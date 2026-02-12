Словакия: Икономиката на Европейския съюз е в катастрофална форма

Икономиката на Европейския съюз (ЕС) е в ужасна и направо катастрофална форма заради нелепите климатични и идеологически цели, заяви премиерът на Словакия Роберт Фицо, заминавайки за неформалната среща на високо равнище, посветена на конкурентоспособността, в замъка Алден Бизен в Белгия, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.
Лидерите на ЕС се срещат днес за преговори, свикани от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, за да се повлияе на насоката на икономическата политика на съюза, на фона на засилващия се натиск върху конкурентоспособността и предизвикателствата пред обединението поради стратегическата зависимост от критично важни суровини от трети страни.
„Запътил съм се към Белгия, отправяйки се на неофициална среща на високо равнище, на която ще говорим какво да правим с икономиката на ЕС, която е в ужасна форма поради нелепите климатични и идеологически цели. По-добре е да кажа, че е в катастрофално състояние. Ако не направим нищо тази година, на първо място с цените на електроенергията, Европа ще се превърне в нещо не повече от музей на културата на открито за богатите китайски туристи“, заяви Фицо.
Въпросът с високите цени на електричеството беше подчертан и по време на вчерашната среща на високо равнище за европейската индустрия в Антверпен, в която участваха високопоставени представители на около 500 водещи европейски компании.
