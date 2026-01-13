Новини
Огнян Дъскарев: Сбогом, левче!

Огнян Дъскарев: Сбогом, левче!

13 Януари, 2026 16:00

България скоро ще стане за посмешище на западняците с 300-400 евро най-разпространена пенсия и около 1300 евро средна заплата

Огнян Дъскарев: Сбогом, левче! - 1
Снимка: БГНЕС
Огнян Дъскарев Огнян Дъскарев публицист, автор и преводач
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В джоба ми има няколко лева, с които не искам да се разделя. Защото не мога да повярвам, че никога вече няма да имам левове, никога нищо няма да купувам с тях и не знам откъде да взема. Това е трудна мисъл, защото целият ми живот досега мина с този верен приятел, често недостатъчен, рядко в изобилие, но винаги до мен - в джоба ми.

Това написа във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Левът беше с мен от най-ранните години, когато майка ми даваше 20-30-50 стотинки за банички, с които се подкрепях в междучасията, после 35 стотинки за западни филми на дълга опашка, които плащах срещу билети с едър син или червен молив. По-късно - 25-35 лева с труд спестени за тава на Бийтълс, Джетро Тъл, Йес, после - 120-130 лева за морето, ситно процеждани, за да стигнат за няколко дни.

И т. н. и т. н. - десетки години.

Но същото е било и с всички български поколения - от 145 години до днес. И те са били с верния си приятел в лошо и добро. Поколенията, които изградиха българската държавност от нулата след Освобождението и при всички поразителни трудности и възходи, при възторзи и злощастия, при смърт и нов живот. Поколенията, които сражаваха за Македония във войните, сетне при мирните времена, после при комунизма и сега при демокрацията.

Спри! При демокрацията ли написах?

Каква демокрация е тази, която нелепо забрани референдума за еврото, защо забранителите отлично знаеха, че не по-малко от 70% от българите щяха да гласуват против еврото. Личната ми социология именно това сочи - от месеци питам обикновените хора навсякъде, където мога - за или против?

99% от обикновените хора, с които разговарях са против еврото! Не вярвам на легионите озлобени, надменни или приповдигнати (други нямаше!) неокомунисти - журналисти, икономисти, банкери, социолози, учени, политолози, политици, хора на изкуството и обикновени мутри-богаташи. Именно тези неокомунисти обвиняваха обикновените хора, които са против еврото, че са путинисти, необразовани тъпаци, които не знаят това, което неокомунистите знаят. А именно: че еврото ще донесе благоденствие на всички, едва ли не ще напълни пазвите на вярващите в светлото бъдеще.

Но неокомунистите това не предвидиха: България скоро ще стане за посмешище на западняците с 300-400 евро най-разпространена пенсия и около 1300 евро средна заплата. И това при мрачния факт, че всичко тук се качи с 25-30% последните месеци.

За какво ще ни помислят западняците? Не искам да пиша за какво.

Сега официално всички цени са 1:2, но се молете и се надявайте да не станат за няколко години 1:1, което нали знаете какво значи?

Но (винаги има „но“). Човек е създаден винаги да се надява, дори и в смъртния си час. Затова мисля, че еврото може и да е за добро - тъй като вторите пари на света вече са и тукашни, това може да привлече много външни вложители, което ще подобри рязко икономиката и оттам - живота на обикновените хора. Сигурно ще има и други ползи, които ще нарастват с годините. Със сигурност всички ще свикнем с новите пари и те ще станат наш вечен житейски придружител. А левчето ще изчезне завинаги в тъмната забрава на годините и следващите български поколения нищо няма да знаят за него.

Освен историците и нумизматите.

Сбогом, верни приятелю!


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Богат мъж

    12 5 Отговор
    Оперирал съм с всякакви валути. А в момента гледам тъжно последните левчета в джоба, и се чувствам беден като църковна мишка, макар да имам милиони!

    16:02 13.01.2026

  • 2 честен ционист

    5 19 Отговор
    Стискайте левчето, може след време да струва евро ама с 3 нули отзаде.

    Коментиран от #6

    16:04 13.01.2026

  • 3 Кой да праиш

    17 8 Отговор
    Явно са решили да затрият целия български отруден род.

    16:04 13.01.2026

  • 4 Петър Танчев

    10 16 Отговор
    Всички комунисти в русията

    Коментиран от #7, #11

    16:04 13.01.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 16 Отговор
    Сбогом и на теб , копей

    16:05 13.01.2026

  • 6 Ганчо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Много си оригинален. Нали нямаш нищо против да ти се възхищавам безгранично?

    16:06 13.01.2026

  • 7 Велко Палин

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Петър Танчев":

    По добре на шлеповете

    Коментиран от #15

    16:06 13.01.2026

  • 8 Добрият чичко Клаус Шваб

    13 9 Отговор
    Честито Български Народе!

    Чака ви дигитално робство и ползването на парите ви ще бъде обвързано с ваксинационния ви статус (вижте в ютюб, има клипове с новите банкомати) и точките в социалната ви кредитна система. Най-веселата част е, че парите ви ще имат "срок на годност". Срок в който трябва да бъдат използвани, иначе се зануляват. Така НИКОГА няма да бъде възможно да спестявате.
    "Няма да имате нищо и ще бъдете щастливи!"
    А на нас ще ни бъде гадно да притежаваме всичко и бъдем нещастни.

    Весела Нова 2026 година!

    Коментиран от #12

    16:06 13.01.2026

  • 9 провинциалист

    7 6 Отговор
    "Сега официално всички цени са 1:2, но се молете и се надявайте да не станат за няколко години 1:1" - явно текстът е на няколко години...

    16:07 13.01.2026

  • 10 Левчето

    12 9 Отговор
    Еврото не е за добро! Ако беше за добро, нямаше да го въведат! Но никога не казвай - никога! Аз вярвам, че има шанс за нашето левче, а гробокопачите му рано или късно ще получат възмездие!

    Коментиран от #27

    16:07 13.01.2026

  • 11 болгарин..

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Петър Танчев":

    Всички бгбандерски бг-та..внужьдник0 на пеефтьски0

    16:08 13.01.2026

  • 12 провинциалист

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Добрият чичко Клаус Шваб":

    "Така НИКОГА няма да бъде възможно да спестявате." - но пък икономистите ще го обявят като небивал успех за икономиката и ще тръбят неща от сорта как парите под дюшеците са мъртво тегло и котва за икономическия кораб, който иначе ще пори морето на растежа.

    16:10 13.01.2026

  • 13 Поредния ...

    5 4 Отговор
    ... Носталгично-недоволстващ. Ама айде не по микрофона! Не очаквай съчувствие .

    Коментиран от #24

    16:10 13.01.2026

  • 14 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Пак да гласувате за бойко и 150 евро пенсия ще видите

    16:11 13.01.2026

  • 15 дедо..

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Велко Палин":

    Всички бандеро-урсулци у трапо..сдеянь от 0решак0

    16:12 13.01.2026

  • 16 Спартак

    3 1 Отговор
    СТЯГАЙТЕ СЕ!
    Докато седим и чакаме, Злото ще си триумфира.
    И стига сте подсмърчали по старите пари!
    Пак ще има Лев, но този път ще бъде ЗЛАТЕН!
    Ще си отсечем пари от злато, от Нашето си злато, същото, което сега изнасят с тонове!

    Ако стоите и не правите НИЩО, недейте да плачете за нещата, които ще изгубите!

    16:12 13.01.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Жълтопаветните лизачи никога няма да признаят и дори няма да разберат какво са направили! Недоразита форма на живот, чакаща партията да им каже какво да мислят!

    Обаче тия спящите, дето нямало що да гласуват, нямало за кого да гласуват, нямало какво да направят! Те ще се събудят! Ще разберат какво са направили! Късно, но ще разберат!

    16:14 13.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Левът скоро ще се върне.Еврото е временно явление като Райхсмарката.

    Коментиран от #21, #22

    16:14 13.01.2026

  • 19 Лев

    4 1 Отговор
    Просто трябва да се борим българския лев да се върне, каквото и да говорят евроатнантиците, че поддръжниците на лева са копейки, че сме подписали договор с ЕС, че било цивилизационен избор и т.н.
    НЕ МИ ПУКА !
    ЕС толкова много дерогации е правил на всевъзможни неща, толкова много са му се променяли политиките през годините, че стига България да поиска, тя напълно може да си върне лева.
    За тези, които ще ми цъкат минуси или ще коментират нещо обидно, пак да ви кажа: НЕ МИ ПУКА от вас, огромното болшинство от българите е за връщане на лева.

    16:14 13.01.2026

  • 20 Грубо казано

    3 0 Отговор
    Завършекът с "оптимизъм" е все едно да препикаеш скарата, преди да я сервираш.

    16:15 13.01.2026

  • 21 Гръм и мълнии

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Един път да напишеш нещо хубаво. От твоите уста, в Божиите уши!

    16:17 13.01.2026

  • 23 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    Огнян Дъскарев, Огнян Минчев не правят разлика! Като Австрия и Австралия!😂😂😂

    16:17 13.01.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Поредния ...":

    Няма нужда да недоволстваш носталгично! НЕДОВОЛСТВОТО ОТ ЕВРОТО Е ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО! Само че политическата ви преданност към партията не ви позволява да го видите!

    Вие сте слепи глупаци, които асоциират евро-лев с Европа-Русия - вие сте политически некадърници и политически роби. А нещата опират до много прости икономически процеси и те не са в полза на България!
    ВИЕ СТЕ БЪЛГАРОУБИЙЦИ!

    16:18 13.01.2026

  • 25 Сбогом левче и...

    1 0 Отговор
    ...почивай в мир, бивша българска държаво.

    16:18 13.01.2026

  • 27 Сложих ти плюс само за оптимизма,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Левчето":

    въпреки че не съм съгласен с написаното от теб.

    16:21 13.01.2026

