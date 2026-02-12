Новини
Словакия: Икономиката на Европейския съюз е в катастрофална форма

12 Февруари, 2026 16:21 558 15

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • ес-
  • икономика

Лидерите на ЕС се срещат днес за преговори, за да се повлияе на насоката на икономическата политика на съюза

Словакия: Икономиката на Европейския съюз е в катастрофална форма - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономиката на Европейския съюз (ЕС) е в ужасна и направо катастрофална форма заради нелепите климатични и идеологически цели, заяви премиерът на Словакия Роберт Фицо, заминавайки за неформалната среща на високо равнище, посветена на конкурентоспособността, в замъка Алден Бизен в Белгия, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Лидерите на ЕС се срещат днес за преговори, свикани от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, за да се повлияе на насоката на икономическата политика на съюза, на фона на засилващия се натиск върху конкурентоспособността и предизвикателствата пред обединението поради стратегическата зависимост от критично важни суровини от трети страни.

„Запътил съм се към Белгия, отправяйки се на неофициална среща на високо равнище, на която ще говорим какво да правим с икономиката на ЕС, която е в ужасна форма поради нелепите климатични и идеологически цели. По-добре е да кажа, че е в катастрофално състояние. Ако не направим нищо тази година, на първо място с цените на електроенергията, Европа ще се превърне в нещо не повече от музей на културата на открито за богатите китайски туристи“, заяви Фицо.

Въпросът с високите цени на електричеството беше подчертан и по време на вчерашната среща на високо равнище за европейската индустрия в Антверпен, в която участваха високопоставени представители на около 500 водещи европейски компании.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ма , недей така

    5 4 Отговор
    Радев рече, че ние твърдо ще сме там.

    Коментиран от #4

    16:22 12.02.2026

  • 2 Сталин

    12 4 Отговор
    Тъкмо навреме влизаме в еврозоната да плащаме дълговете на всичките калпазани в Европа

    Коментиран от #5, #14

    16:24 12.02.2026

  • 3 Мурка

    8 2 Отговор
    ГЛУПШОСТИ ----В КЛУБЪТ НА БОГАТИТЕ НЕ МОЕ ДА БЪДЕ ТВОРИМ ЗЛАТНИ КЕН ЕФИ НА БЕДНИТЕ

    Коментиран от #12

    16:24 12.02.2026

  • 4 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ма , недей така":

    Радев ви рече, че ще ви побратимява с грузинците, азербайджанците, и турците.

    16:26 12.02.2026

  • 5 Клети, нещастни копейки 🤪

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Плащаш ти . 🤣
    Добре, че хвърлят някое Евро насам, че да не се налага да ровиш в канчетата на уличните кучета.

    Коментиран от #9, #10

    16:27 12.02.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    5 1 Отговор
    Те сега е момента да напуснете ЕС...да не забравите и Орбан..

    16:28 12.02.2026

  • 7 Прав си

    4 1 Отговор
    Радев подписа Боташ
    За да работим за турците

    16:29 12.02.2026

  • 8 Дориана

    0 5 Отговор
    Сега ли, се сетиха и го разбраха? Отдавна бяха предупредени Европейските лидери , че икономиката се срива и за това са виновни техните недалновидни решения. Сега да си носят последствията, да живеят в страх от война с Русия, които сами провокираха.

    Коментиран от #13

    16:32 12.02.2026

  • 9 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Бегай бе цървул да лапаш папура на идола си Тиквата

    16:33 12.02.2026

  • 10 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    България е златна мина за хунтата в Брюксел с този дълг от 40% към БВП. За отрицателно време ще ти начислят дългове до 100% от БВП ,а на теб ще ти остане привилегията само да ги връщаш..

    16:33 12.02.2026

  • 11 Защо

    3 0 Отговор
    Не излезе от ЕС и да влезе в БРИКС и да си партнира.с Русия и Китай. Там е много добре помагат на съюзниците си като Венецуела, Сирия, Куба, Иран и други. 1 евро е само милион и половина ирански риала и 90-100 рубли.

    16:34 12.02.2026

  • 12 Хохо Бохо

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Тоя клуб е на богатите точно колкото клуба педофили на Епщайн изповедва евроатлантически ценности. Грабежи убийства и педофилия -това е цивилизованият евроатлантически запад.

    16:34 12.02.2026

  • 13 Пр,остакесо,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Кой ще напада Европа?
    Русия?
    Болна си,блато фатмашкия мозък на мъжа ти

    16:36 12.02.2026

  • 14 Офф копейке копейке

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Още ли ги повтаряте тия глупости. Дори и да вземеш целия БВП на България и да го дариш на Франция пак ще им платиш само 3% от дълга и това е само Франция. Така че спрете да пишете глупости и да лъжете пенсионерите и неграмотните.

    Коментиран от #15

    16:36 12.02.2026

  • 15 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Офф копейке копейке":

    Глупости пишеш ти а не той!

    16:39 12.02.2026

