в главите на тези, които мислят с телефоните си.

    Коментиран от #2

    09:27 14.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наркоман

    7 1 Отговор
    кога ще има ток в Киев, Кривий рог, Запорожието и Лвов? Омръзна ми да стоя в бункера на тъмно.

    09:30 14.01.2026

  • 4 Изпиха им

    6 0 Отговор
    Нафтата на ,,екс,,, затуй сега мрежа за шарани ,,екс,, ше им дават

    09:31 14.01.2026

  • 5 На никой не пука

    2 0 Отговор
    за сkапаната социална мрежа Х, бившо Пилeнце!

    09:33 14.01.2026

  • 6 голяма новина не ожа да спя да я дочакам

    0 0 Отговор
    какво ни интересува какви социални и Асоциални мрежи има във венецуела ?

    09:39 14.01.2026

  • 7 Мозъчни Промивки

    0 0 Отговор
    Първи демонкратически придобивки

    10:13 14.01.2026