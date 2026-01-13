Огнян Дъскарев: Сбогом, левче!

В джоба ми има няколко лева, с които не искам да се разделя. Защото не мога да повярвам, че никога вече няма да имам левове, никога нищо няма да купувам с тях и не знам откъде да взема. Това е трудна мисъл, защото целият ми живот досега мина с този верен приятел, често недостатъчен, рядко в изобилие, но винаги до мен - в джоба ми.
Това написа във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Левът беше с мен от най-ранните години, когато майка ми даваше 20-30-50 стотинки за банички, с които се подкрепях в междучасията, после 35 стотинки за западни филми на дълга опашка, които плащах срещу билети с едър син или червен молив. По-късно - 25-35 лева с труд спестени за тава на Бийтълс, Джетро Тъл, Йес, после - 120-130 лева за морето, ситно процеждани, за да стигнат за няколко дни.
И т. н. и т. н. - десетки години.
Но същото е било и с всички български поколения - от 145 години до днес. И те са били с верния си приятел в лошо и добро. Поколенията, които изградиха българската държавност от нулата след Освобождението и при всички поразителни трудности и възходи, при възторзи и злощастия, при смърт и нов живот. Поколенията, които сражаваха за Македония във войните, сетне при мирните времена, после при комунизма и сега при демокрацията.
Спри! При демокрацията ли написах?
Каква демокрация е тази, която нелепо забрани референдума за еврото, защо забранителите отлично знаеха, че не по-малко от 70% от българите щяха да гласуват против еврото. Личната ми социология именно това сочи - от месеци питам обикновените хора навсякъде, където мога - за или против?
99% от обикновените хора, с които разговарях са против еврото! Не вярвам на легионите озлобени, надменни или приповдигнати (други нямаше!) неокомунисти - журналисти, икономисти, банкери, социолози, учени, политолози, политици, хора на изкуството и обикновени мутри-богаташи. Именно тези неокомунисти обвиняваха обикновените хора, които са против еврото, че са путинисти, необразовани тъпаци, които не знаят това, което неокомунистите знаят. А именно: че еврото ще донесе благоденствие на всички, едва ли не ще напълни пазвите на вярващите в светлото бъдеще.
Но неокомунистите това не предвидиха: България скоро ще стане за посмешище на западняците с 300-400 евро най-разпространена пенсия и около 1300 евро средна заплата. И това при мрачния факт, че всичко тук се качи с 25-30% последните месеци.
За какво ще ни помислят западняците? Не искам да пиша за какво.
Сега официално всички цени са 1:2, но се молете и се надявайте да не станат за няколко години 1:1, което нали знаете какво значи?
Но (винаги има „но“). Човек е създаден винаги да се надява, дори и в смъртния си час. Затова мисля, че еврото може и да е за добро - тъй като вторите пари на света вече са и тукашни, това може да привлече много външни вложители, което ще подобри рязко икономиката и оттам - живота на обикновените хора. Сигурно ще има и други ползи, които ще нарастват с годините. Със сигурност всички ще свикнем с новите пари и те ще станат наш вечен житейски придружител. А левчето ще изчезне завинаги в тъмната забрава на годините и следващите български поколения нищо няма да знаят за него.
Освен историците и нумизматите.
Сбогом, верни приятелю!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Богат мъж
16:02 13.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6
16:04 13.01.2026
3 Кой да праиш
16:04 13.01.2026
4 Петър Танчев
Коментиран от #7, #11
16:04 13.01.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:05 13.01.2026
6 Ганчо
До коментар #2 от "честен ционист":Много си оригинален. Нали нямаш нищо против да ти се възхищавам безгранично?
16:06 13.01.2026
7 Велко Палин
До коментар #4 от "Петър Танчев":По добре на шлеповете
Коментиран от #15
16:06 13.01.2026
8 Добрият чичко Клаус Шваб
Чака ви дигитално робство и ползването на парите ви ще бъде обвързано с ваксинационния ви статус (вижте в ютюб, има клипове с новите банкомати) и точките в социалната ви кредитна система. Най-веселата част е, че парите ви ще имат "срок на годност". Срок в който трябва да бъдат използвани, иначе се зануляват. Така НИКОГА няма да бъде възможно да спестявате.
"Няма да имате нищо и ще бъдете щастливи!"
А на нас ще ни бъде гадно да притежаваме всичко и бъдем нещастни.
Весела Нова 2026 година!
Коментиран от #12
16:06 13.01.2026
9 провинциалист
16:07 13.01.2026
10 Левчето
Коментиран от #27
16:07 13.01.2026
11 болгарин..
До коментар #4 от "Петър Танчев":Всички бгбандерски бг-та..внужьдник0 на пеефтьски0
16:08 13.01.2026
12 провинциалист
До коментар #8 от "Добрият чичко Клаус Шваб":"Така НИКОГА няма да бъде възможно да спестявате." - но пък икономистите ще го обявят като небивал успех за икономиката и ще тръбят неща от сорта как парите под дюшеците са мъртво тегло и котва за икономическия кораб, който иначе ще пори морето на растежа.
16:10 13.01.2026
13 Поредния ...
Коментиран от #24
16:10 13.01.2026
14 ООрана държава
16:11 13.01.2026
15 дедо..
До коментар #7 от "Велко Палин":Всички бандеро-урсулци у трапо..сдеянь от 0решак0
16:12 13.01.2026
16 Спартак
Докато седим и чакаме, Злото ще си триумфира.
И стига сте подсмърчали по старите пари!
Пак ще има Лев, но този път ще бъде ЗЛАТЕН!
Ще си отсечем пари от злато, от Нашето си злато, същото, което сега изнасят с тонове!
Ако стоите и не правите НИЩО, недейте да плачете за нещата, които ще изгубите!
16:12 13.01.2026
17 ДрайвингПлежър
Обаче тия спящите, дето нямало що да гласуват, нямало за кого да гласуват, нямало какво да направят! Те ще се събудят! Ще разберат какво са направили! Късно, но ще разберат!
16:14 13.01.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #22
16:14 13.01.2026
19 Лев
НЕ МИ ПУКА !
ЕС толкова много дерогации е правил на всевъзможни неща, толкова много са му се променяли политиките през годините, че стига България да поиска, тя напълно може да си върне лева.
За тези, които ще ми цъкат минуси или ще коментират нещо обидно, пак да ви кажа: НЕ МИ ПУКА от вас, огромното болшинство от българите е за връщане на лева.
16:14 13.01.2026
20 Грубо казано
16:15 13.01.2026
21 Гръм и мълнии
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Един път да напишеш нещо хубаво. От твоите уста, в Божиите уши!
16:17 13.01.2026
23 Тц, тц, тц!
16:17 13.01.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Поредния ...":Няма нужда да недоволстваш носталгично! НЕДОВОЛСТВОТО ОТ ЕВРОТО Е ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО! Само че политическата ви преданност към партията не ви позволява да го видите!
Вие сте слепи глупаци, които асоциират евро-лев с Европа-Русия - вие сте политически некадърници и политически роби. А нещата опират до много прости икономически процеси и те не са в полза на България!
ВИЕ СТЕ БЪЛГАРОУБИЙЦИ!
16:18 13.01.2026
25 Сбогом левче и...
16:18 13.01.2026
27 Сложих ти плюс само за оптимизма,
До коментар #10 от "Левчето":въпреки че не съм съгласен с написаното от теб.
16:21 13.01.2026
