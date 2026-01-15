Новини
Доналд Тръмп: Синът на иранския шах изглежда много симпатичен, но не виждам как точно ще помогне на страната си

15 Януари, 2026 14:33

Ако хората го приемат, със сигурност това ще е добре за мен, добави Тръмп, отбелязвайки, че не е разговарял с Пахлави

Доналд Тръмп: Синът на иранския шах изглежда много симпатичен, но не виждам как точно ще помогне на страната си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю пред Ройтерс, че не знае каква роля би играл в страната си синът на сваления с Ислямската революция през 1979 г. ирански шах - Реза Пахлави, пише БТА.

"Той изглежда много симпатичен, но нямам представа каква роля би играл в собствената си страна. Още не сме стигнали дотам обаче. Наблюдаваме и проучваме доста неща. Много е рано - прекалено рано - да се каже. Не знам дали той ще се впише в страната си", заяви Тръмп.

"Не знам дали неговата страна ще го приеме за лидер. Ако хората го приемат, със сигурност това ще е добре за мен", добави Тръмп, отбелязвайки, че не е разговарял с Пахлави.

От друга страна, американският президент заяви, че ще се срещне с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, като в същото време похвали временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. Вицепрезидентката зае поста, след като президентът Николас Мадуро бе принудително отведен в САЩ на 3 януари.

"Мисля, че просто ще поговорим", каза Тръмп по адрес на Мачадо. "Не сме се срещали. Тя е много хубава жена. Мисля, че просто ще поговорим принципно", допълни президентът републиканец.

Запитан дали би искал Мачадо да му връчи Нобеловата си награда за мир, той отговори: "Не, не съм казвал подобно нещо. Носител на Нобеловата награда е тя".

А какво ще стане, ако тя му донесе приза?, пита Ройтерс. "Ами, това чувам и аз. Не знам, но не би трябвало да съм аз този, който да отговори на въпроса", заяви Тръмп.

Президентът посочи, че е имал "много добър разговор" с Делси Родригес вчера. "С нея се говори много добре. Мисля, че тя ще дойде, в крайна сметка... Аз също ще посетя нейната страна", отбеляза той.

Освен това президентът на САЩ заяви пред Ройтерс, че Украйна, а не Русия, бави евентуалното сключване на мирно споразумение.

Изказването на американския лидер е в ярък контраст с реториката на европейските съюзници, които твърдят, че Москва няма голям интерес да сложи край на войната в Украйна, коментира британската новинарска агенция.

Тръмп каза в ексклузивното интервю, което даде в сряда в Овалния кабинет на Белия дом, че руският президент Владимир Путин е готов да приключи своята близо четиригодишна инвазия в Украйна. По думите на американския лидер Зеленски е по-резервиран.

"Мисля, че той е готов да сключи сделка", каза Тръмп за руския президент. "Мисля, че Украйна е по-малко готова да сключи сделка", добави Тръмп.

Американският президент бе запитан защо преговорите, водени от САЩ, все още не са разрешили най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна. "Зеленски", отговори Тръмп. Думите на Тръмп сигнализират за ново разочарование от украинския лидер, отбелязва Ройтерс. Двамата президенти отдавна имат нестабилни отношения, въпреки че контактите им изглежда се подобриха в хода на първата година от втория мандат на Тръмп.

На моменти президентът републиканец бе по-склонен от лидерите на някои съюзници на САЩ да приема уверенията на Путин за чиста монета, пише още Ройтерс. Това разочарова Киев, европейските столици и американските законодатели, включително някои републиканци.

През декември Ройтерс публикува информацията, че според американското разузнаване Путин не се е отказал от целта си да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя. Директорката на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отрече тази информация.

През последните седмици фокусът на водените от САЩ преговори бе поставен върху гаранциите за сигурност на Украйна след войната. Целта е да е сигурно, че тя няма да бъде отново нападната от Русия след евентуално сключване на мирно споразумение. Като цяло американските преговарящи притискат Украйна да се откаже от източния си регион Донбас в рамките на евентуалното бъдещо мирно споразумение.

Украински официални лица бяха силно ангажирани с последните преговори, които от американска страна се водеха от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Европейски представители се усъмниха във вероятността Путин да се съгласи с някои от условията, които бяха договорени от Киев, Вашингтон и европейски лидери.

Тръмп каза в интервюто си за Ройтерс, че не е знаел за евентуалното предстоящо пътуване на Уиткоф и Къшнър до Москва, за което агенция Блумбърг съобщи по-рано в сряда. Той отговори на въпроса дали следващата седмица ще се срещне със Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос с думите: "Бих го направил, ако той е там… Аз ще бъда там".

Американският президент не даде подробно обяснение на въпроса на Ройтерс защо според него Зеленски се отнася резервирано към преговорите. "Мисля, че просто му е трудно да стигне дотам", каза президентът на САЩ. Зеленски публично изключи възможността за всякакви териториални отстъпки в полза на Москва, като посочи, че конституцията на страната забранява на Киев да отстъпва каквито и да е територии, припомня Ройтерс.


  • 1 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Иранците добре помнят мизерията при Шаха.

    Коментиран от #3, #10

    14:34 15.01.2026

  • 2 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Тръмпоча е пълно куку и вече троли сам себе си!

    14:36 15.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Никому неизвестният Просто Кирчо също беше изпратен от краварите да достави демокрация в БГто ,но се залюби с кака Лена и омазаха пейзажа.

    14:43 15.01.2026

  • 5 Гончар Романенко

    3 2 Отговор
    Като се обяви за шахиншах и аятолах едновременно
    И каже, че дадо Дончо е "шейтан"! :))

    14:44 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чудномие

    5 1 Отговор
    Извинети ама в Иран не палят църкви и не убиват християни.Що за ислям е това?

    14:47 15.01.2026

  • 8 Факти

    4 3 Отговор
    Поредната цветна революция от мосад и цру се провали! Сега се , опитват да пробутат на иранския народ марионетка.

    14:47 15.01.2026

  • 9 Тома

    1 1 Отговор
    Най много в шаха Тръмп му харесал носа

    14:48 15.01.2026

  • 10 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За Иран не знам, знам че Ирак и Либия си живееха много добре и бяха богати държави , са богати хора преди краварите да ги разнебитат.... А иначе сина на шаха може да се облизва само за власт, няма изглед за монархията в Иран.... А бай Дончо от обора е добре да ида на психиатър, защото нещо напоследък ми се виждала лабилен. ..

    14:49 15.01.2026

  • 11 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Деменцията Дони напълно е из перкал .Може скоро и резбата да обърне

    14:50 15.01.2026

  • 12 404

    1 2 Отговор
    Обърнаха гръб на Москва и вече няма кой да защити глупаците които искат ДЕМОНОкрация.Всички ще отидете в резервати както индианците

    14:54 15.01.2026

  • 13 Иран е Във Руското нато

    0 4 Отговор
    Така ме е невъзможо да го нападната
    факт!!
    Путин ще унищожи Америка сако като Кихне

    14:56 15.01.2026

  • 14 Хи хи хи

    5 1 Отговор
    Ами бай Дончо що не вземе да сватоса туй хубаво момче, синчето на иранския шах де, за марчето, онуй венецуелачето дето "спечели" нобелова" за мир и дигне една хубава сватба в новата бална зала до белата куча ???!

    14:57 15.01.2026

  • 15 И накрая пак Русия

    1 3 Отговор
    Ще изяде дървото
    Като Бездомен Алкохолик пред Дискотека в Москва

    15:01 15.01.2026

  • 16 Бахтимир

    1 2 Отговор
    Сина на шаха е мат ! Ако не е - защо не иде при народеца си, дето сигурно няма и 10% фен-маса... Да застане на предна линия, нали е със синя кръв, да даде пример като грабне оръжия. А той само плещи на запис как СКОРО щял да е с тях. Намирисва ми на гавра със загиналите... или понеже няма да векува им намеква, че ще е с тях в отвъдното скоро. Абе те да мрат там, за мечти и идеали...аз до едно време ще си седя на топло, после и аз при тях :) май иска да им каже.

    15:02 15.01.2026

  • 17 хаха

    4 1 Отговор
    преди 6 дни

    В интервю за Fox News, президентът Доналд Тръмп заяви на 8 януари, че „би било голяма чест“, ако Мария Корина Мачадо реши да сподели своята Нобелова награда...

    Оранжевата Тиква. Със същите педофилски наклонности.

    15:03 15.01.2026

  • 18 Руската жена ще спаси Русия от разпад

    1 3 Отговор
    След войната ще ги пръснат из бардаците по света и ще издържат семействата си във Русия
    Така е били и така ше Бъде

    15:04 15.01.2026

  • 19 Евродебил

    2 2 Отговор
    На този "симпатичния",баща му си бега с цялата хазна, и то познайте къде?А бай Дончо е прав.На Иран не им трябва Шах.Трябва да се бомбократизират,после да се вкара в гражданска война,племената да се избиват помежду си,нефта става американски и да живей демокрастията.

    15:10 15.01.2026

  • 20 Шах и мат

    1 0 Отговор
    Шаха ще ги "оправи" за 800 дена

    15:28 15.01.2026

  • 21 Дааа,

    1 0 Отговор
    Може да не е търгаш като твоя.

    16:01 15.01.2026

  • 22 Хмм

    1 1 Отговор
    баща му навремето го свалиха, защото национализира нефта, като върнаха аятолаха от Париж, надяваха се че ще им даде нефта, но не го направи, а установи ужасен религиозен режим, там за нищо бесят, дори може случайно да си попаднал в протест като си отивал в магазина, на училище или в университета

    16:05 15.01.2026