Външната политика на Тръмп беше определена от експерти като империалистическа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе поредица от спорни ходове, които разклатиха световния ред, включително предприемайки военна операция за сваляне на венецуелския лидер и отправяйки нови заплахи за анексиране на Гренландия.
Тръмп, чиято предизборна програма под надслова „Америка на първо място“ бе смятана за изолационистка, оправдава политиката си като защита на американските интереси в сферата на икономиката и сигурността. За много експерти обаче неговите ходове напомнят действията на колониалните сили през 19. век.
Ето някои от най-значимите и противоречиви международни ходове на администрацията на Тръмп, придружени от коментарите на експерти:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГАЗА
През февруари 2025 г. Тръмп заяви, че САЩ ще превземат Газа, но с течение на времето постепенно се отказа от тази позиция, която беше осъдена от ООН като предложение за „етническо прочистване“.
След това Тръмп лансира друга идея, която доведе до крехко примирие в анклава през октомври, а именно управлението на Газа да поеме орган, наречен „Съвет за мир“, на който самият Тръмп да бъде председател. Израел и Хамас подписаха плана, а резолюция на Съвета за сигурност на ООН упълномощи Съвета за мир да създаде временни международни сили в Газа.
Много експерти заявиха, че това прилича на колониална структура, при която Тръмп ще председателства съвет, който ще управлява чужда територия. Специалният съветник на ООН за устойчивото развитие Джефри Сакс го нарече „империализъм, маскиран като мирен процес“, а много експерти на ООН определиха този подход като „напомнящ колониалните практики“.
АКЦИЯТА ВЪВ ВЕНЕЦУЛЕА И ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПЕТРОЛА
В началото на януари Тръмп нареди предприемането на военна операция на САЩ във Венецуела, която завърши с ареста на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му, които впоследствие бяха отведени в Ню Йорк, за да бъдат съдени. Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела, а бившият вицепрезидент на Мадуро Делси Родригес стана временен президент и управлява страната под опеката на САЩ. Освен това, Тръмп заяви, че големи американски петролни компании ще влязат във Венецуела, която разполага с най-големите петролни запаси в света.
Критиците заявиха, че фокусът на Тръмп върху разработването на венецуелския петрол поставя под съмнение опитите на неговата администрация да представи залавянето на Мадуро като правоохранителна мярка, насочена към намаляване на трафика на наркотици. Върховният комисариат на ООН по правата на човека заяви, че действията на САЩ във Венецуела са нарушение на международното право, което прави света по-опасен.
„На практика политиката на президента мирише на неоимпериализъм, а не на неоизолационизъм“, пише Чарлз Къпчан, старши научен сътрудник в Съвета за международни отношения (Council on Foreign Relations) и професор в университета Джорджтаун. Той изтъкна и заплахите на Тръмп срещу Мексико, Колумбия и Гренландия след военната акция във Венецуела.
ГРЕНЛАНДСКАТА ЗАПЛАХА
Тръмп многократно е заявявал, че Вашингтон трябва да притежава Гренландия, автономна територия на Кралство Дания, в която се намира американска военновъздушна база, за да попречи на Русия и Китай да окупират стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми арктически остров.
Той твърди, че не е достатъчно САЩ да имат само военно присъствие там.
Гренландия и Дания заявиха, че Гренландия не е за продан, но Тръмп не изключва възможността да я превземе със сила. Вашингтон и Копенхаген членуват в НАТО.
„С оттеглянето си от този консенсус САЩ рискуват да станат парий в ситемата на международните отношения“, заяви Марк Уелър, директор на програмата по международно право в британския мозъчния тръст „Чатъм Хаус“.
Тръмп заплаши и да направи Канада 51-вия щат на САЩ, но през последните месеци спря да споменава това.
Превод от английски език: Елена Инджева, БТА
1 Защо да е империалистическа
За соросо джендъролиберална Европа империалистична.
А според мен е просто реалистична.
Защо трябва да дава нещо хубаво и печелившо на други а не да го прибере за себе си.
Коментиран от #8
22:05 16.01.2026
2 Живанши
22:09 16.01.2026
3 Т.КОЛЕВ
ПЛСЧЕ ЗА ИНПИЙЧМАНТ ОСТРО СПЕШНО НАЛОЖИТЕЛНО Е .
22:11 16.01.2026
4 Професор
22:11 16.01.2026
5 мдаааа
22:16 16.01.2026
6 Българин.
22:19 16.01.2026
7 Империалист
22:26 16.01.2026
8 А ако някой на теб дойде и
До коментар #1 от "Защо да е империалистическа":ти вземе хубавите неща?
Примерно външната тоалетна?
Или кофата от герана?
Или гегата, която ходиш да пасеш овцете?
Коментиран от #9, #10
22:30 16.01.2026
10 Бърз отговор
До коментар #8 от "А ако някой на теб дойде и":Аз съм от тези които имат яки топки и много оръжие като бате Дони .
След като ми задаваш такива въпроси разбирам че на теб ти липсва и оръжие и най-вече топки.
Връщаме се във времето когато господин колт създавайки револвера е направил хората равни но тези с топките са били по по най- от другите.
Коментиран от #11, #12, #20
22:42 16.01.2026
12 На мен оня от Калотина
До коментар #10 от "Бърз отговор":с картечницата ми е приятел.
22:50 16.01.2026
13 Cмъpт за империализма!
22:54 16.01.2026
14 Игричката
Коментиран от #15
23:01 16.01.2026
15 иван костов
До коментар #14 от "Игричката":Гейдържавите са изпратили армия от 15 (петнадесет) човека , да защитава Гренландия!!!😂😂😂
Коментиран от #17
23:07 16.01.2026
16 Ами
Не е като нашите европейски политици .... Мазни ... говорят за ценности,
за международно право, услушват се като мишки в трици, кътат кинти в офшорки.
А той направо през просото. Каквото му в главата, това му и в устата.
23:07 16.01.2026
17 иван костов
До коментар #15 от "иван костов":Опааа, грешка! Петнадесет били само германците, общо армията била 37 военнослужещи! Е това вече е мощ!
23:12 16.01.2026
18 ЧЪКИ
23:12 16.01.2026
19 Сатана Z
След като Крим е Руски ,то чия е Гренландия тогава?
23:13 16.01.2026
20 Арни
До коментар #10 от "Бърз отговор":Който има яки топки, не говори за това. Правят го тези, които нямат топки, а имат комплекси за малоценност.
23:17 16.01.2026