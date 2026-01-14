Социалната мрежа "Екс" отново е достъпна във Венецуела, след като беше блокирана в продължение на повече от година от сваления с американска военна операция на 3 януари президент Николас Мадуро, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Мадуро участваше в разгорещени онлайн разговори със собственика на платформата Илон Мъск през 2024 г. по повод оспорваната си изборна победа, припомня АФП. Тогава министри, депутати и служители незабавно прекратиха използването на мрежата, която преди това беше основният информационен канал на страната, и преминаха към приложението "Телеграм", отбелязва агенцията.

Достъпът във Венецуела до "Екс" беше възстановен снощи при някои мобилни оператори, въпреки че при други остана блокиран.

"Възстановяваме контакта чрез този канал ("Екс" - бел. ред.). Нека останем единни, да се движим към икономическа стабилност, социална справедливост и държава на хората, каквато заслужаваме!“, гласи публикация на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която е вицепрезидент на Мадуро..

В личните данни в профила си тя е написала "Временен президент на Боливарска република Венецуела. Редом до президента Николас Мадуро по пътя на Боливар и Чавес“, обръща внимание Франс прес.

Послание в платформата на Мъск изпрати и министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо, смятан за втория човек във властта и един от най-радикалните ѝ лидери, акцентира АФП.

"Минавам оттук, за да изпратя голяма прегръдка на братята и сестрите от Венецуела и света, които следят отблизо ситуацията в нашата страна“, написа в профила си в "Екс" Кабельо.