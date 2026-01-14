САЩ ще атакуват Иран? Пентагонът изтегля персонал от ключова военна база в Катар! Чужденци напускат Техеран

На някои американски военни е наредено да напуснат военновъздушната база Ал-Удейд в Катар на фона на обмислянето от страна на Вашингтон за военна операция срещу Иран.Това съобщава днес CNN, позовавайки се американски служител, пише Фокус.
Според източника на изданието, решението за намаляване на персонала е "предпазна мярка“, предвид нарастващото напрежение в региона.
Военновъздушната база Ал-Удейд преди това се превърна в цел за Иран, след като САЩ започнаха удари по ирански ядрени съоръжения през юни миналата година.
Както отбелязва CNN, на фона на факта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за нови удари срещу Иран, базата може отново да е под заплаха от ирански отговор.
През юни миналата година Съединените щати вече прибягнаха до подобни мерки, евакуирайки част от персонала от базата в навечерието на ударите по ядрената инфраструктура на Техеран.
Протести в Иран
Според актуализирани оценки на правозащитници, броят на загиналите в резултат на репресиите в Иран може да достигне около 12 хиляди души. Протестите продължават повече от две седмици, а реалният мащаб на жертвите остава неизвестен поради укриването на информация от властите.
На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова иранците да не спират протестите и заяви, че помощта за протестиращите "вече е на път“. Той отбеляза също, че действията на иранските власти се приближават до неговата "червена линия“.
Според западни медии Белият дом обсъжда различни сценарии за оказване на натиск върху Техеран. В момента обаче няма окончателни решения за евентуални военни действия.
Великобритания също изтегля част от персонала си от военновъздушна база в Катар, преди възможни въздушни удари на САЩ срещу Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на изданието „Ай Пейпър“ (I Paper).
Британското Министерство на отбраната засега не е коментирало.
По-рано днес Катар заяви, че в американската военновъздушна база „Ал Удейд“ са взети предохранителни мерки, включващи напускане на част от персонала, заради нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран.
Италия и Полша призоваха гражданите си да напуснат Иран заради ситуацията със сигурността там, предаде Ройтерс, като се позова на външните министерства и на двете държави.
"Министерството на външните работи на Полша призовава полските граждани да напуснат незабавно Иран и съветва да не се пътува до тази страна", написа ведомството в "Екс".
Външното министерство на Италия също отправи призив към сънародниците си в Иран да напуснат Ислямската република поради опасения, свързани със сигурността. То добави, че в Иран има около 600 италиански граждани и повечето от тях са в Техеран и околностите.
Германските власти издадоха предупреждение към германските авиокомпании да не навлизат в иранското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на платформата за проследяване на полети "Флайтрадар24".
Междувременно сп. "Политико" съобщи, че британското посолство в Техеран временно е затворено.
Също така, Испания призова гражданите си да напуснат Иран, съобщи Франс прес. По-рано Италия и Полша също призоваха гражданите си да напуснат Ислямската република заради ситуацията със сигурността там.
Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че "надеждни източници" са му докладвали, че иранските власти са се отказали от плановете си да екзекутират протестиращи, предадоха агенциите.
Техеран обаче даде знак, че предстоят бързи съдебни процеси и смъртни наказания, отбелязва Асошиейтед прес. Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи днес заяви, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести ще бъдат ускорени.
Тръмп направи това изказване без да оповестява подробности. Ден по-рано американският лидер заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия в отговор на иранското правителство и добави, че "помощта (за протестиращите) е на път". От думите му обаче не стана ясно каква би могла да бъде реакцията на Вашингтон.
"Беше ни заявено, че убийствата в Иран спират – те са спрели – те спират", каза днес Тръмп. "И няма план за екзекуции, нито екзекуция, нито екзекуции – така ми казаха достоверни източници", добави американският президент.
