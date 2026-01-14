Новини
САЩ ще атакуват Иран? Пентагонът изтегля персонал от ключова военна база в Катар! Чужденци напускат Техеран

САЩ ще атакуват Иран? Пентагонът изтегля персонал от ключова военна база в Катар! Чужденци напускат Техеран

Протестите в Иран продължават повече от две седмици, а реалният мащаб на жертвите остава неизвестен поради укриването на информация от властите

На някои американски военни е наредено да напуснат военновъздушната база Ал-Удейд в Катар на фона на обмислянето от страна на Вашингтон за военна операция срещу Иран.Това съобщава днес CNN, позовавайки се американски служител, пише Фокус.

Според източника на изданието, решението за намаляване на персонала е "предпазна мярка“, предвид нарастващото напрежение в региона.

Военновъздушната база Ал-Удейд преди това се превърна в цел за Иран, след като САЩ започнаха удари по ирански ядрени съоръжения през юни миналата година.

Както отбелязва CNN, на фона на факта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за нови удари срещу Иран, базата може отново да е под заплаха от ирански отговор.

През юни миналата година Съединените щати вече прибягнаха до подобни мерки, евакуирайки част от персонала от базата в навечерието на ударите по ядрената инфраструктура на Техеран.

Протести в Иран

Според актуализирани оценки на правозащитници, броят на загиналите в резултат на репресиите в Иран може да достигне около 12 хиляди души. Протестите продължават повече от две седмици, а реалният мащаб на жертвите остава неизвестен поради укриването на информация от властите.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова иранците да не спират протестите и заяви, че помощта за протестиращите "вече е на път“. Той отбеляза също, че действията на иранските власти се приближават до неговата "червена линия“.

Според западни медии Белият дом обсъжда различни сценарии за оказване на натиск върху Техеран. В момента обаче няма окончателни решения за евентуални военни действия.

Великобритания също изтегля част от персонала си от военновъздушна база в Катар, преди възможни въздушни удари на САЩ срещу Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на изданието „Ай Пейпър“ (I Paper).

Британското Министерство на отбраната засега не е коментирало.

По-рано днес Катар заяви, че в американската военновъздушна база „Ал Удейд“ са взети предохранителни мерки, включващи напускане на част от персонала, заради нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран.

Италия и Полша призоваха гражданите си да напуснат Иран заради ситуацията със сигурността там, предаде Ройтерс, като се позова на външните министерства и на двете държави.

"Министерството на външните работи на Полша призовава полските граждани да напуснат незабавно Иран и съветва да не се пътува до тази страна", написа ведомството в "Екс".

Външното министерство на Италия също отправи призив към сънародниците си в Иран да напуснат Ислямската република поради опасения, свързани със сигурността. То добави, че в Иран има около 600 италиански граждани и повечето от тях са в Техеран и околностите.

Германските власти издадоха предупреждение към германските авиокомпании да не навлизат в иранското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на платформата за проследяване на полети "Флайтрадар24".

Междувременно сп. "Политико" съобщи, че британското посолство в Техеран временно е затворено.

Също така, Испания призова гражданите си да напуснат Иран, съобщи Франс прес. По-рано Италия и Полша също призоваха гражданите си да напуснат Ислямската република заради ситуацията със сигурността там.

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че "надеждни източници" са му докладвали, че иранските власти са се отказали от плановете си да екзекутират протестиращи, предадоха агенциите.

Техеран обаче даде знак, че предстоят бързи съдебни процеси и смъртни наказания, отбелязва Асошиейтед прес. Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи днес заяви, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести ще бъдат ускорени.

Тръмп направи това изказване без да оповестява подробности. Ден по-рано американският лидер заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия в отговор на иранското правителство и добави, че "помощта (за протестиращите) е на път". От думите му обаче не стана ясно каква би могла да бъде реакцията на Вашингтон.

"Беше ни заявено, че убийствата в Иран спират – те са спрели – те спират", каза днес Тръмп. "И няма план за екзекуции, нито екзекуция, нито екзекуции – така ми казаха достоверни източници", добави американският президент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    5 3 Отговор
    Изтеглят се.

    Коментиран от #2

    22:12 14.01.2026

  • 2 Мхм

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Ще предния път се висеше от колесници в региона.

    22:12 14.01.2026

  • 3 Баба

    17 5 Отговор
    Местата по колесниците са ограничени.

    22:13 14.01.2026

  • 4 Кога ще бесят

    12 11 Отговор
    Аятолаха?

    Коментиран от #8, #25

    22:15 14.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И какво ще стане

    17 4 Отговор
    Ако САЩ атакуват Иран? Някаква голяма хубост ли ще е? Държава като Германия по времето на Хитлер през 1939 г. напуснала ООН започва да вилнее ....

    22:17 14.01.2026

  • 7 БРОЯЧКА

    9 10 Отговор
    ПЕРСЙИСКИЯ КИЛИМ
    ЩЕ ГО ПОКРИЯТ С КИЛИМ ОТ БОМБИ

    22:17 14.01.2026

  • 8 Току що

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кога ще бесят":

    Тръмп каза "няма протести, не убиват протестиращи, няма какво да се намесваме"..

    Коментиран от #12

    22:18 14.01.2026

  • 9 Хаджи Папурко

    6 5 Отговор
    Ей не се наситихте на кръв.

    22:18 14.01.2026

  • 10 Балони с въздух

    20 7 Отговор
    Що не нападнат иранците по суша, та да се види холивудската армия как ще стане за смях.

    Коментиран от #54

    22:18 14.01.2026

  • 11 За Иран не знам

    17 5 Отговор
    Но поне света ще се отърве от Израел

    Коментиран от #48

    22:19 14.01.2026

  • 12 Ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Току що":

    Версай на Тръмп.

    22:19 14.01.2026

  • 13 На секундата когато

    10 9 Отговор
    САЩ атакуват Иран, Китай ще влезе в Тайван !

    Коментиран от #44

    22:20 14.01.2026

  • 14 Ами

    5 4 Отговор
    Ударило ги е слънцето, ще ги местят по на хладно :)

    22:21 14.01.2026

  • 15 Забелязано в...

    15 4 Отговор
    Датски евро депутат , напсува Тръмп от трибуната на Европейският парламент, а самият Тръмп, показа среден пръст на работник при посещение в завод за автомобили.

    22:22 14.01.2026

  • 16 Оригнюнчо Пръдлинов

    9 7 Отговор
    Не смеят да атакуват, защото ще се забатачат като в Афганистан

    Коментиран от #20

    22:22 14.01.2026

  • 17 Хахахаха

    12 8 Отговор
    Гледам, копейките вече големи поддръжници са станали на аятоласите! А бе кога ще вкараме и ние иранските закони, да се трепят хора които протестират? Да се научат копейките след това, какво са изгубили. А така си протестират, всеки ден за каквото си искат.

    22:23 14.01.2026

  • 18 С въздушни

    8 6 Отговор
    удари няма да постигнат нищо. Ще разрушат някоя и друга сграда, ще убият малко хора, но ще консолидират иранците около правителството им. Нищо не може да замести пехотната атака и установяването на ефективен контрол върху територията. Но дали им стиска.

    Коментиран от #26, #50

    22:23 14.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    4 3 Отговор
    Ако Русия и Индия не се намесят значи са меки мари. Сащ удрят по транспортния коридор, който трябваше да свърже Русия и Индия. Това е целта. Няма друго. Израел, диктатури, алабала за планктона.

    22:23 14.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Защо нашето

    5 3 Отговор
    Външното министерство не е отправило призив към сънародниците ни в Иран да напуснат Ислямската република ?

    22:25 14.01.2026

  • 22 Княз Вандал Новгородски

    7 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    22:26 14.01.2026

  • 23 Княз Вандал Новгородски

    6 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #30

    22:26 14.01.2026

  • 24 Княз Вандал Новгородски

    3 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    22:26 14.01.2026

  • 25 Веднага

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Кога ще бесят":

    След като обесят Зелю!

    22:28 14.01.2026

  • 26 Венци

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "С въздушни":

    Постига се!Само е важно какво и къде бият!

    22:28 14.01.2026

  • 27 Няма как Протестите в Иран

    5 4 Отговор
    Да имат нещо общо с военна агресия от страна на САЩ. Просто е абсурдно

    22:30 14.01.2026

  • 28 само мажа по екрана

    5 8 Отговор
    Този път си мисля, че руснаците ще направят всичко възможно да направят големи поразии на американците чрез тайна, но много важна помощ на Иран. Разбраха, че дядо Тръмп е най-големият и основният им враг, а преговорите за мир са една нагла лъжа. Процесите в света, направлявани от Тръмп се движат с главоломна скорост като основния им стремеж е преди всичко разпада на Русия.

    22:31 14.01.2026

  • 29 Пич

    4 5 Отговор
    Какво би могло да бъде евентуалното развитие? Вероятни са размяна на въздушни удари за да се запази егото на Тръмп, и после - кой откъде е, с последващо мамосване на родата за престиж! Ще видим!

    22:32 14.01.2026

  • 30 Учуден

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Княз Вандал Новгородски":

    Че какво общо има с темата или просто си тролиш?

    22:32 14.01.2026

  • 31 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    8 4 Отговор
    ЕДНА ДЪРЖАВА НЕ СЕ СЧИТА
    ЗА ПРЕВЗЕТА ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ
    ДОКАТО НЕ СКЛОБЯТ ПЪРВИЯ ПАВИЛИОН
    МАКДОНАЛДС И ЗАВОД ЗА КОКА КОЛА...☝

    22:35 14.01.2026

  • 32 Сатана Z

    5 6 Отговор
    Миротворецът Тръмп загуби и тази война преди да е започнал.

    22:39 14.01.2026

  • 33 Буха ха

    9 7 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Колко ти плащат за всяко използване на думата "копейла"?

    Коментиран от #35, #39

    22:39 14.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Остави го глупака

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Буха ха":

    Денонощно папагали и пиро на дупииту чака , а то не никне и се нервира само. И лосион не слага на дупитуу

    22:46 14.01.2026

  • 36 НОВАТА ПЕСЕН НА РИЖАКА.......

    5 5 Отговор
    ЗАПОЧВАМ ПОРЕДНАТА ВОЙНА...........НОБЕЛА ЗА МИР НА ГОДИНА ДА Е МОЙ , ИНАЧЕ ....БОЙ

    22:47 14.01.2026

  • 37 Сатана Z

    2 7 Отговор
    За Иран не знам,но в Израел паниката е навсякъде.Летищата са препълнени с бегълци и всеки се спасява поединично.Баце Гойко утре ще праща Спартана да прибере мошето Николайчо Младенов да не го таковат аятоласите.

    22:47 14.01.2026

  • 38 Хаха

    5 2 Отговор
    Китайците ще забравят за проекта един пояс.

    22:48 14.01.2026

  • 39 Ъъъъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Буха ха":

    Ти сериозно ли? Кой ще даде пари на този олигофрен?🤔

    22:49 14.01.2026

  • 40 Aлфа Bълкът

    4 5 Отговор
    В крайна сметка почти излязох прав, че САЩ ще атакуват Иран, моята теза беше, че ще го направят след Украйна, но първо се случи това с Газа, после Израел–САЩ срещу Иран — затишие. После 30мин акция във Венецуела, свалиха Мадурку, другите ги купиха.
    И ето идва времето на Иран, лошото е че Европа няма армия и ще разчита на оглозганите кокали от хиените.
    Но усещате ли как съюзниците по Русия падат като мухи?
    И не, тук ударът не е по Русия, ударът е по Китай, който губи достъпа си до суровини постепенно, САЩ поемат контрола над тях и те ще бъдат пренасочени към Индия следващия голям балон надут от САЩ, които започнаха да надуват Китай преди 25г.
    Остана Русия, милата Русия, тя ще загуби в Украйна, в най-добрия случай ще си останат с Крим и ще го броят за победа, но там изборите са два, или на Жужи сами да му щракнат прангите, да го осъдят и натирият в ГУЛАГ (ФСИН) и да търсят пътя към ЕС, или да си зъзнат с ватенките и ушанките още 50г.

    Коментиран от #46, #47

    22:49 14.01.2026

  • 41 Копейки

    4 2 Отговор
    няма да се притеснявате, Путин ще помогне на приятеля си аятолаха.

    22:49 14.01.2026

  • 42 Удри

    1 2 Отговор
    Хаменей е нужен на Си държи здраво синджира в Иран. И аначе става излишен.

    22:50 14.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ще има да

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "На секундата когато":

    доста почакаш 😆 Сащ атакуваха Иран още миналата година, изоставаш с инфото.

    22:52 14.01.2026

  • 45 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    5 3 Отговор
    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #49

    22:53 14.01.2026

  • 46 Ъъъъъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Aлфа Bълкът":

    "И не, тук ударът не е по Русия, ударът е по Китай, който губи достъпа си до суровини постепенно...."

    Не подценявайте китаеца!

    22:55 14.01.2026

  • 47 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Aлфа Bълкът":

    Дори и да сте много умен, ако заключенията Ви се обуславят единствено и
    само на либерална пропаганда, то те със сигурност ще са грешни.
    За това Ви препоръчвам, да се информирате и от други източници.

    Коментиран от #53

    22:58 14.01.2026

  • 48 Смешко

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "За Иран не знам":

    Израел ги направи хахави големите иранци. Надявам се по-скоро Тръмпоня да опука чалмите да се оттърве света от тези талибани. Шайка психясали талибани държат целия ирански народ.

    22:59 14.01.2026

  • 49 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Какво според Вас трябваше да направи Русия?

    23:00 14.01.2026

  • 50 Така е било

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "С въздушни":

    преди 100 г. Сега е 2026, няма никакъв смисъл от пехотни атаки, малко въздушни удари по военни обекти и резиденциите на управляващите, отвлича се настоящия президент, заедно с хората около него. Поставя се сина на шаха, който иска народа на Иран. Воала - народа е доволен, а САЩ още повече, овладяват държавата без нито една американска жертва.

    Коментиран от #51

    23:01 14.01.2026

  • 51 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Така е било":

    Сега е 2026г. САЩ отвлякоха държавния глава на Венецуела,
    но не поставиха техен човек на неговото място. Дори предложената
    от правителството на САЩ политическа и икономическа помощ
    не можа да накара петролните компании да се завърнат там.
    Точно защото сме 2026 година.

    23:10 14.01.2026

  • 52 Отваряш Флайтрадар и гледаш

    0 0 Отговор
    Основните потоци заобикалят Иран. Над територияат в момента има два дубайски и два индийски самолета, които имат кацане на ирански летища. Всички други заобикалят от североизток и югозапад. Аятоласите изнесоха златото, после и те след него. Обектът е готов да поеме нападение.

    23:28 14.01.2026

  • 53 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    Колко да е умен, я виж какво е изплющял.

    23:29 14.01.2026

  • 54 Ти къде беше?

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Балони с въздух":

    Преди 11 дни нападнаха по суша президентския дворец в Каракас и отведоха Мадуро. Ти къде беше?

    23:31 14.01.2026